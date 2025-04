10 Beste marketingsoftware voor middelenbeheer (MRM) 2025

Als het op marketing aankomt, is meer niet altijd beter.

Meer mensen, merkactiva en campagnes betekent exponentieel meer abonnement en beheer als je marketingbudget efficiënte resultaten moet opleveren.

Om al deze dingen in de hand te houden, heb je marketing nodig software voor middelenbeheer (MRM) die aan uw behoeften kan voldoen. Deze tool moet alles doen, van een enkele bron van waarheid zijn over welke Taken deze maand klaar zijn tot het gemakkelijk maken om specifieke Taken te vinden merkafbeeldingen in uw database .

Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillende MRM-tools op de markt die je kunnen helpen de uitdaging van het beheren van je marketingafdeling aan te gaan. Deze lijst met de 10 beste tools die nu beschikbaar zijn, geeft je een overzicht van de branche en helpt je de juiste software te vinden die jouw bedrijf nodig heeft om een lean, mean marketingmachine te worden.

Wat is Marketing Resource Management Software (MRM)?

Marketing Resource Management software is ontworpen om het proces te stroomlijnen van het bijhouden en coördineren van alle bewegende delen van uw marketingcampagnes. Dit omvat het beheer van alles van uw marketingmiddelen om middelen aan te maken en prestaties te analyseren.

Met een goed MRM-systeem kunnen marketeers eenvoudig campagnes opzetten voor meerdere kanalen, afdelingen, teams en leveranciers om de effectiviteit van hun inspanningen te maximaliseren.

Wat moet je zoeken in Marketing Resource Management Software?

Bij het zoeken naar de juiste marketing resource management software zijn er een heleboel functies en mogelijkheden waar je rekening mee moet houden. Hier zijn slechts een paar van de belangrijkste om te overwegen wanneer u op zoek bent naar een tool die u zal helpen uw marketingmiddelen beheert effectiever:

Taakbeheer: Het vermogen om marketingtaken te beheren en toe te wijzen aan leden van het team is essentieel voor effectief projectmanagement. Software voor activabeheer: Met een uitgebreide bibliotheek met bedrijfsmiddelen kunt u eenvoudig digitale bedrijfsmiddelen zoals afbeeldingen, video's, afbeeldingen, documenten en meer opslaan, vinden en hergebruiken. Workstroom automatisering: Mondaine marketingtaken automatiseren helpt je om je te concentreren op complexere en creatievere aspecten van je werk en vermindert het risico op menselijke fouten. Rapportage: Het hebben van geautomatiseerde rapportages om prestaties bij te houden is de sleutel tot het optimaliseren van marketingactiviteiten en het verzekeren van hun succes. Gebruikersbeheer: De mogelijkheid om gebruikers, rollen en toestemmingen te beheren maakt het delegeren en toewijzen van Taken aan de juiste mensen gemakkelijker. Samenwerkingstools: Communicatie binnen je team is essentieel voor een efficiënte uitvoering van Taken. Als je tools hebt waarmee iedereen in realtime kan samenwerken, kun je projecten sneller voltooien, vooral als je werkt met eenagile marketing team. Veiligheid: Met gevoelige klantgegevens is het belangrijk om een veilig systeem te hebben met versleutelde verbindingen.

Afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf hebt u meer of minder nodig. Maar deze zeven items zijn een goed uitgangspunt.

De 10 beste software voor marketingbeheer

Laten we beginnen de beste van de rest te onderscheiden. Hier is onze favoriete marketing resource management software voor 2023.

1. ClickUp

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een veelzijdige project- en taakbeheer systeem dat is ontworpen voor teams van elke grootte. Het kan marketingtaken en projecten organiseren en beheren met interactieve borden, geautomatiseerde workflows, grafieken en meer.

Bovendien kan ClickUp het organiseren en beheren van marketingtaken en -projecten vereenvoudigen uw bronnen toe te wijzen voor effectieve marketingcampagnes. Met al uw marketingmiddelen ontworpen en opgeslagen in ClickUp, heeft uw hele team snel toegang tot alles wat ze nodig hebben om hun toegewezen Taak te voltooien.

Kunt u het niet alleen met ClickUp doen? Geen zorgen, we bieden ook een bereik aan integraties met populaire softwareoplossingen zoals Slack, Zoom, Trello, Google Drive, Dropbox en meer.

ClickUp's beste functies:

Gebruik onze werklastweergave om te begrijpen hoeveel (of hoe weinig) iemand momenteel aan het werk is

Neem controle over uw marketingmiddelentoewijzingen met gepersonaliseerde dashboards en analyses

Slimme en aanpasbare sjablonen helpen u bij het creëren, bijhouden en aanpassen van uw marketingmiddelen

ClickUp limieten:

Het kost tijd om al onze educatieve video's te doorlopen om te begrijpen wat ClickUp allemaal nog kan doen

Sommige functies zijn nog niet helemaal doorgedrongen tot de app

ClickUp prijzen:

Free Forever

Onbeperkt : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Adobe-campagne

Via Adobe Adobe-campagne is een tool voor campagnebeheer ontworpen om deel uit te maken van het grotere Adobe-ecosysteem. Het biedt krachtige mogelijkheden voor het dynamisch aanmaken van content, multichannel campagnes en analysegegevens van Adobe Analytics om uw bedrijf te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Met zijn drag-and-drop-systeem maakt Adobe Campaign het eenvoudig om complexe campagnes op één plaats te creëren. Plus, met zijn centrale werkstroombeheer systeem kunt u altijd op de hoogte blijven van wat uw marketingafdeling doet.

Het grootste nadeel van Adobe Campaign is dat het vooral ontworpen is voor grotere bedrijven die al andere Adobe-oplossingen gebruiken. Als dit klinkt zoals jij, dan heb je misschien je perfecte MRM-oplossing gevonden.

De beste functies van Adobe Campaign:

Genereer automatisch gepersonaliseerde content voor uw publiek met hun functie Dynamische content

Creëer multichannel campagnes op één plaats met een drag-and-drop systeem

Haal analysegegevens op uit Adobe Analytics om te gebruiken in uwmarketingcampagnes Adobe-campagne limieten:

Te duur voor kleinere bedrijven of startups

Ongelooflijk complex, waardoor het moeilijk is om het efficiënt in te stellen en te laten werken

Intensief gebruik van bronnen, waardoor het systeem kan vastlopen

Adobe Campaign-prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Adobe Campaign beoordelingen en recensies:

G2 : 4.1/5 (331 beoordelingen)

: 4.1/5 (331 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (165 beoordelingen)

3. Miro

via MiroMiro is een visueel samenwerkingsplatform ontworpen om het werken met je team leuker en efficiënter te maken.

Voor kleine teams kan Miro ook een budgetvriendelijk alternatief zijn voor MRM. Miro biedt teams een eenvoudig systeem voor het organiseren van Taken, het maken van documenten en het opslaan van bedrijfsmiddelen op één plek. Het heeft ook ingebouwde software voor videoconferenties, die gebruikt kan worden voor vergaderingen op afstand.

Miro was echter nooit echt bedoeld als MRM-software. Daarom mist het de automatisering van de werkstroom en rapportage mogelijkheden van de meer geavanceerde oplossingen op deze lijst.

Miro's beste functies:

Sjablonen maken snelle en efficiënte brainstormsessies of sessies voor het plannen mogelijk

Het interactieve whiteboard is gebruiksvriendelijk

Kan worden geïntegreerd met veel van de meest gebruikte tools in uw technische stapel

Miro limieten:

De tools voor projectmanagement zijn enigszins beperkt

Grotere bedrijven zouden waarschijnlijk moeite hebben om al hun gegevens en resources georganiseerd te houden in dit systeem

Prijzen van Miro:

Gratis

Starters : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Business : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Miro beoordelingen en recensies:

G2 : 4.8/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.8/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

4. Papirfly

Via Papirfly Papirfly is een MRM-platform met de nadruk op activabeheer. Het is ontworpen om te worden gebruikt door teams van elke grootte, van kleine bedrijven tot bedrijven op enterprise-niveau.

Papirfly is vooral bekend om zijn activabibliotheeksysteem, maar het kan veel meer dan dat. Het heeft ook tools voor projectmanagement, projectmanagement en rapportage van analyses. Je kunt Papirfly bijvoorbeeld gebruiken om workflows te creëren die je zullen helpen bij het bereiken van je top marketing doelen .

Het grootste nadeel van dit platform is de steile leercurve, die voor sommige gebruikers moeilijk te overwinnen kan zijn. Als je op zoek bent naar een snelle oplossing voor een klein team, dan is dit misschien niet de juiste tool voor jou.

De beste functies van Papirfly:

Met de Digital Asset Management-bibliotheek van Papirfly kun je al je merkactiva opslaan en organiseren op één handige plek

Interactieve workflows vereenvoudigen het creëren en toewijzen van taken aan je team

Het tag systeem maakt het vinden van een specifieke asset eenvoudiger dan 1-2-3

Papirfly limieten:

Bevat geentijdmanagement of hulpmiddelen voor bijhouden

Sjablonen zijn niet gemakkelijk zelf aan te passen

Papirfly prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Papirfly beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (41 beoordelingen)

: 4.5/5 (41 beoordelingen) Capterra: 43.6/5 (96 beoordelingen)

Bonus: ERP Software !

5. Kantata

via KantataKantata is een marketing resource management oplossing die zich richt op het helpen van teams om beter samen te werken. Kantata heeft een intuïtieve drag-and-drop interface waarmee je snel workflows kunt maken, taken aan teamleden kunt toewijzen en nog veel meer.

Daarnaast heeft Kantata ook een ingebouwde bibliotheek van middelen en een versiebeheersysteem, waardoor het gemakkelijk is om creatieve middelen op te slaan, te vinden en samen te werken. Kantata is met name een goede keuze voor bedrijven die hulp nodig hebben bij het voorspellen van personeelsbehoeften .

De geavanceerde voorspellingshulpmiddel kan ervoor zorgen dat u altijd genoeg werknemers hebt om uw klanten van dienst te zijn.

Kantata's beste functies:

Bevat een groot aantal integraties en workflow automatiseringen

Voorspelt personeelstekorten of -overschotten zodat u zich daarop kunt instellen

Geavanceerde software voor het matchen van vaardigheden vereenvoudigt het plaatsen van de juiste mensen op de juiste banen

Kantata limieten:

Verouderde UI maakt het traag

Er komen zoveel nieuwe functies online dat het soms moeilijk is om te weten wat Kantata nog kan doen

Kantata prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Kantata beoordelingen en recensies:

G2 : 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.1/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (584 beoordelingen)

6. Monday.com

via Monday.nlMonday.com is een alles-in-één platform voor werkbeheer dat uw marketingprocessen stroomlijnt . Teams kunnen het gebruiken om projecten bij te houden, taken prioriteren deadlines weergeven en meer.

In de kern is Monday een samenwerkingstool die de communicatie tussen teams en afdelingen vereenvoudigt, maar het bevat ook veel functies die nodig zijn om een geweldige MRM-tool te zijn. Dit zijn onder andere geautomatiseerde workflows, rapportage en activabeheer. Het grootste nadeel van Monday is dat het snel onhandelbaar kan worden voor grotere bedrijven. Maar voor kleine of zelfs middelgrote bedrijven is Monday een overtuigende MRM-oplossing.

De beste functies van Monday:

Meerdere weergaven op het prikbord voor eenvoudig tijd- en taakbeheer voor het meest efficiënte gebruik van uw marketingmiddelen

Aangepaste borden helpen bij het organiseren van uw marketingmiddelen en -taken op één plaats

Aangepaste dashboards en rapportages laten zien hoe goed uw huidige marketingstrategieën werken

Monday limieten:

Het kan een systeem zijn dat moeilijk op te schalen is als uw marketinginspanning groeit in omvang en complexiteit

Technische ondersteuning kan moeilijk te bereiken zijn als u worstelt met een van hun functies

Monday prijzen:

individueel : Free

: Free Basis : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Standaard : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Pro : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Enterprise: Contract voor prijzen

Monday beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

7. Wrike

via WrikeWrike is een cloudgebaseerde tool voor werkbeheer en samenwerking die het volgende combineert projectmanagement taaktoewijzing, tijdsregistratie, delen van documenten en meer in één platform.

Wrike is ook zeer aanpasbaar. U kunt bijvoorbeeld aangepaste sjablonen maken voor herhaalbare processen of geautomatiseerde waarschuwingen instellen voor wanneer taken te laat zijn. Dit betekent dat teams die tijd investeren in Wrike beloond worden met een betere, meer op maat gemaakte ervaring.

Wrike beste functies:

Cross-tag je taken en subtaak in Wrike zodat elke afdeling de middelen kan vinden en gebruiken die ze nodig hebben

Online Redactie versnelt het goedkeuringsproces voor nieuwe marketingmaterialen

Aangepaste verzoeken zijn een snelle manier voor managers om projecten in gang te zetten of processen te automatiseren

Wrike limieten:

De mobiele app van Wrike is beperkend en moeilijk te gebruiken voor projectmanagement

Het duurt even voordat werknemers en nieuwe gebruikers echt begrijpen wat Wrike kan doen, tenzij u uw eigen interne inwerkproces hebt

Prijzen van Wrike:

Gratis

Teams : $9.80/maand per gebruiker

: $9.80/maand per gebruiker Business : $24,80/maand per gebruiker

: $24,80/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies:

G2 : 4.2/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.2/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1.000+ beoordelingen)

8. HubSpot Marketing Hub

Via HubSpot De HubSpot Marketing Hub is een uitgebreide set tools die is ontworpen om u te helpen uw marketingcampagnes te beheren, uw prestaties bij te houden en de gegevens van die campagnes te analyseren.

Marketing Hub bevat verschillende tools voor het aanmaken van content, SEO optimalisatie, bijhouden van websites, automatisering van workflows, lead capture en nurturing, en nog veel meer.

Dit alles maakt het een uitstekende keuze voor bedrijven die meer nodig hebben dan alleen een basis Taakmanager of Stopwatch.

De beste functies van HubSpot Marketing Hub:

Integreert naadloos met de rest van HubSpot's CRM

Krachtige automatiseringstools stellen je in staat om e-mailmarketingcampagnes te maken met minder middelen

Multi-touch inkomstenattributie betekent dat je weet welke marketingactiviteiten leiden tot echte ROI

HubSpot Marketing Hub limieten:

Volledige functie is eigenlijk alleen mogelijk als je je abonneert op het hele HubSpot ecosysteem

Het beperkte aantal dashboards kan voor sommige bedrijven beperkend zijn

HubSpot Marketing Hub prijzen:

Professioneel : $890/maand

: $890/maand Enterprise: $3600/maand

HubSpot Marketing Hub beoordelingen en recensies:

G2 : 4.4/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Marketing CRM-tools !

9. Merkmap

Via merkfolder Merkmap is een platform voor activabeheer en samenwerking dat is ontworpen voor marketeers om hun content op te slaan, te delen, te organiseren en te beschermen. Het wordt gebruikt door enkele van de grootste merken ter wereld om hun marketingactiva te beheren, van logo's en foto's tot video's en documenten.

Het Brandfolder-systeem omvat alle basisprincipes van MRM, waaronder het toewijzen en beheren van taken, het bijhouden van assets, automatisering van workflows, rapportage van analyses en meer.

De echte ster van Brandfolder is echter zijn AI content tagger, die het voor teams met enorme asset bibliotheken gemakkelijk maakt om georganiseerd te blijven. Als jouw team dit probleem niet heeft, zijn er misschien betere oplossingen voor jou.

Brandfolder beste functies:

AI content tagger categoriseert automatisch al uw bedrijfsmiddelen, zodat u probleemloos kunt vinden wat u nodig hebt

Bevat een slim CDN dat uw afbeeldingen host en u in staat stelt ze sneller te leveren in e-mails, blogberichten en meer

De gecentraliseerde werkruimte van Brandfolder is geweldig voor het plannen en uitvoeren van marketingcampagnes

Brandfolder limieten:

Lang installatieproces kan kleinere teams afschrikken

Het kost tijd om te begrijpen hoe de AI verschillende bedrijfsmiddelen categoriseert

Brandfolder prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Brandfolder beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (436 beoordelingen)

10. MarcomCentral

Via MarcomCentral MarcomCentral is een cloud-gebaseerde oplossing voor het beheer van marketingmiddelen, ontworpen voor ondernemingen. MarcomCentral maakt het teams gemakkelijk om al hun creatieve middelen op één plaats op te slaan, te openen en samen te werken.

MarcomCentral biedt ook uitgebreide rapportage over analyses en geautomatiseerde workflows voor taken als goedkeuringsverzoeken, bijhouden van projecten en merkbinding.

Het grootste nadeel van MarcomCentral is de complexiteit. Om het alles-in-één systeem voor je te laten werken, heb je tijd of middelen nodig die sommige Teams misschien niet hebben.

MarcomCentral beste functies:

Met end-to-end workflowbeheer kun je je hele marketingproces optimaliseren, van goedkeuring tot levering

Notificaties over het verlopen van middelen zijn handig om marketingmiddelen in de gaten te houden die binnenkort verouderd zijn

In-house analyse- en inzichtenplatforms evalueren of uw marketingmiddelen binnenkort verouderd zijnmiddelen goed worden gebruikt MarcomCentral limieten:

MarcomCentral aanpassen voor uw unieke doeleinden kan moeilijk zijn, vooral als er niemand in uw team is die ervaring heeft met deze software

Sjablonen aanmaken kost meer tijd dan nodig is

MarcomCentral prijzen:

Neem contact op voor prijzen

MarcomCentral beoordelingen en recensies:

G2 : 4.1/5 (87 beoordelingen)

: 4.1/5 (87 beoordelingen) Capterra: 4/5 (84 beoordelingen)

Veelgestelde vragen over marketingbronbeheer

Hoe helpt MRM-software bedrijven hun marketingprocessen te stroomlijnen?

MRM-software helpt bedrijven tijd besparen door taken zoals budget bijhouden, projectmanagement en activabeheer te automatiseren. Het maakt ook samenwerking tussen de leden van het team mogelijk en biedt real-time zichtbaarheid van de campagneprestaties.

Wat zijn de belangrijkste functies van MRM-software?

Enkele sleutel functies van MRM software zijn budget management, projectmanagement, asset management, workflow automatisering, campagne planning en bijhouden, en analyse en rapportage.

Wat zijn enkele voordelen van MRM-software voor een bedrijf?

Het gebruik van MRM-software kan bedrijven helpen hun marketing-ROI te verbeteren door hun marketingprocessen te optimaliseren, kosten te verlagen en efficiëntie te verhogen. Het kan teams ook helpen om beter samen te werken en datagestuurde beslissingen te nemen op basis van realtime inzichten.

De juiste Marketing Resource Management-software voor uw team

Marketing Resource Management tools zijn van onschatbare waarde voor bedrijven die hun marketingactiviteiten willen uitbreiden. Deze oplossingen bieden een bereik aan functies, van geautomatiseerde workflows en taakbeheer tot rapportage over analyses en het bijhouden van middelen.

Elk MRM-platform heeft zijn eigen unieke sterke en zwakke punten, dus het is belangrijk om de tijd te nemen om elk platform te onderzoeken voordat je een beslissing neemt.

Een manier om dat onderzoeksproces te starten is door deze MRM-software uit te proberen. Met ClickUp krijgt u toegang tot onze uitgebreide bibliotheek met marketingsjablonen, een systeem voor taakbeheer en nog veel meer. Meld u vandaag gratis aan om te beginnen met het beheren van uw marketingmiddelen als een pro.