11 najlepszych alternatyw dla Asany dla agencji marketingowych (2025)

Twoja agencja się rozwija. To, co sprawdzało się w pięcioosobowym zespole, nie do końca pasuje do 20-osobowej firmy.

Asana doprowadziła Cię tak daleko, ale teraz potrzebujesz czegoś innego. Te 11 alternatyw dla Asany dla agencji marketingowych specjalizuje się w wyjątkowych wyzwaniach, przed którymi stoisz.

Znajdźmy coś, co będzie rosło wraz z Twoimi ambicjami. 🎯

Najlepsze alternatywy dla Asany dla agencji marketingowych w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych alternatyw dla Asany dla agencji marketingowych. 👇

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Kompleksowa platforma do zarządzania agencją, zapewniająca spójność działań kreatywnych i operacyjnychWielkość zespołu: Idealna dla osób indywidualnych, start-upów i przedsiębiorstw Niestandardowe cykle pracy, pomoc AI, pulpity, dokumenty, śledzenie czasu, kalendarz AI, narzędzia do przekazywania opinii Free Forever; dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Wrike Organizacja zasobów kreatywnych i cykle pracy portalu dla klientów Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla średnich i dużych zespołów kreatywnych Formularze zamówień, sprawdzanie, wersjonowanie obok siebie, obszary robocze dla klientów, automatyczne raportowanie Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika Jira Zwinna realizacja kampanii i iteracyjne aktualizacje projektów Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów marketingu technicznego i agencji współpracujących z programistami Niestandardowe cykle pracy, tablice Kanban, automatyzacja kampanii, ponad 30 wbudowanych raportów Free; płatne plany zaczynają się od 8 USD miesięcznie za użytkownika Trello Wizualne zarządzanie zadaniami i mapowanie kampanii Wielkość zespołu: Idealne dla zespołów redakcyjnych, społecznościowych i zajmujących się treścią Kalendarze treści, konfigurowalne szablony, synchronizacja z Dyskiem Google, integracje Power-Up Free; płatne plany zaczynają się od 6 USD miesięcznie za użytkownika ProofHub Ustrukturyzowane recenzje kreatywne i zatwierdzanie przez interesariuszy Wielkość zespołu: Idealne dla zespołów zajmujących się projektowaniem, treścią i brandingiem Komentarze do znaczników, przepływy zatwierdzeń, niestandardowe formularze, kontrola uprawnień Wersja próbna Free; płatne plany zaczynają się od 50 USD miesięcznie Praca zespołowa Śledzenie rentowności i realizacja zorientowana na klienta Wielkość zespołu: Idealne dla agencji zarządzających rozliczeniami, zaliczkami i wynikami Śledzenie czasu/budżetu, fakturowanie QuickBooks, planer obciążenia pracą, dostęp do widoku klienta Free; płatne plany zaczynają się od 13,99 USD miesięcznie za użytkownika Airtable Planowanie kampanii z dostosowywalnymi cyklami pracy i widokami danych Wielkość zespołu: Idealne dla zespołów operacyjnych i planistycznych Pola formuł, portale kampanii, kalendarze oznaczone kolorami, logika warunkowa Free; płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie za użytkownika ActiveCollab Monitorowanie rentowności projektów i fakturowanie na podstawie czasu pracyWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla menedżerów projektów dbających o finanse i agencji usługowych Timer zadań, powtarzające się faktury, przegląd obciążenia pracą, alerty o zmianach zakresu Free; płatne plany zaczynają się od 11 USD miesięcznie za użytkownika Basecamp Uproszczona komunikacja i centralna widoczność projektów Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla niewielkich zespołów i wielofunkcyjnych grup marketingowych Tablice ogłoszeń, automatyczne meldowanie się, hub dokumentów, prostota obsługi dla klientów Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika Zoho Projects Operacje marketingowe powiązane z cyklami pracy w całej firmie Wielkość zespołu: Idealne dla zespołów korzystających z ekosystemu Zoho Portale projektów, śledzenie wydatków, widoki obciążenia pracą, automatyzacja Blueprint Free; płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie za użytkownika

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Asany dla agencji marketingowych?

Oprogramowanie Asana do zarządzania projektami agencyjnymi sprawdza się w wielu przypadkach, ale agencje marketingowe często potrzebują bardziej dostosowanych rozwiązań. Oto dlaczego warto poszukać innych opcji:

Nie dotyczy wyłącznie marketingu: Asana nie oferuje cykli pracy dostosowanych do marketingu, wymaga znacznej personalizacji i dodatkowych narzędzi do zarządzania cyklem kampanii, co powoduje fragmentację działań

Niekompletny zakres kampanii : dobrze zarządza zadaniami, ale pomija kluczowe kroki, takie jak przyjmowanie zamówień i zatwierdzanie zasobów, co wymaga użycia oddzielnych systemów

Problemy ze skalowaniem: Wraz ze wzrostem złożoności klientów i kampanii prosta struktura Asany staje się nieuporządkowana, co zmniejsza widoczność

Brak śledzenia czasu lub rozliczeń: Agencje śledzące godziny rozliczeniowe muszą korzystać z narzędzi innych firm lub ręcznych arkuszy kalkulacyjnych, ponieważ Asana nie posiada tych funkcji

Ograniczone raportowanie: Podstawowe pulpity nie oferują dostosowywalnych Podstawowe pulpity nie oferują dostosowywalnych wskaźników KPI dla kampanii i agencji marketingowych , co utrudnia uzyskanie wglądu w wiele projektów

Brakujące funkcje współpracy z klientami: Brak portali dla klientów lub szczegółowych uprawnień powoduje utrudnienia w komunikacji

Słaba hierarchia zadań: Nieelastyczne podzadania i ograniczona Nieelastyczne podzadania i ograniczona automatyzacja marketingu AI prowadzą do ręcznego wykonywania zadań

🧠 Ciekawostka: Volney B. Palmer założył pierwszą znaną agencję reklamową w USA. Jego pierwotnym planem była po prostu sprzedaż przestrzeni reklamowej w gazetach. Strategia, slogany i działy kreatywne pojawiły się znacznie później.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsze alternatywy dla Asany dla agencji marketingowych

Oto nasze propozycje najlepszych alternatyw dla Asany dla agencji marketingowych. 📝

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania agencją)

Utwórz swoje pierwsze zadanie w ClickUp Śledź każdy element kampanii za pomocą zadań ClickUp

ClickUp zapewnia strukturę, której brakuje Asanie, pozostając jednocześnie wystarczająco elastycznym, aby dopasować się do sposobu pracy Twojej agencji.

Na początek oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp posłuży jako operacyjna podstawa Twojej agencji. A po zintegrowaniu rozwiązania marketingowego ClickUp i oprogramowania dla agencji kreatywnych ClickUp uzyskasz dostęp do specjalistycznych cykli pracy zaprojektowanych specjalnie dla operacji marketingowych

Nie zatrzymuj kampanii

Załóżmy, że Twoja agencja pracuje nad kampanią obejmującą cały lejek sprzedażowy dla marki z branży technologii konsumenckich — organiczne posty, płatne reklamy, e-maile i strony docelowe, a wszystko to w ciągu sześciu tygodni.

Zacznij od utworzenia folderu dla kampanii. W jego obrębie użyj zadań ClickUp, aby stworzyć szczegółowe wyniki dla każdego zasobu: jeden dla karuzeli na Instagramie, jeden dla e-maila wprowadzającego i jeden dla reklamy wideo.

Każde zadanie jest przypisane do odpowiedniego członka zespołu wraz z terminami, briefami kreatywnymi i podzadaniami do przekazania.

Aby wszyscy byli na bieżąco z postępami, możesz zdefiniować własne niestandardowe statusy zadań ClickUp: „Briefing”, „Projekt w trakcie”, „Wewnętrzna weryfikacja”, „Weryfikacja klienta” i „Ostateczna akceptacja”. Odzwierciedlają one rzeczywiste etapy pracy Twojej agencji.

Jednocześnie do każdego zadania dodajesz niestandardowe pola ClickUp, dzięki czemu Twój zespół może łatwo dzielić i filtrować zadania. Określ kanał dostarczania, typ odbiorców, format zasobów i priorytet kampanii.

Jeśli więc Twój strateg chce zobaczyć wszystkie zasoby o najwyższym priorytecie dla płatnych mediów, które mają zostać uruchomione w przyszłym tygodniu, może filtrować widok w ciągu kilku sekund.

Zobacz wszystko w czasie rzeczywistym

Monitoruj postępy kampanii za pomocą pulpitów ClickUp

Dane operacyjne przekształcają się w strategiczne informacje dzięki pulpitom ClickUp. Te wizualne centra dowodzenia wyświetlają w czasie rzeczywistym informacje o obciążeniu zespołu, terminach projektów i wynikach kampanii dla wszystkich klientów.

Możesz również tworzyć prywatne pulpity dla klientów, które pokazują na żywo postępy w realizacji zadań, terminy i przeszkody bez ujawniania wewnętrznych notatek lub szczegółów dotyczących produkcji.

Działaj szybciej dzięki AI

Pracuj z ClickUp Brain przy planowaniu kampanii

ClickUp Brain to wbudowany silnik AI platformy, który pomaga zespołowi planować, pisać i podsumowywać bez utraty tempa.

Załóżmy, że Twoja agencja planuje kampanię z okazji Czarnego Piątku dla klienta z branży e-commerce. Strateg otwiera dokument ClickUp, aby nakreślić strukturę kampanii. Wpisuje krótką podpowiedź, np. „Plan promocji na Czarny Piątek dla marki kosmetyków do pielęgnacji skóry”. ClickUp Brain sugeruje harmonogram kampanii podzielony na kanały — e-mail, płatne media społecznościowe, strony docelowe i współpracę z influencerami — wraz z kluczowymi punktami komunikacji i formatami dostarczanych materiałów.

Następnie, podczas fazy produkcji, jeśli kierownik kreatywny chce wiedzieć, co nadal oczekuje na przegląd lub gdzie utknęły informacje zwrotne, narzędzie marketingowe AI może jednym kliknięciem podsumować najnowsze komentarze dotyczące wszystkich zadań.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania

Ustaw wyzwalacze automatyzacji ClickUp w swoim obszarze roboczym

ClickUp Automatyzacja zajmuje się wszystkimi żmudnymi aktualizacjami statusu projektu, zmianami przypisanych zadań i przypomnieniami, które pochłaniają czas Twojego zespołu podczas kampanii.

Na przykład, gdy zadanie zostanie przeniesione do sekcji „Recenzja klienta”, automatyzacja może automatycznie oznaczyć menedżera konta, ustawić termin na przekazanie opinii i ponownie przydzielić zadanie, jeśli termin ten zostanie przekroczony.

Zacznij korzystać z szablonów dla agencji

Pobierz szablon Free Uruchamiaj i zarządzaj kampaniami kreatywnymi, korzystając z szablonu ClickUp dla agencji marketingowych

Szablon ClickUp dla agencji marketingowych został stworzony z myślą o agencjach, które zarządzają cyklami kampanii dla wielu klientów. Zawiera listy kreatywnych zleceń, gotowe niestandardowe statusy zadań do przeglądu przepływów oraz pola niestandardowe dla platformy i formatu.

Szablon zawiera również widoki, takie jak Oś czasu umowy i Przegląd konta, zapewniające natychmiastową widoczność.

Jeśli oprócz dostarczania kreatywnych rozwiązań zarządzasz również stałymi klientami lub operacjami klientów, szablon ClickUp Agency Management Template pomoże Ci szybciej się skonfigurować.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Bez starannych ustawień łatwo przeoczyć kluczowe aktualizacje lub zostać zasypanym nieistotnymi powiadomieniami

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja na Reddicie naprawdę mówi wszystko:

Korzystamy z ClickUp w naszej agencji od około pół roku i szczerze mówiąc, zmieniło to sposób naszej pracy w sposób, którego nie oczekiwałem. Na początku byłem sceptyczny co do wszystkich dodatkowych funkcji, ale z czasem przekonały mnie one do siebie. […] Ich system dokumentów po cichu zastąpił większość naszych dokumentów Google. Wszystko po prostu płynie lepiej, gdy nasza dokumentacja znajduje się w tym samym miejscu, co nasze projekty. Zespół dostosował się do tego szybciej, niż się spodziewałem. Na początku byłem sceptyczny co do ClickUp Brain, wydawało mi się to kolejną sztuczką AI. Ale uratowało mnie to od niektórych żmudnych zadań związanych z pisaniem, zwłaszcza gdy muszę podsumować długie e-maile od klientów lub rozpocząć tworzenie szkicu. Nie jest idealne, ale pomocne, gdy jestem zasypany pracą. […] Jak wszystko, wymagało to trochę czasu, aby się przyzwyczaić, i nadal zdarzają się momenty, kiedy coś wydaje się nieco niezgrabne. Ale patrząc wstecz na to, jak pracowaliśmy wcześniej, nie chciałbym wracać do starych metod. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Korzystamy z ClickUp w naszej agencji od około pół roku i szczerze mówiąc, zmieniło to sposób naszej pracy w sposób, którego nie oczekiwałem. Na początku byłem sceptyczny co do wszystkich dodatkowych funkcji, ale z czasem przekonałem się do nich. […] Ich system dokumentów po cichu zastąpił większość naszych dokumentów Google. Wszystko po prostu płynie lepiej, gdy nasza dokumentacja znajduje się w tym samym miejscu, co nasze projekty. Zespół dostosował się do tego szybciej, niż się spodziewałem. Na początku byłem sceptyczny wobec ClickUp Brain, wydawało mi się to kolejną sztuczką AI. Ale uratowało mnie to od niektórych żmudnych zadań związanych z pisaniem, zwłaszcza gdy muszę podsumować długie e-maile od klientów lub rozpocząć tworzenie szkicu. Nie jest idealne, ale pomocne, gdy jestem zasypany pracą. […] Jak wszystko, wymagało to trochę czasu, aby się przyzwyczaić, i nadal zdarzają się momenty, kiedy coś wydaje się nieco niezgrabne. Ale patrząc wstecz na to, jak pracowaliśmy wcześniej, nie chciałbym wracać do starych metod. ​​​​​​​​​​​​​​​​

2. Wrike (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zasobami kreatywnymi)

za pośrednictwem Wrike

Znasz to uczucie, kiedy klient prosi o „logo z niebieskim tłem”, a Ty zdajesz sobie sprawę, że masz 12 wersji rozrzuconych po różnych folderach? Wrike to rozumie.

Ta alternatywa dla Asany dla agencji marketingowych sprawdza się, gdy obsługujesz wielu wymagających klientów, z których każdy ma swój własny sposób działania.

Największy ból głowy — uzgodnienie wymagań projektu ze wszystkimi — rozwiązują szablony marketingowe. Nie musisz już zaczynać od zera za każdym razem, gdy pozyskujesz nowego klienta lub uruchamiasz znany typ kampanii.

Najlepsze funkcje Wrike

Twórz niestandardowe formularze zgłoszeń, które automatycznie przekształcają briefy klientów w zadania do wykonania

Porównaj różne wersje zasobów kreatywnych podczas procesu zatwierdzania

Skonfiguruj automatyczne raporty marketingu cyfrowego , które śledzą wskaźniki kampanii i stan projektów bez konieczności wykonywania pracy ręcznej

Udostępniaj dedykowane obszary robocze dla klientów, w których zewnętrzni współpracownicy mogą przeglądać postępy i przekazywać informacje zwrotne

Ograniczenia Wrike

Chociaż Wrike oferuje narzędzia do sprawdzania, agencje zauważają, że powtarzające się cykle przeglądów wymagają żmudnych ręcznych ustawień i mogą zagracać obszar roboczy

Raportowanie i pulpity nawigacyjne są często opisywane jako nieodpowiednie do prezentacji dla klientów wysokiego szczebla

Podstawowe funkcje śledzenia czasu w Wrike są proste, nieporęczne i nieefektywne do raportowania godzin rozliczeniowych

Ceny Wrike

Free

Team: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 25 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Pinnacle: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (4400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (2614 recenzji)

Co o Wrike mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia użytkownika Reddit na temat tego narzędzia:

Korzystałem z wielu systemów do zarządzania projektami i naprawdę podoba mi się Wrike. Nie tylko dlatego, że jestem kierownikiem projektu, ale także dlatego, że 30 członków mojego zespołu z łatwością opanowało ten system i korzysta z niego na co dzień. Dzięki temu, że wszyscy w 100% przyjęli to oprogramowanie, moja praca jako kierownika projektu jest znacznie łatwiejsza. Jest to jednak naprawdę złożony system od strony zaplecza; konfiguracja niestandardowych pól, niestandardowych typów elementów, tworzenie formularzy do przesłania itp. Z punktu widzenia kierownika projektu wymaga to trochę nauki, ale oferuje naprawdę wiele.

Korzystałem z wielu systemów do zarządzania projektami i naprawdę podoba mi się Wrike. Nie tylko dlatego, że jestem kierownikiem projektów, ale także dlatego, że 30 członków mojego zespołu z łatwością opanowało ten system i korzysta z niego na co dzień. Dzięki temu, że wszyscy w 100% przyjęli to oprogramowanie, moja praca jako kierownika projektów jest znacznie łatwiejsza. Jest to jednak naprawdę złożony system od strony zaplecza; konfiguracja niestandardowych pól, niestandardowych typów elementów, tworzenie formularzy do przesłanych elementów itp. Z punktu widzenia kierownika projektu wymaga to trochę nauki, ale oferuje naprawdę wiele.

🔍 Czy wiesz, że... David Ogilvy, często nazywany ojcem współczesnej reklamy, nie zaczynał swojej kariery w marketingu. Po ukończeniu studiów w Oksfordzie kształcił się na kucharza w Paryżu, a później sprzedawał piece AGA od drzwi do drzwi w Szkocji. Był w tym tak dobry, że w 1935 roku napisał podręcznik sprzedaży, który później został uznany przez magazyn Fortune za jeden z najlepszych podręczników sprzedaży w historii.

3. Jira (najlepsza dla cyklu pracy w marketingu agile)

źródło: Atlassian

Kampanie marketingowe mają tę cechę, że się zmieniają. Bardzo. Czasami co godzinę. Jira zdaje sobie sprawę z tej rzeczywistości, ponieważ została zaprojektowana z myślą o tworzeniu oprogramowania, gdzie wymagania zmieniają się szybciej niż trendy w modzie.

Podczas gdy Twoja konkurencja nadal próbuje wtłoczyć marketing w procesy kaskadowe, Ty będziesz się dostosowywać w locie. Głębokość personalizacji oznacza, że możesz dokładnie modelować sposób pracy swojego zespołu, zamiast dostosowywać się do cudzych pomysłów na „najlepsze praktyki”

Najlepsze funkcje Jira

Twórz niestandardowe cykle pracy, które pasują do konkretnych procesów planowania marketingowego i łańcuchów zatwierdzania

Wizualizuj postępy kampanii za pomocą tablic Kanban lub widoków osi czasu ze śledzeniem zależności

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak przydzielanie pracy lub przenoszenie projektów przez kolejne etapy zatwierdzania

Uzyskaj dostęp do ponad 30 różnych raportów, aby śledzić wszystko, od czasu cyklu po szybkość pracy zespołu

Ograniczenia Jira

Złożoność techniczna może onieśmielać członków zespołu marketingowego, którzy nie są specjalistami w tej dziedzinie

Użytkownicy nietechniczni uważają, że wprowadzanie podstawowych aktualizacji jest żmudne i powolne; środowiska często są „przeładowane” dodatkowymi polami, cyklami pracy i kliknięciami

Współpraca z klientami jest uciążliwa; nie można łatwo zaangażować zewnętrznych interesariuszy

Ograniczone możliwości sprawdzania kreacji w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami ukierunkowanymi na projektowanie

Ceny Jira

Free

Standard: 8 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 14 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 6425 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 155 recenzji)

Co o Jira mówią prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji G2:

Jira sprawia, że niezwykle łatwo jest podzielić złożone projekty na łatwe do zarządzania historie i zadania. Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia niestandardowych cykli pracy, przypisywania zadań członkom zespołu i śledzenia postępów w czasie rzeczywistym. Narzędzia wizualne, takie jak tablice Kanban i Scrum, są szczególnie pomocne w utrzymaniu porządku i koordynacji pracy wszystkich osób.

Jira sprawia, że niezwykle łatwo jest podzielić złożone projekty na łatwe do zarządzania historie i zadania. Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia niestandardowych cykli pracy, przypisywania zadań członkom zespołu i śledzenia postępów w czasie rzeczywistym. Narzędzia wizualne, takie jak tablice Kanban i Scrum, są szczególnie pomocne w utrzymaniu porządku i koordynacji pracy wszystkich osób.

🧠 Ciekawostka: Pierwotne znaczenie słowa „marka” pochodzi od zwierząt hodowlanych. Ranczerzy wypalali na bydłu unikalne znaki, aby zaznaczyć własność. Marketerzy przejęli ten termin, aby opisać produkty, które „utkwiły” w umysłach konsumentów.

4. Trello (najlepsze do wizualnego śledzenia kampanii)

za pośrednictwem Trello

Dostawcy usług tworzenia treści czerpią korzyści z wizualnej organizacji, która pozwala na szybki przegląd całości.

Podejście oparte na kartach w Trello odzwierciedla naturalny sposób myślenia zespołów redakcyjnych o procesach tworzenia treści i przepływie kampanii. Alternatywa dla Asany sprawdza się szczególnie dobrze w agencjach, które przedkładają prostotę nad złożoność funkcji.

*automatyzacja Butler zajmuje się rutynowymi zadaniami, które pochłaniają czas twórców, a wiele opcji widoku pozwala różnym członkom zespołu przeglądać projekty w preferowanym formacie.

Najlepsze funkcje Trello

Twórz kalendarze treści wizualnych, które klienci zrozumieją bez dodatkowych wyjaśnień

Skonfiguruj szablony kart dla powtarzających się kampanii, aby nowe projekty rozpoczynały się we właściwy sposób

Połącz się bezpośrednio z folderami klienta w Google Drive, aby zasoby były synchronizowane bez konieczności pobierania i ponownego przesyłania

Połącz setki aplikacji innych firm za pomocą Power-Ups, aby rozszerzyć funkcjonalność platformy do zarządzania projektami

Ograniczenia Trello

Brakuje zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantta lub planowanie zasobów

Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu lub szczegółowych funkcji raportowania

Ograniczona przestrzeń do przechowywania plików w planach bezpłatnych i niższych

Brak jasnej hierarchii, ograniczający nadzór nad kampaniami

Ceny Trello

Free

Standard: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 695 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (23 620 recenzji)

Co o Trello mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 udostępnił następującą opinię:

Korzystam z Trello od lat i nigdy mnie nie zawiodło – jest bardzo łatwe w użyciu, nawet w przypadku większych projektów obejmujących całą firmę. Bardzo łatwo się go nauczyć. Podoba mi się, że ma tak wiele integracji i automatyzacji – w Trello mogliśmy zautomatyzować przydzielanie zadań, terminy, dostawy dla klientów i dostosowania operacyjne. Szczerze mówiąc, dzięki temu zarządzanie dużym zespołem i wieloma projektami stało się dziecinnie proste.

Korzystam z Trello od lat i nigdy mnie nie zawiodło – jest bardzo łatwe w użyciu, nawet w przypadku większych projektów obejmujących całą firmę. Bardzo łatwo się go nauczyć. Podoba mi się, że ma tak wiele integracji i automatyzacji – w Trello mogliśmy zautomatyzować przydzielanie zadań, terminy, dostawy dla klientów i dostosowania operacyjne. Szczerze mówiąc, dzięki temu zarządzanie dużym zespołem i wieloma projektami stało się dziecinnie proste.

5. ProofHub (najlepszy do procesów przeglądu kreatywnego)

źródło: ProofHub

ProofHub zdaje sobie sprawę, że większość pracy marketingowej wymaga elementów wizualnych, które muszą zostać zatwierdzone przez interesariuszy, a łańcuchy e-maili są miejscem, gdzie ginie kreatywność. Alternatywa dla Asany dla agencji marketingowych porządkuje chaos związany z przeglądami kreatywnych projektów dzięki ustrukturyzowanym procesom zatwierdzania, które naprawdę działają.

To, co sprawia, że jest to rozwiązanie szczególnie inteligentne, to sposób obsługi uprawnień klientów — daje im dokładnie to, co chcą zobaczyć, nie zasypując ich funkcjami, których nigdy nie użyją.

Niestandardowe formularze pomagają uchwycić te chaotyczne wstępne briefy, które zazwyczaj przychodzą w formie e-maili będących strumieniem świadomości.

Najlepsze funkcje ProofHub

Przesyłaj obrazy i pliki PDF do edycji wraz z komentarzami i adnotacjami bezpośrednio w plikach

Przekazuj zasoby kreatywne przez cykle pracy zatwierdzania z automatycznymi powiadomieniami dla interesariuszy

Rejestruj prośby klientów za pomocą niestandardowych formularzy, które przekształcają się bezpośrednio w zadania projektu

Kontroluj, co klienci mogą zobaczyć i zrobić, dzięki szczegółowym ustawieniom uprawnień

Limity ProofHub

Ograniczone opcje integracji w porównaniu z innym oprogramowaniem dla agencji marketingowych

Brak zaawansowanych narzędzi do zarządzania zasobami lub funkcji planowania obciążenia

Funkcje raportowania są podstawowe i mogą nie zadowolić agencji marketingu treści wymagających szczegółowych analiz

Ceny ProofHub

Wersja próbna Free

Pełna kontrola: 150 USD/miesiąc

Niezbędne: 50 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ProofHub

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co o ProofHub mówią prawdziwi użytkownicy?

Z recenzji G2:

W ProofHub najbardziej podoba mi się to, jak upraszcza zarządzanie różnymi aspektami marketingu treści. Mogę zajmować się wszystkim, od tworzenia treści i współpracy po korektę, a wszystko to w jednym miejscu. Po ustaleniu celów kampanii używam tablicy „dyskusji”, aby dokumentować nasz plan i wprowadzać zmiany w trakcie pracy. Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia niestandardowych cykli pracy i zarządzania zadaniami za pomocą widoku „tablica”. […] Możliwość przeglądania i zatwierdzania materiałów kreatywnych na czas, udostępniania opinii i łatwego zarządzania współpracownikami zewnętrznymi to ogromna zaleta. Dodatkowo możliwość współpracy poza organizacją bez ponoszenia dodatkowych kosztów jest dla nas ogromnym plusem.

W ProofHub najbardziej podoba mi się to, jak upraszcza zarządzanie różnymi aspektami marketingu treści. Mogę z jednego miejsca obsługiwać wszystko, od tworzenia treści i współpracy po korektę. Po ustaleniu celów kampanii używam tablicy „dyskusja”, aby dokumentować nasz plan i wprowadzać zmiany w trakcie pracy. Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia niestandardowych cykli pracy i zarządzania zadaniami za pomocą widoku „tablica”. […] Możliwość przeglądania i zatwierdzania materiałów kreatywnych na czas, udostępniania opinii i łatwego zarządzania współpracownikami zewnętrznymi to ogromna zaleta. Dodatkowo możliwość współpracy poza organizacją bez ponoszenia dodatkowych kosztów jest dla nas ogromnym plusem.

To nie Twoja agencja jest bałaganem, tylko procesy w niej zachodzące. Zarządzaj swoją agencją dzięki spostrzeżeniom zawartym w Wielkiej księdze zarządzania projektami dla agencji ClickUp Napraw to dzięki The Big Book for Agency Project Management: praktycznemu podręcznikowi pełnemu prawdziwych strategii stosowanych przez agencje w celu płynniejszego prowadzenia projektów, utrzymania zadowolenia klientów i osiągania zysków.

6. Teamwork (najlepszy do realizacji projektów zorientowanych na klienta)

źródło: Teamwork

Prowadzenie agencji oznacza balansowanie między zadowoleniem klientów a utrzymaniem rentowności firmy. Praca zespołowa nie zakłada, że cele te zawsze są ze sobą zgodne, ale pomaga zarządzać nimi jednocześnie.

To narzędzie do zarządzania projektami traktuje współpracę z klientami jako funkcję pierwszorzędną, a nie dodatek, co ma ogromne znaczenie, gdy próbujesz utrzymać profesjonalne relacje i dotrzymać terminów.

Najlepsze funkcje pracy zespołowej

Śledź czas i budżety dzięki informacjom o rentowności w czasie rzeczywistym, aby projekty były realizowane zgodnie z planem finansowym

Zarządzaj obciążeniem zespołów i pracą, aby zapobiec wypaleniu i przekraczaniu terminów

Generuj faktury bezpośrednio na podstawie zarejestrowanego czasu i wydatków dzięki integracji z QuickBooks

Zapewnij klientom kontrolowany dostęp do widoku kamieni milowych i zatwierdzania wyników pracy

Ograniczenia pracy zespołowej

Automatyzacja Kanban jest podstawowa i niełatwa do dostosowania do złożonych cykli pracy związanych z migracją

Zaawansowane funkcje wymagają planów wyższych poziomów, które mogą być kosztowne dla mniejszych agencji

Bardziej stroma krzywa zarobków niż prostsze alternatywy dla Asany dla agencji marketingowych

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy z wydajnością podczas pracy nad dużymi projektami

Ceny dla zespołów

Free

Dostawa: 13,99 USD/miesiąc na użytkownika

Grow: 25,99 USD/miesiąc za użytkownika

Skala: Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje dotyczące pracy zespołowej

G2: 4,4/5 (ponad 1170 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 915 recenzji)

Co o Teamwork mówią prawdziwi użytkownicy?

Informacja pochodzi bezpośrednio z wątku na Reddicie:

Moja firma korzysta z tego narzędzia, bardzo mi się podoba i chciałbym pracować z nim w przyszłości. Moje doświadczenie z Jira jest ograniczone, ale jeśli miałbym wybierać między tymi dwoma, wolałbym Teamwork. Wiele funkcji działa w oparciu o daty rozpoczęcia i terminy z kalendarza oraz szacunki, więc jeśli Twoja organizacja może sobie pozwolić na oba rozwiązania, to będzie to najbardziej opłacalne. Szacunki są podawane w godzinach (nie jestem pewien, czy można to skonfigurować na Fibonacciego lub coś innego)

Moja firma korzysta z tego narzędzia, bardzo mi się podoba i chciałbym pracować z nim w przyszłości. Moje doświadczenie z Jira jest ograniczone, ale jeśli miałbym wybierać między tymi dwoma, wolałbym Teamwork. Wiele funkcji działa w oparciu o daty rozpoczęcia i terminy z kalendarza oraz szacunki, więc jeśli Twoja organizacja może zarządzać obiema tymi rzeczami, to będzie to najbardziej przydatne. Szacunki działają według godzin (nie jestem pewien, czy można to skonfigurować na Fibonacciego lub coś innego)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby rozwinąć swoją agencję marketingu cyfrowego, stwórz „skarbnicę wiedzy o konwersjach”. Po każdej kampanii dokumentuj, co się sprawdziło, a co nie, trendy w zachowaniach odbiorców i kreatywne podejścia. Z czasem stanie się to marketingowym planem działania zawierającym sprawdzone strategie, które zwiększą Twoją przewagę nad konkurencją i przyspieszą wyniki dla przyszłych klientów.

7. Airtable (najlepsze rozwiązanie do elastycznego planowania kampanii)

za pośrednictwem Airtable

Airtable zapewnia zarządzaniu projektami możliwości baz danych, których Asana po prostu nie ma. Agencje marketingowe mogą tworzyć niestandardowe cykle pracy, które łączą budżety kampanii z osiami czasu, śledzą zasoby kreatywne za pomocą pól załączników i konfigurują automatyczne procesy zatwierdzania, które mają sens w pracy z klientami.

Piękno tkwi w tym, jak można dzielić i łączyć te powiązane ze sobą dane na niezliczone sposoby, odkrywając informacje, które pozostałyby ukryte w innych alternatywach dla Asany dla agencji marketingowych.

Najlepsze funkcje Airtable

Synchronizuj budżety kampanii z rzeczywistym śledzeniem wydatków za pomocą pól formuł i formatowania waluty

Twórz formatowanie warunkowe, które automatycznie wyróżnia zaległe zadania lub przekroczenia budżetu

Twórz portale dla klientów, udostępniając filtrowane widoki, które pokazują tylko istotne dane projektu

Twórz mapy kalendarzy treści z oznaczonymi kolorami fazami kampanii i automatycznymi przypomnieniami o publikacji

Ograniczenia Airtable

Dostęp oparty na rolach jest zbyt ogólny; każdy redaktor może modyfikować widoki lub strukturę, a inni mogą łatwo odblokować zablokowane widoki

Bazy działają jako oddzielne silosy — komentarze, automatyzacje i użytkownicy nie mogą się między nimi przemieszczać

Airtable ma problemy z dużymi zbiorami danych; bazy przekraczające ~50 tys. rekordów mogą znacznie spowolnić działanie

Ceny Airtable

Free (ograniczone do dwóch użytkowników)

Team: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 54 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Airtable

G2: 4,6/5 (ponad 2985 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (2185 recenzji)

Co mówią o Airtable prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta G2:

Kiedy zrozumiałem, w jaki sposób Airtable pobiera proste dane, a następnie filtruje je do widoków zawierających przydatne informacje, takie jak liczba projektów realizowanych przez projektanta w danym momencie, ilość czasu straconego na edycje czy liczba projektów, które faktycznie pomagają nam osiągnąć cel, zmieniło to całkowicie moje podejście. Dostosowanie danych do własnych potrzeb jest dość proste, gdy już opanujesz obsługę programu.

Kiedy zrozumiałem, w jaki sposób Airtable potrafi pobierać proste dane, a następnie filtrować je do widoków zawierających przydatne informacje, takie jak liczba projektów realizowanych przez projektanta w danym momencie, ilość czasu straconego na edycje czy liczba projektów, które faktycznie pomagają nam osiągnąć cel, zmieniło to całkowicie moje podejście. Dostosowanie danych tak, aby pokazywały to, co chcesz wiedzieć, jest dość proste, gdy już opanujesz tę funkcję.

⚙️ Bonus: Chcesz zwiększyć jakość wyników bez wypalania swojego zespołu? Zacznij korzystać z szablonów do pisania treści dostosowanych do każdego etapu ścieżki zakupowej klienta.

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta z AI do tworzenia treści, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Jednak proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i obszar roboczy. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na sztucznej inteligencji w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

8. ActiveCollab (najlepsze do śledzenia rentowności projektów)

źródło: ActiveCollab

ActiveCollab wypełnia irytującą lukę między wykonaniem pracy a otrzymaniem za nią wynagrodzenia.

Twój zespół rejestruje czas bezpośrednio w zadaniach projektu podczas współpracy za pomocą wizualnych narzędzi do sprawdzania, a zarejestrowany czas przekształca się w profesjonalne faktury bez konieczności wykonywania typowych operacji w arkuszach kalkulacyjnych (wiesz, o czym mówimy!).

Obserwuj zmiany budżetu projektu z zielonego na czerwony w czasie rzeczywistym wraz z upływem godzin, wychwytując zmiany zakresu przed spadkiem rentowności.

Najlepsze funkcje ActiveCollab

Uruchamiaj timery bezpośrednio na zadaniach, aby rejestrować godziny rozliczeniowe bez zakłócania cyklu pracy

Monitoruj rentowność projektów w czasie rzeczywistym, aby wykryć przekroczenia budżetu, zanim spowodują szkody

Wizualizuj obciążenie pracą zespołu, aby zrównoważyć zadania i zapobiec wypaleniu zawodowemu

Skonfiguruj cykliczne faktury dla stałych klientów z automatycznymi cyklami rozliczeniowymi

Ograniczenia ActiveCollab

Niektóre agencje uważają układ za mało inspirujący lub nieintuicyjny

Funkcje raportowania są podstawowe i mogą nie zadowolić osób potrzebujących szczegółowych analiz

Podzadania są źle obsługiwane; brakuje jasności w zakresie zależności, a utracone załączniki frustrują użytkowników

Ceny ActiveCollab

Wersja próbna Free

Dodatkowo: 15 USD/miesiąc (dla trzech użytkowników)

Pro: 11 USD/miesiąc na użytkownika

Pro + Pobieraj opłaty: 17 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ActiveCollab

G2: 4,2/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 405 recenzji)

Co mówią o ActiveCollab prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzja G2 mówi o tej alternatywie dla Asany dla agencji marketingowych:

Widok obciążenia pracą był bardzo pomocny w zarządzaniu zasobami, a możliwość przełączania się między widokiem kanban a widokiem listy była bardzo przydatna. Najbardziej przydatnym elementem całego produktu były harmonogramy i możliwość łatwego i szybkiego śledzenia czasu poświęconego na podobne lub powtarzające się zadania.

Widok obciążenia pracą był bardzo pomocny w zarządzaniu zasobami, a możliwość przełączania się między widokiem kanban a widokiem listy była bardzo przydatna. Najbardziej przydatną funkcją całego produktu były harmonogramy i możliwość łatwego i szybkiego śledzenia czasu poświęconego na podobne lub powtarzające się zadania.

Życie właściciela agencji na jednym zdjęciu. Brzmi znajomo? Jeśli to brzmi znajomo, udostępniamy więcej prawdziwych rozmów dotyczących działalności agencji na naszym LinkedIn.

9. Basecamp (najlepszy do uproszczenia komunikacji w zespole)

źródło: Basecamp

Podczas gdy większość alternatyw dla Asany dla agencji marketingowych oferuje mnóstwo funkcji do zarządzania projektami, Basecamp rezygnuje z nich, aby skupić się na informowaniu wszystkich i rozliczaniu ich z zadań. Platforma sprawdza się dobrze w agencjach, które toną w chaosie komunikacyjnym na wielu kanałach.

Twoi klienci pokochają je, ponieważ mogą w nich aktywnie uczestniczyć bez konieczności szkolenia, a Twój zespół doceni brak konieczności uczenia się kolejnego skomplikowanego systemu.

Najlepsze funkcje Basecamp

Przechowuj całą komunikację dotyczącą projektu na uporządkowanych tablicach, zamiast w rozproszonych wiadomościach e-mail

Zaplanuj automatyczne sprawdzanie, które wyświetla podpowiedzi dla członków zespołu, aby udostępniali informacje o postępach

Przechowuj wszystkie pliki i dokumenty projektu w jednej lokalizacji z funkcją wyszukiwania i kontrolą wersji

Ograniczenia Basecamp

Brakuje zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami, takich jak wykresy Gantta lub planowanie zasobów

Brak szablonów do śledzenia czasu

Ograniczone opcje dostosowywania cyklu pracy lub struktur projektów agencji marketingowych

Może wydawać się zbyt proste dla agencji zarządzających złożonymi, wieloetapowymi kampaniami

Ceny Basecamp

Free

Dodatkowo: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc (rozliczane rocznie, nieograniczona liczba użytkowników)

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4,1/5 (5340 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 520 recenzji)

Co o Basecamp mówią prawdziwi użytkownicy?

Według postu na Reddicie:

Jakiś czas temu przeszliśmy na Basecamp, aby zarządzać projektami naszego zespołu marketingowego (5 osób). Przekonała nas prostota i przejrzysty interfejs. Idealne rozwiązanie do podstawowego zarządzania zadaniami i śledzenia rozmów. Problem polega na tym, że wraz z rozwojem naszego zespołu i wzrostem złożoności projektów, Basecamp zaczął nas ograniczać.

Jakiś czas temu przeszliśmy na Basecamp, aby zarządzać projektami naszego zespołu marketingowego (5 osób). Przekonała nas prostota i przejrzysty interfejs. Idealne rozwiązanie do podstawowego zarządzania zadaniami i śledzenia rozmów. Problem polega na tym, że wraz z rozwojem naszego zespołu i wzrostem złożoności projektów, Basecamp zaczął nas ograniczać.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przestań zgadywać, kto jest gotowy do zakupu. Wykorzystanie AI do generowania leadów pozwala skupić się na potencjalnych klientach o wysokim poziomie zainteresowania poprzez analizę wzorców zachowań w czasie rzeczywistym. Pomyśl o mniejszej liczbie zimnych leadów, bardziej precyzyjnych działaniach i inteligentniejszych działaniach następczych, które faktycznie przekładają się na konwersję.

10. Zoho Projects (najlepsze rozwiązanie dla zintegrowanych cykli pracy w biznesie)

źródło: Zoho

Marketing nie odbywa się w próżni — łączy się z procesami sprzedaży, problemami obsługi klienta i szerszymi operacjami biznesowymi. Zoho Projects rozumie tę wzajemną zależność i doskonale współpracuje z całym ekosystemem Zoho.

Alternatywa dla Asany sprawdza się, gdy trzeba koordynować wysiłki marketingowe z innymi funkcjami biznesowymi bez ciągłego przełączania się między różnymi narzędziami. Cykl pracy Blueprint pomaga ujednolicić powtarzalne procesy, które występują w każdej agencji, ale rzadko są odpowiednio dokumentowane.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Widok obciążenia zespołów i obciążenia pracą, aby zapobiec nadmiernemu przydzielaniu zasobów i przekraczaniu terminów

Śledź budżet w porównaniu z rzeczywistymi wydatkami dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia wydatków i raportowania finansowego

Generuj szczegółowe karty czasu pracy, które integrują się z Zoho Invoice, zapewniając płynny proces rozliczeń

Twórz portale projektów dla klientów, gdzie interesariusze mogą widzieć postępy bez dostępu do zaplecza

Ograniczenia Zoho Projects

Portal dla klientów wymaga konfiguracji i może być mylący dla osób nieposiadających wiedzy technicznej

Ograniczone możliwości sprawdzania kreacji w porównaniu z alternatywami dla Asany dla agencji marketingowych, które koncentrują się na projektowaniu

Funkcje raportowania są podstawowe i niełatwe do dostosowania do zarządzania danymi

Ceny Zoho Projects

Free

Premium: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Projects Plus: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4,3/5 (ponad 475 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 810 recenzji)

Co mówią o Zoho Projects użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto, co napisał użytkownik Reddit:

Jest całkiem niezła. Interfejs mógłby być lepszy. Przeprojektowali go w zeszłym roku i niektóre zmiany sprawiły, że złapałem się za głowę. Ogólnie jest fajny i jeśli masz Zoho, to nie ma się nad czym zastanawiać.

Jest całkiem niezła. Interfejs mógłby być lepszy. Przeprojektowali go w zeszłym roku i niektóre zmiany sprawiły, że złapałem się za głowę. Ogólnie jest fajny i jeśli masz Zoho, to nie ma się nad czym zastanawiać.

📽️ Za kulisami: Dowiedz się , jak zespół marketingowy ClickUp wykorzystuje ClickUp do skalowania treści, kampanii i konwersji.

ClickUp to ulepszenie, którego potrzebuje Twoja agencja

Alternatywy dla Asany dla agencji marketingowych nie są trudne do znalezienia, ale większość z nich rozwiązuje tylko część problemu.

ClickUp obejmuje wszystko. To aplikacja do pracy, która zawiera wszystko, co potrzebne, dzięki czemu Twój zespół nie musi przeskakiwać między narzędziami, aby uruchomić jedną kampanię.

Możesz tworzyć niestandardowe cykle pracy dostosowane do procesów każdego klienta, śledzić wszystkie terminy bez dodatkowej koordynacji i przechodzić od briefu do przeglądu bez utraty tempa.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅