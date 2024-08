10 beste productmarketingboeken voor elke productmarketeer

Productmarketing is alomtegenwoordig, omdat het een functie is die product, marketing en verkoop in evenwicht houdt.

De verantwoordelijkheden van de productmarketingmanager gaan verder dan productontwikkeling en hebben betrekking op klantgedrag, productpositionering, feedback van klanten en marketingstrategie.

Als productmarketingmanager ben je een verhalenverteller die de doelklanten kent, een verhaal creëert en een verhaal vertelt go-to-market plan voor nieuwe producten en vindt manieren om met hen te communiceren.

Bovendien delen succesvolle productmarketeers een aantal essentiële vaardigheden - ze weten hoe ze gewoontevormende producten moeten bouwen in niche- en drukke markten met behulp van snelle feedback van klanten, productgestuurde groei, gegevensanalyse en informatie over de concurrentie.

Hier is een lijst van de 10 beste boeken over productmarketing met praktisch advies, praktijkvoorbeelden van het maken van producten waar gebruikers dol op zijn en nieuwe methoden om klanten te betrekken.

Deze lijst bevat alles van wetenschappelijke reclame tot verantwoordelijkheden van productmarketingmanagers en concepten als web usability en story brand concepts tot klantgegevens.

10 beste productmarketingboeken om toe te voegen aan je lijst in 2024

1. De invloedrijke productmanager: Hoe u succesvolle technologieproducten kunt leiden en lanceren

via Amazon In The Influential Product Manager leert Ken Sandy je hoe je je moet gedragen in elke fase van de productlevenscyclus, waarbij hij zijn 20 jaar ervaring en kennis van groeistadia combineert.

De auteur verdeelt productmarketinglessen in eenvoudig te implementeren sjablonen en principes.

Aan het begin van de productontwikkelingsproces richt je op het verbeteren van je begrip van het probleem en onthul alle mogelijke uitkomsten. Maak mock-ups voor alle alternatieven en test ze met klanten en interne belanghebbenden voordat je voor één aanpak kiest.

Het meest praktische advies van de auteur is om voortdurend te testen tijdens de ontwerp-, ontwikkelings- en implementatiefase, al is het maar bij een paar doelklanten.

Hij stelt voor dat alle productmanagementsjablonen vijf cruciale elementen moeten bevatten:

Geschreven hypothese: Schrijf of verwoord je doel voor je mainstream markt

Meetbaar resultaat: Stroomlijn de productpositionering door metrieken te identificeren om succescriteria te definiëren

Duidelijkheid over beperkingen: Los eerst een klein probleem op en pas je oplossing later breed toe

Duidelijkheid over rollen: Wees duidelijk over uit te voeren taken en gebruikersverhalen voor de beoogde klant

Werk samen aan mogelijke oplossingen: Moedig je team aan om samen te werken aan oplossingen

productmanagers zijn eigenaar van de problemen (het 'waarom' en 'wat') en ingenieurs zijn eigenaar van de oplossingen (het 'hoe' en 'wanneer') - maar alleen door samen te werken kun je de beste ideeën ontwikkelen en bouwen."_ - Ken Sandy

Over het boek

Auteur(s): Ken Sandy

Ken Sandy Nr. pagina's: 394

394 Jaar uitgave: 2020

2020 Geschatte leestijd: 13 uur

13 uur Aanbevelingsniveau: Basis-, gemiddelde en gevorderde lezers

Basis-, gemiddelde en gevorderde lezers Ratings: (4.6/5) Amazon



Belangrijkste punten

Het boek bouwt voort op Adam Nash's concept van feature buckets in productmanagement. Sandy stelt voor dat een goede functierelease een aantal van de volgende factoren moet hebben:

Metric Movers: Product metrics verbeteren

Verzoeken van klanten: Bugs oplossen of features verbeteren

Delighters: Innovaties die het team bedenkt

Strategieën: Functies met betrekking tot langetermijndoelen

Verbeteraars: Productverbeteringen of -verbeteringen

Wat lezers zeggen:

"The Influential Product Manager is een diepgaand draaiboek dat perfect is voor zowel degenen die nieuw zijn in productmanagement als degenen die een nog grotere impact willen hebben op het product binnen hun bedrijf. Dit is mijn nieuwe bron van informatie over hoe je een effectieve strategische partner kunt zijn tijdens de levenscyclus van productontwikkeling."

2. Productmarketing, vereenvoudigd: Een klantgerichte aanpak om een product op de markt te brengen

via Amazon Product Marketing, Simplified is een van de best beoordeelde boeken over productmarketing en een praktische gids voor productmarketing.

Srini Sekaran presenteert solide raamwerken voor klantsegmentatie en het bouwen van persona's in productmarketing. Het boek definieert het klanttraject en laat productmarketeers zien hoe ze de juiste persona's kunnen creëren.

De auteur verweeft praktijkvoorbeelden van gewoontevormende producten, klantgedrag in elke fase van de levenscyclus, productpositionering , prijsstelling en verpakking.

Of je nu een marketeer voor bedrijven of consumenten bent, dit boek biedt een inleiding tot de aankoopbeslissingen van klanten. Het doel van deze praktische gids voor aspirant-productmarketeers is om te laten zien hoe je de punten kunt verbinden tussen ongelijksoortige taken binnen productmarketing.

Een interessante invalshoek hierbij is het subtiel aanmoedigen van klantgedrag door het hen gemakkelijk te maken om hun instinctieve dwang uit te spelen.

Doe een beroep op het instinct van de klant, bied flexibele betalingen en maak het gemakkelijk om meer te weten te komen over je product.

Bovendien deelt hij sjablonen voor productontwikkelingsprocessen om in te pluggen en te spelen volgens uw go-to-market plan.

kunst en creativiteit draaien om het vermogen om effectief contact te maken met anderen. Productmarketing omvat dit verhaal ook."_ - Srini Sekaran

Over het boek

Auteur(s): Srini Sekaran

Srini Sekaran Nr. pagina's: 204

204 Jaar uitgave: 2020

2020 Geschatte leestijd: 10 uur

10 uur Aanbevelingsniveau: Gemiddeld

Gemiddeld Ratings: (4.3/5) Amazon



Belangrijkste punten

Wanneer mensen producten kopen, passen ze de drie aspecten van de ziel toe zoals beschreven door Plato: het hoofd, het hart en de onderbuik

Begrijp de mate van betrokkenheid van de klant bij de aankoop van je product

Doe een beroep op de logica, de emotie en het instinct van uw klanten. Positioneer uw producten en categoriseer ze in een bepaald gebied van de mindshare van uw klant

Wat lezers zeggen:

"Ik heb dit boek gekocht als voorbereiding op een nieuwe baan en was meteen onder de indruk van hoe makkelijk het te begrijpen was. Het boek is doordacht, informatief en goed geschreven en biedt een solide basis in productmarketing."

3. De productmarketingmanager: Verantwoordelijkheden en best practices in een technologiebedrijf

via Amazon Toen Lucas Weber een productmarketingmanager was, zocht hij op internet naar informatie over marketingstrategieën voor de verkoop van hightechproducten. Op dat moment boden de boeken en tijdschriften over productmarketing weinig hulp.

Weber schreef De productmarketingmanager: Responsibilities and Best Practices in a Technology Company om zijn ervaringen te delen door middel van praktische voorbeelden en praktijkervaringen.

Het boek legt de uitdagingen uit van andere teams die met een product marketing manager werken. Wat houdt zo'n rol in? Weber behandelt de unieke problemen van het productmarketingteam op een onderhoudende manier en combineert anekdotes en interviews met zijn collega's en industrie-experts.

Hij leert de essentiële vaardigheden die nodig zijn om een productmarketingmanager te worden en geeft nieuwe ideeën en inspiratie voor doorgewinterde productmarketeers. De auteur waarschuwt dat al het andere mislukt zonder een goede verkoopstrategie.

"We moeten waarden identificeren waar er geen lijken te zijn." - Lucas Weber

Over het boek

Auteur(s): Lucas Weber

Lucas Weber Nr. pagina's: 123

123 Jaar van uitgave: 2017

2017 Geschatte leestijd: 10 uur

10 uur Aanbevelingsniveau: Basis tot gemiddeld

Basis tot gemiddeld Ratings: (4.4/5) Amazon



Belangrijkste punten

Luister met een open geest naar mensen die al langer in het bedrijf of de branche werken dan u

Houd rekening met de emoties, het besluitvormingsproces en het intellectuele niveau van mensen als u met ze praat

Wees er als productmarketeer klaar voor om gedetailleerde technische productinformatie te distilleren tot cruciale marketing- en verkoopboodschappen

Wat lezers zeggen:

"De praktische ervaring van de auteur in productmarketing maakt het een zeer inzichtelijk leesvoer. Er wordt melding gemaakt van zowel successen als mislukkingen, wat aspirant-productmarketeers kan helpen. Zelfs als je geen productmarketeer bent en je betrokken bent bij andere rollen zoals contentmarketing of groeimarketing, kun je veel best practices vinden om van te leren. Vooral nuttig als marketeers jongleren tussen meerdere verantwoordelijkheden en de organisatie geen formele productmarketingfunctie heeft gecreëerd."

4. Duidelijk geweldig

via Amazon April Dunford begint Obviously Awesome en bespreekt hoe ze vroeger producten positioneerde bij haar technologiebedrijf - een formulier dat het marketingteam invulde bij de lancering van een nieuw product.

Dit zou antwoord geven op het waarom, hoe en wat van het product. Deze strategie was echter saai en ineffectief.

Toen is ze begonnen met het ontwikkelen van raamwerken voor het maken van productpositioneringen, zodat klanten van je product gaan houden.

Aan de hand van een achtstappenstructuur voor verkooppraatjes laat ze boeiende voorbeelden zien van hoe gewoontevormende producten door de wirwar van een overvolle markt breken.

Verder schetst ze twee valkuilen van contextuele positionering. De meeste productmarketeers richten zich op wat het ontwikkelingsteam heeft gebouwd, maar niet op hoe het product transformeert of verandert in de doelmarkt.

Succesvolle bedrijven ontwikkelen hun product voortdurend met veranderende markt- en consumententrends.

Het is een van de beste boeken over productmarketing omdat Dunford al meer dan 25 jaar samenwerkt met een aantal van de beste startups en hen helpt producten beter (of juist) te positioneren.

Productmarketingmanagers die een slank productdraaiboek willen om meer business te winnen, zouden dit boek moeten lezen.

"Hoewel we begrijpen dat context belangrijk is, kiezen we meestal niet bewust een context omdat we denken dat de context voor ons product voor de hand ligt." - April Dunford

Over het boek

Auteur(s): April Dunford

April Dunford Nr. pagina's: 202

202 Jaar van uitgave: 2019

2019 Geschatte leestijd: 15 uur

15 uur Aanbevelingsniveau: Basis tot gevorderd

Basis tot gevorderd Ratings: (4.5/5) Amazon



Belangrijkste punten

Dunford beschrijft de vijf componenten van effectieve positionering:

Alternatieven voor de concurrentie: Visualiseren van opties voor de doelgroep als jouw product niet zou bestaan

Unieke eigenschappen: Het concurrentievoordeel dat jouw product heeft ten opzichte van anderen

Waarde (en bewijs): De voordelen van de eigenschappen van uw product voor uw doelgroep

Kenmerken van de doelmarkt: Kwaliteiten van kopers waardoor ze waarde hechten aan het product

Marktcategorie:

Wat lezers zeggen:

"Goed geschreven en gemakkelijk te volgen boek over positionering. Een must-read, vooral als je je bezighoudt met de marketing van technische producten. Gaat verder dan theoretische constructies en biedt een bruikbaar kader om tot de ideale positionering te komen."

5. Geïnspireerd: Hoe maak je technische producten waar klanten van houden

via Amazon De nummer 1 bestseller in Business Research and Development, Marty Cagan's Inspired legt uit hoe effectief productmanagement bijdraagt aan het ontwerpen, bouwen en schalen van succesvolle tech producten.

De auteur geeft waardevolle inzichten in hoe de beste tech- en succesvolle bedrijven, zoals Apple, Tesla en Facebook, productlanceringen uitvoeren en hoe ze succesvolle productorganisaties kunnen structureren.

Hoewel dit boek over productmarketing is geschreven in 2008, toen er nog geen aparte functie voor productmarketeer bestond, is het een waardevolle bron om de psychologie van technische producten te begrijpen.

Product market fit, ongeacht de fase waarin het bedrijf zich bevindt, vereist de juiste structurering van productteams, een relevante marketingcampagne en strategische waarde met betrekking tot de bedrijfscontext en -richting.

"Een productmanager werkt onvermoeibaar en leidt het productteam om technologie en ontwerp te combineren om echte problemen van klanten op te lossen op een manier die voldoet aan de behoeften van het bedrijf." - Marty Cagan

Over het boek

Auteur(s): Marty Cagan

Marty Cagan Nr. pagina's: 386

386 Jaar uitgave: 2008

2008 Geschatte leestijd: 20 uur

20 uur Aanbevelingsniveau: Basis tot gevorderd

Basis tot gevorderd Ratings: (4.6/5) Amazon



Belangrijkste punten

Volgens Cagan werken de beste productteams omdat:

Ze omgaan met risico's (waarde, bruikbaarheid, haalbaarheid, zakelijke levensvatbaarheid) voordat ze hun oplossingen bouwen

Ze het product definiëren in samenwerking met alle teams (d.w.z. Design, Engineering en Product Management werken zij aan zij)

Ze bieden oplossingen die in wezen onderliggende problemen oplossen

Wat lezers zeggen:

"Marty heeft elk gebied van impact voor een productorganisatie en vanuit het perspectief van verschillende mensen vastgelegd: Productmanager, ontwerper, stakeholders, leads en delivery manager, waardoor dit boek relevant is voor iedereen in een productbedrijf."

6. Gehaakt: Hoe je gewoontevormende producten bouwt

via Amazon Als je team heeft geworsteld met mislukte producten, biedt Hooked van Nir Eyal je een proces in vier stappen (het Hooked Model genoemd) om gewoontevormende producten te maken waar je klanten dol op zullen zijn.

Het beste deel is dat het boek details geeft over de gedragstechnieken die sociale mediaplatforms gebruiken om gebruikers verslaafd te houden en terug te laten komen.

Dus, wat doen deze bedrijven anders? Ze bieden first-to-mind oplossingen. Ze associëren zichzelf zo sterk met een probleem of behoefte dat hun doelgroep automatisch naar hen toekomt.

Bijvoorbeeld, 'zoeken' wordt tegenwoordig organisch geassocieerd met Google, of de behoefte aan 'je goed voelen' brengt mensen meteen naar Instagram. Eyal laat lezers zien hoe ze dergelijke associaties kunnen opbouwen en het 'Hooked Model' kunnen toepassen

veel innovaties mislukken omdat consumenten het oude irrationeel overwaarderen, terwijl bedrijven het nieuwe irrationeel overwaarderen."_ - Nir Eyal

Over het boek

Auteur(s): Nir Eyal

Nir Eyal Nr. pagina's: 243

243 Jaar uitgave: 2014

2014 Geschatte leestijd: 13 uur

13 uur Aanbevelingsniveau: Basis tot gevorderd

Basis tot gevorderd Ratings: (4.6/5) Amazon



Belangrijkste punten

Het 'Hooked Model' heeft een vierstappenproces dat is ingebed in een lus of cyclus met de trigger, de actie, de investering en de variabele beloning

Er zijn twee soorten triggers. Externe triggers zijn directe, betaalde, verdiende, relationele of eigen oproepen tot actie. Interne triggers zijn de associaties die mensen maken met hun pijnpunten

Je product moet herhaaldelijk en consistent een probleem oplossen (denk aan Facebook of Instagram - als je je verveelt, bezoek je deze sites zonder externe aansporing) om een gewoonte te vormen

Wat lezers zeggen:

"Dit is een geweldig boek voor wie wil leren wat een geweldig product maakt. Het helpt om veel van de concepten naar voren te brengen die we in ons echte leven zien, maar waar we geen naam aan kunnen geven, zoals triggers, acties, beloningen en investeringen. Het is een geweldige metgezel voor iemand die een product wil bouwen en het zal dienen als een checklist om te zien of je de belangrijkste dingen met je product hebt afgedekt."

7. De overlevingsgids voor productmanagers

via Amazon Steve Haines, de oprichter van The Product Management Executive Board, vraagt productmarketingprofessionals om strategisch te denken om verder te komen in hun carrière.

In The Product Manager's Survival Guide deelt de auteur een stapsgewijze blauwdruk voor succes als productmarketeer en hoe je minimaal levensvatbare producten (MVP's) bouwt door middel van praktische hulpmiddelen en technieken.

Het boek bevat technieken om empowerment te verdienen, producten te implementeren en vrij te geven en metrieken om productprestaties te beoordelen.

Als productmanager leer je om verder te gaan dan alleen features en functies en word je een productexpert en een voorvechter van de klant. Of je nu een beginner bent op zoek naar ontkrachte tips voor productmarketing of een doorgewinterde leider, dit boek bevat alles wat je nodig hebt om consistente positieve resultaten bij te dragen aan je bedrijf.

Duik diep in de creatieve aspecten van productmanagement terwijl je het klanttraject in kaart brengt.

als productmanagement niet goed georganiseerd, uitgelijnd of gescoped is, moeten mensen harder werken om dezelfde doelen te bereiken en succesvolle strategieën te bouwen."_ - Steven Haines

Over het boek

Auteur(s): Steve Haines

Steve Haines Nr. pagina's: 223

223 Jaar uitgave: 2013

2013 Geschatte leestijd: 11 uur

11 uur Aanbevelingsniveau: Verder tot gevorderd

Verder tot gevorderd Ratings: (4.1/5) Amazon



Belangrijkste punten

Een product is niet altijd een enkel item, maar binnen een bedrijf is er een hiërarchie van diensten en productlijnen

Productmanagement is een model dat het ontdekken, innoveren, strategeren, experimenteren, plannen, ontwikkelen en op de markt brengen van producten omvat

Er zijn vier aspecten aan productmarketing: breng je lagers in kaart, wees een domeinexpert, richt iedereen op de bedrijfsdoelen en blijf vooruitgaan

Wat lezers zeggen:

"Ik heb de sprong gemaakt van een carrière in het leger, naar sales en sinds kort naar productmanagement. Dit boek zou verplichte lectuur moeten zijn voor iedereen in de wereld van productmanagement! Steven doet uitstekend werk door voorbeelden uit zijn carrière uit de eerste hand te beschrijven en deze te ondersteunen met tactieken en richtlijnen die de lezer direct kan gebruiken. Hij biedt ook veel handige sjablonen en tools die ik zo snel mogelijk wil gaan gebruiken. Mijn enige spijt is dat ik het niet eerder heb gelezen!"

8. Product-geleide groei: Hoe je een product bouwt dat zichzelf verkoopt

via Amazon Wes Bush werd geïnspireerd om dit boek te schrijven toen hij 300 dollar verspilde aan het schrijven van een white paper voor een SaaS-product. Toen hij een gratis premium product van 0-100k gebruikers hielp lanceren, realiseerde hij zich een verrassende waarheid: de meeste mensen hadden het mis over het verkopen van software.

In Product-Led Growth stelt Bush een productgestuurde strategie voor en geeft hij praktische tips om ontwikkelingskosten te besparen en een goede strategie te volgen voor de lancering van SaaS-producten.

Hij splitst complexe technologische productmarketingconcepten op in interessante grafieken en tabellen.

Productvullers zijn bijvoorbeeld als cola met frietjes. Mainstream klanten zullen altijd kijken naar de grote vullers, dus een bundel helpt bij het verhogen van de gemiddelde inkomsten per gebruiker (ARPU).

vermogensschuld is de prijs die je betaalt elke keer dat je gebruiker er niet in slaagt het belangrijkste resultaat in je product te bereiken."_ - Wes Bush

Over het boek

Auteur(s): Wes Bush

Wes Bush Nr. pagina's: 278

278 Jaar van uitgave: 2019

2019 Geschatte leestijd: 15 uur

15 uur Aanbevelingsniveau: Verder tot gevorderd

Verder tot gevorderd Ratings: (4.5/5) Amazon



Belangrijkste punten

Een waardekloof ontstaat wanneer er een verschil is tussen waargenomen waarde en ervaren waarde; hoe groter de waardekloof, hoe meer lekken er in je funnel zitten

Er zijn drie redenen waarom waardekloven zo groot zijn in de SaaS-industrie, namelijk productschulden, gebrek aan bewustzijn over de behoeften van klanten en het te veel beloven van een oplossing

Om technische producten te maken waar klanten voor willen betalen, moet je de waardekloof en de wrijving wegnemen die leiden tot een lage productadoptie

Wat lezers zeggen:

"Zou iedere Saas-oprichter aanraden dit boek te lezen voordat hij zijn onderneming start. En lees het dan nog eens twee jaar na de productlancering en je zult zien dat elk woord volkomen logisch is. Te goed."

9. Het ontwerp van alledaagse dingen

via Amazon Donald Norman, oorspronkelijk gepubliceerd in 1988 als The Psychology of Everyday Things, beschrijft de psychologie achter goed en slecht ontwerp en stelt ontwerpprincipes voor.

Hoewel The Design of Everyday Things raakt aan disciplines zoals ergonomie, ontwerppraktijk en gedragspsychologie, heeft dit boek een vaste plaats onder de boeken over productmarketing.

Inzicht in cognitieve psychologie is een van de vele aspecten van productmarketing.

De auteur gaat uit van de verwachtingen en behoeften van de klant en beargumenteert hoe productontwerp de communicatie tussen het object en de gebruiker overbrugt.

Terwijl innovators zichzelf de schuld geven van het mislukken van producten, is de verrassende waarheid, zoals het boek suggereert, dat producten mislukken wanneer het ontwerp intuïtieve begeleiding mist.

De auteur spoort ontwerpers, product marketeers en product marketing managers aan om de kracht van beperkingen te omarmen en te ontwerpen voor fouten. De belangrijkste boodschap van een goed ontwerp is dat het geen uitleg nodig heeft.

"Een goed ontwerp valt eigenlijk veel moeilijker op dan een slecht ontwerp, deels omdat goede ontwerpen zo goed aansluiten op onze behoeften dat het ontwerp onzichtbaar is." - Donald Norman

Over het boek

Auteur(s): Don Norman

Don Norman Nr. pagina's: 368

368 Jaar uitgave: 2013

2013 Geschatte leestijd: 20 uur

20 uur Aanbevelingsniveau: Vergevorderd

Vergevorderd Ratings: (4.4/5) Amazon



Belangrijkste punten

Een goed ontwerp gebruikt productbeperkingen om de gebruiker te helpen het product te begrijpen

Goede productideeën overleven wanneer deontwerpproces rekening houdt met de menselijke psychologie

Mensgericht ontwerpen brengt technologie en mensen dichter bij elkaar

Wat lezers zeggen:

"Als je een UI- en UX-ontwerper bent, moet je dit boek hebben want dit is je bijbel ...Dit helpt ons echt om eenvoudige ontwerpprincipes te begrijpen die we anders misschien over het hoofd zien in de naam van design of eenvoud."

10. Bouwen voor iedereen: Breid je markt uit met ontwerppraktijken van Google's Product Inclusion Team

via Amazon Dit is het eerste boek op de lijst dat het belang van diversiteit en inclusie in productontwerp bespreekt.

In Bouwen voor iedereen maakt Annie Jean-Baptiste een overtuigend pleidooi voor bedrijfsleiders om een inclusieve aanpak te hanteren bij het maken van producten voor vrouwen, gekleurde mensen en andere ondervertegenwoordigde groepen.

De auteur benadert stap voor stap de vragen die marketeers, gebruikersonderzoekers en productmarketingmanagers zouden moeten stellen om meer gebruikersgroepen in het ontwerpproces te betrekken.

Als hoofd productinclusie bij Google wijst Jean-Baptiste erop dat productinclusie de gebruikersdemografie uitbreidt van een 'gemiddeld' persoon naar een diverse en dynamische populatie van verschillende rassen, etniciteiten, geslachten en vaardigheden.

als je inclusief ontwerpen prioriteit geeft, begin je je te richten op diepgewortelde zorgen van gebruikers om die zorgen op te lossen."_ - Annie Jean-Baptiste

Over het boek

Auteur(s): Annie Jean-Baptiste

Annie Jean-Baptiste Nr. pagina's: 272

272 Jaar uitgave: 2020

2020 Geschatte leestijd: 14 uur

14 uur Aanbevelingsniveau: Vergevorderd

Vergevorderd Ratings: (4.6/5) Amazon



Belangrijkste punten

De gouden regel voor inclusieve productmarketing is niet 'behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden', maar 'behandel anderen zoals zij behandeld willen worden'

Ondervertegenwoordigde mensen vormen een aanzienlijk deel van de bevolking en zijn daarom groeimotoren

Ondervertegenwoordigde klanten moeten centraal staan in uw praktijken en processen

Wat lezers zeggen:

"Dit boek inspireerde me om het gesprek aan te gaan over productinclusie en om een voorvechter te worden bij elke organisatie waar ik sindsdien heb gewerkt. Iedereen die werkt als een productleider van welke aard dan ook zal dit boek duidelijk maken dat bouwen voor iedereen goed is voor zowel mensen als het bedrijf."

Andere eervolle vermeldingen in productmarketingboeken

Productmarketing met ClickUp

Gebruik ClickUp om uw weergave aan te passen om productmarketingmateriaal, zoals inhoud en media, te visualiseren en te plannen voor uw hele organisatie

Naast productgerichte groeiprincipes en de verantwoordelijkheden van productmarketingmanagers, gaat de bovenstaande lijst ook in op het belang van het gebruik van de juiste tools om de efficiëntie te verbeteren.

ClickUp is een van de beste tools voor de volgende generatie productmarketeers. Of u nu een beginnende productmarketingmanager bent die met meerdere teams werkt om nieuwe producten te lanceren, of een ervaren productmarketeer, ClickUp's suite van projectbeheertools helpt je om beter te presteren.

Dit is hoe ClickUp u helpt om meer gedaan te krijgen in minder tijd.

Software voor marketingprojecten

ClickUp's alles-in-één productiviteitssoftware brengt al uw marketingactiviteiten samen. ClickUp's projectmarketing software voor productmarketeers omvat alle activiteiten, van het brainstormen, plannen en uitvoeren van de marketingprogramma's van uw team tot het visualiseren van de voortgang met teambrede transparantie.

ClickUp's projectmarketing software houdt iedereen op dezelfde pagina

Productbeheerplatform

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een productmarketingmanager (PMM) is het stroomlijnen van de productontwikkeling door samenwerking tussen afdelingen. ClickUp's platform voor productbeheer helpt u uw visie in kaart te brengen, uw team af te stemmen op de doelen en tijdlijnen en te sprinten naar productontwikkeling en lancering.

Sjabloon voor productroutekaart

Stel dat u de leiding hebt over het herontwerpproject van de website van uw product. U moet een productroadmap bijhouden en delen, wekelijkse en maandelijkse uitvoeringsupdates delen met de leiding en release notes publiceren voor uw interne team.

Gebruik ClickUp's product stappenplan sjabloon om elke stap van de productontwikkelingscyclus in kaart te brengen. De roadmap biedt een overzicht op macroniveau van de visie, splitst taken op en prioriteert functies en initiatieven voor het herontwerpproject.

Productontwikkeling is een fluitje van een cent met Product Roadmap Template by ClickUp

Marketingcampagnes plannen en uitvoeren

Brainstorm, plan en voer uw marketingcampagnes uit op het intuïtieve dashboard van ClickUp. ClickUp AI helpt productmarketeers hun productpositionering te verbeteren met behulp van ClickUp AI . Genereer ideeën voor inhoud, stappenplannen en e-mails, vooral wanneer u te maken hebt met een creatieve blokkade.

Productmarketing gemakkelijk gemaakt met ClickUp AI

Stel doelen en prioriteiten

Of u nu een klantgerichte aanpak of productgestuurde groei wilt, u moet doelen en targets stellen voor uzelf en de betrokken teams. Voer uw verantwoordelijkheden als productmarketingmanager efficiënter uit met ClickUp Doelen . Meet uw succes, volg de voortgang en maak dagelijkse sprints met behulp van Doelen.

De voortgang weergeven in de map Doelen van ClickUp

Strategie plannen met ClickUp Whiteboards

Maak uw productplan gemakkelijk te begrijpen met ClickUp's Whiteboard . Zie het whiteboard als uw creatieve canvas om ideeën in kaart te brengen, ze te koppelen aan workflows en ze te delen met uw teamleden.

Real-time voortgangscontrole met aangepaste dashboards

In een tijd waarin productmarketeers ervoor moeten zorgen dat elke dollar die ze uitgeven bijdraagt aan het algehele succes, ClickUp's Dashboards komen goed van pas. Ze helpen om door te dringen in taakspecifieke details om knelpunten, patronen en trends te identificeren. Met aangepaste dashboards kunnen gebruikers real-time inzicht krijgen in de voortgang en prestaties.

Stel de rapporten in die u nodig hebt, allemaal op één plek, op ClickUp

Productmarketingmanagers stimuleren innovatie door hun leiderschap, maar hebben technologie nodig om hen te helpen.

De uitgebreide projectbeheertools van ClickUp vereenvoudigen uw productontwikkelingsproces en helpen u om producten sneller te leveren.

Kortom, geef uw productmarketingcampagne een kickstart met de ClickUp Marketing Plan Sjabloon om doelen en doelstellingen vast te stellen en specifieke details toe te voegen, zoals ontwerpopdrachten, klanttrajectkaarten en productlanceringsstrategie.

Gebruik ClickUp AI om de productberichten voor verkoopteams te vereenvoudigen en te verbeteren. Ontwikkel productroutekaarten en aandachttrekkende koppen en koppen schrijven zonder afhankelijk te zijn van uw contentteam om de concepten te maken.

Met ClickUp organiseert en controleert u het werk van uw team en werkt u samen met andere afdelingen, zoals verkoop en klantenservice, om uw nieuwe product bij klanten onder de aandacht te brengen.

De Werklast bekijken helpt u individuele capaciteit te beoordelen, overtolligheden te verwijderen en werk opnieuw toe te wijzen om ervoor te zorgen dat het go-to-market plan klaar is.

Blijf op de hoogte van alle deadlines en planningen met Ganttgrafiekweergaven en prioriteiten beheren op de gedeelde visuele tijdlijn met uw team.

Het beste deel, clickUp integreren met uw bestaande technologie, inclusief CRM, en automatiseer routinetaken zoals statusupdates en wijzigingen van contactpersonen.

Probeer ClickUp gratis vandaag.