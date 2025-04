10 beste Granola AI alternatieven om te bekijken in 2025

Granola AI is een AI-aangedreven notitieblok dat is ontworpen om de productiviteit van vergaderingen te verhogen door door gebruikers getypte aantekeningen te combineren met door AI gegenereerde transcripties. Het maakt samenvattingen op maat, biedt context en richt zich op privacy door opdringerige bots te vermijden.

Ondanks de sterke punten heeft Granola AI zijn limieten. Sommige gebruikers rapporteren problemen met de spraakherkenning, het gebrek aan video-ondersteuning en de beperkte ondersteuning van platforms (momenteel alleen Mac). Anderen vinden de leercurve voor nieuwe functies steil en het ontbreken van mobiele apps beperkt het gebruik onderweg.

Als jij ook tegen soortgelijke problemen aanloopt en wilt overstappen van Granola, dan hebben wij het voorbereidende werk gedaan. In deze gids bespreken we de top 10 Granola AI alternatieven om je vergaderingen productiever te maken.

Wat moet je zoeken in Granola AI alternatieven?

Bij het zoeken naar alternatieven voor Granola AI is het belangrijk om je te concentreren op functies die je productiviteit echt verbeteren en passen bij je werkstroom. Hier lees je waar je op moet letten bij apps die aantekeningen maken:

📌 Gebruiksgemak: Zoek een app die vanaf het begin intuïtief aanvoelt. Een duidelijke interface en eenvoudige navigatie voor het vastleggen van aantekeningen kunnen het verschil maken

Betrouwbaar synchroniseren tussen apparaten: Je aantekeningen moeten overal toegankelijk zijn: op je telefoon, laptop of tablet. Zorg ervoor dat de app soepel synchroniseert zonder gegevens te verliezen of vertragingen te veroorzaken

📌 Sterk zoeken en organiseren: Een goede AI app voor het maken van aantekeningen moet je helpen aantekeningen snel terug te vinden. Zoek naar slimme tags, geavanceerd zoeken met filters en mappensystemen die alles netjes houden

Privacy en veiligheid: Kies een app met sterke encryptie en een duidelijk privacybeleid om je gegevens veilig te houden

📌 Aanpassingsopties: Iedereen werkt anders en gebruikt andere tools voor samenwerking en communicatie. Het beste Granola AI alternatief moet je de mogelijkheid geven om sjablonen of workflows aan te passen aan je persoonlijke wensen

De 10 beste Granola AI alternatieven

Je hoeft geen genoegen te nemen met de beperkingen van Granola AI Notetaker; hier zijn enkele Granola AI alternatieven:

1. ClickUp (het beste voor notuleren en alles-in-één vergaderingen)

Maak doorzoekbare transcripties met ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain combo

Jongleren met verschillende apps voor vergaderingen, aantekeningen en taken? Dit resulteert in inefficiëntie, productiviteitsverlies en verspreide informatie.

ClickUp, de alles app voor werk, combineert aantekeningen maken, taakbeheer en samenwerken in teams - allemaal mogelijk gemaakt door ClickUp AI.

ClickUp AI notetaker

ClickUp AI Notetaker fungeert als uw persoonlijke AI-vergaderingsassistent die eenvoudig discussies vastlegt, samenvat en organiseert. Het registreert notulen van vergaderingen , haalt er sleutelinzichten uit en maakt lijsten met te doen taken.

Het beste is dat het naadloos integreert met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, waardoor het je ultieme metgezel voor vergaderingen is.

Automatiseer het maken van transcripties, samenvattingen en action items met ClickUp AI Notetaker

ClickUp Documenten

En wat is er nog meer? U krijgt de volledige opname en het transcript van de vergadering, zodat u uw gesprek op elk moment kunt herbekijken voor een gedetailleerde context! Alle opnames en aantekeningen worden netjes opgeslagen in privé ClickUp Docs, waar u ze naar behoefte kunt taggen, opmaken en delen.

Met ClickUp Docs kunt u:

Aantekeningen formatteren voor betere leesbaarheid

Gebruik koppeling in twee richtingen om aantekeningen aan taken te koppelen

In realtime samenwerken met je team

Beheer vergaderingen, aantekeningen en samenvattingen in ClickUp Docs

ClickUp Brein

Combineer dit met ClickUp Brain, de AI-assistent die het maken van aantekeningen naar een hoger niveau tilt. Het kan lange transcripties van vergaderingen samenvatten in beknopte actiepunten, taken en subtaken genereren uit aantekeningen van vergaderingen, aantekeningen opnieuw formatteren voor een betere structuur en duidelijkheid en zelfs aantekeningen van vergaderingen vertalen.

Vat uw aantekeningen samen, verfijn ze en houd alles gestructureerd met ClickUp Brain

Deze geavanceerde functies in combinatie met AI-samenwerking zetten uw aantekeningen van vergaderingen om in bruikbare inzichten die de productiviteit verhogen.

Sjablonen voor vergaderingen

Aantekeningen maken is één ding - ze effectief structureren is iets anders. ClickUp biedt een bereik aan sjablonen, waaronder de ClickUp Meeting Notes Template, om u te helpen bij het beheren van vergaderingen, het notuleren van vergaderingen en het documenteren van follow-ups.

Ontvang gratis sjabloon Houd uw agenda's, sleutelpunten en follow-ups netjes georganiseerd met het sjabloon ClickUp Meeting Notes

Met ClickUp blijven uw vergaderingen, aantekeningen en gedachten altijd georganiseerd en toegankelijk, waardoor het gemakkelijker wordt om ideeën om te zetten in acties.

ClickUp beste functies

Vergaderingen houden, agenda's opstellen, aantekeningen maken en actiepunten toewijzen - het kan allemaal met ClickUp Meetings . U hoeft niet meer tussen apps te schakelen om bij te houden wat er is besproken en wat er nog te doen staat

Chat, bespreek Taken, deel updates en werk in realtime samen zonder belangrijke details uit het oog te verliezen. In tegenstelling tot verspreide berichten in andere apps, houdt ClickUp Chat alles gekoppeld aan je projecten

Zet vergaderingen om in taken met deadlines, toegewezen personen en prioriteiten. Met ClickUp-taak wordt elk actie-item bijgehouden, zodat niets wordt vergeten

Noteer belangrijke gedachten, herinneringen en taken zonder uw werkstroom te onderbreken met ClickUp-notitieblok

ClickUp limieten

Het heeft een steile leercurve door een breed bereik aan functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Contact voor prijzen

ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/per gebruiker

ClickUp AI Notetaker: Aan elk betaald abonnement toevoegen voor slechts $6/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Het is fenomenaal om te zien hoeveel tijd we in vergaderingen hebben bespaard sinds we op ClickUp zijn overgestapt. Wat ons vroeger drie uur per week kostte voor abonnementen en updates, kost ons nu iets meer dan een uur. De betrokken teams hebben nu meer tijd om zich te concentreren op belangrijkere prioriteiten op het gebied van marketing.

📖 Lees meer: Hoe je de methode voor het aantekeningen maken van zinnen kunt gebruiken (met sjablonen)

2. Fireflies. ai (het beste voor veilige transcriptie van vergaderingen)

via Vuurvliegen

Fireflies. ai is een populaire AI-gestuurde assistent voor vergaderingen waarmee je zeer nauwkeurig gesprekken kunt transcriberen, samenvatten en analyseren. Het legt vergaderingen vast op platformen als Zoom, Google Meet en MS Teams en zet discussies om in een gestructureerde, doorzoekbare kennisbank.

En wat is er nog meer? Je krijgt een ChatGPT-assistent die op verzoek follow-up e-mails, taken en samenvattingen genereert en zo de productiviteit na vergaderingen verhoogt. Fireflies voldoet ook aan de veiligheidsnormen van Enterprise met end-to-end encryptie, SOC 2 Type 2-certificering en HIPAA/GDPR-compliance, zodat u verzekerd bent van een veilige gegevensverwerking. Bovendien kunt u dankzij de integraties met meer dan 50 zakelijke apps de workflows van vergaderingen automatiseren zonder dat u daar handmatig iets voor hoeft te doen.

Fireflies. ai beste functies

Vind specifieke momenten in vergaderingen met een zoekfunctie die transcripties en audio scant in uw hele bibliotheek

Sectorspecifieke termen toevoegen aan het woordenboek van de AI voor nauwkeurigere transcripties en samenvattingen

Aantekeningen, actie-items en samenvattingen van vergaderingen rechtstreeks naar CRM's zoals Salesforce pushen, zodat u minder gegevens handmatig hoeft in te voeren

Transcriberen van vergaderingen in 100+ talen met meer dan 95% nauwkeurigheid

Fireflies. ai limieten

Sommige gebruikers rapporteren dat het ontbreekt aan gedetailleerde AI-inzichten over meerdere vergaderingen, wat een uitgebreide analyse in de weg staat

Het gratis abonnement heeft beperkte functies, geen video-opnames en opslagruimte, en sommige gebruikers vinden de bots die deelnemen aan vergaderingen vervelend

Fireflies. ai prijzen

Gratis

Pro: $18/maand

Business: 29 dollar/maand

Enterprise: $39/maand

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2: 4. 8/5 (600+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Fireflies.ai?

Ik vind het geweldig dat Fireflies me de vrijheid geeft om actief te luisteren naar en deel te nemen aan de vergaderingen die het opneemt en transcribeert. Ik ben niet langer gebonden aan mijn pen en notitieblok. Ik vind het ook fijn dat als ik een vergadering mis, ik de samenvatting en het transcript kan lezen om te bepalen wat er echt is gebeurd. Het was naadloos te implementeren en te integreren in onze vergaderingen en iedereen op kantoor gebruikt het meerdere keren per week. '

💡Pro Tip: Stel aangepaste trefwoorden en triggers in uw AI-notitiemaker in om kritieke punten te markeren. Als je bijvoorbeeld vaak deadlines bijhoudt, configureer de AI dan om zinnen te markeren als 'te verwachten voor', 'deadline' of 'deadline voor verzenden. '

3. Fathom (de beste voor geautomatiseerde inzichten in vergaderingen en CRM-integratie)

via Fathom

Fathom registreert en transcribeert alle vergaderingen en gesprekken van teams op één plek. Dit stelt verkoopteams in staat om gesprekken te analyseren en de beste verkoopberichten te identificeren of uit te zoeken welke leden van het team meer training nodig hebben.

Je kunt het direct integreren met CRM's en documentatieplatforms zoals Google Documenten, Notion en Asana voor een ononderbroken automatisering van de werkstroom. Plus, met functies zoals live transcriptie, ondersteuning van meerdere talen en direct downloaden van vergaderingen, maakt Fathom het handmatig aantekeningen maken overbodig, waardoor de analyse na een vergadering sneller en nauwkeuriger verloopt.

De beste functies van Fathom

Onmiddellijk toegang tot nauwkeurige en gestructureerde transcripties tijdens gesprekken

Identificeer en categoriseer belangrijke resultaten, beslissingen en Taken, zodat er minder handmatige follow-ups nodig zijn

Deel eenvoudig gesprekssamenvattingen van het sales naar het customer success team

Limieten van Fathom

Gegenereerde samenvattingen van vergaderingen zijn soms onnauwkeurig of onvolledig, wat kan leiden tot misverstanden

Fathom is alleen beschikbaar met Zoom

Fathom prijzen

Standaard: $29/maand

Pro: $39/maand

Beoordelingen en recensies van Fathom:

G2: 5/5 (4500+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Fathom?

Post-meeting action items zijn goud waard. De functie "Ask Fathom" is ook geweldig. Vragen als: "Wat zijn de drie belangrijkste redenen waarom Michael niet verder wil met mijn oplossing?

📖 Lees meer: Beste Fathom AI alternatieven voor AI aantekeningen maken

🧠 Wist je dat? De markt voor AI-notities maken explosief groeit! De waarde wordt geschat op $450 miljoen in 2023 en zal tegen 2033 de $2,3 miljard overstijgen, met een indrukwekkende groei van 18,7% per jaar. 7% jaarlijkse groei.

4. Otter. ai (het beste voor realtime transcriptie en analyse van meerdere vergaderingen)

Otter. ai, een krachtig AI-gebaseerd transcriptieplatform, zet spraak in realtime om in tekst. Het verwerkt audio van virtuele vergaderingen, past natural language processing (NLP) toe om transcripties te structureren en maakt live samenwerking mogelijk met hoogtepunten, opmerkingen en tijdstempels.

Je kunt Otter.ai integreren met kalenders, samenvattingen van vergaderingen automatiseren en transcripties uit het verleden queryen met behulp van de AI-chatbot. Door de ondersteuning van analyse van meerdere vergaderingen, aangepast vocabulaire en gelijktijdige opnames is Otter.ai een krachtige tool voor teams die complexe input van gebruikers verwerken.

Otter. ai beste functies

Leg gesproken content direct vast met de live transcriptie-engine van Otter. ai

Verkrijg inzichten uit meerdere vergaderingen tegelijk. Doorzoek transcripties met AI-gestuurde query's om sleutelpatronen en discussies te identificeren

Train Otter. ai om domeinspecifiek jargon, acroniemen en bedrijfsterminologie te herkennen

Vraag Otter's AI chatbot om directe samenvattingen, beslissingen of actie items van vergaderingen uit het verleden

Otter. ai limieten

Vereist minimaal 10 zetels voor CRM-integratie, waardoor het minder geschikt is voor kleinere teams

Legt alleen audio vast, video-opnamen zijn alleen beschikbaar op het Enterprise-abonnement

Ondersteunt realtime transcriptie voornamelijk in het Engels, met beperkte ondersteuning voor andere talen

Otter. ai prijzen

Gratis

Pro: $16. 99/maand

Business: $30/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4. 3/5 (290 beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Otter.ai?

Mijn favoriet aan Otter is dat ik mijn volle aandacht kan geven aan de mensen met wie ik een gesprek voer, zonder dat ik voortdurend aantekeningen hoef te maken. Gesprekken kunnen soepeler verlopen, ik kan meer vragen stellen en veel meer informatie te weten komen omdat ik weet dat Otter aantekeningen maakt en een audiotranscriptie opneemt.

5. MeetGeek. ai (het beste voor het extraheren van actiepunten uit aantekeningen van vergaderingen)

via MeetGeek

MeetGeek. ai neemt autonoom deel aan geplande vergaderingen, legt discussies vast met zeer nauwkeurige spraakherkenning en genereert gestructureerde samenvattingen. Het is uitgerust met real-time detectie van actie-items en doorzoekbare transcripties voor het snel terugvinden van sleutelinzichten.

Het heeft de mogelijkheid om transcripties te vertalen in meer dan 30 talen en integratie met platforms zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet. Het kan projectmanagers ook helpen workflows te automatiseren door vergaderingen te integreren in CRM's en systemen voor projectmanagement.

MeetGeek. ai beste functies

Zet spraak om in nauwkeurige transcripties met tijdstempels zonder op 'Opnemen' te hoeven drukken

AI-gestuurde verwerking zorgt voor hoge transcriptiekwaliteit in meer dan 30 ondersteunde talen

Spring naar elk deel van de discussie zonder handmatig door video bestanden te bladeren

MeetGeek. ai limieten

Opnames en transcripties van vergaderingen kunnen niet als PDF worden geëxporteerd, waardoor de flexibiliteit van het format wordt beperkt

Geen maporganisatie (afspeellijst) betekent dat gebruikers vergaderingen niet kunnen categoriseren of groeperen, waardoor het moeilijker wordt om content te beheren

MeetGeek. ai prijzen

Gratis

Pro: $19/maand

Business: $39/maand

Enterprise: $59/maand

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over MeetGeek.ai?

Ik vind het geweldig dat ik geen aantekeningen hoef te maken, geen aantekeningen hoef te maken en zelfs niet hoef uit te zoeken wat ik mis, want zelfs als ik niet bij de vergadering aanwezig ben, zal MeekGeek in die vergadering voor me aanwezig zijn en alles in kleine details samenvatten! Het wordt nog beter als je precies kunt vertellen waar in de opname je een specifiek onderwerp kunt vinden. Het is zooo goed! Het houdt je georganiseerd en loopt altijd vooruit!

💡Pro Tip: Met sommige AI-tools kun je het maken van aantekeningen begeleiden met aangepaste aanwijzingen. Probeer herinneringen in te stellen voor deadlines, markeer beslissingen of vraag om samenvattingen per onderwerp om meer gerichte inzichten te krijgen.

6. Avoma (Beste voor verkoopintelligentie & gespreksanalyse)

via Avoma

Avoma staat voor 'A Very Organized Meeting Assistant' die je verkoopgesprekken efficiënt kan verwerken en analyseren. Het is een AI-gedreven revenue intelligence-platform dat is ontworpen voor real-time voorspellingen en dealmanagement. Door gebruik te maken van machine learning kent Avoma dealgezondheidsscores toe, houdt het veranderingen in de pijplijn in de gaten en automatiseert het CRM-updates.

Avoma houdt ook verkoopmethodologieën bij en voorspelt omzetresultaten op basis van gespreksgegevens. Met zijn AI-gestuurde copilot kunnen uw verkoopteams giswerk elimineren, dealrisico's beperken en de nauwkeurigheid van voorspellingen verfijnen zonder handmatige tussenkomst.

Avoma beste functies

Patronen detecteren in verkoopgesprekken, e-mails en vergaderingen om de gezondheid van deals te beoordelen

Elke verkoopinteractie in realtime vastleggen en registreren

Werkt CRM-records bij met aantekeningen van vergaderingen, belangrijke beslissingen en actie-items, zodat teams met de meest recente gegevens werken

Avoma limieten

Het proces om toegang te krijgen tot specifieke gespreksfragmenten is omslachtig en vereist een handmatige zoektocht door afspeellijsten zonder directe downloadmogelijkheid

De AI die aantekeningen maakt, vertraagt af en toe bij vergaderingen en kan sprekers verkeerd identificeren, waardoor de transcripties minder nauwkeurig worden

Avoma prijzen

AI Vergadering assistent: $29/maand

Gespreksintelligentie: $69/maand

Inkomsteninformatie: $99/maand

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4. 6/5 (1300+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Avoma?

*Het is heel gemakkelijk te gebruiken. De instelling met Zoom en andere videogesprekken is heel eenvoudig. Het neemt niet alleen het gesprek op, maar vat het ook samen en geeft je de mogelijkheid om het transcript te lezen. Ik gebruik het minstens 3 keer per week. Het is een redder in nood!

📖 Lees meer: ClickUp AI Vs. Notion AI: Welke AI-tool is het beste?

7. tl;dv (Beste voor het vertalen van aantekeningen voor vergaderingen in meerdere talen)

tl;dv is een AI-aangedreven notulist die is gemaakt voor teams die meer nodig hebben dan alleen transcripties. Het registreert, transcribeert en haalt sleutel inzichten uit vergaderingen en integreert naadloos met CRM's, ticketing systemen en meer dan 5.000 tools.

tl;dv ondersteunt het opnemen van vergaderingen in Google Meet, Zoom en Microsoft Teams. Bovendien werkt het CRM velden automatisch bij en pusht het actie items naar tools zoals Jira en Slack. Tl;dv is ideaal voor SMB verkoopteams en bedient ook product-, engineering- en klantenservice teams met meertalige ondersteuning, functies voor veiligheid en coaching tools.

tl;dv beste functies

Automatisch sprekers detecteren, discussies samenvatten en inzichten categoriseren voor snelle referentie

Synchroniseer inzichten in gesprekken rechtstreeks met velden in CRM, zoals Salesforce en HubSpot, zodat je geen gegevens meer handmatig hoeft in te voeren en records up-to-date blijven

Markeer sleutelmomenten in vergaderingen met tijdstempels en tag team leden en breng ze direct op de hoogte via e-mail met directe afspeellinks

Verzamel inzichten uit meerdere vergaderingen tegelijk met geplande rapportages die rechtstreeks in je inbox worden afgeleverd

tl;dv limieten

De mobiele app is minder intuïtief dan de desktop-app, wat het gebruik onderweg lastig maakt

Realtime transcriptie is niet beschikbaar, wat directe toegang tot de content van vergaderingen beperkt

tl;dv prijzen

Gratis

Pro: $29 /maand

Business: $98/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (330+ beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen gebruikers over tl;dv?

tl;dv is het beste hulpmiddel dat ik heb gebruikt voor het opnemen van Franse gesprekken. Het blinkt zelfs uit bij snelle spraak en slechte audio door de discussie nauwkeurig vast te leggen. Het is geweldig om sleutelpunten te bekijken via samenvattingen met tijdstempels, biedt aanpasbare sjablonen voor het delen van relevante inzichten en heeft een gebruiksvriendelijke interface met nuttige tutorials. Bovendien houdt de optie om opnames per project te organiseren alles gestroomlijnd.

inzicht in ClickUp: Volgens ons onderzoek naar de effectiviteit van vergaderingen neemt bijna 40% van de respondenten deel aan 4 tot 8+ vergaderingen per week, waarbij elke vergadering tot een uur duurt. Dit komt neer op een duizelingwekkende hoeveelheid tijd die uw organisatie aan vergaderingen besteedt. Wat als u die tijd zou kunnen terugwinnen? ClickUp's geïntegreerde AI Notetaker kan u helpen uw productiviteit tot 30% te verhogen door middel van directe samenvattingen van vergaderingen, terwijl ClickUp Brain u helpt met het automatisch aanmaken van taken en gestroomlijnde workflows, zodat u urenlange vergaderingen kunt omzetten in bruikbare inzichten.

8. Wudpecker (de beste voor onbeperkte assistentie in realtime bij vergaderingen)

Wudpecker is een AI-assistent voor vergaderingen die gebruikmaakt van geavanceerde verwerking van natuurlijke taal en GPT-3-technologie om inzichten uit vergaderingen en actie-items te halen en follow-up e-mails op te stellen.

Een opvallende functie is het AI-gestuurde query-systeem waarmee je tijdens een vergadering vragen kunt stellen en realtime contextbewuste antwoorden krijgt. Plus de platformonafhankelijke opname van Wudpecker, die werkt voor zowel virtuele als persoonlijke discussies zonder afhankelijk te zijn van bots.

De beste functies van Wudpecker

Haal sleutelinzichten, actie-items en beslissingen uit vergaderingen zonder handmatige controle

Stel realtime vragen tijdens vergaderingen en krijg direct contextbewuste antwoorden

Onbeperkt vergaderingen opnemen zonder opslagruimte of tijdsbeperkingen op verschillende apparaten

Integreer met Slack, Notion, HubSpot en meer om aantekeningen te bewaren waar je ze nodig hebt

Wudpecker limieten

Transcripties bevatten vaak typefouten, verkeerde toewijzingen en fouten, waardoor ze handmatig moeten worden gecontroleerd voordat ze kunnen worden gedeeld

Er is geen optie om de notulist uit te sluiten van specifieke terugkerende vergaderingen, waardoor elke keer handmatige interventie nodig is

Wudpecker prijzen

Gratis

Plus: $19/maand

Pro: $32/maand

Beoordelingen en recensies van Wudpecker

Niet genoeg beoordelingen

9. Chorus. ai (het beste voor het analyseren van klantinteracties)

via Zoom Marktplaats

Chorus. ai van ZoomInfo is een platform voor gespreksintelligentie dat bedrijven helpt hun verkoopprestaties te verbeteren door klantinteracties te analyseren. Het registreert, transcribeert en bestudeert gesprekken in realtime. Resultaat? Een boost in pijplijn en omzet.

Het platform neemt deel aan online vergaderingen, zelfs ongeplande, en legt zowel audio- als schermdelen vast. Het maakt gebruik van AI om sleutel gesprekspunten te identificeren, zoals prijzen of bezwaren, en integreert soepel met tools zoals Salesforce en Zoom om bruikbare inzichten te bieden voor verkoopteams.

Chorus. ai beste functies

Onmiddellijk na vergaderingen toegang tot nauwkeurige gesprekstranscripties, waardoor het gemakkelijk is om CRM's bij te werken of follow-up e-mails te sturen

Markeer risico's, kansen en kritieke onderwerpen zoals volgende stappen of bezwaren tijdens gesprekken

Bijhouden van interacties met klanten, positieve feedback en toezeggingszinnen om teams te helpen sneller deals te sluiten en acties af te stemmen op verkoopdoelen

Chorus. ai limieten

Het kan meerdere uren/dagen duren voordat de opname is geüpload

In samenvattingen van vergaderingen ontbreken soms sleutel details

Chorus. ai prijzen

Aangepaste prijzen

Chorus. ai beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (2.960+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Chorus. ai?

Met Chorus kan ik fragmenten van belangrijke delen van vergaderingen van clients rechtstreeks naar mijn clients sturen. Ze zijn ook een enorme hulp bij het organiseren van de details van de vergaderingen in een makkelijk leesbaar format en zijn van onschatbare waarde voor het maken van notities.

📖 Lees meer: Hoe je de grafiekmethode voor het maken van aantekeningen gebruikt (met sjablonen!)

10. Krisp (het beste voor AI-ruisonderdrukking met live transcriptie)

via Krisp

Als achtergrondgeluid tijdens vergaderingen je grootste zorg is, dan is Krisp het antwoord. Krisp is een AI-assistent voor vergaderingen die is ontworpen om de geluidskwaliteit te verbeteren en het maken van aantekeningen te automatiseren. In tegenstelling tot standaard transcriptietools biedt Krisp real-time AI-ruisonderdrukking, lokalisatie van accenten en live AI-tolken.

Met Krisp's bot-vrije AI aantekeningen kunnen gebruikers samenvattingen en actie-items genereren zonder een extra deelnemer aan hun gesprekken toe te voegen.

De beste functies van Krisp

Verwijder achtergrondgeluiden zoals klikken op het toetsenbord of geklets in het café in realtime, voor kristalheldere audio

Vertaal gesproken gesprekken onderweg in meer dan 20 talen, zodat er geen menselijke tolken meer nodig zijn

Zet accenten om in zes door AI gegenereerde stemmen en verbeter zo de communicatie in wereldwijde teams en klantinteracties

Toegang tot realtime transcriptie met automatische PII-redactie, waardoor het veilig is en compatibel met UCaaS- en CCaaS-platforms

Krisp beperkingen

Sommige gebruikers vonden de functie voor het verwijderen van achtergrondgeluiden niet compatibel met Bluetooth-apparaten en andere hoofdtelefoons

Computers met minder krachtige processors hebben geklaagd over systeemvertraging

Krisp prijzen

Gratis

Pro: $8/maand

Business: $15/maand

Beoordelingen en recensies over Krisp

G2: 4. 7/5 (560 beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Krisp?

Ik vind het geweldig dat het gemakkelijk kan worden geïntegreerd in elk platform voor videoconferenties. Het is gemakkelijk te gebruiken en de klantenservice is ook geweldig. Ik zou deze software echt aanraden voor dagelijks gebruik op je werkplek. Het kan je systeem een beetje vertragen als je geen goede processor hebt.

🙂 Fun Fact: NASA staat bovenaan de lijst met klanten van Krisp, naast andere grote namen zoals Sony en Atlassian.

Verhoog de productiviteit van vergaderingen met ClickUp AI Notetaker

Aantekeningen maken terwijl je bezig blijft is moeilijk, en belangrijke details over het hoofd zien kan je vertragen. Als je niet van Avoma houdt, zijn er genoeg alternatieven. Als je echter op zoek bent naar een alles-in-één tool voor AI-gestuurde vergaderingen, taakbeheer en teamsamenwerking, probeer dan ClickUp.

ClickUp AI Notetaker neemt automatisch deel aan uw vergaderingen, luistert en legt essentiële punten vast, zodat u dat niet hoeft te doen. U hoeft niet langer door rommelige aantekeningen te bladeren of actiepunten uit het oog te verliezen. In plaats daarvan krijgt u duidelijke, gestructureerde samenvattingen die u op de hoogte houden.

Met ClickUp kunt u zich concentreren op het gesprek terwijl ClickUp AI het zware werk doet. Meld je aan voor ClickUp en verander de manier waarop je aantekeningen maakt in een vergadering.