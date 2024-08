10 najlepszych alternatyw GitBook dla dokumentów technicznych w 2024 roku

Jeśli masz wrażenie, że Twój zespół mógłby zapełnić bibliotekę wszystkim, co wie o Twojej firmie i jej produktach, to prawdopodobnie tak jest. 📚

Im szybciej ta wiedza zostanie przelana na papier, tym lepiej dla firmy. Dokumentowanie ciężko zdobytej wiedzy zespołu ułatwia wdrażanie nowych pracowników, dzielenie się informacjami między działami i informowanie klientów o nowych funkcjach produktów.

Ale rzeczywista biblioteka prawdopodobnie nie jest rozwiązaniem. Zamiast tego potrzebna jest cyfrowa baza wiedzy (lub wiki), do której zespół lub klienci mogą uzyskać dostęp z dowolnego miejsca. GitBook jest jednym z najpopularniejszych programów do tworzenia baz wiedzy, ale jeśli Twój zespół nie zajmuje się rozwojem produktów SaaS lub nie możesz sobie pozwolić na ceny GitBook, może nie być dla Ciebie odpowiedni.

Odkryj 10 najlepszych alternatyw GitBook dla zespołów każdego typu i zacznij budować własną firmową wiki.

Czym jest GitBook? Jak działa?

GitBook to narzędzie bazy wiedzy, które pomaga zespołom technicznym tworzyć dokumentację. Jego funkcje zostały stworzone z myślą o programistach i projektantach produktów SaaS, ale można go również używać do innych rodzajów dokumentacji online.

GitBook można wykorzystać do tworzenia dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej - niezależnie od tego, czy publikujesz dokumentację produktu dla swoich klientów, czy też tworzysz bazę wiedzy na temat warunków i procesów firmy.

GitBook jest na tyle elastyczny, że umożliwia programistom kodowanie dokumentacji - z opcjami edycji Markdown lub WYSIWYG. Oferuje również szablony i edytor bloków typu "przeciągnij i upuść" dla osób nie kodujących w zespole. Możesz oznaczać swoich współpracowników w celu lepszej współpracy i możesz zagnieżdżać strony w celu lepszej organizacji.

Jak wybrać najlepszą alternatywę dla GitBook

Najlepsza alternatywa GitBook dla twojego zespołu będzie zależeć od potrzeb i budżetu twojej firmy. Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas rozważania dostępnych opcji:

Jakie zespoły będą z niego korzystać? Jeśli jesteś firmą zajmującą się produktami SaaS, możesz potrzebować platformy dokumentacyjnej, która jest bardziej skoncentrowana na inżynierach i ma wiele opcji dostosowywania opartych na kodzie. Jeśli głównymi użytkownikami będą działy marketingu i HR, będziesz potrzebować czegoś, co oferuje formatowanie bez użycia kodu

Jeśli jesteś firmą zajmującą się produktami SaaS, możesz potrzebować platformy dokumentacyjnej, która jest bardziej skoncentrowana na inżynierach i ma wiele opcji dostosowywania opartych na kodzie. Jeśli głównymi użytkownikami będą działy marketingu i HR, będziesz potrzebować czegoś, co oferuje formatowanie bez użycia kodu **Kto potrzebuje dostępu? Niektóre platformy są tylko wewnętrzne (dla twojego zespołu). Inne oferują tylko publiczne bazy wiedzy (dla klientów). Jeszcze inne oferują jedno i drugie. Wiele z nich ma również zaawansowane ustawienia uprawnień, dzięki czemu można wybrać, kto może edytować poszczególne dokumenty, co jest istotną funkcją dla większych zespołów

**Jak chcesz wyszukiwać informacje? Jeśli twoja baza wiedzy będzie bardzo duża, pomocny może być asystent AI, który przeszuka bazę danych za ciebie. Można jednak również znaleźć programy z paskami wyszukiwania, podczas gdy inne pozwalają organizować je jak książki ze stronami referencyjnymi i spisem treści

10 najlepszych alternatyw dla GitBook w 2024 roku

Przygotuj się na znalezienie kolejnej ulubionej alternatywy dla GitBook. Te 10 opcji ma wszystko. Znajdziesz oprogramowanie, które waha się od "każdy może to zrobić" do "wymagana znajomość kodowania" Uwzględniliśmy również platformy, które koncentrują się na bazach wiedzy klientów, wewnętrznych bazach wiedzy lub obu. Z pewnością znajdziesz program, który spełni Twoje potrzeby w zakresie wiedzy.

Zagnieżdżanie strony wewnątrz strony w ClickUp Docs

Jeśli dokumentujesz wewnętrzne procesy, potrzebujesz aplikacji, która jest tak szybka, jak Twój zespół. ClickUp umożliwia wszystkim szybszą współpracę - bez względu na to, gdzie się znajdują. 🌎

Wielu członków zespołu może edytować ten sam dokument jednocześnie, a Ty możesz dodawać tagi i komentarze, aby zadawać pytania dotyczące luk w wiedzy i szybko uzyskiwać odpowiedzi.

Jest to idealna aplikacja do tworzenia firmowych wiki i dokumentowania funkcji produktów, procesów w działach i indywidualnych ról. Wszyscy, od inżynierów i zespołu operacyjnego po dział HR, otrzymują dokładnie to, czego potrzebują z jednej aplikacji.

ClickUp to przepis na lepszą komunikację, współpracę i dzielenie się wiedzą. Twój zespół może zacząć gotować! 🧑‍🍳

Najlepsze cechy ClickUp

Dokumenty ClickUp można łatwo dostosować, dzięki czemu można dodawać nagłówki, tabele, banery, tagi, komentarze, zakładki, obrazy, filmy i linki do źródeł zewnętrznych lub innych dokumentów w bazie wiedzy

ClickUp AI umożliwia szybkie formatowanie, pisanie, podsumowywanie i edytowanie treści, dzięki czemu dokumentowanie nie zajmuje całego dnia

Szablony ClickUp umożliwiają rozpoczęcie tworzeniawiki, SOP, dokumentacji produktu,Bazy wiedzy HRi wiele więcej bez konieczności konfiguracji

Narzędzia do współpracy umożliwiają wielu członkom zespołu jednoczesną pracę nad jednym dokumentem, dodawanie elementów działań lub przekształcanie tekstu w zadania

Funkcje wyszukiwania pomagają znaleźć informacje w dokumentach lub w bazie wiedzy

Ustawienia prywatności, kontrola edycji i uprawnienia pozwalają kontrolować, kto może edytować i wyświetlać każdy dokument

Ograniczenia ClickUp

Początkujący użytkownicy mogą mieć trudności z nauką obsługi

Nie wszystkie funkcje aplikacji internetowej są dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (8,795+ opinii)

4.7/5 (8,795+ opinii) Capterra: 4.7/5 (3,805+ opinii)

2. Confluence

przez Confluence Część ekosystemu Atlassian - wraz z Jira i Trello Confluence to narzędzie do zarządzania wiedzą i współpracy. Zostało zaprojektowane w celu ułatwienia lepszej komunikacji wewnętrznej, dzięki czemu cały zespół jest na tej samej stronie. 📃

I czasami mamy na myśli dosłownie. Dzięki funkcjom współedytowania członkowie zespołu mogą tworzyć wspólne dokumenty i pracować nad nimi razem w czasie rzeczywistym - bez konieczności przebywania w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie. Jest to dobre narzędzie do burzy mózgów nad nowymi projektami i dokumentowania wewnętrznych procesów, zwłaszcza jeśli zespół korzysta już z Jira.

Najlepsze cechy Confluence

Kontrola wersji umożliwia śledzenie zmian i przywracanie starszych wersji dokumentów

Zagnieżdżona zawartość ułatwia utrzymanie porządku

Integracje zNarzędzia do tworzenia treści AItakie jak ChatGPT, Copywriter i Wordsmith, pomagają w szybkim tworzeniu, podsumowywaniu lub edytowaniu treści

Uprawnienia do treści pozwalają ustawić, kto może zobaczyć i kto może edytować każdą stronę dokumentu

Ograniczenia Confluence

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że trudno jest zarządzać ustawieniami uprawnień

Inni donoszą, że porządkowanie dokumentów może być trudne, a funkcja wyszukiwania nie zawsze wyciąga dokument, którego szukasz

Ceny Confluence

Darmowy

Standard: $5.75/miesiąc za użytkownika

$5.75/miesiąc za użytkownika Premium: $11/miesiąc za użytkownika

$11/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Confluence

G2: 4.1/5 (3,665+ recenzji)

4.1/5 (3,665+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,090+ opinii)

3. Tettra

przez Tettra Menedżerowie i zespoły HR, radujcie się! Tettra to platforma do dzielenia się wiedzą stworzona specjalnie dla zespołów wewnętrznych, która może uchronić Cię przed koniecznością ciągłego odpowiadania na te same pytania.

Tettra to nie tylko samoobsługowa baza wiedzy (gdzie członkowie zespołu muszą znaleźć własne odpowiedzi), ale także platforma do zadawania interaktywnych pytań. Następnie mogą uzyskać odpowiedź od eksperta lub przyjaznego chatbota AI. 🤖

Najlepsze cechy Tettra

Kai, wbudowanyNarzędzie AIpozwala członkom zespołu zadawać pytania chatbotowi, który następnie przeszukuje bazę wiedzy i udziela odpowiedzi

Sekcja pytań i odpowiedzi szybko pokazuje zespołowi najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie

Integracje ze Slack i Microsoft Teams umożliwiają dostarczanie odpowiedzi z Tettra za pomocą kilku kliknięć

Eksperci wiedzy pozwalają określić najlepszą osobę w organizacji, która odpowie na pytania dotyczące różnych tematów

Ograniczenia Tettra

Chociaż istnieje bezpłatny okres próbny, nie ma bezpłatnego planu, co może sprawić, że program ten będzie poza zasięgiem firm o napiętym budżecie

Niektórzy użytkownicy uważają, że opcje formatowania i dostosowywania są ograniczone

Ceny Tettra

Podstawowy: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Skalowanie: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $12/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Tettra

G2: 4.6/5 (85+ recenzji)

4.6/5 (85+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 9 recenzji)

4. Docusaurus

przez Docusaurus Jeśli jesteś inżynierem produktu, który uwielbia słodkie logo, to ta platforma dokumentacyjna i jej kwadratowy dino mogą być dla Ciebie. Jeśli jednak nie masz doświadczenia w kodowaniu, czas odpuścić sobie tego dinozaura. 🦖

Ten statyczny generator stron o otwartym kodzie źródłowym został stworzony z myślą o programistach i najlepiej nadaje się do tworzenia dokumentacji technicznej produktów. Umożliwia szybkie utworzenie samodzielnie hostowanej statycznej witryny internetowej w celu wyjaśnienia społeczności funkcji produktu.

Bonus: Sprawdź 10 darmowych szablonów dokumentacji technicznej

Najlepsze cechy Docusaurus

Napisz dokumentację za pomocą MDX, a Docusaurus automatycznie przekonwertuje ją na HTML

Wydawanie różnych wersji dokumentacji w zależności od wersji produktu

Tłumaczenie dokumentacji za pomocą git, Crowdin lub dowolnego innego menedżera tłumaczeń

Dostosuj swój układ za pomocą interaktywnych komponentów React

Ograniczenia Docusaurus

Ta aplikacja wymaga umiejętności kodowania i bardziej zaawansowanej infrastruktury IT

Będziesz musiał zapewnić własny hosting i zarządzać bezpieczeństwem danych

Ceny Docusaurus

Darmowy

Oceny i recenzje Docusaurus

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Przeczytaj dokumenty

przez Przeczytaj dokumenty Read the Docs to przyjazna dla użytkownika platforma - o ile wszyscy użytkownicy są programistami, najlepiej programistami pracującymi w Pythonie. 🐍

To oprogramowanie do dokumentacji wykorzystuje podejście docs-as-code, które pozwala programistom dokumentować procesy bez zmiany ich przepływu pracy. Dokumentacja produktu może być udostępniana użytkownikom przy każdym scaleniu - nie są wymagane żadne dodatkowe kroki.

Jest to dobre narzędzie dla firm SaaS, które są głównie zainteresowane dzieleniem się wiedzą ze swoimi użytkownikami i programistami.

Najlepsze funkcje Read the Docs

Integracja z dowolnym narzędziem do tworzenia dokumentacji, w tym Sphynx, MkDocs i Jupyter Book

Używanie składni reStructuredText lub Markdown do tworzenia dokumentów

Przeszukiwanie dokumentów z poziomu pulpitu nawigacyjnego lub korzystanie z interfejsu API wyszukiwania w celu udostępnienia użytkownikom zaawansowanych funkcji wyszukiwania

Podgląd pull requestów przed ich uruchomieniem

Ograniczenia Read the Docs

Read the Docs jest narzędziem opartym na Pythonie i choć nie trzeba znać Pythona, aby korzystać z platformy, to nadal może nie być idealnym narzędziem dla programistów JavaScript lub PHP, którzy chcą samodzielnie dostosować ją do swoich potrzeb

Nie ma opcji dodawania komponentów MDX lub React

Przeczytaj cenę dokumentacji

Społeczność: Darmowa

Darmowa Członkostwo Gold: $5/miesiąc

$5/miesiąc Plan podstawowy dla firm: 50 USD/miesiąc

50 USD/miesiąc Plan zaawansowany dla firm: 150 USD/miesiąc

150 USD/miesiąc Plan Business Pro: $250/miesiąc

Przeczytaj oceny i recenzje dokumentów

G2: 5/5 (1+ recenzji)

5/5 (1+ recenzji) Capterra: Brak dostępnych recenzji

6. Archbee

przez Archbee Skupiając się na zespołach technicznych, ta platforma dokumentacyjna jest idealna do tworzenia przewodników użytkownika, przewodników dla programistów lub dokumentacji produktu. Można jej również używać do dokumentowania wewnętrznych procesów i SOP.

Twoje zespoły będą w stanie lepiej zarządzać swoim czasem dzięki bazie wiedzy która umożliwi im znalezienie odpowiedzi na nurtujące ich pytania. A Twoi klienci będą mogli łatwiej przyjąć Twój produkt dzięki objaśnieniom funkcji na wyciągnięcie ręki. 👐

Najlepsze funkcje Archbee

Narzędzia do współpracy umożliwiają wielu członkom zespołu jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem

Funkcje kontroli wersji umożliwiają śledzenie zmian lub powrót do starszej wersji, podobnie jak w Dokumentach Google

Możliwość wstawiania fragmentów treści w wielu lokalizacjach podczas edycji treści z jednego miejsca

Widżet dokumentacji kontekstowej dodaje interaktywną pomoc w produkcie, aby wyjaśnić funkcje, gdy użytkownicy je napotkają

Ograniczenia Archbee

Wielu użytkowników zgłasza, że program ten może być wadliwy, co może wpływać na możliwość dostępu do niektórych jego funkcji

Inni chcieliby mieć więcej opcji dostosowywania czcionek i formatowania

Ceny Archbee

Starter: Darmowy

Darmowy Rozwój: $40/miesiąc

$40/miesiąc Skalowanie: $80/miesiąc

$80/miesiąc **Enterprise:$400/miesiąc

Oceny i recenzje Archbee

G2: 4.5/5 (105+ recenzji)

4.5/5 (105+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

7. BookStack

przez BookStack Kolejny projekt open-source, BookStack jest zbudowany z myślą o prostocie z interfejsem użytkownika WYSIWYG. Ta prostota oznacza, że każdy w zespole będzie wiedział, na co patrzy. 👀

To nasz ulubiony open-source, oprogramowanie bazy wiedzy dla osób niezwiązanych z technologią ze względu na łatwość użytkowania. Każdy, od HR po zarządzanie projektami, obsługę klienta, marketing i operacje, może wskoczyć i zacząć z niego korzystać.

Najlepsze cechy BookStack

Przejrzysta hierarchia zarządzania treścią pomaga organizować bazę wiedzy w książki, rozdziały i strony

Funkcja wyszukiwania umożliwia znalezienie treści w jednej z książek lub we wszystkich, a treści można łączyć za pomocą wzajemnych powiązań

Możliwość edycji treści w Markdown lub zwykłym tekście

Integracje z platformami uwierzytelniania, takimi jak Okta, SAML2 i LDAP, zapewniają bezpieczeństwo treści

Ograniczenia BookStack

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że opcje dostosowywania wizualnego są ograniczone

Inni uważają, że proces przesyłania plików jest trudny, ponieważ czasami może przekierować cię z dala od strony, nad którą pracujesz

Ceny BookStack

Darmowy

Oceny i recenzje BookStack

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2+ recenzji)

8. Pojęcie

przez Pojęcie Jedno z najpopularniejszych oprogramowanie wiki narzędzi, które pojawiły się w ciągu ostatnich 10 lat, Pojęcie ma czysty wygląd z dużą ilością białych znaków. Ale choć może wyglądać prosto, jego funkcje są zaawansowane, dając wiele opcji dostosowywania.

Jeśli boisz się pustej strony, możesz użyć szablonu, aby rozpocząć. A jeśli chcesz umieścić "zabawę" w podstawowej wiedzy, Notion pozwala dodawać memy i emotikony. 🤩

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tym szczegółowym opisem porównanie Notion i Confluence jednej z innych popularnych alternatyw GitBook na tej liście.

Najlepsze cechy Notion

Dokumenty są wysoce konfigurowalne, umożliwiając dodawanie spisu treści, nagłówków, tekstu podstawowego, punktorów, przełączników, tabel, obrazów, filmów, fragmentów kodu, równań matematycznych i innych

Projekty pozwalają organizować zadania do wykonania za pomocą widoku Kanban lub osi czasu

Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym pozwalają wielu członkom zespołu edytować dokumenty jednocześnie lub oznaczać się nawzajem pytaniami i komentarzami

Narzędzia AI do pisania mogą podsumować treść, zidentyfikować kluczowe wnioski lub edytować tekst za Ciebie

Integracje ułatwiają łączenie się ze Slack, Jira, GitHub, GitLab, Zapier i nie tylko

Ograniczenia Notion

Kilku użytkowników zgłosiło, że aplikacja mobilna ładuje się wolniej niż aplikacja internetowa

Ponieważ Notion oferuje wiele opcji dostosowywania, niektórzy nowi użytkownicy uważają, że rozpoczęcie pracy jest przytłaczające

Ceny Notion

Darmowy

Plus: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Biznes: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (4,795+ recenzji)

4.7/5 (4,795+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,860+ opinii)

9. Jekyll

przez Jekyll Ta darmowa platforma open-source została stworzona przez założyciela GitHub, więc GitBook i Jekyll mają w zasadzie tych samych rodziców. 👨‍👧‍👦

Ale podczas gdy GitBook został zaprojektowany specjalnie jako narzędzie do tworzenia dokumentacji dla zespołów produktowych SaaS, Jekyll został pierwotnie zaprojektowany do tworzenia blogów.

Jako generator statycznych witryn sprawdza się jednak równie dobrze do dzielenia się wiedzą, jak i do tworzenia wpisów na blogach. Dodatkowo, możesz uzyskać darmowy hosting na GitHub Pages, wraz z niestandardową nazwą domeny.

Najlepsze cechy Jekyll

Tworzenie witryny przy użyciu składni Markdown, Liquid, HTML lub CSS

Automatyczny import treści z różnych platform, w tym Behance, Drupal, CSV, WordPress, Joomla, Mephisto, RSS i innych

Ograniczenia Jekyll

Szablony nie mają wbudowanego niestandardowego kodu, więc opcje dostosowywania są ograniczone, chyba że chcesz stworzyć własne obejście

Podczas dodawania obrazów lub plików wideo nie ma wbudowanej obsługi, która pomogłaby zmniejszyć pliki lub przeładować je na żywo

Ceny

Darmowy

Oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Document360

przez Document360 Jeśli pomysł dokumentowania wszystkich procesów może sprawić, że głowa obróci się o 360 stopni, Document360 jest tutaj z przyjaznym interfejsem użytkownika, który utrzyma głowę prosto. 😵‍💫

Ten uniwersalny oprogramowanie do zarządzania wiedzą działa w przypadku dokumentacji technicznej, dokumentacji produktu i dokumentacji procesów wewnętrznych, dzięki czemu można śledzić wszystko, od wdrażania kadr po często zadawane pytania klientów.

Dokumenty wyświetlane są na stronie internetowej, dzięki czemu klienci lub członkowie zespołu mają do nich dostęp z dowolnego miejsca. Ty decydujesz, czy chcesz, aby były one publiczne, czy prywatne - ponieważ wiedza należy do Ciebie.

Najlepsze cechy Document360

Wewnętrzny portal bazy wiedzy umożliwia zespołowi tworzenie treści z przyjaznymi dla użytkownika funkcjami zarządzania treścią i przeglądania

Zewnętrzna witryna bazy wiedzy wyświetla dokumenty w publicznej bazie danych dla obsługi klienta lub w prywatnej bazie danych dla członków zespołu

Asystent bazy wiedzy umożliwia osadzenie widżetu w witrynie lub produkcie, dzięki czemu użytkownicy mogą wyszukiwać odpowiedzi w dowolnym momencie

Integracje łączą bazę wiedzy z ulubionymi aplikacjami, takimi jak Zendesk, Intercom, Google Analytics, Crowdin, Disqus i inne

Ograniczenia Document360

Program nie pozwala na jednoczesną edycję, co może utrudniać współpracę w zespole

Aby dostosować wygląd i układ, trzeba użyć niestandardowego kodowania

Ceny Document360

Darmowy

Standard: 149 USD/miesiąc za projekt

149 USD/miesiąc za projekt Profesjonalny: 299 USD/miesiąc za projekt

299 USD/miesiąc za projekt Business: 399 USD/miesiąc za projekt

399 USD/miesiąc za projekt Enterprise: $599/miesiąc za projekt

Oceny i recenzje Document360

G2: 4.7/5 (365+ recenzji)

4.7/5 (365+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (185+ recenzji)

Żegnaj, GitBook

Wiedza to potęga. 💪

A teraz, gdy znasz już najlepsze alternatywy dla GitBook, jesteś gotowy, aby wybrać potężną platformę do dzielenia się wiedzą dla swojego zespołu.

Podczas tworzenia wewnętrznej bazy wiedzy, ClickUp jest jedną z najbardziej przyjaznych dla użytkownika platform do współpracy. Nie wymaga ona znajomości kodowania, a ponadto umożliwia oznaczanie członków zespołu, jednoczesną pracę i łączenie dokumentów z zadaniami w panelach zarządzania projektami.

A ponieważ możesz zacząć korzystać z niej za darmo, możesz natychmiast udokumentować wiedzę swojej firmy. Wypróbuj ClickUp aby przenieść wiedzę swojego zespołu na wyższy poziom.