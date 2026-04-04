AI-vergaderingassistenten voor kleine bedrijven in [jaar]

Voor eigenaren van kleine bedrijven en hun teams is tijd de meest waardevolle – en vaak de schaarste – hulpbron. U vervult meerdere rollen, jongleert met talloze verantwoordelijkheden en bent voortdurend op zoek naar manieren om meer te doen met minder.

Maar ondanks onze inspanningen om onze dagen te optimaliseren, is er één universele tijdverslinder die bijna elke organisatie treft: de vergadering. Het handmatige werk rondom een vergadering (zoals koortsachtig aantekeningen maken of urenlang follow-up-e-mails opstellen) leidt de aandacht af van het gesprek zelf.

AI-vergaderassistenten kunnen hier veel van het zware werk uit handen nemen.

In dit artikel bespreken we de beste AI-vergaderassistenten die de productiviteit van uw team kunnen verhogen en perfect binnen het budget van uw kleine onderneming passen.

AI-vergaderassistenten voor kleine bedrijven in één oogopslag

Hier vindt u een overzicht waarin alle tools uit deze lijst naast elkaar worden vergeleken. Scroll naar beneden voor een gedetailleerd overzicht van elke tool, zodat u de beste AI-tools voor effectieve vergaderingen kunt vinden.

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen* ClickUp Aantekeningen van vergaderingen omzetten in geïntegreerde taken en werkstroomen AI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, automatiseringen, documenten naar Taakstructuren Free Forever; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Fireflies.ai Doorzoekbare transcripties van vergaderingen met CRM-synchronisatie AskFred AI-chatten, transcripties van sprekers, onderwerpvolging, automatische registratie in CRM Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 18 per gebruiker per maand Otter.ai Live transcriptie en snelle samenvattingen van vergaderingen Realtime transcriptie, dia-opname, agenten op rollen, geavanceerd zoeken/exporteren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 16,99 per gebruiker per maand Fathom Eenvoudige, uitgebreide AI-samenvattingen Onbeperkte opnames in het gratis abonnement, fragmenten markeren, CRM-synchronisatie, Ask Fathom Q&A Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19 per gebruiker per maand tl;dv Opgenomen hoogtepunten en intelligentie voor meerdere vergaderingen Opnames met hoofdstukken, Clips, inzichten over meerdere vergaderingen heen, meer dan 30 talen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29,30 per gebruiker per maand Granola Aantekeningen zonder bots Lokale opname (geen bot), gestructureerde aantekeningen + actiemappen, AI-herformattering/chatten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 14 per gebruiker per maand Krisp Ruisonderdrukking plus AI-aantekeningen voor vergaderingen Ruis- en echonderdrukking, platformonafhankelijke opname, AI-samenvattingen, synchroniseren van werkstroom Betaalde abonnementen vanaf $ 16 per gebruiker per maand Avoma Verkoopteams die behoefte hebben aan conversatie-intelligentie Onderwerpdetectie, coaching-scorekaarten, automatische CRM-synchronisatie, belangrijke momenten/fragmenten uit gesprekken Betaalde abonnementen vanaf $ 29 per recorderzetel per maand Fellow Samenwerkingsagenda's en follow-ups Samenwerking aan de agenda, samenvattingen gekoppeld aan de agenda, actiepunten bijhouden, herinneringen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 11 per gebruiker per maand Notion AI Aantekeningen van de vergadering in een flexibele kennisbank AI-vergadernotities, AI-zoekfunctie in aantekeningen, relationele databases, Notion-kalender-koppelingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde.

📚 Lees ook: De beste apps voor kleine bedrijven om uw werk te vereenvoudigen

Wat is een AI-vergaderassistent?

Ontvang automatische verslagen van vergaderingen en actiepunten met ClickUp AI Notetaker

Een AI-vergaderassistent is een softwareapplicatie die kunstmatige intelligentie gebruikt om deel te nemen aan, op te nemen, te transcriberen en te analyseren. Het belangrijkste doel is de automatisering van administratieve taken – met name notuleren en taken bijhouden – zodat menselijke deelnemers zich kunnen concentreren op de discussie in plaats van op de documentatie.

Het heeft drie pijlers:

Capture: Het 'luistert' naar de audio via een virtuele bot of plug-in om Het 'luistert' naar de audio via een virtuele bot of plug-in om een woordelijk transcript te maken

Synthesis: Het maakt gebruik van Large Language Models (LLM's) om urenlange gesprekken samen te vatten in Het maakt gebruik van Large Language Models (LLM's) om urenlange gesprekken samen te vatten in opsommingen en belangrijke conclusies

Actie: Het identificeert specifieke afspraken en deadlines en zet deze automatisch om in Het identificeert specifieke afspraken en deadlines en zet deze automatisch om in 'actiepunten' of synchroniseert ze met projectmanagementtools

📮ClickUp Insight: Volgens onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen neemt bijna 40% van de respondenten deel aan 4 tot 8+ vergaderingen per week, waarbij elke vergadering tot een uur duurt. Dit komt neer op een duizelingwekkende hoeveelheid tijd die binnen uw organisatie aan vergaderingen wordt besteed. Wat als u de tijd terug zou kunnen winnen? De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan u helpen uw productiviteit met wel 30% te verhogen door middel van directe verslagen van vergaderingen, terwijl ClickUp Brain helpt bij het automatisch aanmaken van taken en gestroomlijnde werkstroom, waardoor urenlange vergaderingen worden omgezet in bruikbare inzichten.

Waar u op moet letten bij AI-vergaderassistenten voor kleine bedrijven

In tegenstelling tot grote ondernemingen met eigen IT-afdelingen hebben kleine ondernemingen tools nodig die direct uit de doos werken. De verkeerde software zorgt namelijk voor meer werk voor beheerders in plaats van dat het dit vermindert.

Beoordeel deze specifieke criteria voordat u een tool kiest om uw werkstroom voor vergaderingen te vereenvoudigen:

Transcriptienauwkeurigheid en sprekersherkenning: Kan het betrouwbaar vaststellen wie wat heeft gezegd tijdens snelle gesprekken met meerdere sprekers?

Kwaliteit van AI-verslagen van vergaderingen: Levert het Levert het beknopte samenvattingen op in plaats van ellenlange teksten die je nog steeds moet doorploegen?

Extractie van actiepunten: Detecteert het systeem toewijzingen en deadlines in plaats van alleen maar trefwoorden te markeren?

Integratie met uw bestaande toolset: Kan het native worden geïntegreerd met uw projectmanagement- en communicatietools?

Privacy en gegevensverwerking: Waar wordt de audio van uw vergaderingen opgeslagen en wordt deze gebruikt om AI-modellen te trainen?

Eenvoudige installatie voor niet-technische teams: Kan uw team er vandaag nog mee aan de slag zonder een introductiegesprek?

Voor directieassistenten en beheerders die complexe agenda's en meerdere belanghebbenden beheren, kan het kiezen van de juiste AI-tools de werkstroom aanzienlijk stroomlijnen. Bekijk dit Overzicht om te zien hoe toonaangevende AI-tools directieassistenten kunnen ondersteunen, niet alleen bij beheer van vergaderingen.

De 10 beste AI-vergaderassistenten voor kleine bedrijven

1. ClickUp (Het meest geschikt voor het omzetten van aantekeningen van vergaderingen in geïntegreerde taken en werkstroomen)

Probeer ClickUp AI Notetaker Ontvang nauwkeurige aantekeningen over vergaderingen, transcripties, samenvattingen, labels en actiepunten met ClickUp AI Notetaker

Hoeveel tijd verliest uw team alleen al met het verplaatsen van belangrijke punten van de ene tool naar de andere? Voor de meeste kleine bedrijven begint het probleem direct na een vergadering. U eindigt met aantekeningen in de ene app, actiepunten in een andere, en belangrijke beslissingen begraven in een chatthread die u nooit meer terugvindt.

We noemen dit ' werk sprawl ' , en dat is precies wat ClickUp oplost. Als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte brengt het je vergaderingen, aantekeningen, documenten en taken samen op één plek, terwijl AI alles van bovenaf in de gaten houdt.

Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste AI-convergentiefuncties:

Vergaderaantekeningen die aansluiten bij het werk

Om te beginnen is er ClickUp AI Notetaker. Deze kan deelnemen aan geplande vergaderingen of worden doorgestuurd naar ad-hoclinks voor Zoom, Google Meet en Microsoft Teams. Na het gesprek maakt het een privé ClickUp-document aan, doet een vermelding van u en zorgt ervoor dat de aantekeningen gemakkelijk opnieuw kunnen worden geopend vanuit de Planner of Docs Hub.

Zet elk gesprek om in taken en beslissingen met ClickUp AI Vergadering Notetaker

En het beste van alles? De output blijft niet opgesloten in een aparte recorder. De vervolgstappen worden na afloop van de vergadering toegewezen aan de juiste persoon, waardoor kleine teams een veel overzichtelijker traject hebben van samenvatting tot uitvoering.

Een contextuele AI die de vergadering kan voorbereiden voordat deze begint

ClickUp's contextuele werk-AI, ClickUp Brain, gaat al aan de slag lang voordat het gesprek begint. Het kan kalendergebeurtenissen doorzoeken in natuurlijke taal, de beschikbaarheid van een of meer personen controleren en kalendergebeurtenissen aanmaken of bijwerken.

Controleer de beschikbaarheid en werk vergaderingen sneller bij ClickUp Brain

Bovendien kunt u hiermee vergaderagenda's genereren op basis van eerdere vergaderingen, de status van het project en de prioriteiten van het team.

Het is net zo handig als de vergadering eenmaal voorbij is. Omdat Brain vragen kan beantwoorden over taken, documenten, chatberichten en aantekeningen over de vergadering heen, kunt u vragen:

Welke actiepunten zijn er uit het laatste clientgesprek gekomen?

Welke beslissingen zijn er genomen tijdens de vorige synchronisatie van teams?

Wat is er veranderd sinds de laatste update?

Haal beslissingen en actiematen uit vergaderingen sneller terug met ClickUp Brain

Kant-en-klare assistenten, geïntegreerd in uw werkruimte

ClickUp Super Agents zijn ingebouwde AI-agenten die je aan je werkruimte kunt toevoegen voor specifieke taken. Een van de redenen waarom ze zo goed werken voor kleine bedrijven is hun uitgebreide agentencatalogus.

Simpel gezegd: in plaats van alles zelf te bouwen, kunt u beginnen met veilige, kant-en-klare agents en deze aanpassen aan uw werkstroom. De ClickUp Vergadering Agenda Builder Agent kan bijvoorbeeld een gedeelde agenda samenstellen op basis van lopende werkzaamheden, eerdere resultaten en input van deelnemers.

Stel vergaderagenda's samen op basis van lopende werkzaamheden en eerdere resultaten met de ClickUp Meeting Agenda Builder Agent

In een notendop:

Gebaseerd op actieve werkzaamheden: haalt agendapunten uit uw actieve werkzaamheden

Brengt overgebleven items naar voren: Gebruikt openstaande actiepunten uit eerdere sessies

Verzamelt input van deelnemers: stuurt voorafgaand aan de vergadering een bericht zodat deelnemers onderwerpen kunnen toevoegen

Stelt de agenda op: organiseert onderwerpen en wijst tijd toe op basis van de duur van de vergadering en het aantal items

En terwijl dat gebeurt, stelt de ClickUp Meeting Prep Agent een persoonlijke samenvatting op met de context die je nodig hebt vóór het gesprek. Samen helpen ze je om vergaderingen binnen te stappen met de juiste achtergrondinformatie al voor je neus.

Bereid vergaderingen voor met belangrijke contextinformatie met behulp van de ClickUp Meeting Prep Agent

🎥 Bekijk deze video om te zien hoe u AI in uw kleine business kunt integreren zonder dat u technische kennis nodig hebt

Automatiseringen om routinematig werk te verminderen

Zodra de ClickUp AI een taak genereert op basis van het verslag van de vergadering, regelt ClickUp automatisering de verdere verwerking zonder dat u er iets voor hoeft te doen. Dat betekent dat u achtergrondregels voor uw werkruimte kunt instellen, en automatisering de rest van de werkstroom afhandelt.

Stel no-code ClickUp-automatiseringen in om het zware werk voor u te doen

Als het verslag van de vergadering bijvoorbeeld een nieuwe taak genereert met het trefwoord 'Design Update', herkent een vooraf ingestelde automatisering die zin en waarschuwt onmiddellijk de hoofdontwerper, waarbij de nieuw aangemaakte taak wordt verplaatst naar de 'Nog te doen'-kolom van de specifieke werkstroom van het ontwerpteam.

De beste functies van ClickUp

Zoek overal: Gebruik Gebruik ClickUp Brain MAX om te zoeken in ClickUp, gekoppelde apps en het internet, en gebruik vervolgens Talk to Text wanneer je vragen wilt stellen of gedachten sneller wilt vastleggen

Vind verborgen context: Gebruik Gebruik ClickUp Enterprise Search om geciteerde antwoorden uit taken, documenten, chats en vergaderingen op te halen, zodat je gemakkelijker eerdere beslissingen, updates en actiepunten kunt vinden vóór een klantgesprek of teamsynchronisatie

Houd documenten gekoppeld: maak vergadernotities, briefings en interne wiki's in ClickUp Docs en koppel ze vervolgens rechtstreeks aan de taken en projecten waar ze bij horen

Deel snelle updates: Neem Neem audio-video-walkthroughs op met ClickUp Clips , waarbij ClickUp Brain automatisch de opname een naam geeft, transcribeert, samenvat en actiepunten eruit haalt

Houd de teamprestaties bij: Maak Maak ClickUp-dashboards om bijgehouden tijd, projectprestaties en teamvoortgang in één weergave te bekijken

Beheer klantrelaties: Gebruik Gebruik ClickUp CRM om leads, deals, klantbetrokkenheid en bestellingen bij te houden in meer dan 10 weergaven

Voor- en nadelen van ClickUp

Voordelen:

Aantekeningen van vergaderingen en projectwerk worden op één plek bewaard om contextwisselingen te verminderen

ClickUp Brain put uit alles in uw werkruimte om volledige antwoorden te geven

Automatisering reduceert het administratieve werk na vergaderingen tot bijna nul

Nadelen:

Nieuwe gebruikers hebben wellicht wat tijd nodig om het volledige bereik aan functies te ontdekken

Geavanceerde automatiseringen vereisen enige tijd voor de initiële configuratie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind het fijn dat ik met ClickUp mijn tijdsregistratie en notities van vergaderingen allemaal op één plek heb. De AI-agenten zijn erg behulpzaam en helpen me mijn werk georganiseerd te houden. Het is geweldig dat ik veel tools heb kunnen vervangen door slechts één. Ik waardeer het dat ik al het werk van de afdeling op één plek kan zien, waardoor taken overzichtelijk blijven. Bovendien verliep de installatie soepel dankzij de eenvoudige import.

✅ In ons AI-handboek voor kleine bedrijven leest u hoe u AI in uw hele bedrijf kunt inzetten zonder dat u nog meer apps hoeft te beheren.

🠠 Leuk weetje: Thomas Edison zag de fonograaf aanvankelijk niet als een muziekspeler. Hij presenteerde het apparaat in eerste instantie meer als een 19e-eeuws hulpmiddel voor productiviteit bij dicteren en zakelijke communicatie, terwijl muziek lager op zijn lijstje met toekomstige toepassingen stond. Met andere woorden: een van de meest iconische entertainmentapparaten uit de geschiedenis begon als iets dat meer leek op een apparaat voor spraaknotities.

2. Fireflies.ai (Het beste voor doorzoekbare transcripten van vergaderingen met CRM-synchronisatie)

Fireflies.ai is een AI-vergaderassistent die vergaderingen vastlegt, transcribeert en organiseert op verschillende conferentieplatforms, zoals Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex en meer.

Het gaat ook verder dan passief aantekeningen maken. AskFred, de ingebouwde AI-assistent van Fireflies, kan gesprekken samenvatten, follow-up-e-mails genereren, actiepunten eruit halen en andere uitkomsten van vergaderingen creëren.

Het beschikt ook over een 'Topic Tracker' die tijdens uw gesprekken naar specifieke trefwoorden zoekt, zoals 'prijzen' of 'bezwaren'. Deze gegevens worden vervolgens automatisch rechtstreeks in uw CRM- of projectmanagementsoftware geregistreerd, waardoor uw team handmatige gegevensinvoer bespaard blijft.

De beste functies van Fireflies.ai

AskFred AI-chat: doorzoekt uw volledige bibliotheek met vergadertranscripties om vragen over eerdere vergaderingen te beantwoorden

Automatische transcriptie: Neemt vergaderingen op en transcribeert deze met sprekersidentificatie en tijdstempels

Conversatie-intelligentieanalyse : Houdt spreektijdverhoudingen en sentimentindicatoren bij tijdens uw vergaderingen Houdt spreektijdverhoudingen en sentimentindicatoren bij tijdens uw vergaderingen

CRM-integraties: Maakt native verbinding met verkooptools om samenvattingen van gesprekken automatisch vast te leggen in dealrecords

Voor- en nadelen van Fireflies.ai

Voordelen:

Sterke veiligheid met opties voor privéopslagruimte

Onbeperkte transcriptie vanaf het Pro-pakket

Ondersteunt meer dan 100 talen met automatische detectie

Nadelen:

De nauwkeurigheid kan afnemen tijdens vergaderingen met veel geklets door elkaar heen

De AI analyseert elke vergadering afzonderlijk, zonder samenvoeging van verschillende vergaderingen

De opnamebot verschijnt als een zichtbare deelnemer

Prijzen van Fireflies.ai

Free

Pro : $ 18 per gebruiker/maand

Business : $ 29 per gebruiker/maand

Enterprise: $ 39 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Fireflies.ai

G2 : 4,7/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fireflies.ai?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik kan tijdens een vergadering mijn volledige aandacht aan het gesprek besteden, omdat ik weet dat Fireflies de aantekeningen voor mij bijhoudt. Bovendien is de AI-functie geweldig om snel inzicht te krijgen in wat er tijdens een vergadering is besproken, en voor samenvattende e-mails integreert het eenvoudig in de omgeving van mijn team. De implementatie verliep zo soepel dat ik nog nooit gebruik heb hoeven maken van de klantenservice, maar als het product zo goed is, weet ik zeker dat de klantenservice uitstekend is. Ik gebruik Fireflies dagelijks.

👀 Wilt u meer alternatieven voor Fireflies zien? We hebben een lijst voor u 👇.

3. Otter.ai (Het beste voor live transcriptie en samenvattingen van vergaderingen)

Als u een vergadering live wilt volgen, biedt Otter.ai een live transcriptie op uw scherm terwijl mensen spreken. Dat maakt het ongelooflijk handig voor teams die ondersteuning op het gebied van toegankelijkheid nodig hebben, niet-moedertaalsprekers hebben of gewoon liever meelezen om gefocust te blijven.

De kern van het systeem is realtime verwerking. In plaats van te wachten tot een opname na afloop van het gesprek wordt verwerkt, maakt Otter tijdens de vergadering zelf een actief, interactief document aan.

Otter biedt gespecialiseerde AI-agenten voor werkstroomen in de verkoop en werving. Deze agenten halen automatisch dealgerelateerde informatie uit gesprekken en sturen deze door naar uw gekoppelde tools.

De beste functies van Otter.ai

Realtime transcriptie: Transcribeert vergaderingen live, waarbij de tekst wordt synchroniseerd met de audioweergave

Geautomatiseerde dia-registratie: voegt gedeelde presentatiedia's op het juiste tijdstip in het transcript in

Rolspecifieke AI-agenten: pasten de gegevensextractie aan voor specifieke functies, zoals verkoop en onderwijs

Functies voor teams: teamwoordenschat, sprekerstaggen en geavanceerde zoek- en exportfuncties

Voordelen en nadelen van Otter.ai

Voordelen:

Live weergave houdt deelnemers op de hoogte zonder de spreker te onderbreken

Het vastleggen van dia's voegt visuele context toe die tools die alleen audio gebruiken, missen

Sterke marktvalidatie met een groot aantal gebruikers

Nadelen:

Taalondersteuning wordt beperkt tot Engels, Frans en Spaans

Het gratis abonnement beperkt opnames tot 30 minuten per vergadering

Achtergrondgeluiden kunnen de nauwkeurigheid van de transcriptie verminderen

Prijzen van Otter.ai

Free

Pro : $ 16,99 per gebruiker per maand

Business : $ 30 per gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Een G2-gebruiker zegt:

Zodra we een vergadering starten, neemt het automatisch deel of vraagt het in ieder geval om toegang tot de sessie. Het maakt aantekeningen en stuurt na afloop van de vergadering ook een e-mail. De samenvattingen zijn goed en to the point.

🧠 Leuk weetje: Er bestaan veel formele vergaderprocedures omdat vergaderingen vroeger chaotisch waren. Volgens de officiële geschiedenis van Robert's Rules stuitte Henry M. Robert op wat hij 'praktische wanorde' noemde – verschillende mensen met verschillende ideeën over de procedure – en publiceerde hij in 1876 de eerste editie van Robert's Rules of Order om daar orde in te scheppen.

4. Fathom (Het beste voor eenvoudige, uitgebreide AI-samenvattingen)

via Fathom

Als je een solo-ondernemer bent of met een klein team werkt met een beperkt budget, is Fathom een goede keuze.

Het biedt onbeperkte opname, transcriptie en samenvatting zonder kosten. Dit is ideaal voor mensen die veel vergaderingen hebben, maar geen extra maandelijks softwareabonnement kunnen rechtvaardigen.

Het kernmechanisme is door de gebruiker geactiveerd knippen. In plaats van je aan het einde van een gesprek alleen maar een enorme tekstmassa te geven, kun je tijdens de vergadering belangrijke momenten markeren. Hierdoor weet de software precies wat hij later voor je moet selecteren.

De beste functies van Fathom

Onbeperkte opnames: Biedt onbeperkte opslagruimte voor vergaderingen

AI voor vragen en antwoorden: Ask Fathom biedt gebruikers een ChatGPT-achtige interface om tijdens vergaderingen te queryen voor antwoorden, inzichten en actiepunten

Eenvoudige beheerfuncties voor delen: deel samenvattingen en opnames automatisch intern, en beperk gedeelde links op basis van domein of expliciete toegangsrechten

Directe CRM-synchronisatie: stuurt gesprekssamenvattingen en actiepunten rechtstreeks naar uw verkooppijplijn

Weeg de voor- en nadelen af

Voordelen:

Biedt onbeperkte opname- en transcriptiemogelijkheden

Maak een deelbare video-Clip van een willekeurig segment

Speciaal ontwikkeld voor werkstroomverkoop om de CRM-hygiëne te waarborgen

Nadelen:

Ontbreekt geavanceerde functies voor conversatie-intelligentie

De opnamebot is een zichtbare deelnemer aan gesprekken

De ervaring is voornamelijk gericht op desktopgebruik en er is geen robuuste mobiele app

Prijzen van Fathom

Free

Premium ( Individueel): $19/gebruiker/maand

Team: $19/gebruiker/maand (2+ gebruikers)

Business: $ 34 per gebruiker per maand (2+ gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Fathom

G2: 5,0/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 5,0/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fathom?

Een G2-gebruiker zegt:

Het is zeer nauwkeurig en helpt me lange vergaderingen samen te vatten zonder dat ik me zorgen hoef te maken of Fathom iets belangrijks overslaat. Dat doet het niet. Het synchroniseert ook met mijn agenda, dus ik hoef het niet handmatig toe te voegen. Ik vind het geweldig! Ik gebruik het op een Mac; er is een eenvoudige manier om het te downloaden, dus dat is geen probleem. De ondersteuning neemt contact op om te vragen of ze je ergens mee kunnen helpen. Ik gebruik het bijna elke dag in al mijn Google Meet-vergaderingen.

🀏 Hoe marketingbureau Hit Your Mark meerdere tools samenbracht in één Bij Hit Your Mark was het werk verspreid over Slack voor communicatie, Loom/Vidyard voor videoclips, Miro voor gezamenlijke planning, Toggl voor tijdsregistratie en rapportage, en Tango voor documentatie. Ze besloten alles samen te brengen in ClickUp. ⚡ De resultaten waren onmiddellijk zichtbaar: Meer dan 5 tools vervangen op het gebied van communicatie, planning en rapportage

$ 3.000 bespaard per jaar door Slack te schrappen na de overstap naar ClickUp

Real-time dashboards die sprintpunten, werklasten en prestaties bijhouden

Snellere bonusuitbetalingen dankzij duidelijke, meetbare gegevens over de productiviteit

5. tl;dv (Het beste voor hoogtepunten van opgenomen vergaderingen en intelligentie voor meerdere vergaderingen)

Wanneer een bedrijf de verplichte aanwezigheid bij vergaderingen wil verminderen, ondersteunt tl;dv dit. Het richt zich meer op de video-opname dan alleen op het teksttranscript. Het is ideaal voor medewerkers in verschillende tijdzones om op hun eigen tempo bij te praten over wat ze hebben gemist.

Het platform behandelt een opgenomen vergadering meer als een YouTube-video. Het analyseert het gesproken gesprek en verdeelt de tijdlijn automatisch in afzonderlijke, gelabelde hoofdstukken.

Dit betekent dat een lid van het team op een tijdstempel met de titel 'Marketingbudget Q3' kan klikken en direct naar die specifieke update kan gaan, zonder de rest van het uur te hoeven doorlopen.

tl;dv beste functies

Hoogtepunten knippen: Markeer belangrijke momenten om korte, deelbare video-Clips te maken

Intelligentie voor meerdere vergaderingen: brengt patronen en terugkerende thema's in uw volledige vergaderbibliotheek aan het licht

Opslagruimte in de EU: Biedt gegevenssoevereiniteit en naleving van de AVG voor teams die privacy hoog in het vaandel hebben staan

Meertalige ondersteuning: Ondersteunt transcriptie en samenvattingen in meer dan 30 talen

tl;dv voor- en nadelen

Voordelen:

Analyse over meerdere vergaderingen heen levert inzichten op die tools voor één gesprek missen

Hoge transcriptienauwkeurigheid in vele talen

Eenvoudige eerste evaluatie zonder toewijzing

Nadelen:

Vereist een zichtbare, cloudgebaseerde opnamebot

Geen ondersteuning voor aangepaste woordenschat voor branchespecifieke jargon

Gebruikers hebben op mobiele apparaten een limiet voor toegang tot de webinterface

tl;dv prijzen

Free

Pro: $29,30 per gebruiker/maand

Business $ 37,10 per gebruiker/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over tl;dv?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik gebruik tl;dv om mijn verkoopgesprekken op te nemen en aantekeningen te maken, waardoor ik beter kan opletten tijdens deze interacties. Ik vind het supergemakkelijk in gebruik, net als inloggen bij andere software. Dankzij de AI in tl;dv kan ik elke gewenste vraag stellen en krijg ik verschillende vooraf opgestelde suggesties die erg handig zijn, zoals het opstellen van een follow-up-e-mail met gedetailleerde vervolgstappen. Het houdt een doorlopend verslag bij van al mijn vergaderingen, waardoor het voelt alsof een secretaresse notulen voor me maakt. Bovendien werkt de integratie met mijn e-mail en CRM-systeem uitstekend.

6. Granola (Het beste voor aantekeningen van vergaderingen zonder bots)

via Granola

Vergaderbots triggeren lastige vragen bij klanten en zorgen voor weerstand bij het geven van toestemming. Granola is een desktop-app die vergadergeluid native op uw apparaat opneemt zonder een zichtbare bot in het gesprek te sturen. Niemand aan de andere kant weet dat het programma draait.

Na de vergadering genereert de AI gestructureerde aantekeningen met actiepunten en samenvattingen. U kunt met de AI chatten om specifieke details te achterhalen of aantekeningen aan te passen voor verschillende doelgroepen. Dit is gebaseerd op het idee dat menselijk inzicht nog steeds een belangrijke rol speelt bij het maken van goede aantekeningen.

U typt tijdens het gesprek uw eigen aantekeningen of korte gedachten, en de software gebruikt de achtergrondgeluiden om de specifieke details in te vullen die u gemist hebt.

De beste functies van Granola

Bot-vrije opname: Neemt audio rechtstreeks vanaf uw desktop op zonder dat u als deelnemer hoeft in te loggen

AI-chatinterface: Hiermee kunt u vervolgvragen stellen en aantekeningen opnieuw opmaken

Integreert standaard: Maakt rechtstreeks verbinding met kennisbanken en CRM-systemen voor basiswerkstroom

Ad-hocmeldingen voor telefoongesprekken: Detecteert ongeplande telefoongesprekken wanneer uw microfoon in gebruik is en vraagt u om aantekeningen te maken

Voor- en nadelen van granola

Voordelen:

Voorkomt ongemak bij klanten door de zichtbare opnamebot te verwijderen

Toegankelijk voor kleine teams die behoefte hebben aan een onbeperkte geschiedenis

Privacyinstellingen op niveau van de onderneming maken het mogelijk om af te zien van modeltraining

Nadelen:

Door de limiet aan beoordelingen van derden is de betrouwbaarheid op lange termijn moeilijker in te schatten

De mobiele Android-app is nog niet beschikbaar

Vereist automatiseringstools van derden om de output naar uitgebreide werkruimten te sturen

Prijzen van Granola

Basis: Gratis

Business: $ 14 per gebruiker per maand

Enterprise: $ 35 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Granola

G2 : 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Granola?

Een G2-gebruiker zegt:

Een van de beste tools die ik heb en gebruik. Ik gebruik het elke dag voor al mijn gesprekken. Het helpt me om sprekers met een moeilijk accent te verstaan en om duidelijke en eerlijke gesprekken te voeren. Ik heb ook een AI-prompt ingesteld om mijn leads te kwalificeren, wat me enorm helpt en veel tijd bespaart!

7. Krisp (Het beste voor ruisonderdrukking en AI-aantekeningen over vergaderingen)

via Krisp

Niet elk zakelijk gesprek vindt plaats via een geplande Zoom-link. Krisp werkt anders door zich rechtstreeks aan te sluiten op het audiosysteem van uw computer in plaats van te integreren met een specifieke kalender- of vergadersoftware. Dit betekent dat het werkt met elke spraaktoepassing, van een spontane Slack-bijeenkomst tot een gespecialiseerd VoIP-telefoonsysteem dat op uw desktop draait.

De basis is gebaseerd op geluidskwaliteit in plaats van alleen het maken van AI-antekeningen. Voordat er ook maar één woord wordt getranscribeerd, filtert de software achtergrondgeluiden weg, zowel van uw microfoon als van het binnenkomende geluid van de mensen die tegen u spreken.

Omdat alles op dit basisniveau van de audio wordt verwerkt, genereert het transcripties en samenvattingen zonder dat er ooit een virtuele assistent de ruimte van de vergadering hoeft binnen te komen.

De beste functies van Krisp

AI-ruisonderdrukking: verwijdert achtergrondgeluiden en echo uit inkomende en uitgaande audio

Platformonafhankelijke transcriptie: Legt audio vast vanuit elke app op je apparaat

AI-vergaderverslagen: Genereert gestructureerde aantekeningen, geordend per onderwerp en spreker

Werkstroom-synchronisatie: Core ondersteunt integraties en webhooks voor tools zoals Slack, HubSpot, Affinity en Pipedrive

Voor- en nadelen van Krisp

Voordelen:

Combineert ruisonderdrukking en aantekeningen over vergaderingen in één abonnement

Werkt consistent op elk conferentieplatform of bij elk telefoongesprek

Werkt stil op de achtergrond zonder als bot deel te nemen aan gesprekken

Nadelen:

Transcriptiefuncties zijn nog vrij nieuw en missen mogelijk de diepgang van speciale notulisten

Minder native verbindingen met CRM-systemen en tools voor projectmanagement

Transcripties van notulen kunnen voor gebruikers met grote volumes een limiet aanvoelen

Prijzen van Krisp

Gratis proefversie

Core: $ 16 per gebruiker per maand

Geavanceerd: $ 30 per gebruiker per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Krisp

G2 : 4,6/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Krisp?

Een G2-gebruiker zegt:

Het beste aan Krisp is hoe het omgaat met verslagen van vergaderingen. De automatische opnamefunctie is een uitkomst bij opeenvolgende gesprekken. Ik ben ook dol op de flexibiliteit van de transcriptietool; deze is niet alleen voor live gesprekken, want je kunt elk audiobestand rechtstreeks uploaden en transcriberen in het platform.

📮ClickUp Insight: Uit de resultaten van onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 42% van de teams opgenomen fragmenten (21%) of projectmanagementtools (21%) gebruikt voor asynchroon werk. Maar voor deze tools zijn vaak extra tools, aparte abonnementen, logins en een leercurve nodig. Als de alles-in-één-app voor werk maakt ClickUp asynchrone communicatie eenvoudiger. Krijg toegang tot videoclips, spraakberichten, projectwerkstroom, gezamenlijke documenten en een ingebouwde AI-notulist — allemaal binnen één werkruimte. Waarom zou u meerdere abonnementen en verspreide informatie beheren als één enkele oplossing uw hele workflow kan stroomlijnen? 💫 Echte resultaten: Teams die de vergaderbeheerfuncties van ClickUp gebruiken, melden een enorme afname van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

8. Avoma (Het meest geschikt voor sales- en revenue-teams die behoefte hebben aan intelligentie voor gesprekken)

via Avoma

Terwijl veel tools alleen opschrijven wat er gezegd is, evalueert Avoma hoe het gezegd is. Het werkt als een conversatie-intelligentieplatform dat specifiek is ontworpen om de kwaliteit van gesprekken te meten. Dit maakt het zeer praktisch voor een manager die wil weten of een verkoper te veel praat of daadwerkelijk luistert naar de behoeften van de client.

De software houdt tijdens de vergadering gespreksstatistieken bij, waaronder de verhouding tussen praten en luisteren, het gebruik van stopwoorden en de algemene stemming van de sprekers. Het analyseren van deze specifieke gegevens levert concreet coachingmateriaal op in plaats van alleen een standaard transcriptie.

De beste functies van Avoma

Onderwerpdetectie: verdeelt het gesprek in thema's zoals prijzen en bezwaren

Automatische CRM-synchronisatie: stuurt gestructureerde samenvattingen van gesprekken en belangrijke momenten door naar de verkooppijplijn

Coaching-scorekaarten: Hiermee kunnen managers gesprekken beoordelen aan de hand van aangepaste criteria en de prestaties bijhouden

Deelbare gespreksfragmenten: maak fragmenten aan op basis van transcripties of opnames, genereer automatisch fragmenten en deel volledige vergaderingen, aantekeningen of Clips intern of extern

Voor- en nadelen van Avoma

Voordelen:

Speciaal ontwikkeld voor de levenscyclus van verkoop en klantensucces

Gestructureerde CRM-gegevens verbeteren de nauwkeurigheid van de pijplijnrapportage

Coachingtools bieden een kader voor de inwerking van nieuwe medewerkers

Nadelen:

De leercurve kan steil zijn voor teams die alleen basisoverzichten nodig hebben

De gebruikersinterface voelt verouderd aan in vergelijking met nieuwere concurrenten

Kleinere teams maken mogelijk onvoldoende gebruik van de mogelijkheden om de investering te rechtvaardigen

Prijzen van Avoma

Startup: $29 per recorderzetel per maand

Organisatie: $ 39 per recorderzetel per maand

Enterprise: $39 per recorderzetel per maand

Gesprek intelligentie: $ 35 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2 : 4,6/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Avoma?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik gebruik het voornamelijk voor demo's en klantgesprekken om eenvoudig de belangrijkste punten en de grootste pijnpunten van prospects en klanten te achterhalen. Naast de transcripties vond ik de trefwoorden die worden bijgehouden, gesprekspatronen, gespreksscores en zelfs de live copiloot-assistentie van Avoma erg prettig.

9. Fellow (Het beste voor agenda's voor gezamenlijke vergaderingen en follow-ups)

via Fellow

Wanneer een manager ervoor moet zorgen dat een vergadering daadwerkelijk tot voltooid werk leidt, richt Fellow zich op de volledige vergadercyclus in plaats van alleen op de transcriptie. Het is ontworpen om precies duidelijk te maken wie waarvoor verantwoordelijk is door de oorspronkelijke agenda van de vergadering direct te verbinden met de uiteindelijke actiepunten.

De software fungeert als een centraal verantwoordingsinstrument. Het houdt toezeggingen bij die tijdens een gesprek zijn gedaan en stuurt deze rechtstreeks door naar de projectmanagementsoftware van uw team. Dit helpt voorkomen dat beslissingen worden vergeten nadat iedereen zich heeft afgemeld.

Andere topfuncties

Samenstellingsagenda's: Houdt vergaderingen gefocust door onderwerpen te schetsen voordat het gesprek begint

Samenvattingen gekoppeld aan de agenda: Brengt aantekeningen en actiepunten terug in kaart bij specifieke gespreksonderwerpen

Bijhouden van actiepunten: wijst taken toe aan specifieke leden van het team met deadlines en herinneringen

Ondersteuning voor geüploade vergaderingen: Genereert samenvattingen op basis van geüploade audio- of video-bestanden, inclusief automatische sprekersdetectie

Voor- en nadelen

Voordelen:

Omvat de volledige cyclus van een vergadering, van planning tot verantwoording

Het sterke integratie-ecosysteem past gemakkelijk in bestaande werkstroomen

Dankzij de overzichtelijke interface kunnen teams er meteen mee aan de slag

Nadelen:

De transcriptiefuncties zijn mogelijk niet zo nauwkeurig als die van gespecialiseerde notulisten

Vergaderinganalyses zijn beperkt in vergelijking met tools voor intelligentie bij gesprekken

Kleinere teams halen de grootste waarde uit de belangrijkste functies

Prijzen van Fellow

Free

Team: $ 11 per gebruiker per maand

Business: $ 23 per gebruiker per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van gebruikers

G2 : 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fellow?

Een G2-gebruiker zegt:

Het is een geweldige tool voor het opnemen van vergaderingen, en de AI-notitiefunctie is ook erg handig. Het transcribeert alle vergaderingen en maakt er aantekeningen van, die zonder tijdverlies als referentie kunnen worden gebruikt. Het bespaart veel tijd en extra moeite. Eenvoudig in gebruik en neemt automatisch alle vergaderingen op.

10. Notion AI (Het beste voor aantekeningen over vergaderingen binnen een flexibele kennisbank)

via Notion

Als je team Notion al gebruikt als primaire werkruimte voor het beheren van projecten en documenten, is de ingebouwde Notion AI Meeting Notes-functie de meest efficiënte optie. Je hoeft dan niet te betalen voor een aparte transcriptietool en je hoeft niet steeds samenvattingen van de ene app naar de andere te kopiëren en plakken.

De kern van het systeem is integratie in de werkruimte. Je typt een eenvoudig commando (/meet) op een willekeurige Notion-pagina, en er wordt direct een opnameblok toegevoegd aan het document waaraan je al werkt.

Bovendien kunt u met de AI-zoekfunctie tegelijkertijd al uw aantekeningen van vergaderingen en content van de werkruimte doorzoeken.

De beste functies van Notion AI

AI-vergaderaantekeningen: Genereert gestructureerde samenvattingen die direct als pagina's van de werkruimte worden opgeslagen

AI-zoekfunctie: Beantwoordt vragen in natuurlijke taal met behulp van gegevens uit uw volledige kennisbank

Relationele databases: Koppelt aantekeningen over vergaderingen aan specifieke projecten, klanten of teamleden

Aantekeningen gekoppeld aan kalender: AI Meeting Notes kan worden gekoppeld aan Notion kalender

Voor- en nadelen van Notion AI

Voordelen:

Als u het platform al gebruikt, hebt u geen aparte app voor notities meer nodig

De op blokken gebaseerde editor maakt uiterst flexibele aanpassing van notitiesjablonen mogelijk

Grote provider biedt duizenden kant-en-klare sjablonen

Nadelen:

AI-functies zijn beschikbaar als optionele add-on

De transcriptiefuncties zijn minder geavanceerd dan die van speciale audiotools

De prestaties van de database kunnen vertragen bij grote hoeveelheden verslagen van vergaderingen

Prijzen van Notion AI

Free

Plus: $ 12 per gebruiker per maand

Business: $ 24 per gebruiker per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion AI

G2 : 4,6/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion AI?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind de interface van Notion erg prettig, die is heel eenvoudig te begrijpen. De AI van Notion is behoorlijk suggestief en laat me zien waar ik moet klikken, waardoor het makkelijker wordt om documenten te analyseren of nieuwe te aanmaken. Het gebruiksgemak van de tool helpt enorm in het dagelijks leven. De AI van Notion optimaliseert mijn tijd en zorgt voor meer organisatie. Een voorbeeld hiervan zijn vergaderingen, waar ik kan opnemen en vervolgens een samenvatting krijg met de belangrijkste onderwerpen. Deze interface maakt mijn dagelijks leven makkelijker, optimaliseert mijn tijd, vult velden in en brengt nieuwe ideeën met zich mee tijdens het aanmaken.

Zet vergaderingen om in momentum met ClickUp

AI-vergaderassistenten zijn alleen nuttig als de output ook daadwerkelijk wordt opgevolgd. Aantekeningen horen niet thuis in een aparte app die niemand bekijkt. Actiepunten mogen niet verloren gaan in de chat. Beslissingen mogen niet verdwijnen na de vergadering.

ClickUp helpt kleine bedrijven zoals het uwe om iedereen op de hoogte te houden. Met AI Notetaker komen uw vergaderverslagen, beslissingen en actiepunten precies terecht waar het werk gebeurt. Voeg AI-agenten toe om follow-ups op gang te houden en koppel alles terug aan de taken, documenten en projecten die uw team al uitvoert.

Als je wilt dat vergaderingen voortgang opleveren in plaats van meer werk, organiseer ze dan in ClickUp.

Veelgestelde vragen

Een AI-assistent voor vergaderingen is software die uw video- of audio-oproepen automatisch opneemt, transcribeert en samenvat. Het haalt actiepunten en belangrijke momenten eruit, zodat u niet handmatig aantekeningen hoeft te maken. De meeste tools nemen als deelnemer deel aan uw gesprekken of draaien stil op uw desktop om binnen enkele minuten een gestructureerde samenvatting te leveren.

Welke AI-notulist het beste is, hangt af van of je aantekeningen wilt laten doorstromen naar een CRM, wilt omzetten in taken in een projectmanagementtool of overzichtelijk wilt bewaren in een kennisbank. Tools zoals ClickUp vallen op omdat de output van vergaderingen direct wordt gekoppeld aan taken en werkstroomen.