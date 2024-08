10 alternatyw RemNote dla wydajnego tworzenia notatek w 2024 r

RemNote to narzędzie do robienia notatek znane z unikalnej funkcji tworzenia fiszek z notatek. Pomaga pisać notatki i zapamiętywać je. Pokazuje również poprawnie fiszki, aby zapewnić dłuższe zachowanie informacji.

Choć jest to świetne rozwiązanie dla studentów, istnieją alternatywy RemNote, które lepiej nadają się do różnych celów biznesowych.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz więcej funkcji, czy po prostu szukasz innych opcji, zapoznaj się z naszą listą najlepszych alternatyw dla RemNote.

Porównaj ich funkcje, limity i ceny, aby dokonać świadomego wyboru.

Czego należy szukać w alternatywach dla RemNote?

Oto czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy porównywaniu alternatyw RemNote:

Łatwość tworzenia notatek : Najlepsze alternatywy RemNote umożliwiają rejestrowanie pomysłów w dowolnym miejscu i czasie. Niezależnie od tego, czy przeglądasz Internet i chcesz zapisać stronę, czy nagrać notatki audio, aplikacja powinna być w stanie łatwo przechwycić twoje notatki

: Najlepsze alternatywy RemNote umożliwiają rejestrowanie pomysłów w dowolnym miejscu i czasie. Niezależnie od tego, czy przeglądasz Internet i chcesz zapisać stronę, czy nagrać notatki audio, aplikacja powinna być w stanie łatwo przechwycić twoje notatki Organizacja i wyszukiwanie notatek : Wybierz narzędzia, które zapewniają łatwy system organizacyjny do zarządzania notatkami i łatwy dostęp do nich. Poszukaj narzędzi, które oferują łatwe opcje wyszukiwania i wizualną organizację notatek za pomocą połączonych linków, wykresów itp.

: Wybierz narzędzia, które zapewniają łatwy system organizacyjny do zarządzania notatkami i łatwy dostęp do nich. Poszukaj narzędzi, które oferują łatwe opcje wyszukiwania i wizualną organizację notatek za pomocą połączonych linków, wykresów itp. Współpraca i udostępnianie : Im łatwiejsze jest udostępnianie notatek innym osobom i uzyskiwanie ich opinii, tym lepiej dla ciebie. Wybierz alternatywy RemNote, które oferują solidne funkcje współpracy

: Im łatwiejsze jest udostępnianie notatek innym osobom i uzyskiwanie ich opinii, tym lepiej dla ciebie. Wybierz alternatywy RemNote, które oferują solidne funkcje współpracy Interfejs użytkownika i nawigacja : Wybierz alternatywę RemNote, która ma łatwy w nawigacji, intuicyjny interfejs, z którego każdy może korzystać bez wcześniejszego szkolenia

: Wybierz alternatywę RemNote, która ma łatwy w nawigacji, intuicyjny interfejs, z którego każdy może korzystać bez wcześniejszego szkolenia Integracje : Wybierz aplikacje, które oferują bezproblemową natywną integrację z innymi narzędziami, aby dodać więcej funkcji i funkcjonalności

: Wybierz aplikacje, które oferują bezproblemową natywną integrację z innymi narzędziami, aby dodać więcej funkcji i funkcjonalności Opcje eksportu danych : Narzędzia do robienia notatek powinny ułatwiać pobieranie i udostępnianie notatek. Wybierz aplikacje, które oferują łatwe opcje eksportu danych

: Narzędzia do robienia notatek powinny ułatwiać pobieranie i udostępnianie notatek. Wybierz aplikacje, które oferują łatwe opcje eksportu danych Cena: Wreszcie, sprawdź, czy narzędzie pasuje do twojego budżetu, oferując jednocześnie wszystkie niezbędne funkcje, których potrzebujesz

10 najlepszych alternatyw dla RemNote w 2024 roku

Oto dziesięć najlepszych alternatyw RemNote do wyboru.

1.

ClickUp ClickUp oferuje różne narzędzia i funkcje, które konkurują z notatkami RemNote. The Notatnik ClickUp jest prostym, ale skutecznym narzędziem. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs i łatwą nawigację, dzięki czemu tworzenie notatek jest dziecinnie proste. Za jego pomocą można szybko sporządzać notatki w podróży, formatować je w dowolny sposób i organizować w celu wykorzystania w przyszłości.

szybko rób notatki, organizuj je i przekształcaj w zadania za pomocą ClickUp Notepad_

Najlepsze jest to, że pozwala przekształcić notatki w zadania za pomocą jednego kliknięcia. Umożliwia również dostęp do notatek z poziomu przeglądarki i aplikacji mobilnych. Chcesz sprawdzić zmiany wprowadzone w przeszłości? To też jest do zrobienia!

Innym sposobem na robienie notatek w ClickUp jest użycie Dokumenty ClickUp . Jest to proste i oparte na współpracy narzędzie do tworzenia dokumentów, takie jak Dokumenty Google, z bogatymi opcjami formatu i stylizacji.

Używaj bogatych opcji formatowania i poleceń slash do formatowania zawartości w ClickUp Docs.

Używaj go do zapisywania notatek lub tworzenia list kontrolnych i udostępniania ich swojemu zespołowi.

Potrzebujesz pomocy w tworzeniu notatek lub podsumowywaniu długich bloków tekstu? ClickUp Brain może pomóc. To Narzędzie do pisania AI generuje automatyczne podsumowania projektów i wysyła aktualne informacje na ich temat. ClickUp Brain stworzy automatyczne notatki i podsumowania spotkań, jeśli potrzebujesz skonsolidowanych protokołów ze spotkań.

tworzenie automatycznych podsumowań wątków za pomocą ClickUp AI_

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp to najlepsza aplikacja do robienia notatek i godna alternatywa dla RemNote, dostarczająca kompleksowe rozwiązanie do tworzenia i organizacji notatek do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje ClickUp

UżycieNarzędzia AI do notatek ze spotkań i podsumowań

Korzystaj z łatwych opcji udostępniania zarówno dla Notatnika, jak i Dokumentów

Współpracuj ze swoim zespołem nad notatkami i dokumentami dzięki zabezpieczonej historii śledzenia wersji

Korzystaj z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i funkcji szybkiego sporządzania notatek

Skorzystaj z opcji przekształcania notatek w zadania, które można śledzić

Wykraczaj poza tworzenie notatek i korzystaj również z funkcji zarządzania projektami

limity ClickUp

Opanowanie niezliczonych funkcji i narzędzi zajmuje początkującym użytkownikom trochę czasu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

: 7 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,386 recenzji)

: 4.7/5 (9,386 recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,013 recenzji)

2. TiddlyWiki

via TiddlyWiki TiddlyWiki to unikalne, nieliniowe narzędzie do tworzenia notatek, które pozwala w prosty sposób organizować złożone informacje.

Różni się ono znacznie od tradycyjnych aplikacji do tworzenia notatek. Umożliwia tworzenie "tiddlers", które są indywidualnymi jednostkami zawartości, które można łączyć, oznaczać i organizować na różne sposoby.

Aplikacja umożliwia tworzenie notatek w stylu Wikipedii, gdzie zawartość jest połączona za pomocą hiperlinków i tagów.

Jest to oprogramowanie typu open-source, z którego można korzystać za darmo. Skorzystaj z konta online lub pobierz je na urządzenie z systemem Windows, Mac lub Linux.

Najlepsze funkcje TiddlyWiki

Bogate możliwości edycji tekstu

Możliwość niestandardowego dostosowania interfejsu użytkownika

Łatwa zmiana języka za pomocą wtyczek

Dodawaj etykiety i łatwo wyszukuj notatki

Dostęp na szerokim zakresie urządzeń i platform

Śledzenie zmian za pomocą historii wersji

limity TiddlyWiki

Wymaga dużego wysiłku na początku, aby zrozumieć jego funkcje, pomimo przewodników i samouczków

Oferuje ograniczone funkcje współpracy w porównaniu do innych alternatyw RemNote

Zapewnia słabe wrażenia użytkownika i nie działa dobrze na urządzeniach mobilnych

Ceny TiddlyWiki

Free

Oceny i recenzje TiddlyWiki

G2 : Niedostępne

: Niedostępne Capterra: Niedostępne

3. Notion

via Notion Notion to aplikacja zapewniająca wydajność, która oferuje wiele funkcji wykraczających poza zwykłe notatki. Dostarcza połączony obszar roboczy do współpracy z członkami zespołu i zarządzania zadaniami.

Aplikacja umożliwia tworzenie dokumentów, list rzeczy do zrobienia lub wiki, a także zarządzanie zadaniami lub projektami. Oferuje wiele widoków do organizowania informacji, takich jak kalendarz, tablica i oś czasu.

Notion ma ogromny rynek szablonów, zarówno darmowych, jak i płatnych. Użytkownicy aplikacji również projektują i sprzedają konfigurowalne szablony do różnych zastosowań.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to łatwa w użyciu, intuicyjna aplikacja do robienia notatek i jedna z najlepszych alternatyw dla RemNote.

Notion najlepsze funkcje

Szeroki zakres konfigurowalnych, wstępnie zaprojektowanych szablonów

Organizowanie wszystkich danych na różne sposoby, takie jak widoki tabeli, tablicy i kalendarza

Wykorzystaj solidne, bogate możliwości edycji tekstu

Dodawać wizualizacje i inne formaty zawartości

Udostępnianie notatek, przypisywanie zadań lub zostawianie komentarzy w celu lepszej współpracy

Korzystaj z funkcji takich jak zagnieżdżone strony, etykiety, filtry i połączone bazy danych

Notion limitations

Stroma krzywa uczenia się zaawansowanych funkcji

Słabe wrażenia z użytkowania aplikacji mobilnej

Początkowe ustawienie i skonfigurowanie obszaru roboczego wymaga czasu

Notion pricing

Free

Plus : 10 USD miesięcznie

: 10 USD miesięcznie Business : 18 USD miesięcznie

: 18 USD miesięcznie Enterprise : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa Notion AI jest dostępny osobno za 10 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje Notion

G2 : 4.7/5 (5,060 recenzji)

: 4.7/5 (5,060 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,057 recenzji)

4. Coda

przez Coda

Coda to obszar roboczy typu "wszystko w jednym", łączący funkcje zarządzania projektami i tworzenia notatek aplikacje do robienia notatek .

Łączy funkcje dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w zintegrowaną platformę. Oferuje bogate narzędzia do edycji tekstu, opcje wstawiania obrazów i zawartości multimedialnej oraz opcje współpracy.

Najlepsze funkcje Coda

Organizowanie zawartości w nieskończenie zagnieżdżone strony

Wybór spośród wielu gotowych do użycia, wstępnie zbudowanych szablonów

Korzystaj z ponad 600 natywnych integracji z różnymi aplikacjami i narzędziami

Z łatwością dodawaj zawartość multimedialną i korzystaj z edycji tekstu sformatowanego

Dostęp na różnych urządzeniach i platformach

Coda limit

Boryka się z opóźnieniami i sporadycznymi usterkami

Użytkownicy uważają, że nie posiada intuicyjnego interfejsu użytkownika

Pobiera stosunkowo więcej opłat niż inne alternatywy RemNote

Cena Coda

Free

Pro : 12 USD miesięcznie za Doc Maker; redaktorzy mogą edytować za darmo

: 12 USD miesięcznie za Doc Maker; redaktorzy mogą edytować za darmo Teams : 36 USD miesięcznie za Doc Maker; redaktorzy mogą edytować za darmo

: 36 USD miesięcznie za Doc Maker; redaktorzy mogą edytować za darmo Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Coda

G2 : 4.7/5 (422 opinie)

: 4.7/5 (422 opinie) Capterra: 4.6/5 (88 recenzji)

5. Obsidian

via Obsidian Obsidian to aplikacja do pisania i robienia notatek, która jest doskonałą alternatywą dla RemNote. Jest idealna do przechwytywania, organizowania i łączenia powiązanych pomysłów.

Aplikację można pobrać na pulpit lub urządzenia mobilne. Umożliwia ona dostęp do notatek w trybie online i offline.

Obsidian pozwala łatwo przechwytywać, organizować i łączyć powiązane pomysły za pomocą połączonych linków i wykresów. Umożliwia również przekształcenie notatek w wiki, bazę wiedzy lub inny rodzaj dokumentacji.

Najlepsze funkcje Obsidian

Integracja z setkami wtyczek i aplikacji w celu zwiększenia funkcji

Dostęp na wielu platformach i urządzeniach

Śledzenie historii wersji i zmian w notatkach

Użyj widoku wykresu, aby wizualizować połączenia między notatkami

Łatwa synchronizacja danych i opcje tworzenia kopii zapasowych

Skorzystaj z opcji automatycznego przechowywania danych na urządzeniach użytkowników w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Obsydian limit

Dostawca ograniczonych funkcji współpracy zespołowej

Oferuje wiele istotnych funkcji jako oddzielne dodatki, zamiast włączać je do planów miesięcznych

Mylące plany cenowe

Obsydian pricing

Użytek osobisty : Free

: Free Użycie komercyjne Licencja: 50 USD rocznie na użytkownika

50 USD rocznie na użytkownika Dodatek Sync : 10 USD miesięcznie za użytkownika

: 10 USD miesięcznie za użytkownika Dodatek Publikacja : $10 miesięcznie na użytkownika

: $10 miesięcznie na użytkownika Catalyst: 25 USD jednorazowej opłaty za wczesny dostęp do wersji beta

Obsydialne oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (24 recenzje)

6. Evernote

via Evernote Evernote to popularna aplikacja do robienia notatek, znana z łatwości obsługi i elastyczności. Umożliwia ona zapisywanie notatek na różnych urządzeniach i platformach przy użyciu wielu formatów.

Evernote umożliwia korzystanie z różnych strategii tworzenia notatek i przechwytywać notatki w postaci tekstu, dźwięku, wycinków stron internetowych itp. oraz uzyskiwać do nich dostęp w trybie online lub offline. Najlepsze jest to, że notatki są automatycznie synchronizowane na różnych urządzeniach.

Evernote jest również przydatny do tworzenia list do zrobienia oraz organizowania zadań i harmonogramów.

Najlepsze funkcje Evernote

Zapisywanie wycinków ze stron internetowych i artykułów bezpośrednio w notatkach

Skanowanie dokumentów w celu uporządkowania wszystkich niezbędnych dokumentów online

Wyszukiwanie tekstu w plikach PDF, obrazach i zeskanowanych dokumentach, aby znaleźć to, czego szukasz

Niestandardowy pulpit przy użyciu widżetów i organizowanie ich w dowolny sposób

Korzystaj z gotowych szablonów notatek, aby zaoszczędzić czas i wysiłek

Dostęp jako rozszerzenie do przeglądarek Chrome, Firefox i Safari

Evernote limit

Narzuca kilka limitów użytkowania i ograniczeń w planie Free

Cierpi na sporadyczne opóźnienia i usterki synchronizacji

Ceny Evernote

Free

Personal : 14,99 USD miesięcznie

: 14,99 USD miesięcznie Profesjonalny : 17,99 USD miesięcznie

: 17,99 USD miesięcznie Teams: $24.99 miesięcznie

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4.4/5 (2,007 recenzji)

: 4.4/5 (2,007 recenzji) Capterra: 4.4/5 (8,106 recenzji)

7. Hypernotes

via Hypernotes Hypernotes jest jedną z alternatyw dla RemNote i jest czymś więcej niż tylko aplikacją do robienia notatek oprogramowanie do zarządzania wiedzą rozwiązanie. Jego model oparty na grafie pozwala na stworzenie huba wiedzy z połączonymi węzłami.

Pozwala tworzyć i organizować notatki, wiki, skrypty, artykuły i inne w połączoną sieć.

Hypernotes oferuje również wbudowane funkcje zarządzania zadaniami, które umożliwiają przypisywanie zadań i współpracę z członkami zespołu.

Najlepsze funkcje Hypernotes

Tworzenie wizualnych połączeń między notatkami

Możliwość korzystania z różnych formatów zawartości, takich jak tekst, pliki, połączone linki itp.

Wykorzystanie możliwości dostosowywaniaszablony notatek ze spotkań* Połącz notatki w szybki i intuicyjny sposób

Wykorzystaj jego wieloplatformowe możliwości

Korzystaj z funkcji bezpieczeństwa, takich jak kompleksowe szyfrowanie i kontrola dostępu

Hypernotes limit

Oferuje mniej integracji w porównaniu do innych alternatyw RemNote

Wymaga krzywej uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny Hypernotes

Personal : Free

: Free Plus : 8 USD miesięcznie za użytkownika

: 8 USD miesięcznie za użytkownika Business : 19 USD miesięcznie na użytkownika

: 19 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hypernotes

G2 : 3/5 (1 recenzja)

: 3/5 (1 recenzja) Capterra: 5/5 (1 recenzja)

8. Supernotes

via Supernotes Supernotes to narzędzie do tworzenia notatek, które oferuje unikalny sposób tworzenia notatek-kartek. Umożliwia zapisywanie notatek w interaktywnych kartach zamiast w nudnych plikach i dokumentach.

Oferuje bogate opcje edycji zawartości i pozwala dodawać różne formularze, takie jak tabele, obrazy, emotikony, a nawet równania matematyczne.

Najlepsze jest to, że pozwala dodawać połączone linki do innych kart, tak jak w każdej aplikacji do robienia notatek. Może również organizować notatki wizualnie w hierarchicznym widoku wykresu (zarówno 2D, jak i 3D).

Co więcej, udostępnianie notatek innym osobom jest bardzo proste. Osoby te nie muszą być użytkownikami Supernotes do jej odczytu, ale muszą nimi być do zrobienia edycji notatek i pozostawienia komentarzy.

Najlepsze funkcje Supernotes

Zapisywanie notatek w formie karteczek, które są bardziej atrakcyjne wizualnie niż dokumenty

Korzystanie z kalendarza heatmap do śledzenia aktywności związanej z robieniem notatek w czasie

Tworzenie i dostęp do notatek w trybie offline

Łatwe wyszukiwanie i organizowanie za pomocą etykiet i filtrów

Udostępnianie notatek i współpraca z innymi w czasie rzeczywistym

Użyj jegoaplikacje do robienia notatek na Androida, Windows, Mac, Linux i urządzeń z systemem iOS

limity SuperNotes

Dostarcza limit funkcji w trybie offline

Wprowadza limit 100 kart w darmowym planie

Ceny Supernotes

Starter : Free

: Free Unlimited: ~10 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Supernotes

G2 : Niedostępne

: Niedostępne Capterra: Niedostępne

9. Microsoft OneNote

via Microsoft OpenNote to oparte na chmurze narzędzie do tworzenia notatek i organizacji, które jest częścią pakietu narzędzi Microsoft. Dlatego jest to idealne rozwiązanie dla osób korzystających z pakietu MS Office, ponieważ płynnie integruje się z innymi aplikacjami Microsoft.

Umożliwia sporządzanie notatek za pomocą rysika do pisania lub rysowania na ekranie, podobnie jak w przypadku pióra i papieru. Oczywiście pisanie notatek jest również możliwe.

Najlepsze funkcje OpenNote

Robienie notatek poprzez pisanie, wpisywanie lub rysowanie

Wykorzystaj proste wyszukiwanie słów kluczowych lub zaawansowane wyszukiwanie za pomocą etykiet i indeksów

Korzystaj z rozbudowanych funkcji współpracy, w tym współpracy w czasie rzeczywistym

Dostęp na wielu urządzeniach i platformach

Limity OpenNote

Nie oferuje tak wielu opcji bogatego formatu zawartości, jak niektóre inne alternatywy RemNote

Brak niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak połączony widok i widok wykresu dla notatek

Ceny OpenNote

Free dla wszystkich użytkowników Microsoft Office

Oceny i recenzje OpenNote

G2 : 4.5/5 (1,830 reviews)

: 4.5/5 (1,830 reviews) Capterra: 4.6/5 (1,513 recenzji)

10. Workflowy

via Workflowy Workflowy to prosta aplikacja do tworzenia notatek i list z intuicyjnym interfejsem użytkownika i minimalistycznym wyglądem. Za jej pomocą można tworzyć wielopoziomowe wypunktowane listy, notować ważne notatki lub organizować swoje pomysły.

Umożliwia przeciąganie i upuszczanie, wstawianie obrazów i plików do obszaru roboczego oraz organizowanie ich w dowolny sposób.

Jedną z najbardziej godnych uwagi funkcji jest nieskończona liczba zagnieżdżonych list, które pozwalają dodawać dowolną liczbę punktów i podpunktów.

Najlepsze funkcje Workflowy

Tworzenie nieskończenie zagnieżdżonych list

Intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść

Użyj funkcji globalnego wyszukiwania, aby znaleźć notatki z całego repozytorium notatek

Używaj hierarchicznej struktury do organizowania notatek, dokumentów i plików

Wzmianki o osobach przy użyciu znaku "@" i współpraca

Dostęp za pośrednictwem aplikacji internetowej w przeglądarce oraz aplikacji mobilnych i komputerowych

Workflowy limit

Brak zaawansowanych opcji formatu zawartości

Ma miesięczne limity pocisków w planie Free, co sprawia, że aktualizacja jest konieczna po pewnym czasie

Ceny Workflowy

Podstawowy : Free

: Free Workflowy Pro: 4,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Workflowy

G2 : 4.4/5 (24 recenzje)

: 4.4/5 (24 recenzje) Capterra: 4.7/5 (15 recenzji)

**Którą z tych alternatyw RemNote wybierzesz?

Oto nasza lista dziesięciu najlepszych alternatyw dla RemNote. Porównaj ich funkcje, zalety i wady, aby wybrać tę, która najlepiej spełnia Twoje wymagania.

Jeśli szukasz najlepszej alternatywy dla RemNote, która oferuje znacznie więcej niż proste tworzenie notatek i organizację, rozważ ClickUp. Jest to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, organizacji notatek i współpracy w zespole.

Co więcej, ClickUp Brain usprawnia tworzenie notatek, tworząc automatyczne podsumowania i protokoły ze spotkań. Zarejestruj się na ClickUp i poznaj jego niezliczone funkcje.