Hoe effectieve verkoopdoelen stellen (met 5 voorbeelden) 2025

Voor de meeste bedrijven is een typisch verkoopdoel erop gericht om zoveel mogelijk te verkopen.

Maar dat zijn niet de beste doelstellingen verkoopdoelen .

Het is alsof je zegt dat 'plezier maken' je doel is voor de zomervakantie.

Maar wat is leuk?

De hele dag in een zwembad spetteren of duiken?

Ook in de verkoop moet je de hows definiëren om goed geformuleerde doelen te formuleren.

In dit artikel bespreken we wat verkoopdoelen zijn, de soorten doelen, vijf voorbeelden en hoe je uitstekende verkoopdoelen kunt stellen . We vertellen je ook hoe je je verkoopdoelen kunt bereiken en beantwoorden een aantal gerelateerde veelgestelde vragen.

klaar om het te laten regenen? 💸 Laten we gaan!

Wat zijn verkoopdoelen?

Verkoopdoelen zijn kwantificeerbare resultaten voor je salesteam die meestal zijn vastgelegd in je abonnement.

Enkele realistische doelen kunnen zijn:

De omzet elk jaar met 20% verhogen

Verbetering van de conversie met 5% in het tweede kwartaalBevorder klantbehoud _? Of een maandelijks doel voor leadgeneratie?

Als leider of manager van een verkoopteam moet je relevante verkoopdoelen instellen op basis van je bedrijfsdoelen.

Om het succes van je bedrijf te meten, zou je bijvoorbeeld een target voor de omzet kunnen instellen.

Maar als je de efficiëntie wilt verbeteren, is het misschien zinvoller om te streven naar een hoger winpercentage (het percentage waarmee je verkoopteam prospects omzet in klanten).

Het komt erop neer dat je elk ingesteld verkoopdoel moet verbinden met de intentie van de business.

Stap 2: maak uw verkoopdoelen SMART

Nee, u steekt ze niet in een pak met stropdas. 👔

In plaats daarvan, SMART verkoop doelen zijn:

S specifiek: stel doelen die duidelijk zijn over wat je wilt bereiken

M eetbaar: zorg ervoor dat je doelen meetbaar zijn, zodat je kunt voortgang kunt bijhouden in een verkooprapportage A chievable: stel realistische verkoopdoelen die haalbaar zijn, maar het betekent niet dat het geen uitdagende doelen kunnen zijn

eetbaar: zorg ervoor dat je doelen meetbaar zijn, zodat je kunt voortgang kunt bijhouden in een verkooprapportage **Relevant: uw verkoopdoel moet afgestemd zijn op elk bedrijf, team en individuele doelen

**Tijdgebonden: stel een duidelijke tijdlijn op om je doel te bereiken

Gebruik deze factoren als een checklist om van elke doelstelling een SMART doel te maken en je bedrijf naar succes te leiden.

Stap 3: stel een streefdoel in

Nu kunt u zich richten op doelen die uw verkoopteam een beetje extra uitdaging geven.

Zorg er echter voor dat het niet onmogelijk is, zoals tellen hoeveel watermeloenpitten je hebt gegeten.

Maar ook niet te makkelijk, zoals zweten midden in juli.

Als je het doel instelt, kijk dan naar verkoopgegevens uit het verleden en hoe waarschijnlijk het is dat je vertegenwoordigers de vergadering zullen halen. Dit zal je helpen een balans te vinden tussen het uitdagend en haalbaar maken.

Stap 4: stel stimulansen vast

Incentives zijn in de verkoopwereld net zo gewoon als bloemenprints en slippers op stranden.

**Maar hoe ontwerpt u uw incentivesysteem?

Begin met het verkrijgen van input van uw verkoopmedewerkers of team over de regels, beloningen en andere aspecten van het incentiveprogramma. Op deze manier kunt u een systeem creëren dat voor iedereen werkt.

En vergeet niet dat een verkoper die een 'stretch goal' haalt een betere stimulans zou moeten krijgen dan iemand die een individueel doel haalt.

Stap 5: verduidelijk de doelen met uw team

weet je wat niet motiverend is?

Niet weten waarom je het doel überhaupt aanpakt!

Bespreek en verduidelijk je verkoopdoelen met je team zodat ze weten wat er wordt verwacht.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je wilt dat je vertegenwoordigers meer leadgeneratie .

Maar je moet ze een reden geven om het te doen, zoals hoe het zal helpen om de omzet te verhogen, het bedrijf uit te breiden of stimulansen te krijgen.

Het zal ze motiveren om hun sales target te halen!

Stap 6: een systeem voor bijhouden instellen

Je moet de voortgang van elke sales professional in het bedrijf kunnen bijhouden. Gebruik sjablonen voor instellingen van doelen om de voortgang van je team bij te houden.

Een bijhoudend systeem vertelt je waar je staat en houdt je op de hoogte of je op de goede weg bent of niet.

Anders kan de instelling van doelen net zo zinloos zijn als het gebruik van zonnebrandcrème als je binnen Netflix zit te kijken.

Hoe verkoopdoelen bereiken

Als je eenmaal een verkoopstrategie hebt, lees je hier hoe je je verkoopdoelen kunt bereiken:

1. Stel regelmatig prioriteiten aan doelen

Bepaal welke doelen de hoogste waarde genereren of een enorme impact hebben.

Dergelijke taken helpen een verkoper meestal bij zijn professionele doelen en dragen bij aan het grote geheel van het bedrijf. Prioriteiten zijn ook afhankelijk van wanneer je dat specifieke doel wilt bereiken.

Moedig je vertegenwoordigers aan om hun energie op die doelen te richten. Dit zal hen helpen om hun tijd op de best mogelijke manier te gebruiken.

2. Verzamel live gegevens over verkoopactiviteiten

Met live gegevens over elke verkoopactiviteit kan uw team hun inspanningen en succes visualiseren.

Dit helpt niet alleen om iedereen op dezelfde pagina te houden, maar het kan uw vertegenwoordigers ook motiveren als ze zien hoe hun inspanningen zich vertalen in inkomsten. En gemotiveerde verkopers kunnen consequent quota's verpletteren en meer omzet genereren.

Live verkoopgegevens helpen teams ook om de prestaties van hun collega's te erkennen.

Met een beetje publieke erkenning kom je immers een heel eind.

3. Abonnement op mislukking

Geen enkele salesmanager stelt zich ten doel om te falen.

Maar in business zijn obstakels soms onvermijdelijk. Zoals langs kinderen (of volwassenen) lopen die met waterballonnen spelen zonder geraakt te worden. #JustSumerThings

wat kun je nog doen?

Draag een regenjas of paraplu om ze te ontwijken! 😝

Bereid je in principe van tevoren voor.

Ontwikkel een proactief abonnement om wegversperringen aan te pakken, zodat je in een betere positie bent om ze snel te overwinnen.

Dit is hoe je kunt beginnen:

Bepaal of je team over de juiste vaardigheden en systemen beschikt om je targets te halen

Bestudeer je markt, vraag en concurrentie

Erken mogelijke belemmeringen en stel strategieën op om ze aan te pakken

4. Ondersteuning en structuur ontwikkelen

Naast de instelling en bewaking van doelen heeft je team ook de juiste ondersteuning nodig.

En wat is een beter ondersteuningssysteem dan een sales manager of teamleider, toch?

Zij kunnen verkopers begeleiden om zich te concentreren op hun persoonlijke en professionele vaardigheden en hen stimuleren om nog beter hun best te doen. Dit kan gebeuren in wekelijkse huddles die het team in staat stellen om hun targets te verpletteren.

Vraag het team bovendien:

Hebben ze vertrouwen in de gestelde doelen?

Verwachten ze uitdagingen?

Waar willen ze ondersteund worden?

Je moet ook investeren in de juiste software, zoals een CRM of tool voor projectmanagement om de verkoop te vergemakkelijken procesbeheer . Dit helpt een verkoopleider en verkoper processen stroomlijnen en prestaties gemakkelijk bijhouden.

5. Beloon je team

Laten we zeggen dat je een rondje hebt voltooid ook al is het buiten een miljoen graden en dat je daarna een vers geperst watermeloensapje hebt genomen. 🍉

Een welverdiende beloning!

Bonussen en incentives op basis van verkoopprestaties zijn vanzelfsprekend als je de beste resultaten uit je team wilt halen. Maar het hoeft niet altijd watermeloensap of geld te zijn.

Bedenk manieren om kleinere objectieven zoals upsells en retentie te erkennen. Dit zou je team moeten inspireren om hun prestaties consequent te verbeteren

De beste software voor verkoopdoelen

wil je een oplossing waarmee je echt je verkoopdoelen kunt instellen, bijhouden, **_en _beheren?

Voer in ClickUp .

ClickUp is een van 's werelds met de hoogste beoordeling verkoop projectmanagement en CRM tools gebruikt door verschillende Teams in kleine en grote bedrijven .

ClickUp maakt het beheer van verkoopdoelen zo aangenaam als een zomerbriesje:

1. Verkoop doelen instellen

Met ClickUp's Doelen kunt u uw verkoopdoelen eenvoudig instellen.

Je kunt doelen instellen met duidelijke tijdlijnen, OKR's (Objectives and Key Results) en automatisch uw voortgang bijhouden.

Doelen zijn doelen op hoog niveau die u kunt onderverdelen in kleinere Targets voor eenvoudig beheer.

Targets zijn meetbare doelstellingen die je kunt koppelen aan:

Taak voltooien

Geld

Numerieke waarden

Eenvoudige velden met waar/onwaar

Als uw verkoopteams deze targets voltooien kunt u de voortgang naar het bereiken van het doel visualiseren.

Doelen instellen en voortgang weergeven met de functie Doelen van ClickUp

2. Analyseer verkoopactiviteiten en potentiële knelpunten met Dashboards Dashboards zijn de beste manier om alles wat er gebeurt in uw

Werkruimte in ClickUp.

U kunt ze aanpassen met Widgets die helpen bij het visualiseren van de verkoop-KPI's die u wilt bijhouden.

Je kunt bijvoorbeeld Sprint Widgets gebruiken zoals Cumulatieve werkstroom , Opbranding , Burndown en Snelheidsgrafieken om te meten hoe goed je je werk hebt gepland.

Je krijgt ook verschillende andere widgets zoals:

Widgets voor tijdsregistratie

Toegewezen personen widgets

Widgets status

Aangepaste widgets

3. Automatiseer je verkoopprocessen

Met ClickUp's automatiseringen kunt u monotone verkoopactiviteiten stroomlijnen zodat uw team zich kan concentreren op het behalen van de verkoopdoelen.

Met ClickUp kunt u bijvoorbeeld:

Leads automatisch toewijzen aan uw verkoopontwikkelaars

Leads wijzigen Prioriteiten of verplaats ze naar een nieuwe Lijst zodra hun status verandert

Maak een Taak voor elke geplande oproep (via Calendly ), enz.

Het enige wat je hoeft te doen is de:

Trigger : dat moet gebeuren om een automatisering te starten

Voorwaarden : die waar moet zijn om de automatisering voort te zetten

Actie : wat er gebeurt nadat een automatisering is getriggerd

Een automatisering instellen in ClickUp

Uw verkoopdoelen verpletteren met ClickUp

Instellingen voor verkoop helpen u om bedrijfs- en individuele doelen te bereiken.

Dat is alleen mogelijk als u ze instelt en bijhoudt.

Maar dat handmatig doen?

Absoluut niet! Tenzij je je in het zweet wilt werken door nummers te kraken en grafieken te maken in plaats van verkopen te doen.

Maak je geen zorgen.

U hebt ClickUp, weet u nog?

Je kunt deze krachtige software gebruiken om je verkoopdoelen te beheren en je verkoop te abonneren, een CRM-systeem maken , automatiseer verkoopprocessen en nog veel meer. Word gratis lid van ClickUp en maak van uw verkooptoekomst een stralende zomerdag. 🌞