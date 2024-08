Hoe uw productmarketingstrategie te verbeteren: Een stap-voor-stap gids

De grootste en meest winstgevende bedrijven van vandaag hebben één ding gemeen: ze draaien om een product. Of het nu gaat om fysieke of digitale producten, consumentenproducten of SaaS, producten zijn tegenwoordig de hefboom voor groei in de industrie. Veel bedrijven hebben zelfs op hun product vertrouwd om hen de eerste tractie te geven, wat we nu 'product-geleide groei' noemen

Vooruitstrevende organisaties weten hoe ze hun producten op de markt moeten brengen om groei- en omzetkansen te ontsluiten.

De voordelen en de waarde van je product aantonen is echter een kunst. Het vergt abonnement, inspanning en strategie om uw product op de markt te brengen en te houden. Gebruik deze uitgebreide gids om te leren hoe u een succesvolle productmarketingstrategie kunt ontwikkelen, zelfs als u een productmarketingteam van één persoon hebt.

**Wat is een productmarketingstrategie?

Voordat we het hebben over productstrategie in marketing, moeten we eerst het volgende begrijpen productbeheer .

Productbeheer richt zich op het beheren van de levenscyclus van een product, van ontwikkeling tot lancering.

Een productmarketingstrategie is een onderdeel van productmanagement, dat draait om marketing van het product en het marktklaar maken. Deze strategie koppelt het productontwikkelingsproces aan productbewustzijn bij de klant.

Conceptueel gebruikt een productmarketeer merkbeheerstrategieën en verkooptactieken zoals lead-nurturing, cross-selling, up-selling, enz. om producten te promoten. In zekere zin is productmarketing even verkoopgericht als productgericht.

Productmarketing is de drijvende kracht om bedrijven te helpen:

De USP's van hun product met succes te positioneren, boeiende berichten te creëren en het strategisch te promoten

De markt waarin het product zich bevindt en de voorkeuren van de klant te begrijpen

Een go-to-market-strategie voor het product te creëren met de verzamelde input en marketingstrategieën voor de lange termijn te ontwikkelen

voor het product te creëren met de verzamelde input en marketingstrategieën voor de lange termijn te ontwikkelen Het product verkopen en bestaande klanten aanmoedigen om hun aankoop te herhalen

De adoptie en het gebruik van het product door klanten verhogen

Een productmarketingstrategie lijkt misschien op traditionele marketingstrategieën, maar er zijn subtiele verschillen: traditionele marketing promoot het bedrijf of merk als geheel, terwijl productmarketing een kleiner bereik heeft omdat het productgericht is.

Productmarketing richt zich op marketing voor de klant en het versnellen van de vraag en de adoptie, terwijl traditionele marketing zich richt op het werven en converteren van klanten en ervoor zorgt dat de boodschap van het merk consistent is over alle kanalen.

Omdat productmarketing productgericht is, maakt het vaak deel uit van de productfunctie binnen een bedrijf, in tegenstelling tot de rest van de marketingfuncties, die rapporteren aan het hoofd marketing of de CMO. Michael Schipper , een Product Marketing Manager bij Google, legt uit:

Een product in die ruimte lijkt veel op een gebouw dat constant in aanbouw is. Het is nooit helemaal af; er zijn altijd verbeteringen mogelijk en ik denk dat dat het verschil is tussen productmarketing en andere vormen van marketing._

Gemeenschappelijke uitdagingen bij het ontwikkelen van een productmarketingstrategie

Productmarketing bevindt zich op het kruispunt van klantenservice-, verkoop-, product- en marketingteams.

Hoewel dit het merk helpt om productmarketing holistischer te benaderen, maakt het het proces ingewikkelder. Hier zijn de meest voorkomende valkuilen waar het productmarketing team tegenaan loopt bij het creëren van een goed afgeronde strategie:

Verantwoordelijkheid: Er is een gebrek aan zichtbaarheid in wie de productmanagementstrategie aanstuurt. Sommigen kennen deze verantwoordelijkheid toe aan het marketingteam, terwijl anderen het toewijzen aan de product- of verkoopteams

Er is een gebrek aan zichtbaarheid in wie de productmanagementstrategie aanstuurt. Sommigen kennen deze verantwoordelijkheid toe aan het marketingteam, terwijl anderen het toewijzen aan de product- of verkoopteams Multifunctionele samenwerking: Productmarketeers moeten met meerdere teams werken, zoals verkoop, product, merk, ondersteuningsteam, enz. om hun strategieën op te stellen en uit te voeren. Dit betekent vaak relaties onderhouden met verschillende belanghebbenden op verschillende niveaus in de organisatie, invloed uitoefenen zonder autoriteit en proberen buy-in te krijgen voor initiatieven, wat allemaal goed ontwikkelde sociale vaardigheden vereist

Productmarketeers moeten met meerdere teams werken, zoals verkoop, product, merk, ondersteuningsteam, enz. om hun strategieën op te stellen en uit te voeren. Dit betekent vaak relaties onderhouden met verschillende belanghebbenden op verschillende niveaus in de organisatie, invloed uitoefenen zonder autoriteit en proberen buy-in te krijgen voor initiatieven, wat allemaal goed ontwikkelde sociale vaardigheden vereist Klant : Teams slagen er vaak niet in om de onmiddellijke behoeften van de klant te begrijpen door gebrekkig inzicht in en onderzoek naar de klant

: Teams slagen er vaak niet in om de onmiddellijke behoeften van de klant te begrijpen door gebrekkig inzicht in en onderzoek naar de klant Afstemming: Gebrek aan leiderschapsafstemming voor functies van het product, berichtgeving, KPI's en meer

Gebrek aan leiderschapsafstemming voor functies van het product, berichtgeving, KPI's en meer KPI's : Gezien de collaboratieve aard van de rol, wordt het meten en kwantificeren van de impact van productmarketingstrategieën moeilijk

: Gezien de collaboratieve aard van de rol, wordt het meten en kwantificeren van de impact van productmarketingstrategieën moeilijk Prioriteiten: Concurrerende prioriteiten leiden tot een verzwakt productontwikkelingsproces en een vertraagde lancering

Hoe bouw je een effectieve productmarketingstrategie in 5 eenvoudige stappen?

Een efficiënte go-to-market productstrategie positioneert het product strategisch, bekendheid wordt opgebouwd via contextuele promoties en thought leadership wordt ingezet om autoriteit te versterken. Maar als de teams van product, marketing, verkoop en klantenservice in silo's werken, is er een duidelijke kloof.

In dit scenario kan het gebruik van een tool als ClickUp's alles-in-één platform voor productbeheer zou een stap in de goede richting zijn.

samenwerken, van concept tot lancering, met ClickUp Product Management software_

Deze gecentraliseerde tool vervangt alle software voor productiviteit, communicatie en taakbeheer van verschillende afdelingen en maakt samenwerking mogelijk met één applicatie voor taken, chatten, documenten, doelen en teambeheer.

De echte vraag blijft: Hoe maak je een productmarketingstrategie om je product bij de klant op de spreekwoordelijke stoep te krijgen? Hier is een stap-voor-stap checklist:

Stap 1: Ken de ideale klanten van je product en creëer een persona

Begin met het verzamelen van diepgaande kennis over uw target klanten om een goed onderzochte buyer persona: te creëren

Begrijp hun pijnpunten, interesses, verwachtingen en motivaties

Leer over de kanalen die uw klanten gebruiken om uw product te bereiken

Onderzoek huidige klanten om inzicht te krijgen in hun problemen

Voer marktonderzoek uit met behulp vanmarketinganalysesoftware en vergelijk vergelijkbare producten om in kaart te brengen waar de sterke en zwakke punten van uw product liggen

Analyseer demografische gegevens en groepen op deel kenmerken zoals opleiding, inkomensniveau, carrièrepad, enz. en unieke kenmerken zoals rente, gedrag, enz

Als het product een B2B-oplossing is, voeg dan een laag met bedrijfsgegevens toe, zoals bedrijfstype, grootte van het bedrijf, enz.

Gebruik de gegevens om 2-3 buyer persona's te creëren die het beste je ideale klantenbestand vertegenwoordigen

De gegevens die je verzamelt bij het maken van je buyer persona worden de basis van je productvereisten voor de volgende cyclus van ontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat de gegevens worden vastgelegd, opgeslagen en op de juiste manier worden gedeeld, kunt u het volgende doen

Creëer een document met productvereisten met ClickUp Brain

Gebruik de juiste AI-aanwijzingen om een uitgebreid productvereisten document, in kaart te brengen naar de behoeften van uw klant en deel het met het team met één klik. Of u nu snel uw product abonnementen en documentatie wilt bijhouden of feedback van klanten wilt stroomlijnen, ClickUp Brain geeft u de tools die u nodig hebt op één plek.

Stap 2: Brainstorm over productpositionering en berichtgeving

Bij productpositionering en berichtgeving gaat het erom aan te tonen hoe klanten baat hebben bij uw product met contextuele berichtgeving.

Het bereiken van de juiste productpositionering en berichtgeving is een teamprestatie. Laat een hybride werkstijl uw brainstormsessies niet in de wacht zetten.

ideeën voor product messaging brainstormen, in kaart brengen en tot leven brengen met ClickUp Whiteboards_

Met dit visuele bord kunt u aantekeningen, afbeeldingen, links, taken, enz. toevoegen, uw productvisie in kaart brengen met de berichtgeving en uw team op één lijn brengen - dit alles met behulp van een leuk, creatief canvas!

Gebruik deze punten om een klantgericht go-to-market product messaging narratief op te bouwen wanneer u elkaars hersenen uitpluist:

Voor wie is ons product het meest nuttig?

Welke specifieke pijnpunten lost het product op?

Waarom zullen klanten voor ons product willen betalen?

Waarom zou iemand ons product verkiezen boven de concurrentie?

Pro tip: verzamel deze informatie voor je marketingabonnement

gebruik de weergave ClickUp's Gantt Chart om productroadmaps te maken die teamwork stimuleren_

De informatie in de product roadmap zal uw go-to-market strategie sturen. U kunt een productroadmap maken voor uw website, mobiele app en meer:

Als u een overzicht op macroniveau wilt van de functies van uw product en wilt begrijpen hoe uw initiatief zich verhoudt tot de visie en strategische richting van uw organisatie

Hier zijn een paar essentiële gegevenspunten die u in uw sjabloon voor de productroadmap moet opnemen:

Wat zijn uw doelen voor productmarketing?

Welke persona's ga je als eerste targetten met je product?

Hoe gaat u uw klanten betrekken bij uw berichtgeving en positie?

Wat voor soort enablement-materiaal gaat u leveren voor de verkoop- en ondersteuningsteams?

Hoe gaat u de prijs van uw product bepalen?

Gaat u direct aan klanten verkopen of maakt u gebruik van externe distributeurs?

Welke platforms ga je gebruiken voor je marketingcampagne, zoals social media marketing, betaalde advertentiecampagnes, blogs, live chat, website, e-mails, etc.?

Welke KPI's ga je volgen om succes te meten?

Hoe ga je de functies van het product evalueren en prioriteren om het succes van het product te vergroten?

Weet je niet zeker welk product je prioriteit moet geven?

Als je cruciale gegevenspunten moet bijhouden zoals type functie, klant, waarde, impact en meer, dan werpt deze sjabloon licht op:

Belangrijke functies die de meeste waarde bieden om de inspanningen van teams op elkaar af te stemmen

Beschikbare middelen en budget om prioriteit te geven aan projecten met een grotere impact

De volgende stap is om alle teams in te lichten over je go-to-market strategie en ze te voorzien van de benodigde middelen, zoals monsters van producten, merkrichtlijnen, factsheets en go-to-market verkoopmateriaal.

Hier is een sjabloon voor productmarketing waar elk productteam zijn voordeel mee kan doen - of het nu gaat om het abonnement, het bijhouden of het optimaliseren van de productmarketingcampagne:

In plaats van te worstelen met verspreide spreadsheets of te jongleren tussen verschillende tools, kunt u

Of u nu haalbare marketingdoelstellingen wilt instellen, taken wilt organiseren in uitvoerbare stappen of de voortgang wilt bijhouden met ingebouwde statistieken en analyses, deze sjabloon is alles wat u nodig hebt. Gebruik de Key Results View om meetbare doelen voor uw marketing abonnement vast te stellen en bij te houden, en voeg aangepaste velden toe zoals 'Percentage voltooiing' en 'Impact' om het meten gemakkelijker te maken.

Stap 5: Lanceren, bijhouden en optimaliseren van uw go-to-market strategie

De laatste stap bestaat uit de interne en externe lancering van uw product (in die volgorde). Interne lanceringen zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte is van de USP's en voordelen van uw product, terwijl externe lanceringen verkoop- en marketingtactieken gebruiken om uw product bij klanten te promoten.

Tot slot, vergeet niet om uw KPI's te definiëren, zoals demo sign-ups, productgebruiksniveau, Net Promoter Score, win rate, enz. en bijhouden van de resultaten van uw inspanningen.

5 Winnende voorbeelden van productmarketingstrategieën

Een doorgewinterde productmarketingmanager plant de productstrategie in overeenstemming met de behoeften van de klant, merkwaarden, advertentiepositionering, marketingcommunicatieplan en prijsvereisten.

In de praktijk vertaalt dit zich naar vijf strategieën die toepasbaar zijn in verschillende fases van de levenscyclus van het product:

Een voorstelling van de levenscyclus van een product via AdobeBron

1. Strategie doelmarkt

Waarom: Om te focussen op een nichemarkt, een sterke merkidentiteit op te bouwen en een loyaal klantenbestand te creëren

Werkt voor: Introductie fase van de product marketing levenscyclus

Oatside is een goed voorbeeld van aan een oorzaak gerelateerde productmarketing gericht op een specifieke targetmarkt: milieubewuste consumenten.

Deze stijl van productmarketing vindt weerklank bij dit klantensegment en positioneert Oatside als een positief merk dat zorgt voor dieren en het milieu:

oatside demonstreert het ethos van het merk en bouwt productbewustzijn op bij milieubewuste klanten via *[_Oatside](https://oatside.com/dear-cows/)* Klanten kunnen zonder schuldgevoel winkelen en het bedrijf profiteert van een hogere omzet terwijl het een goed doel ondersteunt.

Hier zijn een paar punten om rekening mee te houden bij de target market-strategie:

Zoek informatie over je target - of het nu gaat om hun overtuigingen, cultuur, demografie, hobby's, antipathieën, problemen, enzovoort

Gebruik deze tactiek alleen als je merk erbij past; je merk dwingen om een bepaalde waarde aan te tonen zal niet goed vallen bij een geïnformeerd publiek

2: Merkstrategie

**Waarom? Om het product indirect te promoten

Werkt voor: De introductie-, groei- en volwassenheidsfasen van de productmarketinglevenscyclus

Niemand gebruikt de kracht van zijn merk en doet aan productmarketing zoals Apple dat doet.

Kies een van de productlanceringen van Apple; ze zijn een masterclass in het creëren van anticipatie en verlangen zonder al te veel over het product te onthullen tot aan de grote onthulling.

Als je meer bewijs wilt, kijk dan eens naar de Instagram pagina van Apple, waar je nauwelijks afbeeldingen van iPhones, iMacs, iPads, etc. kunt vinden.

de Instagram-feed van Apple via *[instagram](https://www.instagram.com/apple/)* Je ziet alleen maar hoe klanten de producten van Apple gebruiken om hun leven makkelijker te maken en meer kleur te geven in de letterlijke zin van het woord.

Apple doet zijn best om over zijn producten te praten op een manier die de klant de 'held' van het verhaal maakt:

productfuncties van iPhone via_ apple Het resultaat? Deze strategie wekt enthousiasme en nieuwsgierigheid op bij consumenten, stimuleert de vraag en creëert een buzz rond hun producten.

Tip om mee te nemen: Om het meeste uit de merkstrategie te halen, moet je eerst denken is de herinnering aan je merk hoog genoeg om klanten binnen te halen zonder je producten überhaupt te vermelden? Vaak duurt het jaren om deze fase te bereiken, zoals wereldwijde merken zoals Adidas, Samsung, Amazon, Tesla, enz. hebben aangetoond.

3: Reclamestrategie

Waarom: de aandacht van de klant op een creatieve manier trekken

Werkt voor: Groeifase van de productmarketinglevenscyclus

De 'Share a Coke'-campagne van Coca-Cola gebruikt reclame om klanten te targetten in de groeifase van hun reis:

Coca-Cola's baanbrekende campagne verkocht 250 miljoen flessen met naam via Coca Cola In deze campagne personaliseerde Coca-Cola zijn product door zijn logo te vervangen door populaire namen en zinnen.

Het einddoel was om klanten aan te sporen een cola te zoeken en te delen met hun geliefden. Deze innovatieve strategie verhoogde de merkbetrokkenheid en loyaliteit onder bestaande klanten en potentiële klanten.

Door reclame als klantgericht instrument te gebruiken, benadrukte het merk personalisering en moedigde het delen van sociale media aan, waardoor deze campagne een razend succes werd.

Tip om mee te nemen: Als je hetzelfde pad wilt volgen, gebruik dan deze tips als uitgangspunt:

Wees niet bang om te experimenteren met creativiteit voor de storytelling van je advertentie

met creativiteit voor de storytelling van je advertentie Focus op een pijnpunt, voordeel, USP, enz. dat het potentieel heeft om een snaar te raken bij uw target doelgroep-dit is waar uw bergen aan verzamelde gegevens de moeite waard zijn

te raken bij uw target doelgroep-dit is waar uw bergen aan verzamelde gegevens de moeite waard zijn Verdiep u in het waarom en hoe klanten uw product gebruiken om u te helpen het strategischer te positioneren

te positioneren Zoek klantbeoordelingen op, voer enquêtes uit, doe mee aan bètatests, enzovoort om een beeld te krijgen van de huidige mindset en behoeften van uw klant

4: Marketingcommunicatiestrategie

Waarom: Om de USP's van het product over te brengen

Werkt voor: Volwassenheidsfase van de productmarketinglevenscyclus

Als het gaat om het gebruik van een marketingcampagne om klanten te targetten in de volwassenheidsfase van een product, hoef je niet verder te kijken dan Nike.

Het merk blinkt uit in het overbrengen van de Unique Selling Propositions (USP's) van zijn product door culturele momenten en bewegingen te gebruiken in zijn marketingboodschap.

De campagnes van Nike zijn actueel en relevant, of het nu gaat om het vieren van Pride Month, de Black Lives Matter-beweging, het ondersteunen van atleten tijdens de Olympische Spelen of het opkomen voor sociale rechtvaardigheid:

een KPI-dashboard maken in ClickUp_

Identificeer en lijst de meest relevante statistieken om te controleren, zoals kosten voor klantacquisitie (CAC), Customer Lifetime Value (CLTV), conversiepercentage, leadgeneratie, websiteverkeer, open- en doorklikpercentages voor e-mail, enzovoort

Tip 3: Beheer klantrelaties

Het verzamelen van realtime klantgegevens en het verbeteren van de klantervaring is de beste manier om de kloof tussen de verwachtingen van de klant en de functies van het product te overbruggen.

Door dit te doen krijgt u ook een volledig beeld van de rente, voorkeuren en gedragingen van de klant, zodat u uw productmarketinginspanningen hierop kunt afstemmen. Dit helpt u om uw doelen op het gebied van productmarketing te bereiken.

Gebruik deze tips om gegevens te verzamelen en het klanttraject te optimaliseren:

Leg klantinteracties via verschillende contactpunten vast en analyseer ze - klanten zijn tegenwoordig omnichannel geworden om uw merk te bereiken

Personaliseer marketingberichten en aanbiedingen op basis van de unieke voorkeuren van de klant

Mogelijkheden voor upsell en cross-sell in online en offline kanalen identificeren

De klanttevredenheid en loyaliteit verbeteren met aangepaste programma's

Samenwerken met ondersteunings- en verkoopteams voor een naadloze klantervaring

Aangezien er meerdere elementen zijn om in de gaten te houden

verschillende weergaven van doelen binnen ClickUp Goals helpen om de gegevens gemakkelijk te begrijpen_

Met deze functie kunt u:

Taken van verschillende teams toevoegen aan een gemeenschappelijk doel

Doelen organiseren met gebruiksvriendelijke mappen en deze delen met relevante belanghebbenden

Mappen maken om cycli van Sprints, OKR's, wekelijkse scorekaarten voor medewerkers en meer bij te houden

Duidelijke targets instellen en de voortgang visualiseren in percentages

**Waar gaat het heen met productmarketing?

De toekomst van productmarketing ontwikkelt zich sneller dan ooit, gedreven door personalisatie, AI-integratie en op waarde gebaseerde marketing.

Al deze trends hebben op meerdere manieren invloed op je productmarketingstrategie:

Marketingrijpheid : Merken maken gebruik van gepersonaliseerde klantgegevens met behulp van AI-tools en bieden aangepaste aanbiedingen om de klanttevredenheid te vergroten. Netflix is een voorbeeld van een merk dat deze productmarketingstrategie tot een succes heeft gemaakt

: Merken maken gebruik van gepersonaliseerde klantgegevens met behulp van AI-tools en bieden aangepaste aanbiedingen om de klanttevredenheid te vergroten. Netflix is een voorbeeld van een merk dat deze productmarketingstrategie tot een succes heeft gemaakt Datagestuurd : Productmarketing wordt steeds meer datagedreven, waarbij gegevens worden gebruikt om:

Strategische beslissingen aan te sturen met producttesting en leercultuur op de voorgrond Geïsoleerde teams te integreren met agile samenwerking, specialistische vaardigheden en AI-werkstromen Bruikbare informatie te verzamelen, zoals klantproblemen, voorkeuren en meer Intelligente personalisatie te stimuleren met datagestuurde content

: Productmarketing wordt steeds meer datagedreven, waarbij gegevens worden gebruikt om:

Ontsluit de strategische waarde van productmarketing met ClickUp

Productmarketing is een continu proces. Voordat klanten een product kopen, gaat het meerdere keren heen en weer tussen de ontwikkelings- en de lanceringsfase.

Als productmarketeer moet u altijd jongleren met productinzichten, campagnegegevens, feedback van klanten, enablementtaken, sessies voor planning en vergaderingen met belanghebbenden; er is altijd meer te doen dan waar u de tijd of de middelen voor hebt.

Het wordt echter beter met de juiste tools en toegang tot productmarketingkennis .

Veelgestelde vragen

1. Wat is de marketingstrategie van een product?

Een marketingstrategie voor een product is een blauwdruk voor inzicht:

Hoe je het product in de markt positioneert, promoot en prijst

Wie uw meest loyale klanten zijn en hoe u hen kunt bereiken

Hoe de input van het productmarketingproces terug te integreren in het productontwikkelingsproces binnen de levenscyclus van het product

**2. Wat is de rol van productmarketingstrategie?

De primaire rol van een productmarketingstrategie is om een hoog niveau van productiviteit te creëren marketing roadmap voor een specifiek product. Dit abonnement definieert hoe het product zal voldoen aan de doelen van de klant, organisatie en belanghebbenden gedurende de levenscyclus van het product.

Als zodanig stimuleert het verschillende teams, zoals productontwikkeling, marketing, klantenservice en verkoop, om samen te werken en te begrijpen hoe het product kan worden verbeterd om de winstgevendheid en klanttevredenheid te verhogen.