Analiza wymagań: Kluczowe kroki i techniki, aby zrobić to dobrze

Wyobraź sobie budowę domu bez pojęcia o jego ostatecznym rozmiarze i zarysie. Nie wiedziałbyś, jak głębokie powinny być fundamenty, ile materiałów powinieneś zamówić i ilu pracowników i ile dni zajmie ukończenie budowy. Innymi słowy, bez znajomości wymagań, projekt budowy domu jest skazany na niepowodzenie jeszcze przed jego rozpoczęciem. 🏠

To samo dotyczy tworzenia oprogramowania - musisz właściwie zrozumieć, co produkt powinien osiągnąć od samego początku. Bez tego ryzykujesz, że otrzymasz oprogramowanie, które może działać doskonale, ale nie w sposób, jakiego oczekują użytkownicy końcowi i niestandardowi klienci.

W tym miejscu wkracza analiza wymagań, która pomaga w identyfikacji, udokumentowaniu, analizie i priorytetyzacji potrzeby i oczekiwania interesariuszy od nowego lub zmodernizowanego systemu. Jest to kluczowe działanie w celu ustalenia zakres projektu , utrzymując interesariuszy i deweloperów w zgodzie, a ostatecznie poprawiając zadowolenie klienta i jakość dostarczanych produktów.

Więc, o co chodzi z tą analizą wymagań, kto ją robi, jak i kiedy? Odpowiemy na te i inne pytania w tym artykule, więc bądź na bieżąco!

Czym jest analiza wymagań?

Podczas gdy prawie każdy rodzaj projektu może skorzystać z analizy wymagań (znanej również jako pozyskiwanie i analiza wymagań), jest ona najczęściej przeprowadzana w ramach rozwój oprogramowania przemysł. Jest to część szerszego procesu inżynierii oprogramowania wymagań, który jest wykorzystywany do dokładnego zrozumienia i analizy wymagań dla każdego oprogramowania projektu rozwoju oprogramowania .

Jego celem jest usunięcie wszelkich niejasności i nieporozumień z proces rozwoju produktu upewniając się, że Teams i interesariusze są na tej samej stronie.

Działania wchodzące w skład typowego procesu analizy wymagań obejmują:

Identyfikację kluczowych interesariuszy : są to użytkownicy końcowi, niestandardowi klienci i inne odsetki

: są to użytkownicy końcowi, niestandardowi klienci i inne odsetki Zbieranie wymagań interesariuszy : Zbieranie informacji o pożądanych funkcjach, limitach i celach

: Zbieranie informacji o pożądanych funkcjach, limitach i celach Dokumentacja : Tworzenie ustrukturyzowanego rekorduhistorie użytkowników,*przypadki użycia*i inne specyfikacje produktów

Analiza : Ocena wykonalności i spójności zebranych wymagań oraz rozwiązywanie wszelkich konfliktów

: Ocena wykonalności i spójności zebranych wymagań oraz rozwiązywanie wszelkich konfliktów Priorytetyzacja wymagań: Pomaga walokacji zasobów i prowadzi do lepszegopodejmowania decyzji* Zarządzanie zmianą : Wymyślanie procesów radzenia sobie ze zmieniającymi się wymaganiami w całym cyklu rozwoju

Kiedy przeprowadzić analizę wymagań?

Analiza wymagań jest zazwyczaj przeprowadzana na wczesnej scenie projektu deweloperskiego przed przejściem do takich scen jak projektowanie, implementacja i testowanie.

Szczegółową analizę można również przeprowadzić, jeśli istniejący produkt lub system przechodzi poważne zmiany. Jest to sposób na zrozumienie, które nowe funkcje są wymagane i uzyskanie zgody interesariuszy na wszelkie modyfikacje.

W Zwinne zarządzanie projektami w szczególności analiza wymagań jest ciągłym procesem biznesowym, a nie pracą typu "zrób raz i zapomnij na zawsze". Jest ona przeprowadzana w regularnych odstępach czasu, co pozwala Zespoły Agile aby zmodyfikować wymagania zgodnie z najnowszymi niestandardowe opinie klientów i spostrzeżenia.

Kto przeprowadza analizę wymagań?

Analiza wymagań to wspólny wysiłek angażujący wielu kluczowych interesariuszy w procesie tworzenia oprogramowania, najczęściej:

Kierownicy projektów

Właściciele produktu (w metodologiach Agile)

Niestandardowi klienci

Inżynierowie oprogramowania i programiści

Specjaliści QA

Inni członkowie, którzy mogą uczestniczyć w analizie w zależności od złożoności projektu, to eksperci merytoryczni, analitycy procesów biznesowych, przedstawiciele organów regulacyjnych, architekci oprogramowania, przedstawiciele marketingu i zespołu sprzedaży itp.

Korzyści z analizy wymagań w procesie tworzenia oprogramowania

Analiza wymagań może prowadzić do wyższych wskaźników satysfakcji klienta oraz wydajnych i zadowolonych członków zespołu, którzy są gotowi dać z siebie wszystko w każdym projekcie. Niektóre z innych znaczących korzyści obejmują:

Przejrzystość wizji: Umożliwia stworzenie jasnej wizji i mapy drogowej dla rozwoju i kierunku projektu Klarowność zespołu: Pomaga wszystkim pracującym nad projektem jasno zrozumieć wymagania projektu Zarządzanie konfliktami: Pomaga we wczesnej identyfikacji sprzecznych wymagań, dzięki czemu można nimi odpowiednio zarządzać Zwiększona adekwatność produktu: Pomaga zapewnić, żeoprogramowanie, które tworzysz spełnia wszystkie wymagania i jest w stanie osiągnąć zamierzony cel

Najczęstsze wyzwania związane z analizą wymagań

Jak widzieliśmy, analiza wymagań jest integralną częścią każdego powodzenia projektu rozwojowego, ale wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Do najważniejszych z nich należą:

1. Brak jasności wśród interesariuszy

Interesariusze często nie mają jasnego pojęcia, czego oczekują od oprogramowania lub mają trudności ze spójnym i dokładnym wyrażeniem swoich wymagań. Ta niejasność może powodować nieporozumienia i problemy na późniejszych scenach rozwoju, takie jak scope creep i pominięte funkcje.

2. Dynamiczny charakter wymagań

Pierwotnie zebrane wymagania mogą ulec zmianie lub nawet stać się nieistotne w pewnym momencie ze względu na zmieniające się warunki rynkowe lub priorytety użytkowników końcowych. Dlatego warto mieć backup plan zarządzania wymaganiami w miejscu, a jeśli czujesz, że nastąpiła znacząca zmiana w wymaganiach, wróć do tablicy kreślarskiej i przeprowadź ponownie analizę wymagań. 📝

3. Sprzeczny charakter wymagań

Niektóre z zebranych wymagań mogą być ze sobą sprzeczne i można wybrać tylko jedno z nich do zaimplementowania w produkcie. Na przykład, zazwyczaj istnieje wymiana między bezpieczeństwem oprogramowania a wydajnością - im więcej kontroli bezpieczeństwa, tym wolniejszy program.

Powinieneś jasno zakomunikować te sprzeczne wymagania interesariuszom, abyś mógł znaleźć kompromisowe rozwiązanie.

4. Polityka wewnętrzna

Członkowie teamu o różnych umiejętnościach mogą chcieć, aby wymagania projektu były ustawione w sposób, który bardziej podkreśla ich rolę. Należy uważać na takie tendencje i informować o nich interesariuszy, aby zapewnić bezstronny i wolny od agendy proces analizy.

Proces analizy wymagań: 6 kluczowych kroków

Analiza wymagań jest złożonym procesem biznesowym, który wymaga rozległej komunikacji, dokumentacji i skrupulatnej organizacji informacji zebranych od różnych interesariuszy.

Chociaż dokładny proces analizy będzie zależał od konkretnego scenariusza, pokażemy ci sześć kroków, które należy wykonać, aby precyzyjnie uchwycić wymagania dotyczące oprogramowania.

Zobaczymy również, jak ClickUp -solidne narzędzie do zarządzania projektami i produktami - może pomóc w planowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu każdego z tych kroków. Platforma Product Management Suite zapewnia wszystkie funkcje potrzebne do usprawnionego zarządzanie wymaganiami .

Krok 1: Identyfikacja kluczowych interesariuszy

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie wszystkich interesariuszy zaangażowanych w projekt rozwoju, ponieważ każdy z nich będzie miał własne wymagania i oczekiwania. Obejmuje to klientów, a także klientów i użytkowników końcowych oprogramowania, które będziesz rozwijać. Pamiętaj, że członkowie Teams i menedżerowie są również interesariuszami o różnym poziomie wpływu i odsetkach w projekcie.

Najłatwiejszym sposobem na pogrupowanie tych interesariuszy jest użycie Tablice ClickUp . To wirtualne płótno umożliwia wizualizację i uproszczenie dowolnego pomysłu lub powiązania za pomocą rysunków, kształtów, notatek i kolorów.

Jeśli zależy ci na tym kroku, skorzystaj z opartego na Tablicy Szablon matrycy analizy interesariuszy ClickUp . Pozwala on pogrupować interesariuszy w cztery kategorie w zależności od ich władzy i odsetków w projekcie.

Mapa komunikacji z interesariuszami na matrycy w ClickUp

Krok 2: Zbieranie i dokumentowanie wymagań interesariuszy

Po zidentyfikowaniu i pogrupowaniu interesariuszy można rozpocząć proces zbierania ich wymagań.

Powinieneś zacząć od jednego spotkania i wywiadów, a następnie rozmów konferencyjnych z grupami interesariuszy w oparciu o kategorie określone w pierwszym kroku. Chodzi o to, aby zidentyfikować potencjalne nakładanie się i konflikty w wymaganiach biznesowych różnych grup interesariuszy.

Jeśli chcesz usprawnić proces zbierania danych i oszczędzić sobie niekończących się wywiadów, użyj Formularze ClickUp dla zespołów inżynierów oprogramowania . Ta funkcja umożliwia tworzyć niestandardowe formularze do zbierania opinii od interesariuszy i grup użytkowników, uzyskując cenny wgląd w to, jak chcą, aby oprogramowanie działało i wyglądało.

ClickUp Forms jeszcze bardziej optymalizuje proces analizy wymagań, automatycznie konwertując odpowiedzi z formularzy na zadania dla zespołu programistów.

Co więcej, możesz znacznie ułatwić proces przyjmowania zgłoszeń za pomocą logiki warunkowej. Formularze automatycznie zmieniają się w zależności od odpowiedzi osoby wypełniającej formularz, co prowadzi do bardziej trafnych odpowiedzi i bardziej wartościowych informacji na temat wymagań.

Logika warunkowa w formularzach ClickUp Przykład opinii o produkcie

Bonusowa wskazówka: Jeśli potrzebujesz łatwego sposobu na przechwytywanie historii użytkowników, ale nie chcesz zawracać sobie głowy tworzeniem formularzy, możesz użyć funkcji Szablon historii użytkownika ClickUp . Użyj go, aby przekształcić historyjki użytkownika w mniejsze zadania, które możesz łatwo organizować, ustalać priorytety i monitorować aż do ich zakończenia.

Użyj szablonu historii użytkownika ClickUp, aby nakreślić oczekiwania i wymagania użytkowników oraz znaleźć sposób na ich spełnienie

Po zebraniu wymagań interesariuszy będziesz potrzebować sposobu na uporządkowanie wszystkich informacji w jednym, łatwo dostępnym i przeszukiwalnym miejscu. Na szczęście ClickUp ma do tego idealne narzędzie - szablon User Story Dokumenty ClickUp . Jest to edytor tekstu i system zarządzania dokumentami platformy, idealny do tworzenia repozytorium wymagań interesariuszy i dodawania go do dowolnej części obszaru roboczego ClickUp.

Możesz współpracować nad Dokumentami ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym dzięki opcjom takim jak etykieta, komentowanie, współedytowanie i konwertowanie tekstu bezpośrednio na zadania w celu optymalizacji cyklu pracy. Dokumenty można szybko udostępniać różnym grupom udziałowców dzięki połączonym linkom i ustawieniom uprawnień dla zespołu, gości i dostępu publicznego.

ClickUp Docs do dokumentowania i udostępniania ważnych informacji zespołowi

Krok 3: Grupowanie wymagań

Gdy już wiesz, czego interesariusze chcą i oczekują od produktu, nadszedł czas, aby pogrupować wymagania w oparciu o ich charakter. Ogólnie rzecz biorąc, można znaleźć dwa rodzaje wymagań:

Wymagania operacyjne: Znane również jako wymagania biznesowe, reprezentują niezbędne operacje, które oprogramowanie musi być w stanie wykonać zgodnie z oczekiwaniami interesariuszystrategia operacyjna i celów. Pomyśl o wymaganiach biznesowych jako o zakresie funkcji, które musisz rozwinąć w swoim oprogramowaniu Wymagania dotyczące oprogramowania: Odnoszą się do różnych funkcji, które produkt musi posiadać, aby spełnić wymagania operacyjne. Wymagania te można dalej podzielić na dwie podgrupy dla lepszego zrozumienia:

Wymagania funkcjonalne: Są to funkcje, które muszą być obecne w oprogramowaniu dostarczanym klientowi. Przykłady obejmują funkcję logowania użytkownika, funkcję tworzenia kopii zapasowych danych, panel administratora i profile użytkowników

Są to funkcje, które muszą być obecne w oprogramowaniu dostarczanym klientowi. Przykłady obejmują funkcję logowania użytkownika, funkcję tworzenia kopii zapasowych danych, panel administratora i profile użytkowników Wymagania niefunkcjonalne: Nie są to rzeczywiste funkcje, ale nadal stanowią ważną część oprogramowania. Przykłady wymagań niefunkcjonalnych obejmują wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo

Krok 4: Ustalenie priorytetów wymagań

Budżet i zasoby są prawie zawsze ograniczone, a każdy projekt musi zostać zakończony w ramach tych ograniczeń. Właśnie dlatego priorytetyzacja wymagań jest niezbędna - pomaga zdecydować co musi zostać zrobione JAK NAJSZYBCIEJ, a co może zostać wstrzymane.

Oto jak należy ustalać priorytety i zarządzać wymaganiami każdej grupy interesariuszy:

Krok 5: Analiza i modelowanie wymagań

Kolejnym krokiem jest ocena wszystkich zebranych, zanotowanych i zorganizowanych do tej pory wymagań oraz zbudowanie wokół nich koncepcji oprogramowania. Zadania wykonywane w tej fazie obejmują:

Identyfikacja wszystkich zewnętrznie dostępnych obiektów danych

Wizualizacja przepływu danych

Definiowanie funkcji na podstawie obiektów i przepływów danych

Określanie wartości każdego przepływu danych i obiektu

Zakończona konceptualizacja operacji oprogramowania

Definiowanie interfejsu systemu

Określanie technicznych limitów i ograniczeń

Krok 6: Opracowanie dokumentu specyfikacji

Wreszcie, nadszedł czas, aby umieścić wszystkie sfinalizowane wymagania w dokumencie i podpisać go przez wszystkich odpowiednich interesariuszy. Dokument ten jest często nazywany specyfikacją wymagań oprogramowania (SRS) lub dokument wymagań produktu .

Bonusowa wskazówka: Gdy wymagania dotyczące oprogramowania zostaną sfinalizowane, można użyć funkcji Szablon wymagań produktowych ClickUp aby je uporządkować, wraz z poziomy priorytetów i status. Status może być używany do śledzenia, czy funkcja została przetestowana pod kątem wykonalności i konfliktów. Jednocześnie poziom priorytetu może powiedzieć, jak ważna jest funkcja lub wymaganie.

Szablon wymagań produktowych ClickUp ułatwia śledzenie tego, co i dlaczego w każdej decyzji rozwojowej podejmowanej przez zespół podczas tworzenia nowego produktu lub funkcji

Najlepsze techniki i narzędzia analizy wymagań

Analiza wymagań to coś więcej niż tylko przeprowadzanie wywiadów i dokumentowanie - musisz zbudować szczegółowe modele graficzne, aby zwizualizować funkcje produktu. Modele te pomagają architektom oprogramowania i zespołom projektowym uzyskać jasność co do tego, w jaki sposób różne funkcje oprogramowania będą ze sobą współdziałać.

Przeanalizujemy teraz najbardziej znane podejścia do wizualizacji i techniki analizy wymagań oraz pokazują, jak je wdrożyć, aby zbudować wyjątkowe modele wymagań oprogramowania.

1. Analiza luk

W skrócie, analiza luk analizuje lukę między obecnymi i pożądanymi możliwościami firmy. W kontekście analizy wymagań, analiza luk jest przeprowadzana w celu zidentyfikowania i zniwelowania luk w wydajności między obecnym a docelowym (wymaganym) stanem oprogramowania.

ClickUp jest dostawcą kilkudziesięciu szablonów analizy luk można wykorzystać do lepszego zrozumienia i spełnienia wymagań produktu. Niektóre z nich obejmują:

Możesz użyć dowolnego z tych szablonów analizy luk, aby uporządkować informacje dotyczące obecnego i pożądanego stanu oprogramowania na cyfrowej tablicy. Gdy już wszystko zostanie uporządkowane, można użyć rysunków i samoprzylepnych notatek, aby wspólnie określić braki w wydajności produktu i znaleźć sposoby na ich przezwyciężenie.

Szablon do analizy luk produktowych ClickUp pomaga zrozumieć słabe strony produktu i stworzyć strategie ulepszeń

2. Schematy blokowe

Schematy blokowe są powszechnie używane do wizualizacji procesów biznesowych i można je wykorzystać w analizie wymagań, aby uchwycić, w jaki sposób różne funkcje oprogramowania będą ze sobą współdziałać. Obejmują one różne kształty, takie jak prostokąty, kwadraty i owale, połączone strzałkami i liniami w celu zilustrowania procesu.

Tworzenie schematów blokowych można szybko rozpocząć za pomocą Mapy myśli ClickUp . Funkcja ta umożliwia przeciąganie i upuszczanie węzłów na cyfrowym płótnie i tworzenie połączeń między nimi w celu mapowania funkcji i obiektów danych. Po utworzeniu, mapy myśli mogą być łatwo udostępniane interesariuszom lub załączone do dokumentów zawierających wymagania dotyczące produktu.

Szybko zapisz mapę myśli jako szablon schematu blokowego w ClickUp

Oprócz map myśli, możesz korzystać z dziesiątek szablonów ClickUp do tworzenia schematów blokowych i diagramy przepływu danych bez wysiłku. Nasze ulubione to:

3. Wykresy Gantta

Wykresy Gantta są używane do wizualizacji harmonogramów i powiązań między wieloma działaniami w ramach projektu portfolio projektu oferując widok z lotu ptaka na ogólny postęp prac. Jako jedna z najlepszych technik analizy wymagań, wykresy Gantta malują obraz oczekiwanego czasu i kolejności rozwoju dla każdego wymagania, pomagając w ustawieniu dynamicznej osi czasu dla całego procesu. Wykresy Gantta ClickUp pozwalają wizualizować i organizować wszystkie aspekty procesu analizy wymagań, od śledzenia zależności zadań i oś czasu po zarządzanie priorytetami - wszystko w czasie rzeczywistym. Możesz łatwo planować i przydzielać zadania, obsługiwać terminy, identyfikować wąskie gardła i śledzić ogólny postęp procesu analizy wymagań.

Współpracuj ze swoim zespołem, aby śledzić przebieg pracy nad projektem i zarządzać priorytetami za pomocą ClickUp Gantt Charts

Zostań mistrzem w analizie wymagań z ClickUp

Analiza wymagań jest wymagającym, ale niemniej krytycznym procesem biznesowym dla powodzenia każdego projektu. Wymaga otwartej komunikacji, efektywnej współpracy i skrupulatnej organizacji w zbieraniu i uzgadnianiu potrzeb biznesowych i oczekiwań wielu zainteresowanych stron.

Na szczęście ClickUp może pomóc w usprawnieniu procesu analizy wymagań. Dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji współpracy, dokumentacji i schematów blokowych, a także gotowym szablonom, ClickUp jest przepustką do płynnego żeglowania w rozwój produktu . Wypróbuj ClickUp i zobacz, jak usprawnia proces analizy wymagań i planowania projektu. Rozpoczęcie pracy jest darmowe!