Beste AI-tools voor privacybewuste teams

88% van de organisaties geeft nu aan regelmatig AI te gebruiken in ten minste één bedrijfsfunctie, tegenover 78% een jaar geleden.

Nu AI steeds sneller wordt toegepast, blijft het niet langer beperkt tot experimenten of marginale gebruikssituaties. AI raakt nu ook aan alledaagse werkzaamheden zoals documenten, analyses, vergaderingen, klantgegevens en interne communicatie.

Deze snelle acceptatie roept ook een cruciale vraag op voor teams die belang hechten aan gegevensbescherming: waar gaat uw informatie naartoe wanneer u AI gebruikt? Veel AI-tools zijn geoptimaliseerd voor snelheid en gemak, maar negeren privacy en gegevenscontrole op de lange termijn.

Voor teams die met gevoelige of gereguleerde informatie werken, brengen deze hiaten grote risico's met zich mee.

In deze blogpost bekijken we AI-tools die zijn ontworpen voor privacybewuste teams, met de nadruk op hoe ze toegangscontroles afdwingen en verantwoord gebruik van AI ondersteunen.

Om u te helpen snel opties te vergelijken, vindt u hier een weergave van de beste tools voor gegevensprivacy en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Naam van de tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp Contextuele AI met ClickUp Brain, Brain MAX desktop companion, Super Agents met toestemmingscontroles, AI-aangedreven taken en documenten, op rollen gebaseerde toegangscontroles, ISO 42001-conforme AI-governance en garanties voor nul gegevensopleiding of -bewaring. Privacybewuste teams die behoefte hebben aan een veilige, alles-in-één werkruimte met contextuele AI die rechtstreeks in het dagelijkse werk is geïntegreerd. Free Forever; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Lumo (door Proton AG) Geen registratie van gesprekken, geen standaard modeltraining, zero-access-encryptie voor opgeslagen chats, volledig open source, GDPR- en HIPAA-conform, ISO 27001- en SOC 2-gecertificeerd. Teams die een privacygerichte AI-assistent willen voor schrijven, samenvatten en onderzoek zonder risico's op het gebied van gegevensverzameling. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12,99 per gebruiker per maand. Duck. ai Geen account vereist, geen directe opslagruimte of modeltraining, lokale chatopslagruimte met verwijderingscontrole, versleutelde cache van 15 minuten, optionele locatie-uitwisseling op stadsniveau. Individuen en teams die een gratis, anonieme AI-chatbot willen met sterke privacy-standaardinstellingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9,99/maand. Quill Volledig lokale transcriptie van vergaderingen, realtime samenvattingen, gestructureerde aantekeningen met follow-ups, schermafbeelding tijdens het delen van schermen, geen cloud-audiorouting Privacybewuste teams die veilige transcripties van vergaderingen nodig hebben zonder gegevens naar externe servers te verzenden Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7,99/maand. Standaardantekeningen End-to-end versleutelde aantekeningen, versleutelde synchronisatie op het apparaat, revisiegeschiedenis op lange termijn, versleutelde e-mail-back-ups, tweefactorauthenticatie (2FA) en biometrische vergrendeling Teams en individuen die behoefte hebben aan veilige langetermijnopslagruimte voor aantekeningen en versleuteld kennisbeheer Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 63 per jaar. Tutanota (Tuta) End-to-end versleutelde e-mail en kalender, zero-knowledge architectuur, post-kwantumcryptografie, versleuteld zoeken, anonieme aanmelding, tweefactorauthenticatie (2FA) Teams die behoefte hebben aan veilige zakelijke e-mail en kalenders met standaard krachtige versleuteling Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf € 3,60/maand. Skiff End-to-end versleutelde e-mails en documenten, versleutelde onderwerpen, realtime samenwerking in Skiff Pages, trackerblokkering, aangepaste domeinen en aliassen Teams die op zoek zijn naar een veilig, versleuteld alternatief voor traditionele e-mail en documentwerkruimten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 4 per maand. Obsidian Lokale opslagruimte met Markdown, interactieve grafische weergave, offline toegang, gedetailleerde controle bij synchronisatie, Canvas voor visuele planning Individuen en teams die volledige controle willen over kennisbeheer zonder door leveranciers gecontroleerde cloudopslagruimte Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per gebruiker per maand (synchroniseren) SimpleLogin Open-source e-mailaliasing, ondersteuning voor PGP-encryptie, aangepaste domeinen, routing van meerdere mailboxen, tweefactorauthenticatie (2FA) met TOTP en WebAuthn Teams en individuen die e-mailtracking willen verminderen en hun primaire inbox-identiteit willen beschermen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 4 per gebruiker per maand. Protecto Geautomatiseerde detectie, maskering en tokenisatie van PII, PHI en PCI, redactie met behoud van formaat, contextgebaseerde toegangscontrole (CBAC), compliance-ondersteuning (HIPAA, GDPR, CPRA, DPDP) Ondernemingen die een gegevensbeschermingslaag nodig hebben tussen interne systemen en AI-modellen Aangepaste prijzen

De acceptatie van AI loopt snel terug wanneer teams niet zeker weten waar hun gegevens naartoe gaan of hoe deze kunnen worden gebruikt. Voor organisaties die clientinformatie of gereguleerde , gevoelige gegevens opslaan, is privacygerichte AI verplicht voor veilig en schaalbaar gebruik.

Dit is waarom u prioriteit moet geven aan de juiste oplossing voor gegevensprivacy:

Duidelijk eigendom en isolatie van gegevens: zorgt ervoor dat uw prompts, bestanden en outputs beperkt blijven tot uw werkruimte en nooit worden vermengd met openbare gegevens of de omgevingen van andere klanten.

Expliciete controle over model training: Hiermee kunt u het gebruik van gegevens voor training standaard uitschakelen en een bewuste opt-in vereisen wanneer training is toegestaan.

Afgedwongen toegangscontroles en controleerbaarheid: past op rollen gebaseerde toestemmingen, activiteitenlogboeken en gebruikszichtbaarheid toe, zodat de toegang van AI overeenkomt met uw past op rollen gebaseerde toestemmingen, activiteitenlogboeken en gebruikszichtbaarheid toe, zodat de toegang van AI overeenkomt met uw gegevensbeheer en interne beleid ten aanzien van veiligheid.

Regelgeving klaar door ontwerp: Ondersteunt Ondersteunt projectcompliancevereisten zoals GDPR, HIPAA, SOC 2 of ISO-normen om voorzorgsmaatregelen voor gegevensveiligheid rechtstreeks in dagelijkse werkstroomen in te bedden.

Consistente privacy voor alle modellen en functies: past dezelfde regels voor veiligheid en gegevensbeheer toe, zelfs wanneer er onder de motorkap meerdere AI-modellen of -mogelijkheden worden gebruikt.

Operationele continuïteit en toekomstbestendigheid: beschermt uw werkstroom nu de regelgeving in de sector strenger wordt en AI steeds kritischer wordt bekeken, zodat u later geen herstelwerkzaamheden of overhaaste migraties hoeft uit te voeren.

Laten we de beste tools voor gegevensprivacy bekijken door hun voor- en nadelen, functies en prijzen te vergelijken.

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven productiviteit met veiligheid en compliance op niveau van de onderneming)

De invoering van AI brengt vaak verborgen risico's met zich mee. U genereert output in losstaande tools, waardoor uw zichtbaarheid afneemt op wie gevoelige informatie kan gebruiken of openen. Voor privacybewuste teams maakt deze fragmentatie het moeilijker om AI-governance en naleving van regelgeving af te dwingen.

ClickUp verandert dit door te werken als een geconvergeerde AI-werkruimte die wordt aangedreven door contextuele AI. AI is rechtstreeks ingebouwd in het platform waar u al werkt, waardoor het risico van het delen van gevoelige informatie met onbekende tools wordt verminderd. Het biedt ook krachtige functies voor veiligheid, waaronder strikte toegangscontroles en gestructureerde toestemmingen om uw gegevens te beschermen.

Laten we eens nader bekijken hoe ClickUp prioriteit geeft aan veiligheid en dit ondersteunt met mogelijkheden op niveau van de onderneming om u te helpen uitdagingen bij de implementatie van AI te vermijden.

Krijg standaard privacy en veiligheid op niveau van de onderneming.

ClickUp beschouwt privacy en veiligheid als de basis voor elke functie waarop u vertrouwt in het platform. Uw gegevens worden verwerkt op een infrastructuur van enterprise-kwaliteit die wordt gehost op Amazon Web Services (AWS), met ingebouwde continue monitoring en beperkte toegangscontroles.

ClickUp voldoet ook aan GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017 en ISO 27018, die onafhankelijk de praktijken op gebied van veiligheid controleren. Gegevens worden zowel tijdens het transport als in rust versleuteld, zodat de informatie die u in ClickUp opslaat, beschermd blijft tegen ongeoorloofde toegang.

🎖️ Het strategische voordeel: ClickUp houdt de veiligheid voortdurend in de gaten. Het platform controleert de veiligheid en prestaties 24/7/365 en voert continu geautomatiseerde risicobeoordelingen uit. Het werkt ook samen met onafhankelijke derde partijen om regelmatig penetratietests uit te voeren.

Genereer AI-output zonder gevoelige gegevens te exporteren

ClickUp Brain is geen aparte chatbot of plug-in. Het is de ingebouwde AI-assistent die uw taken, documenten, chats en projectgegevens begrijpt als werk dat u al bezit en beheert.

In plaats van gegevens naar externe AI-tools te exporteren en gevoelige informatie te dupliceren, gebruikt ClickUp Brain de daadwerkelijke structuur en content van uw werkruimte om output te genereren.

U kunt ClickUp Brain ook op de volgende manieren gebruiken:

Stel gestructureerde rapporten, korte berichten, e-mails en zelfs blogposts op met een duidelijke toon en format.

Maak taakbeschrijvingen, subtaaken en vergaderverslagen aan de hand van eenvoudige taalopdrachten.

Stel vragen in natuurlijke taal om nauwkeurige inzichten over werk te verkrijgen uit verschillende taken, documenten en eerdere gesprekken.

U kunt AI-outputs rechtstreeks omzetten in ClickUp-taken, eigenaren, deadlines en afhankelijkheden toewijzen en AI-gestuurde inzichten omzetten in verantwoordelijk werk. Gebruik bovendien aangepaste velden om details zoals status, risiconiveau of klantinformatie vast te leggen en prioriteiten in te stellen om aan te geven wat eerst aandacht nodig heeft.

Zet AI-output om in verantwoordelijke acties door uw werk te organiseren en prioriteiten te stellen met ClickUp-taaken.

Voor langere content kunt u AI-output opslaan in ClickUp Docs en deze doorzoekbaar houden of rechtstreeks koppelen aan het werk dat ze ondersteunen.

💡 Pro-tip: Wanneer u ClickUp Docs deelt, kunt u precies bepalen wie ze kan bekijken en bewerken. U kunt een document privé houden en alleen delen met specifieke personen of teams, het openstellen voor iedereen in uw werkruimte, of externe medewerkers uitnodigen via e-mail of links. U kunt ook specifieke toestemmingen combineren met de Protect Doc-schakelaar om onbedoelde of ongeoorloofde bewerkingen te voorkomen, zodat het bedrijfsbeleid en de SOP's veilig en ongewijzigd blijven.

Voorkom AI-wildgroei met ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain MAX breidt de contextuele AI-mogelijkheden van ClickUp uit tot een krachtige desktopcompanion die AI-wildgroei vermindert en intelligent werk centraliseert. In plaats van te schakelen tussen losstaande AI-tools, kunt u content zoeken en genereren vanuit één gecontroleerde omgeving die is verankerd in uw ClickUp-werkruimte.

Stel content op en analyseer informatie rechtstreeks in uw werkstroom met ClickUp BrainMAX.

U krijgt ook:

Ondernemings AI-zoekfunctie: zoek vanuit één plek in ClickUp, het web en gekoppelde apps zoals Google Drive, Figma, GitHub en SharePoint om direct taken, documenten, bestanden en belangrijke details te vinden.

AI-gestuurde acties: gebruik natuurlijke taal om documenten samen te vatten, taken aan te maken, vergaderingen te plannen, content te genereren of updates te plaatsen, rechtstreeks vanuit ClickUp.

Talk to Text : dicteer Taaken, berichten en zoekopdrachten handsfree terwijl BrainMAX deze in realtime transcribeert en uitvoert. dicteer Taaken, berichten en zoekopdrachten handsfree terwijl BrainMAX deze in realtime transcribeert en uitvoert.

Meerdere AI-modellen: krijg toegang tot en kies uit meerdere LLM's, zoals ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek en Gemini, op basis van uw specifieke gebruikssituatie.

ClickUp ondersteunt zijn AI-mogelijkheden met duidelijk gegevensbeheer en afdwingbare waarborgen. Het platform is gecertificeerd volgens ISO 42001, een wereldwijde norm voor verantwoord en veilig beheer van AI. Bovendien wordt ClickUp AI niet getraind op gegevens uit uw werkruimte en verbieden licentieovereenkomsten met AI-partners expliciet het gebruik van klantgegevens voor het trainen van modellen.

Automatiseer uw werk met Super Agents, zonder de controle te verliezen.

ClickUp AI Super Agents zijn door AI aangestuurde teamgenoten die rechtstreeks in uw werkruimte opereren en gebruikmaken van de echte projectcontext om het werk vooruit te helpen.

U kunt met Super Agents communiceren zoals u dat met een teamgenoot zou doen. Wijs hen taken toe, maak een vermelding van hen in gesprekken of vraag hen om documenten samen te stellen en automatisch opvolging te geven aan werk.

Automatiseer routinematige werkzaamheden en werk samen met AI-teamgenoten, terwijl u volledige controle houdt over toestemming en toezicht.

Super Agents werken onder directe menselijke controle met duidelijk omschreven grenzen. Wanneer u er een aanmaakt, kunt u precies configureren hoe deze met uw werkruimte kan communiceren (inclusief welke tools deze kan gebruiken).

Iedereen met toestemming om de toegang te beheren, kan deze configuratie op elk moment bijwerken en zorgen voor continu toezicht. Hoewel Super Agents automatisch openbare werkruimtegegevens ontvangen om up-to-date te blijven, moet toegang tot specifieke of gevoelige gebieden expliciet worden verleend.

💡 Pro-tip: Controleer de toegang tot Super Agent via uw bestaande rollen in de werkruimte om de controle strak en voorspelbaar te houden. Beheer de toegang op lidniveau zorgvuldig: leden, beheerders en eigenaren kunnen standaard openbare Super Agents aanmaken, triggeren en beheren, dus controleer regelmatig wie deze rollen vervult.

Bescherm privégegevens automatisch: vertrouw op rollen gebaseerde toestemmingen om alle Super Agent-profielinformatie te verbergen die gebruikers niet mogen zien.

De beste functies van ClickUp

Leg vergaderingen moeiteloos vast: gebruik gebruik ClickUp AI Notetaker om samenvattingen en actiepunten te genereren die verbonden blijven aan taken en documenten in uw werkruimte.

Werk visueel samen met veiligheidsmaatregelen: brainstorm en plan in brainstorm en plan in ClickUp Whiteboards die de toestemming voor de werkruimte overnemen en gekoppeld blijven aan het werk.

Houd gesprekken in context: communiceer in communiceer in ClickUp Chat binnen uw werkruimte in plaats van te vertrouwen op zelfstandige chat-tools die de context fragmenteren en de veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Werk veilig monitoren: visualiseer realtime inzichten via visualiseer realtime inzichten via ClickUp dashboards en zorg tegelijkertijd voor op rollen gebaseerde toegang tot gevoelige gegevens.

Limieten van ClickUp

Het brede bereik aan functies kan voor nieuwe gebruikers even wennen zijn.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 11.080 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4540 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik waardeer de voortdurende innovatie van ClickUp en de manier waarop het zich sterk richt op AI. De AI Super Agent is krachtig en stelt u in staat om routinetaken zeer snel te configureren. Ik vind de sjablonen ook nuttig tijdens de installatie, ook al kost het veel tijd en moeite om alles goed in te stellen.

Ik waardeer de voortdurende innovatie van ClickUp en de manier waarop het zich sterk richt op AI. De AI Super Agent is krachtig en stelt u in staat om routinetaken zeer snel te configureren. Ik vind de sjablonen ook nuttig tijdens de installatie, ook al kost het veel tijd en moeite om alles goed in te stellen.

👀 Wist u dat? Volgens het rapport State of AI Security van Acuvity beschikt 70% van de organisaties nog steeds niet over geoptimaliseerd AI-beheer. Uit hetzelfde rapport blijkt dat 38% AI-runtime-veiligheid noemt als hun grootste uitdaging op het gebied van AI-veiligheid voor ondernemingen.

2. Lumo (het beste voor privacygerichte AI zonder gegevensregistratie of modeltraining)

via Lumo

Lumo is ontwikkeld door het team achter Proton Mail en Proton Drive en is een AI-assistent die taken zoals schrijven, samenvatten en analyseren uitvoert.

Proton heeft de tool zo ontworpen dat deze werkt zonder uw gegevens te verzamelen. Het registreert uw gesprekken niet en hergebruikt interacties niet voor personalisatie. Het platform kan ook niet zien wat u vraagt of wat de assistent antwoordt, en het gebruikt uw gegevens nooit om profielen op te stellen of AI-modellen te trainen.

Gesprekken worden opgeslagen met zero-access-encryptie, zodat alleen uw apparaat ze kan decoderen. Omdat de tool volledig open source is, kunnen u of uw team voor veiligheid de code onafhankelijk controleren, wat het vertrouwen versterkt dat privacybescherming in het systeem zelf is ingebouwd.

De beste functies van Lumo

Begin direct met chatten zonder in te loggen of een account aan te maken, zodat u snel en zonder problemen toegang hebt.

Voldoe aan wettelijke vereisten zoals GDPR en HIPAA, ondersteund door Proton's ISO 27001- en SOC 2-certificeringen.

Houd gegevens volledig binnen uw organisatie door te voorkomen dat gesprekken worden gedeeld met derden of externe AI-providers.

Limieten van Lumo

Kan inconsistenten resultaten opleveren voor nauwkeurige berekeningen, waarbij herhaalde queries verschillende resultaten opleveren voor dezelfde invoer.

Prijzen van Lumo

Free

Plus: $ 12,99 per gebruiker per maand

Lumo-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Lumo?

Een Reddit-gebruiker zegt:

Ik heb Lumo AI gebruikt voor onderzoek. Het is een zeer capabele AI voor dit doel. Ik gebruik het echter in combinatie met Mistral. Ik vroeg het om de onderwerpen waarover ik meer informatie wilde hebben gedetailleerd te beschrijven na een gedetailleerde prompt, en vond dat het direct en no-nonsense was.

Ik heb Lumo AI gebruikt voor onderzoek. Het is een zeer capabele AI voor dit doel. Ik gebruik het echter in combinatie met Mistral. Ik vroeg het om de onderwerpen waarover ik meer informatie wilde hebben gedetailleerd te beschrijven na een gedetailleerde prompt, en vond dat het direct en no-nonsense was.

3. Duck. ai (het beste voor anonieme AI-gesprekken en snelle samenvattingen zonder accounts of het bijhouden van gegevens)

Duck. ai is een gratis, privacygerichte AI-chatbot die in 2025 door DuckDuckGo is gelanceerd. Hiermee kunt u communiceren met meerdere grote taalmodellen, zoals GPT-4o mini, Claude 3. 5 Haiku en Llama 4, terwijl uw prompts niet worden opgeslagen of gebruikt voor modeltraining.

U kunt de tool gebruiken om antwoorden te genereren en teksten samen te vatten zonder een account aan te maken of persoonlijke identiteitsgegevens te koppelen. In tegenstelling tot traditionele tools die gesprekken opslaan op externe servers, bewaart Duck.ai recente gesprekken lokaal op uw apparaat, zodat u ze op elk moment kunt verwijderen.

Duck.ai bevat ook doordachte privacycontroles voor contextuele relevantie. U kunt met de optionele schakelaar 'Gebruik geschatte locatie' alleen locatiegegevens op stadsniveau delen met providers. Uw exacte locatie en IP-adres blijven verborgen en de instelling is standaard uitgeschakeld, zodat u volledige controle hebt over het gegevensbeheer.

De beste functies van Duck.ai

Zet belangrijke gesprekken vast door maximaal vijf chats bovenaan uw lijst met recente chats te plaatsen, zodat u ze snel kunt openen en ze niet per ongeluk kunt verwijderen met de Fire Button.

Verfijn de context van uw antwoord door beperkte details te delen, zodat antwoorden de juiste eenheden, datums en tijdzones volgen.

Sla sessiegegevens tijdelijk op in een versleutelde cache gedurende maximaal 15 minuten om problemen met de verbinding op te lossen, en verwijder ze vervolgens definitief.

Beperkingen van Duck.ai

De tool levert mogelijk minder gepersonaliseerde en relevante antwoorden, waardoor extra input nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.

Prijzen van Duck.ai

Free

Abonnement: $ 9,99/maand

Duck. ai beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📮 ClickUp Insight: 53% van de organisaties heeft geen AI-governance of alleen informele richtlijnen. En wanneer mensen niet weten waar hun gegevens naartoe gaan – of of een tool een nalevingsrisico kan vormen – aarzelen ze. Als een AI-tool buiten vertrouwde systemen valt of onduidelijke gegevenspraktijken hanteert, is de angst voor "Wat als dit niet veilig is?" voldoende om de invoering ervan te stoppen. Dat is niet het geval met de volledig gecontroleerde, veilige omgeving van ClickUp. ClickUp AI voldoet aan GDPR, HIPAA en SOC 2 en is ISO 42001-gecertificeerd, waardoor uw gegevens privé, beschermd en verantwoord beheerd worden. Externe AI-providers mogen geen ClickUp-klantgegevens trainen of bewaren, en multi-modelondersteuning werkt onder uniforme toestemmingen, privacycontroles en strenge normen voor veiligheid. Hier wordt AI-governance onderdeel van de ClickUp-werkruimte zelf, zodat teams AI met vertrouwen kunnen gebruiken, zonder extra risico's.

4. Quill Vergaderingen (het beste voor transcripties van privévergaderingen die volledig op uw apparaat worden uitgevoerd)

via Quill Vergaderingen

Als u op zoek bent naar een AI-oplossing voor vergaderingen die uw gesprekken niet naar externe systemen verstuurt, biedt Quill een privacygerichte oplossing.

Het transcribeert discussies in realtime en zet ze om in gestructureerde samenvattingen en follow-upitems, zodat uw team beslissingen kan vastleggen zonder afhankelijk te zijn van handmatige aantekeningen.

In plaats van als bot deel te nemen aan vergaderingen of audio door multi-cloudomgevingen te routeren, draait Quill volledig op uw Mac of pc. Bovendien verlaat de audio nooit uw apparaat, waardoor gesprekken privé blijven en de tool flexibel inzetbaar is voor persoonlijke vergaderingen of zelfs solo-brainstormsessies.

De tool legt ook automatisch de visuele context vast. Wanneer iemand tijdens een vergadering zijn scherm deelt, maakt de tool schermafbeeldingen en voegt die informatie rechtstreeks toe aan uw aantekeningen.

De beste functies van Quill

Zoek en vind belangrijke inzichten met behulp van een eenvoudige interface waarmee u snel belangrijke informatie kunt vinden en markeren.

Ontvang wekelijkse samenvattingen en verbeteringssuggesties, samen met een duidelijke lijst van projecten die follow-up vereisen.

Haal statistieken uit gesprekken en zet deze om in overzichtelijke tabellen. Genereer content voor podcasts, presentaties of lezingen.

Limieten van Quill

Aangezien Quill op uw apparaat draait, bestaat er een afhankelijkheid tussen de prestaties en uw hardware, waardoor het programma op oudere machines trager kan werken.

Prijzen van Quill

Free

Lite: $ 7,99/maand

Unlimited: $ 19,99/maand

Teams: $ 15 per gebruiker per maand

Quill-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Quill?

Een G2-gebruiker zegt:

Als consultant die meerdere vergaderingen met oprichters, leidinggevenden en klantenonderzoek interviews afhandelt, is Quill Meetings een enorme aanwinst geweest bij het beheren van alle follow-ups en volgende stappen. Het feit dat alles lokaal wordt afgehandeld, garandeert de privacy van mijn clients, wat van cruciaal belang is bij het omgaan met gevoelige groei- en marktintroductiestrategieën.

Als consultant die meerdere gesprekken met oprichters, leidinggevenden en klantenonderzoek interviews afhandelt, is Quill Meetings een enorme aanwinst geweest bij het beheren van alle follow-ups en volgende stappen. Het feit dat alles lokaal wordt afgehandeld, garandeert de privacy van mijn clients, wat van cruciaal belang is bij het omgaan met gevoelige groei- en marktintroductiestrategieën.

📚 Lees ook: De beste tools voor gegevensbeheer om uw werkstroom te vereenvoudigen en uw gegevens onder controle te krijgen

5. Standard Notes (het beste voor veilige, versleutelde aantekeningen en langdurige opslagruimte voor kennis)

via Standard Notes

Standard Notes is een end-to-end versleutelde app voor het maken van aantekeningen, ontwikkeld voor veilige, langdurige opslagruimte voor kennis. U kunt beginnen met platte tekst om zonder afleiding te schrijven en dit uitbreiden naar rich text, spreadsheets, taken, to-do's, Markdown, wachtwoorden en tokens.

Alle aantekeningen worden op uw apparaat versleuteld voordat ze worden gesynchroniseerd, zodat alleen u en expliciet geautoriseerde medewerkers er toegang toe hebben. De revisiegeschiedenis op lange termijn vormt een aanvulling en dient als een oneindige undo-functie, waardoor u elke versie van een aantekening vanaf het allereerste concept opnieuw kunt bekijken en herstellen.

Om het gegevensbeheer te versterken, biedt de tool elke nacht versleutelde e-mailback-ups van al uw aantekeningen in uw inbox. Het ondersteunt ook tweefactorauthenticatie met behulp van tijdgebaseerde tokens om gegevenslekken te voorkomen en gevoelige informatie te beschermen.

De beste functies van Standard Notes

Organiseer aantekeningen efficiënt door belangrijke aantekeningen vast te maken of aantekeningen naar de prullenbak te verplaatsen met opties voor herstel of permanente verwijdering.

Vergrendel individuele aantekeningen met een extra wachtwoord om gevoelige content extra te beveiligen.

Beveilig de toegang tot apps met een speciale toegangscode of biometrische verificatie, zoals Face ID of vingerafdrukherkenning, om ongeoorloofde weergave te voorkomen.

Beperkingen van Standard Notes

Het synchroniseren en decoderen van aantekeningen op mobiele apparaten kan soms traag zijn en kan er af en toe toe leiden dat de app crasht.

Prijzen van Standard Notes

Standaard: Gratis

Productiviteit: $ 63/jaar

Professional: $ 84/jaar

Beoordelingen en recensies van Standard Notes

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Standard Notes?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind het prettig dat ze privacy boven alles stellen met hun zeer veilige, versleutelde kanaal voor het synchroniseren van gegevens en aantekeningen binnen een apparaat. En ik vind het geweldig dat ze ontwikkelaarstools hebben. Dezelfde ontwikkelaarstool is te vinden in browsers en is ook aanwezig in deze software. Dat betekent dat ik onder de motorkap kan kijken naar eventuele problemen met de code en stijl in mijn aantekeningen.

Ik vind het prettig dat ze privacy boven alles stellen met hun zeer veilige, versleutelde kanaal voor het synchroniseren van gegevens en aantekeningen binnen een apparaat. En ik vind het geweldig dat ze ontwikkelaarstools hebben. Dezelfde ontwikkelaarstool is te vinden in browsers en is ook aanwezig in deze software. Dat betekent dat ik onder de motorkap kan kijken naar eventuele codeverschillen en stijlproblemen in mijn aantekeningen.

👀 Leuk weetje: volgens The State of AI in the Cloud van Wiz wint zelfgehoste AI sterk aan populariteit, met een stijging van het gebruik van BERT van 49% naar 74% op jaarbasis onder toonaangevende modeltypes.

6. Tutanota (het beste voor end-to-end versleutelde e-mail en kalenders voor teams die privacy hoog in het vaandel hebben staan)

via Tutanota

Tuta is een versleuteld e-mail- en kalenderplatform dat is ontwikkeld voor teams en individuen die behoefte hebben aan sterke veiligheid zonder in te boeten aan gebruiksgemak.

Wanneer u andere Tuta-gebruikers een e-mail stuurt, wordt automatisch end-to-end-encryptie toegepast met behulp van asymmetrische encryptie. Voor berichten die buiten het platform worden verzonden, kunnen e-mails nog steeds worden beveiligd met een eenmalig gedeeld wachtwoord met behulp van symmetrische encryptie, dat de ontvanger gebruikt om het bericht te decoderen.

Op architecturaal niveau volgt de tool een zero-knowledge-model en maakt hij gebruik van post-kwantumcryptografie. Deze aanpak beschermt uw gegevens, zelfs als servers worden gehackt, en helpt communicatie toekomstbestendig te maken tegen opkomende cyberdreigingen.

De beste functies van Tutanota

Ondersteun meerdere e-mailaliassen en aangepaste domeinen om identiteiten te beheren en een professionele uitstraling te behouden.

Beveilig uw account met tweefactorauthentificatie en anonieme registratie zonder telefoonnummers of IP-logging.

Bescherm uw gegevens tegen phishing en zorg ervoor dat het AI-beleid van uw bedrijf wordt nageleefd met ingebouwde filters en trackingblockers in Tuta Mail.

Limieten van Tutanota

Ondersteunt geen submappen voor het ordenen van e-mails, wat kan leiden tot een minder gestructureerde inbox.

Prijzen van Tutanota

Persoonlijk : Gratis Revolutionair: € 3,60/maand ($ 4,18/maand) Legend: € 9,60/maand ($ 11,14/maand)

Free

Revolutionair: € 3,60/maand ($ 4,18/maand)

Legenda: € 9,60/maand ($ 11,14/maand)

Business : Essential: € 7,20/gebruiker per maand ($ 8,35/gebruiker per maand) Advanced: € 9,60/gebruiker per maand ($ 11,14/gebruiker per maand) Onbeperkt: € 14,40/gebruiker per maand ($ 16,70/gebruiker per maand)

Essentieel: € 7,20/gebruiker per maand ($ 8,35/gebruiker per maand)

Geavanceerd: € 9,60/gebruiker per maand ($ 11,14/gebruiker per maand)

Onbeperkt: € 14,40/gebruiker per maand ($ 16,70/gebruiker per maand)

Free

Revolutionair: € 3,60/maand ($ 4,18/maand)

Legenda: € 9,60/maand ($ 11,14/maand)

Essentieel: € 7,20/gebruiker per maand ($ 8,35/gebruiker per maand)

Geavanceerd: € 9,60/gebruiker per maand ($ 11,14/gebruiker per maand)

Unlimited: € 14,40/gebruiker per maand ($ 16,70/gebruiker per maand)

Beoordelingen en recensies van Tutanota

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tutanota?

Een gebruiker van Capterra zegt:

We gebruiken het om vertrouwelijk met onze patiënten te communiceren (end-to-end versleuteld). We hebben een gedeelde mailbox opgezet waarmee meerdere medewerkers toegang hebben tot de volledige communicatiegeschiedenis met onze patiënten. Dit maakt ons dagelijks werk erg gemakkelijk.

We gebruiken het om vertrouwelijk met onze patiënten te communiceren (end-to-end versleuteld). We hebben een gedeelde mailbox opgezet waarmee meerdere medewerkers toegang hebben tot de volledige communicatiegeschiedenis met onze patiënten. Dit maakt ons dagelijks werk erg gemakkelijk.

7. Skiff (het beste voor versleutelde e-mail en samenwerking aan documenten met sterke identiteitsbescherming)

via Skiff

Het delen van gevoelige e-mails en documenten via tools die content scannen of activiteiten bijhouden, creëert onnodige risico's. Skiff lost dit op door een veilige werkruimte te bieden die is gebaseerd op versleuteling en gebruikerscontrole.

Het past standaard end-to-end-encryptie toe, waardoor uw e-mails en onderwerpen alleen zichtbaar zijn voor de beoogde ontvangers. Skiff Pages breidt dezelfde bescherming uit naar documenten, zodat u in realtime content kunt maken, bewerken en delen terwijl alles volledig versleuteld blijft.

Met functies zoals aangepaste domeinen, e-mailaliassen, trackerblokkering en mapgebaseerde inboxorganisatie kunt u professioneel samenwerken terwijl u volledige controle behoudt over gegevensverzamelingsmethoden en identiteit.

De beste functies van Skiff

Synchroniseer kalendergebeurtenissen automatisch door uitnodigingen, RSVP's en updates rechtstreeks vanuit uw Skiff-inbox toe te voegen.

Deel bestanden met veiligheid door versleutelde links te gebruiken die de toegang beschermen wanneer u extern samenwerkt.

Verifieer uzelf privé door gebruik te maken van crypto wallet-gebaseerde inlogopties voor samenwerking en deel.

Limieten van Skiff

Skiff ondersteunt momenteel beperkt de integratie met e-mailplatforms van derden.

Prijzen van Skiff

Free

Essentieel: $ 4/maand

Pro: $ 10/maand

Business: $ 15 per gebruiker per maand

Skiff-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Skiff?

Een G2-gebruiker zegt:

End-to-end-encryptie, totale veiligheid en een uitstekende gebruikerservaring zijn de beste eigenschappen van Skiff Mail. Van het toevoegen van aliassen en het blokkeren van trackers tot het toevoegen van filters of aangepaste domeinen, Skiff Mail maakt het eenvoudig om uw e-mail voor teams te beheren.

End-to-end-encryptie, totale veiligheid en een uitstekende gebruikerservaring zijn de beste eigenschappen van Skiff Mail. Van het toevoegen van aliassen en het blokkeren van trackers tot het toevoegen van filters of aangepaste domeinen, Skiff Mail maakt het eenvoudig om uw e-mail voor teams te beheren.

👀 Wist u dat? Bijna 50% van de organisaties verwacht een datalek als gevolg van AI-tools. Nog eens 49% noemt Shadow AI als de op één na grootste bedreiging voor de veiligheid, wat de risico's van onbeheerd AI-gebruik onderstreept.

8. Obsidian (het beste voor lokaal kennisbeheer en persoonlijke kennisbanken)

via Obsidian

Obsidian is een lokaal kennisbeheerplatform dat is ontwikkeld voor mensen die volledige controle willen hebben over hun informatie. Alle aantekeningen worden opgeslagen als gewone Markdown-bestanden op uw apparaat, in plaats van in een door een leverancier beheerde cloud, waardoor u directe controle hebt over het gegevensbeheer.

U kunt aantekeningen over concepten, mensen, plaatsen, boeken en ideeën aan elkaar koppelen om een persoonlijk kennissysteem op te bouwen dat in de loop van de tijd organisch groeit. De interactieve grafische weergave brengt deze verbindingen visueel in kaart, waardoor u patronen kunt ontdekken die anders onopgemerkt zouden blijven.

Voor teams biedt de tool gedetailleerde controle over synchronisatie en samenwerking. Kies precies welke bestanden en voorkeuren tussen apparaten worden synchroniseerd, terwijl andere content privé blijft. Gedeelde bestanden maken samenwerking mogelijk zonder alle gegevens naar een centraal systeem te pushen, waardoor duidelijke grenzen rond gevoelige content behouden blijven.

De beste functies van Obsidian

Volg wijzigingen in de loop van de tijd met een ingebouwde versiegeschiedenis waarmee u revisies voor elke aantekening kunt bekijken en herstellen (tot een jaar aan geschiedenis).

Werk offline en synchroniseer later door uw aantekeningen zonder internetverbinding te bewerken en de wijzigingen automatisch samen te voegen wanneer u weer online bent.

Organiseer ideeën visueel met Canvas voor brainstormen en plannen met ingebouwde aantekeningen, media en webcontent.

Limieten van Obsidian

Het gratis abonnement biedt geen mogelijkheid tot realtime samenwerking en voor effectief gebruik is kennis van Markdown vereist.

Prijzen van Obsidian

Free

Synchroniseren: $ 5 per gebruiker per maand

Publiceren: $ 10 per site per maand

Beoordelingen en recensies van Obsidian

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Obsidian?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Het lokale kluismodel elimineert latentie en zorgen over gegevenslekken, maar met Obsidian Synchronisatie kan ik op elk apparaat precies verdergaan waar ik was gebleven. Dankzij de lokale architectuur worden alle aantekeningen op mijn apparaat bewaard, waardoor het razendsnel werkt en veel minder blootgesteld is aan risico's op veiligheid.

Het lokale kluismodel elimineert latentie en zorgen over gegevenslekken, maar door Obsidian Sync kan ik op elk apparaat precies verdergaan waar ik was gebleven. Dankzij de lokale architectuur worden alle aantekeningen op mijn apparaat bewaard, waardoor het razendsnel werkt en veel minder blootgesteld is aan risico's op gebied van veiligheid.

9. SimpleLogin (het beste voor het beschermen van e-mailidentiteit en het verminderen van bijhouden met veilige aliassen)

via SimpleLogin

Als u e-mailtracking en blootstelling van gegevens wilt verminderen, is SimpleLogin een open-source tool voor e-mailaliasing die is ontworpen om uw primaire inbox te helpen beschermen.

Het werkt door e-mailaliassen te genereren die berichten doorsturen naar uw echte e-mailadres. Zo kunt u zich aanmelden voor tools en diensten zonder ooit uw werkelijke identiteit prijs te geven.

Elk aliasadres kan direct worden gepauzeerd, verwijderd of opnieuw geactiveerd, wat vooral handig is als een alias spam begint te ontvangen of in een datalek terechtkomt. U kunt ook rechtstreeks vanuit een alias op e-mails reageren om spam en phishing te voorkomen, terwijl de volledige werkstroom behouden blijft.

Als PGP-ondersteuning is ingeschakeld, versleutelt de tool inkomende e-mails met uw eigen PGP-sleutel voordat ze naar uw mailbox worden doorgestuurd. Zo bent u er zeker van dat alleen u de berichten kunt ontsleutelen en lezen.

De beste functies van SimpleLogin

Stuur aliassen naar meerdere mailboxen door bestaande inboxen toe te voegen en te kiezen waar elke alias e-mails naartoe moet doorsturen.

Versterk de veiligheid van uw account door tweefactorauthentificatie in te schakelen met TOTP en/of WebAuthn (FIDO) om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Gebruik uw eigen domeinen om merkaliassen te creëren, zoals contact@uwdomein.com of hi@uwdomein.com, terwijl u uw primaire inbox verborgen houdt.

Limieten van SimpleLogin

Aangepaste domeinen kunnen niet worden gedeeld met andere gebruikers, wat het beheer van aliassen binnen gezinnen of teams beperkt.

Prijzen van SimpleLogin

Open source

Free

Premium: $ 4 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van SimpleLogin

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over SimpleLogin?

Een Reddit-gebruiker zegt:

Ik gebruik het nu al enkele maanden voor alles en heb nog nooit problemen gehad. Ik gebruik ook meerdere aangepaste domeinnamen voor aliassen. Het is uitstekend.

Ik gebruik het nu al enkele maanden voor alles en heb nog nooit problemen gehad. Ik gebruik ook meerdere aangepaste domeinnamen voor aliassen. Het is uitstekend.

10. Protecto (het beste voor gegevensbescherming en governance binnen ondernemingen bij het gebruik van AI-modellen)

via Protecto

Protecto AI is een gegevensbeschermingslaag op niveau van de onderneming die zich bevindt tussen uw besturingssystemen en de AI-modellen die u gebruikt.

Het identificeert automatisch PII, PHI, PCI en andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie in uw documenten en datasets. Op basis van het door u gedefinieerde beleid kan het gevoelige elementen naar behoefte maskeren, redigeren, tokeniseren of blokkeren.

Dat niveau van controle wordt mogelijk gemaakt door Context-Based Access Control (CBAC). De tool evalueert wie het AI-verzoek indient en de context waarin de gegevens worden gebruikt, zodat u in complexe omgevingen consistent gedetailleerde regels kunt handhaven.

Met deterministische tokenisatie en formaatbehoudende maskering blijft uw gegevensstructuur intact, zodat AI-modellen nog steeds nauwkeurige en zinvolle outputs kunnen genereren zonder toegang te hebben tot echte waarden.

De beste functies van Protecto

Voldoe aan privacyregelgeving zoals HIPAA, GDPR, DPDP en CPRA door PII te maskeren en de toegang tot gevoelige gegevens te controleren.

Analyseer en modelleer gegevens veilig met behulp van gemaskeerde datasets zonder gevoelige informatie bloot te geven.

Vervang PII en PHI door veilige tokens om analyses, AI-ontwikkeling, deel en rapportage te ondersteunen met minder risico's.

Limiet van Protecto

Voor het verwerken van domeinspecifieke of bedrijfseigen gegevens zijn mogelijk aangepaste schema's en afstemming nodig.

Prijzen van Protecto

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Protecto

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Breng privacygerichte AI-uitvoering onder in één veilig systeem met ClickUp

AI werkt het beste wanneer het op natuurlijke wijze aansluit bij uw manier van werken en van begin tot eind wordt beheerd. Voor privacybewuste teams vormen verspreide AI-tools een risico op veiligheid en leiden ze tot AI-wildgroei.

ClickUp biedt echter contextuele AI die rechtstreeks in uw werkruimte werkt, waar al toestemming en gegevensbeheer bestaan. Van het genereren van outputs met ClickUp Brain tot het uitvoeren ervan via BrainMAX en Super Agents, elke AI-interactie blijft binnen een systeem van registratie met veiligheid.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor het trainen van modellen en blijven onderworpen aan duidelijke toegangscontroles en naleving van GDPR, SOC 2 en ISO 42001.

Veelgestelde vragen

Geen enkele LLM biedt standaard privacy. Privacy hangt af van hoe het model wordt ingezet, beheerd en beperkt. De veiligste aanpak is om LLM's te gebruiken via een gecontroleerd platform zoals ClickUp. Dit platform gebruikt uw gegevens niet voor training, bewaart ze niet na verwerking en dwingt toegang af via strenge werkruimte-toestemmingen en nalevingsnormen.

Een privacyvriendelijke AI-tool heeft een duidelijk gegevensbeheer, zodat u precies weet welke informatie wordt verzameld en hoe deze wordt gebruikt. Uw gegevens worden niet gebruikt voor modeltraining, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. De tool heeft strenge maatregelen voor veiligheid, waaronder versleuteling, op rollen gebaseerde toegangscontroles, auditlogs en naleving van erkende regelgevingsnormen. De tool volgt ook praktijken voor gegevensminimalisatie door alleen te verzamelen wat nodig is en u volledige controle te geven om uw gegevens te verwijderen wanneer dat nodig is.

Ja, sommige AI-tools kunnen worden getraind op basis van de gegevens van uw bedrijf, maar of ze dat ook daadwerkelijk doen, hangt volledig af van het gegevensbeleid van de tool en uw instellingen. Privacybeheertools gebruiken uw gegevens standaard niet voor training en vereisen expliciete toestemming. Als een tool automatisch wordt getraind op basis van klantgegevens of dit verbergt achter vage termen, is deze niet geschikt voor teams die privacy hoog in het vaandel hebben staan.

Niet standaard, maar AI-tools voor bedrijven bieden doorgaans sterkere maatregelen voor veiligheid dan tools voor consumenten. Deze modelgovernancetools omvatten vaak versleuteling, op rollen gebaseerde toegangscontroles, auditlogs, SSO en naleving van privacyregelgeving zoals SOC 2 of GDPR. Ze bieden ook betere maatregelen voor de beheerder en gegevensisolatie. Toch is het feit dat een tool voor bedrijven is bedoeld, geen automatische garantie voor privacy. U moet nog steeds het gegevensbeleid en de trainingspraktijken van de tool bekijken voordat u deze met de gegevens van uw bedrijf gaat gebruiken.

In sommige gevallen wel. Als u werkzaam bent in een gereguleerde sector, zoals de gezondheidszorg, de financiële sector of de juridische dienstverlening, kunnen openbare AI-tools risico's met zich meebrengen op het gebied van compliance en blootstelling van gegevens. Dit komt doordat veel tools voor consumenten gegevens kunnen gebruiken voor modelverbetering of geen strikte toegangscontroles hebben. Gereguleerde teams moeten AI-governancetools gebruiken die duidelijke gegevensbeleidsregels bieden, geen standaard modeltraining, sterke maatregelen voor veiligheid en compliance-ondersteuning die is afgestemd op de vereisten van hun sector.

De veiligste manier om AI op het werk te gebruiken, is door het te behandelen als elk ander systeem dat gevoelige bedrijfsgegevens verwerkt. Kies leveranciers met een transparant gegevensbeleid, duidelijke bewaartermijnen en geen modeltraining op basis van uw gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming. Implementeer op rollen gebaseerde toegangscontroles, volg het principe van minimale rechten en deel alleen de minimaal noodzakelijke informatie. Het belangrijkste is dat u interne richtlijnen voor het gebruik van AI opstelt, zodat iedereen begrijpt wat wel en niet is toegestaan.