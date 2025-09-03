Hoe u AI kunt gebruiken in video-gesprekken

Heb je ooit een video verlaten en je vervolgens gerealiseerd dat je de sleutel details niet meer wist?

Of had u moeite om u te concentreren omdat achtergrondgeluiden het moeilijk maakten om het gesprek te volgen?

Video-gesprekken zouden het leven gemakkelijker moeten maken, maar ze voelen aan als een mix van slechte geluidskwaliteit, ongemakkelijke stiltes en vergeten actiepunten.

Kunstmatige intelligentie (AI) vereenvoudigt virtuele vergaderingen door gesprekken te transcriberen, afleidingen te elimineren en zelfs de sleutelpunten samen te vatten.

In deze blogpost bespreken we hoe AI uw video-gesprekken scherper, duidelijker en veel minder frustrerend kan maken. 📽️

*aI voor video-gesprekken begrijpen

Video-gesprekken hebben een lange weg afgelegd sinds de korrelige, glitchy schermen van vroeger.

Van Skype's achtergrondvervaging in 2018 tot de AI-verbeteringen van Zoom en Google Meet: de technologie blijft zich ontwikkelen, waardoor virtuele vergaderingen natuurlijker en met meer productiviteit aanvoelen.

Hier leest u hoe AI als dienst video-conferencing helpt verbeteren:

Slimmere audio- en video-kwaliteit: AI verfijnt bijna elk aspect van AI verfijnt bijna elk aspect van videoconferentie-installaties , waardoor afleidingen zoals toetsenbordgeluiden worden geëlimineerd, terwijl computervisie de belichting verbetert, de video scherper maakt en virtuele achtergronden zonder greenscreens mogelijk maakt

verbeterde communicatie en toegankelijkheid: *Spraakherkenning en natuurlijke taalverwerking (NLP) zorgen voor live ondertiteling, realtime vertalingen en geautomatiseerde samenvattingen van vergaderingen, waardoor gesprekken duidelijker en inclusiever worden

verhoogde efficiëntie en veiligheid: *AI stroomlijnt vergaderingen, vermindert technische problemen, automatiseert het maken van aantekeningen en verbetert de veiligheid, zodat Teams zich kunnen concentreren op het nemen van beslissingen

🧠 Leuk weetje: Video-gesprekken bestaan al langer dan u denkt. De allereerste demo vond plaats in 1927, toen de Amerikaanse minister van Handel Herbert Hoover verscheen in een eenrichtingsvideo-gesprek met journalisten, bijna een eeuw voordat andere tools ons leven overnamen.

📖 Lees meer: Beste online platforms en apps voor virtuele vergaderingen

hoe u AI kunt gebruiken voor video-gesprekken*

AI verandert de manier waarop we communiceren.

Hier leest u hoe u dit kunt inzetten als werk in uw volgende gesprek. 📲

Transcriptie en samenvatting

AI-tools kunnen gesprekken automatisch transcriberen en beknopte samenvattingen genereren, waardoor het gemakkelijker wordt om sleutelpunten vast te leggen zonder handmatig aantekeningen te maken.

Als we generatieve AI en voorspellende AI vergelijken, creëert de eerste realtime transcripties en samenvattingen, terwijl de tweede gegevens van eerdere vergaderingen analyseert om sleutelonderwerpen te identificeren en actiepunten te anticiperen.

Dit is hoe het helpt:

Realtime transcriptie: zet gesproken woorden direct om in tekst, zodat u verzekerd bent van nauwkeurige vergaderingnotulen

geautomatiseerde samenvattingen: *Haal sleutelinzichten, actiepunten en belangrijke beslissingen uit de notities

Doorzoekbare transcripties: helpt bij het snel vinden van specifieke discussies zonder hele vergaderingen opnieuw af te spelen

De nauwkeurigheid van deze functies hangt af van de AI-tool en de audiokwaliteit, maar wanneer AI correct wordt geïmplementeerd, zorgt het ervoor dat er niets wordt gemist. Het helpt ook bij het creëren van betere vergadering-documentatie, waardoor follow-ups en account eenvoudiger worden.

Doorzoekbare vergadertranscripties veranderen het spel! Met AI-tools zoals ClickUp AI kunt u eenvoudig zoeken naar "wat hebben we besproken in vergadering X" en meteen inzichten vinden!

🤝 Vriendelijke herinnering: Houd een back-up mic of webcam bij de hand. Technische storingen kunnen voorkomen, maar dan bent u er klaar voor als dat gebeurt.

Ruisonderdrukking

Achtergrondgeluiden kunnen virtuele vergaderingen frustrerend maken. AI-aangedreven ruisonderdrukking elimineert afleidingen en zorgt voor helder en professioneel geluid. Zo helpt het:

Ongewenste geluiden elimineren: filtert getik, blaffende honden, verkeer en andere storingen weg

verbetering van de spraakhelderheid:* Isoleert en versterkt de stem van de spreker, zodat deelnemers het gesprek gemakkelijk kunnen volgen

echo en nagalm verminderen: *Zorgt voor een natuurlijkere luisterervaring met geavanceerde audioverwerking, waardoor echo en nagalm worden geminimaliseerd, zelfs in ruimtes met slechte akoestiek

Dit is vooral handig voor hybride en externe medewerkers. Teammanagers kunnen, in instance, AI-ruisonderdrukking gebruiken om professionele vergaderingen te garanderen, ongeacht de locatie van de teamleden.

📮 ClickUp Insight: 18% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren met kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Om dit nog te doen, moet een AI in staat zijn om: de prioriteit voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstroom-instellingen in te stellen. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen op een werkwijze uitgewerkt. ClickUp Brain MAX heeft al deze behoeften echter geconsolideerd in één desktop-app! Ervaar AI-aangedreven planning, waarbij taken en vergaderingen kunnen worden aangemaakt en toegewezen aan open plekken in uw kalender op basis van prioriteit. En dat is nog maar één van de vele mogelijkheden!

AI-verbeterde video-kwaliteit en achtergrondeffecten

We hebben allemaal wel eens vergaderingen bijgewoond die eindeloos leken te duren.

Hoewel teleportatie nog geen optie is, kan AI in ieder geval uw achtergrond veranderen, zodat het lijkt alsof u zich op een rentantere plek bevindt.

Wilt u meer? Dit is wat het te bieden heeft:

automatische aanpassingen van de belichting: *Verlicht donkere omgevingen, brengt kleuren in balans en corrigeert schaduwen voor een professionele uitstraling

Wazig effect: Verbergt rommelige of onprofessionele achtergronden, zodat de focus op de spreker blijft liggen

Achtergronden: Vervangt echte instellingen door virtuele kantooromgevingen en achtergronden met merklogo's

Deze verbeteringen zijn echter afhankelijk van het vermogen van AI om gelaatfuncties te detecteren en deze nauwkeurig van de achtergrond te scheiden.

*aI-aangedreven vergaderingassistenten

Kunstmatige intelligentie kan administratieve vergader-taak automatiseren, waardoor deelnemers zich kunnen concentreren op discussies in plaats van op logistieke zaken.

Chatbots en conversational AI spelen verschillende rollen in dit proces. Chatbots zorgen voor de basisplanning en herinneringen, terwijl conversational AI zorgt voor een diepere betrokkenheid.

AI-assistenten kunnen:

neem vergaderingen op en vat ze samen *met AI-video-samenvatters , die sleutelconclusies en actiepunten als provider weergeven

houd follow-ups en deadlines bij , *genereer herinneringen en taaklijsten

Plan en optimaliseer vergaderingen en stel ideale tijdstippen voor op basis van de beschikbaarheid van het team

AI-vergaderassistenten helpen leidinggevenden hun teams accountable te houden door automatisch actiepunten te documenteren. IT-professionals kunnen bijvoorbeeld vertrouwen op AI om sleutel technische discussies vast te leggen, bugfixes te prioriteren en rapportage te genereren, waardoor handmatig bijhouden overbodig wordt.

AI voor realtime taalvertaling

Het communiceren van complexe ideeën in een vreemde taal kan een uitdaging zijn, maar mensgerichte AI-vertaaltools maken het gemakkelijker. Deze oplossingen zorgen ervoor dat internationale Teams naadloos kunnen samenwerken en taalbarrières zonder extra inspanning kunnen doorbreken.

Als voorbeeld kunnen Business-leiders tijdens een wereldwijde productlancering op deze tools vertrouwen om ervoor te zorgen dat teams van New York tot Berlijn op één lijn blijven.

Deze tools bieden:

live ondertitels: *Helpt internationale deelnemers gesprekken te volgen met realtime ondertitels in meerdere talen

geautomatiseerde vertaling: *Zet spraak en team chatberichten om in verschillende talen, zodat teamleden moeiteloos kunnen communiceren

Meertalige transcriptie: Maakt vergaderingantekeningen in de voorkeurstalen van deelnemers, waardoor discussies en actiepunten gemakkelijk kunnen worden bekeken

AI voor training en samenwerking op afstand

Training op afstand kan vaak aanvoelen als eenrichtingsverkeer, waarbij u niet weet of de informatie wel wordt begrepen.

AI verandert dit door onboarding en bijscholing interactiever en effectiever te maken. Real-time feedback, gepersonaliseerde leertrajecten en geautomatiseerde kennistoetsen zorgen ervoor dat trainingssessies boeiend en dynamisch blijven en gericht zijn op kennisbehoud.

Het helpt:

trainingsmateriaal genereren: *Creëert interactieve content op basis van discussies voor gepersonaliseerde bronnen na de training

verbeter de samenwerking: *AI in Whiteboard en mindmaps stelt teamleden in staat om in realtime te brainstormen en samen abonnement te nemen, ongeacht hun locatie

betrokkenheid bijhouden: *Het monitort de betrokkenheid van deelnemers en identificeert wie actief betrokken is en wie mogelijk zijn focus verliest

🔍 Wist u dat? In de jaren 30 had Duitsland al werkende video-telefoons met gesloten circuit. Stel je voor: FaceTimen... maar alleen als je deel uitmaakte van een exclusief, door de overheid beheerd netwerk.

*aI-software gebruiken voor video-gesprekken

De meeste vergaderingen voelen 'druk' aan, maar hebben geen productiviteit.

Na een uur praten blijft u achter met dezelfde lijst nog te doen als waarmee u begon.

AI verandert die vergelijking. In plaats van dat gesprekken energie kosten, worden ze multipliers voor productiviteit: ze leggen sleutelinzichten vast, benadrukken prioriteiten en zetten gesprekken om in voortgang. 👀

Laten we eens kijken hoe dit helpt om de kloof tussen virtuele vergaderingen en bruikbare resultaten te overbruggen.

*maak het plannen van vergaderingen van het werk

Tijd vinden voor een vergadering voelt vaak moeilijker dan de vergadering zelf.

Eindeloze berichten heen en weer, jongleren met kalenders en handmatige uitnodigingen vertragen Teams nog voordat het gesprek begint. Contextuele AI neemt die wrijving weg door prioriteit, beschikbaarheid en werklast te begrijpen, zodat planning geen taak op zich meer is.

In plaats van door kalenders te bladeren of te gissen naar het beste tijdstip, kan AI direct tijdvakken vinden die voor iedereen werken en aansluiten bij de projecttijdlijn. Vergaderingen worden doelgericht en niet meer storend.

Met ClickUp Brain en ClickUp kalender is die ervaring standaard ingebouwd.

Brain bekijkt agenda's, taken en deadlines om het beste tijdstip voor verbinding voor te stellen, terwijl kalender het bevestigen en deel naadloos maakt. Het resultaat: minder tijd besteden aan het abonnement van vergaderingen, meer tijd om ze zinvol te maken.

Plan vergaderingen met natuurlijke taal met behulp van de AI-aangedreven kalender van ClickUp

neem uw video-gesprekken op en transcribeer ze *

Transcriptie is wat video-gesprekken redt. Dat weten we.

Met ingebouwde AI-tools hoeft u daarvoor niet langer meerdere tools toe te voegen of te integreren om nog te doen. AI kan transcriptie naadloos in het proces integreren.

In ClickUp creëren SyncUps een speciale ruimte voor video- en audio-check-ins, waardoor teams de voortgang kunnen bijhouden, uitdagingen kunnen aanpakken en abonnementen kunnen verfijnen zonder onnodige vertragingen.

Stel dat het IT-team een nieuwe software-update uitrolt.

In plaats van statusrapporten via meerdere kanalen bij te houden, kunt u rechtstreeks een SyncUp starten in ClickUp Chatten. Teamleden kunnen direct deelnemen en gebruikmaken van de ingebouwde spraak- en video voor realtime discussies. Alle sleutelpunten worden opgenomen en door ClickUp Brain getranscribeerd, waardoor het eenvoudig is om beslissingen bij te houden en items op te volgen.

Terwijl teams hun abonnementen verfijnen, kunnen ze discussies rechtstreeks koppelen aan ClickUp-taak, of het nu gaat om het toewijzen van nieuwe verantwoordelijkheden of het bijwerken van projecttijdlijnen. Dit elimineert informatiesilo's en houdt het werk georganiseerd binnen één platform.

Neem deel aan een snelle SyncUp in ClickUp Chatten voor discussies op elk gewenst moment

leg sleutel inzichten vast met de AI Notetaker*

Het bijhouden van elk detail in snelle vergaderingen op Monday is voor niemand een droomscenario. Dat verklaart de explosieve groei van AI-notulisten in de afgelopen jaren.

Stel bijvoorbeeld dat een executive team de kwartaalresultaten evalueert.

In plaats van iemand aan te wijzen om sleutel-aantekeningen te maken, gebruiken ze AI voor vergadering-aantekeningen om elk discussiepunt vast te leggen. Slimme samenvattingen vatten lange vergaderingen samen in duidelijke overzichten, terwijl doorzoekbare transcripties helpen om specifieke discussies binnen enkele seconden te vinden.

Het enige probleem? De meeste mensen gebruiken externe notitieprogramma's, wat betekent dat er meer integraties zijn om rekening mee te houden. Maar niet met ClickUp! De ClickUp AI Notetaker zorgt ervoor dat er geen cruciale inzichten verloren gaan en zet gesprekken om in gestructureerde samenvattingen en uitvoerbare taken zonder dat u handmatig aantekeningen hoeft te maken.

Laat de ClickUp AI Notetaker de details afhandelen, zodat u zich kunt concentreren op uw video-gesprek

Maak asynchrone communicatie nog soepeler

Wanneer teams in verschillende tijdzones of met drukke agenda's werken, is het voeren van gesprekken niet de echte uitdaging.

Uw moeilijkste taak is ervoor te zorgen dat die gesprekken snel worden doorgegeven aan de mensen die niet in de kamer aanwezig waren. AI maakt die overdracht moeiteloos door live gesprekken om te zetten in doorzoekbare, deelbare inzichten die op elk moment kunnen worden geraadpleegd.

In plaats van details te herhalen of beslissingen opnieuw te bespreken, kan AI direct vastleggen wat er is gezegd, de sleutelpunten benadrukken en de volgende stappen naar voren brengen. Dat betekent dat updates worden uitgevoerd op het tempo van het werk, niet op het tempo van kalenders.

Met ClickUp Clips gebeurt dit allemaal automatisch. Neem één keer op en AI transcribeert, vat samen en kan zelfs taken aanmaken die u rechtstreeks in Docs, Tasks of chat kunt plaatsen. Bovendien kunt u Clips rechtstreeks in ClickUp Docs en chat plaatsen om discussies in hun context te houden.

Neem schermopnames op en deel ze met uw team binnen de ruimte met ClickUp Clip

*geef uw werk betekenis

Het is niet het gebrek aan informatie dat teams vertraagt.

De meesten van ons hebben te maken met het feit dat het overal verspreid is.

Aantekeningen van vergaderingen staan op één plek, voortgang wordt verborgen in dashboard en cruciale beslissingen gaan verloren in Slack-threads.

Het echte voordeel van AI? Het voegt die fragmenten samen, zodat het grotere geheel duidelijk wordt.

In plaats van energie te verspillen aan het achterhalen van de context, kan AI het signaal uit alle ruis halen: het actitem van het gesprek van vorige week markeren, het koppelen aan de dashboardupdate van vandaag en de follow-up in het chatten gekoppeld. Plotseling voelt niets meer geïsoleerd of verloren.

ClickUp Brain doet precies dit. Als contextuele AI verbindt het taken, documenten, dashboards en gesprekken tot één thread van betekenis, zodat werk niet alleen wordt gedocumenteerd, maar ook wordt begrepen.

📖 Lees ook: Hoe AI in een website te integreren

Bonus: Blijf op de hoogte van eindeloze chat-threads

Chatten houdt nooit op – Slack, e-mail, DM's – het stapelt zich allemaal sneller op dan iemand kan scrollen. Het echte probleem is niet dat je een bericht mist, maar dat je de thread kwijtraakt van wat echt belangrijk is. AI lost dat op door door de ruis heen te snijden en je de kern te geven zonder het gedoe.

In plaats van honderden reacties te lezen, krijgt u een overzichtelijke samenvatting – en in ClickUp Chatten kunt u nog een stap verder gaan. Zet elk gesprek om in een taak, behoud de context en laat Autopilot Agents vragen triëren of updates versturen terwijl u zich concentreert op het werk zelf.

Bijpraten voelt niet langer als huiswerk. U krijgt de beslissingen, de vragen en de volgende stappen te zien, zonder dat u zich door het geklets hoeft te worstelen.

Maak automatisch ClickUp-taaken aan vanuit Chatten

*veelvoorkomende uitdagingen bij video-gesprekken en hoe AI deze oplost

Asynchrone video-communicatie kent zo zijn uitdagingen: slechte geluidskwaliteit, trage verbindingen en gemiste details.

Gelukkig biedt AI oplossingen voor deze veelvoorkomende problemen, waardoor uw virtuele vergaderingen soepeler en efficiënter verlopen.

Laten we eens kijken naar enkele veelvoorkomende problemen waarmee u te maken kunt krijgen en oplossingen die u kunnen helpen. ⚒️

➡️ Problemen met de geluidskwaliteit: Slechte geluidskwaliteit door achtergrondgeluiden of echo kan gesprekken frustrerend maken. AI-aangedreven ruisonderdrukking filtert storende geluiden weg, zoals getik op het toetsenbord, verkeer of blaffende honden, zodat de stem van elke deelnemer duidelijk en goed verstaanbaar is

➡️ Problemen met video-kwaliteit en belichting: een lage resolutie, onvoldoende belichting of een rommelige achtergrond kunnen afleiden van de boodschap. AI-tools passen automatisch de helderheid aan, verbeteren de resolutie en passen achtergrondvervaging of virtuele achtergronden toe, waardoor u er altijd verzorgd en professioneel uitziet, ongeacht uw fysieke omgeving

➡️ Miscommunicatie en informatie-overload: Het bijhouden van sleutelpunten en beslissingen is een uitdaging tijdens lange gesprekken. AI-tools voor het transcriberen van vergaderingen zetten slimme hoofdstukken in realtime om in tekst, terwijl samenvattingsfuncties belangrijke punten benadrukken, waardoor follow-ups en taaktoewijzingen eenvoudig worden

➡️ Betrokkenheid en aandachtverlies: Het kan moeilijk zijn om te beoordelen of deelnemers aan vergaderingen op afstand betrokken zijn. AI-analyse kan u helpen bij het uitvoeren van sentimentanalyse en het meten van interactieniveaus

➡️ Taalbarrières: Internationale teams worden vaak geconfronteerd met communicatieproblemen als gevolg van taalverschillen. AI-vertaaltools bieden live ondertitels en automatische vertalingen, zodat iedereen de discussie kan volgen, ongeacht zijn of haar moedertaal

➡️ Connectiviteit en bandbreedtefluctuaties: Onstabiele verbindingen kunnen als resultaat leiden tot vertraging, buffering of onderbroken gesprekken. AI-algoritmen passen de video-kwaliteit dynamisch aan op basis van de netwerkprestaties, waardoor alle deelnemers kunnen blijven genieten van een soepele en ononderbroken vergadering

voer de juiste (video)gesprekken met ClickUp*

AI verbetert uw ervaring op de meeste gebieden. Hetzelfde geldt voor video-gesprekken, waardoor vergaderingen productief en georganiseerd verlopen.

Terwijl video-conferencing software zoals Microsoft Teams en Zoom transcriptie, ruisonderdrukking en vergaderingbeheer bieden, stroomlijnt ClickUp alles op één plek met geavanceerde functies.

SyncUps vereenvoudigen het plannen en beheren van gespreksonderwerpen, terwijl Clips teams in staat stellen sleutelgesprekken op te nemen en te delen. ClickUp Brain gaat nog een stap verder door vergaderopnames te transcriberen, de video-feed samen te vatten en actiepunten om te zetten in uitvoerbare taken.

Waarom zou u nog wachten? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅