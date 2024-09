Hoe je sales enablement content maakt (met voorbeelden)

In veel traditionele bedrijven wordt content vaak weergegeven als de exclusieve verantwoordelijkheid van het marketingteam. Wat echter vaak over het hoofd wordt gezien, is dat het verkoopteam net zo goed vertrouwt op content om verkoopprocessen te optimaliseren.

Uit onderzoek blijkt zelfs dat 10% van de sales enablement content is verantwoordelijk voor het genereren van 50% van alle prospectbetrokkenheid. Dit benadrukt de kritieke rol van goed gerichte, strategische content bij het ondersteunen van verkoop.

Met de juiste sales enablement content kunnen salesteams prospects strategischer benaderen, hun specifieke pijnpunten aanpakken en hen gemakkelijker door het koopproces leiden.

In deze handleiding gaan we in op wat sales enablement content inhoudt, de verschillende voorbeelden van soorten content en hoe u deze kunt gebruiken om zinvollere klantinteracties te stimuleren.

Content voor verkoopondersteuning begrijpen

via Collectief voor verkoopondersteuning Bij verkoop draait alles om het opbouwen van relaties, het oplossen van problemen en het stimuleren van conversies. Toch kunnen zelfs de beste salesteams haperen zonder de juiste middelen.

Dit is waar sales enablement content cruciaal wordt. Hiermee wordt verwezen naar elke bron die verkoopteams uitrust met de kennis en tools die ze nodig hebben om prospects te betrekken en ze effectief door het kooptraject te leiden.

Door uw verkoopteam te voorzien van geweldige content, deelt u niet alleen informatie, maar geeft u hen een hulpmiddel om betere gesprekken te voeren, sterkere relaties op te bouwen en meer deals te sluiten.

Met het oog op deze aantekening is het essentieel om het onderscheid tussen verkoop- en marketingcontent te begrijpen.

Terwijl marketingcontent - zoals blogposts, infographics en social media-campagnes - zich richt op bewustwording en rente aan de bovenkant van de trechter, target uw sales enablement content op de midden- tot en met de onderste fase. Het doel is om verkoopteams te ondersteunen bij het nemen van een beslissing over prospects die in lijn is met uw verkoopstrategie.

Hier volgt een beknopt overzicht van de verschillen:

Functie Verkoopcontent Marketingcontent Doelstelling Verkoop stimuleren en deals sluiten Bewustzijn, rente Doelgroep Verkopers, prospects Target doelgroep Formaat verkoopdraaiboeken, kaarten met strijdpunten, sjablonen voor e-mails blogposts, whitepapers, webinars Focus Conversie Bewustzijn, rente

Soorten content voor verkoopondersteuning

Het creëren van effectieve sales enablement content is essentieel voor het versterken van je verkoopteam en het begeleiden van prospects door het verkoopproces. Om dit te bereiken kun je content aanpassen aan de specifieke behoeften van je team met behulp van tools voor verkoopondersteuning .

Dit zijn de sleutelwoorden voor sales enablement content die je kunt maken:

1. Hoogwaardige blogberichten

Hoewel blogposts meestal worden gezien als marketingtools, kunnen blogs van hoge waarde sleutel zijn voor sales enablement.

Deze posts zijn opgesteld vanuit het perspectief van industrie-experts en bieden diepgaande inzichten in specifieke onderwerpen die relevant zijn voor je publiek en aansluiten bij je product of dienst.

In tegenstelling tot standaard marketingblogs, die vooral gericht zijn op het vergroten van de bekendheid, zijn hoogwaardige blog posts ontworpen om belangrijke pijnpunten aan te pakken, productfuncties te laten zien en uitdagingen in de branche aan te pakken

Als u uw publiek bijvoorbeeld wilt informeren over ' hoe AI te gebruiken in de verkoop terwijl u subtiel uw hulpmiddel voor verkoopproductiviteit een goed opgestelde blogpost over dit onderwerp kan zeer effectief zijn. Het biedt waardevolle inzichten aan uw prospects en positioneert uw product op natuurlijke wijze als de oplossing die zij nodig hebben, waardoor meer gekwalificeerde leads in uw verkooppijplijn terechtkomen. ClickUp Brain gebruiken om ideeën voor blogartikelen en gedetailleerde samenvattingen te genereren

2. Praktijkvoorbeelden

Casestudies behoren tot de meest effectieve soorten content voor sales enablement, omdat ze laten zien hoe uw product of dienst echte resultaten heeft opgeleverd voor clients.

Wanneer geschreven met klantgerichtheid casestudies kunnen uw buyer persona helpen een glimp op te vangen van hoe uw oplossing hen helpt hun pijnpunten aan te pakken en de werkelijke impact van uw oplossing te demonstreren.

Een effectieve casestudy voor een hulpmiddel voor projectmanagement kan laten zien hoe het specifieke uitdagingen voor een ideale klantpersoon (ICP) oploste en de sleutelresultaten benadrukken, zoals een productiviteitsstijging van 40%. Op deze manier kun je de waarde van je product duidelijk laten zien en meer gekwalificeerde leads aantrekken.

3. Verkoopmappen

Sales playbooks zijn essentiële interne hulpmiddelen die uw verkoopteam begeleiden met strategieën, best practices en inzichten in de omgang met prospects. Ze helpen uw team om specifieke industrieën te begrijpen en hun pitches op maat te maken voor effectievere, klantgerichte interacties

Als je bijvoorbeeld wilt dat je salesteam de banksector begrijpt en weet hoe je product daarin past, kan je verkoopplaybook gedetailleerde secties bevatten over processen in de sector, de huidige technologie en de belangrijkste uitdagingen. Het kan ook het volgende bevatten sjablonen voor verkoopplannen , scripts, sjablonen voor e-mails en strategieën om klantinteracties te verbeteren en meer deals te sluiten.

eBooks

eBooks zijn een game-changer voor verkoop- en marketingteams. Het zijn externe hulpmiddelen voor verkoopondersteuning die gedetailleerde informatie geven over specifieke onderwerpen die waardevol zijn voor uw target.

EBooks worden meestal aangeboden als downloadbare gidsen en stellen je in staat om contactgegevens van leads te verzamelen en diepgaande inzichten te geven die verder gaan dan wat een blog of artikel kan behandelen.

Bijvoorbeeld, als je de voordelen wilt laten zien van een productiviteitstool voor projectmanagement voor verkoop een eBook met de titel 'The Complete Guide to Sales Productivity' zou effectief zijn. Het kan gaan over hoe projectmanagementtools verkoopprocessen stroomlijnen, automatiseringsstrategieën en trends in de sector, en laten zien hoe uw software een game-changer kan zijn.

5. Uitleg video's

Explainer video's zijn korte, boeiende clips die je product, dienst of concept visueel vereenvoudigen. Ze maken complexe ideeën begrijpelijk en trekken snel de aandacht.

Of je nu een ingewikkelde functie van een product uitlegt of een proces laat zien, explainer video's zijn geweldig om snel de aandacht te trekken en sleutelinformatie over te brengen in een verteerbaar format.

Bijvoorbeeld, als je wilt laten zien hoe je tool integreert in een verkooptechnische stapel je zou een verklarende video van 2 minuten kunnen maken. Deze video kan geanimeerde workflows of een korte productdemo bevatten, zodat duidelijk wordt hoe jouw oplossing in het algemene raamwerk past.

neem uw scherm op met voice-over via ClickUp Clips en koppel deze eenvoudig aan een Taak in uw ClickUp-werkruimte of deel een openbare link met uw prospects

6. Witboeken

White papers zijn diepgaande, onderzoeksgedreven documenten die specifieke problemen of onderwerpen in detail onderzoeken en waardevolle inzichten bieden, ondersteund door gegevens en bewijs. Ze zijn nuttig voor alle fasen van het kooptraject, omdat ze uitgebreide informatie bieden die relevant is voor verschillende verkoopgesprekken.

Als je bijvoorbeeld cyberbeveiligingssoftware verkoopt, kun je een whitepaper maken met de titel 'De toenemende dreiging van cyberaanvallen: How Businesses Can Protect Themself in 2024' Dit document kan gegevens bevatten over cyberbedreigingen, de huidige uitdagingen op het gebied van veiligheid schetsen en laten zien hoe jouw software een robuuste oplossing biedt.

7. Getuigenissen

Getuigenissen van klanten behoren tot de meest effectieve verkoopmaterialen.

Ze bieden echte feedback van gebruikers die de voordelen van uw product of dienst aan den lijve hebben ondervonden.

Bijvoorbeeld, na het succesvol omzetten van een prospect in een klant, kunt u een testimonial aanvragen. Dit kan een korte quote zijn waarin je je product aanprijst of een video waarin een client deelt hoe jouw oplossing hun proces heeft verbeterd. Deze steunbetuigingen kunnen bijzonder overtuigend zijn voor initiatieven op het gebied van verkoop en succes bij klanten, omdat ze afkomstig zijn van collega's of bedrijven die al baat hebben gehad bij uw product.

8. Kaarten voor verkoopstrijd

Verkoopkaarten zijn essentiële interne hulpmiddelen voor het trainen van uw verkoopteam. Deze overzichtelijke documenten geven cruciale informatie over concurrenten, prijzen en productdifferentiators, zodat uw verkopers effectief kunnen reageren op specifieke query's.

Als uw bedrijf bijvoorbeeld een CRM-systeem aanbiedt, kan een sales battle card uw oplossing vergelijken met een toonaangevende concurrent en uw unieke functies, prijsvoordelen en superieure klantenservice onder de aandacht brengen.

Daarnaast kan het weerleggingen bevatten van veelvoorkomende bezwaren tegen het product van de concurrent, zodat uw vertegenwoordigers hun zorgen kunnen wegnemen en indruk kunnen maken op potentiële klanten.

9. Sjablonen voor e-mail

E-mail sjablonen zijn ingeblikte berichten die kunnen worden aangepast voor verschillende fasen van het verkoopproces.

Effectieve e-mailsjablonen zijn afgestemd op verschillende fasen van het kooptraject, zoals de eerste benadering, de follow-up en de afsluiting. Ze kunnen persoonlijke accenten bevatten om aan te slaan bij specifieke prospects terwijl ze een gestructureerd kader bieden dat sleutelpunten effectief communiceert.

Als uw bedrijf bijvoorbeeld een SaaS-oplossing biedt, kunt u een sjabloon voor e-mails gebruiken om clienten op te volgen na een productdemonstratie. Dit sjabloon kan de sleutel functies die zijn besproken herhalen, ingaan op eventuele vragen van de prospect en duidelijk de volgende stappen schetsen om verder te gaan.

💡 Pro Tip: Gebruik ClickUp's e-mail om bovenop uw verkoopgesprekken te blijven. Hiermee kunt u e-mails automatisch omzetten in taken en toewijzen aan specifieke deals of leads. Bovendien kunt u e-mails aan relevante Taken toevoegen zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden en gesprekken per e-mail kunt bijhouden in de context van uw verkooppijplijn. Deze gecentraliseerde aanpak helpt u om georganiseerd te blijven, leads te prioriteren en uiteindelijk efficiënter deals te sluiten.

centraliseer verkoopgesprekken op één plaats met ClickUp's E-mail Project Management_

10. Voorstellen

Voorstellen zijn gedetailleerde documenten die beschrijven hoe uw product of dienst voldoet aan de behoeften van een potentiële client. Ze worden meestal gebruikt in de laatste fasen van het verkoopproces om formeel uw oplossing aan te bieden en de prospect te overtuigen om verder te gaan.

Als u bijvoorbeeld een marketingautomatiseringsplatform verkoopt, kan uw voorstel laten zien hoe het de marketing van de prospect verbetert, een aangepast abonnement voor installatie aanbieden en een prijsoverzicht met verschillende opties geven.

11. Webinars

Webinars richten zich op de pijnpunten of sleutelonderwerpen van zowel toekomstige als bestaande klanten. Ze bieden interacties in realtime, waarbij live feedback en sessies met vragen en antwoorden mogelijk zijn, zodat problemen kunnen worden aangepakt en potentiële klanten effectief kunnen worden betrokken.

Als uw bedrijf bijvoorbeeld een data-analyseplatform aanbiedt, kunt u een webinar organiseren met de titel 'Unlocking the Power of Data Analytics for Your Business'

Tijdens het webinar kunt u de belangrijkste functies van uw platform belichten, casestudy's delen en live vragen van deelnemers beantwoorden. Deze aanpak zal rente wekken voor je oplossing en de deur openen voor verdere verkoopkansen.

12. Klantreis kaarten

Customer journey maps geven een visueel overzicht van de fases die een klant doorloopt tijdens de interactie met uw merk. Ze zijn cruciaal voor sales enablement en helpen verkoopteams om de klantervaring van begin tot eind te begrijpen.

Door elke fase van het klanttraject in kaart te brengen, kunt u uw sales enablement content zo ontwerpen dat deze voldoet aan de specifieke behoeften en rente van uw prospects.

Als je bijvoorbeeld een tool voor projectmanagement aanbiedt, kan een kaart van het klanttraject laten zien welke informatie een klant nodig heeft bij het onderzoeken, beslissen en gebruiken van je product. Op deze manier kun je content creëren die geschikt is voor elke stap, waardoor je verkoopaanpak effectiever en boeiender wordt.

⚡️ Sjabloon Archief: Sjabloon voor ClickUp's Klantreis in kaart brengen is een handig hulpmiddel om de ervaringen van uw klanten te begrijpen. Hiermee kunt u hun interacties visualiseren, potentiële problemen identificeren en inzicht krijgen in wat hen gelukkig of ongelukkig maakt. Dit zal u helpen om een effectievere strategie te creëren om de klanttevredenheid te verbeteren en succes te stimuleren.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-71.png ClickUp sjabloon voor klantreis in kaart brengen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322650&department=professional-services&\_gl=1\*121n8ij*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjU2MjgyMjIuQ2owS0NRancwT3EyQmhDQ0FSSXNBQTVodWJWbFZERncxczBSM2l6X1h3S2RQVm5fbXd0QmtVNDE2TWpGc1pEZ054RkJVcUZDLWdjcGlzb2FBbmxzRUFMd193Y0I.\*\gcl_au*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Hoe maak je effectieve salesinhoud?

via Mailshake Als het gaat om het maken van geweldige sales enablement content, moet je je richten op het produceren van materiaal dat je salesteam echt ondersteunt en dat aanslaat bij je target publiek.

Dit houdt in dat je moet begrijpen wat je verkopers nodig hebben om te slagen en dat je content moet maken die effectief ingaat op de uitdagingen en vragen van je prospects.

Om dit te bereiken, kunt u de volgende stappen overwegen:

Stap 1: Identificeer de pijnpunten van uw target doelgroep

Begrijp de uitdagingen, voorkeuren en informatiebehoeften van uw doelgroep in verschillende fasen van hun kooptraject. Gebruik marktonderzoek, klantgegevens en feedback van uw verkoopteam om deze pijnpunten vast te stellen.

Verzamel daarnaast inzichten door middel van directe gesprekken met andere leden van het verkoopteam, huidige klanten en prospects om uw begrip te verfijnen en ervoor te zorgen dat uw content hun meest dringende problemen aanpakt.

Stap 2: Definieer uw doelen voor elke fase van de cyclus

Zorg ervoor dat u duidelijke doelen stelt voor wat u wilt bereiken met uw content in elke verkoopfase. Bepaal ook of uw doel is om prospects te onderwijzen, hun zorgen aan te pakken of gedetailleerde productinformatie te verstrekken.

Dit helpt bij het maken van gerichte en effectieve content die tegemoet komt aan de behoeften van je publiek op verschillende punten in hun kooptraject.

Stap 3: Ontwikkel een sales enablement content strategie

Maak een abonnement op de soorten content die bij uw doelen en fasen van uw publiek passen. Gebruik bijvoorbeeld blogberichten of eBooks om leads aan u te binden en gebruik casestudy's, whitepapers of voorstellen om prospects tot conversie te bewegen. Deze strategie zorgt ervoor dat elk stuk content doelgericht en impactvol is.

Bovendien kunnen effectieve CRM-systemen helpen bij het bijhouden van de prestaties van content en klantinteracties, zodat u uw verkoopstrategie kunt verfijnen op basis van realtime gegevens.

gedetailleerd inzicht krijgen in al uw klantenaccounts met de ClickUp CRM-oplossing_

Om inzicht te krijgen in de huidige behoeften van uw cyclus, ClickUp's CRM oplossing biedt een duidelijke weergave van uw verkooppijplijn, zodat u accounts kunt bijhouden en beheren en naadloos kunt samenwerken met uw team.

Met een uitgebreide weergave van uw verkooppijplijn kunt u een effectieve contentstrategie implementeren om conversies te versnellen. Door de juiste middelen en verkoopscripts toe te voegen aan specifieke leads in elke fase, vergroot je de kans dat je prospects omzet in klanten en stimuleer je het algehele verkoopsucces.

Stap 4: Creëer en organiseer uw sales enablement content

Als uw contentstrategie klaar is, kunt u beginnen met het produceren en publiceren van uw materialen.

Stel een speciale sectie in op uw werkruimte voor verkooptraining en enablement content, inclusief kaarten, verkoopdraaiboeken en andere waardevolle bronnen. Deze organisatie zorgt ervoor dat je content gemakkelijk toegankelijk is en je verkoopinspanningen effectief ondersteunt.

met de gedetailleerde hiërarchiestructuur van ClickUp kunt u uw projecten visualiseren_ AI voor documentatie kan het aanmaken en organiseren van uw content stroomlijnen, zodat deze goed wordt beheerd en up-to-date blijft.

beheer uw volledige verkoopteams en -processen met ClickUp_ ClickUp voor verkoopteams blinkt uit in de integratie van verkoop- en projectmanagement, waardoor verkoopprojectmanagers elk aspect van een verkoopproject van begin tot eind kunnen overzien. Het combineert essentiële tools, zoals b2b CRM-software, sales enablement resources, analyses, Taakbeheer en communicatiefuncties, in één platform.

Deze integratie stroomlijnt het proces van het toewijzen van taken, het bijhouden van voortgang en het beheren van elk detail van uw verkoopinitiatieven. Zo blijft uw team gecoördineerd en gefocust op het behalen van uw verkoopdoelstellingen.

Stap 6: Automatiseren waar nodig

Het automatiseren van routinetaken kan tijd besparen en de efficiëntie verhogen. Instance, in plaats van handmatig e-mails naar prospects te sturen, kunt u dit proces stroomlijnen door automatisering.

Voorbeeld ClickUp Automatiseringen om automatische triggers in te stellen voor acties zoals het versturen van follow-up e-mails wanneer een klant een bepaalde stap zet. Op deze manier krijgt uw verkoopteam de juiste tools en informatie op het juiste moment, zodat ze efficiënt kunnen blijven werken.

creëer krachtige automatisering werkstromen met ClickUp_ ClickUp Brein met zijn AI-gestuurde mogelijkheden verbindt het Taken, documenten, mensen en bedrijfskennis, zodat er altijd naadloze toegang is tot kritieke verkoopspecifieke informatie.

krijg volledige zichtbaarheid in de sleutelcijfers van uw verkoopproces met behulp van ClickUp Dashboards_

Met ClickUp Dashboards krijgt u een uitgebreide weergave van alle cruciale statistieken die van invloed zijn op uw sales enablement content strategie. Het helpt u om de sleutelcijfers bij te houden, gegevens te visualiseren en rapporten te genereren om de effectiviteit van content te beoordelen. Zo kunt u weloverwogen beslissingen nemen en uw contentstrategie optimaliseren op basis van realtime inzichten.

Bovendien kun je naadloos samenwerken met je team, zodat iedereen op één lijn zit met de doelen en aanpassingen die nodig zijn om je verkoopprestaties te verbeteren.

Bonus tip: Wilt u uw marketingactiviteiten verbeteren? Gebruik software voor workflow van content . Op deze manier kunt u uw processen voor het aanmaken en beheren van content stroomlijnen, zodat uw marketinginspanningen efficiënt en consistent zijn.

Optimaliseer uw verkoopproces met ClickUp

Een solide strategie om uw verkoop mogelijk te maken kan uw conversies een boost geven en vertrouwen opbouwen bij uw klanten. Door verkoopmateriaal op maat te maken en slimme tools te gebruiken, kan uw verkoopteam effectiever verbinding maken met prospects en betere resultaten behalen.

ClickUp maakt het u gemakkelijk door één platform te bieden om al uw verkoopmaterialen te beheren. Dit zorgt ervoor dat uw content perfect is afgestemd op elke fase van het kooptraject en zich aanpast aan de behoeften van uw prospects.

Met kant-en-klare sjablonen en krachtige AI-gestuurde functies stroomlijnt ClickUp het aanmaken en beheren van uw verkoopcontent en helpt u georganiseerd en responsief te blijven. Aanmelden bij ClickUp om uw sales enablement proces te verbeteren en vandaag nog succes te boeken!