Hoe uw verkoopproductiviteit verbeteren

Wist je dat de meeste verkoopprofessionals slechts 30% van hun tijd besteden aan echte verkoop ?

De rest van de tijd houden ze zich bezig met niet-verkopende administratieve taken, zoals e-mailcorrespondentie, het plannen van vergaderingen en het plannen van reizen - wat vaak geen productief gebruik van hun tijd is.

Als je een productievere verkoopomgeving wilt creëren, moet je je team voorzien van de tools, informatie, processen en mindset die ze nodig hebben om zich te concentreren op het behalen van de targets. Het beste deel is dat het allemaal eenvoudiger te implementeren is dan je denkt.

In deze blogpost laten we je zien hoe!

Wat is productiviteit in verkoop?

Verkoopproductiviteit verwijst naar de efficiëntie en effectiviteit van een verkoopteam bij het behalen van de verkoopdoelen en targets.

Dit omvat het maximaliseren van de output, meer doen in minder tijd en het creëren van een werkomgeving die bevorderlijk is voor samenwerking en robuust tijdmanagement.

Belang van verkoopproductiviteit voor groei van business

Verkoopproductiviteit meet hoe goed uw verkoopteam inkomsten genereert voor uw bedrijf in verhouding tot de bestede tijd en middelen. Hierdoor kunt u eventuele knelpunten op individueel niveau en voor uw team als geheel identificeren en elimineren, waardoor de verkoopproductiviteit toeneemt en uw omzet verbetert.

Om inzicht te krijgen in uw verkoopproductiviteit, kijken verkoopmanagers vaak naar statistieken zoals de gemiddelde leadresponstijd, het percentage gesloten deals op het eerste voorstel en de deal-win-verliesratio per verkoper om de productiviteit van hun teams te verbeteren.

Met de snel groeiende technologie kunnen verkoopmanagers echter nog meer doen, zoals bijvoorbeeld het sneller genereren van sales content met AI.

Huidige trends in productiviteit van verkoop

De verkoopwereld evolueert voortdurend in alle sectoren. Wat 10 jaar geleden een best practice was, is nu achterhaald, vooral omdat de technologie snel is geëvolueerd.

Hier zijn enkele trends in verkoopproductiviteit om in gedachten te houden:

Prevalentie van AI: Als je jezelf nog steeds afvraagt, "Hoe AI gebruiken in verkoopdan loop je achter: verkopers maken al gebruik van AI om efficiënter te prospecteren, handmatige activiteiten te automatiseren en hun doelen sneller te bereiken, waardoor ze maar liefst twee uur per dag

Als je jezelf nog steeds afvraagt, "Hoe AI gebruiken in verkoopdan loop je achter: verkopers maken al gebruik van AI om efficiënter te prospecteren, handmatige activiteiten te automatiseren en hun doelen sneller te bereiken, waardoor ze maar liefst twee uur per dag *Multiple touchpoints: Bedrijven gaan over op een multi-channel aanpak, waardoor het verkoopteam bereid moet zijn om ten minste vier tot zeven interacties met de klant te hebben gedurende de cyclus van de verkoop via meerdere platforms Focus op relaties: Gebruiksjablonen voor verkoopplannen als bouwers van relaties, help klanten hun eigen behoeften beter te begrijpen en stimuleer hen om weloverwogen beslissingen te nemen

Sleutelcijfers voor het meten van verkoopproductiviteit

Laten we, voordat we in de meetgegevens duiken, eerst de verkoopefficiëntie en -effectiviteit afzonderlijk toelichten.

Wat is het verschil tussen deze twee termen?

Verkoopefficiëntie is een verhouding die meet hoeveel omzet een bedrijf maakt voor elke eenheid geld die wordt besteed aan het promoten en verkopen van zijn producten.

Aan de andere kant is verkoopeffectiviteit een meer kwalitatief concept.

Het beoordeelt hoe goed een verkoopteam in staat is om gunstige resultaten te behalen gebaseerd op de kwaliteit van de verkoopactiviteiten en hun impact op de resultaten, zoals het sluiten van deals, het onderhouden van relaties met klanten of het voldoen aan specifieke bedrijfsdoelstellingen.

Bijvoorbeeld, het systematiseren van het verkoopproces door de tijd per klant te verminderen (efficiëntie) kan leiden tot meer conversies. Maar de tijd nemen om de behoeften van de klant te begrijpen en de pitch aanpassen (effectiviteit) kan resulteren in een hogere waarde van de verkoop of langdurige partnerschappen.

Het is duidelijk dat verkoopefficiëntie een directe invloed heeft op het bedrijfsresultaat. Naarmate het bedrijf groeit, moeten verkoopteams hun verkoopprocessen en workflows verbeteren om tegemoet te komen aan de eisen van kopers en een winstgevende groeimotor te worden.

Laten we nu eens kijken naar veelvoorkomende verkoop-KPI's om productiviteit te evalueren:

1. Inkomsten per verkoper

Ook bekend als omzet per vertegenwoordiger, meet dit het vermogen van elke vertegenwoordiger om omzet te genereren voor het bedrijf. Een voorbeeld: een vertegenwoordiger genereert $500.000 aan inkomsten tijdens het eerste kwartaal van het jaar.

2. Lengte van de verkoopcyclus

Dit verwijst naar de gemiddelde tijd die een lead nodig heeft om door de verkooppijplijn te gaan, van het eerste contact tot het sluiten van de deal. Het kan bijvoorbeeld gemiddeld 90 dagen duren om een deal te sluiten vanaf het eerste contact.

3. Leadconversiesnelheid

Dit is een belangrijke maatstaf voor het beoordelen van lead-nurturingstrategieën. Het meet het percentage leads dat wordt omgezet in daadwerkelijke betalende klanten. Het wordt berekend als (Aantal conversies / Aantal leads) x 100%.

Als bijvoorbeeld 50 van de 500 leads worden omgezet in betalende klanten, is het conversiepercentage (50 / 500) x 100% = 10%.

4. Winstpercentage

Dit berekent het aantal succesvolle deals dat door je verkoopteam is gesloten als een percentage van het totale aantal opportunities dat ze gedurende een bepaalde periode hebben nagestreefd. Als uw team bijvoorbeeld 20 deals heeft gesloten op 100 kansen, is de winstmarge (20 / 100) x 100% = 20%.

5. Gemiddelde grootte van deals

Deze metriek houdt de gemiddelde opbrengst bij die wordt gegenereerd per gesloten deal. Hiermee krijgt u inzicht in de waarde van elke verkoop en kunt u bepalen of uw verkoopteam zich richt op kansen met een hoge waarde of op kleinere, snellere overwinningen.

Bewezen strategieën om de productiviteit van verkoop te verhogen

Dus, hoe maak je een verschil in de productiviteit van je salesteam? Het gaat erom te weten welke acties de grootste impact zullen hebben. Hier zijn acht praktische verkoopstrategieën om de productiviteit te verhogen.

1. Stel duidelijke en actiegerichte sales targets op voor je team

Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar het hebben van duidelijke doelen en doelstellingen is de sleutel om uw verkoopteam een richting te geven. Als iedereen begrijpt wat ze moeten doen en waarom het belangrijk is voor de business, blijven ze waarschijnlijk gemotiveerd en op schema.

Als u doelen instelt, zorg er dan voor dat u succes definieert in termen van een bepaald aantal toegevoegde klanten of gesloten deals met een hoge waarde. Spreek vervolgens af welke meetgegevens je gaat gebruiken om ieders voortgang bij te houden.

Als u bijvoorbeeld de productiviteit van de verkoop in het volgende kwartaal met 20% wilt verhogen, stel dan een doel in voor elke vertegenwoordiger om ten minste een drempelaantal deals te sluiten of een minimumbedrag aan inkomsten te genereren.

Je kunt ook ClickUp's SMART doelen sjabloon om ervoor te zorgen dat uw doelen duidelijk gedefinieerd zijn (Specifiek), traceerbaar met nummers of mijlpalen (Meetbaar), realistisch (Bereikbaar), afgestemd op uw algemene doelstellingen (Relevant) en een deadline hebben (Tijdgebonden).

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-404.png ClickUp sjabloon voor slimme doelen https://app.clickup.com/signup?template=t-222168692&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het sjabloon stroomlijnt de instelling van doelen op jaar-, kwartaal-, week- en zelfs dagelijkse basis. Het stelt je in staat om:

Kritische metagegevens over doelen categoriseren en toewijzen om essentiële details vast te leggen

De tijd en middelen schatten die nodig zijn om een doel te bereiken

Functies gebruiken zoals tijdsregistratie, taggen, afhankelijkheid waarschuwingen en e-mail notificaties om een doelgericht "Go; Get Em!" abonnement te maken dat is afgestemd op de prioriteiten van je Taak

Aan de andere kant is de ClickUp Software voor projectmanagement in de verkoop hiermee kunt u alles beheren, van het bijhouden van leads tot het inwerken van klanten.

Maak taken met subtaken om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er gedaan moet worden en wie verantwoordelijk is voor welk deel. Voeg eenvoudige checklists toe om de stappen voor het voltooien van grotere taken op te splitsen, zodat je de voortgang gemakkelijk kunt bijhouden en niets over het hoofd ziet.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Sales-Project-Management-Software-Dashboard-Image-1400x872.png ClickUp Software voor projectmanagement voor de verkoop /$$$img/

Breng lead bijhouden, nurturing, onboarding van klanten en samenwerking samen op één platform met de ClickUp Software voor projectmanagement voor verkoop

De software minimaliseert ook handmatige invoer van gegevens en zorgt ervoor dat leads soepel door uw verkooppijplijn stromen met ClickUp Automatisering .

Je kunt het zo instellen dat Taken automatisch worden toegewezen aan verschillende fasen, updates worden getriggerd op basis van klantactiviteit en zelfs prioriteiten worden aangepast.

Met tools als Salesforce en HubSpot ? Geen probleem. Sluit gewoon de juiste ClickUp integratie en u kunt aan de slag. Elke actie die wordt ondernomen in een van de tools, inclusief ClickUp, zoals het landen van een nieuwe lead of het aanmaken van een nieuwe Taak, wordt automatisch gesynchroniseerd tussen de platforms.

Gebruik 100+ kant-en-klare sjablonen om uw werk te automatiseren met ClickUp Automatiseringen

Tot slot, met ClickUp Dashboards krijgt u een duidelijk beeld van de voortgang van de deals, wie er afsluit en de algemene prestaties van uw team. Bovendien kunt u met de grafieken Cumulatieve werkstroom, Burnup, Burndown en Snelheid snel eventuele vertragingen opsporen en de zaken vlot laten verlopen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Pie-Chart-Breakdowns.gif ClickUp Dashboards Verbetering cirkeldiagrammen Breakdowns /%img/

Beschik over uw eigen persoonlijke commandocentrum voor een efficiënte, georganiseerde werkstroom met ClickUp Dashboards

2. Ontwerp op maat gemaakte verkooptrainingsprogramma's voor continue groei

Onboarding en training zijn van vitaal belang om ervoor te zorgen dat uw verkopers meteen aan de slag kunnen. Wanneer u een nieuw lid in dienst neemt, zorg er dan voor dat u ze alle middelen geeft die ze nodig hebben, stel duidelijke doelen voor hun eerste paar dagen en neem regelmatig contact met ze op terwijl ze zich thuis voelen.

Maar daar houdt de training niet op.

Werk samen met uw verkoopteam aan een doorlopend leerprogramma dat hen helpt hun lacunes in vaardigheden aan te pakken en volg een stap-voor-stap, doelgericht trainingsabonnement.

Als je verkoopteam bijvoorbeeld verdeeld is over verschillende locaties, investeer dan in programma's zoals coaching op afstand en houd de sessies kort en interactief zodat ze de hele tijd gefocust blijven. Gebruik verkooptools zoals ClickUp's sjabloon voor trainingsuitrolabonnementen om:

Stel een duidelijke tijdlijn op voor wanneer en hoe de training zal worden uitgevoerd, gefaseerd of in groepen

Definieer wie moet worden opgeleid, zoals specifieke leden van het team of functies, en zorg ervoor dat de juiste mensen worden betrokken

Schets de belangrijkste leerdoelen en organiseer het trainingsmateriaal, de cursussen of modules die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-413.png ClickUp Training Rollout Plan Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200695094&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het belangrijkste doel van de sjabloon is om ervoor te zorgen dat de training op een gestructureerde manier wordt geïntroduceerd, zodat alle verkopers op dezelfde pagina blijven zodat ze hun werk goed kunnen doen.

3. Optimaliseer uw verkooppijplijn voor maximale efficiëntie

Een typisch verkoopproces bestaat uit stappen zoals klanten prospecteren, leads kwalificeren, het product presenteren, bezwaren behandelen, de deal sluiten en inkomsten genereren. Al uw dagelijkse activiteiten moeten een of meer van deze stappen ondersteunen.

Om het verkoopproces te standaardiseren, kunt u het als geheel opnieuw bekijken en beoordelen hoe noodzakelijk elke stap of taak is.

Vraag uzelf af:

Hoeveel tijd kost het?

Is dat het beste gebruik van de tijd van je teamleden?

Is er een manier om het te automatiseren met behulp vantools voor verkoopproductiviteit?

Bijvoorbeeld, ClickUp's sjabloon voor verkoopproces kan deze taak eenvoudiger maken.

Het sjabloon laat u en uw team samenwerken door alle relevante gegevens te organiseren in één gecentraliseerd systeem zonder code, of het nu gaat om het bijhouden van leads, het beheren van taken of het visualiseren van uw voortgang met grafieken.

Je kunt taken toewijzen aan leden van je team, deadlines instellen, en Opmerkingen toewijzen op ClickUp om context te scheppen. Door je proces regelmatig te controleren en aan te passen, kun je je snel aanpassen aan veranderingen in de branchepuls of je verkoopstrategie.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/c27b5758-1000.png ClickUp sjabloon verkoopproces https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1wa04&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u:

Visueel in kaart brengen van sleutel fasen zoals leadgeneratie, leadkwalificatie, presentatie, onderhandeling en afsluiting metClickUp's Grafiek Weergave Breng uw target markt in kaart en verzamel feedback van uw team met behulp vanClickUp Documenten Identificeer gebieden van het proces die verbetering behoeven

4. Beheer uw tijd door taken met een lage waarde te elimineren

Om ervoor te zorgen dat de tijd van uw verkoopteam aan de juiste dingen wordt besteed, moet u beoordelen met welke activiteiten uw verkopers bezig zijn en hoeveel tijd ze aan elk daarvan besteden.

Onderzoek vervolgens zorgvuldig de resultaten om een idee te krijgen van de splitsing tussen verkoop- en niet-verkoopactiviteiten. De gegevens zullen u helpen weloverwogen beslissingen te nemen over hoe u uw verkopers kunt helpen de werkweek te optimaliseren.

Dit kan een investering in software voor automatisering van verkoop voor terugkerende taken of het verwijderen van onnodige stappen in het proces, zoals het houden van buitensporige interne vergaderingen of het overcompliceren van e-mail follow-ups.

Creëer krachtige automatisering werkstromen met ClickUp Automations

Vergeet echter niet dat de bestede tijd niet de enige metriek is.

Misschien wilt u de resultaten gebruiken om aan te sturen op alternatieven voor timemanagement investeer bijvoorbeeld in communicatieworkshops om je team te helpen je boodschap effectiever over te brengen aan klanten (en het aantal extra interacties te verminderen).

5. Verbeter communicatiestrategieën om sneller deals te sluiten

Salesforce rapporteert dat 81% van de verkopers gelooft dat dat team selling cruciaal is voor het sluiten van meer deals . Het afstemmen van multifunctionele teams, zoals marketing, product en klantenservice, kan echter complex zijn vanwege verschillende perspectieven en doelen.

Om dit aan te pakken, moet je tools en processen gebruiken die interne samenwerking ondersteunen. Dit maakt het makkelijker voor uw verkopers om de nodige inzichten en middelen te verzamelen om een overtuigende case te presenteren aan hun prospects.

Voorbeeld ClickUp chatten kunnen de verkoop- en marketingteams gesprekken onmiddellijk omzetten in taken, relevante documenten koppelen en ervoor zorgen dat alle leadgerelateerde informatie gemakkelijk toegankelijk is binnen hetzelfde platform.

Ze kunnen ook @vermeldingen gebruiken in Taken en Documenten om de aandacht van teamleden te trekken en onmiddellijke samenwerking te stimuleren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs_Chat-weergave_Lijst-weergave_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Documenten, chatten, lijstweergave en startpagina /$$img/

Werk samen aan ideeën en maak verbluffende documenten of wiki's met geneste pagina's en aangepaste opmaakopties voor stappenplannen, kennisbanken en meer

Maar op een drukke dag vliegen de berichten alle kanten op en voelt uw team zich soms overweldigd. Ga naar ClickUp Brein , de ingebouwde AI-assistent van ClickUp.

ClickUp Brain's schrijfassistent zorgt ervoor dat uw e-mails, voorstellen en aantekeningen foutloos zijn. Of het nu gaat om het opstellen van outreachberichten of het bijwerken van informatie over klanten, deze functie helpt u uw schrijfwerk te perfectioneren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken.

En met de ingebouwde spellingcontrole hoeft u zich geen zorgen te maken over typefouten: alles wordt automatisch gecontroleerd terwijl u aan het werk bent, direct in uw Taken, zonder extra plugins.

Zodra de interne afstemming een feit is, kan de focus worden verlegd naar een effectieve communicatie van het verkoopteam met prospects. Dus in plaats van te vertrouwen op lange threads met opmerkingen, kunt u het volgende gebruiken ClickUp clips om schermopnames snel te delen en uw ideeën duidelijk te presenteren.

U kunt van elke Clip ook een Taak maken, zodat het gemakkelijker wordt om eigendom toe te wijzen en op te volgen. Dit resulteert in snellere besluitvorming, duidelijkere berichtgeving en meer gesloten deals.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Clip-by-ClickUp-.gif Deel schermopnames om je boodschap precies over te brengen zonder de noodzaak van een e-mailketen of een persoonlijke vergadering met Clip by ClickUp /%img/

Deel schermopnames om je boodschap precies over te brengen zonder de noodzaak voor een e-mailketen of een persoonlijke vergadering met Clip by ClickUp

Bovendien opent ClickUp Brain, wanneer het samen met Clips wordt gebruikt, nieuwe wegen om de productiviteit van de verkoop te verbeteren.

U kunt het gebruiken om video's te maken met realtime AI-gegenereerde transcripties, wat vooral handig kan zijn wanneer u klanten probeert te overtuigen met gedetailleerde demovideo's waarin complexe concepten worden uitgelegd.

Versnel leadacquisitie en klanttevredenheid met ClickUp CRM Software voor projectmanagement

De ClickUp CRM sjabloon brengt het beheer van klantrelaties naar een hoger niveau - of u nu een klein bedrijf bent dat net is gestart of een gevestigde onderneming.

Het sjabloon biedt een intuïtieve, centrale hub waar u eenvoudig leads, deals, accounts en meer kunt beheren en met klanten in contact kunt komen in elke fase van hun reis.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image4-3.png ClickUp's CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met het CRM sjabloon van ClickUp kunt u:

Uw verkooppijplijn in één oogopslag visualiseren en te weten komen welke deals aandacht nodig hebben en welke bijna gesloten zijn

De communicatiegeschiedenis voor elke lead of klant bijhouden, zodat u verder kunt gaan waar u gebleven was

In realtime samenwerken door binnen het CRM taken toe te wijzen aan leden van het team

De rol van het management in productiviteit van de verkoop

De leiding van uw bedrijf kan een belangrijke rol spelen bij het opbouwen van een productiever verkoopteam.

Als vaandeldragers kan hun toewijding om duidelijke verwachtingen in te stellen, samenwerking aan te moedigen en mogelijk te maken, en regelmatig de resultaten te controleren, een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkoopproductiviteit.

Er zijn verschillende manieren om verkoopleiders te helpen dit te bereiken.

1. Het goede voorbeeld geven

Dit is cruciaal voor elk nieuw proces of nieuwe praktijk om door het hele team geaccepteerd te worden. Als managers verantwoordelijkheid nemen voor hun rollen of open zijn over het vragen om hulp als dat nodig is, zullen anderen bereid zijn hen na te volgen.

2. Coaching en begeleiding

Leiders kunnen verkopers één-op-één sessies aanbieden om hen te coachen op specifieke vaardigheden of langdurige mentorship-sessies aanbieden om hen te helpen meer op één lijn te komen met hun sterke punten en passies en hun loopbaantraject in kaart te brengen.

3. Samenwerking aanmoedigen

Managers kunnen kameraadschap opbouwen en samenwerking bevorderen binnen verkooporganisaties door teambuildingoefeningen en door vertegenwoordigers te betrekken bij het ontwerpen van strategieën en het instellen van visies.

4. Een slim abonnement voor verkoopproductiviteit ontwerpen

Het verkoopproductiviteitsplan is uw belangrijkste troef voor elk soort projectmanagement voor de verkoop . Uw leiderschap kan een belangrijke rol spelen bij het ontwerpen ervan door hun ervaring en expertise in te zetten bij de instelling van doelen

Ze kunnen ook geschikte hulpmiddelen voorstellen en goedkeuren voor uw verkooptechnologie om je team efficiënter te maken en trainingsprogramma's te implementeren waarmee ze op de hoogte blijven van de nieuwste trends en technologieën.

Daarnaast kunnen ze actief de verkoopprestaties beoordelen, probleemgebieden identificeren en weloverwogen beslissingen nemen om deze te overwinnen.

Stel uw verkoopteams in staat met ClickUp

Het optimaliseren van de productiviteit van de verkoop is essentieel voor het succes van uw verkopers en de beste manier om dit te bereiken is door samen te werken. Zorg ervoor dat u regelmatig controleert en afstemt met iedereen over de voortgang van hun doelen en welke ondersteuning ze nodig hebben om meer te doen.

Technologie kan een groot deel van de tijd van je team vrijmaken, dus investeren in verkoopbeheertools is de moeite waard. ClickUp onderscheidt zich natuurlijk door een alles-in-één sales enablement platform aan te bieden dat alle aspecten van sales projectmanagement omvat.

Van naadloze CRM-integratie tot krachtige real-time analyses en sjablonen die u kunt aanpassen aan uw behoeften, ClickUp ondersteunt niet alleen uw verkoopworkflow - het transformeert deze.

Als u klaar bent om uw strategie te verbeteren, uw productiviteit te meten en uw targets te overtreffen, meld u dan gratis aan voor ClickUp .

Zorg er bovenal voor dat u een cultuur van samenwerking, leren en welzijn handhaaft en bevordert, zodat elke verkoper zich gesterkt voelt om zijn best te doen. Veel succes!