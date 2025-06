10 beste alternatieven voor Fellow.app in 2025

U hebt net weer een productieve vergadering achter de rug, maar twee weken later liggen de meeste actiepunten te verstoffen in vergeten aantekeningen.

Als dit u bekend in de oren klinkt, bent u wellicht op zoek naar een effectievere oplossing voor het beheer van vergaderingen.

Hoewel Fellow.app een goede basis biedt voor aantekeningen en beheer van vergaderingen, hebben verschillende teams unieke behoeften op basis van hun werkstromen, samenwerkingsstijlen en integratievereisten.

Sommige teams geven prioriteit aan AI-aangedreven transcriptie en analyse, terwijl andere behoefte hebben aan robuuste projectmanagementintegratie of gespecialiseerde functies voor interacties met clients.

Laten we eens kijken naar de beste alternatieven voor Fellow.app die beter aansluiten bij de behoeften van uw team.

📌 De beste alternatieven voor Fellow.app in één oogopslag Tool Beste functies Meest geschikt voor Prijzen ClickUp AI-aangedreven vergadernotities, taakbeheer, naadloze integratie van documenten, projecten, chatten en bellen Alle teamgroottes Gratis abonnement beschikbaar / Gratis proefversie gedurende 30 dagen; Aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Fathom AI-aangedreven transcriptie van vergaderingen en hoogtepunten Teams die AI-analyse nodig hebben Gratis / betaalde abonnementen beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Notion Aanpasbare vergaderdocumentatie, gekoppelde aantekeningen, sjablonen Teams die flexibele werkstromen nodig hebben Gratis / betaalde abonnementen beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Coda Dynamische documenten met stemfunctie en voortgang bijhouden Samen beslissen Gratis / betaalde abonnementen beschikbaar; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Fireflies. ai Geautomatiseerde transcriptie, doorzoekbare transcripties Teams die zich richten op nauwkeurige transcriptie Gratis / betaalde abonnementen beschikbaar; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Otter AI Real-time, sprekerherkenning, doorzoekbare transcripties Realtime transcriptie en aantekeningen Gratis / betaalde abonnementen beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Notta Meertalig, hoge nauwkeurigheid, batchverwerking Wereldwijde teams die nauwkeurige transcriptie nodig hebben Gratis / betaalde abonnementen beschikbaar; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen SpinachAI Uitvoerbare tickets, integratie met Slack, Jira Agile vergaderingen, teamsamenwerking Gratis / betaalde abonnementen beschikbaar; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Bereik Asynchrone updates, teamstemming/trends Teams op afstand, check-ins Gratis / betaalde abonnementen beschikbaar; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Avoma Verkoopanalyse, dealinzichten, platformintegraties Sales teams Gratis / betaalde abonnementen beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen

Waarom zou u kiezen voor alternatieven voor Fellow. app?

Tools voor aantekeningen tijdens vergaderingen moeten problemen oplossen, niet nieuwe creëren. Hoewel Fellow.app functies voor vergaderingsbeheer biedt, zoeken teams vaak om verschillende redenen naar alternatieven:

Beperkt taakbeheer : Fellow. app biedt basisactie-items, maar alternatieven bieden vaak diepere projectintegratie, het bijhouden van afhankelijkheid en meer geavanceerde automatisering van de werkstroom, wat resulteert in minder vergaderingen

Basis AI-mogelijkheden: Fellow. app bevat enkele AI-functies, maar concurrenten bieden doorgaans superieure transcriptienauwkeurigheid, automatische detectie van actiepunten en meer inzichtelijke AI-gegenereerde samenvattingen

Starre prijsstructuur: De prijzen van Fellow.app kunnen hoog oplopen naarmate teams groeien, terwijl alternatieven vaak flexibelere modellen bieden die redelijk schaalbaar zijn zonder dat uitbreiding extra kosten met zich meebrengt

Onvoldoende aanpassingsmogelijkheden: De sjablonen en werkstromen van Fellow.app voelen voor veel teams star aan, terwijl alternatieven meer flexibele structuren bieden die aansluiten bij unieke vergaderprocessen

Beperkte samenwerking op afstand: Fellow. app ondersteunt werken op afstand, maar alternatieven bieden vaak betere asynchrone mogelijkheden, gezamenlijke agenda's en het bijhouden van verantwoordelijkheden

Beperkte integraties: Fellow. app kan worden gekoppeld aan veelgebruikte tools, maar alternatieven bieden vaak diepere integraties met ecosystemen zoals Microsoft Teams of Google Workspace, waardoor platformoverschrijdende samenwerking wordt gestroomlijnd

Basisanalyses: Fellow. app biedt beperkte inzichten, terwijl alternatieven doorgaans uitgebreidere statistieken bieden over de effectiviteit van vergaderingen, deelnamepatronen en opvolging

👀 Wist u dat? Volgens een onderzoek van Microsoft noemen mensen 'inefficiënte vergaderingen' als belangrijkste factor die hun productiviteit belemmert, op de voet gevolgd door 'te veel vergaderingen' op nummer drie.

De 10 beste alternatieven voor Fellow. app

De moderne werkplek is drastisch veranderd als het gaat om vergaderingen. Leidinggevenden besteden nu bijna 57% van hun tijd aan vergaderingen, e-mail en chatten. Door deze aanzienlijke hoeveelheid vergadertijd is het beheren van vergaderingen belangrijker dan ooit.

Laten we eens kijken naar de beste alternatieven voor Fellow.app en de sleutelfuncties die beter aansluiten bij de specifieke vereisten van uw team:

1. ClickUp (Beste AI-aangedreven tool voor vergaderingen, taakbeheer en samenwerking)

Beheer vergaderingen beter door actiegerichte opmerkingen toe te wijzen en verplichte taken aan te maken die moeten worden voltooid met ClickUp Meetings

De kloof tussen productieve vergaderingen en voltooid werk komt vaak neer op één ding: losstaande tools. Opvolging wordt een uitdaging wanneer de aantekeningen van uw projectvergadering op de ene plaats staan, taken op een andere en projecten op weer een andere.

In tegenstelling tot traditionele tools voor vergaderingen, creëert ClickUp, de alles-in-één app voor werk, een naadloze verbinding tussen vergaderingen en de daadwerkelijke uitvoering van het werk.

📮ClickUp Insight: Slecht presterende teams hebben 4 keer meer kans om met 15+ tools te jongleren, terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar wat dacht u van één platform? Als alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en oproepen samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstromen. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

Met ClickUp Meetings kunnen teams discussies documenteren, aantekeningen delen, agenda's beheren en actiepunten toewijzen vanuit één interface.

Bovendien zorgt de interne AI-assistent van het platform, ClickUp Brain, voor productiviteit met zijn ClickUp AI Notetaker. Deze tool transcribeert uw vergaderingen, genereert uitgebreide samenvattingen, identificeert belangrijke discussiepunten en helpt gesprekken om te zetten in takenlijsten.

Vraag ClickUp AI Notetaker om automatisch samenvattingen en actiepunten in uw chatkanalen te plaatsen

Met AI Notetaker kunnen teams de content van vergaderingen vastleggen zonder handmatig aantekeningen te maken, zodat iedereen volledig aan discussies kan deelnemen. De functie werkt met populaire videoconferentieplatforms en helpt bij het documenteren van vergaderingen en het bewaren van belangrijke informatie.

Na de vergadering analyseert AI Notetaker de inhoud van de discussie om belangrijke beslissingen en actiepunten te markeren. Als resultaat kunnen teams beslissingen vastleggen, verantwoordelijkheid behouden en de voortgang in de loop van de tijd bijhouden. Het zorgt er ook voor dat cruciale details niet over het hoofd worden gezien, wat een naadloze samenwerking bevordert.

Teams kunnen ook feedback van clients documenteren, taken aanmaken, discussiepunten bijhouden en gedetailleerde interactiegeschiedenissen bijhouden binnen ClickUp-taken. Zo ontstaat een doorzoekbare kennisbank met clientvoorkeuren en de voortgang van projecten.

Houd de voortgang bij en zorg dat iedereen op dezelfde pagina blijft met aangepaste statussen in ClickUp-taken

De sjabloon voor ClickUp-vergadernotulen biedt een gestructureerde aanpak voor het documenteren en organiseren van vergaderingen. Deze aangepaste sjabloon vereenvoudigt het organiseren van deelnemers, agenda's en actiepunten, terwijl belangrijke punten voor belanghebbenden worden bijgehouden en gemarkeerd en taken moeiteloos aan teamgenoten worden toegewezen.

Gratis sjabloon Vat belangrijke vergaderingen samen met de sjabloon voor vergadernotulen van ClickUp

Dit sjabloon helpt teams vergaderingen beter te beheren door actiepunten bij te houden en verantwoordelijkheden direct toe te wijzen. U kunt gerelateerde documenten en bronnen koppelen zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen, en de resultaten van vergaderingen en vervolgopdrachten efficiënt monitoren.

Voor teams die op zoek zijn naar extra structuur biedt ClickUp gespecialiseerde sjablonen, zoals de ClickUp-sjabloon voor vergadernotities voor gedetailleerde documentatie en de ClickUp-sjabloon voor teamvergaderingen voor terugkerende synchronisaties van teams.

Beste functies van ClickUp

Houd actiepunten van vergaderingen rechtstreeks bij in de tijdlijnen van projecten

Visualiseer ideeën, maak stroomdiagrammen en brainstorm in realtime over oplossingen met ClickUp Whiteboards

Pas werkstromen voor vergaderingen aan met automatisering zonder code

Maak aantekeningen, bewerk en transformeer invoer in taken met ClickUp Notepad

Zet aantekeningen om in documenten en koppel ze rechtstreeks aan uw werkstromen en taken met ClickUp Docs

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers hebben gemeld dat er een leercurve is vanwege de uitgebreide functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Ik heb tweewekelijkse vergaderingen met mijn leidinggevende en we gebruiken ClickUp voor onze agenda. Ik voel me meer op mijn gemak omdat al mijn gebeurtenissen en presentatieverzoeken hier staan, samen met een actuele statusindicator die zij kan bekijken.

2. Fathom (het beste voor AI-aangedreven analyse en betrokkenheid van vergaderingen)

via Fathom

In de meeste vergaderingen moet iemand een evenwicht vinden tussen actieve deelname en het maken van aantekeningen. Deze verdeelde aandacht betekent vaak dat cruciale details worden gemist of dat iemands betrokkenheid bij de discussie wordt beperkt.

Fathom neemt deze last weg als een intelligente deelnemer aan vergaderingen die automatisch alles vastlegt en organiseert. De AI-begrip gaat verder dan eenvoudige transcriptietools en richt zich op context en nuances, terwijl u zich kunt concentreren op het gesprek.

Ontdek de beste functies

Maak aantekeningen van vergaderingen vanuit elk deel van het gesprek met de functie Magic Wand

Genereer direct hoogtepunten van sleutel momenten uit vergaderingen

Zoek in vergadertranscripten met behulp van natuurlijke taal

Deel aantekeningen en vergaderafschriften met tijdstempel met één klik

Begrijp de beperkingen

Beperkte integratiemogelijkheden in vergelijking met concurrenten

Fathom-prijzen

Basic : Gratis

Premium : $ 19/maand per gebruiker

Team Edition: $ 29/maand per gebruiker

Team Edition Pro: $ 39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies doorgronden

G2: 5/5 (4.500+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (500+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fathom?

Fathom is een van de belangrijkste functies in mijn dagelijkse werkzaamheden waarvan ik niet wist dat ik ze nodig had. Het is ongeveer een maand geleden door mijn werkgever geïnstalleerd en ik gebruik het sindsdien elke dag. Dit product heeft me enorm veel tijd bespaard, terwijl het me helpt betere aantekeningen te maken en deze aantekeningen met mijn clients te delen.

3. Notion (het beste voor aanpasbare vergaderdocumentatie)

via Notion

Notulen van vergaderingen zijn vaak geïsoleerde documenten, losstaand van gerelateerde projecten en discussies. Deze versnippering maakt het moeilijk om voort te bouwen op eerdere beslissingen of de context te behouden.

Notion transformeert vergaderdocumentatie in een verbonden kennissysteem. Het platform stelt teams in staat om aangepaste vergaderruimtes te creëren waar elke aantekening dynamisch wordt gekoppeld aan projecten, taken en teammiddelen.

Beste functies van Notion

Maak geneste aantekeningen voor vergaderingen met bidirectionele links

Weergave van vergadernotities als traditionele documenten met een database-gestuurde aanpak

Filter en sorteer aantekeningen van vergaderingen op basis van elke parameter

Ontwerp herbruikbare sjablonen voor vergaderingen met geautomatiseerde eigenschappen

Beperkingen van Notion

Vereist enige tijd voor de eerste installatie om optimale vergadersystemen te creëren

Prijzen van Notion

Free

Plus : $ 12/maand per gebruiker

Business : $ 18/maand per gebruiker

Enterprise : Aangepaste prijzen

Notion AI: Voeg toe aan uw werkruimte voor $ 10/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Notion

G2 : 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

4. Coda (het beste voor dynamische vergaderdocumenten en besluitvorming)

via Coda

Groepsbeslissingen lopen vaak vast wanneer input van meerdere belanghebbenden wordt verzameld en iedereen op één lijn moet worden gehouden met betrekking tot het resultaat. Traditionele aantekeningen van vergaderingen leggen dit dynamische proces niet effectief vast en verzamelen feedback niet op de juiste manier.

Coda benadert teamvergaderingen als interactieve werkruimtes waar beslissingen op natuurlijke wijze tot stand komen. Het transformeert statische, gezamenlijke vergaderagenda's en aantekeningen in levendige besluitvormingsomgevingen door gezamenlijke documenten te combineren met dynamische elementen zoals stemtools en voortgangstrackers.

Beste functies van Coda

Bouw interactieve besluitvormingskaders binnen documenten

Ontwerp geautomatiseerde voortgangsregistratie voor vergaderresultaten

Maak gebruik van realtime bewerking, vermeld en tag andere gebruikers en wijs taken toe aan teamleden

Beperkingen van Coda

Steilere leercurve voor geavanceerde functies

Prijzen van Coda

Free

Pro : $ 12/maand per gebruiker

Team : $ 36/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Coda

G2 : 4,7/5 (450+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 50 beoordelingen)

5. Fireflies. ai (Beste voor automatische transcriptie van vergaderingen)

Technische discussies en wereldwijde teamvergaderingen bevatten vaak sleutelpunten en waardevolle inzichten die verloren gaan in de vertaling vanwege complexe terminologie of uiteenlopende spreekstijlen.

Fireflies.ai is gespecialiseerd in het begrijpen en organiseren van gesprekken in verschillende contexten. De AI-engine, bijgenaamd 'Fred', blinkt uit in het vastleggen van technische discussies, vakjargon en gesprekken met verschillende accenten en spreekstijlen.

Fireflies. ai beste functies

Zoek in vergaderverslagen met behulp van query's in natuurlijke taal

Organiseer vergaderingen op basis van aangepaste onderwerpen en kanalen

Genereer geautomatiseerde samenvattingen van vergaderingen met de belangrijkste hoogtepunten

Beperkingen van Fireflies.ai

De vertaalfuncties moeten voor sommige talen worden verbeterd

Fireflies. ai prijzen

Gratis : Basistranscriptie

Pro : $ 18/maand per gebruiker

Business : $ 29/maand per gebruiker

Enterprise: $ 39/maand per gebruiker

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Fireflies.ai?

Het is alsof je een virtuele assistent hebt, ik kan het niet genoeg aanbevelen, gemakkelijk te starten, gemakkelijk te gebruiken.

6. Otter AI (het beste voor realtime transcriptie en aantekeningen van vergaderingen)

via Otter AI

Het maken van gedetailleerde aantekeningen tijdens vergaderingen terwijl u actief deelneemt aan discussies, zorgt voor een constante spanning. Deze verdeelde aandacht resulteert vaak in onvolledige aantekeningen of verminderde betrokkenheid.

Otter AI lost dit conflict op door geavanceerde realtime transcriptie- en organisatiecapaciteiten te bieden. De geavanceerde AI van het platform kan automatisch onderscheid maken tussen meerdere sprekers, zelfs in overlappende gesprekken, en een rijk, doorzoekbaar transcript met labels voor sprekers maken.

Beste functies van Otter AI

Genereer gestructureerde samenvattingen waarin sleutelonderwerpen, beslissingen en actiepunten worden benadrukt met de automatische overzichtsfunctie

Maak live samenwerkingsnotities tijdens vergaderingen met de functie voor live notities

Krijg toegang tot geautomatiseerde analyse en inzichten voor vergaderingen

Voeg afbeeldingen en schermafbeeldingen toe aan transcripties

Beperkingen van Otter AI

Heeft beperkte functies voor projectmanagement

Prijzen van Otter AI

Basic : Gratis

Pro : $ 16,99/maand per gebruiker

Business : $ 30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter AI

G2 : 4,3/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

7. Notta (beste voor AI-transcriptienauwkeurigheid en ondersteuning voor meerdere talen)

via Notta

Traditionele transcriptiediensten hebben vaak moeite met gespecialiseerde woordenschat, meerdere sprekers en niet-Engelse talen, waardoor internationale teams moeite hebben om vergaderingen nauwkeurig te documenteren.

Notta doorbreekt deze barrières met zijn geavanceerde AI-transcriptie-engine die uitblinkt in het verwerken van technisch jargon en meerdere sprekers, en meer dan 104 talen ondersteunt. Het platform biedt realtime transcriptiemogelijkheden waarmee teams de geschreven tekst kunnen volgen terwijl de vergadering vordert.

Beste functies van Notta

Bereik transcriptienauwkeurigheid, zelfs in rumoerige omgevingen

Automatische sprekerherkenning met aangepaste spraakherkenning

Converteer audio-/videobestanden naar tekst met batchverwerking

Plan automatische opnames van terugkerende vergaderingen

Transcripten ordenen met aangepaste tags en mappen

Geen beperkingen

Beperkte integratie van projectmanagement in vergelijking met andere tools in de lijst

Prijzen van Notta

Free

Pro : $13,49/maand per gebruiker

Business : $ 27,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notta

G2 : 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Notta?

Sleep een videolink of bestand naar binnen en ontvang binnen enkele seconden een volledige videosamenvatting. Ik kan ook meerdere bestanden van 10-20 tegelijk verslepen, wat ik erg handig vind. Vervolgens converteer ik naar het YouTube-samenvattingsformaat. Ik gebruik dit voor cursusvideo's en het is onmisbaar!

8. SpinachAI (het beste voor AI-verbeterde productiviteit tijdens vergaderingen)

via SpinachAI

De online vergaderingssoftware van SpinachAI richt zich op flexibele vergaderingen zoals dagelijkse stand-ups, wekelijkse synchronisaties en sessies voor gebruikersonderzoek.

Het platform transcribeert gesprekken, identificeert actiepunten en stelt voor om tickets aan te maken in projectmanagementtools. Het ondersteunt meer dan 100 talen voor wereldwijde teamsamenwerking.

Beste functies van SpinachAI

Zet discussiepunten automatisch om in actietickets

Bekijk en pas vergaderverslagen aan voor verdeling

Integreer met bestaande tools zoals Slack, Jira en kalender-apps

Beperkingen van SpinachAI

Werkt het beste met gestructureerde vergaderformats

Prijzen van SpinachAI

Free

Pro : $ 2,90/uur

Business : $ 29/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SpinachAI

G2 : 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over SpinachAI?

Hypercontext is zeer gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk voor beide partijen bij 1:1-interacties. Ik gebruik het voor al mijn 1:1's. De integratie met Google Agenda is erg prettig.

9. Bereik (het beste voor asynchrone teamcheck-ins)

via Bereik

Teams op afstand hebben behoefte aan regelmatige communicatie en betere vergaderingen, maar voortdurende vergaderingen kunnen de focus en productiviteit verstoren. Het vinden van de juiste balans is cruciaal.

Range zorgt voor een revolutie in teamcommunicatie door zich te richten op asynchrone check-ins en statusupdates, zodat er minder vergaderingen nodig zijn. De unieke aanpak combineert software voor vergaderbeheer met het bijhouden van de teamstemming en het monitoren van doelstellingen.

Bereik beste functies

Houd het moreel en de betrokkenheid van uw team bij in de loop van de tijd

Koppel updates aan organisatiedoelstellingen

Genereer rapporten en inzichten over de gezondheid van uw team

Beperkingen van het bereik

Minder geschikt voor het beheer van formele vergaderingen

Bereik prijzen

Free

Standaard : $ 8/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Bereik beoordelingen en recensies

G2 : geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

10. Avoma (het beste voor verkoopvergaderingen)

via Avoma

Avoma onderscheidt zich als een van de beste alternatieven voor Fellow.app dankzij zijn AI-aangedreven analysefuncties voor verkoopvergaderingen.

Het platform registreert en analyseert interacties met klanten, biedt inzicht in verkoopgesprekken en identificeert automatisch coachingmogelijkheden.

De beste functies van Avoma

Genereer automatisch inzichten in deals op basis van transcripties van vergaderingen

Houd bij of de verkoopmethodologie wordt nageleefd tijdens gesprekken met klanten

Integreer met platforms zoals Salesforce, HubSpot, Zoom en Microsoft Teams

Beperkingen van Avoma

Voornamelijk gericht op verkooptoepassingen

Prijzen van Avoma

Basic : Gratis

AI Meeting Assistant : $ 29/maand per gebruiker

Conversation Intelligence : $ 69/maand per gebruiker

Revenue Intelligence: $ 99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2 : 4,6/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Voldoe aan de nieuwe normen voor vergaderbeheer met ClickUp

De juiste tool voor vergaderingen doet meer dan alleen gesprekken vastleggen: het verandert de manier waarop teams samenwerken en presteren.

Hoewel de Fellow. app degelijke functies voor vergaderbeheer en samenwerking biedt, bieden deze alternatieven voor de Fellow. app unieke mogelijkheden die beter aansluiten bij de takenlijsten van uw team.

ClickUp onderscheidt zich als een uitgebreide oplossing die AI-aangedreven software voor vergaderbeheer combineert met robuuste functies voor projectmanagement, aanpasbare vergaderagenda's en sjablonen voor agenda's. Dit maakt het een uitstekende keuze voor teams die de hele levenscyclus van vergaderingen willen stroomlijnen.

Klaar om uw hele vergaderproces te transformeren? Meld u aan bij ClickUp en ontdek hoe AI-aangedreven vergaderingen de samenwerking binnen uw team kunnen revolutioneren.