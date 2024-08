10 beste Fathom AI alternatieven voor AI notities maken in 2024

Het missen van sleutel beslissingen of actie items van een online vergadering kan frustrerend zijn. Je wilt echter ook niet al je tijd besteden aan het opschrijven van alles wat er in Zoom-gesprekken wordt besproken.

Gelukkig kan een hulpmiddel voor aantekeningen maken zoals Fathom AI het leven gemakkelijker maken. Deze tools maken gebruik van kunstmatige intelligentie om aantekeningen van vergaderingen te transcriberen, samen te vatten en te analyseren, zodat jij je kunt concentreren op de discussie.

Fathom AI blinkt uit in het maken van aantekeningen en basistranscripties, maar andere apps voor het maken van aantekeningen en zakelijke tools bieden extra functies en meer flexibiliteit.

We hebben 10 AI hulpmiddelen voor aantekeningen maken die kunnen dienen als Fathom AI-alternatieven om uw virtuele vergaderingen en vergaderresultaten te verbeteren.

Maar laten we eerst uitzoeken hoe je een Fathom-alternatief kiest dat het beste bij je behoeften past.

Wat moet je zoeken in Fathom AI alternatieven?

Hier zijn een paar factoren die je in overweging moet nemen bij het selecteren van een tool voor AI-vergaderingen:

Nauwkeurigheid : Zoek naar Fathom AI alternatieven met een hoge transcriptie nauwkeurigheid, vooral voor het verwerken van verschillende accenten en technische termen

: Zoek naar Fathom AI alternatieven met een hoge transcriptie nauwkeurigheid, vooral voor het verwerken van verschillende accenten en technische termen Functies : Geavanceerde functies zoals sprekeridentificatie, extractie van actie-items, realtime transcriptie, taalondersteuning en markeren van trefwoorden kunnen de productiviteit van uw vergaderingen aanzienlijk verhogen

: Geavanceerde functies zoals sprekeridentificatie, extractie van actie-items, realtime transcriptie, taalondersteuning en markeren van trefwoorden kunnen de productiviteit van uw vergaderingen aanzienlijk verhogen Integraties : Naadloze integratie met het videoconferentieplatform van uw voorkeur en populaire tools voor projectmanagement zorgen voor een soepele werkstroom

: Naadloze integratie met het videoconferentieplatform van uw voorkeur en populaire tools voor projectmanagement zorgen voor een soepele werkstroom Veiligheid: Overweeg alleen Fathom AI alternatieven die u privacy, gegevensbeveiliging en encryptie kunnen garanderen

Overweeg alleen Fathom AI alternatieven die u privacy, gegevensbeveiliging en encryptie kunnen garanderen Prijzen: Houd rekening met uw budget en de grootte van uw team bij het evalueren van prijsabonnementen

De 10 beste Fathom AI alternatieven om te gebruiken

Nu je weet wat je moet zoeken in Fathom AI alternatieven, laten we eens kijken naar een aantal van de beste beschikbare opties.

1. Vuurvliegjes AI

via Vuurvliegjes AI Fireflies AI is een innovatieve online vergadertool voor het automatiseren van aantekeningen. Je kunt gesproken gesprekken transcriberen, samenvatten, doorzoeken en analyseren.

Je kunt het gebruiken om video en audio op te nemen om transcripties te genereren in enkele minuten, terwijl je met één klik door de sleutelgegevens navigeert, zoals actiepunten, taken en vragen.

Fireflies AI's beste functies

Transcriberen van vergaderingen en delen van aantekeningen naar Slack en Google Documenten

Fireflies.ai Notetaker uitnodigen voor vergaderingen op je kalender

Voeg gespreksverslagen en aantekeningen van vergaderingen direct toe aan uw CRM

Integreren mettools voor online vergaderingen zoals Google Meet, Zoom, Teams, enz.

Fireflies AI limieten

De gratis versie mist belangrijke functies

Heeft betere integratie nodig met de Google Suite van producten

Fireflies AI prijzen

Gratis

Pro: $18 zetel per maand

$18 zetel per maand Business: $29/zetel per maand

$29/zetel per maand Enterprise: $39 zetel per maand

Fireflies AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

2. Claap

via Clausule Claap maakt samenwerken met je team soepel, snel en veilig. Claap wordt op de markt gebracht als een hulpmiddel voor het opnemen van video's voor samenwerking en voorziet je van AI-gestuurde aantekeningen en korte vervolgvideo's.

Je kunt vergaderingen opnemen met hoogtepunten en AI-samenvattingen genereren met behulp van het juiste sjabloon. De tool is het meest geschikt voor verkoopteams omdat het conversationele intelligentie biedt om je winratio te verbeteren.

Gebruik de inzichten om prospects te betrekken en gebruik andere tools in de videobibliotheek om korte follow-up video's te maken en te bewerken die je verkoopcyclus verkorten.

Claap beste functies

Transcriberen en vertalen in 99 talen

Commentaar toevoegen op specifieke punten in de opname

Een gecentraliseerde videobibliotheek maken om uw verkoopteam te helpen trainen

Toegangsrechten beheren, zelfs op schaal voor geavanceerde privacy

Claap beperkingen

Moeilijkheden bij het samenvoegen van virtuele werkruimten

Sommige gebruikers rapporteren dat de geluidskwaliteit verbeterd moet worden

Prijzen Claap

Basis: Gratis abonnement

Gratis abonnement Starter: $10/licentie per maand

$10/licentie per maand Pro: $30/licentie per maand

$30/licentie per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Claap beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

4.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Beoordelingen niet beschikbaar

3. Collega app

via Otter AI Otter AI is een vergaderassistent die uw gesprekken automatiseert en samenvat in aantekeningen met actiepunten. U kunt antwoorden krijgen en content genereren zoals e-mails en status updates met Otter AI chatten in al uw vergaderingen.

Je kunt ook live gesprekken combineren met gesynchroniseerde updates.

U kunt chatten met uw leden van uw team en met Otter Support om projecten vooruit te helpen.

De beste functies van Otter AI

Transcriberen van vergaderingen in meer dan 30 talen, perfect voor internationale teams

Samenwerken aan aantekeningen van vergaderingen, actie-items toewijzen en synchroniseren met projectmanagement tools en beslissingen van vergaderingen op één plek bijhouden

Deel aantekeningen van vergaderingen via e-mail, Slack en voeg ze toe aan je CRM

Sluit naadloos aan op populaire platforms voor videovergaderingen zoals Zoom en Google Meet

Otter AI limieten

Het gratis abonnement biedt beperkte transcriptieminuten en sprekeridentificatie

De nauwkeurigheid van de transcriptie kan onbetrouwbaar zijn

Otter AI prijzen

Basis: Gratis abonnement

Gratis abonnement Pro: $16.99/gebruiker per maand

$16.99/gebruiker per maand Business: $30/gebruiker per maand

$30/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter AI beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (170+ beoordelingen)

4.2/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

5. Korrel

via Korrel Grain, ontworpen voor revenue teams, automatiseert het aantekeningen maken, het bijhouden van gegevens en het vastleggen van inzichten, zodat u zich kunt richten op andere taken, zoals het coachen van uw team en het ontwikkelen van een verkoopstrategie.

De gebruiksvriendelijke interface van Grain geeft je meer zichtbaarheid in je verkooppijplijn met dealanalyses en inzichten met slimme onderwerpen en alerts voor belangrijke accounts.

Grain beste functies

Aantekeningen van vergaderingen automatisch synchroniseren met CRM-contacten en dealrecords

Gemakkelijk opnames van vergaderingen en bewerkbare transcripten genereren

Integreer met HubSpot, Salesforce, Zapier en Slack

Blijf op de hoogte met notificaties op basis van specifieke trefwoorden in transcripts

Maak video fragmenten door een selectie te maken van tekst in het transcript

Grain limieten

Voornamelijk gericht op vergaderingen met video, niet ideaal voor gesprekken met alleen audio

Heeft moeite met het identificeren van sprekers in transcripten

Prijzen van korrels

Gratis

Starter: $19/zetel per maand

$19/zetel per maand Business: $39/zetel per maand

$39/zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Graan beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Tl;dv

via Tl;dv Tl;dv is een vergaderrecorder die je gesprekken met klanten, prospects en je team transcribeert en samenvat. U kunt gesprekken vastleggen met video en geluid van hoge kwaliteit en ze onmiddellijk na afloop openen in de bibliotheek van uw vergadering.

De tool biedt ook meertalige ondersteuning met 30+ talen en automatiseert workflows van vergaderingen. Je kunt momenten en inzichten uit vergaderingen rechtstreeks delen met de werkruimten van je team zonder van tabblad te hoeven wisselen.

Tl;dv beste functies

Vat de sleutelmomenten tijdens uw vergaderingen samen met een simpele klik of short-cut

Direct discussies met betrekking tot specifieke trefwoorden in je werkruimte vinden en samenvatten

Korte clips maken van belangrijke momenten in vergaderingen

Integreer met platforms voor cloud opslag voor eenvoudige toegang tot vergaderingen uit het verleden

Tl;dv limieten

Ontbreekt aan realtime samenwerkingsfuncties zoals sprekeridentificatie

Free abonnement heeft beperkte lengte en functies voor vergaderingen

Prijzen Tl;dv

Free Forever

Pro: $25/opnemende gebruiker per maand

$25/opnemende gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

l;dv beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

4.7/5 (90+ beoordelingen) Capterra: Beoordelingen niet beschikbaar

7. Specht

via Specht Wudpecker is een AI-tool ontwikkeld voor kennisextractie. Het platform is bedoeld om de productiviteit te verhogen en condenseert virtuele gesprekken tot gebruiksklare informatie.

Je kunt ook al je opnames van vergaderingen opslaan op een veilige server en de geavanceerde zoekmachine van Wudpecker gebruiken om specifieke informatie te vinden in de transcripties van je vergaderingen.

Wudpecker beste functies

Aangepaste sjablonen maken voor verschillende soorten vergaderingen om het maken van aantekeningen te stroomlijnen

Deel aantekeningen en werk samen met teamgenoten in realtime binnen Wudpecker

Samenvattingen, actie-items en inzichten uit uw vergaderingen in Zoom, Google Meet en Microsoft Teams halen

Houd uw vergaderingen veilig met geavanceerde gegevensversleuteling en GDPR-compliance

Wudpecker beperkingen

Een interface kan minder intuïtief zijn in vergelijking met sommige andere tools

Kan het niet uitsluiten van specifieke vergaderingen

Prijzen van Wudpecker

Gratis

Plus: $16/maand

$16/maand Pro: $30/maand

Wudpecker beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

8. AI spreken

via Spreek AI Speak AI maakt gebruik van een conversatie-interface, zodat je op een natuurlijke manier met je transcripties van vergaderingen kunt werken.

Je kunt telefoongesprekken en vergaderingen vastleggen, transcriberen en analyseren met behulp van Speak AI's Meeting Assistant, API's en meer voor het automatisch genereren van inzichten.

Je kunt ook verbinding maken met populaire platforms voor cloud opslagruimte, zoals Dropbox en Google Drive.

Speak AI's beste functies

95% nauwkeurige transcriptie met audio van hoge kwaliteit

Converteer automatisch audio/video naar tekst met de intuïtieve AI audio/video-naar-tekst converter van Speak

Ongestructureerde enquête- en formuliergegevens uploaden en analyseren met CSV-import of Zapier

Stel vragen over de gegevens en krijg inzichtelijke antwoorden van de AI-assistent

Speak AI limieten

Het kan extra trainingsgegevens vereisen voor optimale nauwkeurigheid met specifieke accenten of technisch jargon

Speak AI prijzen

Betaal-Aan-Uit*

Startersprijs: $29/maand

$29/maand Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Speak AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

9. Behuizing AI

via Vocaal Vocalmatic is automatische transcriptiesoftware die gebruik maakt van spraak-naar-tekst technologie. Het werkt door een audio- of video-opname seconde per seconde te analyseren, te bepalen welk woord er per seconde wordt gezegd en elk woord op te slaan in een transcript.

Je kunt Vocalmatic eerst gebruiken om je audiobestand om te zetten in tekst, waarna je het bestand naar wens kunt bewerken.

Vocalmatic beste functies

Converteer je audio naar tekst in meer dan 100 talen met behulp van AI

Bewerkbare transcripties van virtuele gesprekken genereren

Gemakkelijk zoeken in transcripties van vergaderingen op trefwoorden of sprekersnamen

Rollen en toestemmingen toewijzen aan leden van het team, voor veiligheid van gegevens en toegangscontrole

Vocalmatic limieten

Nadruk op analyse en doorzoekbaarheid na vergaderingen; niet ideaal voor samenwerking in realtime

Prijzen van Vocalmatic

Starter: $15/maand

$15/maand Pro: $19/maand

$19/maand Business: $149/maand

Vocalmatic beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Andere AI assistenten voor aantekeningen bij vergaderingen

Terwijl de meeste Fathom AI alternatieven zich richten op een paar selectieve functies, gaat een uitgebreid platform als ClickUp AI verder.

Het biedt een uniek AI-netwerk om Taken, Documenten, Mensen en de kennis van je bedrijf met elkaar te verbinden.

Zo heb je een kennismanager, projectmanager en schrijver die op de automatische piloot voor je werken binnen één platform. Het is alsof je een constante sidekick hebt om vergaderingen en workflows te beheren en bij te werken. Of je nu een verkoopvergadering voor een client hebt of een interne OKR vergadering kan ClickUp u helpen tijd en moeite te besparen.

ClickUp

Samenvattingen en voortgangsupdates maken met ClickUp Brain ClickUp Brein gaat niet alleen over het maken van aantekeningen voor vergaderingen. Het gaat om het oplossen van meerdere werkproblemen in een paar klikken. De AI Writer for Work maakt en bewerkt content zoals agenda's, e-mails en rapporten voor vergaderingen. Je kunt het ook gebruiken om aantekeningen van vergaderingen samen te vatten of vragen te beantwoorden. Bovendien kunt u de aantekeningen van vergaderingen omzetten in Taken in ClickUp-taak.

ClickUp AI gebruiken om uw vergaderingen samen te vatten en actie-items te maken ClickUp Vergaderingen maakt het supergemakkelijk om aantekeningen te maken, een agenda te beheren en actiepunten in te stellen die je team verantwoordelijk houden, allemaal op één plek.

Documenteer uw wekelijkse vergaderingen op een gestroomlijnde manier voor maximale productiviteit.

Verander elk veld in een actiecentrum met ClickUp Slash Commands

De unieke ClickUp Slash commando's functie voorkomt onnodig klikken. Start onmiddellijk vanuit elk veld met tekst door "/" te typen om het menu met slash commando's op te roepen. U kunt het commando gebruiken om een vergadering met Zoom te starten, een aantekening of document te starten, te schrijven met ClickUp AI, enz.

ClickUp beste functies

Wees zo creatief en georganiseerd als nodig is met uw aantekeningen voor vergaderingen met behulp van de uitgebreide functies voor bewerking viaClickUp's aantekeningen voor vergaderingen* Wijs prioriteiten toe met opmerkingen om efficiënte samenwerking en voortgang bij te houden

Gebruik AI om samenvattingen van vergaderingsnotities en actiepunten te maken, ze om te zetten in taken en ze te koppelen aan workflows en projecten

Instelling van automatisering voor follow-up e-mails na vergaderingen

Besprekingen, beslissingen en actie-items van vergaderingen eenvoudig vastleggen en vastleggen met behulp vanClickUp's sjabloon voor zakelijke vergaderingen /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-291.png Handel uw taken moeiteloos af en verbeter uw productiviteit met ClickUp's sjabloon voor zakelijke vergaderingen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-1516248 Download deze sjabloon /$$$cta/

Houd alle aantekeningen van vergaderingen georganiseerd en toegankelijk voor toekomstig gebruik

Agendapunten van vergadering toevoegen aan deClickUp Checklist vergadering sjabloon en streep ze één voor één af zodra ze zijn besproken

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-292.png Houd productieve, samenwerkende en efficiënte vergaderingen met ClickUp Meeting Checklist Template https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6057587 Download dit sjabloon /$$$cta/

Zorg ervoor dat je altijd jeagenda bij de hand hebt voor vergaderingen metClickUp's terugkerende taken automatisering Automatisering van projectsamenvattingen en voortgangsupdates met nauwkeurige AI-inzichten en statusrapporten voor taken, documenten en zelfs mensenPerfectioneer uw schrijven* om je tijd te besparen_

De juiste oplossing kiezen voor hulp bij aantekeningen voor vergaderingen

Onze werkplekken gedijen op effectieve communicatie en interacties met klanten. Maar met drukke agenda's en volle agenda's kan het een uitdaging zijn om elk sleutelpunt in vergaderingen vast te leggen.

Kies daarom uit deze alternatieven van Fathom AI na een zorgvuldige beoordeling van de behoeften van de organisatie, de schaalbaarheid en de noodzaak om complexe gesprekken te transcriberen.

Een uitgebreide tool zoals ClickUp biedt een slimmere oplossing, zodat u zich volledig kunt bezighouden met discussies. Het innovatieve platform identificeert actiepunten en genereert intelligente samenvattingen van vergaderingen - alles in realtime.

