Een samenvatting van een vergadering schrijven (+ sjablonen)

Vergaderingen: of je ze nu leuk vindt of niet, ze zijn een onvermijdelijk onderdeel van de werkstroom van elk team.

Maar wat gebeurt er na afloop van de vergadering? Als je antwoord bestaat uit het doorspitten van verspreide aantekeningen of vage herinneringen, dan is het tijd om je proces te heroverwegen. Dat is waar samenvattingen van vergaderingen van pas komen. Ze leggen sleutelinformatie en beslissingen vast en helpen je team om op één lijn en op het juiste spoor te blijven.

In deze blogpost wordt uitgelegd hoe je effectieve samenvattingen van vergaderingen maakt, voltooid met tips over structuur en format op basis van sjablonen. Het is ontworpen om de communicatie te verbeteren en de productiviteit van je team te verhogen.

60-seconden samenvatting

Zo schrijf je effectief een samenvatting van een vergadering:

Begin met de basis : Vermeld de datum, tijd, locatie, deelnemers en agendapunten van de vergadering in een gemakkelijk te lezen format

: Vermeld de datum, tijd, locatie, deelnemers en agendapunten van de vergadering in een gemakkelijk te lezen format Geef een kort overzicht : Vat de sleutelonderwerpen die besproken zijn en de beslissingen die genomen zijn samen. Gebruik eenvoudige, ondubbelzinnige taal

: Vat de sleutelonderwerpen die besproken zijn en de beslissingen die genomen zijn samen. Gebruik eenvoudige, ondubbelzinnige taal Markeer sleutel beslissingen : Gebruik opsommingstekens om belangrijke beslissingen te documenteren en verantwoordelijkheden en toegewezen personen voor vervolgacties te verduidelijken

: Gebruik opsommingstekens om belangrijke beslissingen te documenteren en verantwoordelijkheden en toegewezen personen voor vervolgacties te verduidelijken Lijst met actiepunten : Specificeer toegewezen Taken, verantwoordelijke personen en deadlines

: Specificeer toegewezen Taken, verantwoordelijke personen en deadlines Leg open vragen vast : Documenteer onopgeloste problemen of items die meer input vereisen, inclusief wie ze zal aanpakken en wanneer

: Documenteer onopgeloste problemen of items die meer input vereisen, inclusief wie ze zal aanpakken en wanneer Maak gebruik van sjablonen : Gebruik sjablonen om consistentie te behouden en tijd te besparen

: Gebruik sjablonen om consistentie te behouden en tijd te besparen Gebruik AI-tools : Automatiseer het aantekeningen maken en samenvatten met tools om sleutelpunten automatisch te extraheren

: Automatiseer het aantekeningen maken en samenvatten met tools om sleutelpunten automatisch te extraheren Voeg bijlagen toe : Voeg relevant materiaal toe voor extra context en een beter begrip

: Voeg relevant materiaal toe voor extra context en een beter begrip Proofread en formatteer : Controleer op duidelijkheid en nauwkeurigheid en markeer belangrijke gedeelten met opmaakopties zoals vetgedrukte tekst

: Controleer op duidelijkheid en nauwkeurigheid en markeer belangrijke gedeelten met opmaakopties zoals vetgedrukte tekst Deel onmiddellijk: Verspreid samenvattingen via e-mail of een gedeeld platform om iedereen op één lijn te houden

Wat is een samenvatting van een vergadering?

Een samenvatting van een vergadering is een snel, gemakkelijk te lezen document dat de sleutelpunten van een vergadering samenvat. Het is als een samenvatting van de belangrijkste discussies, beslissingen en actie-items.

Dit is wat een typische samenvatting van een vergadering inhoudt:

Resultaten vergadering : Welke belangrijke beslissingen zijn er tijdens de vergadering genomen?

Welke belangrijke beslissingen zijn er tijdens de vergadering genomen? Actiepunten: Wie is verantwoordelijk voor welke taken en wanneer moeten ze Voltooid zijn?

Wie is verantwoordelijk voor welke taken en wanneer moeten ze Voltooid zijn? Belangrijkste gespreksonderwerpen: Wat waren de belangrijkste onderwerpen tijdens de vergadering?

Een samenvatting van de vergadering geeft iedereen een duidelijk beeld van wat er is gebeurd en wat er nu nog te doen staat. Het zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft, zelfs als ze de vergadering niet kunnen bijwonen.

In tegenstelling tot vergaderingen die meestal gedetailleerder en formeler zijn, aantekeningen van vergaderingen leg de essentie vast - kort, bruikbaar en direct ter zake.

Waarom zijn samenvattingen van vergaderingen belangrijk?

Het schrijven van een samenvatting van een vergadering biedt vele voordelen, ongeacht de soort vergadering . Het kan je werkstroom verbeteren en dingen bijhouden.

Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

Blijf op schema: Een samenvatting van een vergadering is een schriftelijk verslag van alle besproken taken en doelen. Als u deze later bekijkt, kunt u gefocust blijven en actie-items opvolgen

Een samenvatting van een vergadering is een schriftelijk verslag van alle besproken taken en doelen. Als u deze later bekijkt, kunt u gefocust blijven en actie-items opvolgen Vergeet nooit meer belangrijke details: Een samenvatting van een vergadering herinnert u aan alle belangrijke punten die aan bod zijn gekomen. Het helpt u informatie te herinneren die u misschien over het hoofd hebt gezien en houdt uw doelen duidelijk en georganiseerd

Een samenvatting van een vergadering herinnert u aan alle belangrijke punten die aan bod zijn gekomen. Het helpt u informatie te herinneren die u misschien over het hoofd hebt gezien en houdt uw doelen duidelijk en georganiseerd Zorg ervoor dat iedereen op één lijn zit: Een goede samenvatting van de vergadering zorgt ervoor dat zelfs diegenen die de vergadering gemist hebben op de hoogte zijn. Voor aanwezigen is het een geweldige opfrisser om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina blijft

Een goede samenvatting van de vergadering zorgt ervoor dat zelfs diegenen die de vergadering gemist hebben op de hoogte zijn. Voor aanwezigen is het een geweldige opfrisser om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina blijft Bespaar tijd: Moet u de sleutelpunten van de vergadering terughalen? Raadpleeg gewoon de samenvatting in plaats van de opname op te zoeken of het aan collega's te vragen. Zo bespaart u tijd en kunt u uw geheugen snel opfrissen

Moet u de sleutelpunten van de vergadering terughalen? Raadpleeg gewoon de samenvatting in plaats van de opname op te zoeken of het aan collega's te vragen. Zo bespaart u tijd en kunt u uw geheugen snel opfrissen Bescherm uw belangen: Een samenvatting van een vergadering is niet alleen bedoeld om de voortgang bij te houden, maar kan ook dienen als bescherming van het bedrijf. Als er bijvoorbeeld later vragen of geschillen ontstaan over wat er is besproken of besloten, zijn de aantekeningen van de vergadering uw betrouwbare verdediging

Een samenvatting van een vergadering is niet alleen bedoeld om de voortgang bij te houden, maar kan ook dienen als bescherming van het bedrijf. Als er bijvoorbeeld later vragen of geschillen ontstaan over wat er is besproken of besloten, zijn de aantekeningen van de vergadering uw betrouwbare verdediging Bereid uw volgende vergadering gemakkelijk voor: Een succesvolle vergadering begint met een solide agenda voor de vergadering en een goede samenvatting kan daarbij helpen. Door uw aantekeningen van de vorige sessie door te nemen en ze samen te vatten, kunt u snel uw agenda opstellen

🧠 Leuk weetje: De gemiddelde kantoormedewerker woont ongeveer 62 maandelijkse vergaderingen bij . En maar liefst 50% daarvan wordt door de meeste deelnemers als tijdverspilling beschouwd. Dat betekent dat werknemers een aanzienlijk deel van hun werktijd besteden aan onproductieve vergaderingen.

Voorbereidingen om een samenvatting van een vergadering te schrijven

Het schrijven van een goede samenvatting van een vergadering begint met de voorbereiding, lang voordat je het uittypt. Als je georganiseerd bent, wordt het schrijfproces een stuk eenvoudiger.

Hier zijn enkele sleutelaspecten om te onthouden zodat je volledig voorbereid bent op je volgende vergadering en er helemaal klaar voor bent!

Agenda en doelen van de vergadering

Om een samenvatting te maken die alle belangrijke punten bevat, moet je eerst de agenda en doelen van de vergadering begrijpen. Als je weet wat er op tafel ligt, kun je je concentreren op het verzamelen van de belangrijkste details.

Besteed dus altijd aandacht aan de belangrijkste doelstellingen en de onderwerpen die ter discussie staan. Dit zal je helpen om vast te leggen wat het belangrijkst is.

Beheers je aantekeningstechnieken

Goed aantekeningen maken is de basis van een buitengewone samenvatting van de vergadering . Bullet points, symbolen en afkortingen zijn hier je vrienden. Hiermee kun je details vastleggen zonder iets belangrijks te missen.

Leg de sleutelpunten en beslissingen tijdens de vergadering vast als leidraad voor je samenvatting.

💡Pro Tip: Met ClickUp AI notulist hebt u toegang tot slimme samenvattingen, doorzoekbare transcripties en actie-items, allemaal met de kracht van Taken, Documenten en ClickUp AI .

Verzamel de juiste documenten

Verzamel voordat je begint met schrijven alle documenten die je kunnen helpen om een nauwkeurigere en beknoptere samenvatting te maken. De juiste bronnen zorgen ervoor dat je alle details en feiten vastlegt.

Enkele belangrijke documenten om mee te nemen:

Vorige samenvattingen van vergaderingen of notulen

Presentatiemateriaal of dia's

Referentiedocumenten

Relevante rapporten of gegevens

Met deze tools heb je alles wat je nodig hebt om een gedetailleerde en nauwkeurige samenvatting van een vergadering te schrijven.

Stappen voor het schrijven van een samenvatting van een vergadering

Als je klaar bent om samen te vatten, lees je hier hoe je kunt beginnen.

Stap 1: Begin met de basisgegevens van de vergadering

De basis van een goede samenvatting van een vergadering begint bij de basis. Deze details geven context en vormen de fase.

Begin met het vermelden van de naam van de organisatie of het bedrijf, de datum en tijd van de vergadering en alle relevante agendapunten. Vergeet ook niet een lijst van aanwezigen en hun rollen binnen het bedrijf op te nemen. Deze informatie helpt lezers te begrijpen wie er aanwezig was en wat hun betrokkenheid was bij de discussie.

Presenteer dit in een makkelijk leesbaar format. Bijvoorbeeld, een eenvoudige tabel kan alles netjes en georganiseerd houden:

Details | Informatie |

| ----------- | ---------------------------------------------------------- |

| Datum: 15 oktober 2025

| Tijd: 14:00 - 15:00 uur

| Locatie: Conferentieruimte B

| John Doe, Marketing Lead, Jane Smith, Verkoopdirecteur, enz. |

Een tabel als deze maakt uw samenvatting visueel aantrekkelijk en zorgt ervoor dat de details gemakkelijk toegankelijk zijn.

**Weet je dat? 75% van de werknemers op afstand besteden tot 10 uur per week aan vergaderingen.

Stap 2: Geef een kort overzicht van de sleutelonderwerpen die zijn besproken

Gebruik bij het schrijven van uw samenvatting duidelijke, directe taal om u te concentreren op de sleutelbegrippen. Begin met de belangrijkste beslissingen en rangschik ze op belangrijkheid voor meer duidelijkheid.

Houd je samenvatting helder en beknopt zodat iedereen de belangrijkste punten snel kan begrijpen. Zorg ervoor dat je duidelijk maakt wie waarvoor verantwoordelijk is, zodat niemand later in verwarring raakt. Dit maakt het gemakkelijk om een vervolgvergadering te houden en actie te ondernemen.

Stap 3: Documenteer belangrijke beslissingen die zijn genomen

Een goede samenvatting van de vergadering bevat de belangrijkste beslissingen die tijdens de vergadering werden genomen. Wijdt hier een specifieke sectie aan. Splits de belangrijkste besproken onderwerpen op en vat ze duidelijk samen.

Organiseer deze onderwerpen in opsommingstekens zodat ze gemakkelijk te lezen zijn. Dit helpt lezers om de informatie snel te verwerken.

Voorbeeld:

**Onderwerp 1: \Korte samenvatting van het eerste besproken onderwerp]

Onderwerp 2 : \Korte samenvatting van het tweede besproken onderwerp]

: \Korte samenvatting van het tweede besproken onderwerp] Onderwerp 3: \Korte samenvatting van het derde besproken onderwerp]

Je kunt vetgedrukte tekst of een ander format gebruiken om ze eruit te laten springen. Dit helpt je lezers om de sleutelbeslissingen en acties snel te begrijpen.

Hoewel handgeschreven aantekeningen werken, kunnen digitale hulpmiddelen dit proces beter beheersbaar maken.

Of u vergaderingen nu alleen aanpakt of samenwerkt met een team, ClickUp Vergaderingen zorgt ervoor dat uw samenvattingen van vergaderingen georganiseerd zijn en dat u alles wat u nodig hebt om een agenda te beheren en items voor actie in te stellen die uw team verantwoordelijk houden, allemaal op één plek hebt. Met uitgebreide bewerkingsopties helpt toegewezen commentaar u ook uw productiviteit te maximaliseren door de manier waarop u uw besprekingen documenteert en beheert te vereenvoudigen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-57.png ClickUp Docs: hoe schrijf ik een samenvatting van een vergadering? /%img/

Samenvattingen van vergaderingen schrijven en eraan werken met teams die op afstand werken via ClickUp Docs

Bovendien kunt u met ClickUp Documenten kunnen leden van het team bijdragen aan samenvattingen van vergaderingen en deze in realtime schrijven, zodat het eenvoudig is om elk detail vast te leggen terwijl de vergadering zich ontvouwt. Iedereen kan zijn inzichten delen, zodat er geen kritieke informatie over het hoofd wordt gezien.

Je kunt ook aanpasbare sjablonen voor één-op-één vergaderingen in ClickUp Docs om uw samenvattingen van vergaderingen consistent te houden. De leden van het team kunnen details direct aanpassen, zodat het document ieders inbreng weerspiegelt.

🧠 Fun fact: De term 'notulen' voor samenvattingen van vergaderingen is afkomstig van de gewoonte om discussies te timen met een minutenwijzer op een klok, wat duidt op de korte, precieze aard van de samenvatting.

Ook lezen: Top AI notulen van de vergadering Generators

Stap 4: Lijst met actiepunten en volgende stappen

Een lijst maken van actiepunten en volgende stappen zorgt ervoor dat iedereen zijn verantwoordelijkheden kent. In dit samenvattende gedeelte moet kort worden beschreven welke taken zijn toegewezen, wie verantwoordelijk is en wat de deadlines zijn.

Je moet ervoor zorgen dat elk item duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is. Het is ook belangrijk om aan te tonen wie verantwoordelijk is voor elke Taak. Dit zorgt ervoor dat je verantwoording aflegt en dat iedereen weet wie wat doet.

Dit stappenplan zal helpen om de taken op schema te houden en later verwarring te voorkomen. Door je actiepunten gewoon te organiseren, zoals een lijst met opsommingstekens of een tabel, kan iedereen snel zien wat er nodig is. Voorbeeld:

Taak 1: [Toegewezen aan persoon A] - [Deadline: Datum]

[Toegewezen aan persoon A] - [Deadline: Datum] Taak 2: Toegewezen aan persoon B] - deadline: datum]

Toegewezen aan persoon B] - deadline: datum] **Taak 3: Toegewezen aan persoon C - deadline: datum]

ClickUp kan dit proces nog soepeler laten verlopen. Als u het zat bent om handmatig samenvattingen van vergaderingen te schrijven, ClickUp Brein vat vergaderingen automatisch samen. ClickUp's eigen ClickUp AI tool selecteert sleutelpunten, beslissingen en actie-items, waardoor u tijd bespaart.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-58.png ClickUp Brain: hoe schrijf je een samenvatting van een vergadering? /%img/

Vat aantekeningen van vergaderingen in seconden samen met ClickUp Brain

Met ClickUp Brain worden follow-ups ook gemakkelijker. Deze tool markeert de essentiële details zodat u zich kunt concentreren op wat er volgt in plaats van lange aantekeningen opnieuw te moeten lezen.

Stap 5: Vat eventuele open vragen of follow-upbehoeften samen

Het is cruciaal om alle open vragen of items die verdere aandacht nodig hebben vast te leggen. Dit zijn de problemen die tijdens de vergadering niet werden opgelost of die extra input vereisen voordat ze kunnen worden gesloten.

Maak in je samenvatting een lijst van deze vragen of follow-upbehoeften zodat iedereen weet wat er nog moet gebeuren. Vermeld details over wie verantwoordelijk is voor de afhandeling en stel voorlopige deadlines op voor de afhandeling.

Bijvoorbeeld:

Vraag/Actie-item Verantwoordelijke persoon Opvolging/Datum Vraag 1: Wie is verantwoordelijk om dit op te helderen? Naam] Follow-up nodig voor: Datum] Vraag 2: Wie is verantwoordelijk voor de opheldering? Vraag 2: Wie gaat dit opvolgen? Uiterste datum voor reactie: datum] Actie item: Wie gaat dit onderzoeken? Update nodig voor: datum]

Deze tabel zorgt ervoor dat er geen details over het hoofd worden gezien en houdt iedereen verantwoordelijk voor de follow-ups. Aanteken de volgende stappen, zelfs als deze minimaal zijn, en maak duidelijk wie wanneer verantwoordelijk is. Dit houdt het project bij en soepel in beweging.

Stap 6: Proeflezen en de samenvatting onmiddellijk delen

Neem even de tijd om de samenvatting van uw vergadering na te lezen. Een doeltreffende samenvatting is rechttoe rechtaan, beknopt en goed georganiseerd, en benadrukt de sleutelbeslissingen en discussies zodat ze gemakkelijk te begrijpen zijn.

Concentreer je bij het proeflezen op:

Het corrigeren van spel- en grammaticafouten

Ervoor zorgen dat alle beslissingen en actie-items zijn opgenomen en correct zijn

Een professionele toon aanhouden die past bij de context van de vergadering

Om je samenvatting nog nuttiger te maken, voeg je relevante documenten en referenties toe. Deze ondersteunen je aantekeningen en bieden extra context, zodat lezers dieper kunnen duiken als dat nodig is.

Denk vervolgens na over hoe je je samenvatting presenteert. Het format moet overeenkomen met de voorkeuren van de deelnemers aan de vergadering. Hier zijn een paar veelvoorkomende opties:

Platte tekst: Een eenvoudige e-mail of document met een duidelijke, gemakkelijk leesbare structuur

Een eenvoudige e-mail of document met een duidelijke, gemakkelijk leesbare structuur Rijke tekst: Een document met opmaakopties zoals vetgedrukte tekst of opsommingstekens om sleutelpunten te benadrukken

Een document met opmaakopties zoals vetgedrukte tekst of opsommingstekens om sleutelpunten te benadrukken PDF: Een goed georganiseerd, stabiel format dat er consistent uitziet op alle apparaten

Nu is het tijd om je samenvatting te delen. Kies een methode die het beste werkt voor je team en belanghebbenden.

E-mail is een gemakkelijke optie. Stuur het direct naar alle betrokkenen, zodat ze een kopie krijgen

is een gemakkelijke optie. Stuur het direct naar alle betrokkenen, zodat ze een kopie krijgen Als uw organisatie een Gedeeld platform heeft, plaats de samenvatting dan daar zodat deze voor iedereen toegankelijk is

heeft, plaats de samenvatting dan daar zodat deze voor iedereen toegankelijk is Na het delen is het een goed gebruik om een follow-up te geven. Een snelle e-mail of check-in zorgt ervoor dat iedereen de samenvatting heeft ontvangen en beoordeeld

Wanneer u uw samenvattingen van vergaderingen beheert, kunnen integraties met tools zoals Slack, Zoom en uw kalender apps het nog gemakkelijker maken. Deze integraties koppelen uw aantekeningen van vergaderingen aan taken en projecten, zodat alles op elkaar is afgestemd en op schema blijft.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-59.png ClickUp integraties /%img/

ClickUp integreren met andere apps en tools voor vergaderingen zoals Zoom en Slack

Of, als u meer directe communicatietools wilt gebruiken, kunt u gebruik maken van chat, @vermeldingen en toegewezen commentaar functies. Ze helpen u toegewezen personen te taggen voor snelle updates, zodat ze geen belangrijke deadlines of herinneringen missen.

Sjablonen voor samenvattingen van vergaderingen

Nu je weet hoe je een uitstekende samenvatting van een vergadering schrijft, is het tijd om ze te implementeren. Een goed sjabloon kan je tijd besparen en ervoor zorgen dat er niets wordt weggelaten.

Laten we er eens een paar bekijken:

1. Sjabloon voor notulen van ClickUp vergaderingen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-60.png Sjabloon voor ClickUp Vergadering aantekeningen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438620&department=operations&_gl=1\*j16yki\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzE1NzkyNTYuRUFJYUlRb2JDaE1JNC16ZWlxWFRpUU1Wa2w4UEFoMnZ1Z2FNRUFBWUFTQUFFZ0pnbHZEX0J3RQ..

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp sjabloon voor aantekeningen voor vergaderingen is een kant-en-klare oplossing voor iedereen die tijd wil besparen en georganiseerd wil blijven. Dit sjabloon zorgt ervoor dat u alle belangrijke details vastlegt, zoals aanwezigheid, agendapunten, actie items en sleutel beslissingen.

Met behulp van een sjabloon voor aantekeningen van vergaderingen maakt het maken van aantekeningen eenvoudiger en consistenter, vooral in grotere teams. Als iedereen hetzelfde format volgt, vergaderingen bijhouden en geen belangrijke informatie missen is eenvoudig.

Met dit sjabloon maak je uniforme samenvattingen van vergaderingen, ongeacht wie de aantekeningen maakt. Deze consistentie helpt je team op één lijn te blijven en zorgt ervoor dat er niets over het hoofd wordt gezien.

2. Sjabloon voor terugkerende ClickUp vergaderingen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-61.png ClickUp sjabloon voor terugkerende vergaderingen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-2271368&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u regelmatig vergaderingen houdt met een soortgelijk format, zoals dagelijkse stand-ups of wekelijkse updates, dan is de ClickUp sjabloon voor terugkerende aantekeningen voor vergaderingen is een redder in nood. Door hetzelfde sjabloon voor elke vergadering te gebruiken, creëer je een consistente structuur en een referentie voor de toekomst.

Begin met het vastleggen van de startdatum van de vergadering, het doel, wie er aanwezig was en eventuele afwezigen of quorumgegevens. Je vindt hier ook een suggestie voor de structuur van een vergadering, maar voel je vrij om deze aan te passen aan je eigen behoeften.

Voor elk agendapunt is er ruimte om aantekeningen te maken en de uitslag van stemmingen te noteren. Je kunt ook actiepunten oplijsten, ze direct koppelen aan taken en de voortgang bijhouden met aangepaste statussen. Houd alles bij de hand door de begin- en einddatum van uw vergadering te noteren, plus de einddatum van uw volgende vergadering.

Als u klaar bent, is het delen van de samenvatting eenvoudig: maak gewoon een alleen-lezen koppeling en deel deze met belanghebbenden voor eenvoudige toegang.

3. Sjabloon voor ClickUp aantekeningen voor vergaderingen met de client

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-62.png ClickUp sjabloon voor aantekeningen van klantvergaderingen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-1516248&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wanneer een client de rekening betaalt, wordt het bijhouden van elk projectdetail cruciaal. De ClickUp sjabloon voor aantekeningen van vergaderingen met de client maakt het eenvoudig om alles vast te leggen - voor, tijdens en na de vergadering.

Dit gratis sjabloon biedt een duidelijke structuur, zodat u georganiseerd blijft. Je kunt eenvoudig de status van de vergadering bijhouden, of deze nu gepland, in uitvoering of Voltooid is. Bovendien staan al je bronnen op één plek, klaar voor gebruik!

Met dit sjabloon kan je team direct in het document samenwerken en updates of agendapunten vooraf toevoegen. Tijdens de vergadering kan iedereen in realtime bijdragen en de feedback van de client, nieuwe vereisten, beslissingen en volgende stappen bijhouden.

Zodra de vergadering is afgerond, kunt u de aantekeningen rechtstreeks vanuit ClickUp e-mailen naar belanghebbenden. Op deze manier worden al uw aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen op één plaats bewaard, zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen wanneer dat nodig is.

