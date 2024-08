Top 10 Mavenlink Alternatieven en Concurrenten voor je Team

Kantata, voorheen bekend als Mavenlink, bestaat al een lange tijd. Maar is dit lang genoeg geweest om de kunst van projectmanagement te perfectioneren?

Met een G2 beoordeling van 4.1 is het korte antwoord: nog niet. Het spreekt voor zich dat ondanks het aanbieden van samenwerking van wereldklasse projectmanagementsoftware laat Mavenlink nog veel te wensen over voor klanten die meer innovatieve functies nodig hebben.

Gelukkig heb je veel goede project management software opties. In dat opzicht kunnen eventuele tekortkomingen van Mavenlink adequaat worden aangepakt door de tientallen concurrenten.

Daarom kijken we naar de 10 beste Mavenlink alternatieven (of Kantata alternatieven) als je op zoek bent naar meer geavanceerde project management functies.

Wat is Kantata (Mavenlink)?

Kantata is een veelzijdige projectmanagement softwareoplossing die zichtbaarheid, samenwerking en automatiseringsfuncties biedt voor een betere projectuitvoering, projecttracering en werkstroombeheer . Het combineert traditionele projectmanagementfuncties met hulpmiddelen voor middelenbeheer die specifiek worden gebruikt door professionele dienstverleners.

via Kantata Daarnaast gebruiken veel gebruikers dit platform om meerdere projecten beter te beheren, evenals projectfinanciën, projectaanvragen en -portefeuilles. Ook dit maakt Kantata tot een favoriet onder professionele serviceteams.

Zelfs met een naamsverandering heeft Kantata zichzelf bewezen als een handige tool als je meer visuele projecttracking en meer teamsamenwerking over lopende projecten wilt. Enkele andere opvallende functies zijn

Meerdere opties voor grafiekweergave

Real-time activiteitenfeed

Schone en heldere gebruikersinterface

Tijd en onkosten bijhouden

Echter, sommige problemen zoals de uitgebreide prijsstructuur en trage interface hebben velen op zoek gestuurd naar alternatieven voor Mavenlink. Blijf niet zitten met iets dat slechts het oppervlak raakt van wat je nodig hebt om taken te beheren, projectdeadlines beter te definiëren en een echt robuuste projectstrategie voor je bedrijf te ontwikkelen.

De 10 beste Mavenlink alternatieven die je moet kennen

Hier is een lijst van 10 concurrenten en alternatieven voor Mavenlink die misschien beter geschikt zijn voor jouw teams, doelen en omstandigheden:

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een muur-tot-muur oplossing voor elk team

ClickUp bestaat nog niet zo lang als sommige van de andere Mavenlink alternatieven op deze lijst, maar het is snel uitgegroeid tot een van de beste wall-to-wall productiviteitstools. Het is niet alleen een oplossing voor kleine en grote bedrijven, maar het is fantastisch voor professionele dienstverlenende bedrijven die een meer gecentraliseerd werkcentrum nodig hebben om hun werk gedaan te krijgen.

Dit geavanceerde projectmanagementplatform heeft voor elk wat wils. Met teamsamenwerking als kernelement kunnen gebruikers ClickUp precies naar hun eigen wensen visualiseren, aanpassen en opbouwen. Bovendien is ClickUp's taakbeheer met tools kunnen mensen opmerkingen toewijzen aan een teamlid en terugkerende taken instellen met automatiseringsfuncties.

Eenvoudige drag-and-drop opties maken het makkelijker om workflows om te draaien en te verbeteren zonder knelpunten te creëren. ClickUp is een van de meest dynamische werkruimtetools die volledig kan worden aangepast aan uw specifieke behoeften, zodat u projecten sneller kunt voltooien.

Taken slepen en neerzetten in de kalenderweergave van ClickUp

ClickUp belangrijkste functies

ClickUp zit boordevol functies voor projectbeheer om u te helpen bij het plannen, beheren en visualiseren van uw werk. En als u een beperkt budget hebt, bevat het Free Forever-plan van ClickUp een groot aantal van de geavanceerde projectbeheerfuncties in de betaalde plannen. Laten we eens kijken naar enkele van de favorieten van klanten, waaronder:

Communicatie en samenwerking in overvloed met opmerkingen en toegewezen opmerkingen

Mogelijkheid om weergaven van Airtable, Miro, inVision en Google Docs in te sluiten

Verander saaie gegevens in eye candy met Mindmaps, Whiteboards, Gantt-diagrammen en meer

Geavanceerde taakprioritering en aanpasbare to-do lijsten

Mogelijkheid om te schakelen tussen verschillende weergaven (bordweergave, lijstweergave, boxweergave, kalenderweergave, enz.)

Kant-en-klare en aangepaste rapporten en dashboards die de zichtbaarheid vergroten

Een intuïtieve drag-and-drop gebruikersinterface die het maken en toewijzen van taken kinderspel maakt

Prestatiebeheer en workflowautomatisering voor geavanceerde resourceplanning

Projecten volgen van kosten tot voltooiing

ClickUp voordelen

ClickUp biedt een robuust gratis plan

Honderden gratis sjablonen voor projectbeheer om meteen aan de slag te gaan

Eenvoudig taken bijhouden om projecten efficiënter te beheren

Onverslaanbaar maatwerk

24/7 ondersteuning via e-mail en chat beschikbaar in het gratis plan

Tijdregistratie beschikbaar in het gratis plan

Eenvoudig te integreren in uw bestaande systemen

Concurrerende prijzen betekenen meer waar voor je geld

ClickUp nadelen

Geavanceerde aanpassingen kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Zoek- en filtersnelheden kunnen langzamer zijn (...voor nu!)

ClickUp prijzen

Gratis eeuwig plan

Unlimited Plan : $5 per gebruiker per maand

: $5 per gebruiker per maand Zakelijk Plan : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Business Plus: $19 per gebruiker per maand

$19 per gebruiker per maand Enterprise : Contact verkoop ClickUp klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (4.800 beoordelingen)

4.7/5 (4.800 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.117 beoordelingen)

2. Wrike

via Wrike Schrijven is een hulpmiddel voor projectbeheer dat productiviteit, zichtbaarheid en efficiëntie belooft in uw teamgebaseerde workflows.

Door betrouwbare projectplanning, -visualisatie en -beheer te bieden, heeft Wrike een naam opgebouwd als een topoplossing voor projectmanagementsoftware en resourcebeheer.

Als een van de top Mavenlink alternatieven, is Wrike trots op zijn state-of-the-art functies, tools en klantenondersteuning die duizenden teams geliefd hebben gemaakt.

Wrike heeft bijvoorbeeld een KPI monitoring en rapportage functie, die Mavenlink helaas ontbeert.

Wrike belangrijkste functies

Enkele van de functies die Wrike tot een herkenbare naam in projectmanagement hebben gemaakt zijn

Met de werklastweergave kan een projectmanager zien hoe taken zijn opgesplitst en hoe teams met elke taak omgaan

Met collaboratief bewerken kan een teamlid aan verschillende bestanden, mappen en documenten werken

Een ingebouwde chatfunctie waarmee je contact kunt houden met je teams

Efficiënte tijdregistratie en mogelijkheden om tijd bij te houden

KPI-monitoring en rapportage om deliverables bij te houden

Wrike voordelen

In tegenstelling tot Mavenlink heeft Wrike een gratis plan en een gratis proefperiode

Een centraal dashboard brengt alle projecten en workflow operaties samen

Meerdere implementaties, waaronder een browserversie, een app en een mobiele app

Wrike nadelen

Wrike's complexe web API maakt onboarding moeilijk voor teams

Velen zullen de desktopversie van Wrike als niet-intuïtief ervaren

Wrike is relatief duur in vergelijking met even krachtige tools

Voor het importeren van gegevens in Wrike moeten gebruikers aan exacte parameters voldoen

Wrike prijzen

Gratis

Professioneel : $9,80 per gebruiker per maand, het beste voor snelgroeiende teams

: $9,80 per gebruiker per maand, het beste voor snelgroeiende teams Zakelijk: $24,80 per gebruiker per maand, het meest geschikt voor alle teams binnen een organisatie

Wrike klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (3.192 beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (1.806 beoordelingen)

3. Maandag.nl

via Maandag Maandagen zijn vreselijk voor teams zonder een projectbeheertoepassing, maar er is een tool die dat wil oplossen.

Monday is interactieve en kleurrijke projectmanagementsoftware die transparantie en zichtbaarheid wil creëren in je projectactiviteiten.

Daarbij automatiseert Monday ook je repetitieve taken, verbetert het de samenwerking tussen teams en creëert het zichtbaarheid in je workflows voor het ultieme projectsucces.

Het geheim van Monday zit hem in de boardfunctie. Een board is een spreadsheetachtige taakentabel van waaruit je al je projecten kunt toewijzen, bijhouden en beheren deliverables en taken automatiseren.

maandag belangrijkste functies

Kleurrijk ontwerp en interface maken het gebruik van Monday een fluitje van een cent

Automatiseringsrecepten die op gebeurtenissen gebaseerde automatisering creëren voor alledaagse taken

Meerdere weergaven voor uw borden (grafiekweergave, vormtijdlijnweergave, Kanban-weergave en bestandsweergave)

Indrukwekkende gegevensvisualisatie die uw KPI omzet in visuele grafieken

Maandag Apps marktplaats waar u extra apps kunt kopen

Maandag pro's

Monday integreert met productiviteitsplatforms van derden zoals Slack, Google, Mailchimp en Spotify

Een intuïtieve tijdlijn met slepen en neerzetten

Betrouwbare 24/7 klantenondersteuning en een kant-en-klare kennisbank

Maandag nadelen

De kosten lopen snel op als je grote teams hebt

Een ingewikkelde prijsstructuur

Biedt een tijdregistratiefunctie voor hogere prijsplannen

Gantt-diagrammen en tijdlijnen zijn voorbehouden aan hogere prijsklassen

maandag prijzen

Basis : $8 per seat per maand (4 seats per maand)

: $8 per seat per maand (4 seats per maand) Standaard : $10 per stoel per maand (3 stoelen per maand)

: $10 per stoel per maand (3 stoelen per maand) Pro : $16 per stoel per maand (3 stoelen per maand)

: $16 per stoel per maand (3 stoelen per maand) Onderneming: Neem contact op met Maandag voor meer informatie

Maandag klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (6.248 beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (2.752 beoordelingen)

4. Zoho Projecten

via Zoho Projecten Een lijst van Mavenlink concurrenten is niet compleet zonder een vermelding van Zoho Projects. Zoho Projects is een cloud-gebaseerde software die project management, automatisering en samenwerking essentieel maakt voor kleine en middelgrote teams.

Met Zoho Projects, kunnen je teams nu de vruchten plukken van voordelen van geautomatiseerde projectsoftware taken maken, ze toewijzen aan teams en de voortgang ervan bijhouden.

Daarnaast heeft Zoho Projects ook mogelijkheden voor het bijhouden van issues, waardoor het ideaal is voor het bijhouden van issues, aanvragen en verzoeken bug tracking .

Zoho Projects belangrijkste functies

Gantt-diagram helpt bij het visualiseren van taakafhankelijkheden, deadlines en takenlijsten

Mogelijkheid om de parameters voor projectbeheer aan te passen

Met de resource-gebruiksgrafiek kunt u de belasting van uw resources balanceren

Mogelijkheid om de tijd en verbruikskosten van elk project in real-time te volgen

Zoho Projects voordelen

Zoho heeft een ingebouwde chatfunctie die de samenwerking binnen je teams verbetert

Naadloze integratie met andere Zoho producten

Mijlpalen instellen en voortgang bijhouden is een probleemloze ervaring

Kan voor sommigen betaalbare projectmanagementsoftware zijn (gratis proefversie beschikbaar)

Zoho Projects nadelen

Zoho heeft een ingebouwde chatfunctie die de samenwerking binnen je teams verbetert

Een steile leercurve als gevolg van de eindeloze aanpassingsmogelijkheden

Zoho's complexe UI laat veel te wensen over

Zoho vereist dat je vijf verschillende apps gebruikt

Zoho heeft geen offline toegang

Zoho Projects prijzen

Gratis : $0 voor 3 gebruikers en 2 projecten

: $0 voor 3 gebruikers en 2 projecten Premium : $4 per gebruiker per maand

: $4 per gebruiker per maand Enterprise: $9 (geen maximum aantal gebruikers)

Zoho Projects klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (282 beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (259 beoordelingen)

5. Asana

via Asana Door Asana's reputatie zou je niet lang door een lijst met Mavenlink alternatieven moeten scrollen voordat je het tegenkomt. Asana is een project management software die teams helpt hun projecten te vergroten, agile workflows te ontwikkelen en vooraf ingestelde deliverables bij te houden.

Deze tool gebruikt een eenvoudige maar complexe lijstgebaseerde taakentabel om al uw projectmanagement uitdagingen . Dit kan een lijst met contactpersonen, een to-do lijst of een ander type lijst zijn van waaruit je vervolgens taken/subtaken kunt maken en toewijzen aan je team.

Belangrijkste functies van Asana

Real-time rapportageopties waaronder geavanceerd zoeken, opgeslagen zoekrapporten, mijlpalen en werklast

Taken, subtaken en subtaken van subtaken op meerdere niveaus maken

Meerdere weergaven van waaruit u uw gegevens kunt bekijken (bord-, kalender- en lijstweergave)

Taakplanning die taken automatisch van bord naar bord verplaatst

Asana voordelen

Asana heeft een actieve gemeenschap (Asana community forum)

Asana heeft een duidelijke, heldere en intuïtieve interface voor het bijhouden van projecten

Responsieve en vriendelijke klantenondersteuning

Asana nadelen

Asana vereist dat alle gebruikers met een gelijkaardig domein een licentie hebben en behandelt hen als gasten. Dit verhoogt uiteindelijk de prijzen

Door de mate van maatwerk heeft Asana een steile leercurve

Datasets bouwen en aanpassen in Asana is relatief beperkt

In tegenstelling tot ClickUp heeft Asana geen functie voor het bijhouden van tijd in het gratis plan

Asana prijzen

Basis : Beschikbaar voor teams tot 15 personen en gratis proefoptie

: Beschikbaar voor teams tot 15 personen en gratis proefoptie Premium : $10,99 per gebruiker per maand

: $10,99 per gebruiker per maand Zakelijk : $24,99 per gebruiker per maand

: $24,99 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op met Asana voor meer informatie

Asana klantwaarderingen

G2: 4,3/5 (8.926 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (11.398 beoordelingen)

6. ProofHub

via ProofHub ProofHub is een eenvoudig projectbeheer en samenwerkingssoftware die een reeks productiviteits- en samenwerkingstools voor kleine teams.

Dit is een van de top Mavenlink alternatieven omdat het ongeëvenaarde eenvoud biedt zonder afbreuk te doen aan project management grondbeginselen waardoor een intuïtieve, eenvoudige maar krachtige oplossing ontstaat.

Omdat Proof Hub een alles-in-één oplossing is, wordt de technologiestapel voor projectmanagement kleiner, zodat je één betrouwbare oplossing overhoudt.

ProofHub belangrijkste functies

Gedetailleerde activiteitenlogboeken

Wit labelen

Werkstromen

Uitstekend taakbeheer (Kanban-borden en Gantt-diagrammen)

Geweldige samenwerkingsfuncties zoals chat, aankondigingen en discussies

ProofHub voordelen

Een bijna onbestaande leercurve

Indrukwekkende aanpasbaarheid geeft je team maximale flexibiliteit

Taken aanmaken en toewijzen is zo eenvoudig als het maar kan

Concurrerende prijzen en gratis proefopties

ProofHub nadelen

Het Gantt-diagram heeft nog wat verbetering nodig

De mobiele app is relatief beperkt

ProofHub prijzen

Een vast bedrag van $89/maand jaarlijks gefactureerd

Een vast bedrag van $45/maand, jaarlijks gefactureerd (mist de meeste functies)

Klantenwaardering van ProofHub

G2: 4,5/5 (63 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (67 beoordelingen)

7. Teamwork

via Teamwerk Teamwork is geen nieuwe naam in projectmanagement en is er een die niet snel zal verdwijnen. Zoals de naam al doet vermoeden, staat deze tool op de lijst van Mavenlink alternatieven omdat het zich richt op samenwerking en sinds 2007 teams efficiënt maakt, één automatisering per keer.

Verwar de eenvoud en intuïtieve interface niet met onvermogen; de samenwerkings-, visualisatie- en automatiseringsfuncties slaan alles. Als een van de top Mavenlink alternatieven, zijn de professionele diensten automatiseringssoftware is perfect voor wie met klanten werkt of gedetailleerde oplossingen voor portefeuillebeheer nodig heeft.

de belangrijkste kenmerken van #### Teamwork

Met de functie Portfolio's kunnen complexe projecten worden gemaakt en beheerd

Ingebouwde tijdregistratie voor naadloze facturering

Beheer van werklast maakt het eenvoudig voor resource management

Project accounting functies zoals facturering en facturatie maken het een betere business intelligence oplossing

Kant-en-klare sjablonen voor workflow- en taakbeheer

Klanten kunnen gratis worden toegevoegd om naadloos samen te werken met projectmanagers

Teamwork voordelen

Teamwork biedt meer producten (CRM, CHAT, Spaces) dan een eenvoudige projectmanagementoplossing

Vriendelijke klantenservice beschikbaar via telefoon, live chat en video tutorials

Project accounting functies zijn ideaal voor diegenen die klanten beheren

Teamwork nadelen

Het heeft geen Kanban-borden in de gratis versie, in tegenstelling tot ClickUp

Prijzen van Teamwork

Gratis Voor altijd : 30 dagen gratis uitproberen

: 30 dagen gratis uitproberen Gratis : $9,99 per gebruiker per maand

: $9,99 per gebruiker per maand Groei : $17,99 per gebruiker per maand

: $17,99 per gebruiker per maand Schaal: Neem contact op met Teamwork voor meer informatie

Teamwork klantwaarderingen

G2: 4,4/5 (1.011 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (728 beoordelingen)

8. Jira

via Jira Jira is een projectbeheertool die is gebouwd met ontwikkelteams in het achterhoofd. Na jaren van overlevering heeft deze functierijke tool echter een aanzienlijk nut buiten zijn oorspronkelijke doelmarkt.

Tegenwoordig beschrijft Jira zichzelf als projectbeheer, probleemopsporing en tijdregistratie software voor elk team en organisatie. Als je op zoek bent naar alternatieven voor Mavenlink, dan heeft deze zeker zijn voor- en nadelen.

Jira software, dat deel uitmaakt van de grotere Jira software stack, is je go-to voor agile software ontwikkeling, taakverdeling, prioritering en privacy. Het is een favoriet voor projectmanagers om projecten efficiënter te beheren.

Jira belangrijkste functies

Uitstekende probleemopsporing en bugbeheer voor softwareprojecten

Met aangepaste workflows kun je zelf workflows maken

Scrum- en Kanban-borden voor agile ontwikkeling

Met projectdraaiboeken kunt u uw hele projecttraject tot aan de voltooiing visualiseren

Geavanceerde machtigingen en toegangscontroles

Auditlogboeken

Jira-professionals

Jira is de enige tool in deze lijst die gespecialiseerd is in probleembeheer

Duizenden integraties met tools van derden

Ongeëvenaarde rapportage met meer dan 12 rapporten

Ongeëvenaarde rapportage met software die meer dan 12 rapporten biedt

Jira nadelen

Komende veranderingen op februari 2024 kunnen een volledige of gedeeltelijke systeemmigratie vereisen

Jira wordt niet geleverd met een Gannt-diagram of tijdlijnweergave en kan geen taken toewijzen binnen een weergave

De mate van aanpassing geeft Jira een steile leercurve

Het beheren van extensies en plugins in Jira is geen prettige ervaring

Jira heeft geen ingebouwde communicatie- en samenwerkingstool

Jira prijzen

Gratis : $0 voor maximaal 10 gebruikers

: $0 voor maximaal 10 gebruikers Standaard : $7,50 per gebruiker (gemiddeld)

: $7,50 per gebruiker (gemiddeld) Premium : $14,50 per gebruiker (gemiddeld)

: $14,50 per gebruiker (gemiddeld) Enterprise: Neem contact op met Jira voor meer informatie

Jira klantwaarderingen

G2: 4,2/5 (4.869 beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (12, 343 beoordelingen)

9. Basecamp

via Basecamp Basecamp is een basistool voor projectbeheer dat de complexiteit van projectplanning voor kleine bedrijven en teams aanpakt.

Omdat het eenvoudig en basic is, wat veel projectmanagers zien als de belangrijkste zwakte van Basecamp, dient het ook als zijn grootste kracht voor andere projectteamleiders.

Voor sommige klanten zijn een eenvoudig dashboard, spreadsheets en een paar visualisaties alles wat ze nodig hebben om hun projecten leven in te blazen.

Dat gezegd hebbende, BaseCamp dient alleen als een Mavenlink alternatief in gevallen waar je project te eenvoudig is om een meer gecompliceerde tool nodig te hebben.

Basecamp belangrijkste functies

Heuvelgrafieken helpen je de voortgang van projecten te visualiseren

Een ingebouwd prikbord waar je mededelingen kunt plaatsen en kunt brainstormen

Met de kampvuurfunctie kunt u chatten met uw teamledenCampfire chatfunctie maakt communicatie met uw team mogelijk

Takenlijsten bieden een eenvoudige manier om taken te creëren

Planning kan worden gekoppeld aan Google Agenda

Basecamp voordelen

Een schone en intuïtieve interface

Een betaalbare prijs dankzij het beperkte aantal functies

Beschikbaarheid van kant-en-klare projectsjablonen

Basecamp nadelen

Ontbreekt essentiële projectmanagementtools zoals tijdlijnen en weergaven

Ontbreekt aan projectmanagementtools zoals kanban-borden en Gantt-diagrammen

Mist basisfuncties zoals tijdlijnen en subtaken

Mist essentiële projectmanagementfuncties zoals Gantt-diagrammen

Basecamp prijzen

$99/maand vast (met de optie van een gratis proefversie)

Basecamp klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (5.061 beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (13.669)

10. Notion

via Notie Notion springt eruit in deze lijst van Mavenlink alternatieven als een aanpasbare wizard waarmee je kunt maken en toewijzen wat je maar wilt, wanneer je maar wilt.

Deze PM tool blinkt uit in het consolideren van je workflows, het creëren van zichtbaarheid en het integreren van bijna alles onder één krachtige en aanpasbare tool.

De mogelijkheden voor documentbeheer zijn ook voorbeeldig, waardoor je teams binnen handbereik zijn van de bronnen die ze nodig hebben om hun dagelijkse taken uit te voeren.

de belangrijkste functies van #### Notion

Meerdere weergaven, waaronder tabel, lijst, kalender, Kanban en galerij

Live samenwerken aan documenten

Meer dan 50 startsjablonen

Meerdere integraties met andere software van derden

Notion voordelen

Geschikt voor notities maken en documentbeheer

Een eenvoudige en makkelijk te leren interface

Als one-stop-shop zorgt notion voor centralisatie

Notion nadelen

De vele functies en aanpassingen zorgen voor een steile leercurve

Sommige klanten zijn niet tevreden met het aantal sjablonen dat Notion aanbiedt

Sommigen vinden dat het business intelligence-aanbod niet zo sterk is als dat van anderen in deze lijst

Notion prijzen

Gratis

Personal Pro : $4 per maand jaarlijks gefactureerd

: $4 per maand jaarlijks gefactureerd Team : $8 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $8 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op met Notion voor meer informatie

Notion klantwaarderingen

G2: 4.6/5 (863 beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (782 beoordelingen)

Waarom meerdere apps gebruiken als je er één kunt gebruiken?

Heeft u genoeg van teamsilo's, miscommunicatie en inefficiëntie? Het is hoog tijd dat u de vruchten plukt van voordelen van projectmanagementsoftware. Als je op zoek bent naar een tool die je teams samenbrengt, silo's doorbreekt, de productiviteit verbetert en al je activiteiten in beeld brengt, dan is ClickUp misschien wel wat je zoekt. Maak een gratis ClickUp account aan en begin vandaag nog!