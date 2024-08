ClickUp vs. Notion: De beste tool voor documenten in 2024

Moderne bedrijven - met grote kantoren in eigen land, bedrijven die op afstand werken en alle bedrijven daartussenin - werken in de cloud. Daarbij wordt veel software gebruikt, maar geen enkele is alomtegenwoordiger dan software voor aantekeningen of tekstbewerking. ✍🏼

Of het nu gaat om het maken van interne wiki's en beleidsdocumenten of marketingmateriaal en verkooppraatjes, iedereen gebruikt dagelijks documenttools - en sommigen de hele dag door.

Daarom is het belangrijk om een tool te kiezen die makkelijk te gebruiken is en geschikt is voor verschillende use cases van alle teams, zoals HR, marketing, product en verkoop. Als het stroomlijnen van de samenwerking en het maximaliseren van de productiviteit uw prioriteiten zijn, dan moet een cloud-gebaseerde editor voor documenten uw keuze zijn.

En als een gen-AI schrijfassistent krachten het, dat is de kers op de taart. 😉

In dit artikel vergelijken we twee geweldige opties in de ruimte voor documenten en projectmanagement, ClickUp en Notion zodat u de beste keuze kunt maken voor uw bedrijf.

Wat is ClickUp?

ClickUp biedt één tool voor projectmanagement en samenwerking ter vervanging van al uw losgekoppelde apps

ClickUp is een cloudgebaseerd, alles-in-één productiviteitsplatform dat gebruikers helpt om veel dingen te bereiken: ideeën brainstormen, documenten en presentaties maken, project voortgang bijhouden in een enkele werkruimte en nog veel meer.

Je kunt het gebruiken als een persoonlijke productiviteitstool, maar ook voor samenwerking met en tussen teams in een organisatie, groot of klein.

Het platform brengt structuur en flexibiliteit in evenwicht. Of het nu gaat om de vele sjablonen, de aangepaste workflows voor documentbeheer , ingebouwde automatisering functies, het brede bereik van integraties, of de ai-schrijfassistent -ClickUp is ontworpen om de productiviteit te verhogen en het werk gemakkelijker te maken.

Met ClickUp Docs krijg je ook een bekwame tekst editor om het pakket te voltooien. 🙌🏼

Naast solide oplossingen voor documentbeheer biedt ClickUp ook tools voor samenwerking bij projecten functies voor agile taakbeheer, e-mail ondersteuning, mindmaps, tijdsregistratie en meer.

In combinatie met ClickUp's Docs-tool geven al deze oplossingen uw team een gecentraliseerde werkruimte om samen te werken, te communiceren en beter te werken.

Functies van ClickUp

Laten we eens dieper ingaan op enkele van de beste functies in ClickUp en hoe ze het aanmaken en beheren van documenten voor u en uw team tot een fluitje van een cent maken.

Documenten

Of u nu eenvoudige documenten maakt of geneste pagina's en uitgebreide wiki's bouwt, ClickUp Documenten is een text editor die het allemaal kan.

Naast de gebruikelijke bewerkingsmogelijkheden voor documenten, zoals tekst stylen en opmaken, kunt u met Docs ook verschillende blokken met inhoud toevoegen (kopteksten, afbeeldingen, code snippets) en tags gebruiken om uw documenten te categoriseren.

Gebruik ClickUp Docs om ideeën te noteren en ze vervolgens te verbinden met werkstromen voor snellere uitvoering

Documenten hebben ook vooraf gemaakte sjablonen, een archief voor ongebruikte of verouderde documenten en geavanceerde instellingen zoals hiërarchieën van gebruikers, opties om documenten leuk te vinden en de mogelijkheid om tekst om te zetten in traceerbare taken.

Kunstmatige intelligentie (AI) ClickUp AI is een uitzonderlijk bekwame AI-schrijfassistent die zich aanpast aan uw rol en gebruikssituaties. Gebruik ClickUp AI voor het schrijven of bewerken van content, het samenvatten van content (en uw chats), het creëren van taken en het vertalen van content. Het integreert naadloos met ClickUp's

tool voor projectmanagement ook functies.

probeer ClickUp AI om u te helpen beter en in minder tijd content te schrijven, te bewerken en te formateren_

Samenwerking

ClickUp is gebouwd om de samenwerking binnen en tussen teams te verbeteren. Ook met documenten, ClickUp's live samenwerking valt op. De leden van een team kunnen in realtime samenwerken aan een document met functies zoals type-indicatoren, opmerkingen en revisie bijhouden.

Gebruik ClickUp Docs om belangrijke documenten te beheren en teamsamenwerking te bevorderen

Leden kunnen ook kiezen voor mobiele en e-mail notificaties - wanneer iemand commentaar geeft op een document of een taak toewijst; het platform informeert de medewerkers.

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5/maand per lid van ClickUp-werkruimte

Wat is Notion?

Werkruimtes en wiki's beheren in Notion Notion is een verbonden werkruimte die individuen en Teams een enkel platform biedt om hun werkstromen te beheren.

In de kern kunnen gebruikers van Notion drie dingen doen: documenten maken, wiki's bouwen en projecten beheren. Notion was oorspronkelijk een app voor het aantekeningen maken en werd ontwikkeld om apps als Google Documenten en Dropbox te vervangen.

Notion wordt geleverd met een verzameling 'bouwblokken' die bedrijven kunnen gebruiken om een volledig aangepaste werkruimte te bouwen, maar het werkt het best als een functionele editor voor tekst.

Functies van Notion

Notion heeft verschillende functies die samen een veelzijdige documenttool maken. Laten we eens kijken naar de drie meest prominente.

Documenten

Notion Docs worden geleverd met een array aan bouwstenen: tekst, stukjes code, schakels, afbeeldingen en video's, takenlijsten, wiskundevergelijkingen en meer. Gebruikers kunnen vrijwel elk type document maken met Notion.

via Notion AI Notion AI is populair geworden onder gebruikers - en terecht. Het kan gebruikers helpen bij het brainstormen en ontwikkelen van ideeën, het vereenvoudigen van technisch jargon, het vertalen van tekst en het samenvatten van informatie.

Samenwerking

via Notion

Notion biedt verschillende functies die samenwerken in een werkruimte tot een geweldige ervaring maken: sommige daarvan zijn opmerkingen, herinneringen en cursors om de acties van een andere gebruiker op een pagina aan te geven.

Met de tool kun je ook bepaalde delen van een document vergrendelen zodat anderen ze niet kunnen bewerken.

Notion prijzen

Free Forever

Plus: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Notion AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $10 per lid per maand

ClickUp Vs. Notion: Vergeleken functies

Voordat we dieper ingaan op hoe elke tool het doet in verschillende categorieën, volgt hier een kort overzicht van de beste functies van ClickUp en Notion.

ClickUp is het meest bekend voor

Opmaak en geavanceerde aanpassingen: Voeg verschillende blokken content toe, formatteer tekst en maak aangepaste sjablonen

Voeg verschillende blokken content toe, formatteer tekst en maak aangepaste sjablonen Bulkacties : Selecteer meerdere documenten en voer acties uit zoals archiveren, taggen of dupliceren

: Selecteer meerdere documenten en voer acties uit zoals archiveren, taggen of dupliceren Documentbeheer: Maak en organiseer uw document in privé of gedeelde werkruimten en archiveer de documenten die u niet meer gebruikt

Maak en organiseer uw document in privé of gedeelde werkruimten en archiveer de documenten die u niet meer gebruikt Realtime samenwerking: Voeg opmerkingen toe, tag mensen en chat met ze vanuit een document

Voeg opmerkingen toe, tag mensen en chat met ze vanuit een document Kunstmatige intelligentie: Gebruik AI om content te schrijven en te bewerken, ideeën te brainstormen en documenten aan specifieke projecten te koppelen

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

Projectmanagement: Houd al uw taken en projecten bij met Sprints, aangepaste velden, aangepaste statussen en aangepaste weergaven zoals Kanban-borden en Gantt grafieken

Houd al uw taken en projecten bij met Sprints, aangepaste velden, aangepaste statussen en aangepaste weergaven zoals Kanban-borden en Gantt grafieken Automatisering: Creëer geautomatiseerde workflows voor verschillende Taken en subtaken met meer dan 50 triggers en acties

Creëer geautomatiseerde workflows voor verschillende Taken en subtaken met meer dan 50 triggers en acties Chrome extensie: Gebruik deClickUp extensie voor de browser om websites op te slaan als Taken, schermafbeeldingen vast te leggen en te bewerken, en nog veel meer

Gebruik deClickUp extensie voor de browser om websites op te slaan als Taken, schermafbeeldingen vast te leggen en te bewerken, en nog veel meer Integraties: Synchroniseer gegevens met al uw Business tools met meer dan 1000 integraties

Beoordelingen en recensies over ClickUp

G2: 4.7/5 (9200+ beoordelingen)

4.7/5 (9200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3900+ beoordelingen)

Notion is het meest bekend voor

Inhoud blokken: Maak een verscheidenheid aan documenten met behulp van meer dan 50 content blokken, zoals bedrijfsbeleid, ontwerp opslagplaatsen,project trackersen meer

Maak een verscheidenheid aan documenten met behulp van meer dan 50 content blokken, zoals bedrijfsbeleid, ontwerp opslagplaatsen,project trackersen meer Webclipper: Sla een artikel of webpagina op in je Notion werkruimte om later te lezen of te bewerken

Sla een artikel of webpagina op in je Notion werkruimte om later te lezen of te bewerken Kunstmatige intelligentie : Schrijf content, genereer samenvattingen en bewerk teksten op grammatica en stijl met de AI-mogelijkheden van Notion

: Schrijf content, genereer samenvattingen en bewerk teksten op grammatica en stijl met de AI-mogelijkheden van Notion Samenwerken : Commentaar achterlaten op documenten, bewerkingen bijhouden en synchroon werken

: Commentaar achterlaten op documenten, bewerkingen bijhouden en synchroon werken Knoppen : Gebruik knoppen op pagina's om een actie te starten, zoals het maken van een nieuwe Taak, rapportage van een bug of het maken van een document

: Gebruik knoppen op pagina's om een actie te starten, zoals het maken van een nieuwe Taak, rapportage van een bug of het maken van een document Project bijhouden : Gebruik blokken content en automatisering om volledig aangepaste projecttrackers en systemen voor projectmanagement te maken

: Gebruik blokken content en automatisering om volledig aangepaste projecttrackers en systemen voor projectmanagement te maken Organisatie van databases: Maak databases om verschillende soorten gegevens in op te slaan. U kunt het databaseschema ontwerpen, eigenschappen of velden definiëren en de invoer van gegevens aangepast categoriseren

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4.7/5 (5000+ beoordelingen)

4.7/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2000+ beoordelingen)

Beide tools zijn van topkwaliteit en sommige functies overlappen elkaar ook. ClickUp scoort echter hoger op sommige fronten, terwijl Notion dat op andere doet. 👀

Laten we eens kijken hoe beide tools het doen in specifieke Taak categorieën.

1. Documentbeheer

projecten naadloos beheren vanuit ClickUp Docs_

Zowel ClickUp als Notion bieden cruciale functies voor documentbeheer, zoals blokken content, tekstopmaak, interlinken, geneste documenten en werkruimte-organisatie.

Er zijn echter enkele unieke functies die deze tools populair maken en u een eersteklas documentatie-ervaring bieden.

Functies voor documentbeheer in ClickUp

ClickUp blinkt uit op twee gebieden: de enorme verscheidenheid aan functies en de ingebouwde functies voor projectmanagement. Bijvoorbeeld, ClickUp heeft niche brainstormtools, waaronder ClickUp Whiteboards en ClickUp mindmaps waarmee u niet naar een andere app hoeft te gaan om te brainstormen terwijl u een document maakt.

ClickUp heeft ook functies voor gestructureerde tools voor projectmanagement en sjablonen die integreren met its Docs-dit betekent dat gebruikers hun campagnestappen of productroutekaarten niet vanaf nul hoeven te creëren.

Een productmanager kan bijvoorbeeld de ClickUp sjabloon voor projectplan voor productlancering en integreer het met een ClickUp Doc dat het initiële concept en de relevante promotiestrategieën bevat.

gebruik het sjabloon voor het ClickUp Projectplan om alles te regelen voor de lancering van uw product_

Functies voor documentbeheer in Notion

Een aspect van documentbeheer waarin Notion uitblinkt zijn de wiki's. De wiki's zijn eenvoudig aan te maken, te organiseren en kunnen ook worden omgevormd tot een pseudo-website die door iedereen op het web kan worden weergegeven. Ze vormen ook een goed platform voor het hosten van kennisbanken.

Notion biedt ook pagina-analyses zoals weergaven, bewerkingsgeschiedenis en meer.

Wat is een veelzijdigere tool voor documenten? ClickUp of Notion?

Nu je hebt gezien hoe de twee tools nicheoplossingen voor tekstbewerking bieden, is het tijd om de winnaar te kronen.

U hebt waarschijnlijk al een idee.

Ja, het is ClickUp! 🏆

Met ClickUp hoeft u niet van tool naar tool te wisselen. U kunt ideeën brainstormen met behulp van whiteboards en mindmaps, AI gebruiken om beter te schrijven en te bewerken, tekst omzetten in taken, verantwoordelijkheden toewijzen en de voortgang van uw Taken bijhouden en genieten van end-to-end documentbeheer op één platform.

2. Kunstmatige intelligentie

Maak uw teksten duidelijk, beknopt en boeiend met ClickUp AI

Zowel ClickUp als Notion staan bekend om hun kunstmatige intelligentie (AI) functies . Maar hoe effectief zijn ze? Laten we dat eens testen.

Mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie in ClickUp ClickUp AI beantwoordt vragen, brainstormt met u en schrijft, bewerking en vertaalt content. Het kan ook subtaken en actie-items creëren, rapporten van uw projecten en andere dashboards genereren en lange documenten samenvatten om u te helpen inzichten te verkrijgen.

Mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie in Notion

Notion AI onderscheidt zich door zijn schrijfmogelijkheden: het kan content schrijven, aantekeningen samenvatten, paragrafen herschrijven, synoniemen geven en actiepunten uit pagina's halen.

Welke functie heeft een betere AI-assistent: ClickUp of Notion?

Beide tools doen het uitstekend bij schrijfgerelateerde taken en het vinden van informatie.

ClickUp AI brengt echter iets extra's: vooraf gedefinieerde AI-prompts aangepast aan uw rol en gebruikssituatie. Het bespaart iedereen tijd, of je nu moeite hebt met het gebruik van AI in het algemeen of met het maken van precieze prompts die resultaat opleveren.

ClickUp biedt dit alles voor $5 per gebruiker per maand, terwijl Notion AI $10 per gebruiker per maand extra kost. 💸

3. Samenwerking

houd iedereen op dezelfde pagina met real-time samenwerking _in ClickUp

Notion vs. ClickUp: Laten we een diepgaande analyse doen van de samenwerkingsmogelijkheden in beide tools.

Samenwerkingsfuncties in ClickUp

ClickUp biedt alle basistools voor samenwerking in realtime, zoals taggen, commentaar geven, activiteiten bijhouden, herinneringen en meer. De tool heeft echter drie niche samenwerkingskanalen: chatbox, video opnemen in de app en e-mail - allemaal erg handig om snel en vanaf één platform met anderen te communiceren.

Functies voor samenwerking in Notion

Notion biedt ook alle basisfuncties voor samenwerking in realtime, zoals taggen, commentaar geven, ruimtes voor teams en nieuwe functies, zoals commentaar op documentniveau en activiteitenlogboeken die de paginageschiedenis weergeven.

Je kunt ook gastmedewerkers uitnodigen of een document publiceren als een openbare webpagina.

Welke tool is beter voor samenwerking? ClickUp of Notion?

Hoewel beide tools basisfuncties voor samenwerking in realtime hebben, heeft ClickUp een streepje voor op Notion omdat het extra, zeer effectieve communicatietools biedt, zoals chatten, e-mail en video-opname - allemaal binnen het platform. Niet meer context wisselen !

4. Prijzen

Zowel ClickUp als Notion zijn freemium tools, wat betekent dat ze zowel gratis als betaalde abonnementen hebben. Beide tools bieden hun AI functies ook aan als betaalde add-on. Laten we eens kijken naar hun betaalde abonnementen en de functies die in elk worden aangeboden.

Prijsabonnementen ClickUp

Free Forever: Toegang tot 100 MB bestanduploads, collaboratieve documenten, whiteboards, collaboratieve documenten en in-app video-opname

Toegang tot 100 MB bestanduploads, collaboratieve documenten, whiteboards, collaboratieve documenten en in-app video-opname Unlimited ( $7/maand per gebruiker): Krijg alles in het Free abonnement. Profiteer bovendien van onbeperkte opslagruimte, integraties, dashboards, e-mail, ruimtes voor teams, resourcebeheer en meer

$7/maand per gebruiker): Krijg alles in het Free abonnement. Profiteer bovendien van onbeperkte opslagruimte, integraties, dashboards, e-mail, ruimtes voor teams, resourcebeheer en meer Business ($12/maand per gebruiker): Naast de functies in het Unlimited-abonnement, krijgt u toegang tot mindmaps, tijdlijnen, geavanceerde aanpassingen en meer

($12/maand per gebruiker): Naast de functies in het Unlimited-abonnement, krijgt u toegang tot mindmaps, tijdlijnen, geavanceerde aanpassingen en meer Enterprise (Neem contact op voor prijzen): Gebruik Enterprise API's, SSO, universeel zoeken, onbeperkt aangepaste rollen en meer - bovenop het Business-abonnement.

ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/maand per lid van de Workruimte.

Notion prijsabonnementen

Free Forever: Toegang tot de functie werkruimte voor samenwerking, 5 MB bestanden uploaden, 7 dagen activiteitengeschiedenis en tot 10 gasten uitnodigen

Toegang tot de functie werkruimte voor samenwerking, 5 MB bestanden uploaden, 7 dagen activiteitengeschiedenis en tot 10 gasten uitnodigen Plus ( $10/maand per gebruiker): Ontgrendel extra functies zoals gesynchroniseerde databases en blokken voor Teams, aangepaste automatisering van databases en een paginageschiedenis van 30 dagen

$10/maand per gebruiker): Ontgrendel extra functies zoals gesynchroniseerde databases en blokken voor Teams, aangepaste automatisering van databases en een paginageschiedenis van 30 dagen Business ($18/maand per gebruiker): Krijg alle functies van het Plus abonnement. Maak ook gebruik van privé ruimten voor teams, bulk PDF uploads en geavanceerde pagina analytics, en nodig tot 250 gasten uit

($18/maand per gebruiker): Krijg alle functies van het Plus abonnement. Maak ook gebruik van privé ruimten voor teams, bulk PDF uploads en geavanceerde pagina analytics, en nodig tot 250 gasten uit Enterprise (Aangepaste prijzen): In aanvulling op de functies van het Business-abonnement, krijgt u auditlogboeken, onbeperkte paginageschiedenis, granulaire beheerdersrollen en meer, en nodigt u meer dan 250 gasten uit

Notion AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $10 per lid per maand

Welk abonnement is beter? ClickUp of Notion?

ClickUp is hier de duidelijke winnaar.

Niet alleen beginnen de betaalde abonnementen bij een betaalbaarder tarief van $7 per gebruiker, het biedt ook een beter koopje.

ClickUp biedt bijna 20 keer meer opslagruimte in het Free abonnement (100MB in vergelijking met de 5MB van Notion)

Het heeft meer 'Unlimited' functies op het gebied van gasten, taken en dashboards

ClickUp heeft verschillende geweldige functies, zoals whiteboards, mindmaps en tijdsregistratie in verschillende abonnementen, die ontbreken in Notion

ClickUp vs. Notion op Reddit

We hebben veel interessante reacties gevonden op Reddit: sommige waren vol lof over ClickUp, andere over Notion en veel waren vol lof over beide.

Voorkeur voor ClickUp

"Ik heb met ClickUp en Notion gewerkt. ClickUp wint voor mij omdat het bijna exact hetzelfde heeft als Notion documentatietools heeft die Notion biedt, maar omdat het allemaal in één projectmanagement app zit, kan het in je processen worden geïntegreerd." ( Bron )_

"Wat ik leuk vind aan ClickUp is de flexibiliteit. Het zal zeker niet alle vakjes aankruisen... U kunt ook verwijzen naar ClickUp Docs - zie het als een vereenvoudigd MS Word, maar dan in staat om te verwijzen naar uw taken. Ik gebruik het voor mijn persoonlijke projecten, voor een lijst met boeken die ik wil lezen, voor het bijhouden van cadeau-ideeën, voor het beheren van complexere projecten, enz." ( Bron )

"Wat ik zo leuk vind aan ClickUp is dat ze elke week een productrelease/update hebben. En het zijn niet alleen kleine verbeteringen, het is echt, substantieel spul. Notion daarentegen heeft iets van elke 45 dagen? En soms kun je je adem inhouden en kom je erachter dat de release niet meer is dan een paar bugfixes en de optie om de dag/nachtmodus in te schakelen??? (LOL)" ( Bron )

Lofprijzende Notion

"ClickUp breidt snel uit en ziet er prachtig uit, maar met Notion kun je oneindig geneste databases/documenten hebben en aangepaste workflows (plus het formule veld is veel beter). ClickUp heeft een mooi gratis abonnement en is veel meer een handheld-ervaring, terwijl Notion een zeer royaal abonnement heeft en geweldig is voor je eigen stijl." ( Bron )

"Mijn use case is een combinatie van een kennisbank en projectmanagement en notion komt daar voor mij mee overeen. Als ik in een veel serieuzer / collaboratief project scenario zat, zou ik zeker ClickUp willen. Dat wil niet zeggen dat Notion het niet kan doen, dat kan het waarschijnlijk wel. Maar ClickUp zou vanaf het begin gestructureerd zijn voor PM." ( Bron )

Hoewel beide tools hun fans hebben, was een gemeenschappelijk thema dat ons opviel dat Notion geweldig werkt voor individuen en freelancers, terwijl ClickUp beter werkt voor bedrijven.

We vonden ook meer gebruikers die van Notion naar ClickUp migreerden dan andersom. Het lijkt er zeker op dat Reddit, voor het grootste deel, ClickUp een van de beste tools vond betere alternatieven voor Notion vond .

ClickUp vs. Notion: Welke documententool is de beste?

ClickUp is uw gecentraliseerde hub voor het beheren van documenten, projecten en teams - op één plek

Aan het einde van de dag zijn zowel ClickUp als Notion geweldige tools. Ze zijn allebei uitstekend tools voor documentbeheer maar ook "alles-in-één" platforms om workflows en projecten te beheren.

Desalniettemin hebben we je een winnaar beloofd, en dat is ClickUp. 🏅

ClickUp onderscheidt zich om twee belangrijke redenen: het biedt veel meer functies en 1000+ integraties (Notion biedt momenteel slechts ongeveer 80 integraties). ClickUp is ook beter aanpasbaar dan Notion. De ingebouwde automatisering en de kant-en-klare sjablonen zijn de kers op de taart.

Als je op zoek bent naar een gecentraliseerde hub voor het beheren van documenten en projecten en het samenbrengen van je team in één bekwaam platform, overweeg dan om het eens te proberen. Aanmelden voor het gratis abonnement van ClickUp vandaag.