10 beste prognosetools in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Zou het niet geweldig zijn om te zien wat er voor uw bedrijf in het verschiet ligt?

Rommelige gegevens vol hiaten en vooroordelen brengen het risico van misleidende voorspellingen met zich mee. Zelfs met de beste gegevens en modellen is het niet altijd eenvoudig om te anticiperen op toekomstige voorwaarden voor uw bedrijf.

Onverwachte gebeurtenissen kunnen je beste voorspellingen in de war sturen, dus de sleutel is het combineren van menselijk oordeel met algoritmische inzichten. Gelukkig verlaagt uitstekende voorspellingssoftware de risico's en maakt het eenvoudig om de toekomst te voorspellen.

De juiste prognosetool leidt tot slimme beslissingen, efficiënte toewijzing van middelen en kansen te grijpen door u te helpen bij het voorspellen van uw verkoop, het identificeren van obstakels en het afstemmen van prijzen in een handomdraai!

Prognosetools beloven geen soepele rit, maar helpen u wel om met vertrouwen door onzekerheden heen te sturen.

We hebben de beste opties voor je op een rijtje gezet, zodat je je buikgevoel kunt inruilen voor weloverwogen acties en blinde sprongen kunt omzetten in berekende stappen.

Wat is voorspellingssoftware?

Forecasting software helpt business managers of teams bij het analyseren van verkoopgegevens uit het verleden en heden om verborgen trends en patronen te ontdekken. Deze gegevens helpen bij het voorspellen van sluitingspercentages, toekomstig leadvolume (FLV) en totale verkoopopbrengsten.

Populaire voorbeelden van voorspellingssoftware zijn onder andere ClickUp, HubSpot en Zendesk.

Een detailhandelaar die zijn voorraadniveaus voor de feestdagen wil optimaliseren, kan software voor verkoopprognoses gebruiken zoals ClickUp. Door verkopen uit het verleden en huidige markttrends te berekenen, voorspelt deze tool toekomstige verkopen, zodat het merk geen voorraadproblemen krijgt tijdens de feestdagen.

De volgende factoren zijn van cruciaal belang als je de beste tool wilt kiezen die perfect past bij het stappenplan, de strategie en het model van jouw bedrijf:

Gebruiksgemak : Kies een tool met een gebruiksvriendelijke interface om eenvoudig prognoses te maken en aan te passen

: Kies een tool met een gebruiksvriendelijke interface om eenvoudig prognoses te maken en aan te passen Gegevensintegratie : Controleer of het verbinding maakt met meerdere databronnen, waaronder boekhoudsoftware, ERP-systemen, CRM-platforms en meer. Het moet toegang bieden tot een breder en uitgebreid overzicht van de bedrijfsprestaties

: Controleer of het verbinding maakt met meerdere databronnen, waaronder boekhoudsoftware, ERP-systemen, CRM-platforms en meer. Het moet toegang bieden tot een breder en uitgebreid overzicht van de bedrijfsprestaties **Verschillende voorspellingsmethoden, zoals regressie, voortschrijdend gemiddelde en exponentiële afvlakking, afhankelijk van uw voorkeuren

Scenarioanalyse: Controleer of het u helpt bij het maken van hypothetische scenario's (what-if/best-case/worst-case scenario's) op basis van verschillende factoren of zakelijke aannames

Controleer of het u helpt bij het maken van hypothetische scenario's (what-if/best-case/worst-case scenario's) op basis van verschillende factoren of zakelijke aannames Rapportage en visualisatie: Het moet u in staat stellen om duidelijke en beknopte rapporten en dashboards te maken met grafieken, tabellen en andere visuele elementen om u te helpen bij het delen en communiceren van prognoses met zakelijke belanghebbenden

Het moet u in staat stellen om duidelijke en beknopte rapporten en dashboards te maken met grafieken, tabellen en andere visuele elementen om u te helpen bij het delen en communiceren van prognoses met zakelijke belanghebbenden Samenwerking: Kijk of het feedback ondersteunt door u in staat te stellen bevindingen te delen met teamgenoten, leidinggevenden of managers om input te krijgen waarmee u uw prognoses kunt verbeteren

Kijk of het feedback ondersteunt door u in staat te stellen bevindingen te delen met teamgenoten, leidinggevenden of managers om input te krijgen waarmee u uw prognoses kunt verbeteren Realtime updates: Het moet in staat zijn om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw prognoses verkoopdoelen en voorspelling

Soorten prognoses

Er zijn verschillende soorten voorspellingen, afhankelijk van het doel en de reikwijdte van je projecten. Laten we eens kijken naar enkele van deze soorten prognoses.

1. Verkoopvoorspellingen:

Verkoopvoorspellingen maken gebruik van verkoopgegevens uit het verleden om toekomstige verkopen te voorspellen. Met software voor verkoopprognoses kun je targets instellen, de productie bijstellen en de verkoopprestaties op de lange termijn bijhouden.

Verkoopvoorspellingen helpen je om slimme keuzes te maken over voorraden en resources, verkoopdoelen budgetten en strategische planning . Verkopen voorspellen met behulp van kwantitatieve modellen, marktonderzoek, trendanalyse en gespecialiseerde softwaretools om toekomstige verkoopaantallen te voorspellen.

2. Vraagvoorspelling:

Vraagvoorspelling schat de toekomstige vraag naar een product of dienst. Het gaat om het voorspellen van de hoeveelheid goederen of diensten die consumenten binnen een bepaalde periode in een bepaalde markt kopen.

Vraagvoorspelling verbetert de voorraadniveaus door het proces van de consumentenvraag te automatiseren. Het houdt rekening met elementen zoals consumententrends, seizoensgebondenheid en kopersgedrag. Deze voorspellingsmethode helpt je om de productie te abonneren, voorraden te beheren, middelen toe te wijzen, prijzen in te stellen en slimme beslissingen te nemen om aan de verwachte vraag van consumenten te voldoen.

3. Financiële prognoses:

Financiële prognoses voorspellen hoe een bedrijf financieel zal presteren. Er wordt gekeken naar financiën uit het verleden, markttrends en economische factoren om toekomstige inkomsten, uitgaven, kasstroom en algehele financiële gezondheid binnen een bepaalde tijd in te schatten.

Dit helpt bij het voorspellen en plannen van financiële resultaten zoals veranderingen in inkomsten, variaties in de kasstroom, potentiële uitgaven, winstgevendheid en algemene financiële stabiliteit. Financiële voorspellingen helpen bij budgettering, investeringsbeslissingen, de instelling van financiële doelen en het formuleren van toekomstige groei- en duurzaamheidsstrategieën.

1. ClickUp

Inventaris beheren, uitgaven voorspellen en nauwkeurigere budgetten maken met ClickUp ClickUp biedt een uitgebreid bereik aan functies voor prognoses die de communicatie en samenwerking tussen verkoopteams stimuleren, verkoopprestaties en productiviteitsgroei. De meeste verkoopprofessionals geven de voorkeur aan ClickUp vanwege de intuïtieve interface, capaciteit abonnement functies en aangepaste opties.

Beheer uw cashstroom effectief en zet middelen in voor toekomstige groei met behulp van ClickUp's Sales Forecast Template. Voorspel de bedrijfsprestaties op korte en lange termijn door nauwkeurig uitgaven en inkomsten te schatten.

Of u nu een bedrijf of verkoop beheert, voorspel de toekomst van uw onderneming met de ClickUp sjabloon voor verkoopprognoses . Dit sjabloon voor verkoopprognoses heeft duizenden bedrijven geholpen met het voorspellen van hun cashstroom en prestaties op korte en lange termijn.

Gedetailleerde KPI-dashboards maken in ClickUp om uw werk te analyseren, visualiseren en prioriteren

Houd uw KPI's bij zonder u in het zweet te werken met de Vraagplanning KPI bijhouden sjabloon . Het helpt bij de vraag van klanten, voorraadniveaus en de efficiëntie van de toeleveringsketen.

ClickUp is niet alleen een end-to-end oplossing, maar blijft ook meer innovatie in zijn systeem brengen met krachtige updates en gemakkelijke integraties die het onderscheiden van de rest van de concurrentie.

ClickUp beste functies

Beheer interacties: Beheer klantinteracties en relaties met behulp van de ClickUp CRM software. Integreren met andere niet-ClickUp tools

Sjabloon voor verkoop-CRM door ClickUp

Alles op één plek : ClickUp biedt elke oplossing, inclusief projectmanagement, communicatiebehoeften, verkoopondersteuning, dashboards voor projectenen accounting.

: ClickUp biedt elke oplossing, inclusief projectmanagement, communicatiebehoeften, verkoopondersteuning, dashboards voor projectenen accounting. Tonnen sjablonen: Krijg toegang tot meerdere verkoopvoorspellingen en CRM-sjablonen die voldoen aan uw zakelijke voorkeuren.

Prestaties meten: Voorspel uw verkoopopbrengsten, houd uw verkooppijplijn bij en meet uw verkoopprestaties met de sjablonen voor verkoopprognoses van ClickUp.

Krijg toegang tot meerdere verkoopvoorspellingen en CRM-sjablonen die voldoen aan uw zakelijke voorkeuren. Voorspel uw verkoopopbrengsten, houd uw verkooppijplijn bij en meet uw verkoopprestaties met de sjablonen voor verkoopprognoses van ClickUp. Boekhoudkundige werkstromen beheren: ClickUp Accounting beheert uw boekhoudworkflows, inclusief facturatie, facturering en rapportage.

Beheer uw leads, relaties met klanten en verkooppijplijn allemaal op één plek met ClickUp.

ClickUp limieten

De functies van de mobiele applicatie zijn beperkt

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Business : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3500+ beoordelingen)

2. Zendesk

via Zendesk Zendesk Sell is een onderdeel van de Zendesk CRM-toepassingssuite. De functie voor verkoopprognoses geeft u toegang tot nauwkeurige gegevens voor verkoopprognoses terwijl u leads beheert. Zendesk Sell heeft verschillende functies die verkoopteams helpen interne verkoopgegevens te importeren om hun verkoopwerk te controleren, beheersen en meten met nauwkeurige voorspellingen.

Zendesk Sell vereenvoudigt je financiële abonnement. Pas prognoses aan, bepaal win kansen en voorspel sluit data voor nieuwe of bestaande deals.

Zendesk beste functies

Aangepaste voorspellingen : Maak aangepaste voorspellingen en voorspel het winpercentage van deals

: Maak aangepaste voorspellingen en voorspel het winpercentage van deals Integratie : Gemakkelijke toegang tot gegevens en integratie met meerdere databronnen

: Gemakkelijke toegang tot gegevens en integratie met meerdere databronnen Realtime monitoring : Creëer en monitor uw pijplijnen in real-time

: Creëer en monitor uw pijplijnen in real-time Gebruiksvriendelijkheid: Alles op één plek: van het vinden en aantrekken van prospects tot het aangaan van een dialoog met prospects

Zendesk limieten

Beperkte voorspellingsmethoden en scenario's

Te veel functies die irrelevant kunnen zijn voor een eigenaar van een klein bedrijf

Geen offline modus

Zendesk prijzen

Verkoop Team : $25 per agent/maand

: $25 per agent/maand Verkoop Groei : $69 per agent/maand

: $69 per agent/maand Verkoop Professional: $149 per agent/maand

Zendesk beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (450+ beoordelingen)

: 4.2/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

3. HubSpot

Via HubSpot HubSpot is een toonaangevend cloudgebaseerd marketing-, verkoop- en klantenserviceplatform. Het biedt een prognosetool waarmee je toekomstige inkomsten kunt projecteren en leads in de pijplijn kunt volgen.

Gedetailleerde prestatieanalyses voor elke pijplijn en prognose is eenvoudiger op HubSpot. Voeg de schattingen van je verschillende verkopers samen in één rapport voor het management.

HubSpot is een veelzijdige CRM-tool die kan worden geïntegreerd met verschillende marketingkanalen, zoals e-mail, sociale media, internet en meer, om u te helpen bij het bijhouden en optimaliseren van uw marketingcampagnes.

HubSpot is geweldig voor het beheren van relaties met klanten en prognoses op één plek.

HubSpot beste functies

Zeer aanpasbare prognoses : Consolideer aangepaste prognoses van vertegenwoordigers in één rapport voor het management

: Consolideer aangepaste prognoses van vertegenwoordigers in één rapport voor het management Het bijhouden van de voortgang : Analyseer de prestaties en voortgang van elke pijplijn en prognose in detail met behulp van de drill-down functie

: Analyseer de prestaties en voortgang van elke pijplijn en prognose in detail met behulp van de drill-down functie Mobiel-vriendelijkheid: Toegang tot en bijwerken van uw prognoses vanaf elk apparaat en locatie

HubSpot limieten

Geen functies voor budgettering of financiële prognoses

Alleen beschikbaar in specifieke edities van de Hubspot Sales en Service hub oplossingen

Hubspot prijzen

U moet zich abonneren op de premium abonnementen van de Sales Hub of de Service Hub om toegang te krijgen tot de huidige functie voor verkoopprognoses.

De prijzen voor beide abonnementen beginnen bij $500 per maand of $5400 per jaar.

HubSpot beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (10500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3500+ beoordelingen)

4. Aviso

via Aviso Aviso is een cloud-gebaseerde, AI-gestuurde software die het maken en beheren van financiële abonnementen en prognoses vereenvoudigt. Het integreert met verschillende databronnen, zoals boekhoudsoftware, ERP-systemen en CRM-platforms, voor een uitgebreide weergave van uw bedrijfsprestaties.

Aviso biedt realtime gegevens en statistieken om de financiële gezondheid of kracht te voorspellen. Gebruik de tool om best-case, worst-case en what-if scenario's te vergelijken en de impact van verschillende aannames op uw financiële prognoses te meten.

Aviso maakt zijn abonnement niet openbaar, dus je moet contact opnemen voor een offerte.

Aviso beste functies

Automatisering : Gebruik een AI-gestuurde tijdreeksengine om voorspellingen te doen

: Gebruik een AI-gestuurde tijdreeksengine om voorspellingen te doen Geoptimaliseerde aanbevelingen : Toegang tot suggesties voor hefbomen die de kans op succes van een deal kunnen vergroten

: Toegang tot suggesties voor hefbomen die de kans op succes van een deal kunnen vergroten Aanpasbaarheid : Ontwikkel aangepaste voorspellingen met AI-gestuurde pijplijngegevens

: Ontwikkel aangepaste voorspellingen met AI-gestuurde pijplijngegevens Variabiliteit: Creëer verschillende scenario's op basis van verschillende variabelen in uw prognoses

Avisio limieten

Abonnementen zijn onbekend, waardoor het een ondoorzichtig proces is

Geen gratis abonnement of proefversie

Mobiele applicatie nog niet beschikbaar

Avisio prijzen

Neem contact op met Avisio voor prijzen en demomogelijkheden

Avisio beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (600+ beoordelingen)

: 4.4/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (30 beoordelingen)

5. Weflow

via Weflow Weflow is de voorspellingssoftware voor Salesforce die veranderingen controleert, evalueert en beoordelingen geeft over de prestaties van een zakelijk verkoopproces. Het synchroniseert alles, van e-mails en oproepen tot Taken, naadloos met Salesforce.

Weflow ondersteunt ook gezamenlijke verkooptools voor prognoses, watervallen en kwartaalvoorspellingen over uw omzetprognoses.

Weflow beste functies

Geschikt voor Salesforce : Het meest geschikt voor gebruikers van Salesforce

: Het meest geschikt voor gebruikers van Salesforce Notificaties : Instellen van dealwaarschuwingen en notificaties op Salesforce

: Instellen van dealwaarschuwingen en notificaties op Salesforce Goedkoopbaarheid: Gebruik weflow gratis met maximaal vijf gebruikers

Weflow limieten

Alleen gebouwd voor gebruikers van Salesforce

Onmogelijk om te integreren met andere CRM-tools

Weflow prijzen

Teams : $39 per gebruiker/maand

: $39 per gebruiker/maand Business: $59 per gebruiker/maand

Weflow beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (90 beoordelingen)

: 4.7/5 (90 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Pipedrive

Via Pipedrive Pipedrive maakt gebruik van kunstmatige intelligentie, historische gegevens en automatisering om teams te helpen correct gedefinieerde en nauwkeurige prognoses op te stellen. Pipedrive vergelijkt de functies van zijn prognosetool met het hebben van een persoonlijke verkoopmanager. Bekijk de aanpasbare weergave van de prognoses regelmatig om de planning te versnellen en koerscorrectie.

Bovendien biedt Pipedrive interessante functies, waaronder Insights Revenue Forecast voor het projecteren van toekomstige inkomsten. Deze wordt geleverd bij de abonnementen Professional en Enterprise van de prognosesoftware.

Je hebt toegang tot een schat aan integraties, van ERP-systemen tot CRM-platforms, wat de verbinding met andere online bedrijfstools vereenvoudigt.

Pipedrive beste functies

Functie voor het bijhouden van targets: Traceert individuele targets en targets op groepsniveau

Traceert individuele targets en targets op groepsniveau Integraties: Integreert met een groot aantalCRM-tools om klantgegevens efficiënt over te dragen en het samenwerkingsproces tussen teams te vergemakkelijken

Integreert met een groot aantalCRM-tools om klantgegevens efficiënt over te dragen en het samenwerkingsproces tussen teams te vergemakkelijken Functies voor rapportage: Toegang tot verschillendeverkooprapportage software

Toegang tot verschillendeverkooprapportage software Prijzen: Gratis proefversies en verschillende abonnementen

Pipedrive beperkingen

Beperkte functies op het Basic abonnement

Pipedrive prijzen

Essentieel : $11,90 per gebruiker/maand

: $11,90 per gebruiker/maand Geavanceerd : $24,90 per gebruiker/maand

: $24,90 per gebruiker/maand Professioneel : $49,90 per gebruiker/maand

: $49,90 per gebruiker/maand Power : $59,90 per gebruiker/maand

: $59,90 per gebruiker/maand Enterprise: $74,90 per gebruiker/maand

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1700+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2900+ beoordelingen)

7. Clari

via Clari Clari is software waarmee je prognoses kunt maken op basis van actuele gegevens en voorspellende inzichten. De voorspellingssoftware heeft veel intrigerende functies, waaronder een dashboard dat gemakkelijk toegankelijke informatie geeft over lopende deals in een voorspelling.

Clari bevordert enkelvoudige berekeningen, waardoor het menselijke risico afneemt. Alle gegevens die u in de software invoert, verschijnen automatisch in uw CRM-toepassing.

Clari beste functies

Voorspellende prognoses : Visualiseer prognoses in realtime en leid kwartaalvoorspellingen af met de functie voor voorspellende prognoses

: Visualiseer prognoses in realtime en leid kwartaalvoorspellingen af met de functie voor voorspellende prognoses Eenvoud : Presenteert inzichten in eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen formats

: Presenteert inzichten in eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen formats Verkorting van de verkoopcyclus:Best geschikt voor B2B-verkoopleiders die geïnteresseerd zijn in het verkorten van verkoopcycli

Clari limieten

Je kunt niet profiteren van de voordelen tenzij het is geïntegreerd met CRM-software

Clari prijzen

Aangepaste prijzen

Clari beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1500+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Mediavlieg

via Mediavlieg Mediafly gebruikt haar Intelligence360 prognosesoftware om te helpen bij pipelinebeheer en omzetprognoses. Door gebruik te maken van machine learning scores, valideert het menselijke input en zorgt het voor nauwkeurige en geautomatiseerde verkoopprognoses.

Wijs strakkere deadlines toe op basis van einddatumvoorspellingen van Mediafly om uw efficiëntie bij het sluiten van deals te verbeteren.

Mediafly beste functies

Intelligence360 voorspelling: Krijg een 360° overzicht van uw business, inclusief alle verkoop- en aankoopactiviteiten

Krijg een 360° overzicht van uw business, inclusief alle verkoop- en aankoopactiviteiten Gebruiksgemak: Detecteer eenvoudig kansen en bedreigingen in de pijplijn

Detecteer eenvoudig kansen en bedreigingen in de pijplijn Gebruikersgedragdetectie: Identificeer aankoopgedrag en bepaal wat werkt

Identificeer aankoopgedrag en bepaal wat werkt Integratie:Integreert met Salesforce Sales CloudBullhorn ATS & CRM

Mediafly limieten

Beperkte functies voor het aanpassen van het dashboard

Mediafly prijzen

Aangepaste prijzen

Mediafly beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1300+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1300+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. BoostUp

via BoostUp.ai BoostUp.ai biedt voorspellende analysemogelijkheden met behulp van een AI-engine voor omzetprognoses voor bedrijven.

Deze voorspellingssoftware gebruikt gegevens uit het verleden om verkooptrends te analyseren, geïnformeerde beslissingen te nemen en patronen te herkennen. Pas unieke procedures aan op basis van je voorkeuren.

BoostUp beste functies

Autatisering : Maak gebruik van kunstmatige intelligentie om voorspellingen te doen en het pijplijnrisico te beoordelen. Automatische dekking van pijplijnrisico's

: Maak gebruik van kunstmatige intelligentie om voorspellingen te doen en het pijplijnrisico te beoordelen. Automatische dekking van pijplijnrisico's Bijhouden : Houd real-time trends in de gaten en analyseer veranderingen direct voor voorspellingsdoeleinden

: Houd real-time trends in de gaten en analyseer veranderingen direct voor voorspellingsdoeleinden Speciaal voor CMO's: Ideaal voor salesprofessionals in uitvoerende rollen, zoals Chief Marketing Officers (CMO's)

BoostUp limieten

Geen prijsinformatie op de verkoop pagina

BoostUp prijzen

Aangepaste prijzen

BoostUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

10. Anaplan

via Anaplan Anaplan maakt het mogelijk om verkooppijplijnen en prognoses in realtime bij te houden door gegevens uit verschillende systemen met elkaar te verbinden. De voorspellende analyses van Anaplan maken het mogelijk om groeikansen sneller te ontsluiten.

Anaplan is een van de weinige tools voor verkoopprognoses die geen CRM-tools zijn. In plaats daarvan richt het zich alleen op operationele abonnementen en modellering, zonder rekening te houden met het beheer van relaties met klanten.

Anaplan beste functies

Ontworpen voor grootschalige ondernemingen : Ideaal voor grote en snelgroeiende bedrijven die financiële en supply management-oplossingen nodig hebben

: Ideaal voor grote en snelgroeiende bedrijven die financiële en supply management-oplossingen nodig hebben Uitgebreid gratis proefabonnement : Tot 90 dagen gratis abonnement voor alle nieuwe gebruikers

: Tot 90 dagen gratis abonnement voor alle nieuwe gebruikers Integratie : Kan worden geïntegreerd met CRM-tools zoals Salesforce, HubSpot en Zendesk

: Kan worden geïntegreerd met CRM-tools zoals Salesforce, HubSpot en Zendesk Optimale voorspelling: Simuleer mogelijke scenario's op voorspellingen en modelleer de uitkomst

Anaplan limieten

Te duur, uit reviews blijkt dat het goedkope abonnement een bereik heeft van $ 30000 tot $ 50000 per jaar

Slechte communicatiefuncties omdat de software gegevens in complexe grafische formats presenteert

Anaplan prijzen

Aangepaste prijzen

Anaplan beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (300+ beoordelingen)

: 4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

Versterk uw verkoopprognoses met ClickUp

De beste prognosesoftware leidt u naar de toekomst, maar om de tool onder de knie te krijgen, moet u de gegevensintegriteit beheren, de juiste modellen selecteren en verschillende scenario's interpreteren.

Eén misstap kan uw voorspellingen vertekenen en zelfs uw business verwachtingen verslechteren. ClickUp minimaliseert dergelijke risico's voortdurend.

ClickUp heeft een wereldwijde reputatie en biedt duizenden bedrijven eenvoudige maar krachtige functies voor voorspellingen. Vergeet complexe spreadsheets en maak gebruik van de intuïtieve interface van ClickUp. Ontdek Gantt grafieken en real-time dashboards voor projecten om een duidelijk beeld te schetsen van uw toekomstige werklast.

Taken, middelen en projectvoortgang bijhouden en bewaken in de weergave ClickUp Dashboard

ClickUp integreert naadloos bestaande gegevens, houdt afhankelijkheid bij en werkt tijdlijnen automatisch bij, zodat uw prognoses realistisch blijven. U hoeft niet meer te jongleren met spreadsheets of uw ogen dicht te knijpen bij rommelige dashboards.