10 najlepszych integracji GitHub do wspólnego tworzenia kodu

GitHub to raj dla programistów. Deweloperzy przechowują i zarządzają swoim kodem źródłowym w rozproszonych repozytoriach GitHub, co pozwala wielu współpracownikom pracować nad projektem jednocześnie. Taka współpraca zwiększa wydajność poprzez 22% 7-krotnie przyspiesza usuwanie luk w zabezpieczeniach i skraca czas wdrażania o 80%.

Jako system kontroli wersji umożliwia programistom śledzenie i przeglądanie zmian, zarządzanie branchami i scalanie kodów. Jest to możliwe dzięki takim funkcjom jak śledzenie problemów, pull requesty, zarządzanie projektami i wiele innych.

Przy tak wymiernych korzyściach nie jest zaskoczeniem, że prawie 100 milionów programistów korzysta z platformy internetowej do tworzenia, odkrywania i współtworzenia ponad 420 milionów projektów. Mimo że platforma rozwija się prężnie, można jeszcze bardziej zwiększyć jej możliwości za pomocą integracji z GitHub.

**Czego należy szukać w integracjach GitHub?

Zanim zagłębimy się w naszą listę najlepszych integracji GitHub, oto rzeczy, na które należy zwrócić uwagę podczas dokonywania wyboru. Są to:

Kompatybilność : Upewnij się, że integracja jest kompatybilna z preferowanymi przez zespół programistów językami programowania, strukturami i narzędziami. Musi ona płynnie integrować się z istniejącym stosem technologicznym

: Upewnij się, że integracja jest kompatybilna z preferowanymi przez zespół programistów językami programowania, strukturami i narzędziami. Musi ona płynnie integrować się z istniejącym stosem technologicznym Funkcjonalność : Przeanalizuj funkcje i funkcje oferowane przez integrację. W zależności od wymagań możesz potrzebować określonych funkcji, takich jak narzędzia do przeglądu kodu, ciągła integracja, automatyczne testowanie, ciągłe wdrażanie, zarządzanie projektami itp

Łatwość użytkowania : Pomimo tego, że integracje GitHub są skierowane do deweloperów, powinny one oferować wysoki stopień przyjazności dla użytkownika. Powinny być łatwe do ustawienia i pomagać uprościć cykl pracy deweloperskiej

: Pomimo tego, że integracje GitHub są skierowane do deweloperów, powinny one oferować wysoki stopień przyjazności dla użytkownika. Powinny być łatwe do ustawienia i pomagać uprościć cykl pracy deweloperskiej Dokumentacja : Dostęp do dokumentacji platformy pomaga programistom w prostym, bezpiecznym i pewnym ustawieniu integracji. Poszukaj opcji, które oferująwyczyszczoną i przejrzystą dokumentację. Na szczęście większość z nich byłaby dostępna na GitHub Marketplace

Wsparcie społeczności : Ponieważ GitHub jest kwitnącą platformą społecznościową dla twórców oprogramowania, chcesz, aby to samo przeniosło się również na integracje. Zbadaj integracje, które mają aktywną społeczność. Ten aspekt przydaje się, gdy potrzebujesz stałego wsparcia, poprawek błędów i kompatybilności z przyszłymi aktualizacjami GitHub

: Ponieważ GitHub jest kwitnącą platformą społecznościową dla twórców oprogramowania, chcesz, aby to samo przeniosło się również na integracje. Zbadaj integracje, które mają aktywną społeczność. Ten aspekt przydaje się, gdy potrzebujesz stałego wsparcia, poprawek błędów i kompatybilności z przyszłymi aktualizacjami GitHub Skalowalność : Chcesz ustawić integracje, które będą skalować się wraz z Twoimi potrzebami rozwojowymi. Upewnij się, że może on obsługiwać większe bazy kodu i wspierać współpracę w miarę powiększania się zespołu - bez uszczerbku dla wydajności

Bezpieczeństwo : Ponieważ integracje mogą często stanowić lukę w zbroi, potrzebne są solidne zabezpieczenia. Upewnij się, że platforma wspiera najlepsze praktyki integracji w zakresie kontroli dostępu, ochrony danych, uwierzytelniania w celu ochrony wrażliwych danych i fragmentów kodu

: Ponieważ integracje mogą często stanowić lukę w zbroi, potrzebne są solidne zabezpieczenia. Upewnij się, że platforma wspiera najlepsze praktyki integracji w zakresie kontroli dostępu, ochrony danych, uwierzytelniania w celu ochrony wrażliwych danych i fragmentów kodu Zdolność adaptacji : Wymagania Twojego zespołu programistów będą się zmieniać z projektu na projekt. Potrzebujesz niestandardowych opcji, aby skonfigurować ustawienia i wprowadzić możliwość adaptacji do cyklu pracy

Koszt: Niektóre integracje pomagają rozpocząć pracę za darmo i wprowadzają ceny na wyższych poziomach z funkcjami zaawansowanymi. Inne mogą wymagać subskrypcji od samego początku. Oceń model cenowy zależnie od posiadanego budżetu i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada

10 najlepszych integracji GitHub do wykorzystania w 2024 roku

Bez dalszych ceregieli, oto nasza lista dziesięciu najlepszych integracji, które akcentują rozwój oprogramowania przy użyciu GitHub:

1. ClickUp

Integracja ClickUp i GitHub to idealne połączenie. ClickUp to platforma do zarządzania projektami i zwiększania wydajności, która integruje się z GitHub, aby ułatwić płynną współpracę i usprawnić rozwój.

Oto przegląd jej możliwości, które sprawiają, że nadaje się ona do integracji z GitHub:

Zarządzanie zadaniami

efektywne zarządzanie zadaniami w ClickUp_

ClickUp oferuje solidne możliwości zarządzania zadaniami, które umożliwiają Teams tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań za pośrednictwem scentralizowanego pulpitu. Funkcja ta jest dostosowana do problemów GitHub i pull requestów, ułatwiając zarządzanie działaniami programistycznymi i ustalanie priorytetów zadań w oparciu o zależności.

Współpraca w czasie rzeczywistym

współpraca z teamami programistów w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp_

Dzięki funkcjom takim jak komentarze, wzmianki i czat, teamom programistycznym łatwiej będzie komunikować się i współpracować w czasie rzeczywistym. Nawet funkcja udostępniania dokumentów okazuje się być korzystna dla GitHub. Teams mogą korzystać z tych funkcji współpracy, aby omawiać zmiany w kodzie, przeglądać kody, udostępniać opinie i koordynować działania bezpośrednio w ClickUp.

Wyszukiwanie uniwersalne ClickUp

Znajdź wszystko z dowolnego miejsca dzięki uniwersalnemu wyszukiwaniu ClickUp Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp umożliwia użytkownikom wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie w całym ekosystemie programistycznym. Od dokumentów przesłanych do ClickUp, aplikacji GitHub, repozytoriów i nie tylko. Co najważniejsze, funkcja Universal Search jest bardzo intuicyjna i personalizuje wyniki wyszukiwania przy każdej iteracji, aby ułatwić wyszukiwanie!

Agile development

Używaj tablic Kanban w ClickUp do efektywnego planowania sprintów

ClickUp dostarcza funkcje takie jak tablice Kanban i planowanie sprintów, które stanowią wsparcie dla zwinnych metodologii tworzenia oprogramowania. Korzystając z tych widoków projektu, członkowie zespołu mogą wygodnie zarządzać i wizualizować problemy i zadania GitHub, aby połączyć zwinne praktyki z DevOps w celu szybkiego i niezawodnego wydawania zaktualizowanych wersji.

Niestandardowy cykl pracy

Definiowanie różnych scen kompilacji poprzez niestandardowe cykle pracy w ClickUp

ClickUp pozwala użytkownikom tworzyć konfigurowalne przepływy pracy, które pasują do stylów i procesów rozwoju zespołu. Taka elastyczność pozwala na integrację z GitHub zgodnie z unikalnymi wymaganiami zespołu lub projektu.

Szablony rozwoju oprogramowania

Zakładka dzienników zmian z szablonami ClickUp

Zapoznaj się z bogatą biblioteką ClickUp, która zawiera wiele konfigurowalnych szablonów dla różnych przypadków użycia i branż. Wśród kilku opcji znajdują się szablony do tworzenia oprogramowania umożliwiają natychmiastowe rozpoczęcie pracy zamiast budowania wszystkiego od podstaw.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizowanie obszaru roboczego w przestrzenie, foldery i listy w celu uzyskania szczegółowej widoczności projektu

Niestandardowe zadania z ponad 35 ClickApp zależnie od wymagań projektu, od sprintów po automatyzację

Wizualizuj swój projekt w ponad 15 widokach, aby upewnić się, że nic nie umknie Twojej uwadze

Automatyzacja rutynowej i powtarzalnej pracy przy użyciu ponad 50 akcji, wyzwalaczy i warunków

Współpracuj za pośrednictwem tablic, czatów, komentarzy, e-maili i nie tylko

Limity ClickUp

Tylko właściciele i administratorzy mogą pracować z integracjami, a goście nie mają do nich dostępu

Funkcje mogą się nieznacznie pokrywać, co utrudnia rozgraniczenie obowiązków między ClickUp i GitHub

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD na członka miesięcznie

: 7 USD na członka miesięcznie Business : 12 USD za członka miesięcznie

: 12 USD za członka miesięcznie Enterprise : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (9,389 recenzji)

: 4.7/5.0 (9,389 recenzji) Capterra: 4.6/5.0 (4,009 głosów)

2. Jenkins

Jenkins dashboard via Wikipedia Jenkins to popularny serwer automatyzacji o otwartym kodzie źródłowym. Jest szczególnie przydatny w automatyzacji budowania, testowania, dokumentowania, pakowania, sceny, analizy, wdrażania i przeglądu kodów podczas cykli rozwoju.

Gdy programiści zmienią kod źródłowy w repozytorium GitHub, Jenkins automatycznie przejmuje kontrolę, wyzwalając kolejne działania w celu osiągnięcia stabilnej bazy kodu.

Najlepsze funkcje Jenkins

Dostęp do ponad 1800 wtyczek umożliwiających rozszerzenie i niestandardowe dostosowanie Jenkins do wymagań projektu

Używanie elastycznych i konfigurowalnych potoków jako kodu, umożliwiając Teams opisywanie i wersjonowanie całego procesu CI/CD

Widok statusu projektu, historii kompilacji i innych krytycznych informacji na scentralizowanym pulpicie w czasie rzeczywistym

Budowanie i testowanie zadań na wielu węzłach lub agentach w celu zrównoleglenia zadań i skrócenia oś czasu rozwoju

Udział w publicznych spotkaniach organizowanych co miesiąc w celu ulepszenia Jenkinsa

Limity Jenkins

Architektura pojedynczego serwera, która limituje zasoby w obrębie jednego komputera, maszyny wirtualnej lub kontenera

Nie jest oparty na chmurze, co stwarza problemy z dostępnością, zwłaszcza w zdalnym środowisku programistycznym

Ceny Jenkins

Free

oceny i recenzje Jenkins

G2 : 4.4/5.0 (488 recenzji)

: 4.4/5.0 (488 recenzji) Capterra: 4.6/5.0 (552 recenzji)

3. Postęp Chef

Chef w trakcie postępu Pulpit

Progress Chef to narzędzie do zarządzania konfiguracją, zgodnością i bezpieczeństwem w ramach portfolio produktów Progress. Przekształca infrastrukturę jako kod, który użytkownicy mogą automatyzować w celu konfiguracji, wdrażania i zarządzania serwerami.

Teams mogą usprawnić automatyzację infrastruktury aplikacji, podłączając książki kucharskie i konfiguracje Chef do kontroli wersji GitHub w celu zapewnienia spójności, skalowalności i identyfikowalności w różnych środowiskach programistycznych.

Najlepsze funkcje Chef w trakcie postępu

Definiowanie i zarządzanie konfiguracjami infrastruktury jako kodem w celu powtarzalnego udostępniania zasobów i intuicyjnej automatyzacji

Wybór z biblioteki gotowych książek kucharskich, zasobów i integracji z innymi systemami (oprócz GitHub) w celu szybkiego wdrożenia

Odrzuć zarządzanie konfiguracją i obejmij zarządzanie zgodnością, aby uzyskać większą zgodność

Audytowanie cykli pracy i egzekwowanie zgodności z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa danych i prywatności oraz wymogami regulacyjnymi

Elastyczne opcje wdrażania - lokalnie, w chmurze lub w środowisku hybrydowym

Progress Chef limit

Węzeł główny w Chef jest konfigurowalny tylko w systemie Linux/Unix, co utrudnia jego wdrożenie, zwłaszcza w innych środowiskach

Stroma krzywa uczenia się i limit dokumentacji

Progress Chef ceny

Niestandardowe ceny dla modeli wdrażania i rynków (Azure, AWS itp.)

Oceny i recenzje Progress Chef

G2 : 4.2/5.0 (87 recenzji)

: 4.2/5.0 (87 recenzji) Capterra: 4.3/5.0 (3 recenzje)

4. Drone.io

Drone.io pulpit

Drone.io to natywna dla kontenerów platforma CI/CD (continuous integration/continuous delivery), która umożliwia automatyzację procesów tworzenia oprogramowania. Wykorzystuje ona konteneryzację do tworzenia spójnych i powtarzalnych zadań budowania i wdrażania aplikacji w odizolowanych środowiskach. Integracja z GitHub usprawnia potok CI/CD poprzez automatyzację i zrównoleglenie.

Najlepsze funkcje Drone.io

Możliwość pracy na dowolnym systemie operacyjnym lub architekturze, w tym Linux x64, ARM, ARM 64 i Windows x64

Korzystanie z dowolnego języka, bazy danych lub usługi działającej w kontenerze

Wybieraj spośród tysięcy gotowych do użycia wtyczek lub współtwórz bibliotekę, tworząc i przesyłając własne

Niestandardowe środowisko programistyczne poprzez dostosowanie kontroli dostępu, przepływów pracy zatwierdzania, rozszerzeń składni YAML, zarządzania sekretami i nie tylko

Integracja z GitHub lub jego alternatywami, takimi jak Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise,GitBook, Gogs i nie tylko

Limity Drone.io

Dzienniki kompilacji mają tendencję do opóźniania kompilacji o kilka sekund lub nawet minut

Brak wsparcia dla debugowania utrudnia lokalizację problemów

Ceny Drone.io

Free : Edycja Open-Source na licencji Apache2

: Edycja Open-Source na licencji Apache2 Ceny niestandardowe: Enterprise Edition na licencji Plyform Small Business

Oceny i recenzje Drone.io

G2 : 4.3/5.0 (21 recenzji)

: 4.3/5.0 (21 recenzji) Capterra: 4.4/5.0 (3 recenzje)

5. CloudBees CodeShip

pulpit CI z_ CloudBees Codeship CloudBees CodeShip to oparta na chmurze platforma CI/CD, która upraszcza i automatyzuje cykl życia oprogramowania. Połączenie jej z GitHub pozwala wyzwalać kompilacje i wdrożenia w odpowiedzi na wydarzenia takie jak pull requesty, commity itp. Taka automatyzacja usprawnia proces dostarczania i przyspiesza cykle rozwoju.

Najlepsze funkcjeCloudBees CodeShip

Definiowanie konfigurowalnych i elastycznych potoków do tworzenia i wdrażania unikalnych projektów w zależności od wymagań

Komunikacja za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak Slack, e-mail itp. w celu utrzymania środowiska pracy opartego na współpracy

Ustawienie automatyzacji i integracji z GitHub i innymi narzędziami do zarządzania projektami za pomocą dobrze udokumentowanego API

Automatyczne skalowanie zasobów poprzez śledzenie wymagań kompilacji w celu optymalnego wykorzystania zasobów

Uzyskanie wglądu w wydajność kompilacji i umożliwienie Teams udoskonalenia i przeprojektowania potoków CI/CD

CloudBees CodeShip limit

Brak społeczności i wsparcia, które oferują konkurenci

Ograniczone funkcje, nawet w płatnych wersjach

Ceny CloudBees CodeShip

CloudBees CodeShip Basic:

Starter : 49 USD miesięcznie

: 49 USD miesięcznie Essential : $99 miesięcznie

: $99 miesięcznie Power: 399 USD miesięcznie

CloudBees CodeShip Pro:

Mała wydajność instancji : 75 USD za kompilację miesięcznie

: 75 USD za kompilację miesięcznie Medium Instance Performance : 149 USD za kompilację miesięcznie

: 149 USD za kompilację miesięcznie Big Instance Performance : 299 USD za kompilację miesięcznie

: 299 USD za kompilację miesięcznie Huge Instance Performance : 599 USD za kompilację miesięcznie

: 599 USD za kompilację miesięcznie Massive Instance Performance: $1199 za kompilację miesięcznie

Oceny i recenzje CodeShipCloudBees

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5.0 (15 recenzji)

6. Red Hat Codenvy

Administrowanie red Hat_ OpenShift Dev Spaces 3.3

Red Hat Codenvy to działające w chmurze zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) oparte na Eclipse Che. Jest częścią Red Hat OpenShift Dev Spaces, które wykorzystuje Kubernetes i kontenery do obszaru roboczego przeznaczonego do kodowania, budowania, testowania i uruchamiania aplikacji.

Połączenie z GitHub pozwala jeszcze bardziej usprawnić procesy deweloperskie poprzez zintegrowane kodowanie, testowanie i wdrażanie w spójnym, bezpiecznym i niewymagającym konfiguracji IDE.

Najlepsze funkcje Red Hat Codenvy

Wykorzystanie kontenerówredaktor kodu który pozwala skupić się na kodzie, a nie na infrastrukturze lub złożoności zarządzania Kubernetes

Koduj, testuj lub wdrażaj z dowolnego miejsca dzięki internetowemu IDE, które jest dostępne dla autorów

Zdefiniuj środowisko programistyczne jako kod za pomocą devfile, który niestandardowo przydziela zasoby, kontenery, repozytoria itp.

Korzystanie z wysokiej jakości, certyfikowanych narzędzi i technologii z pakietu Red Hat do tworzenia aplikacji klasy Enterprise

Wdrażanie deweloperów w zaledwie dwie minuty

Limity Red Hat Codenvy

Wymaga znacznej przepustowości do płynnego wdrożenia, w przeciwnym razie może działać wolno i z opóźnieniem

Interfejs użytkownika jest dość nieporęczny i przestarzały, co utrudnia pracę

Ceny Red Hat Codenvy

Open-source i Free

oceny i recenzje Red Hat Codenvy

G2 : 4.2/5.0 (64 recenzje)

: 4.2/5.0 (64 recenzje) Capterra: 4.4/5.0 (465 recenzji)

7. Travis CI

Travis CI dashboard via Porady dotyczące oprogramowania Travis CI to oparta na chmurze usługa ciągłej integracji, która umożliwia automatyzację budowania, testowania i wdrażania projektów IT. Dzięki integracji z systemami kontroli wersji, takimi jak GitHub, można automatycznie wyzwalać kompilacje w odpowiedzi na zmiany wprowadzone w repozytorium. Integracja zapewnia również, że zmiany w kodzie są testowane pod kątem spójności i niezawodności przed scaleniem z główną bazą kodu.

Najlepsze funkcje Travis CI

Korzystanie z wielojęzycznej matrycy kompilacji w celu równoległego wykonywania kompilacji, aby przyspieszyć oś czasu kompilacji i testowania

Konfigurowanie niestandardowych scen kompilacji, w tym testowania, wdrażania itp. w celu definiowania cykli rozwoju w zależności od wymagań projektu

Ponowne wykorzystanie wcześniej pobranych pakietów i artefaktów w celu buforowania zależności i przyspieszenia czasu kompilacji

Kompilowanie i testowanie pull requestów za pomocą automatyzacji jednym poleceniem w celu oceny wszystkich zmian w kodzie przed ich scaleniem z główną bazą kodu

Jednoczesne uruchamianie i testowanie w różnych środowiskach i systemach operacyjnych

Limity Travis CI

Opcje niestandardowe są dość ograniczone, zwłaszcza w porównaniu z alternatywami takimi jak Jenkins

Chociaż oferuje kompleksowe raporty z testów i debugowania, nie są one jasne ani wnikliwe

Ceny Travis CI

Starter : 69 USD miesięcznie

: 69 USD miesięcznie Core : 249 USD miesięcznie

: 249 USD miesięcznie Pro : $794+ miesięcznie

: $794+ miesięcznie Enterprise (Self-Hosted): $34+ miesięcznie

Plany Enterprise są również dostępne w niestandardowych cenach.

Oceny i recenzje Travis CI

G2 : 4.5/5.0 (90 recenzji)

: 4.5/5.0 (90 recenzji) Capterra: 4.1/5.0 (128 recenzji)

8. Circle CI

Circle CI pulpit nawigacyjny aplikacji_

Circle CI to oparta na chmurze platforma CI/CD, która umożliwia automatyzację cyklu życia aplikacji. Programiści mogą za jej pomocą pisać lub edytować kody, kompilować i testować komponenty oraz wdrażać zmiany w kodzie, koncentrując się na szybkości i niezawodności. GitHub oferuje dodatkową warstwę testów przed wdrożeniem, aby pomóc w utrzymaniu jakości kodu.

Najlepsze funkcje Circle CI

Wykorzystanie pakietów konfiguracyjnych wielokrotnego użytku o nazwie orbs z rejestru orb w celu usprawnienia definiowania złożonych przepływów pracy kompilacji i wdrażania

Udostępnianie plików i katalogów między zadaniami lub projektami w celu ułatwienia współpracy poprzez płynny transfer danych i zarządzanie zależnościami

Używanie plików konfiguracyjnych YAML do definiowania niestandardowych przepływów pracy kompilacji i wdrażania w celu zwiększenia elastyczności i kontroli wersji

Przyspieszenie kompilacji dzięki zaawansowanemu buforowaniu zależności, artefaktów i warstw Docker

Utrzymanie bezpieczeństwa potoku dzięki połączeniu OpenID i korzystanie z wiodącej w branży ochrony zgodnej z FedRAMP i SOC 2 Type II

Circle CI limit

Początkowe ustawienia i odpowiadająca im krzywa uczenia się są bardziej złożone niż w przypadku innych narzędzi

Nawet najmniejszy błąd składni może spowodować awarię potoku, a modyfikowanie zadań jest trudne

Circle CI ceny

Free : $0

: $0 Wydajność : $15 miesięcznie

: $15 miesięcznie Skala : $2000 miesięcznie

: $2000 miesięcznie Serwer (Self-hosted): Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje CI

G2 : 4.4/5.0 (499 opinii)

: 4.4/5.0 (499 opinii) Capterra: 4.6/5.0 (90 recenzji)

9. Disbug

Disbug integracja z GitHub

Disbug to narzędzie zaprojektowane w celu ułatwienia procesu debugowania aplikacji. Pozwala ono ograniczyć niepotrzebne kontakty między właścicielem aplikacji, zespołem QA lub testerem i deweloperem, ponieważ ten pierwszy może wychwytywać błędy za pomocą zrzutów ekranu, nagrań, dzienników konsoli, dzienników sieciowych i wydarzeń użytkownika.

Następnie mogą przesłać te zasoby bezpośrednio do narzędzia do zarządzania projektami, aby dodać kontekst i znaczenie problemu.

Najlepsze funkcje Disbug

Użyj screencastu i narracji, aby wizualnie rozwinąć problem. Rysuj na ekranie podczas narracji, aby zapewnić skuteczną komunikację

Przechwytywanie zrzutów ekranu, dodawanie adnotacji i udostępnianie ich w celu rozwinięcia problemu

Uzyskaj całościowy kontekst raportowania błędów, korzystając z dzienników konsoli, dzienników sieciowych, działań użytkownika, szczegółów przeglądarki, systemów operacyjnych i innych

Edycja na żywo zawartości strony internetowej i elementów projektu w celu uzyskania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym na temat różnych zmian i decyzji projektowych

Integracja z kompleksowymi platformami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com i innymi

Limity Disbug

Narzędzie w dość wczesnej fazie rozwoju, co oznacza, że wciąż jest to praca w toku i minie trochę czasu, zanim zostanie wydana jego dopracowana wersja

Nie oferuje wersji Free, przez co jest dość drogie do samego debugowania

Ceny Disbug

Startup : 49 USD miesięcznie

: 49 USD miesięcznie Business : $99 miesięcznie

: $99 miesięcznie Agencja : 249 USD miesięcznie

: 249 USD miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Disbug

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Jira

Jira core dashboard

Jira to popularne rozwiązanie do zarządzania projektami i śledzenia problemów opracowane przez firmę Atlassian. Znajduje szerokie zastosowanie w branży IT do planowania, śledzenia i zarządzania projektami, zadaniami i problemami.

Ustawienie Jira z GitHubem wzmacnia współpracę między zespołami programistów i zarządzania projektami, ponieważ łatwiejsze staje się śledzenie zmian w kodzie, łączenie commitów z konkretnymi problemami i usprawnianie cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Jira

Tworzenie, przypisywanie i śledzenie problemów przy użyciu kompleksowego zestawu dedykowanych narzędzi do efektywnego zarządzania zadaniami i projektami

Korzystanie z tablic Scrum i Kanban do wdrażania zwinnych metodologii iteracyjnego i przyrostowego rozwoju

Definiowanie, widok i orkiestracja osi czasu, kamieni milowych i wydań projektów przy użyciu dynamicznych map drogowych

Automatyzacja powtarzalnych i rutynowych zadań lub cykli pracy poprzez definiowanie reguł biznesowych w celu zachowania obiektywności i spójności przy jednoczesnej oszczędności czasu

Lokalizacja plików, folderów i innych zasobów związanych z projektem dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania i filtrowania

limity Jira

Podczas gdy Jira oferuje automatyzację formularzy, zapewnia słabą wydajność w porównaniu doAlternatywy dla Jira takich jak ClickUp

Ma zauważalne opóźnienie wydajności w przypadku złożonych projektów obejmujących dużą liczbę sprintów i zadań

Ceny Jira

Free

Standard : 8,15 USD za użytkownika miesięcznie

: 8,15 USD za użytkownika miesięcznie Premium : $16 za użytkownika miesięcznie

: $16 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jira

G2 : 4.3/5.0 (5,724 recenzji)

: 4.3/5.0 (5,724 recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (13,926 recenzji)

Usprawnij kontrolę wersji dzięki odpowiedniej integracji z GitHub

Omówione powyżej narzędzia oferują coś wyjątkowego w cyklu tworzenia oprogramowania. Na przykład, ClickUp i Jira dodają solidne zarządzanie projektami i dostarczanie do procesu rozwoju, czyniąc go bardziej holistycznym i przewidywalnym.

Dokonaj wyboru w zależności od konkretnych wymagań projektu. Zarejestruj się i użyj ClickUp z GitHub dla podwójnej korzyści!