de 10 beste software voor gespreksintelligentie in 2025

Elk verkoopgesprek, elke ondersteuningsinteractie of elke teamvergadering zit boordevol waardevolle inzichten. Het probleem? Het meeste gaat verloren in de achtergrond.

Dat is waar gespreksintelligentiesoftware een stap verder gaat. Het helpt u om cruciale momenten vast te leggen, te analyseren en er snel op te reageren.

In deze blogpost verkennen we de 10 beste software voor gespreksintelligentie om uw verkoopproces aan te scherpen, coaching te verbeteren en sleutelmomenten in deals bij te houden. 👀

De beste gespreksintelligentiesoftware in één oogopslag

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp AI-aangedreven gespreksanalyse AI Notetaker, ClickUp Brain insights, CRM, documenten, chatten, automatisch aanmaken van taken Gratis; $ 7–$ 12/gebruiker/maand; Brain +$7; Enterprise: aangepast Gong Geavanceerde verkoopanalyses Omzetprognoses, gespreksopnames, Deal Likelihood Scores, automatisering van werkstromen Aangepaste prijzen Chorus Inzichten in verkoopcoaching en dealuitvoering Transcriptie, bijhouden van deals, hoogtepunten van gesprekken, coaching scorecards Aangepaste prijzen Avoma AI-gestuurde gespreksanalyse Realtime transcriptie, samenvattingen van vergaderingen, afspeellijsten voor gesprekken Aangepaste prijzen Jiminny Geautomatiseerde call scoring AI-scores, deal dashboards, coaching inzichten Aangepaste prijzen Salesloft Uniforme verkoopprocessen Cadansplanning, outreach via meerdere kanalen, bijhouden van prestaties, coaching tijdens gesprekken Aangepaste prijzen Otter. ai Realtime transcriptie Samenvattingen van vergaderingen, spreker-ID, live bewerking, Zoom-integratie Free; Pro: $ 16,99/gebruiker/maand; Business: $ 30; Enterprise: aangepast ExecVision Prestatiecoaching Slimme meldingen, coaching dashboards, gespreksbibliotheken Aangepaste prijzen Fireflies. ai AI-aangedreven aantekeningen van vergaderingen Transcriptie in meer dan 69 talen, doorzoekbare geluidsfragmenten, samenwerkingstools Gratis; Pro: $ 10/gebruiker/maand Salesforce Sales Cloud Geïntegreerde CRM-inzichten Kansen bijhouden, AI-prognoses, mobiele CRM, leadscoring $ 25–$ 500/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Wat is software voor gespreksintelligentie?

Gespreksintelligentiesoftware is een technologie die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en natuurlijke taalverwerking (NLP) om klantinteracties via verschillende communicatiekanalen op te nemen, te analyseren en te interpreteren.

Het biedt inzicht in gesprekspatronen, klantensentiment en intenties. Dit stelt bedrijven in staat om de klantbetrokkenheid te vergroten, de verkoopprestaties te verbeteren, omzetinformatie te verkrijgen en de klantenservice te optimaliseren.

Waar moet u op letten bij gespreksintelligentiesoftware?

Let bij het kiezen van gespreksintelligentiesoftware op de volgende sleutelfuncties:

Sentimentanalyse: maakt gebruik van AI voor klantenservice om de emoties van bellers tijdens interacties te begrijpen en tevredenheid of frustratie te identificeren

Omzetting van spraak naar tekst: Transcribeert gesprekken automatisch voor eenvoudige analyse en referentie

Detectie van sleutelwoorden en zinsdelen: Identificeert sleuteltermen om de zorgen en rente van klanten te ontdekken

Realtime feedback: Biedt agents directe suggesties om hun prestaties te verbeteren

CRM-integratie: Synchroniseert gespreksgegevens met uw klantrelatiebeheersysteem (CRM) om klantprofielen en werkstromen te verbeteren

Gespreksopname en -analyse: Neemt gesprekken op voor naleving, kwaliteitsborging en trainingsdoeleinden

🧠 Leuk weetje: Gebruikers schrijven vaak menselijke eigenschappen toe aan conversatieagenten, een fenomeen dat bekend staat als het ' Eliza-effect'. Deze neiging kan ertoe leiden dat gebruikers de mogelijkheden van CIS overschatten, wat het belang onderstreept van een verantwoord ontwerp van deze systemen om de verwachtingen van gebruikers te managen.

De beste software voor gespreksintelligentie

De dag van een salesmanager zit vaak vol met het bijhouden van dealrisico's, het coachen van vertegenwoordigers en het analyseren van klanttrends. De juiste software voor gespreksintelligentie zet dagelijkse verkoopgesprekken om in strategische inzichten, waardoor u meer deals kunt sluiten en uw coaching kunt verfijnen.

Dit is de beste software voor gespreksintelligentie die dit mogelijk maakt:

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven gespreksanalyse)

Sommige gesprekken leiden tot ideeën. Andere leiden tot deals. Maar die gouden momenten kunnen verloren gaan als u verdrinkt in telefoontjes en berichten.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, houdt hen centraal en zet alledaagse interacties om in inzichten die het verschil maken.

Hier leest u hoe deze software het klanttraject ondersteunt, vanaf het eerste contactmoment tot aan de ondertekening van het contract.

ClickUp CRM

Probeer ClickUp CRM gratis Bekijk uw leads en pijplijn, de status van deals en openstaande taken in één oogopslag met ClickUp CRM

Eerst hebt u een plek nodig om uw pijplijn en klantinteracties te beheren. ClickUp CRM organiseert elke lead, zodat u cruciale verkoopgesprekken kunt volgen en klantrelaties op één plek kunt beheren.

Zodra uw leads in het systeem staan, is het bijhouden van de voortgang van de verkoop de sleutel tot succes.

De ClickUp-software voor projectmanagement voor verkoop helpt bij het monitoren van pijplijnen, het voorspellen van inkomsten en het bijhouden van verkoopprestaties met realtime inzichten. Of u nu een lange verkoopcyclus beheert of snelle deals sluit, u krijgt zichtbaarheid in elke kans.

ClickUp AI Notetaker

Krijg direct transcriptiesamenvattingen en actiepunten uit uw verkoopgesprekken met de ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker transcribeert automatisch uw verkoopvergaderingen met labels voor sprekers, legt actiepunten vast en organiseert alles in doorzoekbare samenvattingen.

Moet u een concurrent terugvinden die vorige week in een pitch voor een client werd vermeld? Of bent u op zoek naar trends in bezwaren in uw pijplijn? Gebruik AI in sales om direct verbanden te leggen en gesprekken te analyseren voor salescoaching, geautomatiseerde dealsamenvattingen en realtime inzichten die slimmere beslissingen mogelijk maken.

ClickUp Brain

Maar ruwe transcripties zijn niet genoeg – u hebt inzichten nodig die tot actie leiden. ClickUp Brain haalt sleutelbeslissingen eruit, stelt follow-ups voor en identificeert zelfs potentiële risico's voor deals op basis van uw vergaderingen. Zie het als uw AI-aangedreven verkoopassistent, die u helpt slimmere beslissingen te nemen op basis van uw gesprekken.

Haal essentiële inzichten, beslissingen en gegevens uit uw vergaderingen met ClickUp Brain

Moet u uw team bijwerken? AI kan automatisch samenvattingen en actiepunten posten in ClickUp Chat-kanalen, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft.

Schrijf en verstuur berichten sneller met AI in ClickUp Chat

Nu u weet wat er moet gebeuren, is het tijd om actie te ondernemen. U kunt ClickUp-taken aanmaken om follow-ups, voorstellen of volgende stappen toe te wijzen met duidelijke deadlines en eigenaren.

ClickUp-documenten

Houd documenten voor sales enablement up-to-date met ClickUp Docs

Bovendien brengt ClickUp Docs strategieën, dealnotities en feedback van klanten samen in één ruimte voor samenwerking. Het is eenvoudig om levende documenten te maken voor verkoopplaybooks, strategieën voor klantsucces en notities van vergaderingen, allemaal gekoppeld aan taken en werkstromen.

U kunt ook stakeholders taggen, deadlines instellen en deal trackers integreren in de software voor klantcommunicatiebeheer om goedkeuringen en follow-ups soepel te laten verlopen.

De beste functies van ClickUp

Dashboards aanpassen: Gebruik Gebruik ClickUp Dashboards om sleutelcijfers te monitoren, zoals verkoopprestaties, conversiepercentages van leads en klanttevredenheidsscores

Mijlpalen bijhouden: Stel verkoopdoelen vast, houd ze bij en bereik ze door de inspanningen van het team af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie met behulp van Stel verkoopdoelen vast, houd ze bij en bereik ze door de inspanningen van het team af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie met behulp van ClickUp Goals

Automatiseer processen: Wijs taken automatisch toe wanneer een deal van fase verandert, trigger herinneringen voor follow-ups of stel waarschuwingen in met Wijs taken automatisch toe wanneer een deal van fase verandert, trigger herinneringen voor follow-ups of stel waarschuwingen in met ClickUp-automatisering

Centraliseer verkoopwerkstromen: Beheer leadgeneratie met AI, houd klantinteracties bij en houd toezicht op de verkooppijplijn binnen één platform

Beperkingen van ClickUp

Gebruikers kunnen een steile leercurve ervaren vanwege de uitgebreide functies en aanpassingsmogelijkheden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker noemt ClickUp een gamechanger:

Het team had moeite om aantekeningen, voltooiingsdata, taken, advertentietactieken en categoriseringen voor ons hele proces bij te houden. Het gebruik van Google Agenda's, taken, Excel-sheets (draaitabellen) en PowerPoint-presentaties was inefficiënt...Met ClickUp kunnen we cruciale contentwijzigingen, een advertentiekalender, aantekeningen en resultaten van vergaderingen, marketing- en advertentiegegevens en verkoopdoelen en -targets bijhouden!

Het team had moeite om aantekeningen, voltooiingsdata, taken, advertentietactieken en categoriseringen voor ons hele proces bij te houden. Het gebruik van Google Agenda's, taken, Excel-sheets (draaitabellen) en PowerPoint-presentaties was inefficiënt...*Met Click-Up kunnen we cruciale contentwijzigingen, een advertentiekalender, vergadernotities en -resultaten, marketing- en advertentiegegevens en verkoopdoelen en -targets bijhouden!

📮 ClickUp Insight: 21% van de respondenten wil AI gebruiken om professioneel uit te blinken door het toe te passen op vergaderingen, e-mails en projecten. Hoewel de meeste e-mailapps en platforms voor projectmanagement AI als functie hebben geïntegreerd, is dit mogelijk niet naadloos genoeg om werkstromen tussen tools te verenigen. Maar ClickUp heeft de code gekraakt! Met onze AI-aangedreven functies voor vergaderbeheer kunt u eenvoudig agendapunten aanmaken, aantekeningen van vergaderingen vastleggen, taken toewijzen op basis van vergadernotities, opnames transcriberen en nog veel meer. Bespaar tot 8 vergaderuren per week, net als onze clients bij Stanley Security!

2. Gong (het beste voor geavanceerde verkoopanalyses)

via Gong

Gong zet gesprekken met klanten om in bruikbare inzichten. Het fungeert als een virtuele deelnemer aan vergaderingen en neemt verkoopgesprekken, e-mails en video-vergaderingen op en transcribeert deze met behulp van automatische spraakherkenning (ASR) en natuurlijke taalverwerking (NLP).

Maar dat is nog niet alles: Gong analyseert deze interacties ook om signalen te herkennen die tot deals leiden, van bezwaren en vermeldingen van concurrenten tot de intentie van kopers. Dankzij de naadloze integratie met CRM-systemen en kalender-apps kunnen verkoopteams hun aanpak verfijnen, omzet voorspellen en meer deals sluiten.

De beste functies van Gong

Neem verkoopgesprekken en vergaderingen op om klantinteracties te analyseren en verkoopstrategieën te verbeteren

Voorspel uw omzet nauwkeurig door AI te gebruiken om verkoopresultaten te voorspellen

Geef prioriteit aan deals met een grote impact met Deal Likelihood Scores

Automatiseer het contact met prospects op grote schaal met de functie Flows

Beperkingen van Gong

De zoekfunctie kan onbetrouwbaar zijn bij het zoeken naar specifieke trefwoorden of accounts

Het is niet eenvoudig om een opname te uploaden en de functie voor automatische tekstherkenning is vaak niet erg nauwkeurig

Prijzen van Gong

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Gong

G2: 4,8/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Gong?

Een G2-recensie benadrukt:

Ik denk dat een van de beste functies van Gong de gespreksoverzichten zijn die je krijgt na afloop van vergaderingen met clients. Een nieuwer aspect dat niet mijn favoriet is, is het aantal herinneringsmails dat op de dag van mijn vergaderingen wordt verstuurd. Ik heb wel vier herinneringen per client zien versturen. […]

Ik denk dat een van de beste functies van Gong de gespreksoverzichten zijn die je krijgt na afloop van vergaderingen met clients.

Een nieuwer aspect dat niet mijn favoriet is, is het aantal herinneringsmails dat op de dag van mijn vergaderingen wordt verstuurd. Ik heb wel vier herinneringen per client zien versturen. […]

🧠 Leuk weetje: Verkoopgesprekken dateren uit het einde van de 19e eeuw en werden geïntroduceerd door John H. Patterson van NCR. Hij introduceerde gestructureerde verkoopprocessen, scripted pitches en georganiseerde territoria, waarmee hij de moderne verkooptechnieken vorm gaf.

3. Chorus (het beste voor verkoopcoaching en inzichten in de uitvoering van deals)

via Chorus

Chorus helpt verkoopteams automatisch verkoopgesprekken en vergaderingen op te nemen en te transcriberen, waarbij sleutelmomenten worden gemarkeerd om uw sales enablement content te perfectioneren.

Naast het bijhouden van gesprekken biedt Chorus analyses om trends, coachingmogelijkheden en risico's te identificeren. Managers kunnen fragmenten van gesprekken delen, scorekaarten gebruiken voor prestatie-evaluaties en schaalbare best practices vaststellen. De tools voor dealuitvoering houden toewijzingszinnen en volgende stappen bij, zodat follow-ups altijd op tijd plaatsvinden.

De beste functies van Chorus

Ontgrendel betalingsgegevens om business intelligence en analyses te verkrijgen waarmee u taken kunt creëren en routeren

Ontdek marktinformatie door klantinzichten te analyseren om trends in deals en concurrentie beter te begrijpen

Maak betrouwbare prognoses door contacten en communicatie automatisch vast te leggen en te synchroniseren met uw CRM

Beperkingen van Chorus

Er is geen optie om massaal teksten naar het team te sturen

Geen ondersteuning voor het definiëren van aangepaste velden of het automatisch importeren van gegevens

Prijzen van Chorus

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Chorus

G2: 4,5/5 (meer dan 2900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

💡 Pro Tip: Pas het 'TALK'-raamwerk toe door onderwerpen, vragen, luchtigheid en vriendelijkheid in uw gesprekken te integreren om betere relaties en meer begrip te bevorderen. Begin met gedeelde onderwerpen om een verbinding op te bouwen, toon oprechte rente door doordachte vragen te stellen, voeg luchtigheid of humor toe om de sfeer vriendelijk te houden en wees empathisch en respectvol in uw interactie.

4. Avoma (het beste voor AI-gestuurde gespreksanalyse)

via Avoma

Avoma gebruikt AI om gesprekken te analyseren door te luisteren, te transcriberen en sleutelmomenten in gesprekken te markeren. Het integreert naadloos met tools zoals Aircall om realtime inzichten in gesprekken vast te leggen: wie spreekt, wat wordt er besproken en welke actiepunten moeten worden opgevolgd.

Na verloop van tijd wordt Avoma slimmer en verfijnt het zijn aanbevelingen om verkoop- en marketingteams te helpen hun communicatie moeiteloos op te schalen. De software voor verkoopsamenwerking helpt teams trends in meerdere gesprekken te herkennen, waardoor verkoop- en ondersteuningsinspanningen strategischer worden.

De beste functies van Avoma

Automatiseer het maken van aantekeningen met AI Meeting Assistant, dat vergaderingen opneemt, transcribeert en samenvat

Gebruik realtime transcriptie in meer dan 40 talen om gesprekken live te volgen

Detecteer onderwerpen zoals 'volgende stappen' of 'pijnpunten' om lange gesprekken gemakkelijker te navigeren

Maak afspeellijsten van sleutel momenten uit vergaderingen voor trainingsdoeleinden

Beperkingen van Avoma

De software loopt soms achter wanneer ik probeer deel te nemen aan een vergadering

De nauwkeurigheid van de transcriptie kan variëren als de geluidskwaliteit niet optimaal is

Prijzen van Avoma

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4,6/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Avoma?

Een G2-recensie zegt:

Aangezien Avoma een nieuwer platform is, wordt het snel bijgewerkt, wat betekent dat er af en toe kleine bugs kunnen optreden of dat er nieuwe functies moeten worden aangevraagd. We hebben echter geen grote problemen ondervonden en hun team reageert snel op feedback en rolt consequent updates uit die wij voorstellen.

Aangezien Avoma een nieuwer platform is, wordt het snel bijgewerkt, wat betekent dat er af en toe kleine bugs kunnen optreden of dat er nieuwe functies moeten worden aangevraagd. We hebben echter geen grote problemen ondervonden en hun team reageert snel op feedback en rolt consequent updates uit die wij voorstellen.

💡 Pro-tip: Wacht vijf seconden voordat u de vraag of het bezwaar van een potentiële klant beantwoordt. Door deze '5 secondenregel' te volgen, toont u dat u goed nadenkt en zorgt u ervoor dat uw antwoord weloverwogen en relevant is.

5. Jiminny (het beste voor geautomatiseerde call scoring)

via Jiminny

De geautomatiseerde call scoring (ACS) van Jiminny neemt het giswerk uit call evaluaties. In plaats van elk gesprek handmatig te beoordelen, worden calls automatisch gescoord op basis van de succescriteria van uw team. Dit betekent dat coaching wordt ingezet waar dat het meest nodig is, waardoor trainingssessies effectiever en efficiënter worden.

Het brengt ook prestatiekloven aan het licht, zodat managers zich kunnen concentreren op gebieden die aandacht nodig hebben. Deze datagestuurde aanpak verhoogt de verkoopeffectiviteit, zorgt voor betere interacties met klanten en bespaart uren aan handmatige controle.

De beste functies van Jiminny

Analyseer klantinteracties met Call Capture, dat zowel video- als audio-oproepen analyseert voor waardevolle informatie

Gebruik AI-gestuurde inzichten met Ask Jiminny om administratieve taken te automatiseren, informatie te verkrijgen na gesprekken en coachingfeedback te ontvangen

Krijg toegang tot dealgegevens met een duidelijk, bruikbaar dashboard met een overzicht van dealrisico's, activiteiten en oplossingen om de verkoopprestaties te verbeteren

Beperkingen van Jiminny

Soms raakt de synchronisatie met andere systemen verstoord, wat tot onderbrekingen leidt

Moeite met nauwkeurigheid bij alle accenten en talen

Prijzen van Jiminny

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jiminny

G2: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? 83% van de verkoopteams die AI gebruiken, zag een omzetgroei, vergeleken met 66% zonder AI. Bovendien zegt 80% van de vertegenwoordigers dat AI hen helpt toegang te krijgen tot klantinzichten, terwijl slechts 54% het ermee eens is dat ze dit zonder AI kunnen bereiken.

6. Salesloft (het beste voor uniforme verkoopprocessen)

via Salesloft

Salesloft stroomlijnt verkoopwerkstromen, zodat vertegenwoordigers minder tijd besteden aan beheertaken en meer tijd aan het sluiten van deals. Het integreert AI-gestuurde inzichten in één enkele werkstroom, werkt CRM-velden automatisch bij, beheert prospectingactiviteiten en vermindert menselijke fouten.

Het resultaat? Een snellere verbetering van het verkoopproces.

Dit platform voor gespreksintelligentie zorgt ervoor dat verkoopteams hun betrokkenheid maximaliseren, dagelijkse taken organiseren en moeiteloos slimme werkstromen genereren. Met functies zoals aanbevelingen voor de volgende stap, het bijhouden van kansen en coachingtools weten vertegenwoordigers altijd wat hun volgende zet is.

De beste functies van Salesloft

Beheer uw communicatie via e-mail, telefoon en sociale media vanaf één platform

Analyseer prestaties met behulp van analyse- en rapportagetools die sleutelstatistieken bijhouden, zoals e-mailbetrokkenheid en productiviteit van teams

Maak gestructureerde outreach-abonnementen met Cadence Scheduling via verschillende kanalen

Verbeter klantinteracties met realtime coaching en notificaties tijdens gesprekken en vergaderingen

Beperkingen van Salesloft

Tekstberichten zijn niet naadloos en vereisen handmatige inspanningen wanneer u potentiële klanten benadert

Voicemailberichten hebben een vertraging, waardoor soms delen van de zakelijke berichten verloren gaan

Prijzen van Salesloft

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Salesloft

G2: 4,5/5 (meer dan 4100 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Salesloft?

Een recensie van Capterra deelt gemengde feedback:

Wat ik vooral leuk vind aan Salesloft is dat het heel gemakkelijk te gebruiken is en dat het me helpt om meer klanten te targeten en op te volgen door middel van geautomatiseerde e-mails met een persoonlijke benadering. Wat ik niet leuk vind, is de dialer. Ik vind hem erg basic, maar hij belemmert mijn prestaties niet.

Wat ik vooral leuk vind aan Salesloft is dat het heel gemakkelijk te gebruiken is en dat het me helpt om meer klanten te targeten en op te volgen door middel van geautomatiseerde e-mails met een persoonlijke benadering. Wat ik niet leuk vind, is de dialer. Ik vind hem erg basic, maar hij belemmert mijn prestaties niet.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor contactlijsten in Excel en ClickUp

7. Otter. ai (Beste voor realtime transcriptie)

Otter. ai maakt transcriptie moeiteloos en zet gesproken woorden in realtime om in tekst. Het kan zelfs worden geïntegreerd met Zoom, waardoor transcripties automatisch worden opgeslagen zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen.

De software zorgt ervoor dat gesprekken doorzoekbaar, deelbaar en goed georganiseerd blijven. Hoewel achtergrondgeluiden of sterke accenten de nauwkeurigheid kunnen beïnvloeden, wordt de AI-technologie voortdurend verbeterd, waardoor dit een van de meest betrouwbare tools voor gespreksintelligentie op de markt is.

De beste functies van Otter.ai

Pas de woordenschat aan door namen, acroniemen en unieke spellingen toe te voegen om de nauwkeurigheid van de transcriptie te verbeteren

Genereer samenvattingen en overzichten van vergaderingen, met een beknopt overzicht van de belangrijkste punten en actiepunten

Bewerk en annoteer transcripties in realtime, zodat u direct feedback en verduidelijking kunt geven

Identificeer sprekers automatisch en wijs duidelijk toe wie wat heeft gezegd tijdens vergaderingen

Beperkingen van Otter.ai

Het heeft moeite met sterke accenten, achtergrondgeluiden of onregelmatige spraakpatronen

Beperkte ondersteuning voor meerdere talen

Prijzen Otter.ai

Free

Pro: $16,99/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter

G2: 4,2/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Nadat u een kritische vraag hebt gesteld of een voorstel hebt gedaan, pauzeert u bewust even. Deze stilte moedigt de prospect aan om meer informatie te delen of beslissingen te nemen, waardoor u diepere en bruikbare inzichten krijgt in hun gedachten en voorkeuren.

8. ExecVision (het beste voor prestatiecoaching)

via ExecVision

ExecVision helpt uw verkoopteam hun vaardigheden te verfijnen met gerichte feedback, het analyseren van gesprekken en het identificeren van verbeterpunten. Verkoopmanagers kunnen zelfs aanpasbare scorecards gebruiken om de voortgang bij te houden en sleutelmomenten in gesprekken te markeren.

Met gedetailleerde prestatie dashboards geeft ExecVision een duidelijk beeld van de effectiviteit van coaching. Teams kunnen zien waar ze uitblinken en waar ze nog werk aan de winkel hebben, zodat trainingen effectief blijven.

De beste functies van ExecVision

Gebruik slimme waarschuwingen voor realtime of trendnotificaties over gespreksactiviteiten, trefwoorden, zinnen of account- en opportuniteitsacties

Analyseer de impact met prestatiedashboards die de impact van sales coaching kwantificeren

Maak een gespreksbibliotheek om gesprekken op te slaan voor training, onboarding, bijscholing en productontwikkeling

Beperkingen van ExecVision

De functie voor het filteren van gesprekken is niet intuïtief

De zoekfunctie is te complex, wat frustratie veroorzaakt bij gebruikers

Prijzen van ExecVision

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ExecVision

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,3/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ExecVision?

Een gebruiker van Capterra deelt:

Ik vond het erg nuttig toen ik voor het eerst van anderen leerde, hoorde hoe zij ons product positioneren, omgaan met bezwaren en volgende stappen opzetten. Ik zou zeggen dat dit product een "goede start" is. Het dient een doel, maar er zijn veel andere bedrijven die robuuster zijn op het gebied van transcriptie, analyse en functionaliteit.

Ik vond het erg nuttig toen ik voor het eerst van anderen begon te leren, te horen hoe zij ons product positioneren, omgaan met bezwaren en volgende stappen opzetten. Ik zou zeggen dat dit product een "goede start" is. Het dient een doel, maar er zijn veel andere bedrijven die robuuster zijn op het gebied van transcriptie, analyse en functionaliteit.

9. Fireflies. ai (Beste voor AI-aangedreven aantekeningen van vergaderingen)

Fireflies. ai is uw vergadergeheugen op automatische piloot. Het legt gesprekken vast, transcribeert ze en organiseert ze, zodat u nooit belangrijke punten mist. Dankzij de naadloze integratie met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams worden de inzichten van elke vergadering opgeslagen en kunnen ze worden doorzocht.

Fireflies gaat verder dan het maken van aantekeningen en markeert actiepunten en houdt sleutelonderwerpen bij tijdens meerdere vergaderingen. Of u nu samenwerkt met een team of gewoon een persoonlijke assistent nodig hebt voor follow-ups, deze AI-gestuurde tool maakt vergaderingen productiever zonder handmatig werk.

Fireflies. ai beste functies

Transcribeer vergaderingen in meer dan 69 talen met automatische taaldetectie

Zoek snel in transcripties met krachtige zoekfunctionaliteit, inclusief tijdcodes en markeringen van sprekers

Werk samen door aantekeningen van vergaderingen te delen en geluidsfragmenten te maken om belangrijke momenten te markeren

Beperkingen van Fireflies.ai

Geen mogelijkheid om Zoom-achtergronden aan te passen

Dagelijkse samenvattingen van vergaderingen zijn niet beschikbaar

Prijzen van Fireflies.ai

Free

Pro: $ 10/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor verkooppijplijnen om meer deals te sluiten

🔍 Wist u dat? Meer dan de helft van de opkomende klantenservicetechnologieën bevindt zich in de 'Trough of Disillusionment', een fase waarin de acceptatie achterblijft omdat bedrijven moeite hebben om ze effectief te implementeren, ondanks hun potentiële impact. Dit benadrukt de noodzaak van strategische planning, voortdurende innovatie en duidelijke use cases om de kloof tussen hype en praktische toepassing te overbruggen.

10. Salesforce Sales Cloud (het beste voor geïntegreerde CRM-inzichten)

via Salesforce

Salesforce Sales Cloud maakt het beheer van klantrelaties naadloos door elke interactie op één plek te registreren. De AI-aangedreven analyses, zoals leadscoring en pijplijnprognoses, helpen teams slimmere verkoopbeslissingen te nemen. Bovendien zorgt de diepgaande integratie met andere Salesforce-tools ervoor dat alles moeiteloos samenwerkt.

Met Sales Cloud kunnen verkopers deals bijhouden, kansen analyseren en realtime inzichten in prestaties krijgen. De AI-gestuurde aanbevelingen nemen het giswerk uit de verkoop en helpen verkoopleiders en teams zich te concentreren op activiteiten met een grote impact.

De beste functies van Salesforce Sales Cloud

Stroomlijn het bijhouden van deals met opportunity management om te voorkomen dat leads verloren gaan

Krijg onderweg toegang tot essentiële gegevens dankzij mobiele toegankelijkheid

Optimaliseer uw verkoopproces met contact- en leadbeheer om klantinformatie bij te houden en te organiseren

Beperkingen van Salesforce Sales Cloud

De gebruikersinterface kan moeilijk te navigeren zijn

Het ondersteunt low-code tools, maar deze voldoen soms niet volledig aan alle zakelijke behoeften zonder geavanceerdere codering

Prijzen van Salesforce Sales Cloud

Starterspakket: $ 25/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

Pro-suite: $ 100/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: $ 165/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

Unlimited: $330/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

Einstein 1-verkoop: $ 500/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Salesforce Sales Cloud

G2: 4,2/5 (meer dan 23.200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 18.700 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Salesforce Sales Cloud?

Een gebruiker van G2 zegt:

Ik heb nog nooit een probleem gehad met SF Sales Cloud, het werkt heel goed en ik heb nog nooit vertragingen of iets anders ervaren... Soms, wanneer we nieuwe tools implementeren, is het erg moeilijk om deze te synchroniseren met SF, maar uiteindelijk werkt het altijd zonder problemen.

Ik heb nog nooit een probleem gehad met SF Sales Cloud, het werkt heel goed en ik heb nog nooit vertragingen of iets anders ervaren... Soms, wanneer we nieuwe tools implementeren, is het erg moeilijk om deze te synchroniseren met SF, maar uiteindelijk werkt het altijd zonder problemen.

💡 Pro Tip: Pas de 'Teach-Don't-Sell'-methode toe door uzelf te positioneren als adviseur door prospects te informeren over trends in de branche of mogelijke uitdagingen waarmee ze te maken kunnen krijgen. Dit zorgt voor geloofwaardigheid en verschuift de focus van verkopen naar het bieden van waarde.

Neem de intelligente beslissing: kies ClickUp

Sommige platforms voor gespreksintelligentie richten zich op het transcriberen van gesprekken, andere analyseren sentiment en veel bieden coachingfuncties voor verkoopteams.

De juiste keuze hangt af van wat voor uw team het belangrijkst is: inzichten vastleggen, klantinteracties verbeteren of follow-ups stroomlijnen. Het kan lastig zijn om uit alle opties te kiezen, maar de beste tools combineren meerdere mogelijkheden om echte waarde te bieden.

Maar waarom zou u het bij het verzamelen van inzichten houden als u deze kunt gebruiken om echte resultaten te behalen?

ClickUp stroomlijnt de communicatie, houdt gesprekken bij en zorgt ervoor dat teams op één lijn blijven.

Met ClickUp AI Notetaker kunnen teams automatisch vergaderingen samenvatten en belangrijke inzichten vastleggen. ClickUp Docs maakt naadloze samenwerking mogelijk, terwijl tools voor taakbeheer inzichten omzetten in actie – allemaal op één platform.

Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp! ✅