15 najlepszych integracji ClickUp, które warto wypróbować już teraz

Przeciętny pracownik spędza około 2,5 godziny dziennie na wyszukiwaniu informacji. Aby spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy, każdy pracownik poświęca ponad jeden pełny tydzień roboczy miesięcznie, pełniąc w zasadzie rolę ludzkiej wyszukiwarki.

Ten przewodnik przedstawia 15 integracji ClickUp, które rozwiązują ten problem. Ponad 1000 połączeń łączy Twoje niezbędne narzędzia bezpośrednio z Twoim obszarem roboczym ClickUp. Dzięki temu wszystkie informacje potrzebne do uniknięcia „pracy nad pracą” znajdują się w jednym miejscu.

Co więcej? W wielu przypadkach te integracje nie będą Ci nawet potrzebne, ponieważ ClickUp sam wykonuje tę pracę! Przyjrzyjmy się więc najlepszym integracjom ClickUp i dowiedzmy się, dlaczego ClickUp wyróżnia się jako Twoja zintegrowana przestrzeń robocza oparta na AI.

Czym są integracje ClickUp?

Integracje ClickUp to cyfrowe połączenia, które połączą Twoje zewnętrzne aplikacje robocze (takie jak GitHub, Google Drive, Figma i inne) z Twoim obszarem roboczym ClickUp, umożliwiając automatyczny przepływ danych między nimi. Zasadniczo spajają one Twój zestaw narzędzi technologicznych — eliminując potrzebę ręcznego kopiowania i wklejania informacji lub przełączania się między zakładkami w poszukiwaniu pojedynczej aktualizacji statusu.

Połączenia te można ogólnie podzielić na dwie kategorie:

Integracje natywne : Twórz i utrzymuj niezawodne, bezpośrednie połączenia między ClickUp a popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, GitHub czy Kalendarz Google

Łączniki innych firm: Wykorzystaj platformy takie jak Zapier lub Make jako uniwersalny tłumacz, rozszerzając swój zasięg na tysiące innych aplikacji dzięki niestandardowym wyzwalaczom i akcjom

Integracje ClickUp obejmują zarówno proste osadzanie Dokumentów Google w zadaniu lub ustawieniu, jak i złożoną dwukierunkową synchronizację, która zapewnia spójność rekordów CRM i pól niestandardowych ClickUp dzięki mapowaniu pól. Możesz używać tokenów API i webhooków do automatyzacji cykli pracy, co sprawia, że ClickUp staje się Twoim jedynym źródłem informacji. Kładzie to również kres „rozproszeniu pracy” — fragmentacji działań roboczych między wieloma, niepowiązanymi narzędziami, platformami i systemami, które nie komunikują się ze sobą.

📮ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A może warto skorzystać z jednej platformy? Jako wszechstronna aplikacja do pracy, ClickUp łączy Twoje zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy na jednej platformie, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Gotowy na mądrzejszą pracę? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, sprawia, że praca staje się widoczna, i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Pracownicy umysłowi, tacy jak Ty, przełączają się między aplikacjami 1200 razy dziennie. Tysiąc dwieście. Zastanów się nad tym.

Połączenie swoich codziennych narzędzi z ClickUp pozwala odzyskać ten czas (prawie 4 godziny tygodniowo) i jednocześnie zwiększyć swoją wydajność.

Oto integracje ClickUp, które warto wypróbować:

1. Slack

Slack to popularne narzędzie do komunikacji w czasie rzeczywistym dla zespołów rozproszonych. Problem? To wszystko, co potrafi.

Kiedy Twoje projekty są w ClickUp, a rozmowy w Slacku, ta rozbieżność ma swoją cenę. Oznacza to, że za każdym razem, gdy w kanale pojawia się świetny pomysł lub zapada ważna decyzja, istnieje ryzyko, że zostanie ona zagubiona i zapomniana.

Członkowie Twojego zespołu muszą ręcznie przeszukiwać wątki, aby znaleźć tę jedną wiadomość, gdy jej potrzebują, kilka dni, a czasem nawet tygodni później. Wszystko to tylko po to, aby przekształcić ulotną rozmowę w aktualizację zadania, którą można śledzić, może być zbyt dużym obciążeniem!

Integracja ClickUp-Slack wypełnia tę lukę, łącząc asynchroniczne procesy zarządzania projektami z synchronicznym czatem. Pozwala to na rejestrowanie zadań w locie i synchronizację zarządzania projektami z komunikacją zespołu w czasie rzeczywistym. Teraz Twoje dynamiczne rozmowy na czacie mogą bezpośrednio zasilać uporządkowane cykle pracy, nie tracąc ani chwili.

Najważniejsze funkcje integracji Slack + ClickUp

Twórz zadania na podstawie wiadomości: Zamień dowolną wiadomość ze Slacka w Zamień dowolną wiadomość ze Slacka w zadanie ClickUp jednym kliknięciem, a oryginalny kontekst zostanie automatycznie dołączony jako załącznik

Rozwiń linki do zadań: Wklej adres URL zadania do kanału, a zostanie ono automatycznie rozwinięte, aby wyświetlić Wklej adres URL zadania do kanału, a zostanie ono automatycznie rozwinięte, aby wyświetlić podgląd zadania wraz ze statusem, osobą przypisaną i terminem wykonania

Powiadomienia na kanale: wysyłaj automatyczne powiadomienia o zadaniach dotyczące komentarzy i zmian statusu na wyznaczony kanał, aby wszyscy byli na bieżąco

Polecenia /: Użyj komendy /clickup, aby wykonać szybkie czynności, takie jak utworzenie zadania, zmiana statusu zadania lub dodanie komentarza, bez konieczności opuszczania Slacka

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chociaż integracja jest pomocna, oddzielanie czatu od pracy w różnych aplikacjach nadal powoduje powstawanie silosów informacyjnych i rozproszenie kontekstu. Jeśli chcesz całkowicie wyeliminować czynniki rozpraszające uwagę, ClickUp Chat przenosi Twoje rozmowy bezpośrednio tam, gdzie odbywa się Twoja praca. Twórz dedykowane kanały, które łączą się z Twoimi przestrzeniami, folderami i listami w ClickUp

Powiąż każdą wiadomość z połączonymi zadaniami ClickUp i dokumentami

Przekształcaj wiadomości w zadania do wykonania jednym kliknięciem Możesz również wykorzystać AI do podsumowania długich wątków w elementy do wykonania i śledzenia komentarzy bez opuszczania widoku projektu. Aby ułatwić migrację ze Slacka, możesz nawet jednym kliknięciem zaimportować swoje kanały i historię ze Slacka do czatu ClickUp. 🎥 Dowiedz się więcej tutaj:

2. Kalendarz Google

Kiedy Twoje zadania są w ClickUp, a spotkania w osobnym kalendarzu, musisz ciągle przełączać się między zakładkami, żeby zaplanować dzień. A kiedy przeoczysz najmniejsze szczegóły, okazuje się, że masz zbyt wiele na głowie. Terminy projektów kolidują z kolejnymi rozmowami, nie pozostawiając miejsca na postępy w zaplanowanych zadaniach.

Wyświetlaj wydarzenia z dzisiejszego i jutrzejszego dnia na pasku poleceń AI dzięki integracji ClickUp z Kalendarzem Google

Integracja ClickUp z Kalendarzem Google rozwiązuje ten problem, synchronizując Twoje zadania i harmonogram spotkań w jednym widoku. Łącząc te dwa narzędzia, możesz mieć pewność, że każdy termin jest uwzględniony obok spotkań, co daje Ci realistyczny obraz Twojego dziennego obciążenia.

Najważniejsze funkcje integracji Kalendarza Google z ClickUp

Synchronizacja dwukierunkowa: Utwórz zadanie ClickUp i zobacz je w swoim Kalendarzu Google; przesuń wydarzenie w kalendarzu, a termin wykonania zadania zaktualizuje się w ClickUp

Blokowanie czasu: Przeciągaj i upuszczaj zadania z paska bocznego ClickUp bezpośrednio do kalendarza, aby zarezerwować czas na skupienie się na najważniejszych zadaniach

Widoczność spotkań: przeglądaj wydarzenia z Kalendarza Google w natywnym przeglądaj wydarzenia z Kalendarza Google w natywnym widoku kalendarza ClickUp , aby uzyskać pełny obraz swojej dostępności podczas planowania zadań

Połączenia osobiste i w obszarze roboczym: Połącz prywatne kalendarze ze swoim osobistym Plannerem lub połącz wspólne kalendarze zespołu z konkretnymi : Połącz prywatne kalendarze ze swoim osobistym Plannerem lub połącz wspólne kalendarze zespołu z konkretnymi folderami i listami w ClickUp

📌 Zaleta ClickUp: Podczas gdy standardowa synchronizacja zapewnia Ci dostęp do informacji, ClickUp Calendar idzie o krok dalej, wykorzystując AI do planowania Twojego dnia. Zamiast ręcznie przesuwać bloki, gdy spotkanie się przedłuża, ClickUp może automatycznie zablokować czas na skupienie i przeplanować zadania w oparciu o Twoje priorytety. Zmienia Twój kalendarz ze statycznej siatki w adaptacyjnego asystenta, który zapewnia, że zawsze masz wystarczająco dużo czasu, aby dotrzymać terminów.

3. Zoom

Dla większości z nas Zoom to synonim wideokonferencji. Świetnie nadaje się do planowania, prowadzenia i nagrywania spotkań. Ale co dzieje się po ich zakończeniu?

Nagranie znajduje się w chmurze Zoom, notatki ze spotkania są w osobnej aplikacji lub dokumencie, a elementy do wykonania są rozrzucone po różnych wiadomościach e-mailowych lub komunikatach. To sprawia, że osobom, które opuściły spotkanie, trudno jest nadrobić zaległości.

Otwórz osobistą salę konferencyjną, uczestnicz w zaplanowanych spotkaniach i otrzymuj notatki ze spotkań w Skrzynce odbiorczej ClickUp dzięki integracji ClickUp-Zoom

Integracja ClickUp-Zoom wypełnia tę lukę, przenosząc kontekst spotkania bezpośrednio do cyklu pracy w projekcie. Możesz rozpoczynać lub planować rozmowy przez Zoom bezpośrednio z poziomu zadania ClickUp. Po zakończeniu spotkania otrzymasz jego nagranie w ClickUp.

Wynik? Dyskusje i decyzje pozostają scentralizowane tam, gdzie faktycznie odbywa się praca.

Najważniejsze funkcje integracji Zoom + ClickUp

Rozpoczynaj spotkania z poziomu zadań ClickUp: Rozpocznij rozmowę w Zoom jednym kliknięciem, a link do spotkania zostanie automatycznie dołączony do odpowiedniego zadania ClickUp, co ułatwi dostęp

Planuj przyszłe spotkania: Utwórz nowe spotkanie w Zoomie na konkretną datę i godzinę bezpośrednio z poziomu zadania, aby zsynchronizować oś czasu projektu ze spotkaniami

Linki do nagrań: Po zakończeniu rozmowy dodaj adres URL nagrania w chmurze jako załącznik do zadania, zapewniając w ten sposób łatwy punkt odniesienia dla wszystkich, którzy chcą przejrzeć przebieg rozmowy

🛑 Ale to nie wszystko! Jeśli chcesz wyjść poza zwykłe „połączenie” swoich spotkań i faktycznie zautomatyzować działania po ich zakończeniu, ClickUp SyncUps i AI Notetaker to najlepsze ulepszenia. Zamiast ręcznego śledzenia, AI Notetaker dołącza do Twoich SyncUps (a nawet spotkań na Zoomie, Google Meet lub Teams), aby w czasie rzeczywistym rejestrować przeszukiwalne transkrypcje, inteligentne podsumowania i kluczowe wnioski.

Twórz dokładne transkrypcje z etykietami mówców, streszczeniami, nagraniami i elementami do wykonania, uporządkowane w jednym dokumencie, korzystając z ClickUp AI Notetaker

A co najlepsze? ClickUp AI rozpoznaje elementy do działania podczas rozmowy i może automatycznie przekształcić je w przypisane zadania zaraz po zakończeniu spotkania. Dzięki temu potężnemu połączeniu zyskujesz wszystkie korzyści płynące z wideokonferencji bez konieczności ręcznego sporządzania notatek lub tworzenia zadań.

4. Microsoft Teams

Dla organizacji korzystających z Microsoft 365 aplikacja Microsoft Teams stanowi bramę do codziennej pracy. Jednak ciągła konieczność powrotu do oddzielnego narzędzia do zarządzania projektami w celu aktualizacji zadań lub sprawdzenia postępów sprawia, że Twój zespół wpada w pętlę przełączania się między zadaniami. Wyrywa to zespół z przepływu pracy i utrudnia utrzymanie spójności rozmów oraz zadań.

Zbierz istotne informacje w zadaniach, aby uzyskać pełny kontekst, korzystając z integracji ClickUp z Microsoft Teams

Integracja ClickUp z Microsoft Teams usuwa tę barierę, osadzając Twój obszar roboczy bezpośrednio w hubie komunikacji. Zamiast opuszczać Teams, aby zarządzać pracą, możesz przenieść swoje tablice, listy i dokumenty z ClickUp bezpośrednio do swoich kanałów.

Najważniejsze funkcje integracji Microsoft Teams + ClickUp

Osadzanie zakładek: Przypnij dowolny widok ClickUp lub pulpit nawigacyjny ClickUp jako dedykowaną zakładkę w kanale Teams, aby uzyskać natychmiastowy, kontekstowy dostęp do swojej pracy

Powiadomienia w kanałach: Skonfiguruj Skonfiguruj automatyzacje ClickUp , aby powiadomienia o zadaniach dotyczące zmian statusu lub nowych komentarzy były wysyłane bezpośrednio do kanału Teams

Rozwiń linki: Wklej URL zadania w dowolnym czacie, aby automatycznie wyświetlić adaptacyjną kartę z rozbudowanym podglądem, zawierającym status, osobę przypisaną i priorytet

Aplikacja osobista: Dodaj ClickUp do paska bocznego w Teams, aby uzyskać dostęp do Dodaj ClickUp do paska bocznego w Teams, aby uzyskać dostęp do strony głównej ClickUp , powiadomień i sekcji „Moja praca” bez konieczności przełączania się do zakładki przeglądarki

📌 Bonus: Jeśli rozważasz różne platformy do komunikacji zespołowej, w tym wideo przedstawiono najlepsze alternatywy dla Teams oraz porównano je pod względem funkcji i możliwości integracji.

5. HubSpot

Każdy specjalista ds. sprzedaży może to potwierdzić: udana transakcja to dopiero początek złożonej drogi do powodzenia klienta. Prawdziwe wyzwanie zaczyna się podczas przekazania sprawy — kiedy transakcja zamknięta jako „Closed Won” musi przejść do projektu lub cyklu pracy.

Bez połączenia między systemem CRM HubSpot a narzędziem do zarządzania projektami kluczowe informacje o klientach giną w wątkach HubSpot, co prowadzi do opóźnień w rozpoczęciu projektów i niespójnej obsługi klienta.

Użyj HubSpot, aby utworzyć zadanie w ClickUp za pomocą integracji ClickUp-HubSpot

Dzięki integracji ClickUp z HubSpot możesz zautomatyzować przekazywanie spraw między działem sprzedaży a działem obsługi klienta. Połączając dane z CRM bezpośrednio z realizacją projektów, masz pewność, że po sfinalizowaniu transakcji odpowiedni zespół zostanie powiadomiony, a praca rozpocznie się z pełnym kontekstem.

Najważniejsze funkcje integracji HubSpot + ClickUp

Twórz zadania na podstawie transakcji: automatycznie uruchamiaj nowe zadanie ClickUp lub stosuj szablon projektu, gdy transakcja osiągnie określony etap w Twoim procesie sprzedaży

Synchronizuj kontakty i firmy: Połącz rekordy HubSpot z zadaniami ClickUp, zapewniając zespołowi projektowemu natychmiastowy dostęp do informacji o klientach

Wyzwalacze automatyzacji: Korzystaj z dwukierunkowych wyzwalaczy automatyzacji, aby aktualizować zgłoszenia w HubSpot po zakończeniu zadania ClickUp lub odwrotnie

Osadź ClickUp w HubSpot: Pozwól zespołowi sprzedaży przeglądać status zadań projektowych bezpośrednio w interfejsie HubSpot

Podczas gdy większość integracji przenosi jedynie podstawowe dane, ClickUp pozwala przypisać konkretne właściwości HubSpot — takie jak wartość transakcji, waluta czy data zamknięcia — do pól niestandardowych ClickUp. Oznacza to, że Twój zespół ds. realizacji otrzymuje w pełni wypełniony opis projektu, w którym wszystkie wymagania techniczne i preferencje klienta są już uwzględnione.

6. Salesforce

Dla zespołów korporacyjnych Salesforce jest często głównym źródłem danych o klientach. Jednak realizacja projektów często odbywa się w zupełnie innym systemie. Powoduje to znaczną lukę informacyjną, przez co zespoły projektowe nie mają kontekstu, a przedstawiciele handlowi nie wiedzą nic o postępach po sprzedaży. Skutkiem tego jest niespójna obsługa klienta i niekończące się wewnętrzne działania następcze.

Przeglądaj podglądy zawartości bez obawy o utratę informacji dzięki integracji Salesforce-ClickUp

Dzięki integracji Salesforce z ClickUp Twój zespół może wypełnić lukę między działami sprzedaży a realizacją zamówień. Zapewnia ona, że dane zebrane podczas cyklu sprzedaży przepływają bezpośrednio do obszaru roboczego produkcji. Dzięki temu zespoły realizujące zamówienia otrzymują kontekst niezbędny do natychmiastowego rozpoczęcia pracy.

Najważniejsze funkcje integracji Salesforce + ClickUp

Automatyzacja przekształcania szans sprzedaży w zadania: Automatycznie twórz nowy projekt lub zadanie ClickUp, gdy szansa sprzedaży w Salesforce zostanie oznaczona jako „Zamknięta – wygrana”

Dwukierunkowa synchronizacja pól: Zapewnij spójność danych na różnych platformach, mapując pola Salesforce do pól niestandardowych ClickUp, dzięki czemu aktualizacje w jednym z narzędzi będą odzwierciedlane globalnie

Łączenie kont: Dołącz rekordy kont Salesforce bezpośrednio do Dołącz rekordy kont Salesforce bezpośrednio do list lub folderów ClickUp , aby zapewnić szybką i łatwą nawigację

Widoczność dla działu sprzedaży: Osadź Osadź widoki ClickUp bezpośrednio w Salesforce, aby przedstawiciele handlowi mogli śledzić stan projektów i kamienie milowe bez opuszczania swojego CRM

💡 Porada eksperta: Połączenie Salesforce z ClickUp łączy dwa systemy, zmniejszając lukę informacyjną. Jednak ClickUp CRM całkowicie eliminuje tę lukę. Dzięki połączeniu procesu sprzedaży i realizacji projektów na jednej platformie nie potrzebujesz już skomplikowanych wyzwalaczy Apex ani oprogramowania pośredniczącego innych firm. Znajduj potencjalnych klientów, finalizuj transakcje i odkrywaj nowe informacje dzięki decyzjom opartym na danych w ClickUp CRM Dzięki natywnym funkcjom CRM w ClickUp możesz obliczać wartość transakcji w widoku tabeli, zarządzać kontaktami z klientami za pomocą zintegrowanej poczty e-mail oraz wykorzystywać AI do podsumowywania historii konta. To szybszy i bardziej elastyczny sposób zarządzania całym cyklem życia klienta, od potencjalnego klienta do długoterminowego partnera, a wszystko to w jednym miejscu.

7. Dysk Google

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Twoje pliki na Google Drive często stają się „bezdomne”? Od porzuconych makiet prototypów po wiele wersji raportów dotyczących wielkości sprzedaży w drugim kwartale – wszystko ląduje w jednym miejscu.

Gdy pliki nie są bezpośrednio połączone z zadaniami, które zapewniają wsparcie dla projektu, znalezienie konkretnej specyfikacji projektu lub arkusza kalkulacyjnego staje się niezwykle trudne.

🌟 Dla kontekstu: niedawna ankieta ClickUp wykazała, że 1 na 5 profesjonalistów spędza codziennie ponad 3 godziny na samym szukaniu plików, wiadomości lub dodatkowych informacji dotyczących swoich zadań ClickUp.

Oprócz straconego czasu ta fragmentacja zwiększa ryzyko, że ktoś będzie pracował na nieaktualnej wersji, co prowadzi do kosztownych błędów i niezgodności wyników pracy.

Zarządzaj plikami i przeglądaj je w jednej przestrzeni dzięki integracji Google Drive z ClickUp

Dzięki integracji Google Drive z ClickUp możesz przechowywać swoje pliki i zadania w jednym miejscu. Zamiast po prostu wklejać linki, możesz dołączać, przeglądać, a nawet tworzyć Dokumenty Google, Arkusze Google i Prezentacje Google bezpośrednio w zadaniach ClickUp. Dzięki temu cała Twoja praca i dokumentacja pomocnicza znajdują się w jednym miejscu.

Najważniejsze funkcje integracji Google Drive + ClickUp

Załączanie plików: Łącz pliki z Dysku bezpośrednio z zadaniami, aby wyświetlać rozbudowane podglądy, które zapewniają osobie przypisanej do zadania natychmiastowy kontekst

Twórz nowe dokumenty: Utwórz nowy dokument Google, arkusz lub prezentację z poziomu zadania ClickUp; plik zostanie automatycznie zapisany na Twoim Dysku i połączony z zadaniem

Wyszukiwanie i załączanie: Przeglądaj swoje osobiste i udostępniane foldery na Dysku bez przełączania się między zakładkami, co ułatwia wyszukiwanie i załączanie odpowiednich zasobów

Śledzenie wersji: Upewnij się, że Twój zespół zawsze korzysta z najnowszej wersji pliku, eliminując zamieszanie związane z ręcznym ponownym przesyłaniem

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nawet przy uporządkowanej strukturze plików znalezienie konkretnego zestawu slajdów może przypominać szukanie igły w stogu siana. W takim przypadku ClickUp Brain MAX może całkowicie uwolnić Cię od ręcznego wyszukiwania. Wykorzystuje on Enterprise Search do przeszukiwania wszystkich aplikacji połączonych z ClickUp — w tym Google Drive, Slacka i Gmaila — aby znaleźć dokładnie ten plik lub informację, której potrzebujesz, za pomocą prostej podpowiedzi w języku naturalnym. Największą zaletą tej superaplikacji AI na komputery stacjonarne jest to, że rozumie ona kontekst Twojej pracy, aby wyświetlić najbardziej odpowiednie dane. Dzięki ClickUp Brain MAX zyskujesz inteligentną, ujednoliconą wyszukiwarkę obejmującą przestrzenie ClickUp, dyski w chmurze, GitHub i internet — wszystko z jednego interfejsu AI na komputerze stacjonarnym

8. Dropbox

Dla zespołów kreatywnych Dropbox jest często centralnym hubem przechowywania zasobów projektowych, wideo i innych dużych plików. Problem polega na tym, że informacje zwrotne i zatwierdzenia zazwyczaj odbywają się w oddzielnym narzędziu do zarządzania projektami.

Zmusza projektantów do ciągłego pobierania komentarzy i ponownego przesyłania nowych wersji. Ten nieefektywny cykl pracy spowalnia cykl przeglądu i sprawia, że opinie łatwo się gubią.

Wpisz /Dropbox w komentarzu do zadania, aby za pomocą kilku kliknięć załączyć pliki dzięki integracji ClickUp z Dropbox

Integracja ClickUp z Dropbox pozwala połączyć pliki z Dropbox bezpośrednio z zadaniami ClickUp. Dzięki temu Twoje zasoby i rozmowy na ich temat znajdują się w jednym miejscu. W wyniku pomaga to poprawić ogólną wydajność zespołu i gromadzić wszystkie opinie dokładnie tam, gdzie odbywa się praca.

Najważniejsze funkcje integracji Dropbox + ClickUp

Załączniki plików: Podłączaj pliki lub całe foldery z Dropbox bezpośrednio do zadań, aby Twój zespół miał natychmiastowy dostęp do niezbędnych zasobów

Wsparcie dla podglądu plików: przeglądaj wysokiej jakości obrazy, pliki PDF i popularne typy plików graficznych w formie podglądu bez konieczności pobierania ich na dysk lokalny

Przeglądanie folderów: Przeglądaj katalogi Dropbox bezpośrednio z poziomu interfejsu ClickUp, aby w kilka sekund znaleźć i załączyć załączniki

Polecenie /: Użyj /dropbox w dowolnym komentarzu do zadania, aby szybko wstawić link do pliku bez przerywania cyklu pracy

9. GitHub

Twoi kierownicy projektów i interesariusze nie mogą zobaczyć, co dzieje się w GitHubie, bez pomocy zespołu inżynierów. Są zmuszeni polegać na ręcznych aktualizacjach statusu lub długich spotkaniach, aby dowiedzieć się, czy dana funkcja jest gotowa do testów. Ten brak widoczności powoduje rozbieżność między realizacją techniczną a ogólną oszą czasu projektu.

Ustaw domyślny format nazwy z GitHub w App Center dzięki integracji GitHub-ClickUp

W tym przypadku idealnym rozwiązaniem jest zapewnienie widoczności cyklu pracy nad oprogramowaniem dzięki integracji GitHub-ClickUp. Połączając repozytoria bezpośrednio z obszarem roboczym, sprawiasz, że postępy inżynierów są widoczne dla wszystkich — bez konieczności logowania się do GitHub. Niezależnie od tego, czy programista wprowadza poprawkę, czy otwiera zgłoszenie, aktualizacje przepływają do ClickUp automatycznie, dzięki czemu cały zespół jest na bieżąco.

Najważniejsze funkcje integracji GitHub + ClickUp

Łączenie gałęzi i pull requestów: Powiąż nową gałąź GitHub lub pull request z zadaniem ClickUp, aby automatycznie śledzić aktualizacje jego statusu

Odwołania w commitach: Wzmiankuj identyfikator zadania w komunikacie commitu (np. #abc123), aby automatycznie powiązać zmianę w kodzie z odpowiednim zadaniem ClickUp

Zautomatyzuj zmiany statusu: Użyj Użyj webhooków ClickUp , aby przenieść zadanie i wywołać natychmiastowe działania, takie jak przeniesienie zadania do statusu „W trakcie przeglądu” po otwarciu pull requestu lub do statusu „Zamknięte” po scalenie kodu

Widoczność dla kierowników projektów: przeglądaj wszystkie powiązane działania na GitHubie, w tym gałęzie źródłowe i docelowe, bez opuszczania widoku zadań ClickUp

👀 Czy wiesz, że? Integracja GitHub–ClickUp zapewnia wszystkim widoczność w zakresie działań programistycznych. Ale dzięki Codegen w ClickUp możesz przekształcić pomysł w kod bez opuszczania ClickUp. Zamiast tylko synchronizować commity i pull requesty, możesz przypisać zadanie do Codegen lub zrobić wzmiankę o @codegen, a on przeanalizuje kontekst zadania, wygeneruje lub poprawi kod, a nawet automatycznie utworzy pull request. Oznacza to, że praca może posuwać się naprzód w ClickUp — a nie tylko być tam raportowana. Zautomatyzuj przekazywanie sugestii AI do rzeczywistych pull requestów w całym cyklu pracy zespołu dzięki ClickUp Codegen

10. Zapier

Zapier to uniwersalny łącznik dla nowoczesnego stosu technologicznego, połączający ClickUp z ponad 6000 aplikacji bez konieczności pisania ani jednej linii kodu. Podczas gdy ClickUp oferuje rozbudowaną bibliotekę natywnych integracji, Zapier wypełnia luki w zakresie niszowych narzędzi lub bardzo specyficznych cykli pracy między aplikacjami.

Eliminuje to ręczną pracę, pełniąc rolę cyfrowego przekaźnika, automatycznie przenosząc dane między wyspecjalizowanymi aplikacjami a centralnym obszarem roboczym.

Skonfiguruj wyzwalacz, aby monitorować zmiany w polach niestandardowych w określonej lokalizacji Twojego obszaru roboczego, korzystając z integracji Zapier-ClickUp

Korzystając z integracji Zapier-ClickUp, możesz przekształcić ClickUp w w pełni zautomatyzowane centrum dowodzenia. Monitoruje ona wyzwalacze w innych narzędziach — takie jak nowy potencjalny klient w niszowym CRM lub przesłanie formularza — i natychmiast wykonuje działania w ClickUp, aby Twoje projekty posuwały się naprzód.

Najważniejsze funkcje integracji Zapier + ClickUp

Wyzwalacze: Uruchom zautomatyzowany cykl pracy (Zap) w momencie utworzenia zadania, zmiany statusu lub opublikowania nowego komentarza w ClickUp

Czynności: Twórz zadania, aktualizuj pola niestandardowe, publikuj komentarze lub dodawaj załączniki w ClickUp na podstawie wydarzeń w innych aplikacjach

Wielostopniowe Zapy: Łącz ze sobą złożone sekwencje, takie jak przyjęcie zgłoszenia do obsługi klienta, utworzenie zadania ClickUp i jednoczesne powiadomienie określonego kanału Slacka

Filtry i ścieżki: Wykorzystaj Wykorzystaj logikę warunkową , aby zapewnić, że Zapy uruchamiają się tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki, np. przekierowując zgłoszenia o „wysokim priorytetie” do specjalnego folderu

📌 Zalety ClickUp: więcej niż Zapier dzięki natywnym agentom i automatyzacjom

Chociaż Zapier doskonale nadaje się do połączania aplikacji zewnętrznych, często złożone, wieloetapowe cykle pracy można w całości obsłużyć w ramach ClickUp, korzystając z funkcji ClickUp Automatyzacji i Super Agents. Zmniejsza to zależność od subskrypcji zewnętrznych dostawców i centralizuje logikę działania.

Automatyzacje ClickUp pozwalają usprawnić rutynowe czynności wykonywane po wystąpieniu określonego wyzwalacza. Na przykład, gdy status zadania zmieni się na „Weryfikacja prawna”, ClickUp może automatycznie przydzielić zadanie innej osobie, dodać specjalną etykietę „Pilne” i wysłać e-mail do partnera.

Dzięki AI Automation Builder nie musisz nawet ręcznie mapować pól; wystarczy, że opiszesz cykl pracy prostym językiem, a ClickUp skonfiguruje logikę za Ciebie.

Aby zapewnić jeszcze bardziej zaawansowaną realizację zadań, Super Agenci działają jako wspierani przez AI członkowie zespołu, którzy pracują bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym. W przeciwieństwie do standardowych zapów typu „if-this-then-that”, agenci ci dysponują nieskończoną pamięcią i wiedzą, dzięki czemu mogą kontekstowo obsługiwać Twoje konkretne projekty.

Możesz nawet zrobić wzmiankę o agencie na czacie, aby zlecić mu analizę danych, sporządzenie briefów projektowych lub podsumowanie raportów tygodniowych. Nie ograniczają się one tylko do przenoszenia danych; analizują kontekst Twojej pracy, aby wykonywać zadania na poziomie ludzkim 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Twórz Super Agentów w ClickUp, aby zautomatyzować zadania od początku do końca, bez pisania ani jednej linii kodu

11. Miro

Miro oferuje nieskończone pole do tworzenia map złożonych pomysłów. Jednak największą przeszkodą dla zespołów kreatywnych jest przepaść między pomysłem a realizacją. Genialne koncepcje zapisane na cyfrowych notatkach często pozostają w Miro, odłączone od ustrukturyzowanych planów projektów w ClickUp.

Nieuchronnie tracisz impet i zapominasz o elementach do wykonania.

Skorzystaj z integracji ClickUp-Miro, aby dodać istniejące zadanie ClickUp do swojej tablicy Miro

Integracja ClickUp z Miro sprawia, że Twoja praca wizualna przebiega równolegle z realizacją projektu. Połączenie swoich tablic z obszarem roboczym ClickUp pozwala przejść od burzy mózgów na wysokim poziomie do szczegółowego zarządzania zadaniami bez utraty pierwotnego kontekstu twórczego.

Najważniejsze funkcje integracji Miro + ClickUp

Osadzanie tablic: Użyj polecenia /miro, aby dodać interaktywne tablice Miro na żywo bezpośrednio do zadań ClickUp lub dokumentów, co pozwala na płynne przeglądanie w kontekście

Twórz zadania z karteczek: Zamień dowolny obiekt lub notatkę na tablicy Miro w zadanie ClickUp za pomocą zaledwie kilku kliknięć, dzięki czemu pomysły natychmiast staną się możliwe do realizacji

Połącz tablice z projektami: Dołącz odpowiednie tablice Miro do folderów lub list, aby Twój zespół zawsze miał pod ręką materiały wizualne potrzebne do zakończenia projektu

Wzajemna widoczność: Dodaj istniejące zadania ClickUp do tablicy Miro, aby podczas planowania cykli pracy widzieć ich statusy i ID-y w czasie rzeczywistym

😇 Jest też inne wyjście: postaw na brak przełączania się między aplikacjami! Chociaż integracja z Miro jest potężna, tablice ClickUp Whiteboards oferują jeszcze bardziej spójne doświadczenie, całkowicie eliminując konieczność przełączania się między aplikacjami. Ponieważ tablice Whiteboards są natywne dla platformy, jednym kliknięciem możesz zamienić dowolny kształt lub notatkę samoprzylepną w zadanie, a zadania te pozostają na stałe połączone z tablicą.

Przekształcaj karteczki samoprzylepne, kształty i tekst w zadania bezpośrednio z Tablicy ClickUp

Możesz również wykorzystać generowanie obrazów przez AI, aby zamienić podpowiedzi tekstowe w grafiki bezpośrednio na obszarze roboczym oraz @wspominać członków zespołu lub dodawać linki do dokumentów bez opuszczania interfejsu. To jedyna wirtualna tablica, która jest w pełni połączona z Twoim czatem, zadaniami i osiami czasu projektów, co czyni ją inteligentniejszą alternatywą dla dynamicznych zespołów, które chcą jednocześnie przeprowadzać burzę mózgów i tworzyć rozwiązania.

12. Loom

Masz dość wyjaśniania skomplikowanych procesów wizualnych lub przekazywania szczegółowych informacji zwrotnych za pomocą tekstu? Rozumiemy to. Spędzasz większość czasu na pisaniu instrukcji, które i tak są błędnie interpretowane. Udostępnianie linku do wideo w kanale czatu może być lepszą alternatywą, choć wiąże się to z pewnymi wyzwaniami.

Linki te łatwo się gubią, co sprawia, że Twój zespół boryka się z problemem „link rot” — powtarzania tych samych czynności lub marnowania czasu na przeszukiwanie historii w poszukiwaniu konkretnego przewodnika.

Integracja ClickUp i Loom wprowadza asynchroniczne wideo bezpośrednio do cyklu pracy w projekcie. Umieszczając nagrania tam, gdzie odbywa się praca, masz pewność, że każde nagranie ekranu i wiadomość wideo pozostają przypisane do odpowiedniego zadania lub dokumentu, zapewniając natychmiastową przejrzystość dla osoby przypisanej do danego zadania lub dokumentu.

Najważniejsze funkcje integracji Loom + ClickUp

Osadzanie nagrań: Wklej dowolny link Loom do zadania ClickUp lub dokumentu, a automatycznie rozwinie się on w odtwarzalny plik wideo, umożliwiając członkom zespołu oglądanie bez opuszczania ClickUp

Nagrywaj z ClickUp: Uruchom rejestrator Loom bezpośrednio z komentarza do zadania, aby w kilka sekund zarejestrować obraz ekranu i głos

Dołączaj do dokumentów: Osadzaj samouczki wideo i procedury operacyjne bezpośrednio w Osadzaj samouczki wideo i procedury operacyjne bezpośrednio w ClickUp Docs , aby tworzyć bogatą, wizualną dokumentację, która jest łatwa do zrozumienia

Natychmiastowy podgląd: od razu zobacz miniaturkę i szczegóły wideo, dzięki czemu poznasz kontekst, zanim jeszcze naciśniesz przycisk odtwarzania

🙂 Chcesz zrezygnować z dodatkowej subskrypcji? Poznaj ClickUp Clips!

Po co płacić za osobne narzędzie do nagrywania ekranu, skoro możesz to wszystko zrobić za darmo w swoim obszarze roboczym? ClickUp Clips to natywna, oparta na AI ewolucja asynchronicznego wideo. Ponieważ jest wbudowana bezpośrednio w ClickUp, Twoje klipy są automatycznie indeksowane i można je wyszukiwać.

Co sprawia, że jest to jeszcze lepsze? ClickUp Brain może automatycznie transkrybować Twoje klipy, podsumować kluczowe punkty, a nawet zamienić wzmianki o działaniach w przypisane zadania za pomocą jednego kliknięcia. Każde nagranie jest przechowywane w Twoim scentralizowanym hubie klipów, więc już nigdy nie będziesz musiał szukać zagubionego linku w sieci. Jest to szybsze, inteligentniejsze i pozwala utrzymać budżet na niskim poziomie.

Użyj ClickUp Brain, aby przekształcić klipy audio i wideo ClickUp w praktyczne wnioski

🧠 Ciekawostka: 41% zespołów, które przeszły na ClickUp, zgłosiło zastąpienie 3 lub więcej narzędzi ClickUp, a 60% zgłosiło oszczędność ponad 3 godzin tygodniowo!

13. Harvest

Dla agencji i konsultantów Harvest to niezawodny standard do zarządzania godzinami rozliczeniowymi i fakturowaniem klientów. Jednak śledzenie czasu w izolacji — z dala od narzędzia do zarządzania projektami — powoduje ogromne obciążenie administracyjne pod koniec każdego miesiąca. Bez bezpośredniego połączenia jesteś zmuszony do żmudnego ręcznego uzgadniania, dopasowując wpisy do zadań tylko po to, aby upewnić się, że Twoje faktury są dokładne.

Skorzystaj z integracji ClickUp-Harvest, aby śledzić czas w zadaniu ClickUp

Zamiast śledzić dane w izolacji, możesz zsynchronizować swoje liczniki czasu bezpośrednio z obszarem roboczym dzięki integracji ClickUp z Harvest. Dzięki temu każda zarejestrowana minuta jest automatycznie przypisywana do właściwego zadania, co zapewnia przejrzystą widoczność dotyczącą kosztów projektu i obciążenia zespołu.

Najważniejsze funkcje integracji Harvest + ClickUp

Śledź czas poświęcony na zadania: Uruchom timer Harvest bezpośrednio z poziomu zadania ClickUp; zarejestrowany czas trwania, tytuł zadania i identyfikator zadania zostaną automatycznie zsynchronizowane z Twoją kartą czasu pracy w Harvest

Mapowanie projektów: Połącz konkretne projekty Harvest z Połącz konkretne projekty Harvest z przestrzeniami lub folderami ClickUp , aby Twoje raporty finansowe były uporządkowane i spójne z hierarchią Twojego obszaru roboczego

Kontekst fakturowania : Generuj szczegółowe faktury w Harvest, korzystając z szczegółowych danych na poziomie zadań pobieranych bezpośrednio z codziennej pracy Twojego zespołu

Wpisy ręczne: Dodaj lub dostosuj czas z mocą wsteczną w oknie dialogowym zadania ClickUp, jeśli zapomniałeś uruchomić timer w odpowiednim momencie

📌 Zaleta ClickUp: kompleksowe śledzenie czasu pracy i raportowanie

Jeśli masz dość przełączania się między aplikacjami, możesz wszystko skonsolidować dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp. Ponieważ jest ona natywna dla platformy, otrzymujesz globalny timer, który działa na komputerze, urządzeniu mobilnym, a nawet w rozszerzeniu ClickUp dla przeglądarki Chrome.

Rejestruj czas pracy bez przełączania się do zewnętrznego narzędzia, korzystając z funkcji śledzenia czasu pracy w ClickUp

ClickUp to coś więcej niż tylko rejestrowanie godzin; oferuje karty czasu pracy i szczegółowe raporty, które porównują rzeczywisty wysiłek z szacowanym czasem w ClickUp. Możesz oznaczyć czas jako rozliczalny, dodawać notatki do wpisów oraz korzystać z podsumowań, aby zobaczyć łączny czas poświęcony na całe projekty lub podzadania. To inteligentniejszy sposób na zarządzanie agencją bez dodatkowych kosztów subskrypcji.

🧠 Ciekawostka: Śledzenie czasu pracy nie jest współczesnym wynalazkiem korporacyjnym; najstarszy zapis dotyczący śledzenia godzin pracy pochodzi z 1772 r. p.n.e. i znajduje się w Kodeksie Hammurabiego, gdzie pierwsze przepisy dotyczące płacy minimalnej i czasu trwania zadań zostały wyryte w kamieniu.

14. Figma

Czy ta sytuacja brzmi znajomo? Twoi projektanci udostępniają linki w Slacku, programiści szukają informacji w wątkach, a opinie są rozrzucone po różnych kanałach i komentarzach w Figma.

Prawdopodobnie ten chaotyczny cykl pracy sprawia, że Twoi programiści tworzą oprogramowanie na podstawie nieaktualnych plików projektowych, co ma na wyniku kosztowne i frustrujące poprawki.

Zobacz szczegółowy podgląd URL Figma bezpośrednio w ClickUp dzięki integracji ClickUp-Figma

Skorzystaj z integracji ClickUp-Figma, aby przenieść swoje aktualne projekty bezpośrednio do cyklu pracy w projekcie. Umieszczając pliki obok zadań wdrożeniowych, tworzysz jedno źródło informacji, które zapewnia idealną koordynację działań zespołów kreatywnych i technicznych.

Najważniejsze funkcje integracji Figma + ClickUp

Osadzanie projektów: Wklej adres URL z Figmy do zadania lub dokumentu, aby wyświetlić interaktywny podgląd; możesz przesuwać i powiększać plik bez opuszczania ClickUp

Ujednolicenie komentarzy: Scentralizuj informacje zwrotne, omawiając kolejne wersje projektu w komentarzach ClickUp bezpośrednio obok podzadań związanych z programowaniem

Śledzenie wersji: Funkcja osadzonych plików umożliwia automatyczną synchronizację aktualizacji wersji, dzięki czemu interesariusze i inżynierowie zawsze mają dostęp do najnowszej wersji

Panel aplikacji Figma: Po połączonym pliku w pasku bocznym zadań pojawi się dedykowana ikona Figma, która służy jako hub szybkiego dostępu do wszystkich zasobów projektowych związanych z danym projektem

15. Interfejs API ClickUp

Natywne integracje i narzędzia bezkodowe, takie jak Zapier, pokrywają większość potrzeb, ale zespoły korporacyjne często dysponują własnymi systemami wewnętrznymi lub stosują bardzo specyficzne cykle pracy, które wymagają indywidualnego podejścia. Gdy nie ma gotowego łącznika, często pozostają tylko silosy danych lub ręczne obejścia, które hamują dynamikę pracy zespołu.

API ClickUp zapewnia programistom elementy niezbędne do stworzenia niestandardowego rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb. To API REST zapewnia programowy dostęp do całego obszaru roboczego — w tym zadań, list, folderów i komentarzy — wypełniając lukę między ClickUp a Twoimi wewnętrznymi narzędziami, aby zapewnić naprawdę płynny przepływ danych.

Najważniejsze funkcje API ClickUp

Pełny dostęp CRUD: Programowo twórz, odczytuj, aktualizuj i usuwaj zadania, listy, foldery i nie tylko, aby Twoje systemy były idealnie zsynchronizowane

Webhooki: Subskrybuj wydarzenia w czasie rzeczywistym, takie jak utworzenie zadania lub zmiana statusu, aby automatycznie przesyłać dane do aplikacji zewnętrznych w momencie ich wystąpienia

Uwierzytelnianie OA 2.0: Twórz bezpieczne integracje klasy Enterprise, które uwierzytelniają się w imieniu użytkowników, ściśle przestrzegając ich istniejących uprawnień

Ograniczenia szybkości i paginacja: Zarządzaj żądaniami danych o dużej objętości na dużą skalę dzięki dobrze udokumentowanym ograniczeniom szybkości i paginacji opartej na kursorze, zapewniającym stabilną wydajność

Jak wybrać odpowiednie integracje ClickUp dla swojego zespołu

W sklepie ClickUp App Marketplace dostępnych jest ponad 1000 integracji ClickUp, co może skłaniać do popadnięcia w pułapkę nadmiaru integracji, jednak kluczowe znaczenie ma posiadanie przemyślanej strategii konsolidacji narzędzi.

Zacznij od zmapowania obecnych cykli pracy Twojego zespołu. Zidentyfikuj punkty, w których ręcznie przenosisz dane między aplikacjami — to właśnie one są najlepszymi kandydatami do integracji.

Oto prosty sposób na ustalanie priorytetów:

Komunikacja i kalendarz: Zacznij od narzędzi, z których cały zespół korzysta na co dzień, takich jak Slack, Microsoft Teams i Kalendarz Google. Integracje te zapewniają natychmiastową wartość, ograniczając konieczność przełączania się między aplikacjami dla wszystkich użytkowników Narzędzia dla poszczególnych działów: Następnie przyjrzyj się problemom na poziomie działów. Jeśli przekazywanie spraw między działami sprzedaży przebiega powoli, zintegruj HubSpot lub Salesforce. Jeśli Twój zespół kreatywny boryka się z zarządzaniem zasobami, nawiązaj połączenie z Figma i Dropbox Niszowe i niestandardowe cykle pracy: Wreszcie, w przypadku wszelkich pozostałych luk, skorzystaj z zewnętrznych łączników, takich jak Zapier lub API ClickUp, aby tworzyć niestandardowe rozwiązania

👏 Zastosuj tę metodę: Testuj po jednej nowej integracji na raz. Zbierz opinie od swojego zespołu i sprawdź, czy faktycznie oszczędza ona czas, zanim dodasz kolejną. Celem jest stworzenie obszaru roboczego dostosowanego do potrzeb Twojego zespołu, w którym ClickUp będzie służył jako centralny hub dla wszystkich Twoich zadań.

Odpowiednie integracje zmieniają ClickUp z samodzielnego oprogramowania do zarządzania projektami w jedną platformę, która obsługuje całą Twoją firmę.

