Przetestowaliśmy 10 najlepszych programów open source do zwiększania produktywności w 2024 roku

Jeśli jedno modne słowo ma teraz większy moment niż "open source", to jest to "produktywność" Wszyscy staramy się robić więcej w domu i w pracy, bez rozciągania godzin pracy. Ale w przypadku pracy zdalnej i towarzyszących jej czynników rozpraszających, uważam, że pozostać produktywnym jest prawdziwym wyzwaniem.

Nie sądzisz, że utrzymanie produktywności często wymaga więcej niż wysiłku? Przejście na open source to wybór, który często nie jest prosty. Ale takie narzędzia często pomagają społeczności, łączą ludzi i prowadzą nas naprzód. Poszperaliśmy trochę, aby odkryć najlepsze narzędzia zwiększające produktywność o otwartym kodzie źródłowym w 2024 roku.

Po drobiazgowych testach i analizach, obejmujących wszystko, od automatyzacji zadań po funkcje współpracy, stworzyliśmy listę 10 najlepszych programów zwiększających produktywność o otwartym kodzie źródłowym. Zaangażowałem mój zespół w ClickUp, aby dokładnie przetestować te narzędzia, a ta lista narzędzi pomoże ci wybrać takie, które będzie dla ciebie dobre.

Najpierw jednak przyjrzyjmy się aspektom, które należy wziąć pod uwagę przed wyborem najlepszego narzędzia.

Czego należy szukać w narzędziach Open Source do zwiększania produktywności?

Oceniając narzędzia open source do zwiększania produktywności, należy skupić się na konkretnych funkcjach technicznych, które mogą znacznie usprawnić przepływ pracy.

Oto trochę tła. Oprogramowanie open-source pojawiło się we wczesnych dniach IT pod koniec lat 90. i od tego czasu rewolucjonizuje sposób tworzenia i używania oprogramowania.

Według Harvard Business Review około 60% stron internetowych na świecie działa na oprogramowaniu open-source. Oprogramowanie open-source odgrywa kluczową rolę w światowej infrastrukturze IT - i napędza naszą codzienną technologię.

Czego więc należy szukać w narzędziach zwiększających produktywność o otwartym kodzie źródłowym? Poniżej wymieniłem najważniejsze cechy techniczne:

Automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji : Szukam narzędzi, które integrują AI do automatyzacji powtarzalnych zadań takich jak planowanie, odpowiadanie na wiadomości e-mail i wprowadzanie danych. Ta zdolność do automatyzacji oszczędza mi sporo czasu i zmniejsza liczbę błędów ręcznych

: Szukam narzędzi, które integrują AI do automatyzacji powtarzalnych zadań takich jak planowanie, odpowiadanie na wiadomości e-mail i wprowadzanie danych. Ta zdolność do automatyzacji oszczędza mi sporo czasu i zmniejsza liczbę błędów ręcznych Możliwości bezproblemowej integracji : Narzędzie musi płynnie integrować się z innym niezbędnym oprogramowaniem w moim przepływie pracy, takim jak systemy CRM, rozwiązania do przechowywania danych w chmurze i platformy komunikacyjne, takie jak Slack lub Microsoft Teams. Poprawia to współpracę, usprawnia operacje i znacznie poprawia moją zdolność do dzielenia się informacjami z interesariuszami.

: Narzędzie musi płynnie integrować się z innym niezbędnym oprogramowaniem w moim przepływie pracy, takim jak systemy CRM, rozwiązania do przechowywania danych w chmurze i platformy komunikacyjne, takie jak Slack lub Microsoft Teams. Poprawia to współpracę, usprawnia operacje i znacznie poprawia moją zdolność do dzielenia się informacjami z interesariuszami. Kontrola wersji i zarządzanie dokumentami: Systemy kontroli wersji (takie jak Git) zapewniają możliwość śledzenia zmian, przywracania poprzednich wersji i efektywnego zarządzania aktualizacjami dokumentów. Jest to szczególnie ważne dla zespołów współpracujących nad złożonymi projektami

Systemy kontroli wersji (takie jak Git) zapewniają możliwość śledzenia zmian, przywracania poprzednich wersji i efektywnego zarządzania aktualizacjami dokumentów. Jest to szczególnie ważne dla zespołów współpracujących nad złożonymi projektami Współpraca w czasie rzeczywistym : Priorytetem są dla mnie narzędzia z edycją na żywo, komunikatorami i wideokonferencjami, umożliwiające mojemu zespołowi jednoczesną pracę nad dokumentami lub projektami

: Priorytetem są dla mnie narzędzia z edycją na żywo, komunikatorami i wideokonferencjami, umożliwiające mojemu zespołowi jednoczesną pracę nad dokumentami lub projektami Konfigurowalne przepływy pracy : Możliwość tworzenia i modyfikowania przepływów pracy w celu dopasowania ich do moich potrzeb ma kluczowe znaczenie. Dlatego też wybieram narzędzia, które oferują funkcje takie jak niestandardowe pola, statusy i zależności zadań, które pomagają mi lepiej zarządzać projektami i pracą zespołową

: Możliwość tworzenia i modyfikowania przepływów pracy w celu dopasowania ich do moich potrzeb ma kluczowe znaczenie. Dlatego też wybieram narzędzia, które oferują funkcje takie jak niestandardowe pola, statusy i zależności zadań, które pomagają mi lepiej zarządzać projektami i pracą zespołową Zaawansowane raportowanie i analityka : Narzędzie oferujące wgląd w wskaźniki produktywności, postęp projektu i alokację zasobów pomaga mi podejmować lepsze decyzje

: Narzędzie oferujące wgląd w wskaźniki produktywności, postęp projektu i alokację zasobów pomaga mi podejmować lepsze decyzje Przyjazny dla użytkownika interfejs: Przejrzysty, intuicyjny interfejs jest ważny, ponieważ zwiększa komfort użytkowania i zmniejsza krzywą uczenia się. Poszukaj funkcji takich jak zarządzanie zadaniami metodą "przeciągnij i upuść", łatwa nawigacja i konfigurowalne widoki

Przejrzysty, intuicyjny interfejs jest ważny, ponieważ zwiększa komfort użytkowania i zmniejsza krzywą uczenia się. Poszukaj funkcji takich jak zarządzanie zadaniami metodą "przeciągnij i upuść", łatwa nawigacja i konfigurowalne widoki Wsparcie społeczności i dokumentacja: Polegam na silnym wsparciu społeczności i kompleksowej dokumentacji, aby skutecznie znaleźć pomoc i rozwiązać problemy

10 najlepszych narzędzi open source do zwiększania produktywności w 2024 roku

Istnieje tak wiele narzędzi zwiększających produktywność: Niektóre koncentrują się na zarządzaniu czasem, ograniczaniu rozpraszania uwagi i organizowaniu zadań, podczas gdy inne mają na celu usprawnienie współpracy, łączenie zdalnych zespołów i usprawnienie komunikacji między działami.

Zalecam dokładne zapoznanie się z każdym narzędziem, aby zrozumieć, w jaki sposób może ono pomóc zmaksymalizować produktywność, utrzymać motywację i wypełnić lukę między tym, gdzie jesteś, a tym, gdzie chcesz być!

1. ClickUp: Najlepsze narzędzie produktywności typu "wszystko w jednym

Najlepszy wybór: ClickUp . ClickUp może być świetnym pomocnikiem, jeśli zarządzanie projektami i współpraca są nieodłącznymi elementami Twojej pracy.

Choć ClickUp nie jest narzędziem typu open-source, znalazł się na szczycie rankingu, ponieważ dobrze integruje się z głównymi aplikacjami i ma otwarte API.

Niezależnie od tego, czy chodzi o żonglowanie prostymi listami rzeczy do zrobienia, zajmowanie się złożonymi projektami, obsługę zadań osobistych, czy zarządzanie operacjami biznesowymi, to wszechstronne narzędzie zwiększające produktywność zostało zaprojektowane tak, aby wykonać za Ciebie ciężką pracę.

Monitoruj aktualizacje projektu, zarządzaj przepływami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z poziomu ClickUp Workspace

ClickUp łączy w sobie zaawansowane zarządzanie projektami funkcje z narzędziami produktywności i współpracy.

Asystent oparty na sztucznej inteligencji, ClickUp Brain maksymalizuje moją produktywność. Używam go, aby zaoszczędzić czas na robieniu notatek, usprawnić tworzenie treści, zautomatyzować rutynowe zadania i generować spostrzeżenia, które pomagają skutecznie ustalać priorytety pracy.

Zmaksymalizuj swoją produktywność dzięki opartemu na sztucznej inteligencji ClickUp Brain

Nie chodzi tylko o indywidualną produktywność. ClickUp pozwala całemu zespołowi pracować bardziej efektywnie. ClickUp Brain wykorzystuje kolektywną wiedzę w przestrzeni roboczej organizacji, aby zwiększyć produktywność dzięki współpracy.

Solopreneurs i indywidualni współpracownicy również mogą wiele zyskać. The Szablon osobistej produktywności ClickUp to świetne narzędzie do rozpoczęcia pracy.

Bądź zorganizowany i produktywny dzięki szablonowi osobistej produktywności ClickUp

Ten szablon zawiera kilka najlepszych funkcji ClickUp na jednym ekranie:

ClickUp Docs do zapisywania swoich myśli iTworzenie celów SMART* TheWidok celów ClickUp do ustalania priorytetów i planowania dni i tygodni

Widok kalendarza do planowania zaangażowania i spotkań

Wykres Gantta do wizualizacji postępów w realizacji wielu zadań jednocześnie

Niestandardowe statusy, dzięki którym nigdy nie zgubisz się w zalewie pracy

Dzięki temu szablonowi możesz:

Wyznaczyć realistyczne cele i stworzyć plan ich osiągnięcia

Wyeliminować czynności marnujące czas i maksymalnie wykorzystać dostępny czas

Skutecznie ustalać priorytety zadań i zarządzać obciążeniem pracą

Pozostać skoncentrowanym i zmotywowanym na najważniejszych zadaniach Pobierz ten szablon

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich wymagań, zapewniając, że Twój zespół skupi się na tym, co naprawdę ważne dzięki ClickUp Automations

ClickUp wprowadza również porządek do przepływu pracy dzięki kilku funkcjom, takim jak Śledzenie czasu ClickUp , Zadania ClickUp oraz Niestandardowe automatyzacje .

Dodatkowo otrzymujesz zestaw narzędzi, takich jak ClickUp Mind Maps do burzy mózgów, ClickUp Docs Hub do zarządzania dokumentami oraz Widok obciążenia do monitorowania przepustowości.

Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail za pośrednictwem platformy ClickUp Email

ClickUp pomaga mi również wzmocnić sposób komunikacji: Rozmowy są uporządkowane i łatwo dostępne w jednym miejscu. A dzięki ClickUp Email , wysyłam i odbieram wiadomości e-mail bezpośrednio na platformie.

A co najlepsze? ClickUp jest w pełni konfigurowalny. Możesz dostosować platformę, aby wspierała Twój przepływ pracy, projekty i preferencje dokładnie tak, jak chcesz.

Najlepsze cechy ClickUp

Wybór spośród ponad 15 niestandardowychWidoki ClickUpw tym Lista, Tabela, Gantt, Oś czasu, Kalendarz i Obciążenie, aby efektywnie organizować pracę

UtwórzPulpity nawigacyjne ClickUp aby uzyskać ogólny przegląd pracy na pierwszy rzut oka, zapewniając, że nic nie umknie uwadze

Wizualizacja przepływów pracy i strategii naTablice ClickUp i łatwo współpracuj nad pomysłami z członkami zespołu i klientami

Bądź na bieżąco z zadaniami dziękiPrzypomnienia ClickUp którymi można zarządzać z poziomu przeglądarki, komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego

Podłącz ClickUp do ponad 1000 narzędzi roboczych, aby usprawnić przepływ pracy dziękiIntegracje ClickUp* Uzyskaj dostęp do ClickUp z dowolnego urządzenia, w tym telefonu komórkowego, tabletu i komputera stacjonarnego

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy zgłaszali trudności w nauce ze względu na dużą liczbę funkcji w ClickUp

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/użytkownika miesięcznie

: $7/użytkownika miesięcznie Biznes: $12/użytkownika na miesiąc

$12/użytkownika na miesiąc Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD za członka na Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,500+ recenzji)

: 4.7/5 (9,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

2. Turtl: Najlepszy do bezpiecznego sporządzania notatek i organizacji

przez Turtl Turtl to doskonała alternatywa dla aplikacji takich jak Evernote i Google Keep. Uwielbiam sposób, w jaki łączy w sobie skupienie się na prywatności i bezpieczeństwie z potężnymi funkcjami zwiększającymi produktywność. Niezależnie od tego, czy notuję pomysły, zapisuję zakładki, czy zarządzam hasłami, Turtl sprawdził się dobrze pod względem organizacji i wydajności.

Formatowanie markdown pomogło mi stworzyć uporządkowane notatki. Podoba mi się również możliwość łatwego dodawania obrazów w celu wzbogacenia treści.

Kolejną wyróżniającą się funkcją jest rozbudowana funkcja wyszukiwania, która pozwala szybko znaleźć określone informacje w notatkach.

Kompleksowe szyfrowanie zapewnia ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem.

Ponadto, dzięki płynnej synchronizacji na wszystkich moich urządzeniach, Turtl zapewnia dostęp do moich notatek zawsze i wszędzie, gdzie ich potrzebuję, co czyni go niezbędnym narzędziem do utrzymania produktywności.

Najlepsze cechy aplikacji Turtl

Wprowadzanie wytycznych dotyczących marki i utrzymywanie jednolitego brandingu we wszystkich dokumentach

Poprawa doświadczenia czytelnika poprzez projektowanie płynniejszych podróży klientów i zwiększanie zaangażowania

Generowanie do 25 000 spersonalizowanych wersji Turtl Doc w ciągu kilku minut przy użyciu opatentowanej technologii Turtl

Hostuj dokumenty Turtl Docs online, dokonuj aktualizacji w czasie rzeczywistym i korzystaj z elastycznych opcji bramkowania, aby kontrolować dostęp

Umożliwienie indeksowania dokumentów Turtl Docs przez wyszukiwarki, w tym funkcje takie jak H1 i badanie słów kluczowych

Ograniczenia Turtl

Ograniczone opcje współpracy

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że dostępność i czytelność na urządzeniach mobilnych jest gorsza niż na komputerach

Ceny Turtl

Darmowy

Niezbędne : Niestandardowa wycena

: Niestandardowa wycena Profesjonalny : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Nieograniczony: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Turtl

G2 : 4.4/5 (50+ recenzji)

: 4.4/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (40+ recenzji)

3. Cryptpad: Najlepszy do szyfrowanej współpracy i edycji dokumentów

przez Cryptpad CryptPad to otwarty pakiet narzędzi do współpracy skoncentrowanych na prywatności, który zwiększa produktywność przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych. Wykorzystuje kompleksowe szyfrowanie, aby zapewnić, że tylko użytkownicy mają dostęp do swoich danych, dzięki czemu idealnie nadaje się do obsługi poufnych informacji.

CryptPad oferuje różnorodne aplikacje, wszystkie zintegrowane na jednej platformie: dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, kod/markdown, tablice Kanban, slajdy, tablice i formularze.

Podczas testów szczególnie przydatna okazała się funkcja architektury zero-knowledge. Dzięki szyfrowaniu po stronie klienta serwer nie ma dostępu do treści tworzonych przez użytkowników. Pomogło to zachować bezpieczeństwo naszych danych, szyfrując wszystko przed dotarciem do serwera.

Oprócz bezpieczeństwa, funkcja wspólnej edycji w czasie rzeczywistym umożliwia wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem, natychmiast odzwierciedlając zmiany na wszystkich urządzeniach.

CryptPad obsługuje funkcje importu i eksportu dla standardowych formatów biurowych, co pomaga zintegrować go z istniejącym przepływem pracy. Ponadto działa bez konieczności posiadania kont użytkowników, dzięki czemu można od razu rozpocząć współpracę.

Najlepsze cechy Cryptpad

Współpraca w czasie rzeczywistym nad różnymi typami dokumentów, aby pomóc zespołom pozostać w synchronizacji i efektywnie współpracować

Dostęp do szerokiej gamy aplikacji biurowych, od edytorów tekstu po tablice Kanban, zaspokajających wszystkie potrzeby związane z produktywnością

Uzyskaj pełną kontrolę nad swoimi danymi i środowiskiem serwerowym dzięki samodzielnemu hostingowi

Współpraca z innymi bez konieczności zakładania kont lub pobierania aplikacji

Ograniczenia Cryptpad

Interfejs użytkownika niektórych narzędzi, takich jak Rich Text Editor, może nie być tak dopracowany lub bogaty w funkcje, jak bardziej popularne edytory tekstu

Ceny Cryptpad

Darmowy

CryptPad.fr : Od 5 €/miesiąc

: Od 5 €/miesiąc Własna instancja: Zaczyna się od €1,500/rok

Zaczyna się od €1,500/rok Enterprise: Od 3000 €/rok (do 50 użytkowników)

Oceny i recenzje Cryptpad

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

4. Markdown Edit: Najlepsza do uproszczonej edycji markdown

przez GitHub MarkdownEdit to lekki, przyjazny dla użytkownika edytor, który zwiększa produktywność pisarzy, programistów i każdego, kto pracuje z tekstem. Jego przejrzysty, minimalistyczny interfejs sprawił, że podczas testowania skupiłem się wyłącznie na treści.

Kluczową cechą jest podgląd w czasie rzeczywistym. Użytkownicy natychmiast widzą renderowany Markdown, zapewniając, że ostateczny wynik wygląda dokładnie tak, jak chcą. Podświetlanie składni wizualnie wyróżnia elementy tekstu, ułatwiając pisanie i edycję.

Podczas moich badań przetestowałem zintegrowany menedżer plików MarkdownEdit do organizowania i uzyskiwania dostępu do plików Markdown oraz funkcję eksportu do zapisywania pracy w formatach HTML, PDF i Word.

To produktywne narzędzie zrobiło na mnie wrażenie, ponieważ obsługuje CommonMark i GitHub Flavored Markdown. Dzięki temu narzędzie to jest kompatybilne ze standardową składnią Markdown i popularnymi rozszerzeniami, umożliwiając użytkownikom tworzenie dokumentów, które działają płynnie na różnych platformach i w różnych aplikacjach.

Edytor zawiera również funkcję inteligentnego wklejania linków, która automatycznie formatuje adresy URL jako linki Markdown, a przesyłanie obrazów metodą "przeciągnij i upuść" upraszcza dodawanie obrazów. Ponadto, zdefiniowane przez użytkownika fragmenty pozwalają na wielokrotne użycie bloków tekstowych, a zsynchronizowane przewijanie między edytorem a panelem podglądu zapewnia użytkownikom możliwość zobaczenia swoich zmian w czasie rzeczywistym w ostatecznie wyrenderowanym dokumencie.

Najlepsze cechy Markdown Edit

Podgląd sformatowanego tekstu w czasie rzeczywistym

Wizualne rozróżnianie elementów tekstu dzięki podświetlaniu składni

Uproszczenie organizacji dokumentów dzięki zintegrowanemu menedżerowi plików

Wykorzystanie wsparcia dla CommonMark i GitHub Flavored Markdown

Używaj inteligentnego wklejania linków do łatwego formatowania adresów URL

Ograniczenia edycji Markdown

Markdown Edit jest aplikacją przeznaczoną wyłącznie dla systemu Windows i nie posiada wersji dla innych systemów operacyjnych, takich jak macOS czy Linux

Brak niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w innych edytorach Markdown, takich jak współpraca w czasie rzeczywistym, obsługa LaTeX lub integracja z usługami innych firm

Ceny Markdown Edit

Darmowy

Oceny i recenzje Markdown Edit

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

5. Notea: Najlepsza do uproszczonego sporządzania i organizowania notatek

przez Uwaga Notea to narzędzie o otwartym kodzie źródłowym, które w równym stopniu kładzie nacisk na prywatność i personalizację. To, co otrzymujesz na końcu, to płynne tworzenie notatek.

Obsługa Markdown w Notea pozwala na formatowanie notatek w dowolny sposób, a edytor tekstu sformatowanego dodatkowo zwiększa wygodę edycji. A jeśli pracujesz na różnych urządzeniach, możliwość synchronizacji notatek zapewnia łatwy dostęp do pracy, gdziekolwiek jesteś.

Niestandardowe motywy pozwalają spersonalizować interfejs pod kątem indywidualnych preferencji (dodało to odrobinę osobowości do mojego procesu robienia notatek!). Wreszcie, wsparcie offline oznacza, że mogę kontynuować pracę bez połączenia z Internetem.

Najlepsze cechy Notea

Bardziej wizualna edycja dzięki edytorowi WYSIWYG

Personalizacja aplikacji Notea za pomocą niestandardowych motywów i stylów

Dostęp i edycja notatek nawet w trybie offline

Synchronizuj swoje notatki na różnych urządzeniach, aby mieć do nich łatwy dostęp w dowolnym miejscu i czasie

Zwiększ swoją produktywność dzięki szeregowi skrótów klawiaturowych dla typowych działań

Efektywna organizacja notatek dzięki elastycznemu systemowi tagowania

Śledzenie zmian i powrót do poprzednich wersji notatek

Ograniczenia aplikacji Notea

Notea nie posiada obecnie dedykowanej aplikacji mobilnej, co ogranicza jej dostępność na urządzeniach przenośnych

Ceny Notea

Darmowy

Oceny i recenzje Notea

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

6. Mininote: Najlepszy do lekkich, szybkich notatek

przez Google Play Jeśli zależy ci na szybkim i prostym sporządzaniu notatek, to narzędzie open-source jest doskonałym wyborem. Jako osoba ceniąca sobie proste podejście do tworzenia notatek, doceniam minimalistyczny design i przyjazny dla użytkownika interfejs Mininote.

Oto, co spodobało mi się w Mininote po jego zrecenzowaniu:

Wsparcie dla Markdown, które pozwoliło mi sformatować moje notatki i zachować czystą, czytelną strukturę

Podgląd w czasie rzeczywistym pozwolił mi zobaczyć sformatowaną wersję moich notatek podczas pisania

System tagowania pomógł mi uporządkować moje notatki tematycznie, co ułatwia kategoryzowanie i znajdowanie konkretnych informacji

Aplikacja ma prosty interfejs i nie przytłacza mnie zbędnymi funkcjami ani skomplikowanymi menu

Narzędzie jest lekkie i proste. Działa szybko, nawet na mniej wydajnych urządzeniach. Notatki są przechowywane lokalnie, co zwiększa prywatność i kontrolę nad danymi.

Najlepsze cechy Mininote

Formatowanie notatek w celu stworzenia przejrzystej, czytelnej struktury

Korzystanie z systemu tagów do kategoryzowania i szybkiego znajdowania określonych informacji

Szybkie znajdowanie określonych notatek bez konieczności przewijania niekończących się stron

Skupienie się na pisaniu bez zbędnych funkcji lub skomplikowanych menu

Ograniczenia Mininote

Brak wsparcia dla hostingu multimediów

Nie jest idealny do projektów zespołowych, ponieważ brakuje mu możliwości współpracy

Ceny Mininote

Darmowy

Oceny i recenzje Mininote

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

7. RemNote: Najlepsza do organizowania notatek w celu szybkiego dostępu

przez RemNote RemNote to narzędzie open-source do tworzenia notatek i zarządzania wiedzą, które zostało zaprojektowane tak, aby kluczowe informacje były na wyciągnięcie ręki.

Jest to doskonałe narzędzie zarówno dla profesjonalistów, jak i studentów. Doceniam możliwość tworzenia powiązanych odniesień w celu łączenia powiązanych notatek i budowania kompleksowej bazy wiedzy. Hierarchiczna struktura notatek pozwala logicznie porządkować informacje, ułatwiając omawianie złożonych tematów.

Aplikacja open-source posiada prężnie rozwijającą się społeczność, która stale ulepsza narzędzie. Ta przejrzystość zachęca użytkowników do wnoszenia wkładu i zapewnia, że oprogramowanie pozostaje elastyczne i bezpieczne.

Funkcje techniczne RemNote, takie jak dostęp offline, automatyczna synchronizacja między urządzeniami i solidne opcje eksportu, sprawiają, że jest on prawie tak wszechstronny jak ClickUp Docs.

Najlepsze cechy RemNote

Przekształcanie notatek w fiszki w celu efektywnej nauki i zapamiętywania

Łączenie powiązanych notatek w celu zbudowania kompleksowej bazy wiedzy

Płynna synchronizacja notatek między urządzeniami w celu uzyskania nieprzerwanego dostępu

Eksportowanie notatek w różnych formatach

Personalizacja interfejsu dzięki opcjom formatowania dostosowanym do indywidualnych preferencji

Ograniczenia RemNote

Wtyczki nie mogą być ładowane bez stabilnego połączenia internetowego, w przeciwieństwie doAlternatywy RemNote* Obrazy, które nie są przechowywane lokalnie, są niewidoczne (przechowywane lokalnie na komputerze, ale nie w przeglądarce / telefonie komórkowym), a fiszki z takimi obrazami są odkładane na koniec kolejki, aby zapobiec przerwom

Ceny RemNote

Darmowy

Pro : 8 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

: 8 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Life-Long Learner: 395 USD (opłata jednorazowa)

Oceny i recenzje RemNote

G2 : 3.5/5 (za mało recenzji)

: 3.5/5 (za mało recenzji) Capterra: Niedostępne

8. Trillium: Najlepsze dla hierarchicznych formatów notatek

przez Trillium Trillium Notes to kolejne narzędzie open-source do tworzenia notatek i zarządzania wiedzą, które oferuje hierarchiczną strukturę do organizowania notatek. Mogłem stworzyć drzewo połączonych ze sobą notatek, które odzwierciedlały mój proces myślowy. Ułatwiło to nawigację i zarządzanie nawet najbardziej złożonymi projektami w ciągu kilku minut.

Jedną z najlepszych funkcji Trillium są bogate możliwości edycji. Dwukierunkowe linki i odniesienia do notatek pozwalają mi płynnie łączyć powiązane pomysły, budując solidną sieć wiedzy. Obsługa skryptów i dostosowywania narzędzia oznacza, że mogę zautomatyzować powtarzalne zadania i dostosować interfejs do mojego konkretnego przepływu pracy, zwiększając moją produktywność.

Najlepsze cechy Trillium

Używanie Markdown, tekstu sformatowanego i bloków kodu do precyzyjnego formatowania notatek

Łączenie powiązanych pomysłów w celu zbudowania solidnej sieci wiedzy

Automatyzacja zadań i dostosowanie interfejsu do przepływu pracy

Ochrona poufnych informacji za pomocą szyfrowania

Pracuj nad notatkami nawet bez połączenia z Internetem

Ograniczenia Trillium

Aplikacja mobilna nie jest tak dobra jak wersja desktopowa, co może mieć wpływ na produktywność w podróży

Synchronizacja między urządzeniami wymaga ręcznej konfiguracji, co może być uciążliwe dla niektórych użytkowników

Ceny Trillium

Bezpłatnie

Miesięcznie : 3,50 USD/miesiąc na użytkownika

: 3,50 USD/miesiąc na użytkownika Roczny: Od 36 USD/rok na użytkownika

Oceny i recenzje Trillium

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Grist: Najlepszy do zintegrowanego zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych

przez Grist W przeciwieństwie do rozwiązań do sporządzania notatek z tej listy, narzędzie Grist o otwartym kodzie źródłowym ma na celu pomóc w organizowaniu i analizowaniu danych. Jako ktoś, kto regularnie zajmuje się różnymi zestawami danych, uważam, że zdolność Grist do łączenia elastyczności arkuszy kalkulacyjnych z mocą bazy danych jest niezwykle przydatna.

Intuicyjny interfejs narzędzia pozwala mi uporządkować dane w sposób, który ma sens dla moich projektów. Mogę tworzyć i łączyć wiele tabel, dodawać formuły i wizualizować dane w konfigurowalnych pulpitach nawigacyjnych.

Wsparcie Grist dla bogatych typów danych, takich jak daty, załączniki i listy wyboru, zwiększa moją zdolność do zarządzania złożonymi informacjami bez przerywania pracy.

AI Formula Assistant w Grist jest jednym z najlepszych na rynku najlepszych aplikacji AI do zwiększania produktywności i wydajności podczas pracy z formułami arkusza kalkulacyjnego. Korzystając ze sztucznej inteligencji, Formula Assistant analizuje dane i zapewnia inteligentne sugestie w oparciu o kontekst arkusza kalkulacyjnego.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla użytkowników niezaznajomionych z zaawansowaną składnią formuł lub chcących usprawnić proces ich tworzenia.

Grist oferuje również szereg gotowych do użycia szablonów w celu usprawnienia typowych zadań i prostych przepływów pracy. Szablony te obejmują różne przypadki użycia, od zarządzania projektami i śledzenia budżetu po zarządzanie zapasami i analizę danych.

Najlepsze funkcje Grist

Dodawanie lub usuwanie kolumn, dostosowywanie formuł i modyfikowanie układu gotowych do użycia szablonów Grist

Zarządzanie złożonymi informacjami z datami, załącznikami i listami wyboru

Organizowanie danych w wielu połączonych tabelach i wizualizowanie ich w konfigurowalnych pulpitach nawigacyjnych

Definiowanie poziomów dostępu i uprawnień dla różnych użytkowników w celu zabezpieczenia danych

Ograniczenia Grist

Niektórzy użytkownicy wspominają, że Grist może być zbyt skomplikowany dla prostych zadań zarządzania danymi, potencjalnie czyniąc go mniej przyjaznym dla użytkownika

Uprawnienia użytkowników są bardzo elastyczne, ale trudno jest zrozumieć, jak z nich korzystać

Ceny Grist

Darmowy

Pro : 10 USD/użytkownik miesięcznie

: 10 USD/użytkownik miesięcznie Biznes : $30/użytkownika miesięcznie

: $30/użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Grist

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Wikisuite: Najlepszy pakiet do współpracy i zwiększania produktywności

przez Wikisuite Jako ktoś, kto ceni sobie wydajną pracę zespołową, doceniam zintegrowane podejście WikiSuite do narzędzi zwiększających produktywność. Pakiet oferuje różne aplikacje obejmujące wszystko, od wiki i blogów po pocztę e-mail i zarządzanie projektami.

Dodatkowym atutem WikiSuite jest silny nacisk na bezpieczeństwo i prywatność. Jego otwarty charakter oznacza, że użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi danymi i mogą dostosować oprogramowanie do swoich konkretnych potrzeb.

Najlepsze cechy Wikisuite

Korzystaj z narzędzi do bezpiecznej poczty e-mail, udostępniania plików i współpracy, zapewniając prywatność danych

Tiki Wiki CMS Groupware to bogata w funkcje platforma wiki z forami, blogami i zarządzaniem plikami

Korzystaj z Openfire do obsługi wiadomości błyskawicznych i WebRTC do wideokonferencji, aby usprawnić komunikację w zespole

Ograniczenia Wikisuite

Użytkownicy mogą potrzebować czasu na zapoznanie się z różnymi aplikacjami i funkcjami oferowanymi przez WikiSuite

Ceny Wikisuite

Darmowy

Oceny i recenzje Wikisuite

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Uprość swój przepływ pracy dzięki narzędziom open source do zwiększania produktywności

Podczas zwiększania produktywności, posiadanie odpowiednich narzędzi AI i solidnego planu produktywności może mieć ogromne znaczenie. Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, czy w domu, narzędzia w połączeniu z jasnymi strategiami mogą utrzymać moją pracę zorganizowaną.

Do niektórych zadań potrzebuję tylko kilku hacków produktywności aby pomóc mi utrzymać koncentrację, podczas gdy dla innych istnieją narzędzia produktywności typu open source, które utrzymują mnie na dobrej drodze do osiągnięcia moich celów.

Na szczęście nie brakuje opcji. Wystarczy tylko poświęcić czas na zbadanie i ocenę tego, co działa najlepiej dla Ciebie.

Jeśli nie możesz poświęcić czasu na testowanie aplikacji, pozwól nam zasugerować jedną, która pasuje prawie każdemu: ClickUp. Niezależnie od tego, czy robisz notatki, śledzisz zasoby, zarządzasz projektami, czy współpracujesz z rozproszoną siłą roboczą, to narzędzie ma wszystko, aby Twoja praca była łatwiejsza i lepsza. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!