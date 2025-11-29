Top 11 AI-verkoopassistenten om uw verkoopproces te automatiseren en op te schalen

Waarom hebt u een AI-verkoopassistent nodig? Laten we dat eens uitleggen.

Verkoopprocessen bestaan uit meerdere bewegende delen op een willekeurige dag. CRM-onderhoud, follow-ups, samenvattingen van telefoongesprekken, onderhoud van de pijplijn en die steeds groeiende lijst met leads die u vorige week had moeten contacteren? Het is veel.

En hier komt het: ondanks grotere tech stacks daalt het behalen van quota. Volgens het State of Sales-rap port van Salesforce besteedt een vertegenwoordiger slechts 28% van zijn tijd aan verkopen. De rest gaat verloren aan gegevensinvoer en leadbeheer.

Stel je nu eens voor dat je een assistent (of vijf) hebt die 24/7 werkt, elke follow-up onthoudt, elk bericht personaliseert en je zelfs waarschuwt wanneer deals op het punt staan te mislukken, nog voordat dat gebeurt.

AI-software voor verkoopassistenten brengt intelligentie in elk onderdeel van het verkoopproces. Denk aan leadscoring, slimme outreach, realtime inzichten in gesprekken en detectie van transactierisico's.

De beste AI-verkoopassistentsoftware in één oogopslag

Hieronder vindt u een kort overzicht van de beste AI-verkoopassistentsoftware, zodat u de software kunt kiezen die het beste bij uw team past.

Naam van de tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Automatisering van werkstroomen van verkoop en samenwerking AI-schrijfassistent, CRM-tools, verkoopsjablonen, dashboard, automatiseringen Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen. Clari Omzetprognoses en zichtbaarheid van de pijplijn Voorspellende analyses, prognoses en dealinspectie Aangepaste prijzen Gong Diepgaande inzichten in de uitvoering van deals en analyse van gesprekken Gespreksopname, realtime feedback en coachingtools Aangepaste prijzen Salesforce Sales Cloud + Einstein AI van enterprise-kwaliteit voor de volledige omzetketen Leadscoring, inzichten in kansen, automatisering van werkstroomen Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 25. HubSpot Sales Hub Schaalbare MKB-bedrijven en inbound verkoopteams E-mailbijhouden, sequenties en AI-contentassistent Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 15. Lavender De prestaties van cold e-mails verbeteren E-mailscores, realtime feedback, schrijfsuggesties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29. Regie. ai AI-aangedreven aanmaak van verkoopcontent Door AI gegenereerde sequenties, e-mailpersonalisatie, persona-targeting Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 35.000. Clay Verkoopprospectie en leadverrijking AI-aangedreven gegevensverrijking, integraties met CRM's, contactontdekking Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 149. Dialpad AI-aangedreven verkoopgesprekken en inzichten in vergaderingen Transcripties, realtime call assist, analytics Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 27. Apollo. io Alles-in-één outbound prospecting Leaddatabase, cold sales outreach, e-mailautomatisering Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 59. Outreach Verkoopbetrokkenheid en automatisering voor ondernemingen Verkoopsequenties, analyses, coaching van vertegenwoordigers Aangepaste prijzen

Wat is een AI-verkoopassistent?

Een AI-verkoopassistent is de teamgenoot die elke verkoper zou willen hebben: iemand die de saaie kanten van het verkopen voor zijn rekening neemt, zodat jij je kunt concentreren op de gesprekken die daadwerkelijk tot deals leiden.

Stel je voor: je hebt een verkennend gesprek afgerond en in plaats van haastig aantekeningen te maken of het CRM bij te werken, is alles al vastgelegd. De samenvatting staat klaar in je werkruimte. Belangrijke details zijn gemarkeerd. Vervolgtaken zijn aangemaakt. Je hebt geen vinger uitgestoken.

Of denk eens aan de momenten waarop u met een tiental deals jongleert en probeert bij te houden wie wat nodig heeft. Een AI-verkoopassistent houdt dit allemaal stilletjes in de gaten. Als een lead met een hoge intentie stil blijft, geeft hij u een seintje. Als iemand in uw pijplijn plotseling weer interesse toont in de prijs, brengt hij die deal onmiddellijk onder uw aandacht.

Het is niet bedoeld om de vertegenwoordiger te vervangen; deze tools verwijderen juist de ruis, zodat vertegenwoordigers het deel van het werk kunnen doen dat alleen mensen kunnen doen.

💟 Voorbeeld: Als AI-aangedreven desktopassistent kan ClickUp Brain MAX verkoopleiders een concurrentievoordeel bieden. Dankzij de diepgaande integratie met uw CRM, e-mails, kalenders en verkoopdocumenten heeft Brain MAX altijd het volledige overzicht van uw pijplijn, deals en teamactiviteiten. Spreek gewoon uw updates of vragen in met behulp van spraak-naar-tekst, en Brain MAX legt direct aantekeningen vast, plant follow-ups in en haalt relevante client-informatie op. Het brengt proactief kansen aan het licht, signaleert risico's en stelt vervolgstappen voor, waardoor u tijd bespaart en sneller deals kunt sluiten. Met Brain MAX krijgen salesmanagers een assistent die echt contextbewust is, alles georganiseerd en uitvoerbaar houdt en altijd een stap voor is.

Hoe AI-verkoopassistenten werken

AI-verkoopassistenten werken door verbonden te blijven met elk onderdeel van uw verkoopwerkstroom – uw telefoongesprekken, uw e-mails, uw taken, uw CRM – en u te ondersteunen op de momenten dat dit het belangrijkst is.

Ze beginnen met luisteren. Na elk gesprek analyseert de AI het gesprek en zet het op een overzichtelijke, georganiseerde manier weer in elkaar. Een vertegenwoordiger hoeft niets opnieuw af te spelen of te raden wat er is gezegd: de AI heeft de tijdlijn, de pijnpunten en de volgende stappen al vastgelegd.

Vervolgens begint de AI vooruit te kijken. Het merkt wanneer deals niet volgens uw gebruikelijke patronen verlopen. Als u doorgaans binnen twee dagen een antwoord krijgt en een potentiële klant plotseling niets meer van zich laat horen, wacht de AI niet af. Het tikt u op de schouder en zegt: "Hé, deze heeft misschien wat aandacht nodig. "

En naarmate de dag vordert, ondersteunt de assistent de kleine momenten die vertegenwoordigers gewoonlijk vertragen. Wanneer u naar een leeg e-mailconcept staart, biedt de AI een startpunt. Wanneer u een deal vooruit helpt, werkt deze alle belangrijke details bij – uw CRM, uw prognose, uw herinneringen – zonder dat u tussen drie tabbladen hoeft te schakelen.

Het eindresultaat is dat alles verbonden en up-to-date blijft. En de vertegenwoordiger blijft gefocust op het werk dat daadwerkelijk omzet genereert.

📖 Lees meer: Hoe u AI kunt gebruiken voor het genereren van leads en het vergroten van uw verkooppijplijn

Waar moet u op letten bij AI-verkoopassistentsoftware?

Als u op zoek bent naar effectieve manieren om AI in het verkoopproces te gebruiken, let dan op deze onmisbare functies van een AI-verkooptool:

Voorspellende AI-leadscoring: helpt uw team zich te concentreren op deals die het meest waarschijnlijk zullen worden omgezet door gedragssignalen, historische gegevens en pijplijntrends te analyseren, waardoor er minder tijd wordt verspild aan koude leads en de nauwkeurigheid van prognoses wordt verbeterd.

Naadloze automatisering: automatiseert routinematige, repetitieve taken zoals follow-up-e-mails, het registreren van telefoongesprekken, het plannen van vergaderingen en het bijwerken van de pijplijn om de administratieve overhead te verminderen.

Conversational intelligence: analyseert toon, spreekverhoudingen, bezwaren en vermeldingen van concurrenten om managers te helpen vertegenwoordigers te coachen en de berichtgeving op grote schaal te verbeteren.

Hulp bij het genereren van content: creëert gepersonaliseerde verkoope-mails, demovideo's en scripts met behulp van AI, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de boodschap of de merkstem.

Diepe CRM- en tech-stack-integratie: maakt naadloos verbinding met uw CRM-, berichten- en communicatietools om handmatige installaties of gemiste leadgegevens te voorkomen.

Schaalbaarheid en gebruikerservaring: Groeit mee met uw team dankzij een platform dat intuïtief en configureerbaar blijft en echte waarde toevoegt, zelfs als uw verkoopproces zich verder ontwikkelt.

Lees verder voor de beste AI-tools voor verkoop die verkoopteams helpen om deals nauwkeuriger te volgen en af te sluiten.

1. ClickUp (het beste voor de automatisering van verkoopwerkstroomen en klantcommunicatie)

Breng al uw verkoopprocessen samen via ClickUp Brain op één enkele AI-aangedreven werkruimte.

ClickUp is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte die taken, pijplijnen, teamcommunicatie en AI-tools op één plek samenbrengt. In plaats van heen en weer te schakelen tussen uw CRM, gespreksnotities, verkoopmappen en follow-up-e-mails, kunt u het hele verkoopproces rechtstreeks vanuit ClickUp beheren.

Centraal staat ClickUp for Sales Teams, een werkruimte met ingebouwde CRM, die uw hele verkoopproces stroomlijnt en automatiseert. U kunt leads toewijzen, follow-ups instellen en realtime dashboards bouwen om de verkoopprestaties bij te houden via door AI gegenereerde ClickUp-taken met behulp van aanpasbare werkstroom-sjablonen en salesfunnel-sjablonen, zodat uw vertegenwoordigers zich kunnen concentreren op de verkoop.

ClickUp Brain, in combinatie met Brain Agent, AI Notetaker en aangepaste AI-agenten, ondersteunt al uw werkstroomen. Als de ingebouwde, contextuele AI-assistent binnen ClickUp genereert het gesprekssamenvattingen, e-mailconcepten en transcripties, waarbij gebruik wordt gemaakt van dezelfde generatieve AI in de verkoop die vandaag de dag outbound-strategieën herdefinieert. Op deze manier helpt ClickUp Brain de wrijving tussen contactpunten te verminderen door elke werkstroom met elkaar te verbinden, waardoor u snellere overdrachten en een duidelijker follow-up van elke deal krijgt.

Zodra uw team een taakstructuur heeft opgezet, helpen ClickUp Automations en Agents hen om taken uit handen te nemen, waardoor het een uitstekende keuze is voor teams die op zoek zijn naar tools voor verkoopautomatisering die druk werk verminderen. In plaats van handmatig fase-stadia bij te werken of follow-ups toe te wijzen, kunt u eenvoudige "als dit, dan dat"-werkstroom-instellingen instellen die automatisch worden getriggerd.

Wijs taken toe wanneer een lead een nieuwe fase bereikt, werk statussen bij na vergaderingen of stuur waarschuwingen wanneer deals vastlopen. Het is een eenvoudige manier om administratief werk te verminderen en meer deals zonder vertragingen te laten verlopen.

Hier leest u hoe u aangepaste agents kunt instellen voor automatisering van werkstroomprocessen. ⬇️

ClickUp for Sales Teams gaat verder dan alleen taakbeheer en automatisering. Het brengt alles samen in één gecentraliseerde werkruimte, inclusief het bijhouden van leads, samenwerking, rapportage en overdracht aan leidinggevenden. U kunt prestatiedashboards maken, afstemmen op verkoopdoelen en ervoor zorgen dat elke vertegenwoordiger verantwoordelijk blijft in de hele funnel.

Voor een kant-en-klaar systeem biedt de Sales Tracker sjabloon van ClickUp een visueel kader om leadfasen, activiteiten van vertegenwoordigers en prestatietrends in realtime te volgen.

Bekijk onze Sales CRM-sjabloon voor het beheren van accounts en deals, of de Sales Plan-sjabloon om verkoopstrategieën, teamdoelen, outreach-plannen en omzetmijlpalen te schetsen.

De beste functies van ClickUp

Meerdere AI-modellen voor geavanceerde ondersteuning: schakel tussen AI-modellen, zoals Claude, Gemini en ChatGPT, om de juiste ondersteuning te krijgen, of het nu gaat om snelle samenvattingen, diepgaande analyses, het opstellen van e-mails of het voorbereiden van gesprekken.

ClickUp Clips voor asynchrone demo's: Neem met Clips korte walkthroughs, productuitleg of gepersonaliseerde verkoopdemo's op. AI transcribeert en vat ze automatisch samen, waardoor het gemakkelijk is om asynchrone updates te delen met potentiële klanten die liever op hun eigen tijd kijken. Neem met Clips korte walkthroughs, productuitleg of gepersonaliseerde verkoopdemo's op. AI transcribeert en vat ze automatisch samen, waardoor het gemakkelijk is om asynchrone updates te delen met potentiële klanten die liever op hun eigen tijd kijken.

ClickUp Chat voor geïntegreerde communicatie: Houd gesprekken, dealupdates, vragen en interne afstemming op één plek bij met Chat-weergave. Vertegenwoordigers hoeven niet meer heen en weer te schakelen tussen Slack, e-mail en CRM-opmerkingen – alles blijft binnen de ClickUp-taak die aan de deal is gekoppeld. Houd gesprekken, dealupdates, vragen en interne afstemming op één plek bij met Chat-weergave. Vertegenwoordigers hoeven niet meer heen en weer te schakelen tussen Slack, e-mail en CRM-opmerkingen – alles blijft binnen de ClickUp-taak die aan de deal is gekoppeld.

Aangepaste dashboards voor zichtbaarheid in de verkoop: bouw realtime bouw realtime verkoopdashboards via ClickUp Dashboards om de status van de pijplijn, prestaties van teams, dealsnelheid en prognosestatistieken te visualiseren zonder spreadsheets te gebruiken of tussen tools te schakelen.

Documenten gekoppeld aan deals: Bewaar ontdekkingsaantekeningen, voorstellen of onboardinggidsen direct gekoppeld aan relevante taken met behulp van Bewaar ontdekkingsaantekeningen, voorstellen of onboardinggidsen direct gekoppeld aan relevante taken met behulp van ClickUp Docs , zodat uw team tijdens elke fase van de dealcyclus over de volledige context beschikt.

Aangepaste velden en statussen: Pas uw verkoopwerkstroom aan door aangepaste velden toe te voegen, zoals dealgrootte, leadbron of prioriteit, en volg elke kans met duidelijke statussen over voortgang die zijn afgestemd op uw pijplijnfasen.

E-mail- en kalenderintegratie: verzend en ontvang e-mails rechtstreeks vanuit taken, synchroniseer vergaderingen met uw Google Agenda of Outlook-kalender en houd de communicatie gekoppeld aan deals zonder van platform te wisselen via verzend en ontvang e-mails rechtstreeks vanuit taken, synchroniseer vergaderingen met uw Google Agenda of Outlook-kalender en houd de communicatie gekoppeld aan deals zonder van platform te wisselen via projectmanagement.

ClickUp Forms voor het binnenhalen van leads: Verzamel hoogwaardige leads met behulp van formulieren met uw merknaam die rechtstreeks in uw ClickUp-werkruimte worden ingevoerd. Creëer automatisch taken, wijs vertegenwoordigers toe en trigger werkstroom op het moment dat een potentiële klant een formulier invult. Verzamel hoogwaardige leads met behulp van formulieren met uw merknaam die rechtstreeks in uw ClickUp-werkruimte worden ingevoerd. Creëer automatisch taken, wijs vertegenwoordigers toe en trigger werkstroom op het moment dat een potentiële klant een formulier invult.

Limieten van ClickUp

Toegang tot geavanceerde AI-functies is voorbehouden aan duurdere abonnementen, wat de acceptatie kan beperken voor kleinere teams met een krapper budget of eenvoudigere gebruiksscenario's.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een recensie van G2:

Automatisering en aangepaste velden. Deze twee functies zijn essentieel voor ClickUp en besparen onze organisatie veel tijd. Ze helpen ons e-mailsjablonen te maken en geautomatiseerde e-mails te versturen door alleen de aangepaste velden bij te werken.

Automatisering en aangepaste velden. Deze twee functies zijn essentieel voor ClickUp en besparen onze organisatie veel tijd. Ze helpen ons e-mailsjablonen te maken en geautomatiseerde e-mails te versturen door alleen de aangepaste velden bij te werken.

📚 Lees meer: Gratis sjablonen voor verkoopplannen in Word, Excel en ClickUp

2. Clari (het beste voor omzetprognoses en zichtbaarheid van de pijplijn)

via Clari

Clari is een Revenue Orchestration Platform dat AI diepgaand integreert in sales engagement, pijplijnbeheer, dealinspectie, prognoses en retentie.

De AI-aangedreven prognosemogelijkheden van de tools bieden nauwkeurigheid op niveau van de onderneming door historische trends, activiteiten op dealniveau en realtime signalen te analyseren. Risicovolle deals worden vroegtijdig gemarkeerd en ondersteund door AI-gestuurde herstelstappen.

Bovendien helpen de Deal Inspection & Trend Analysis-agenten salesmanagers om afglijdende of vastgelopen deals aan het licht te brengen voordat ze van invloed zijn op de omzet.

De beste functies van Clari

Gebruik de voorspellende verkoopprognoses van Clari om prognoses van individuele vertegenwoordigers naar leidinggevenden door te geven, met betrouwbaarheidsniveaus op basis van activiteiten in de verschillende fases van de deal, multithreading en historische sluitingspercentages.

Verdiep u in wekelijkse verschuivingen in de pijplijn, vastgelopen deals en patronen in de activiteiten van vertegenwoordigers, zoals snelheid van e-mails of frequentie van vergaderingen, om proactief te coachen en inspanningen te herverdelen waar dat het meest nodig is.

Stem Go-to-Market-teams af op gestructureerde, wekelijkse omzetcadansen die prognose-evaluaties, pijplijncontroles en gesprekken over toewijzing combineren, zodat de verantwoordelijkheid over de verkoop-, marketing- en klantensuccesteams wordt verdeeld.

Limieten van Clari

Schakelen tussen platforms kan omslachtig zijn, en het ontbreken van verbonden teamstructuren maakt rapportage en data-analyse meer handmatig en tijdrovend.

Prijzen van Clari

Aangepaste prijzen

Clari-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 5400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Clari?

Hier is een recensie van G2:

De mogelijkheid om gegevens te analyseren, te filteren op vertegenwoordiger of account en aangepaste dashboards te maken, heeft onze werkstroom enorm vereenvoudigd. Bovendien zijn de AI-prognoses van Clari een betrouwbare bron waar we regelmatig naar verwijzen, waardoor ons prognoseproces slimmer en betrouwbaarder is geworden.

De mogelijkheid om gegevens te analyseren, te filteren op vertegenwoordiger of account en aangepaste dashboards te maken, heeft onze werkstroom enorm vereenvoudigd. Bovendien zijn de AI-prognoses van Clari een betrouwbare bron waar we regelmatig naar verwijzen, waardoor ons prognoseproces slimmer en betrouwbaarder is geworden.

3. Gong (het beste voor diepgaande inzichten in de uitvoering van deals en analyses van gesprekken)

via Gong

Gong legt klantinteracties vast, transcribeert en analyseert deze, waaronder webconferenties, telefoongesprekken en e-mails, om sleutelinzichten uit daadwerkelijke gesprekken te halen.

Het synthetiseert meer dan 300 koopsignalen om de gezondheid van deals te beoordelen en nauwkeurigere prognoses te genereren dan alleen CRM-velden. De dashboards markeren vastgelopen of risicovolle deals om de zichtbaarheid van de pijplijn voor omzetteams te verbeteren.

Gong kan worden geïntegreerd met CRM's, zoals Salesforce, HubSpot en Microsoft Dynamics, maar ook met kalenders (G Suite, Office 365), Slack en Zoom, om CRM-gegevens te verrijken met inzichten uit opgeslagen klantinteracties.

De beste functies van Gong

Krijg een weergave van de uitvoering van deals die de activiteiten van vertegenwoordigers, de betrokkenheid van belanghebbenden en de recentheid van de communicatie voor elke kans in kaart brengt.

Breng automatisch belangrijke coachingmomenten naar voren op basis van statistieken zoals gespreksratio's, omgaan met bezwaren, vermeldingen van concurrenten en aangepaste trackers die uw verkoopmethodologie weerspiegelen.

Herken deals met afnemende betrokkenheid van kopers of eenzijdige gesprekken met behulp van visuele heatmaps, zodat leidinggevenden kunnen ingrijpen voordat meer deals mislukken.

Beperkingen van Gong

De waarde van het platform hangt af van de acceptatie door het management. Zonder consistent gebruik bij coaching en pijplijnevaluaties blijven de datagestuurde inzichten vaak ongebruikt op het niveau van de vertegenwoordigers.

Prijzen van Gong

Aangepaste prijzen

Gong-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 6200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Gong?

Hier is een recensie van G2:

Gong neemt niet alleen uw gesprekken op, zodat u ze later kunt terugluisteren en beoordelen. Het transcribeert ook het gesprek, zodat u op trefwoorden kunt zoeken en direct naar het gewenste deel van het gesprek kunt gaan. U kunt werkstroom-werkflows starten met Gong Engage om potentiële klanten bij te houden en het is allemaal geïntegreerd met onze e-mail, telefoons en CRM.

Gong neemt niet alleen uw gesprekken op, zodat u ze later kunt terugluisteren en beoordelen. Het transcribeert ook het gesprek, zodat u op trefwoorden kunt zoeken en direct naar het gewenste deel van het gesprek kunt gaan. U kunt werkstroom-werkflows starten met Gong Engage om potentiële klanten bij te houden en het is allemaal geïntegreerd met onze e-mail, telefoons en CRM.

4. Salesforce Sales Cloud met Einstein Copilot (het beste voor AI op niveau van de onderneming voor de volledige omzetstapel)

via Salesforce

Het Salesforce Sales Cloud Platform brengt accounts, contacten, geschiedenis en interacties samen in één geconsolideerd profiel voor geïnformeerde betrokkenheid, en toont live wijzigingen in deals in termen van grootte, fase en momentum om proactieve interventies mogelijk te maken.

De Agentforce AI-agenten en Sales Coach-tools zijn geïntegreerd in werkstroom om AI af te stemmen op menselijke verkoopvaardigheden, waardoor verkopers worden geholpen met realtime onderzoek, advies over berichten, automatisering van statusupdates en gesimuleerde onderhandelingscoaching.

Einstein Copilot gebruikt AI om prioriteit te geven aan veelbelovende leads en deals op basis van de kans op conversie en biedt inzichten in gesprekken en relaties voor een diepere context van prospects.

De beste functies van Salesforce Sales Cloud cloud

Coördineer de volgende stappen op het gebied van verkoop, service en marketing met Einstein Copilot, dat intelligente vervolgacties genereert op basis van uniforme klantactiviteiten.

Gebruik Einstein 1 Studio om organisatiespecifieke AI-prompts te bouwen met nalevingscontroles die de veiligheid garanderen bij toegang tot CRM-gegevens zonder blootstelling aan LLM van derden.

Automatiseer e-mails, aantekeningen over vergaderingen en gesprekssamenvattingen om administratieve overhead te verminderen en gebruik AI voor data-analyse om voorspellingen van sluitingsdata en de nauwkeurigheid van de pijplijn te verfijnen.

Beperkingen van Salesforce Sales Cloud

Soms kunnen pagina's of rapporten traag laden, vooral bij grote datasets of complexe dashboards.

Prijzen van Salesforce Sales Cloud cloud

Starter Suite: $ 25 per maand/gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Pro Suite: $ 100 per maand/gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: $ 175 per maand/gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Onbeperkt: $ 350 per maand/gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Agentforce 1 Sales: $ 550 per maand/gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (meer dan 23.300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 18.800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Salesforce Sales Cloud?

Hier is een recensie van G2:

Met Salesforce Sales Cloud kan ik heel eenvoudig mijn leads, contacten en deals op één plek beheren. Ik vind het fijn dat ik kan zien waar elke deal zich in de pijplijn bevindt, herinneringen krijg voor follow-ups en mijn taken en activiteiten kan bijhouden. De dashboards en rapporten zijn ook erg handig.

Met Salesforce Sales Cloud kan ik heel eenvoudig mijn leads, contacten en deals op één plek beheren. Ik vind het fijn dat ik kan zien waar elke deal zich in de pijplijn bevindt, herinneringen krijg voor follow-ups en mijn taken en activiteiten kan bijhouden. De dashboards en rapporten zijn ook erg handig.

📮 ClickUp Insight: 30% van de werknemers gelooft dat automatisering hen 1-2 uur per week kan besparen, terwijl 19% schat dat het 3-5 uur kan vrijmaken voor diepgaand, geconcentreerd werk. Zelfs die kleine tijdsbesparingen tellen op: slechts twee uur per week bespaard komt neer op meer dan 100 uur per jaar – tijd die kan worden besteed aan creativiteit, strategisch denken of persoonlijke groei. 💯 Met ClickUp AI en ClickUp Brain kunt u werkstroomautomatisering uitvoeren, projectupdates genereren en uw aantekeningen van vergaderingen omzetten in bruikbare volgende stappen, allemaal binnen hetzelfde platform. U hebt geen extra tools of integraties nodig: ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om uw werkdag te automatiseren en te optimaliseren op één plek. ClickUp AI Agents kan uw werkstroom voor u afhandelen! 💫 Echte resultaten: RevPartners heeft 50% van hun SaaS-kosten bespaard door drie tools te consolideren in ClickUp. Zo kregen ze een uniform platform met meer functies, nauwere samenwerking en één enkele bron van informatie die gemakkelijker te beheren en op te schalen is.

5. HubSpot Sales Hub (het meest geschikt voor het opschalen van kleine en middelgrote bedrijven en inbound-verkoopteams)

via HubSpot

HubSpot Sales Hub brengt structuur en zichtbaarheid aan de top van de funnel, waardoor het zeer geschikt is voor teams die hun inbound-activiteiten willen opschalen. Het platform onderscheidt zich door marketing- en verkoopgegevens te bundelen, waardoor contextrijke interactie met prospects mogelijk wordt zonder dat teams tussen meerdere tools hoeven te schakelen.

Ingebouwde AI-tools helpen bij het prioriteren van deals, het analyseren van gesprekken en het ondersteunen van vertegenwoordigers, terwijl ze realtime updates doorgeven aan een centraal CRM-systeem. Voor teams die snel willen opschalen, vermindert HubSpot de behoefte aan extra AI-verkooptools met zijn alles-in-één interface.

Voor kleinere verkoopteams is HubSpot vaak de eerste stap naar operationele volwassenheid. Het biedt vooraf geconfigureerde werkstroom-automatiseringen, verkoopplaybooks en sjablonen voor dealpijplijnen om teams te helpen snel te handelen zonder afhankelijk te zijn van ontwikkelaars of externe tools. En naarmate de verkooporganisatie groeit, is het eenvoudig om meer geavanceerde functies toe te voegen, zoals conversatie-intelligentie, call coaching en omzetattributie.

De beste functies van HubSpot Sales Hub

Krijg toegang tot een gedeelde inbox met door AI gegenereerde context die vertegenwoordigers verbindt met elk gesprek en elk contactmoment.

Begeleid vertegenwoordigers door middel van gestructureerde ontdekking en het omgaan met bezwaren met behulp van aangepaste sjablonen en door AI gegenereerde prompts met de Sales Playbooks-module.

Gebruik de ingebouwde conversatie-intelligentie om gesprekken op te nemen, te transcriberen en te taggen voor trefwoordvermeldingen en coachingmogelijkheden, rechtstreeks in het CRM.

Limieten van HubSpot Sales Hub

Grote databases of zeer actieve teams kunnen vertraging ondervinden bij het laden van records, het wisselen van pijplijnen of het synchroniseren van gegevens.

Prijzen van HubSpot Sales Hub

Gratis tools

Sales Hub Starter: $ 15 per maand/gebruiker

Starter Customer Platform : $ 20 per maand/gebruiker

Sales Hub Professional: $ 100 per maand/gebruiker

Sales Hub Enterprise: $ 150 per maand/gebruiker

HubSpot Sales Hub beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 12.400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 480 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot Sales Hub?

Hier is een recensie van G2:

Als eigenaar van een klein bedrijf vind ik het leukste aan HubSpot Sales Hub dat het zo gemakkelijk is om leads en follow-ups te beheren. Dankzij de e-mailtracking, dealpijplijn en taakherinneringen kan ik alles overzichtelijk houden zonder dat ik een groot verkoopteam nodig heb. Het is gebruiksvriendelijk en de automatiseringstools besparen me veel tijd, vooral wanneer ik met meerdere klanten te maken heb.

Als eigenaar van een klein bedrijf vind ik het leukste aan HubSpot Sales Hub dat het zo gemakkelijk is om leads en follow-ups te beheren. Dankzij de e-mailtracking, dealpijplijn en taakherinneringen kan ik alles overzichtelijk houden zonder dat ik een groot verkoopteam nodig heb. Het is gebruiksvriendelijk en de automatiseringstools besparen me veel tijd, vooral wanneer ik met meerdere klanten te maken heb.

6. Lavender (het beste voor het verbeteren van de prestaties van cold e-mails)

via Lavender

Als AI-tool voor e-mailmarketing biedt Lavender directe coaching binnen uw e-mailclient (Gmail, Outlook, Chrome-extensie, enz.), met suggesties voor verbeteringen in de effectiviteit van de onderwerpregel, zinsbouw, toon en leesbaarheid.

Terwijl u schrijft, haalt de tool gegevens over potentiële klanten en persoonlijkheidskenmerken, nieuws en bedrijfscontext op om real-time personalisatiesuggesties te genereren, zodat u boeiendere introducties en proposities met waarde kunt opstellen die zijn afgestemd op elke ontvanger.

Het biedt ook e-mailprestatiestatistieken, trendanalyses en KPI-rapportages over open rates, reply rates en sentiment voor een betere optimalisatie van campagnes.

De beste functies van Lavender

Gebruik de e-mailintelligentie in de browser om de toon, het sentiment en de structuur in realtime te evalueren en de effectiviteit van berichten te versterken.

Krijg gepersonaliseerde suggesties voor contactspecifieke introducties door LinkedIn-profielen, eerdere klantinteracties en CRM-aantekeningen te analyseren.

Visualiseer teamanalyses op een dashboard, zoals responsgegevens per vertegenwoordiger, onderwerpregel en personalisatiediepte, om effectieve coachingstrategieën te ontwikkelen.

Beperkingen van Lavender

Sommige gebruikers vonden dat de feedback van de tool vaak beperkt bleef tot kritiek op de lengte van zinnen, in plaats van zinvolle verbeteringen aan te dragen.

Prijzen van Lavender

Basis: Free Forever

Starter: $ 29 per maand/gebruiker

Individual Pro: $ 49 per maand/gebruiker

Teamplan: $ 99 per maand/gebruiker

Lavender beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Lavender?

Hier is een recensie van G2:

Het is erg handig om in realtime feedback (op basis van best practices) op uw e-mails te krijgen. De personalisatie-assistent is ook ideaal om e-mails aan potentiële klanten snel te personaliseren.

Het is erg handig om in realtime feedback (op basis van best practices) op uw e-mails te krijgen. De personalisatie-assistent is ook ideaal om e-mails aan potentiële klanten snel te personaliseren.

📚 Lees meer: Hoe u uw verkoopproductiviteit kunt verbeteren

7. Regie. ai (het beste voor het aanmaken van verkoopcontent met behulp van AI)

Regie is een AI-native Sales Engagement Platform dat het zoeken naar prospects, outreach, verrijking, op intentie gebaseerde prioritering en parallel bellen in één tool samenbrengt. Het maakt gebruik van het '3 P'-raamwerk – Persona, Pain Point, Value Proposition – om elk bericht af te stemmen op relevante kopersinzichten en de betrokkenheid te vergroten.

Regie's AI Assistant en Rapid Writer helpen bij het genereren van onderwerpen, intro's, waardeproposities, callscripts, InMail-berichten en een verscheidenheid aan andere sales enablement-content. U kunt ook de Blocks-functie gebruiken om goed presterende intro's en onderwerpen op te slaan en deze opnieuw te gebruiken in campagnes voor consistentie en snelheid.

Regie. ai beste functies

Bouw complete outbound-werkstroomen met behulp van de drag-and-drop-interface van Campaign Builder, met door AI gegenereerde content die is afgestemd op elke persona en elke fase van het koopproces.

Als content scoring engine om concepten te evalueren aan de hand van engagementstatistieken uit eerdere campagnes om goed presterende alternatieven voor te stellen.

Centraliseer succesvolle scripts en sequenties in een contentbibliotheek voor het hele team, zodat de berichten van alle vertegenwoordigers consistent zijn.

Beperkingen van Regie. ai

Verschillende gebruikers rapporteerden dat de berichten robotachtig kunnen klinken en vaak minder natuurlijk aanvoelen, waardoor handmatige bewerking nodig is om ze menselijker te maken.

Prijzen van Regie. ai

AI-agenten: vanaf $ 35.000

AI-agenten + AI-dialer: vanaf $ 35.000

RegieOne: Aangepaste prijzen

Regie. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Regie.ai?

Hier is een recensie van G2:

Voor de leverbaarheid van e-mails helpt Regie.ai me om mijn teksten te herschrijven zonder af te wijken van onze waardepropositie. Het helpt me ook om op grote schaal aangepaste content te maken door bedrijfs- of persoonsspecifieke informatie in te voeren. Het heeft me veel tijd bespaard bij het opstellen van gepersonaliseerde content.

Voor de leverbaarheid van e-mails helpt Regie.ai me om mijn teksten te herschrijven zonder af te wijken van onze waardepropositie. Het helpt me ook om op grote schaal aangepaste content te maken door bedrijfs- of persoonsspecifieke informatie in te voeren. Het heeft me veel tijd bespaard bij het opstellen van gepersonaliseerde content.

8. Clay (het beste voor het zoeken naar potentiële klanten en het verrijken van leads)

via Clay

Clay integreert meer dan 50-130 databronnen (bijv. Clearbit, Apollo, Hunter, BuiltWith) met behulp van een watervalbenadering en doorloopt automatisch de databronnen.

De AI-onderzoeksagent van de tool, Claygent, doorzoekt websites, tech stacks, financieringsnieuws of blogcontent om verkoopteams te helpen direct inzichten te verkrijgen uit de online activiteiten van een potentiële klant.

Het ondersteunt ook native integratie met CRM's, zoals Salesforce en HubSpot, evenals outreach-tools zoals Outreach.io of Salesloft, via Zapier/webhooks.

De beste functies van Clay

Ontvang realtime updates over contact- en bedrijfsvelden met behulp van openbare bronnen en API's voor een betere targeting.

Genereer aangepaste snippets, zoals ijsbrekers of verwijzingen naar pijnpunten, op grote schaal.

Gebruik de visuele werkstroombouwer om niet-technische gebruikers in staat te stellen prospecting-triggers te automatiseren op basis van het gedrag of de intentie van kopers.

Beperkingen van Clay

Het importeren van gegevens in bestaande databases verloopt niet zo soepel als het zou kunnen, met de gebruikelijke inspanningen voor het samenvoegen van gegevens en het verwerken van duplicaten.

Prijzen van Clay

Free

Starter: $ 149 per maand/gebruiker

Explorer: $ 349 per maand/gebruiker

Pro: $ 800 per maand/gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Clay

G2: 4,9/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Clay?

Hier is een recensie van G2:

Clay heeft programmatische, geautomatiseerde lead sourcing, verrijking, onderzoek en outreach gedemocratiseerd. De ontwikkeling van verkooptechnologie is nu veel toegankelijker voor niet-programmeurs zoals ik.

Clay heeft programmatische, geautomatiseerde lead sourcing, verrijking, onderzoek en outreach gedemocratiseerd. De ontwikkeling van verkooptechnologie is nu veel toegankelijker voor niet-programmeurs zoals ik.

9. Dialpad (het beste voor AI-gestuurd beheer van verkoopgesprekken)

via Dialpad

Dit platform is gebouwd op Dialpad's eigen LLM (DialpadGPT), getraind op meer dan 6 miljard minuten aan zakelijke gesprekken, en maakt nauwkeurige spraak-naar-teksttranscriptie, sentimentanalyse, trefwoordbijhouding en conversatie-inzichten mogelijk.

Het AI Sales Centre van Dialpad biedt vertegenwoordigers realtime begeleiding bij telefoongesprekken op basis van toon, trefwoorden en bezwaren. Verkoopmanagers kunnen coachingtriggers instellen voor live prompts en de opnames en transcripties van Dialpad gebruiken om onboardingbibliotheken op te bouwen. Het is een solide keuze voor teams die veel bellen en prioriteit geven aan prestaties tijdens en na telefoongesprekken.

De beste functies van Dialpad

Maak live coaching mogelijk met realtime call assist-functies die vertegenwoordigers waarschuwen wanneer er tijdens een gesprek bezwaren of vermeldingen van concurrenten naar voren komen.

Laat salesmanagers gesprekken bijhouden op thema, fase of resultaat voor coaching na het gesprek met behulp van aangepaste call-tagging.

Maak coachingplaylists om opvallende gespreksfragmenten samen te voegen tot gestructureerde leermodules voor het ondersteunen van vertegenwoordigers.

Limieten van Dialpad

De nauwkeurigheid van live transcriptie kan afnemen in rumoerige omgevingen of bij teams met verschillende accenten.

Prijzen van Dialpad

Standaard: $ 27 per maand/gebruiker

Pro: $ 35 per maand/gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Dialpad

G2: 4,4/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Dialpad?

Hier is een recensie van G2:

Het is erg handig om zowel tijdens als na het gesprek de transcripties van gesprekken te kunnen bekijken! Het is een geweldige functie om terug te kunnen gaan en aantekeningen/onderwerpen van een eerder gesprek te kunnen bekijken, en dat komt vaak van pas.

Het is erg handig om zowel tijdens als na het gesprek de transcripties van gesprekken te kunnen bekijken! Het is een geweldige functie om terug te kunnen gaan en aantekeningen/onderwerpen van een eerder gesprek te kunnen bekijken, en dat komt vaak van pas.

10. Apollo. io (het beste voor alles-in-één outbound prospecting)

Apollo.io helpt teams bij het implementeren van strategieën voor klantenwerving, van het vinden van leads tot het uitvoeren van outreach. Met een eigen database van meer dan 275 miljoen contacten en native sequencing-tools vermindert Apollo de afhankelijkheid van externe verrijkings- of dialer-tools.

De AI-assistent van de tool stelt optimale onderwerpen, content en timing voor op basis van prestatiegeschiedenis en echte verkoopgegevens. Bovendien maakt AI-aangedreven werkstroomautomatisering volledige automatisering mogelijk van het opbouwen van prospectlijsten, verrijking, scoring, berichtenverkeer en CRM-synchronisatie in één gestroomlijnde werkstroom.

De beste functies van Apollo.io

Gebruik de geavanceerde zoekfilters om u te richten op hoogwaardige leads met behulp van gedetailleerde kenmerken zoals de technologiestack van het bedrijf, titel van de functie of signalen voor werving.

Automatiseer gepersonaliseerde outreach via e-mail, spraak en LinkedIn met ingebouwde mogelijkheid om antwoorden bij te houden.

Installeer de Chrome-extensie om snel toegang te krijgen tot contactgegevens en interactiegeschiedenis, rechtstreeks vanuit LinkedIn of uw e-mail-inbox.

Limieten van Apollo.io

Gebruikers hebben af en toe gemeld dat ze verouderde e-mailadressen of onjuiste titels tegenkomen, wat de efficiëntie van het outreachproces beïnvloedt.

Prijzen van Apollo.io

Free

Basis: $ 59 per maand/gebruiker

Professioneel: $ 99 per maand/gebruiker

Organisatie: $ 149 per maand/gebruiker

Apollo. io beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 8.900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Apollo.io?

Hier is een recensie van G2:

Apollo.io heeft de manier waarop we onze verkooppijplijn beheren echt veranderd. Het meest indrukwekkende onderdeel is de uitgebreide en nauwkeurige contactendatabase, waarmee je gemakkelijk geverifieerde leads in verschillende sectoren kunt vinden. Het platform biedt ook uitstekende filters waarmee we ons nauwkeurig op onze ideale klantprofielen kunnen richten.

Apollo.io heeft de manier waarop we onze verkooppijplijn beheren echt veranderd. Het meest indrukwekkende onderdeel is de uitgebreide en nauwkeurige contactendatabase, waarmee je gemakkelijk geverifieerde leads in verschillende sectoren kunt vinden. Het platform biedt ook uitstekende filters waarmee we ons nauwkeurig op onze ideale klantprofielen kunnen richten.

📚 Lees meer: Beste B2B CRM-software voor verkoopteams

11. Outreach (het beste voor verkoopactiviteiten en automatisering voor grote ondernemingen)

via Outreach

Outreach is een betrouwbare tool voor ondernemingen die behoefte hebben aan strak beheer, coachinginfrastructuur en zichtbaarheid voor meerdere teams in de hele verkooptrechter.

De tool Smart Deal Assist voorspelt de uitkomst van deals (met een nauwkeurigheid van ~81%) en stelt proactief acties voor om deals op koers te houden. En met Outreach Kaia krijgen vertegenwoordigers realtime coaching voor telefoongesprekken, e-mailanalyses en inzichten in de status van deals in één geïntegreerd platform.

De tool registreert automatisch e-mails, telefoontjes, vergaderingen en taken in CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot) en maakt prestatiebenchmarking en het verfijnen van outreach-strategieën mogelijk.

De beste functies van Outreach

Genereer scores voor dealversnelling om hiaten in de pijplijn te benadrukken door cadansactiviteit, gedrag van vertegenwoordigers en responspercentages van kopers te analyseren.

Gebruik live call intelligence om coachingmomenten, automatisch geregistreerde aantekeningen en follow-upherinneringen te bieden en handmatig werk te verminderen.

Maak prestatierapporten voor verkopers om activiteiten, conversies en engagementtrends te benchmarken en coachingmogelijkheden aan het licht te brengen.

Beperkingen van outreach

Technische limieten, zoals het onvermogen om dubbele records te verwerken (lead en contact met hetzelfde e-mailadres in Salesforce), kunnen fouten veroorzaken zonder duidelijke berichtgeving, waardoor het moeilijker wordt om problemen op te lossen.

Prijzen voor outreach

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van outreach

G2: 4,3/5 (meer dan 3400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Outreach?

Hier is een recensie van G2:

Voor iemand zoals ik, die zich richt op het genereren van leads via e-mails en telefoontjes, is Outreach mijn beste vriend. Het werkt als een leraar: het begeleidt me bij wat wel en niet werkt, de statistieken/analyses zijn glashelder, het monitort mijn prestaties op contactpunten, legt gegevens goed vast en benadrukt ook de openstaande taken.

Voor iemand zoals ik, die zich richt op het genereren van leads via e-mails en telefoontjes, is Outreach mijn beste vriend. Het werkt als een leraar: het begeleidt me bij wat wel en niet werkt, de statistieken/analyses zijn glashelder, het monitort mijn prestaties op contactpunten, legt gegevens goed vast en benadrukt ook de openstaande taken.

Voordelen van AI-verkoopassistenten

AI-verkoopassistenten maken verkoopteams sneller, scherper en veel minder begraven onder administratief werk. Ze sluiten niet op magische wijze deals voor u, maar ze nemen de wrijving weg die vertegenwoordigers ervan weerhoudt om hun beste werk te leveren.

Dit is wat er daadwerkelijk verandert wanneer AI zijn intrede doet:

Meer tijd om te verkopen, minder gedoe

Verkoopmedewerkers krijgen eindelijk hun dag terug. In plaats van een gesprek af te sluiten met 20 minuten opruimen, heeft de AI al de samenvatting vastgelegd, de volgende stappen eruit gehaald en het CRM bijgewerkt. Die tijd gaat rechtstreeks terug naar echte verkoopgesprekken in plaats van administratieve taken.

Schonere gegevens zonder dat vertegenwoordigers gedwongen worden om 'disciplinierter' te zijn.

De meeste CRM-problemen komen niet door een gebrek aan inzet, maar door een gebrek aan tijd. AI vult de hiaten op door activiteiten te registreren, velden bij te werken en gegevens op de achtergrond consistent te houden. Managers krijgen betrouwbare dashboards. Vertegenwoordigers krijgen een systeem dat hen niet straft omdat ze het druk hebben.

Snellere, meer gepersonaliseerde outreach

Wanneer AI e-mails opstelt, creëert het geen generieke berichten. Het maakt gebruik van eerdere gesprekken van de vertegenwoordiger, het gedrag van de prospect en de context van de deal. De vertegenwoordiger keurt het bericht nog steeds goed, maar de druk van een leeg scherm is verdwenen.

Vroegtijdige waarschuwingen wanneer deals beginnen te mislukken

AI merkt de kleine signalen op die mensen missen: een lead die normaal gesproken snel reageert en plotseling stil wordt, een deal zonder volgende stap of een account dat 's avonds laat weer interesse toont. Deze signalen helpen verkopers om actie te ondernemen voordat een deal mislukt.

Een soepelere, beter voorspelbare pijplijn

Omdat AI activiteiten tussen tools, telefoontjes, e-mails, Taken en CRM-updates met elkaar verbindt, blijft alles gesynchroniseerd. Vertegenwoordigers werken op basis van één nauwkeurig beeld in plaats van gissingen. Managers krijgen prognoses die weergeven wat er daadwerkelijk gebeurt, niet wat er zou moeten gebeuren.

AI-verkoopassistenten versus menselijke verkoopmedewerkers

Waar ze het beste in zijn AI-verkoopassistenten Menselijke verkoopmedewerkers Context begrijpen Onthoudt direct elk detail van telefoongesprekken, e-mails en CRM-updates. Leest toon, intentie en onuitgesproken signalen die geen enkel systeem kan oppikken. Repetitieve taken Registreert activiteiten, werkt velden bij, stelt follow-ups op en houdt automatisch gegevens bij. Deze taken kunnen worden uitgevoerd, maar het kost tijd en energie die ten koste gaan van de daadwerkelijke verkoop. Snelheid en consistentie Werkt 24/7, vergeet nooit iets, raakt nooit overweldigd en verwerkt moeiteloos grote hoeveelheden taken. Prioriteert op basis van beoordeling, maar de capaciteit heeft een limiet en varieert van dag tot dag. Pipelinebewustzijn Houdt de status van deals in de gaten, signaleert risico's in een vroeg stadium en markeert ongebruikelijke patronen in grote datasets. Herken veranderingen in relaties, politieke dynamiek en het sentiment van kopers. Personalisatie Gebruikt eerdere gesprekken en gedragsgegevens om snel op maat gemaakte berichten te genereren. Voegt nuance, emotie, humor en menselijk begrip toe dat authentiek aanvoelt. Besluitvorming Stelt volgende stappen voor op basis van gegevens en patronen. Neemt beslissingen, gaat om met bezwaren en past zich in realtime aan. Beste rol Werkstroom automatiseren, analyseren, organiseren en versnellen. Vertrouwen opbouwen, onderhandelen, verhalen vertellen en deals sluiten.

Begin slimmer te verkopen met ClickUp

De verkoop vertraagt niet, en dat zou u ook niet moeten doen.

Van het voorspellen van risico's tot het versnellen van follow-ups: de juiste tool maakt een einde aan complexiteit en helpt uw vertegenwoordigers zich te concentreren op de omzet.

De AI-verkoopassistent van ClickUp brengt alles samen in één werkruimte: CRM-weergaven, taakvolging, verkoopdashboards, ingebouwde automatiseringen en AI-functies die zijn ontworpen om wrijving in elke fase van de verkoopcyclus weg te nemen.

Probeer ClickUp AI vandaag nog gratis en transformeer de manier waarop uw verkoopteam verkoopt, samenwerkt en succes boekt.

Veelgestelde vragen

Een AI-verkoopassistent is een digitale tool die vertegenwoordigers ondersteunt bij taken zoals aantekeningen maken, follow-ups, CRM-updates, leadscoring en gesprekssamenvattingen. Het werkt op de achtergrond om deals in gang te houden, zodat verkoopteams meer tijd kunnen besteden aan verkopen en minder tijd aan administratie.

Nee. AI kan repetitieve taken automatiseren, gegevens analyseren en volgende stappen voorstellen, maar het kan menselijk oordeel, het opbouwen van relaties of onderhandelingen niet vervangen. De beste resultaten worden behaald wanneer AI het zware werk doet en vertegenwoordigers zich kunnen concentreren op gesprekken en het sluiten van deals.

AI analyseert signalen uit e-mails, telefoongesprekken, websiteactiviteit, transactiegeschiedenis en CRM-gegevens om te bepalen welke leads het meest waarschijnlijk zullen converteren. Het beoordeelt prospects, signaleert vroegtijdig ideale kopers en wijst vertegenwoordigers op de accounts die vandaag aandacht verdienen – niet over een paar weken.

Ja, vaak zelfs meer dan voor grote teams. Kleine bedrijven hebben meestal geen extra personeel om administratieve taken, gegevensinvoer of follow-ups te beheren. Een AI-assistent vult die leemtes op, houdt de pijplijn georganiseerd en geeft vertegenwoordigers meer tijd om zich te concentreren op werk dat omzet genereert.

De prijzen variëren sterk, afhankelijk van functies, limieten voor gebruik en CRM-integraties. Sommige platforms nemen AI op in hun basisprijs in plaats van deze apart te verkopen.

Ja, AI kan gepersonaliseerde cold e-mails opstellen, gespreksonderwerpen voorstellen en follow-ups plannen op basis van engagementsignalen. Vertegenwoordigers keuren nog steeds de outreach goed en versturen deze, maar de AI neemt de druk van de lege pagina weg en versnelt het hele proces.

De meeste AI-assistenten bieden directe integratie met grote CRM-systemen zoals Salesforce, HubSpot en andere. De installatie omvat doorgaans de verbinding met uw CRM-account, het verlenen van toestemming om gegevens te lezen/schrijven en het kiezen van de werkstroom(men) die de AI moet automatiseren. Eenmaal verbonden, worden activiteiten automatisch synchroniseerd.

AI kan organiseren, analyseren en automatiseren, maar heeft nog steeds limieten. Het kan de context verkeerd interpreteren, generieke berichten genereren zonder menselijke controle of nuances in de toon van een koper missen. Het is ook afhankelijk van de kwaliteit van uw CRM-gegevens. AI is een krachtige assistent, maar heeft nog steeds menselijk toezicht nodig om de juiste beslissingen te nemen.