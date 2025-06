De 10 beste apps voor kleine bedrijven in 2025: beproefd en getest

Een recent onderzoek van Forbes heeft aangetoond dat een op de vijf kleine bedrijven binnen het eerste jaar failliet gaat! Hoewel er veel uitdagingen zijn om een klein bedrijf succesvol te runnen, is management de meest voorkomende.

Als eigenaar van een klein bedrijf bent u als enige verantwoordelijk voor het toezicht op uw hele bedrijf. Dit kan echter moeilijk worden naarmate u groeit – ik spreek uit ervaring. Met de juiste tools en technologie wordt het eenvoudiger en haalbaarder.

Maar maak je geen zorgen. Als iemand die veel tijd heeft besteed aan het jongleren met verschillende technologieën en tools, zal ik je vertrouwd maken met tien van de beste apps voor kleine bedrijven.

Ontdek welke apps vandaag de dag onmisbaar zijn in de toolkit van elk klein bedrijf.

Waar moet u op letten bij de beste apps voor kleine bedrijven?

Hier zijn vijf van de meest essentiële factoren waar u op moet letten in elke app voor kleine bedrijven voordat u tot toewijzing overgaat:

Gebruiksgemak: Kies voor apps voor kleine bedrijven die gebruiksvriendelijk en efficiënt zijn qua functies. Het laatste wat u wilt, is een applicatie die een taak ingewikkelder maakt in plaats van vereenvoudigt

Aanpasbaarheid: Kies applicaties die zich kunnen aanpassen aan de subtiele nuances van een bedrijf, vooral voor eigenaren van kleine bedrijven met meerdere unieke behoeften

Veiligheid: Kies een app voor kleine bedrijven die robuuste veiligheidsmaatregelen biedt. Dit helpt ervoor te zorgen dat alle cruciale gegevens in uw interne database beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang en inbreuken

Integratiemogelijkheden: Zoek naar tools die integratie met andere tools en software van derden bieden om de activiteiten van uw kleine onderneming te stroomlijnen

Klantenservice: Kies applicaties voor kleine bedrijven die 24*7 hoogwaardige klantenservice bieden. Zo bent u verzekerd van snelle oplossingen voor uw query's en blijven uw activiteiten ongehinderd doorgaan

De 10 beste apps voor kleine bedrijven in 2024

Laten we eens kijken wat de tien beste apps voor kleine bedrijven zijn in 2024:

1. ClickUp (het beste voor projectmanagement en samenwerking)

Als uw kleine onderneming op zoek is naar een innovatieve app voor projectmanagement en samenwerking binnen teams, raad ik ClickUp ten zeerste aan. Deze alles-in-één software voor taakbeheer is ontworpen om de productiviteit te verhogen.

Maak aparte teams voor verschillende taken van een project met ClickUp Teams

Het belangrijkste onderdeel van projectmanagement is teamwork, en ClickUp voor startende teams stroomlijnt dit. Ik kan het gebruiken om productroadmaps op te stellen, doelen bij te houden en middelen te beheren, terwijl ik altijd gesynchroniseerd blijf met mijn team. Het dashboard biedt een gecentraliseerde weergave van al deze elementen.

Laat AI al uw lange projectdocumenten voor u proeflezen en bewerken

Het beheren van een klein bedrijf brengt veel documentatie met zich mee. Als er meerdere documenten verspreid zijn over verschillende systemen en teams, is het moeilijk om belangrijke informatie snel terug te vinden. Dat is waar ClickUp Docs te hulp schiet.

U kunt Documenten gebruiken om projectrichtlijnen op te stellen, taken toe te wijzen aan teamleden en relevante bestanden bij te voegen ter referentie. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en ontstaat er een centrale opslagplaats voor cruciale procedures.

Ik integreer ClickUp Brain graag met Documenten om de kracht van AI te benutten en handmatige projectdocumentatie overbodig te maken. Met Brain kunt u snel e-mails, projectrichtlijnen enz. opstellen, zodat u meer tijd heeft om u te concentreren op uw bedrijfsstrategie.

Vindt u het moeilijk om alle taken in een project te beheren? Ik ook, totdat ik ClickUp Tasks ontdekte. Met deze functie kunt u verschillende projecttaken plannen, organiseren en samenwerken met uw team. U kunt de status van projecten controleren, taken en routinetaken toewijzen en opmerkingen achterlaten, allemaal op één plek.

Download deze sjabloon Maak een actieplan voor elke bedrijfsactiviteit om de uitvoering ervan te stroomlijnen en doelen effectief te bereiken met de sjabloon voor strategische bedrijfsroadmap van ClickUp

Als eigenaar van een klein bedrijf moet u ook consequent strategieën formuleren voor toekomstige groei en ontwikkeling. Ik zweer voor dit doel bij de sjabloon voor strategische bedrijfsroadmap van ClickUp. Deze sjabloon is gebruiksvriendelijk en aanpasbaar en geeft u een overzicht van uw grotere bedrijfsstrategieën. Dit kan u helpen:

Taakplanning en efficiëntere toewijzing van verantwoordelijkheden

Krijg een duidelijk beeld van uw maandelijkse doelen

Voortgang bijhouden en in realtime aanpassingen doorvoeren

Daarnaast maken veel sjablonen van ClickUp het runnen van een klein bedrijf een stuk eenvoudiger. Van budgettering tot voorraadbeheer, er is een kant-en-klaar raamwerk waarmee u direct aan de slag kunt.

De beste functies van ClickUp

Houd de voortgang, deadlines en mijlpalen van elk project bij voor een tijdige uitvoering met de functie Tijdsregistratie van ClickUp

Houd uw klantgegevens georganiseerd en up-to-date met ClickUp CRM

Groepeer alle taken van een project per categorie en organiseer ze in een aparte database voor gestroomlijnd beheer

Maak commentaarthreads en deel schermopnames met ClickUp Clips voor elke taak om probleemloos samen te werken met uw team

Maak gebruik van ClickUp-automatisering en vermijd menselijke tussenkomst bij meerdere repetitieve taken met behulp van meer dan 100 sjablonen voor automatisering

Stel targets vast die kleinere, meetbare stappen zijn die bijdragen aan het bereiken van het grotere doel met ClickUp Goals

Gebruik ClickUp-integraties om uw werkstroom te synchroniseren met uw favoriete tools zoals Slack, GitHub, HubSpot, Google Drive, Dropbox en Zoom

Beperkingen van ClickUp

Niet alle functies zijn beschikbaar in de mobiele app van ClickUp

Prijzen ClickUp

Free Forever

Starters: $7/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid van de werkruimte per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Slack (het beste voor teamcommunicatie)

Via Slack

Talloze teamleiders wereldwijd (waaronder ikzelf) zweren bij Slack voor het stroomlijnen van samenwerking en communicatie, en het uitgebreide arsenaal aan functies verklaart waarom.

Met Slack kunt u aparte 'kanalen' voor verschillende projecten aanmaken om berichten te ordenen. Met 'Huddles' kunt u met een paar klikken audio- en video-vergaderingen met uw team houden.

De functie 'Slack Connect' is voor mij echter de ultieme gamechanger. Hiermee kunt u binnen dezelfde Slack-app communiceren met uw leveranciers, toeleveranciers en klanten. Dit maakt het een uitgebreide communicatietool die geschikt is voor zowel intern als extern gebruik. Het is een must-have voor elke eigenaar van een klein bedrijf.

De beste functies van Slack

Communiceer met uw hele team op één plek via groepsberichten, DM's, video- en audio-oproepen

Automatiseer terugkerende taken om uw werkstroom te stroomlijnen zonder iets te missen

Deel belangrijke bestanden en documenten met uw team om projectmanagement en samenwerking te verbeteren

Integreer met meer dan 2000 tools zoals DocuSign, Google Spreadsheets, Zoom en ClickUp voor maximale operationele efficiëntie

Beperkingen van Slack

De gratis versie heeft beperkte functies, die mogelijk niet voldoende zijn voor groeiende teams

Het creëren van te veel verschillende kanalen kan de teamleden in verwarring brengen en hun productiviteit belemmeren

Prijzen Slack

Free Forever

Pro: $ 8,75/maand per gebruiker

Business+: $15/maand per gebruiker

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (32.764 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (23.244 beoordelingen)

3. Gusto (het beste voor salarisadministratie en HR-beheer)

Via Gusto

Gusto vereenvoudigt zowel de salarisadministratie als het HR-beheer. Deze tool is een van de beste apps voor personeelsbeheer voor kleine bedrijven dankzij de gebruiksvriendelijke en intuïtieve gebruikersinterface. De uitgebreide functies zijn ook een groot voordeel.

U kunt uw loonadministratie synchroniseren met Gusto om de werktijden van werknemers en de voortgang van projecten bij te houden en de werklast te beheren zonder handmatige tussenkomst. Gusto maakt werving, aanname en onboarding eenvoudig. U kunt eenvoudig vacatures plaatsen, aanbiedingsbrieven versturen, onboarding-takenlijsten maken, enz. Bovendien kunt u Gusto ook gebruiken om belangrijke documenten te delen, ondertekenen en opslaan.

De beste functies van Gusto

Houd de werktijden, werklast en prestaties van uw medewerkers bij om aanpassingen te doen voor een betere productiviteit

Dien uw belastingaangifte automatisch en nauwkeurig in voor een systematisch beheer van uw nalevingsverplichtingen

Stel tools en systemen in voor uw nieuwe teamleden met Software Provisioning

Evalueer de prestaties van uw medewerkers om hen relevante ontwikkelingsmogelijkheden te bieden

Ontvang nauwkeurige analyses en inzichten over uw medewerkers om datagestuurde beslissingen te nemen

Integreer met andere tools zoals Expensify, DocuSign, Freshbooks en ClickUp

Beperkingen van Gusto

Er is geen gratis abonnement beschikbaar

Gebruikers hebben gemeld dat de klantenservice soms erg traag is

Prijzen van Gusto

Eenvoudig: $40/maand + $6/maand per persoon

Plus: $80/maand + $12/maand per persoon

Premium: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Gusto

G2: 4,5/5 (2.059 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (3.894 beoordelingen)

4. QuickBooks (het beste voor boekhouding en administratie)

Via QuickBooks

QuickBooks is een bekende app voor financieel beheer vanwege de deskundige tools en functies. QuickBooks is in de eerste plaats boekhoudsoftware, maar fungeert ook als tool voor boekhouding, salarisadministratie, tijdregistratie, bankzaken en andere soortgelijke taken.

Ik heb het gebruikt voor factuuractiviteiten, zoals het aanmaken van ontvangstbewijzen en het centraliseren van verschillende soorten facturen. U kunt het ook gebruiken om belastingen te berekenen en zelfs uw voorraad te beheren. Het meest intrigerende aspect van deze tool is de functie voor virtuele boekhouding. Hiermee kunt u gebruikmaken van deskundige begeleiding en hulp voor een nauwkeurig account- en werkstroombeheer.

De beste functies van QuickBooks

Automatiseer boekhoudkundige taken zoals het categoriseren van transacties, bankafstemmingen en het bijhouden van uitgaven

Maak gedetailleerde financiële rapportages, waaronder winst- en verliesrekeningen, balansen en werkstroomoverzichten

Houd uw voorraadniveaus bij en stel waarschuwingen in voor lage voorraden

Integreer met meer dan 750 apps naar keuze, zoals PayPal, Shopify en Gusto

Beperkingen van QuickBooks

De gebruikersinterface kan voor beginners enigszins complex zijn

De aanpassingsmogelijkheden zijn zeer beperkt

Het kan duur zijn voor kleine bedrijven

Prijzen QuickBooks

Eenvoudige start: $ 18/maand

Essentials: $27/maand

Plus: $38/maand

Geavanceerd: $76/maand

Beoordelingen en recensies van QuickBooks

G2: 4,0/5 (3.304 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (7.252 beoordelingen)

5. Mailchimp (het beste voor e-mailmarketing)

Via Mailchimp

Dankzij zijn indrukwekkend uitgebreide karakter is Mailchimp mijn totaaloplossing voor alles wat met e-mailmarketingbeheer te maken heeft. Het is zelfs een van de beste apps voor kleine bedrijven op dit gebied.

Deze tool automatiseert bijna alle e-mailmarketingactiviteiten die u zich maar kunt voorstellen. Gebruik het om gepersonaliseerde e-mails te versturen, aangepaste campagnes te maken en relevante producten te promoten zonder handmatig werk. Mailchimp biedt ook een bundel e-mailsjablonen die prachtig zijn ontworpen en klaar zijn om te worden aangepast. Als u deze tool in uw collectie hebt, hoeft u geen speciaal team op te zetten om uw e-mailmarketinginitiatieven te versterken.

De beste functies van Mailchimp

Plan uw e-mails zo dat ze automatisch worden verzonden, zodat u op het juiste moment de juiste boodschap overbrengt

Creëer hypergerichte e-mailmarketingcampagnes. Segmenteer uw publiek op basis van demografische gegevens, gebruikersgedrag, enz

Gebruik de drag-and-drop-builder om e-mailsjablonen eenvoudig aan te passen aan uw behoeften

Ontvang gedetailleerde rapporten en analyses over de prestaties van uw campagne

Integreer met meer dan 300 andere tools in uw werkstroom, zoals Wix, Stripe en Canva

Beperkingen van Mailchimp

Het kan duur worden naarmate u groeit

De kwaliteit van de klantenservice is gemiddeld

Prijzen van Mailchimp

Gratis: $0/maand voor 500 contacten

Essentials: $13/maand voor 500 contacten

Standaard: $ 20/maand voor 500 contacten

Premium: $350/maand voor 500 contacten

Beoordelingen en recensies van Mailchimp

G2: 4,3/5 (12.448 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (17.148 beoordelingen)

6. Hootsuite (het beste voor socialemediamanagement)

Via Hootsuite

Succesvol zijn op sociale media en digitale marketing is een doel voor elke kleine ondernemer. Hootsuite is een tool die dat mogelijk maakt.

Dit is een van de beste apps voor marketing voor kleine bedrijven dankzij het veelzijdige bereik van functies. Hiermee kunt u vanaf nul boeiende content voor sociale media maken en de planning en publicatie ervan automatiseren. Ik ben vooral te spreken over de krachtige functie voor merkmonitoring van Hootsuite, waarmee u online gesprekken over uw merk kunt volgen. Bonus? Alle functies zijn ook in hoge mate aanpasbaar.

De beste functies van Hootsuite

Automatiseer het plaatsen van content op alle belangrijke platforms zoals Instagram, Facebook, LinkedIn en Twitter

Maak eenvoudig te begrijpen visuele kalenders om de planning en scheduling van content te optimaliseren

Werk samen met uw team. Wijs taken toe, beheer goedkeuringen en formuleer nieuwe strategieën

Monitor zoekwoorden en hashtags om op de hoogte te blijven van de laatste socialemediatrends in uw branche

Plug-in met meer dan 100 analyse- en CRM-tools zoals Google Analytics en Salesforce

Beperkingen van Hootsuite

De interface kan voor nieuwe gebruikers enigszins overweldigend zijn

Integraties met bepaalde apps en platforms zijn betaald

Prijzen van Hootsuite

Professioneel: $ 149/maand voor één gebruiker, tien sociale accounts

Team: $399/maand voor drie gebruikers

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hootsuite

G2: 4,2/5 (4.233 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (3.693 beoordelingen)

7. Sortly (het beste voor voorraadbeheer)

Via Sortly

Op zoek naar een app voor voorraadbeheer die kan worden aangepast aan de unieke behoeften van een klein bedrijf? Sortly is het antwoord. Het is gebruiksvriendelijk, intuïtief en heeft de juiste functies.

Om het te kunnen gebruiken, hoeft u alleen maar uw bestaande voorraadlijst op het platform te uploaden. Sortly organiseert deze automatisch. Het helpt u ook uw voorraad bij te houden en waarschuwingen te ontvangen wanneer de voorraad bijna op is. De functie die mij echter het meest opvalt, is de ingebouwde barcodegenerator. Hiermee kunt u binnen enkele minuten unieke productbarcodes maken die nauwkeurig de hoeveelheid, locatie, prijs, SKU en andere details weergeven.

De beste functies van Sortly

Pas unieke voorraadinformatie aan en beheer uw database met aangepaste velden

Genereer en scan QR-codes om uw voorraad eenvoudig te beheren op uw smartphone

Krijg toegang tot de software op uw mobiele apparaat met de gebruiksvriendelijke mobiele applicatie

Integreer met apps zoals Slack en Microsoft Teams

Beperkingen van Sortly

De mobiele app bevat fouten

De functie voor het scannen van barcodes is niet volledig betrouwbaar

Alleen te integreren met een handvol apps

Prijzen van Sortly

Free Forever

Geavanceerd: $49/maand

Ultra: $149/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sortly

G2: 4,4/5 (25 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (481 beoordelingen)

8. Figma (het beste voor ontwerp en prototyping)

Via Figma

Figma is een solide tool voor productontwerp. Van gebruiksgemak en navigatie tot een rijke functieset: het voldoet aan al mijn criteria voor een goede app voor kleine bedrijven.

Het beste aan Figma is dat het een ontwerpplatform is waarvoor geen code nodig is. Het maakt dus niet uit of u geen team van ervaren ontwikkelaars heeft. U kunt het nog steeds gebruiken om realistische productprototypes te maken die zijn afgestemd op uw merk. Het platform heeft een aantrekkelijke gebruikersinterface en is ook zeer geschikt voor samenwerking. Dat is nog niet alles: Figma biedt ook een bereik aan sjablonen om u op weg te helpen met prototyping.

De beste functies van Figma

Werk in realtime samen met uw team aan een project voor productontwerp

Benut de kracht van AI om productprototypes te maken voor testen en iteraties

Gebruik geavanceerde vectorhulpmiddelen om vormen en ontwerpen naar eigen keuze te bewerken

Communiceer met uw teamleden via audio of chat voor een onbelemmerde samenwerking

Integreer met een bereik van populaire apps, zoals GitLab en Google Werkruimte

Beperkingen van Figma

Kan duur zijn voor groeiende teams

Beperkte offline mogelijkheden

Vereist een sterke internetverbinding voor optimale prestaties

Prijzen van Figma

Startteam: Gratis

Professioneel team: $15/volledige zetel/maand

Organisatie: $45/volledige zetel/maand

Enterprise: $75/volledige zetel/maand

Beoordelingen en recensies van Figma

G2: 4,7/5 (1.113 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (738 beoordelingen)

9. Square (het beste voor betalingsverwerking en kassasystemen)

Via Square

Als u een nieuw klein bedrijf heeft, kan Square u helpen bij het opzetten van een degelijk kassasysteem voor zowel contante als contante transacties.

Wat ik het leukste vind aan Square is de grondigheid. Met deze tool kan uw bedrijf online betalingen accepteren, inclusief contactloos. U kunt ook het afhalen en bezorgen van al uw bestellingen beheren in het kassasysteem.

Maar dat is nog niet het beste. Square verkoopt ook geavanceerde POS-hardwareoplossingen zoals lezers en kassa's. Het is dus een one-stop-shop voor het creëren van een compleet POS-systeem voor een bedrijf.

De beste functies van Square

Accepteer meerdere betaalmethoden, waaronder contant geld, krediet, debetkaart en mobiele betaling

Verzend onbeperkt facturen zonder extra kosten

Ontvang hulp bij PCI-compliance en terugboekingen

Krijg gedetailleerde rapportages en inzichten in verkoop en voorraad

Beperkingen van Square

Sommige gebruikers klaagden over plotselinge accountbeëindigingen

De transactiekosten zijn hoger dan bij andere platforms

Klantenservice is moeilijk bereikbaar

Prijzen van Square

Free Forever

Plus: $29/maand (jaarlijks gefactureerd)

Premium: $79/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Square

G2: 4,7/5 (789 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (610 beoordelingen)

10. Shopify (het beste voor het beheer van e-commerceplatforms)

Via Shopify

Shopify is een onmisbare applicatie voor elk klein bedrijf dat online wil gaan. Het heeft alle tools en technologie die u nodig hebt om uw digitale winkel te bouwen.

Voor mij is de gebruiksvriendelijkheid de USP van Shopify. Hoewel het opzetten van een online bedrijf overweldigend kan zijn, vereenvoudigt deze tool het in aanzienlijke mate. Er is een bereik van aanpasbare sjablonen, een gebruiksvriendelijke interface, een lange lijst van app-integraties van derden om de efficiëntie van de winkel te maximaliseren, en een ingebouwd kassasysteem voor naadloze verkoop.

Daarnaast kunt u met Shopify uw bedrijf laten groeien met organische SEO, sociale media en contentmarketingtools. Alleen al deze functie maakt het tot een van de beste apps voor kleine bedrijven.

De beste functies van Shopify

Kies uit een bereik van aanpasbare sjablonen en thema's om uw online winkel te bouwen

Ontvang betalingen via meerdere bronnen via Shopify Payments

Maak gebruik van ingebouwde marketingfuncties om meer bezoekers en omzet te genereren

Beheer uw winkel onderweg met de mobiele app van Shopify

Integreer met robuuste tools van derden, zoals HubSpot en Mailchimp

Beperkingen van Shopify

Er is geen gratis abonnement beschikbaar

De mogelijkheden voor diepgaande aanpassingen zijn beperkt, vooral voor het afrekenen en andere sleutelpagina's

Prijzen van Shopify

Basis: $39/maand

Shopify: $105/maand

Geavanceerd: $399/maand

Plus: $ 2.300/maand

Beoordelingen en recensies van Shopify

G2: 4,4/5 (4.539 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (6.359 beoordelingen)

Geef uw kleine onderneming een boost met ClickUp

Het runnen van een klein bedrijf is nooit eenvoudig. Maar beperkte middelen en een klein team betekenen ook dat uw bijdragen een grote impact hebben.

Met de juiste set van de beste apps voor kleine bedrijven maakt het niet uit hoe klein uw team is of hoe beperkt uw middelen zijn. U kunt altijd het beste halen uit wat er beschikbaar is.

Een alles-in-één oplossing voor projectmanagement zoals ClickUp maakt het beheer van een klein bedrijf eenvoudiger door taken te stroomlijnen, communicatie te centraliseren en klantrelatiebeheer en teamefficiëntie te verbeteren. De uitgebreide reeks functies zorgt ervoor dat uw bedrijf gebruikmaakt van de beste technologie om te groeien en succesvol te zijn.

Wacht dus niet langer en meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp en probeer het zelf!