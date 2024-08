Raj dla programistów: 10 znakomitych edytorów kodu

Oprócz jedzenia i wody, każdy programista potrzebuje redaktora kodu, aby przetrwać. 🖥️

Edytory kodu to zasadniczo edytory tekstu, które umożliwiają programistom pisanie i edytowanie kodu. Są one wyposażone w funkcje takie jak podświetlanie składni, automatyczne uzupełnianie i śledzenie błędów które usprawniają proces rozwoju i minimalizują ryzyko błędów.

Jednak przy tak wielu opcjach, znalezienie idealnego redaktora może przypominać szukanie igły w stogu siana. Dlatego też przeczesaliśmy dla ciebie rynek i wybraliśmy 10 najlepszych edytorów kodu. Przedstawimy ich wyróżniające się funkcje i modele cenowe, aby pomóc ci znaleźć ten, który pasuje do twoich potrzeb kodowania jak ulał.

Jako bonusowy dodatek do naszej listy, przedstawimy ci wyjątkowy edytor kodu narzędzie do zarządzania projektami które może być Twoim zaufanym pomocnikiem podczas przygód z tworzeniem oprogramowania.

Czym są edytory kodu?

Edytory kodu to programy, których programiści używają do pisania i edytowania kodu (bez niespodzianek). Zazwyczaj są one wyposażone w opcje takie jak automatyczne zakończenie i nawigacja po kodzie, które pomagają w pisaniu i testowaniu kodu, zmniejszają ryzyko błędów oraz zwiększają wydajność i efektywność.

Edytory kodu przybierają różne formy i kształty, zaspokajając różne potrzeby programistyczne i poziomy doświadczenia. Na przykład, jeśli jesteś początkującym programistą lub chcesz skupić się na prostocie, możesz wybrać podstawowe edytory.

Są one podobne do zwykłych edytorów tekstu, ale z kilkoma dodatkowymi funkcjami, takimi jak podświetlanie składni i numerowanie linii. Takie edytory kodu są zazwyczaj odpowiednie dla każdego języka programowania.

Można również znaleźć narzędzia do edycji kodu dla określonych języków i frameworków lub takie, które mogą być używane na urządzeniach mobilnych lub konsoli.

Opcje są nieograniczone - weź pod uwagę swoje wymagania, poziom doświadczenia i języki programowania, z którymi pracujesz, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie. 🧩

Czego szukać w najlepszych edytorach kodu?

Redaktorzy kodu muszą posiadać określone cechy, aby usprawnić cykl pracy. Wybierając najlepsze narzędzie, należy skupić się na następujących cechach:

Elastyczność i niestandardowy charakter: Twój redaktor kodu powinien mieć elastyczny interfejs, który możesz niestandardowo dostosować do swoich preferencji. Powinien być elastyczny i umożliwiać szybkie zmiany Funkcje zarządzania kodem: Nawigacja po kodzie, zwijanie kodu, autouzupełnianie i podświetlanie składni to tylko niektóre z wielu opcji, które sprawiają, że kodowanie jest łatwiejsze w zarządzaniu Współpraca w czasie rzeczywistym: Jest to konieczność, jeśli pracujesz w zespole - narzędzie powinno oferować opcje, takie jak kontrola wersji, które pomagają współpracować ze współpracownikami w czasie rzeczywistym Szybkość i wydajność: Odpowiedni redaktor kodu musi obsługiwać wszystkie rodzaje kodów bez opóźnień. Żaden programista nie lubi pracować w powolnym edytorze kodu Wsparcie dla rozszerzeń: Wybrany redaktor powinien mieć wsparcie dla różnych wtyczek i rozszerzeń, aby zapewnić maksymalną funkcję Opcja Znajdź i zamień: Dzięki tej funkcji można sprawniej edytować kod

10 fantastycznych edytorów kodu ułatwiających proces tworzenia oprogramowania

Po zapoznaniu się z dziesiątkami edytorów kodu, wybraliśmy 10 najlepszych, które oferują najwięcej funkcji i są niezwykle łatwe w użyciu. Sprawdź je i wybierz ten, który spełnia wszystkie Twoje oczekiwania. ✔️

1. Visual Studio Code

Via: code.visualstudio Szukasz edytora kodu o otwartym kodzie źródłowym z bogatą funkcją międzyplatformową? Visual Studio Code jest najlepszym rozwiązaniem!

Narzędzie działa bezproblemowo w systemach Windows, Linux i Mac, więc jest doskonałym rozwiązaniem dla programistów piszących kod dla różnych systemów operacyjnych.

Jego wyróżniającą się funkcją jest IntelliSense, która pozwala wyjść poza autouzupełnianie i podświetlanie składni. Ta niesamowita opcja analizuje typy zmiennych, zaimportowane moduły i definicje funkcji, aby zapewnić inteligentne zakończenia i ułatwić pracę. 😍

Visual Studio Code umożliwia również debugowanie kodu bezpośrednio z poziomu edytora i korzystanie z wbudowanych komend Git.

Możesz rozszerzyć funkcje edytora, instalując rozszerzenia - nie spowolnią one pracy, ponieważ działają w oddzielnych procesach.

Najlepsze funkcje Visual Studio Code

Działa w systemach Windows, Linux i Mac

Inteligentne zakończone z IntelliSense

Płynne debugowanie kodu za pomocą bogatego w funkcje edytora kodu

Wsparcie dla rozszerzeń, wielu języków programowania i formatów plików

Jedna z niewielu wersji Free na tej liście edytorów kodu

Limity Visual Studio Code

Optymalizacja pamięci mogłaby zostać poprawiona

Potencjalne problemy z wydajnością podczas pracy z dużymi bazami kodu

Ceny Visual Studio Code

Free

Visual Studio Code oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,100+ reviews)

: 4.7/5 (2,100+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,500+ recenzji)

2. Vim

Via: Vim Jeśli jesteś doświadczonym deweloperem lub programistą szukającym zaawansowanej wersji UNIXowego edytora vi, to właśnie go znalazłeś! Vim jest wysoce konfigurowalnym edytorem tekstu z bardziej zaawansowanymi funkcjami niż edytor vi, więc jest doskonały dla tych, którzy chcą pójść o krok dalej w swojej grze programistycznej.

Wielu uważa Vima za zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) ze względu na jego rozbudowane wtyczki i rozszerzenia, zintegrowany terminal i wysoki poziom niestandardowy. Vim oferuje rozbudowaną funkcję wyszukiwania i zamiany, liczne integracje i niesamowitą wszechstronność.

Narzędzie jest Free, ale jeśli uznasz je za pomocne, ludzie stojący za Vimem proszą o przekazanie darowizny na pomoc osieroconym dzieciom w Ugandzie.

Najlepsze funkcje Vima

Różne opcje niestandardowe

Wsparcie dla licznych wtyczek i rozszerzeń

Edycja wewnątrz terminala

Odpowiedni dla setek języków programowania

Limity Vima

Wyższa krzywa uczenia się

Interfejs może wydawać się przestarzały

Ceny Vima

Free

Vim oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (250+ recenzji)

: 4.4/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (mniej niż 5 recenzji)

3. Wysublimowany tekst

Via: Wysublimowany tekst Sublime Text oferuje cały pakiet - jest prosty, potężny i wysoce konfigurowalny, z mnóstwem intuicyjnych skrótów.

Najnowsza wersja narzędzia (Sublime Text 4) posiada kilka fajnych funkcji, takich jak Tab Multi-Select, która pozwala podzielić interfejs, aby wyświetlić wiele zakładek i zwiększyć wydajność. Można również skorzystać ze zaktualizowanej opcji autouzupełniania, która dostarcza inteligentne uzupełnianie linii na podstawie istniejącego kodu.

Inne godne uwagi funkcje obejmują ulepszone podświetlanie składni, API Pythona i udoskonalony interfejs z wieloma nowymi motywami. Redaktor kodu jest dostępny na Windows, Mac i Linux, dzięki czemu można z niego korzystać niezależnie od systemu operacyjnego.

Najlepsze funkcje Sublime Text

Funkcja wielokrotnego wyboru w zakładce

Solidna opcja autouzupełniania i możliwości podświetlania składni

Dostępny na Windows, Mac i Linux

Liczne skróty klawiszowe

Dostępna wersja Free

Limity Sublime Text

Brak wbudowanych rozszerzeń

Liczba opcji może być przytłaczająca w porównaniu do innych edytorów kodu

Cennik Sublime Text

Darmowa wersja próbna

Licencja: $99/rok

Sublime Text oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (1,200+ recenzji)

: 4.5/5 (1,200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,300+ recenzji)

4. Nova

Via: Nova Jesteś na polowaniu na doskonałego makOSowego redaktora kodu? Właśnie go znalazłeś! Nova (zamiennik Coda) to natywna platforma Mac, która sprawia, że cała edycja jest dziecinnie prosta dzięki opcjom takim jak inteligentne autouzupełnianie, przewijanie edytora i wiele kursorów.

Nova oferuje natywne wsparcie dla 20+ języków programowania i znaczników oraz formatów, które można rozszerzyć dzięki API i wbudowanej przeglądarce rozszerzeń. 😎

Oprócz pisania i edytowania kodu, Nova umożliwia uruchamianie niestandardowych skryptów i debugowanie. A dzięki wielu opcjom niestandardowym, układom obszarów roboczych oraz wspaniałym motywom i kolorom składni możesz stworzyć środowisko, w którym pokochasz pracę.

Nova najlepsze funkcje

Zaawansowane rozszerzenia

Wbudowane wsparcie debugowania dla wielu języków

Różne możliwości niestandardowe

Wbudowane narzędzia kontroli źródła Git

Limity Nova

Dostępna tylko w systemach operacyjnych Mac, co może stanowić limit dla innych edytorów kodu

Może być przytłaczająca dla początkujących użytkowników

Ceny Nova

$$99 + podatek: rok aktualizacji i nowych funkcji

rok aktualizacji i nowych funkcji 79 USD + podatek: w przypadku aktualizacji z Coda

Nova oceny i recenzje

G2 : 3.8/5 (mniej niż 5 recenzji)

: 3.8/5 (mniej niż 5 recenzji) Product Hunt: 4.1/5 (10+ recenzji)

5. PyCharm

Via: JetBrains PyCharm to bardziej niż redaktor kodu, solidne zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) dla Pythona. Jako takie, nie jest ono przeznaczone dla początkujących, a bardziej dla doświadczonych profesjonalistów.

Kilka funkcji stawia PyCharm wśród najlepszych IDE Pythona na rynku. Oferuje inteligentną pomoc w Pythonie - narzędzie może zakończyć linie kodu, podświetlić błędy i pomóc w nawigacji po kodzie.

Platforma oferuje zdalne możliwości, umożliwiając tworzenie aplikacji na maszynach wirtualnych lub zdalnych hostach. 😍

Dzięki wbudowanemu terminalowi, zintegrowanemu debuggerowi, narzędziu do uruchamiania testów i licznym integracjom, PyCharm jest wszystkim, czego doświadczony programista Python potrzebuje do efektywnego kodowania.

Najlepsze funkcje PyCharm

Dostępny na Mac, Windows i Linux, co wyróżnia go na tle innych edytorów kodu

Python IDE

Inteligentna pomoc

Wsparcie dla kilku frameworków do tworzenia stron internetowych (takich jak Flask, Django czy Pyramid)

Limity PyCharm

Obsługa złożonego kodu może stanowić wyzwanie

Uruchamianie lub przełączanie projektów może być nieco powolne w procesie kodowania

Ceny PyCharm

PyCharm : 249 USD/rok za użytkownika za pierwszy rok (drugi rok to 199 USD, od trzeciego roku 149 USD)

: 249 USD/rok za użytkownika za pierwszy rok (drugi rok to 199 USD, od trzeciego roku 149 USD) All Products Pack (zawiera 16 narzędzi): $779/rok na użytkownika za pierwszy rok (drugi rok to $623, trzeci rok i kolejne to $467)

Oceny i recenzje PyCharm

G2 : 4.6/5 (700+ recenzji)

: 4.6/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (300+ recenzji)

6. BBEdit

Via: Barebones BBEdit to wielokrotnie nagradzany Mac HTML i edytor tekstu. Deweloperzy i programiści nie są jedynymi, którzy kochają to narzędzie - dzięki jego wszechstronności i solidnym funkcjom, jest on również używany przez autorów stron internetowych, pisarzy i innych profesjonalistów.

Co BBEdit ma do zrobienia?

Po pierwsze, oferuje zaawansowaną opcję wyszukiwania i zamiany w wielu plikach jednocześnie, zwiększając wydajność i oszczędzając czas. Jest również wyposażony w dopasowywanie wzorców grep, różne narzędzia do definiowania projektów, kolorowanie składni dla różnych języków kodu źródłowego oraz zakończone uzupełnianie tekstu i kodu.

Ponieważ BBEdit jest również edytorem HTML, posiada cały zestaw narzędzi do tworzenia znaczników HTML. 🔧

Najlepsze funkcje BBEdit

Pattern Playgrounds do eksperymentowania z wzorcami grep

Integracja z Git i Subversion

Arkusze robocze powłoki

Przydatny redaktor kodu dla projektantów stron internetowych

Limity BBEdit

Działa tylko na urządzeniach Mac

Przełączanie zakładek może być wolniejsze

Cennik BBEdit

BBEdit 14 Individual : $49.99

: $49.99 Uaktualnienie BBEdit 14 z wersji 13.x : $29.99

: $29.99 Uaktualnienie BBEdit 14 z wersji 12.x lub wcześniejszej : $39.99

: $39.99 Uaktualnienie BBEdit 14 z Mac App Store : $39.99

: $39.99 Ceny dla wielu użytkowników: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje BBEdit

G2 : 4.5/5 (50+ opinii)

: 4.5/5 (50+ opinii) TrustRadius: 7.7/10 (10+ recenzji)

7. Atom

Via: GitHub Atom to redaktor kodu zorientowany na współpracę w czasie rzeczywistym i maksymalną wydajność. Oferuje kompatybilność międzyplatformową, dzięki czemu Ty i Twoi współpracownicy możecie wspólnie kodować niezależnie od systemu operacyjnego.

Atom posiada również opcję podziału ekranu - idealną dla wielozadaniowców, którzy chcą przeglądać wiele projektów jednocześnie. Narzędzie jest wyposażone w doskonałą przeglądarkę systemu plików, która pozwala błyskawicznie znaleźć żądany plik.

Niektóre "standardowe" opcje to wyszukiwanie i zastępowanie, autouzupełnianie i podświetlanie składni.

Problem z Atomem? Atom już nie istnieje. 15 grudnia 2022 roku redaktor został oficjalnie wycofany. Możesz go nadal używać, ale tylko jeśli masz już starsze wersje - wersje 1.63.0 i 1.63.1 nie działają.

Atom najlepsze funkcje

Koncentruje się na współpracy

Funkcja dzielenia ekranu

Najlepszy redaktor kodu ze względu na przeglądarkę systemu plików

Przyjazny dla użytkownika

Ograniczenia Atom

Nie można go już pobrać, ponieważ został wycofany

Ceny Atom

Free

Atom oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (750+ recenzji)

: 4.4/5 (750+ recenzji) TrustRadius: 8.7/10 (80+ recenzji)

8. IntelliJ IDEA

Via: JetBrains To zintegrowane środowisko programistyczne Java i Kotlin (IDE) z pewnością sprawi, że proces programowania będzie przyjemny i przyjemny! 🥳

To Narzędzie do kodowania oparte na AI które zwiększa wydajność, pomagając w pisaniu czystego kodu dzięki funkcjom, które wyszukują potencjalne błędy i oferują sugestie dotyczące ich naprawy.

IntelliJ IDEA to przede wszystkim współpraca - twórz udostępniane sesje do przeglądania i debugowania lub przenoś projekty na zdalny komputer, aby uwolnić potencjał narzędzia.

Wyjątkową funkcją narzędzia jest AI Assistant ze zintegrowanym czatem. Używaj go do pisania komentarzy do dokumentacji, generowania wiadomości commit i ogólnego ułatwiania pracy.

Najlepsze funkcje IntelliJ IDEA

Zachęca do współpracy

Sugestie oparte na kontekście

Asystent AI z obsługą czatu

Integracja z GitLab

Limity IntelliJ IDEA

Większe projekty zużywają dużo zasobów systemowych w porównaniu do innych edytorów kodu

Złożony interfejs może być mylący dla nowych użytkowników

Ceny IntelliJ IDEA

Platforma posiada kilka planów cenowych i ofert specjalnych - szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej

IntelliJ IDEA oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (1,100+ recenzji)

: 4.5/5 (1,100+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,100+ recenzji)

9. Notepad++

Via: Notepadplusplus Wielu programistów zgodzi się, że Notepad++ ma wszystko. Ten redaktor kodu ma wsparcie dla wielu języków programowania i oferuje funkcje, które sprawiają, że tworzenie wysokiej jakości kodu jest dziecinnie proste.

Jego największą zaletą jest błyskawiczna wydajność i optymalne wykorzystanie zasobów systemowych. Notepad++ korzysta z czystego API Win32 i STL, co pozwala mu być niewiarygodnie szybkim przy zachowaniu niewielkich rozmiarów. Oznacza to, że nie trzeba martwić się o przeciążenie systemu. W rzeczywistości, ponieważ jest tak lekki, Notepad++ jest odpowiedni dla systemów low-end. 🥰

Jeśli pracujesz nad dużymi kodami, spodoba ci się funkcja mapy dokumentu - pozwala ona uzyskać przegląd całego kodu i przejść do żądanej sekcji bez niekończącego się przewijania i utraty miejsca.

Najlepsze funkcje Notepad++

Lekkość

Mapa dokumentu

Wsparcie dla wielu języków

Najlepszy redaktor kodu dla dłuższych kodów

Ograniczenia Notepad++

Interfejs użytkownika i kluczowe funkcje mogłyby skorzystać z aktualizacji

Działa tylko w systemie Windows

Ceny Notepad++

Free

Notepad++ oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (2,300+ reviews)

: 4.6/5 (2,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,700+ reviews)

10. Eclipse

Via: Eclipse Pisanie, debugowanie i testowanie kodu jest o wiele łatwiejsze dzięki Eclipse, potężnemu IDE z mnóstwem funkcji zwiększających wydajność i redukujących liczbę błędów.

Eclipse jest ulubionym narzędziem wielu programistów dzięki swojej wszechstronności i możliwości dostosowania. Oprócz niezawodnej integracji z Git, platforma oferuje wiele wtyczek, dzięki czemu można dostosować IDE do własnych potrzeb i niestandardowych cykli pracy.

Platforma oferuje wszystko, czego potrzebujesz do dokładnego testowania kodu. Jeśli IDE wykryje potencjalny błąd, wyświetli szczegółowy komunikat z wyjaśnieniem, pomagając rozwiązać problem w mgnieniu oka.

Najlepsze funkcje Eclipse

Integracja z Git

Bogaty wybór wtyczek

Doskonałe wykrywanie błędów

Limity Eclipse

Duże zużycie pamięci RAM

Może działać z opóźnieniem

Ceny Eclipse

Kontakt w sprawie cen

Eclipse oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (2,800+ recenzji)

: 4.3/5 (2,800+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (150+ recenzji)

Inne narzędzia dla programistów

Chociaż edytor kodu jest niezbędny dla każdego programisty i dewelopera, nie jest on w stanie zarządzać zadaniami i projektami oraz informować zespołu o najnowszych zmianach.

To właśnie tutaj narzędzia takie jak ClickUp błyszczą - pomagają być na bieżąco z zadaniami i projektami, śledzić postępy i obciążenia pracą oraz zapewniają, że proces rozwoju przebiega zgodnie z planem. 🔍

Zobaczmy, jak ClickUp może stać się cennym sprzymierzeńcem każdego zespołu programistów!

ClickUp ClickUp to jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania zadaniami i projektami, z opcjami śledzenia czasu, organizacji, współpracy, komunikacji i maksymalnej przejrzystości. Platforma ta działa na systemach Windows, Mac i Linux i może być zainstalowana jako

Rozszerzenie Chrome dzięki czemu można go używać obok ulubionego edytora kodu.

Jak możesz na tym skorzystać?

Na początek, użyj Oprogramowanie ClickUp pakiet funkcji zaprojektowanych specjalnie w celu usprawnienia całego procesu rozwoju. Jedną z wyróżniających się opcji jest ClickUp AI , najwyższej klasy asystent pisania AI platformy i twórca zawartości idealny do tworzenia planów projektów i niezbędną dokumentację w mgnieniu oka.

Użyj podpowiedzi z ClickUp AI, aby szybko zbudować dokumenty wymagań produktowych (PDR) w mgnieniu oka

ClickUp AI jest wbudowaną opcją w aplikacji Dokumenty ClickUp doskonałe narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala przechowywać wszystkie dokumenty projektu w jednym miejscu, tworzyć platformę udostępniania wiedzy i organizować informacje związane z projektami rozwoju oprogramowania.

Jeśli chodzi o współpracę, ClickUp jest opcją numer jeden Tablica ClickUp . To cyfrowa Canva jest idealna do burzy mózgów, przechodzenia od projektu do rozwoju oraz opracowywania optymalnych strategii i planów. Każda aktualizacja odbywa się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można pracować z zespołem bez przerw i opóźnień.

Chcesz uzyskać opinię swojego zespołu na temat konkretnego aspektu projektu rozwoju oprogramowania? Użyj Formularze ClickUp do zbierania ich danych wejściowych i przekształcania ich w łatwy w zarządzaniu hub informacyjny. Mogą one być szczególnie przydatne w przypadku prośby o funkcje i recenzje kodu .

Logika warunkowa w formularzach ClickUp Przykład opinii o produkcie

Wsparcie ClickUp zwinne cykle pracy z dedykowanym zestawem funkcji o nazwie ClickUp Agile . Niestandardowy cykl pracy, integracja z innymi aplikacjami , używać automatyzacji i wizualizuj swoją pracę dla maksymalnej funkcji i wydajności. ✨

Szablony ClickUp dla sprawnego rozwoju oprogramowania

ClickUp wie, że Twój czas jest cenny i zawsze jest jakiś pożar do ugaszenia. 🔥

Dlatego zamiast robić wszystko od zera, możesz pójść na skróty z szablonami ClickUp.

Na przykład, możesz użyć zwinne szablony na przykład Szablon do zwinnego zarządzania projektami ClickUp do zbierania i usprawniania żądań, tworzenia zaległości, ustalania priorytetów i wdrażania zwinnych metodologii bez czkawki.

Szablon do zwinnego zarządzania projektami ClickUp wspiera zwinne cykle pracy i utrzymuje zespół na tej samej stronie

Oczywiście, to tylko wierzchołek góry lodowej - biblioteka ClickUp zawiera ponad 1000 opcji do różnych celów, od zarządzania dokumentacja techniczna do tworzenie map drogowych i obsługa projektów oprogramowania .

ClickUp: Kreator rozwoju oprogramowania

Redaktorzy kodu z naszej listy pomagają pisać i edytować kod bez wysiłku, z minimalną liczbą błędów i maksymalną precyzją.

Ale jeśli chcesz mieć pewność, że każdy aspekt rozwoju oprogramowania proces jest jasno nakreślony i dobrze zarządzany, zwróć się do ClickUp.

Dzięki swoim wszechstronnym funkcjom, ClickUp może pełnić wiele ról. Może zrewolucjonizować procesy tworzenia oprogramowania i pomóc Ci osiągnąć wydajność i efektywność, o których nigdy nie myślałeś, że są możliwe. Zarejestruj się w ClickUp , poznaj jego opcje i wykorzystaj jego moc, aby zmaksymalizować wydajność i powodzenie swojego zespołu programistów. 💪