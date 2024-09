Hoe verkoopstrategiekaarten maken en gebruiken (+voorbeelden)

Je zit midden in een baanbrekend verkooppraatje als er een uitdagend object opduikt dat alles dreigt te laten ontsporen.

Nu heb je twee keuzes: een antwoord zoeken en het risico lopen het contract te verliezen of voet bij stuk houden met een goed voorbereid antwoord dat de unique selling points (USP's) van je product in het beste licht plaatst.

Het is duidelijk dat de tweede optie de meer strategische zet is. Maar hoe zorg je ervoor dat je verkoopteam altijd klaar is om die keuze te maken?

Dat is waar kaarten voor de verkoopstrijd van onschatbare waarde blijken te zijn. Deze essentiële tools geven uw verkopers het inzicht dat ze nodig hebben om bezwaren te behandelen, te benadrukken wat uw product onderscheidt en verkoopteams in staat te stellen meer deals te sluiten.

Maar niet alle kaarten zijn hetzelfde. Om uw verkopers echt sterker te maken, moet u kaarten maken waarop ze kunnen vertrouwen in elke situatie waarin veel op het spel staat.

Klaar om te leren hoe? Laten we aan de slag gaan en uw verkoopproces transformeren om tastbare resultaten te behalen.

Wat zijn gevechtskaarten voor verkoop?

Sales Battle Cards zijn overzichtelijke, bruikbare documenten die verkoopteams voorzien van vitale details tijdens gesprekken of vergaderingen. Deze snel te raadplegen gidsen bevatten essentiële inzichten over uw business, producten, marktlandschap, pijnpunten van klanten en concurrentieanalyse - alles op één plek.

Door onmiddellijke toegang tot deze cruciale kennis te bieden, stellen battle cards uw verkopers in staat om uit te blinken in elk gesprek. Dat is cruciaal, vooral wanneer 58% van de kopers is van mening dat verkopers vaak de plank misslaan bij het beantwoorden van hun vragen.

Een goed opgestelde strijdkaart helpt deze kloof te overbruggen en geeft je team het vertrouwen en de informatie die ze nodig hebben om effectief te reageren en vertrouwen op te bouwen bij prospects.

De voordelen van het gebruik van gevechtskaarten

Door slagkaarten op te nemen in uw verkoopstrategie transformeert u de prestaties van uw team en verbetert u hun vermogen om elke kans met precisie aan te pakken. Dit is waarom ze helpen bij het verkoopproces:

Boost efficiëntie: Geef je verkoopteams snel toegang tot kant-en-klare antwoorden en gestandaardiseerde berichten. Deze voorbereiding helpt hen kalm te blijven onder druk, minder tijd te besteden aan het zoeken naar informatie en meer tijd te besteden aan verkopen

Geef je verkoopteams snel toegang tot kant-en-klare antwoorden en gestandaardiseerde berichten. Deze voorbereiding helpt hen kalm te blijven onder druk, minder tijd te besteden aan het zoeken naar informatie en meer tijd te besteden aan verkopen Verbeter de concurrentie: Wapen uw vertegenwoordigers uit met scherpe, actuele inzichten die uw concurrentievoordeel benadrukken. Efficiënte concurrentieanalyses helpen hen om uw aanbod te onderscheiden en uw concurrentievoordeel te benadrukkenproductmarketingstrategiewat leidt tot een hoger winstpercentage

Wapen uw vertegenwoordigers uit met scherpe, actuele inzichten die uw concurrentievoordeel benadrukken. Efficiënte concurrentieanalyses helpen hen om uw aanbod te onderscheiden en uw concurrentievoordeel te benadrukkenproductmarketingstrategiewat leidt tot een hoger winstpercentage Stroomlijn prijsbesprekingen : Verschaf nauwkeurige, gestructureerde informatie over prijzen die uw verkoper helpt om gemakkelijk door gevoelige discussies te navigeren. Deze transparantie bouwt vertrouwen op bij potentiële klanten en versnelt het sluiten van deals

: Verschaf nauwkeurige, gestructureerde informatie over prijzen die uw verkoper helpt om gemakkelijk door gevoelige discussies te navigeren. Deze transparantie bouwt vertrouwen op bij potentiële klanten en versnelt het sluiten van deals Verbeter het aanpassingsvermogen : Houd je team wendbaar met bijgewerkte kaarten met de laatste markttrends, informatie over producten en succesverhalen van klanten. Zo beschikken uw verkopers altijd over de meest relevante informatie

: Houd je team wendbaar met bijgewerkte kaarten met de laatste markttrends, informatie over producten en succesverhalen van klanten. Zo beschikken uw verkopers altijd over de meest relevante informatie Klantprofiel begrijpen: Kritische inzichten leveren in de behoeften, wensen en pijnpunten van klanten. Deze aanpak helpt je team om oplossingen op maat te bieden die aanslaan bij je potentiële kopers en target doelgroep, terwijl de relaties met de client worden versterkt

Kritische inzichten leveren in de behoeften, wensen en pijnpunten van klanten. Deze aanpak helpt je team om oplossingen op maat te bieden die aanslaan bij je potentiële kopers en target doelgroep, terwijl de relaties met de client worden versterkt Trainingen verbeteren: Gebruik kaarten met strijdpunten als trainingshulpmiddel om de opstarttijd van nieuwe verkopers te versnellen

Wilt u uw spel met slagkaarten voor de verkoop verbeteren? Laten we de sleutelcomponenten eens op een rijtje zetten die van een basisverkoopkaart een krachtige tools voor verkoopondersteuning voor succes.

Ke functies van een winnende verkoopbattle-kaart

Een effectieve verkoopkaart is afhankelijk van twee cruciale dingen: de beste informatie en hoe snel uw team deze informatie kan vinden. Daarom moet u uw kaarten zo ontwerpen dat ze snel kunnen worden gescand, want elke seconde in verkoopgesprekken is belangrijk.

Maar snelle toegang is nog maar het begin. Om er zeker van te zijn dat uw kaarten resultaat opleveren, moet u deze essentiële zaken vermelden:

Gerichte FAQ's: Neem duidelijke, beknopte antwoorden op de meest voorkomende vragen van klanten op

Neem duidelijke, beknopte antwoorden op de meest voorkomende vragen van klanten op Pijnpunten en oplossingen: Lijst met sleuteluitdagingen voor gebruikers met bruikbare antwoorden om de discussie gefocust te houden

Lijst met sleuteluitdagingen voor gebruikers met bruikbare antwoorden om de discussie gefocust te houden Unieke waardepropositie: Geef aan wat uw product onderscheidt, zodat verkopers een voorsprong hebben in concurrerende verkoopsituaties

Geef aan wat uw product onderscheidt, zodat verkopers een voorsprong hebben in concurrerende verkoopsituaties Gegevensgestuurde inzichten:Staaf uw beweringen met solide feiten, geverifieerde gegevens en statistieken om uw boodschap te versterken en geloofwaardigheid op te bouwen

Met deze sleutel functies in het achterhoofd, laten we eens kijken naar de verschillende soorten strijdkaarten en hoe je ze op maat kunt maken voor specifieke verkoopscenario's.

Typen gevechtskaarten voor de verkoop (6 must-haves + bonus power plays)

In de verkoop zijn geen twee interacties met klanten hetzelfde. Een one-size-fits-all benadering werkt niet wanneer u werkt met unieke klantbehoeften, concurrentiedruk en bezwaren.

Daarom heb je kaarten nodig voor effectieve verkoop projectmanagement . Gebruik deze hulpmiddelen om uw vertegenwoordigers voor te bereiden met de meest overtuigende argumenten en de belangrijkste gespreksonderwerpen in elk gesprek.

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste soorten verkoopkaarten:

1. Gevechtskaarten van de concurrent

Met 57% van de verkoopleiders aangetekend dat de concurrentie toeneemt, is het essentieel om je rivalen door en door te kennen. Concurrent battle kaarten geven je team de competitieve voordelen die ze nodig hebben om concurrenten in elk gesprek te overtreffen.

Als een potentiële klant bijvoorbeeld vraagt naar je prijs en een lagere aanbieding van een concurrent aanhaalt, helpt je strijdkaart je verkopers om de discussie om te draaien. Door te focussen op de superieure ROI van uw product, kunnen ze het gesprek verschuiven van kosten naar waarde op lange termijn, waardoor de deal op koers blijft.

2. Win/Loss gevechtskaarten

Deze strijdkaarten van de concurrentie helpen u snel te bepalen waarom uw bedrijf zal zegevieren over de concurrentie of juist tekort zal schieten. Hiermee kunnen uw verkopers de sterke en zwakke punten van concurrenten ontdekken en potentiële uitdagingen omzetten in kansen.

Als het sterke punt van uw concurrent bijvoorbeeld een gebruiksvriendelijke interface is, moet uw kaart dit tegenspreken met solide bewijsmateriaal. U kunt bijvoorbeeld benadrukken hoe uw geavanceerde functies voor aanpassing flexibiliteit bieden waar een eenvoudige interface niet aan kan tippen, vooral voor bedrijven met complexe behoeften.

3. Kaarten voor productiviteit

In tegenstelling tot battle cards van concurrenten, focussen de beste product battle cards op wat jouw oplossing perfect maakt voor je target. Ze rusten je verkoopteam uit met gedetailleerd inzicht in gewenste functies, use cases en USP's en koppelen deze direct aan de behoeften van de klant.

Als je bijvoorbeeld een hoogwaardig keukenapparaat verkoopt, zou je product battle card meer benadrukken dan duurzaamheid. Het zou zich richten op echte voordelen, zoals energie-efficiëntie die de energierekening verlaagt of een intuïtief ontwerp dat het bereiden van maaltijden voor drukke gezinnen vereenvoudigt.

Pro Tip: Gebruik propositie-gebaseerde kaarten in je deck voor een grondige aanpak. In tegenstelling tot productgebaseerde verkoopkaarten die zich richten op individuele items, geven propositiekaarten aan hoe je hele aanbod samenwerkt om ongeëvenaarde waarde te leveren.

4. Kaarten voor het behandelen van bezwaren

Bezwaren zijn een natuurlijk onderdeel van het verkoopproces, maar hoe uw team ze aanpakt is het verschil tussen een contract winnen of verliezen. Onderzoek toont aan dat 64% van de klanten is eerder geneigd te kopen als hun zorgen effectief worden aangepakt.

Dat is waar kaarten voor het omgaan met bezwaren om de hoek komen kijken. Ze bereiden verkopers voor op met gerichte antwoorden en weerleggingen om veelvoorkomende bezwaren van klanten te ondervangen.

Als een prospect zich bijvoorbeeld zorgen maakt over de duurzaamheid van uw bouwmachines in barre weersomstandigheden, moet uw strijdkaart directe antwoorden geven. Benadruk functies zoals versterkte materialen en klantverhalen om bezwaren weg te nemen, vooral tijdens onderhandelingen.

💡Pro Tip: Om effectief strijdkaarten te ontwikkelen, begin je met het identificeren van de belangrijkste pijnpunten en behoeften van je target klanten. Gebruik een visueel hulpmiddel zoals een Whiteboard om deze ideeën te brainstormen en te organiseren. Houd rekening met factoren zoals hun frustraties, uitdagingen en ambities. Dit zal je helpen om je kaarten op maat te maken om specifieke problemen van klanten aan te pakken en te laten zien hoe jouw product of dienst een unieke oplossing biedt.

Brainstorm over verschillende pijnpunten en klantbehoeften met behulp van ClickUp Whiteboards om effectieve strijdkaarten te maken

5. Branchespecifieke kaarten

Branchespecifieke kaarten gaan in op de unieke uitdagingen en vereisten van verschillende verticale marktsegmenten. Ze helpen uw verkopers om de taal van de sector te spreken, met details over de naleving en sectorspecifieke voordelen die prospects aanspreken.

Een voorbeeld: stel dat uw team milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen aanbiedt aan een levensmiddelen- en drankenbedrijf. Een branchespecifieke kaart zou benadrukken dat het product voldoet aan de regelgeving voor voedselveiligheid en dat het helpt om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verkleinen.

6. Op persona's gebaseerde strijdkaarten

Personalisatie is cruciaal voor het stimuleren van verkoopbetrokkenheid, vooral wanneer 72% van de klanten geeft de voorkeur aan berichten die zijn afgestemd op hun behoeften. Deze kaarten geven snel inzicht in verschillende koperpersona's - budgetbewust, technisch onderlegd of C-suite executives - zodat uw verkopers elke keer de juiste boodschap overbrengen.

Als u bijvoorbeeld een B2B-softwareoplossing verkoopt, zou een persona voor een technisch onderlegde koper de nadruk leggen op geavanceerde functies en integratiemogelijkheden. Een budgetbewuste koper zou daarentegen meer geïnteresseerd zijn in kostenbesparingen en ROI.

Pro Tip: Wil je personalisatie naar een hoger niveau tillen? Dan is de prospectspecifieke slagkaart de juiste keuze. In tegenstelling tot personakaarten die zich richten op een breder type koper, richten prospectspecifieke kaarten zich op één potentiële klant. Ze geven je inzichten die zijn afgestemd op een bepaalde business of beslisser, waardoor je pitches kunt maken die hun pijnpunten raken.

Deze traditionele kaarten zijn krachtige hulpmiddelen en vormen de ruggengraat van winnende verkoopstrategieën. Maar om in elke verkoopsituatie een concurrentievoordeel te behalen, kunt u de volgende kaarten aan uw kaartenarsenaal toevoegen:

Strijdkaarten met nieuws uit de branche: Houd uw team op de hoogte van de nieuwste trends en inzichten in de markt en positioneer uw product als dé oplossing voor de branche

Houd uw team op de hoogte van de nieuwste trends en inzichten in de markt en positioneer uw product als dé oplossing voor de branche Upsell/ABM gevechtskaarten: Bewapen uw verkoopprofessionals met upselling- en accountgebaseerde marketingtactieken om groeikansen te ontdekken en inkomsten te maximaliseren

Bewapen uw verkoopprofessionals met upselling- en accountgebaseerde marketingtactieken om groeikansen te ontdekken en inkomsten te maximaliseren Testimonialkaarten: Maak gebruik van de kracht van sociaal bewijs door verhalen over het succes van klanten en getuigenissen op te nemen die potentiële klanten aanspreken

Maak gebruik van de kracht van sociaal bewijs door verhalen over het succes van klanten en getuigenissen op te nemen die potentiële klanten aanspreken Vechtkaarten voor de lancering van een nieuw product: Bereid uw verkoopteams voor met cruciale inzichten - voordelen, functies en target doelgroepen - voor een sterke productlancering

Nu je de basisprincipes onder de knie hebt, gaan we de puntjes op de i zetten bij het maken van deze game-changers!

Ook lezen: 10 onmisbare tools in uw technische verkoopstack

Hoe verkoopstrategiekaarten maken: 10 bewezen stappen voor succes

Bij het maken van impactvolle gevechtskaarten voor de verkoop gaat het erom dynamische, bruikbare hulpmiddelen te creëren waarop je team bij elke pitch kan vertrouwen. Om dit voor elkaar te krijgen, heb je meer nodig dan klantgegevens tools voor verkoopproductiviteit waarmee je team zich kan concentreren op datgene waar ze het beste in zijn: deals sluiten.

Dat is waar ClickUp schittert. Dit krachtige project en verkoopbeheerplatform voorziet je van alles wat je nodig hebt om je volledige sales funnel te beheren.

Van het maken van AI-gestuurde gevechtskaarten tot de verdeling en bijwerking ervan, ClickUp biedt innovatieve organisatorische functies die ervoor zorgen dat je verkoopteam altijd klaar is om te winnen.

Lees hier hoe je dat voor elkaar krijgt:

Stap 1: Begin met een solide bedrijfsoverzicht

Begin uw kaarten met een solide basis - geef uw verkopers een goed begrip van de identiteit van uw bedrijf. Neem uw missie, visie, waarden en onderscheidende factoren op om uw verkoopteams te helpen hun pitch af te stemmen op de bredere doelen van het bedrijf en geloofwaardigheid op te bouwen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif collaboratieve live bewerking in ClickUp Docs /$$img/

maak uw gevechtskaarten efficiënter met collaboratieve live bewerking en rijke formattering met ClickUp Docs_

Gebruik ClickUp Documenten om boeiende content te genereren, of het nu voor een bedrijfsoverzicht is of voor het schrijven van andere cruciale details van uw kaarten.

Met deze tool kunt u levende documenten maken die u gemakkelijk kunt bijwerken en delen met uw verkoopteam. Functies voor samenwerking in realtime en versiebeheer zorgen ervoor dat iedereen de meest actuele informatie binnen handbereik heeft.

gebruik ClickUp Brain om bruikbare inzichten uit kwantitatieve gegevens te halen en een verkoopbattlecard te maken_

Voor diepere inzichten verbindt u uw team met ClickUp Brein , een alles-in-één AI-tool voor documentatie en onderzoek. Deze tool analyseert gebruikersgegevens, inzichten van concurrenten en markttrends om overtuigende, op maat gemaakte content te maken voor je verkoopkaarten.

Of het nu gaat om het opstellen van gepersonaliseerde berichten of het benadrukken van sleutelwoorden, ClickUp Brain stroomlijnt het proces. Het werkt ook als een wiki en zorgt ervoor dat uw team onmiddellijke toegang heeft tot relevante, onderling verbonden informatie, verbetert de samenwerking en optimaliseert uw verkoopeffectiviteit.

Stap 2: Definieer uw behoeften en doelen

stel duidelijke, meetbare doelen zodat uw slagkaarten direct bijdragen aan het succes van uw team met ClickUp Goals_

Elk verkoopteam, extern of intern, heeft unieke uitdagingen, dus begin met jezelf af te vragen:

Hebben nieuwe verkopers een spoedcursus nodig over uw aanbod?

Is het moeilijk om specifieke concurrenten te overtreffen?

Hebben prospects hulp nodig om uw waardepropositie te begrijpen?

Betreedt u een nieuwe markt of niche?

Vertaal deze inzichten in SMART (Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden) doelstellingen met behulp van ClickUp Doelen . Met deze functie kunnen verkoopleiders alle doelen op één plaats beheren en verkoopprestaties bijhouden voor uitstekende resultaten.

Stap 3: Identificeer en betrek kritieke belanghebbenden

Het kennen van de sleutelspelers binnen uw bedrijf en aan de kant van de client is cruciaal voor een succesvolle verkoopstrategie. In uw kaarten moeten deze belanghebbenden staan om ervoor te zorgen dat uw team de juiste mensen op het juiste moment inschakelt.

taken toewijzen, voortgang bijhouden en zorgen voor tijdige follow-ups zodat er niets tussen wal en schip valt met ClickUp-taak_

Begin met de interne belanghebbenden te identificeren, zoals managers, productspecialisten of financiële teams, die u moet betrekken bij de verschillende verkoopfasen. Gebruik ClickUp-taak om taken toe te wijzen, subtaken toe te voegen en de voortgang bij te houden, zodat iedereen zijn rol en verantwoordelijkheden kent.

Breng vervolgens de besluitvormers aan de kant van de client in kaart. Dit kunnen inkoopfunctionarissen, technische leidinggevenden of C-level executives zijn, elk met verschillende prioriteiten. Neem deze profielen op in je kaarten, zodat je team zijn berichtgeving hierop kan afstemmen.

Stap 4: Markeer productfuncties en prijsstrategieën

Rust uw verkoopteam uit met diepgaande kennis van de functies en prijzen van uw product. Zo kunnen ze de waarde overbrengen en eventuele vragen van prospects gemakkelijk afhandelen.

Begin met het opnoemen van de belangrijkste functies van uw product in eenvoudige bewoordingen, met de nadruk op hoe ze een probleem oplossen of voldoen aan de behoeften van de gebruiker

Geef gedetailleerde prijsstrategieën voor je vertegenwoordigers, inclusief flexibele betalingsabonnementen en kortingen om gevoelige prijsdiscussies te navigeren

Stap 5: Begrijp uw target klanten en kansen

Niet elke lead is geschikt; uw team moet zich richten op diegenen die het meeste baat hebben bij uw product. Identificeer de sleutelklantensegmenten die aansluiten bij uw aanbod om klantgerichtheid te verbeteren .

Schets de pijnpunten, behoeften en marktkansen die van hen ideale prospects maken. CLM (Customer Lifecycle Management) speelt hier een cruciale rol.

Door de verschillende fasen van het traject van uw klant in kaart te brengen - van bewustwording tot besluitvorming - zorgt u ervoor dat uw verkoopkaarten kunnen inspelen op de behoeften en zorgen in elke fase.

breng uw ideale klantprofielen in kaart en ontdek nieuwe marktkansen met realtime teamsamenwerking met behulp van ClickUp Whiteboards_

Met ClickUp Whiteboards brainstormsessies worden dynamische ruimtes waar ideeën ontstaan en evolueren. Werk in realtime samen om uw target klanten en kansen in kaart te brengen en te visualiseren.

Stap 6: Voer een concurrentieanalyse uit

Het maken van effectieve kaarten voor de strijd met concurrenten begint met een grondig begrip van uw rivalen. ClickUp vereenvoudigt dit proces met AI-tools voor concurrentieanalyse die je team een uitgebreide weergave van het marktlandschap geven.

Maak bijvoorbeeld gebruik van ClickUp Brain om diepgaande rapportages te genereren over de strategieën van concurrenten, marktverschuivingen en hoe uw aanbod zich verhoudt. Voor degenen die de voorkeur geven aan een meer interactieve aanpak, biedt ClickUp een bereik van kant-en-klare verkoopsjablonen die zijn afgestemd op verschillende gebruikssituaties.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image14-1.png Sjabloon voor concurrentieanalyse in ClickUp Whiteboards https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-193317120&department=marketing&\_gl=1*33vbgx*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDjFTVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3Q..\_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Whiteboard sjabloon voor concurrentieanalyse is een krachtig hulpmiddel om concurrenten voor te blijven. Met deze samenwerkingstool kan uw team de activiteiten van concurrenten in kaart brengen en in realtime bijhouden, zodat iedereen op één lijn zit en klaar is om zich aan te passen aan veranderingen in de markt. Met dit sjabloon kunt u:

Een dieper inzicht te krijgen in het concurrentielandschap en potentiële bedreigingen te identificeren

Nieuwe kansen voor groei en marktuitbreiding te ontdekken

Strategieën te ontwikkelen die uw producten of diensten onderscheiden van de concurrentie

De klantenservice te verbeteren door meer inzicht te krijgen in de behoeften en voorkeuren van gebruikers

Dit sjabloon downloaden

Ook lezen: 10 Gratis sjablonen voor verkoopplannen in Word, Excel en ClickUp

CRM-campagnes om veelvoorkomende bezwaren te identificeren en kaarten voor te bereiden met target antwoorden.

Zo werkt het:

Identificeer en anticipeer op de meest voorkomende bezwaren die uw verkoopteam tegenkomt. Gebruik deze als kansen om de zorgen van uw prospects beter te begrijpen

die uw verkoopteam tegenkomt. Gebruik deze als kansen om de zorgen van uw prospects beter te begrijpen Als er bezwaren zijn, diep deze dan uit met doordachte vragen. Het helpt je om tot de kern van de zorg door te dringen en specifieke antwoorden voor te bereiden, waardoor potentiële wegversperringen in kansen veranderen

Als er bijvoorbeeld vaak zorgen zijn over het budget, kan uw strijdkaart dit antwoord bevatten dat uw verkoper kan gebruiken:

"_Ik begrijp dat de prijs van het product een punt van zorg is. Veel van onze clients dachten er aanvankelijk ook zo over, maar ontdekten dat de investering zich snel terugbetaalde in de vorm van verbeterde efficiëntie en lagere kosten. Eén client rapporteerde zelfs een toename van 20% in productiviteit in het eerste kwartaal. We bieden ook flexibele prijsopties - wilt u daar meer informatie over?

💡 Pro Tip: Gebruik ClickUp CRM om het beheer van verkoopleads en relaties met klanten te vereenvoudigen. Deze gecentraliseerde hub brengt uw teams voor verkoop en succes bij de klant samen, zodat ze een robuuste database van gebruikers kunnen opbouwen, feedback kunnen analyseren en inzicht kunnen krijgen in de voorkeuren van klanten.

Stap 8: Succesverhalen en voordelen opnemen

Succesverhalen uit de praktijk laten zien is een krachtige manier om geloofwaardigheid en vertrouwen op te bouwen bij potentiële clients. Uw kaarten moeten de sleutel voordelen benadrukken en verhalen bevatten die de tastbare resultaten van uw product of dienst aantonen.

Kies casestudy's die aansluiten bij je target. Hoe meer het succesverhaal lijkt op de situatie van uw prospect, hoe overtuigender het zal zijn

Benadruk de specifieke, meetbare resultaten die uw product of dienst heeft helpen bereiken, zoals hogere inkomsten, lagere kosten of verbeterde efficiëntie

Stap 9: Gebruik uw unieke verkoopargumenten voor upselling

Denk vooruit bij het opstellen van een verkoopkaart - positioneer uw USP's als oplossingen voor uitdagingen die uw client misschien niet ziet aankomen. Door deze potentiële problemen van tevoren aan te pakken, creëert u naadloze mogelijkheden voor upselling.

Deze aanpak voegt waarde toe voor de client en verdiept hun vertrouwen in uw expertise, waardoor de kans groter wordt dat ze verder zullen investeren in uw aanbod.

Stap 10: Maak aanpasbare sjablonen voor kaarten voor de verkoopbattle

Waarom elke keer opnieuw beginnen? Maak een bibliotheek met kant-en-klare, gratis sjablonen voor gevechtskaarten om uw proces te stroomlijnen en uw verkoopinspanningen consistent te houden.

Pas elke sectie aan: Pas een individuele sjabloon voor verkoopkaarten aan voor verschillende industrieën, klantsegmenten of concurrerende landschappen

Pas een individuele sjabloon voor verkoopkaarten aan voor verschillende industrieën, klantsegmenten of concurrerende landschappen Pas aan voor elk verkoopgesprek: Met deze sjablonen kan uw verkoopteam hun aanpak aanpassen, zodat ze scherp blijven en target houden

Voorbeelden van effectieve gevechtskaarten voor verkoop

Laten we deze theorie eens in praktijk brengen. Hier zijn voorbeelden uit de praktijk van hoe je je kaarten kunt structureren om specifieke verkoopscenario's aan te pakken.

Voorbeeld 1: Navigeren door een concurrerende verkoopsituatie

Probleem: Uw vertegenwoordigers moeten het opnemen tegen een gevestigde concurrent in een situatie waarbij de client beide opties overweegt.

Slagkaarttype om te gebruiken: Strijdkaart van de concurrent + Winst-/verlieskaart

Structuur:

Act: Stel specifieke vragen aan uw verkopers om het belang van een snelle implementatie te benadrukken of geef casestudy's die dit voordeel versterken

Feit: Benadruk het unieke concurrentievoordeel van uw product, zoals een opvallende functie of superieure klantenservice

Impact: Leg uit waarom dit voordeel cruciaal is in dit scenario. Bijvoorbeeld, de snellere implementatietijd van uw product kan een deal-clincher zijn voor clients die snelle resultaten nodig hebben

Voorbeeld 2: Budgetbezwaren overwinnen

Probleem: Uw verkoper ontmoet een prospect die aarzelt om verder te gaan vanwege de prijs van uw product in vergelijking met een goedkoper alternatief.

Te gebruiken type vechtkaart: Kaart voor het afhandelen van bezwaren

Structuur:

Act: Rust uw vertegenwoordigers uit met antwoorden zoals het benadrukken van casestudy's waarin klanten op lange termijn geld hebben bespaard of het verstrekken van een kosten-batenanalyse om de waarde op lange termijn aan te tonen

Feit: Erken het prijsverschil op voorhand en verschuif de aandacht naar de toegevoegde waarde die uw product biedt

Impact: Rechtvaardig de hogere prijs door te benadrukken hoe de extra functies de investering waardevoller maken

Voorbeeld 3: Bezorgdheid over productcomplexiteit wegnemen

Probleem: Uw verkoopprofessionals praten met prospects in de gezondheidszorg. Ze maken zich echter zorgen dat uw nieuwe medische hulpmiddel te complex is en uitgebreide training of kennis vereist.

Te gebruiken slagkaart: Product slagkaart + Branchespecifieke slagkaart

Structuur:

Act: Geef casestudy's en getuigenissen van zorginstellingen die het apparaat met succes hebben geïntegreerd, met de nadruk op gebruiksgemak en operationele voordelen

Feit: Benadruk functies die het apparaat gebruikersvriendelijk maken, zoals intuïtieve bediening en geautomatiseerde instellingen

Impact: Laat zien hoe deze functies de leercurve verkleinen, waardoor de efficiëntie in instellingen in de gezondheidszorg verbetert

Deze voorbeelden van verkoopkaarten zijn alleen bedoeld om je op weg te helpen. Pas je battle card deck aan je specifieke behoeften aan en verfijn het voortdurend om in elke verkoopsituatie voorop te blijven lopen.

Verdelen en bijwerken van gevechtskaarten voor verkoop

Het maken van effectieve sales gevechtskaarten is het topje van de ijsberg; ervoor zorgen dat ze toegankelijk en up-to-date zijn is net zo cruciaal. Hier lees je hoe je je strijdkaarten relevant en binnen handbereik houdt voor je salesteam:

Zorg voor een efficiënte verdeling en gecentraliseerde toegang tot verkoopmiddelen

Zodra uw verkoopkaarten klaar zijn, is het van cruciaal belang om ze snel in de handen van uw verkoopteam te krijgen. ClickUp stroomlijnt dit proces, zodat u met slechts een paar klikken kaarten kunt delen met specifieke leden van uw team of hele afdelingen.

Gebruik ClickUp's hiërarchie voor projecten om kaarten te organiseren in mappen of lijsten, zodat de juiste mensen op het juiste moment over de juiste informatie beschikken. Door alles op één locatie te centraliseren, heeft uw team toegang - van kaarten tot klantgegevens - op kantoor of onderweg.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-462.png ClickUp hiërarchie /$$$img/

organiseer je gevechtskaarten in mappen of lijsten met ClickUp Hierarchy_

Houd uw verkoopkaarten fris

Met het steeds veranderende verkooplandschap is het bijhouden van uw kaarten van cruciaal belang. Verouderde informatie kan leiden tot gemiste kansen of verloren deals, dus Zorg ervoor dat uw gevechtskaarten de nieuwste strategieën, prijzen en marktvoorwaarden weergeven ClickUp Automatiseringen maakt dit gemakkelijk. Instellen en vergeten: deze tool houdt uw verkoopteams op de hoogte met de nieuwste informatie binnen handbereik. Gebruik bovendien de integratiemogelijkheden om tools voor informatie over de concurrentie, dashboards en platforms zoals ChatGPT te verbinden om uw kaarten met strijdinformatie bij te werken.

Meten en optimaliseren van de impact van uw kaarten

De echte kracht van uw kaarten ligt in hoe goed ze presteren. Gebruik ClickUp Dashboards om essentiële statistieken zoals winpercentages en de lengte van de verkoopcyclus bij te houden en bezwaartrends in de loop van de tijd te volgen.

Bovendien kunt u met aangepaste grafieken en tabellen uw gegevens zinvol visualiseren, zodat u uw slagkaart voor verkoop kunt verfijnen en optimaliseren voor maximale effectiviteit. Geef uw project tracker en wekelijkse updates op dezelfde plaats weer, zodat u uw verkoopstrategie gemakkelijker kunt volgen.

Creëer strategische gevechtskaarten met ClickUp en blijf voorop lopen

Het maken van effectieve gevechtskaarten is meer dan een tactische zet: het is uw sleutel tot het domineren van uw verkoopstrategie. Of ze u nu helpen om uw concurrenten te begrijpen, de sterke punten van uw product te benadrukken of bezwaren van klanten precies aan te pakken, kaarten voor verkoopgevechten houden uw team scherp en klaar om deals te sluiten.

Met ClickUp kunt u het aanmaken, organiseren en in realtime samenwerken stroomlijnen, wat nodig is om uw gevechtskaarten - en uw verkoopproces - op het hoogste niveau te houden. Klaar om uw verkoopstrategie te zien transformeren? Meld u vandaag nog aan op ClickUp om AI-gestuurde gevechtskaarten te maken en een verschil te maken!