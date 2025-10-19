Gratis Monday.com-sjablonen voor takenlijsten om taken te organiseren

De meesten van ons besteden veel te veel tijd aan het beheren van ons werk in plaats van het daadwerkelijk uit te voeren. Dat geldt vooral wanneer u naar een leeg projectbord staart en probeert te bedenken hoe u uw taken kunt organiseren.

Monday.com is een flexibele tool, maar zonder een sjabloon om mee te beginnen, kan het meer tijd kosten dan dat het bespaart.

Uiteindelijk bouwt u structuren vanaf nul op, terwijl u eigenlijk alleen maar dingen gedaan wilt krijgen. Om u te helpen de installatie over te slaan en direct aan de slag te gaan, hebben we de beste gratis Monday.com-sjablonen voor takenlijsten voor u geselecteerd.

En als Monday.com nog steeds te omslachtig voor je is, hebben we ook enkele ClickUp -sjablonen voor nog te doen-lijst toegevoegd die een soepelere, intuïtievere ervaring bieden.

Wat zijn Monday.com-sjablonen voor nog te doen lijstjes?

de sjablonen voor takenlijsten van Monday.com zijn kant-en-klare taakbeheerborden waarmee je je taken gemakkelijk kunt organiseren, bijhouden en voltooien*.

U hoeft niet meer zelf een nog te doen-lijst op te zetten, zodat u meteen kunt beginnen met plannen.

Deze sjablonen bevatten doorgaans:

Takenlijsten met deadlines en prioriteiten

Statuskolommen om de voortgang bij te houden (Nog te doen, In uitvoering, Klaar)

Automatisering om repetitieve taken te stroomlijnen

Secties voor dagelijkse, wekelijkse of projectgebaseerde planning

🎉 Leuk weetje: De gemiddelde volwassene in het Verenigd Koninkrijk schrijft ongeveer 156 nog te doen lijstjes per jaar, ongeveer 3 per week. 74% zegt dat handgeschreven lijstjes hen helpen om taken beter te onthouden en 68% voelt zich georganiseerder wanneer ze dingen opschrijven.

Wat maakt een goede Monday.com-sjabloon voor nog te doen takenlijsten?

De juiste Monday-to-do-lijst-sjabloon moet een evenwicht vinden tussen structuur en flexibiliteit om dagelijkse prioriteiten te ondersteunen. Hier is waar je op moet letten bij het kiezen van een sjabloon: 👇

Duidelijke taakstructuur met kolommen voor eigenaar, prioriteit en deadline: Zoek een sjabloon waarin taken worden weergegeven met toegewezen eigenaren, deadlines en prioriteiten, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren en hoe belangrijk het is.

Aangepaste statuslabels: Kies een sjabloon waarmee je de voortgang van taken eenvoudig kunt bijhouden met behulp van aanpasbare en kleurrijke labels, zonder dat je daarvoor complexe werkstroom nodig hebt.

Ingebouwde automatisering: kies een sjabloon dat automatisch herinneringen verstuurt, taken naar voren haalt of statussen bijwerkt, waardoor je veel tijd bespaart.

Filteren en sorteren: Zorg ervoor dat u de nog te doen lijst kunt filteren op deadline, persoon of prioriteit, zodat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is.

Delen en samenwerken: Kies een sjabloon dat realtime discussies en het delen van bestanden ondersteunt, zodat gesprekken, werkupdates, aantekeningen en essentiële documenten precies daar blijven waar het werk plaatsvindt.

Voortgangsbijhouden: kies een sjabloon met visuele indicatoren voor voortgang, zoals dashboards, tellers voor voltooide taken, checklistitems of statuswidgets, om gemotiveerd te blijven en op koers te blijven.

🎯 Productiviteitstip: Neem elke ochtend 5 minuten de tijd om alles wat je bezighoudt op één lijst te zetten. Groepeer vervolgens de taken per project of categorie. Zo maak je je hoofd leeg voordat je prioriteiten gaat stellen.

Sjabloon voor takenlijst in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel van alle sjablonen voor takenlijsten die in de blog worden vermeld:

Gratis Monday.com-sjablonen voor takenlijsten

Monday.com biedt enkele van de beste sjablonen voor takenlijsten waarmee je je week kunt plannen, je team kunt synchroniseren of je semester kunt overleven zonder deadlines te missen.

Dit zijn onze topkeuzes:

1. Wekelijkse lijst voor eenvoudig taakbeheer

De sjabloon voor een wekelijkse takenlijst voor eenvoudig taakbeheer biedt u een kant-en-klare structuur om uw hele werkweek te plannen. Taken worden gegroepeerd per weekdag (maandag tot en met vrijdag), zodat u kunt zien wat er elke dag nog te doen is, teamleden kunt taggen en de voortgang kunt bijhouden.

Gebruik deze sjabloon om:

Organiseer uw taken met behulp van de borden 'Deze week' en 'Volgende week' om een duidelijk visueel onderscheid te maken tussen huidige en toekomstige taken

Gebruik kleur-codeerde labels zoals 'Klaar', 'In uitvoering' of aangepaste statussen om een snelle weergave te krijgen van hoe alles ervoor staat

Voeg belangrijke stakeholders, deadlines en projectdetails toe om de coördinatie te verbeteren en heen-en-weer-gepraat te voorkomen

✅ Ideaal voor: Teams of professionals die wekelijkse deliverables beheren voor meerdere klanten of belanghebbenden en die echt zichtbaarheid willen hebben in de status van taken, de werklast en de timing

🎥 Bekijk: Leer taak prioriteren als een CEO

2. Sjabloon voor teamtaaklijst

64% van de werknemers verspilt minstens drie uur per week door inefficiënte samenwerking, en 20% verliest zelfs tot zes uur. Met de sjabloon voor teamtakenlijst kunnen teams meerdere taken, eigenaren, afhankelijkheden en projectfasen beheren vanaf één gedeeld bord.

Gebruik deze sjabloon om:

Bepaal wie de eigenaar is, stel een lijst met prioriteiten op en voeg deadlines toe om duidelijkheid en verantwoordelijkheid te garanderen

Organiseer taken op basis van afdelingen, werkstroom of projectfasen om structuur te behouden en samenwerking te stroomlijnen

Trigger automatiseringen om voltooide taken te archiveren, updates te versturen of items te verplaatsen

✅ Ideaal voor: Cross-functionele teams of afdelingen die beter willen samenwerken, op één lijn willen blijven en hun werklast willen beheren

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen kwijt te raken die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis. Met de taakbeheerfuncties van ClickUp hoeft u zich hier nooit meer zorgen over te maken. Maak met één klik taken aan vanuit chat, taakopmerkingen, documenten en e-mails!

3. Eisenhower Matrix-sjabloon

Als alles urgent lijkt, is het moeilijk om te weten wat echt belangrijk is. Met de Eisenhower Matrix-sjabloon kun je taken prioriteren op basis van urgentie en belangrijkheid met behulp van de beproefde Eisenhower-methode. Taken worden automatisch getagd in kwadranten zoals 'Doen', 'Plannen', 'Delegeren' of 'Eliminerend', zodat je geen tijd meer verspilt aan werk met weinig impact.

Gebruik deze sjabloon om:

Voeg slimme suggesties toe aan elke taak: voer deze uit, delegeer deze, plan deze in of schrap deze, afhankelijk van waar deze in uw prioriteitenschaal staat

Gebruik duidelijke indicatoren zoals 'Klaar', 'In behandeling' of 'Vastgelopen' om direct te zien waar elke taak zich in het kwadrant bevindt

Houd een eenvoudig logboek bij van taken die je hebt gedelegeerd of geschrapt, zodat je niet twee keer hetzelfde hoeft te doen

✅ Ideaal voor: Professionals, managers of solopreneurs die een praktische manier nodig hebben om te beslissen wat hun tijd waard is en wat niet

Een inzicht in leiderschap: Belangrijk ≠ Dringend 🧩 In een toespraak in 1954 zei Eisenhower, onder verwijzing naar een voormalig universiteitsvoorzitter: "Ik heb twee soorten problemen: de dringende en de belangrijke. De dringende zijn niet belangrijk, en de belangrijke zijn nooit dringend." Later nam Stephen Covey dit idee over in zijn boek The 7 Habits of Highly Effective People uit 1989, waarin hij de inmiddels beroemde Eisenhower-matrix (urgent-belangrijk) ontwikkelde.

4. Online sjabloon voor persoonlijk bullet journal

Deze online sjabloon voor een persoonlijk bullet journal biedt de flexibiliteit van handgeschreven logboeken in een overzichtelijk, georganiseerd bord. Wekelijkse logboeken, habit trackers, tijdblokken en statusupdates in één interactieve werkruimte geven je de flexibiliteit om persoonlijke doelen duidelijk en gemakkelijk te plannen, te evalueren en bij te houden.

Gebruik deze sjabloon om:

Deel uw taken en gebeurtenissen week voor week in met ingebouwde tools om prioriteiten, voortgang en bestede tijd bij te houden

Maak uw dagboek boeiender door afbeeldingen, checklist, links of zelfs GIF's in te voegen die uw doelen en mindset weerspiegelen

Tag anderen of laat reacties achter als je bullet journal deel uitmaakt van een project, creatieve samenwerking of gedeelde habit tracker

✅ Ideaal voor: Creatievelingen, studenten en productiviteitsfanaten die hun gewoontes willen bijhouden, persoonlijke taken willen beheren en consistent willen blijven

5. Sjabloon voor studentenagenda

Het beheren van lessen, opdrachten, examens en buitenschoolse activiteiten kan al snel overweldigend worden. De Student Organizer Template helpt studenten om alles bij te houden door elke taak, elk project, elke deadline en elk vak op een duidelijk, overzichtelijk bord te zetten.

Deze sjablonen zijn ontworpen ter vervanging van statische Monday.com-layouts en bieden studenten volledige flexibiliteit met drag-and-drop-taken, voortgangsbalkjes en kleurgecodeerde categorieën voor eenvoudiger tijdbeheer.

Gebruik deze sjabloon om:

Voeg deadlines toe, stel tijdsinschattingen in en krijg een duidelijke weergave van waar uw tijd elke week naartoe gaat

Groepeer uw taken op onderwerp, type opdracht of zelfs clubs en nevenprojecten met behulp van mappen of aangepaste tags

Deel de toegang met collega's voor project-groepen of tag mentoren voor feedback en suggesties

✅ Ideaal voor: Middelbare scholieren en studenten die op zoek zijn naar een slimmere manier om hun schoolwerk te beheren, stress rond deadlines te verminderen en alles in één weergave bij te houden

🌟 Bonus: Werkt u met meerdere tools die elk een aparte login, context en abonnement vereisen? ClickUp Brain MAX is uw AI-aangedreven desktopbegeleider die uw hele digitale werkruimte verenigt. Met de functie Talk to Text kunt u opdrachten en content dicteren en onderweg takenlijsten maken. Het begrijpt ook de context van uw werkruimte en voert status- en voortgangwijzigingen uit zonder dat u door meerdere menu's hoeft te klikken.

6. Aangepast sjabloon voor het onboarden van klanten

Om het hele onboardingproces van clients te helpen beheren, kunt u met de Monday.com-sjabloon voor klantonboarding zien waar elke client zich in het onboardingproces bevindt, met aangepaste velden zoals klantnaam, startdatum, verantwoordelijk teamlid, voortgang en aantekeningen voor elke fase.

De sjabloon biedt verschillende weergaven: Gantt, tabel, tijdlijn en grafiek, zodat u de weergave kunt aanpassen aan verschillende rollen. Managers willen bijvoorbeeld een overkoepelende tijdlijnweergave, terwijl onboarding-specialisten wellicht de voorkeur geven aan een taakgerichte weergave voor een beter beheer.

Gebruik deze sjabloon om:

Automatiseer herinneringen voor deadlines en updates over prioriteit/status voor de toegewezen personen

Schakel tijdsregistratie in om te meten hoe lang elke fase duurt en knelpunten te identificeren

Integreer met Slack, Gmail, Outlook, Zoom en meer om werkstroom te laten draaien zonder handmatige gegevensoverdracht

✅ Ideaal voor: Klantonboardingteams die het onboardingproces willen standaardiseren zonder een complex systeem

📚 Lees ook: Gratis Notion-sjablonen voor takenlijsten om productief te blijven

7. Sjabloon voor wekelijkse taken ontwerpen

Meerdere revisies, tegenstrijdige input, onduidelijke prioriteit en slechte zichtbaarheid van de werklast zijn slechts enkele van de uitdagingen waarmee ontwerpteams te maken hebben. De sjabloon Design Weekly Tasks helpt deze chaos te voorkomen door teams één bord te geven waarop ze wekelijkse taken kunnen plannen, eigendom kunnen toewijzen, de werklast kunnen bijhouden en ontwerpmiddelen visueel kunnen beheren.

Omdat het kan worden geïntegreerd met populaire ontwerptools zoals Adobe Creative Cloud en Dropbox, kunt u eenvoudig bijlagen vanuit uw werkbord toevoegen, delen en bekijken.

Gebruik deze sjabloon om:

Filter taken op teamlid om de werklast van individuen/teams te monitoren en te bepalen waar taken moeten worden herverdeeld

Schakel tussen de Gantt-weergave voor de instelling van taak tijdlijnen en voortgang grafieken of dashboards voor een snel visueel overzicht van wat er op schema ligt of nog moet gebeuren

Kies uit meer dan 30 type kolom, zoals links, bestanden, dropdown, datum, personen, enz., om context toe te voegen aan elk item op je lijst

✅ Ideaal voor: Ontwerpprofessionals en creatieve studio's die op zoek zijn naar een gestructureerd kader voor het beheren van wekelijkse deliverables

8. Sjabloon voor wervingsproces

De sjabloon voor het wervingsproces kan een goede aanvulling zijn op uw toolkit als u het proces van het doorlopen van elke wervingsfase door sollicitanten wilt structureren. Terwijl de Kanban-weergave in één oogopslag duidelijkheid biedt over de pijplijn, zijn dashboards een geweldige manier om verwijzingsbronnen of wervingstrends te visualiseren.

Met aanpasbare, ingebouwde formulieren kunt u ook sollicitaties van kandidaten en verzoeken voor nieuwe posities van projectmanagers verzamelen. Alle verzendingen worden automatisch als nieuwe items aan uw taaklijst toegevoegd.

Gebruik deze sjabloon om:

Maak aangepaste groepen of statuskolommen voor de wervingsfase, afdeling, enz. , voor een betere visualisatie

Koppel gegevens aan een 'Medewerkerslijst'-bord om alle werknemersinformatie na aanstelling te centraliseren

Maak uw HR-bord privé om de vertrouwelijkheid van kandidaten te waarborgen en de toegang te limiet tot alleen geautoriseerde teamleden

✅ Ideaal voor: HR-professionals en wervingsteams die het volledige wervingsproces beheren

9. Sjabloon voor één project

De sjabloon voor één project is ontworpen om één project te beheren, van start tot implementatie, en brengt projectfasen, budget, tijdlijnen, middelen en meer samen in één duidelijk en gecentraliseerd overzicht. Taken kunnen worden georganiseerd in groepen die projectfasen of categorieën weerspiegelen, zoals Planning, Uitvoering, Levering, enz. Bovendien helpen triggergebaseerde automatiseringen om toegewezen personen op de hoogte te stellen, taken te verplaatsen, statussen te wijzigen of herinneringen te sturen voor aankomende deadlines.

Gebruik deze sjabloon om:

Pas dashboard aangepast om de voortgang te volgen en snel realtime inzicht in projecten te krijgen

Maak status- en prioriteit-kolommen om uw team volledige zichtbaarheid te geven in urgente taken

Integreer met Gmail, Dropbox, Jira of Excel om te voorkomen dat u voortdurend van tool moet wisselen tijdens het beheren van projecten

✅ Ideaal voor: Freelancers die zelfstandige projecten beheren en start-ups die een lancering of initiatief uitrollen

📚 Lees ook: Hoe u een effectieve projectlijst maakt en beheert

10. IT-servicedesk-sjabloon

Op zoek naar een manier om IT-verzoeken en incidenten efficiënter te beheren? De IT Service Desk-sjabloon biedt een weergave van alle binnenkomende tickets en hun status in één centrale hub.

Er is een intakeformulier dat gegevens vastlegt zoals informatie over de aanvrager, een beschrijving van het probleem, urgentie, screenshots, enz. Dit formulier kan worden aangepast met velden die relevant zijn voor uw team.

Het bord maakt automatisch groepen aan (bijv. Nieuwe verzoeken, In uitvoering, Opgelost), maar u kunt deze toevoegen of wijzigen op basis van uw werkstroom. De sjabloon kan worden geïntegreerd met Jira, Zendesk, Slack, enz. om een soepele workflow en samenwerking te garanderen.

Gebruik deze sjabloon om:

Geef technici en managers zichtbaarheid in de status van de wachtrij en de werklast

Automatisering van het toewijzen van tickets aan een beschikbare technicus en notificaties/herinneringen

Maak dashboard voor belangrijke statistieken, zoals gemiddelde oplostijd, ticketvolume of klanttevredenheidsscore

✅ Ideaal voor: IT- en technische ondersteuningsteams die wijzigingsverzoeken, incidentrapporten, apparaatondersteuning en tickets voor probleemoplossing beheren

💡 Pro-tip: Sjablonen zijn geweldig, maar door ze te combineren met de juiste takenlijst-apps kun je je productiviteit nog verder verhogen. Van het bijhouden van taken tot teamsamenwerking, met de juiste app kun je alles op één plek beheren. Het is alsof je een slimme planner hebt die met je werkt, niet alleen voor je.

Monday.com-sjablonen voor nog te doen lijst Limiet

Hoewel Monday.com visueel aantrekkelijke en flexibele sjablonen biedt, hebben gebruikers af en toe enkele limieten gesignaleerd:

De sjablonen bieden basischecklists die niet worden ondersteund voor geneste stappen of subtaak binnen checklists

Geen native tijdsregistratie op taakniveau; externe tools zijn vereist voor gedetailleerde rapportage

Taken kunnen niet automatisch worden gekoppeld tussen verschillende borden voor afhankelijkheden of kruisverwijzingen

Visuele tabelgebaseerde lay-outs zijn niet flexibel genoeg voor kalender- of Kanban-weergaven op mobiele apparaten

💡 Bonus: Probeer AI-aangedreven nog te doen-apps met geavanceerde functies zoals automatische prioritering van taken, slimme planning, natuurlijke taalinvoer en taaksuggesties op basis van uw gewoonten en voorkeuren.

Alternatieve Monday.com-sjablonen

Door de toenemende limieten van Monday.com-sjablonen stappen veel teams actief over op slimmere alternatieven voor Monday. ClickUp is daar een van.

ClickUp is een alles-in-één app voor werk waarmee je taken, documenten, doelen, chats en werkstroom vanuit één interface kunt beheren. Het biedt een breed scala aan gratis, aanpasbare sjablonen voor takenlijsten die eenvoudiger in te stellen en gemakkelijker aan te passen zijn.

Hieronder hebben we de beste ClickUp-sjablonen voor takenlijsten voor je geselecteerd, die je meteen kunt gebruiken.

1. ClickUp Basic-sjabloon voor takenlijst

Gratis sjabloon downloaden Blijf georganiseerd en krijg dingen moeiteloos gedaan met de ClickUp Basic-sjabloon voor takenlijsten

De ClickUp Basic Nog te doen To-Do List Template is een plug-and-play-sjabloon voor taakbeheer dat is ontworpen voor snelheid en eenvoud. Het wordt geleverd met vooraf ingestelde statussen, zoals 'To-Do' en 'Voltooid', en is beschikbaar in zowel bord- als lijstweergave.

Met een volledig aanpasbare structuur is het perfect voor wie snel met minimale inspanning een functie wil. Gebruik deze sjabloon om:

Beheer uw actiepunten met slechts twee kernstatus voor meer duidelijkheid

Pas uw workflowweergave aan op basis van hoe u graag plant en voortgang visualiseert

Gebruik eenvoudige filters om openstaande of voltooide taken te markeren zonder afleiding

✅ Ideaal voor: Invoer professionals, beheerders of individuele gebruikers die op zoek zijn naar een eenvoudige taakvolgsysteem zonder overweldigende functies

🎥 Bekijk: Hoe maak je een wekelijkse Nog te doen-lijst in ClickUp?

2. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse nog te doen lijst

Gratis sjabloon downloaden Deel eenvoudig op en blijf op schema met je dagelijkse klusjes met behulp van de ClickUp Daily Nog te doen Lijst Sjabloon

De ClickUp Daily Nog te Doen Lijst Sjabloon is gemaakt voor gebruikers die op een gestructureerde maar flexibele manier elke dag bewust willen plannen. Het vereenvoudigt uw werkstroom door u ruimte te geven om dagelijkse taken te noteren, ze op prioriteit te ordenen en uur na uur op schema te blijven.

Gebruik deze sjabloon om:

Houd dagelijkse gewoontes en routines bij om goed gedrag te versterken en groepeer uw taken op basis van prioriteit, locatie, categorie of werkstroom fase

Bewaar aantekeningen, SOP's of ondersteunend materiaal gekoppeld aan uw dagelijkse werkstroom met ClickUp Docs

Stel triggers en waarschuwingen in en gebruik checklist om acties met meerdere stappen te vereenvoudigen voor een betere uitvoering

✅ Ideaal voor: Professionals, freelancers of mensen die hun persoonlijke productiviteit willen verhogen en hun dagelijkse planning en gewoontes willen bijhouden

3. ClickUp-kalender To-do-lijstsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Plan uw taken en beheer uw werkuren efficiënt met de kalender-to-do-lijst-sjabloon van ClickUp

De ClickUp Kalender Nog te doen To-Do List Sjabloon is ontwikkeld om u te helpen bij het plannen van wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse werk, met volledige controle over categorieën, rollen en prioriteiten. U kunt schakelen tussen meerdere aangepaste weergaven, zoals Gantt, Lijst of Kalender, zodat u deze kunt afstemmen op uw planningsstijl.

Gebruik deze sjabloon om:

Dien het formulier Verzoek om vergadering in om een vergadering met een collega of teamgenoot voor te stellen, inclusief het doel, de deelnemers, hun rollen en de urgentie van het gesprek

Weergave van al uw geplande vergaderingen voor de maand in de By Role-kalender, die is voorzien van kleur op basis van de rol van elke deelnemer, waardoor u gemakkelijk maandelijkse afspraken kunt controleren en snel de rol van elke persoon kunt identificeren, rechtstreeks vanuit de kaart

✅ Ideaal voor: Professionals en freelancers die drukke agenda's beheren met meerdere projecten, deadlines en toewijzingen

4. ClickUp-sjabloon voor werk-to-do-lijst

Gratis sjabloon downloaden Breng al uw werk-taak samen op één plek met de ClickUp Work Nog te doen Lijst Sjabloon

De ClickUp Work-to-do-lijstsjabloon is een robuust, alles-in-één taakbeheersysteem waarmee je gedetailleerde informatie kunt toevoegen, zoals taaktype, belangrijke aantekeningen, contact-e-mail, bronnen en frequentie, om taken op het werk bij te houden.

Gebruik deze sjabloon om:

Bekijk al uw taken die voor de week zijn gepland in de weekkalenderweergave om op schema te blijven en gemakkelijk vrije tijd in uw dag te vinden.

Gebruik de maandelijkse kalenderweergave om al uw taken voor de hele maand te bekijken, zodat u gemakkelijk kunt zien welke dagen nog vrij zijn en welke al volgeboekt zijn.

✅ Ideaal voor: Teams en professionals die meerfasige projecten of dagelijkse activiteiten beheren en een centrale ruimte nodig hebben om hun werk te organiseren, prioriteiten te stellen en bij te houden.

💡 Pro-tip: combineer ClickUp Brain met een willekeurige sjabloon voor takenlijsten (zoals Basic, Daily, Calendar of Work Checklists) om routinematige planning te automatiseren en je werkruimte overzichtelijk en op orde te houden. Geef de volgende opdracht: "Zet het doel 'E-mailcampagne lanceren voor vrijdag' om in een uitvoerbare takenlijst met tijdsinschattingen." Maak een bruikbare nog te doen-lijst met tijdsinschattingen met behulp van ClickUp Brain.

5. ClickUp-sjabloon voor activiteitenlijst

Gratis sjabloon downloaden Verdeel uw project in uitvoerbare stappen en pak het gemakkelijk aan met behulp van de ClickUp-activiteitenlijst-sjabloon.

De ClickUp-activiteitenlijst-sjabloon biedt een gecentraliseerde en gestructureerde oplossing voor het beheren van alles, van eenvoudige takenlijsten tot gedetailleerde sprintplannen en complexe projecttijdlijnen.

Aangepaste velden, zoals taaktype, urgentie en tijdlijn, helpen je activiteiten in logische groepen te ordenen voor een beter zichtbaarheid en meer controle.

Gebruik deze sjabloon om:

Verdeel verantwoordelijkheden efficiënt en voorkom overbelasting van middelen met de werklastweergave

Stel afhankelijkheidsrelaties tussen subtaaken vast om te laten zien wat er vóór of na een specifieke activiteit moet gebeuren.

✅ Ideaal voor: Projectmanagers, accountmanagers en teamleiders die meerdere clientprojecten tegelijkertijd beheren.

📚 Lees meer: Beste voorbeelden van takenlijsten

6. ClickUp-sjabloon voor taakbeheer

Gratis sjabloon downloaden Houd elk detail, groot of klein, onder controle met de taakbeheersjabloon van ClickUp.

De ClickUp-sjabloon voor taakbeheer is een krachtige oplossing voor teams die elke taak, hoe groot of klein ook, onder controle willen houden. Taken kunnen worden gegroepeerd in uitvoerbare categorieën, zoals Ideeën, Actiepunten en Backlogs.

Pas de installatie aan uw voorkeursstijl aan, of dat nu betekent dat u uw week visualiseert, taken delegeert op basis van de capaciteit van uw team of taken beheert op basis van urgentie.

Gebruik deze sjabloon om:

Sorteer taken op basis van prioriteit (urgent, hoog, normaal, laag) of groepeer ze per afdeling voor volledige zichtbaarheid en verantwoordelijkheid.

Schakel over naar de bordweergave om taken als kaarten in kolommen te zien en toegewezen personen, deadlines en prioriteit labels toe te voegen.

Open de kalenderweergave om de taken van het team per dag, week of maand te bekijken en klik op een datum om snel een nieuwe taak aan te maken met details zoals titel, beschrijving, prioriteit of toegewezen persoon.

✅ Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders en operationele coördinatoren die complexe taken en werklasten over meerdere teams heen beheren.

📚 Lees meer: Beste software voor taakbeheer

7. ClickUp-sjabloon voor verhuisc checklist

Gratis sjabloon downloaden Plan uw verhuizing met vertrouwen met behulp van de ClickUp-verhuizerschecklist-sjabloon.

De ClickUp-verhuisc checklist-sjabloon helpt je structuur en rust te brengen in een van de meest chaotische ervaringen in het leven, namelijk verhuizen of kantoorverhuizingen. Met verschillende taakcategorieën, zoals 'Voor de verhuizing' en 'Verhuisdag', helpt het je om je voor te bereiden en elke fase methodisch aan te pakken.

Dankzij de slimme groepering en vooraf ingevulde checklist kunt u zich meer concentreren op het afhandelen van taken dan op stress.

Gebruik deze sjabloon om:

Wijs teamleden of familieleden taken toe met behulp van aangepaste velden voor toegewezen personen, zodat iedereen weet wie wat doet.

Gebruik het gedeelte Opmerkingen om afspraken met verhuizers, inpaktips of speciale instructies direct in de taak vast te leggen.

Maak gebruik van de ingebouwde voortgangsbalk en lijstweergaven om direct te zien wat er al is klaar en wat er nog moet gebeuren.

✅ Ideaal voor: Huiseigenaren, officemanagers en verhuiscoördinatoren die een stap-voor-stap plan willen om verhuizingen soepel te beheren en uit te voeren

👀 Wist je dat? De gemiddelde Amerikaan verhuist ongeveer 11,7 keer tijdens zijn leven.

8. ClickUp-sjabloon voor bucketlist

Gratis sjabloon downloaden Maak van elke droom een doel met een doordachte planning met behulp van de ClickUp Bucket List-sjabloon

De ClickUp Bucket List Template is uw ideale hulpmiddel om uw bucketlist-dromen om te zetten in haalbare doelen. Het helpt u alles in kaart te brengen, van exotische vakanties tot once-in-a-lifetime-ervaringen, met behulp van visuele elementen zoals kleurgecodeerde categorieën en aangepaste velden.

Het bevat drie lijsten: plaatsen om te verkennen, gerechten om te proberen en activiteiten. Op mapniveau kunt u al uw invoeren bekijken, geordend per lijst, zodat u alles gemakkelijk op één plek kunt bijhouden.

Gebruik deze sjabloon om:

Schakel over naar de bordweergave om uw invoeren te bekijken met de bijgevoegde foto's als omslag – perfect voor een visuele boost van inspiratie

Gebruik de weergave 'Per persoon' om activiteiten te categoriseren die u alleen of met uw partner, vrienden of familie nog te doen wilt doen, en gebruik de weergave 'Per continent' om ze op locatie te categoriseren

Gebruik subcategorieën zoals 'Reizen', 'Natuur' of 'Gewoon voor de lol' om elke taak in context te plaatsen

✅ Ideaal voor: Iedereen die structuur, samenwerking en wat extra spanning wil brengen in het plannen van zijn of haar bucketlist

9. ClickUp-opdracht voor klasopdrachten Nog te doen-lijst sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Beheer eenvoudig de voortgang en opdrachten van studenten met de sjabloon voor klasopdrachten van ClickUp

De ClickUp Class Assignments Nog te doen-lijst sjabloon is het ultieme academische planningsbord voor docenten en professoren die meerdere klassen, opdrachten en beoordelingscycli beheren. Gebruik tools zoals tijdsregistratie, afhankelijkheden en e-mailintegratie om elke stap te stroomlijnen, van het plannen van lessen tot het inplannen van taken en het beoordelen van opdrachten.

Gebruik deze sjabloon om:

Schakel tussen weergaven zoals 'Examens', 'Papers' en 'Lijst' om taken te visualiseren in formaten die passen bij uw manier van lesgeven

Houd elke opdracht bij, van 'Niet gestart' tot 'Voltooien', zodat je niets over het hoofd ziet

Categoriseer opdrachten op basis van type, zoals 'Behandelde onderwerpen' of 'Opdrachtcijfer', om klastaak snel te sorteren en te prioriteren

✅ Ideaal voor: Docenten, academische coördinatoren en professoren die de werkstroom van opdrachten, beoordelingen en de voortgang van studenten voor meerdere klassen beheren

10. ClickUp Nog te doen-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Pak je dagelijkse taken met minder stress aan met behulp van ClickUp's Getting Things Done-sjabloon

De ClickUp Getting Things Done-sjabloon brengt de GTD-productiviteit van David Allen tot leven met een goed gestructureerde werkruimte die u helpt bij het verzamelen, verwerken, organiseren en uitvoeren van taken met duidelijkheid.

Met aangepaste weergaven, op acties gebaseerde statussen en vooraf gedefinieerde categorieën zoals 'Volgende taken', 'In afwachting van' of 'Ooit/Misschien' kunt u urgente taken prioriteren en niet-urgente ideeën uitstellen zonder ze uit het oog te verliezen.

Gebruik deze sjabloon om:

Voeg tags toe zoals 'Context', 'Inspanning' en 'Geblokkeerd' om duidelijkheid te scheppen over de benodigde tijd, huidige blokken of het aandachtsgebied

Verplaats taken automatisch van 'Inbox' naar 'Gepland' zodra een deadline is toegevoegd, of pas weergaven aan op basis van de geselecteerde context of prioriteit

Krijg toegang tot ingebouwde SOP's, vergader-aantekeningen en documenten voor het delen van ideeën, rechtstreeks vanuit de werkruimte, zodat uw team gemakkelijk op één lijn kan blijven

✅ Ideaal voor: Professionals, productiviteit-liefhebbers en GTD-aanhangers die een gestructureerd, herhaalbaar systeem willen om taken, toewijzingen en doelen op alle levensgebieden bij te houden

💡 Pro-tip: Gebruik de hiërarchie van ClickUp om de GTD-methode onder de knie te krijgen. Verdeel taken in lijsten, groepeer die lijsten in mappen en organiseer mappen onder ruimtes. Deze structuur helpt je om te sorteren, prioriteiten te stellen en actie te ondernemen zonder je overweldigd te voelen

11. ClickUp-sjabloon voor takenlijst voor woningrenovatie

Gratis sjabloon downloaden Houd uw huisrenovaties op schema en zonder stress met de ClickUp-sjabloon voor een takenlijst voor huisrenovaties

Of u nu één kamer wilt verbouwen of uw hele huis wilt renoveren, de ClickUp-sjabloon voor een takenlijst voor woningrenovatie helpt u met alles, van budgettering en planning tot het bijhouden van het werk van aannemers en de voltooiing van taken. De bordweergave helpt u de voortgang van het project en de prioriteit te visualiseren, terwijl de tijdlijnweergave zorgt voor een soepele werkstroom van taken in de loop van de tijd.

Je hebt ook de mogelijkheid om een aangepast renovatiebudget op te stellen en bij te houden, zodat je je financiën en taakbeheer onder controle hebt.

Gebruik deze sjabloon om:

Gebruik speciale velden om de uitgaven voor elke renovatietak te registreren en bij te houden, zodat u een nauwkeurig budget kunt opstellen en zichtbaarheid hebt in uw uitgaven

Groepeer en organiseer taken op basis van verschillende ruimtes in huis, zoals de keuken, kinderkamer of badkamer, om parallelle werkstromen efficiënt te beheren

Voeg subtaken of aantekeningen toe voor details zoals instructies voor aannemers of de beschikbaarheid van materialen, zonder uw hoofdtaaklijst onoverzichtelijk te maken

✅ Ideaal voor: Huiseigenaren, interieurontwerpers of projectmanagers die renovatieprojecten willen vereenvoudigen en stroomlijnen met duidelijkheid over kosten, tijdlijn en taak

📚 Lees ook: Gratis Asana-sjablonen voor takenlijsten om taken te organiseren

12. ClickUp digitale product-to-do-lijstsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd uw digitale producttaken georganiseerd in een overzichtelijk document-format met de ClickUp Digital Product Nog te doen Lijst Sjabloon

De ClickUp Digital Product Nog te doen Lijst Vereenvoudigt de hele levenscyclus van uw digitale product, van brainstormen en ontwerpen tot verpakking en promotie.

In plaats van losstaande tools of plakbriefjes te beheren, organiseert deze sjabloon alles in één deelbaar documentformat en kan deze worden aangepast op basis van uw vaardigheidsniveau en specifieke projecttype

Gebruik deze sjabloon om:

Plan verschillende middelen, zoals werkboeken, werkbladen, mockups of diapresentaties, afhankelijk van uw producttype

Houd alle creatieve taken bij, inclusief socialemediacontent per platform, opt-ins en e-mailassets

Gebruik selectievakjes voor taken zoals het opstellen van leadmagneten en productgebruiksgidsen om uw funnel voor te bereiden

✅ Ideaal voor: makers, cursusontwikkelaars of coaches die een gestructureerde checklist willen om digitale producten gemakkelijk te lanceren en te promoten

👀 Wist je dat? Experts raden drie aparte nog te doen-lijstjes aan voor volwassenen met ADHD: Een korte dagelijkse lijst (3-5 belangrijkste taken)

Een langetermijnlijst voor grotere projecten, en

Een routinelijst voor dagelijkse gewoontes, zoals medicijnen of maaltijden

13. ClickUp-sjabloon voor takenlijst voor het plannen van een feestje

Gratis sjabloon downloaden Plan elk detail van uw gebeurtenis met gemak met behulp van ClickUp's sjabloon voor het plannen van feesten

De ClickUp-sjabloon voor het plannen van een feest maakt de coördinatie van een feest soepeler door uw evenementen-nog te doen te organiseren in drie belangrijke fases: voorbereiding, de dag van het evenement en afsluiting van het evenement.

Het bevat vooraf opgestelde lijsten voor evenementmarketing, registratie, creatief ontwerp en afsluitende taken, die u allemaal kunt aanpassen of uitbreiden. U kunt ook aparte tijdlijnen instellen voor elk evenement (zoals een verlovingsfeest van 17.00 tot 22.00 uur of een repetitiediner van 18.00 tot 21.00 uur) om planningconflicten te voorkomen.

Gebruik deze sjabloon om:

Gebruik visuele indicatoren en subtaak om lopende taken te beheren en iedereen op één lijn te houden

Beheer alles, van locatie en catering tot definitieve betalingen, met vooraf opgestelde secties voor elk aspect van het gebeurtenis

Houd uitgaven per gebeurtenis bij om te hoge uitgaven te voorkomen

✅ Ideaal voor: Het beheren van gebeurtenissen zoals verlovingsfeesten, teamfeesten of mijlpalen die een gestructureerde planning en coördinatie in verschillende fases vereisen

📚 Lees ook: Esthetische ideeën voor takenlijsten voor productiviteit

14. ClickUp-sjabloon voor zelfzorg-to-do-lijst

Gratis sjabloon downloaden Organiseer uw activiteiten om u te concentreren op de sleutelaspecten van uw leven met de sjabloon voor zelfzorgplannen van ClickUp

Als je op zoek bent naar een gestructureerde zelfzorgroutine die je geest, lichaam en ziel voedt, dan is de ClickUp Self-Care Nog te doen Lijst Sjabloon de perfecte planner voor jou.

Met deze zorgvuldig ontworpen sjabloon kun je taken indelen in welzijnstypen, categorieën voor zelfzorg toewijzen en je voortgang bijhouden met behulp van zes statuslabels, zoals 'Op schema', 'Niet op schema' en 'Overweldigend'

Gebruik deze sjabloon om:

Groepeer uw taken onder 'Geest', 'Lichaam' of 'Ziel' en classificeer ze verder op activiteitstype, zoals 'Schermtijd', 'Schoonheid', 'Gezondheid' of 'Hobby'

Gebruik de kolommen voor referenties en aantekeningen om herinneringen, best practices of motiverende tips als bijlage aan elke activiteit te koppelen

Zie in één oogopslag welk aspect van uw welzijn aandacht nodig heeft dankzij een kleurgecodeerde, overzichtelijke lay-out

✅ Ideaal voor: Personen die een consistente en gepersonaliseerde zelfzorgroutine willen opbouwen met duidelijk omschreven doelen en de voortgang bijhouden

📚 Lees ook: Hoe u ClickUp kunt gebruiken voor het stellen en bijhouden van doelen

15. ClickUp-sjabloon voor kwaliteitscontrolechecklist

Gratis sjabloon downloaden Zorg ervoor dat uw producten en processen aan de eisen voldoen met de checklist voor kwaliteitscontrole van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor kwantiteitscontrole checklist is een speciaal ontworpen werkruimte om ervoor te zorgen dat elk product of proces aan de hoogste normen voldoet voordat het wordt vrijgegeven.

Met vooraf gedefinieerde velden voor statusupdates, categorisering en opmerkingen helpt het teams om te voldoen aan alle kwaliteitsnormen, of het nu gaat om cruciale productiecontroles of kleine correcties.

Gebruik deze sjabloon om:

Categoriseer elke taak als klein, groot of cruciaal om de focus van het team en escalatiepaden te sturen, en gebruik aangepaste statussen zoals 'Nieuwe goedkeuring', 'In behandeling' of 'Goedgekeurd' om de besluitvorming te stroomlijnen

Gebruik automatisering zonder code om updates te triggeren op basis van voltooide taken of feedback voor soepelere processen

Leg opmerkingen, resultaat en testprocedures vast in speciale aangepaste velden voor volledige documentatie en traceerbaarheid

✅ Ideaal voor: QA-teams en operationele leidinggevenden die een robuust systeem nodig hebben om de kwaliteitsnaleving in elke fase van de productlevenscyclus te waarborgen

16. ClickUp SEO checklist-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Ontdek en verhelp hiaten in uw SEO-strategie met de ClickUp SEO checklist-sjabloon

De ClickUp SEO Checklist-sjabloon biedt een gestructureerd en duidelijk overzicht van uw volledige SEO-strategie. Het helpt u complexe taken op te splitsen in beheersbare stappen verspreid over meerdere pagina's, zoals productvermeldingen, blogs en contactformulieren.

Van het beheren van on-page SEO en het repareren van gebroken links tot het bijhouden van de kwaliteit van metadata: het biedt flexibele categorisering en visuele tracking die zich aanpassen aan uw werkstroom.

Gebruik deze sjabloon om:

Maak checklist-kolommen voor specifieke SEO-pagina-typen zoals de startpagina, veelgestelde vragen, productpagina's en meer voor target optimalisatie

Schakel tussen de weergave Teamcapaciteit en de weergave SEO-checklist om de werklast van het team te beoordelen en hiaten in het proces op te sporen

Voer metadatatypes, belangrijkheidsniveaus en ernst van problemen in om de prioriteit van taken te evalueren en SEO-compliance te garanderen

✅ Ideaal voor: SEO-professionals en marketingteams die op zoek zijn naar een gecentraliseerde, geschikte tool om on-page en technische SEO-taken efficiënt te beheren

📌 Bonus: Wil je je SEO-werkstroom stroomlijnen? Gebruik de sjabloon met deze slimme strategieën: Wijs uw team taken toe zoals trefwoordonderzoek, contentupdates en backlink-audits met duidelijke prioriteiten en houd on-page en off-page SEO-taken op één plek bij

Stel deadlines en afhankelijkheden in om technische oplossingen en algoritme-updates bij te houden

Gebruik ClickUp Dashboard om SEO-prestaties, trefwoordimplementatie en verkeersimpact te monitoren

Koppel het aan ClickUp Brain om automatisch metatags en blogoverzichten te genereren of SEO-lacunes in uw content op te sporen

17. ClickUp-sjabloon voor wervingschecklist

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn uw wervingsproces en neem nieuwe teamleden in dienst met behulp van ClickUp's sjabloon voor wervingschecklists

De ClickUp-sjabloon voor de wervingschecklist helpt u elke stap van uw wervingsproces te stroomlijnen. Het bevat checklists voor alles, van vacatureplaatsing tot het inwerken van nieuwe medewerkers. Het verdeelt wervingstaken in uitvoerbare fasen, zoals sourcing, screening, sollicitatiegesprekken en documentatie.

Bovendien centraliseert het de communicatie en feedback dankzij de ingebouwde commentaarsecties, bijlagen en status bijhouden.

Gebruik deze sjabloon om:

Wijs verantwoordelijkheden toe, houd de voortgang bij met de ClickUp Gantt Chart-weergave en synchroniseer iedereen met realtime statusupdates

Voeg cv-bijlagen toe, voeg feedback over sollicitatiegesprekken toe en beheer alle kandidaatgegevens in één centraal weergave

Gebruik labels zoals Hoog, Gemiddeld en Laag om je te concentreren op tijdgevoelige rollen en cruciale actiepunten

✅ Ideaal voor: HR-teams, recruiters en wervingsmanagers die de werkstroom van kandidaten efficiënt willen beheren en een gestructureerd, foutloos wervingsproces willen garanderen

👀 Wist je dat? Uit een wereldwijd onderzoek onder meer dan 40.000 bedrijven in 42 landen bleek dat 74% van de werkgevers moeite heeft om geschoold personeel te vinden. Een eenvoudige checklist sjabloon kan structuur brengen. Het helpt je om: Standaardiseer uw proces om te voorkomen dat u stappen overslaat of overhaaste beslissingen neemt

Versnel het wervingsproces door alle belanghebbenden op één lijn te houden

Zorg voor een betere kandidaatervaring door tijdige communicatie en duidelijke rolleisen te garanderen

18. ClickUp-sjabloon voor projectchecklist

Gratis sjabloon downloaden Houd de project-taken van uw team georganiseerd en op schema met de ClickUp-projectchecklist-sjabloon

De ClickUp-projectchecklist-sjabloon brengt orde en zichtbaarheid in zelfs de meest chaotische projecten met een checklist-first-aanpak.

Met gedetailleerde lijstweergaven, voortgangsbalkjes en goedkeuringsfasen krijgt u een glashelder overzicht van wat er gebeurt en wat er nog moet gebeuren. Het ondersteunt ook uitgebreide aangepaste mogelijkheden met afhankelijkheden, prioriteitstags en tijdsregistratie om u te helpen uw middelen en werkstroom effectief te beheren.

Gebruik deze sjabloon om:

Maak eenvoudig onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke taken, zodat uw team weet waar het zich eerst op moet richten

Voorkom voortijdige starts door de instelling van taakrelaties die zorgen voor de juiste volgorde van uitvoering

Gebruik tijdsregistratie en bewerkbare deadlines om het gebruik van middelen te optimaliseren en de flexibiliteit van projecten te verbeteren

Houd de voltooiing van taken, knelpunten en werklast bij met visuele ClickUp-dashboards die alles samenbrengen

✅ Ideaal voor: Teams en projectmanagers die een eenvoudige maar krachtige manier nodig hebben om projecten efficiënt uit te voeren, bij te houden en af te ronden, over verschillende afdelingen heen

📚 Lees meer: Checklist voor projectmanagement

19. ClickUp-sjabloon voor vakantiechecklist

Gratis sjabloon downloaden Maak het plannen van uw vakantie eenvoudiger en overzichtelijker met de ClickUp-sjabloon voor vakantiechecklists

De ClickUp-sjabloon voor vakantiechecklists is uw assistent voor het plannen van reizen, of het nu gaat om korte weekendjes weg of langere vakanties.

Het helpt je om alle taken voor je reis op één plek te ordenen, met een duidelijk overzicht van de status van items en details zoals reisdata, reisgenoten, type vakantie en reiscategorie. Door te visualiseren wat er nog moet gebeuren, wat je al hebt ingepakt of wat je nog moet kopen, breng je orde in de chaos van het inpakken.

Gebruik deze sjabloon om:

Categoriseer items met behulp van het veld 'Vakantiereizen' om alles te groeperen onder strand, kamperen, roadtrip of een ander type reis naar keuze

Groepeer items op type (bijv. kleding, toiletartikelen) en houd de hoeveelheden bij met het veld 'Hoeveelheid', zodat u nooit te weinig of te veel inpakt

Maak gebruik van de functie 'Opmerkingen toewijzen' van ClickUp om de verpakkings- of voorbereidingstaken te verdelen onder leden en deadlines vast te stellen voor vertrek

✅ Ideaal voor: Reizigers die slimmer willen inpakken en volledig georganiseerd willen blijven voor verschillende soorten reizen zonder stress

20. ClickUp-sjabloon voor pensioenchecklist

Gratis sjabloon downloaden Houd de uitgaven voor je bucketlist bij en plan belangrijke pensioendoelen met de ClickUp-sjabloon voor je pensioenchecklist

De ClickUp-sjabloon voor uw pensioenchecklist is een oplossing die is ontworpen om elk aspect van uw pensioenplanning te vereenvoudigen, zowel financieel als persoonlijk.

Met speciale pagina's voor financiën en pensioenactiviteiten kunnen gebruikers aangepaste financiële doelen invoeren, pensioen tijdlijnen opstellen en alle taken en documenten organiseren.

Gebruik deze sjabloon om:

Leg doelstellingen zoals pensioeninkomen, beleggingen en account vast onder duidelijke checklistitems

Voeg reisplannen, hobby's en activiteiten na uw carrière toe aan een speciaal gedeelte om uw ideale levensstijl na uw pensioen te visualiseren

Voeg links toe naar betrouwbare bronnen die uw planningsproces vereenvoudigen

✅ Ideaal voor: Individuen of koppels die hun financiële doelen en levensstijlplannen voor hun pensioen op een georganiseerde manier in kaart brengen

Maak uw dagen overzichtelijker met een gratis ClickUp-sjabloon

Hoewel Monday.com solide sjablonen voor takenlijsten biedt, gaat ClickUp nog een stap verder met zijn flexibiliteit, diepgang, gebruiksgemak en geavanceerde functies.

Met functies zoals dashboard, aangepaste weergaven, tijdsregistratie en zelfs ingebouwde AI neemt ClickUp de druk weg en biedt het je een slimmere manier om je taken te beheren.

Als je op zoek bent naar een tool die meegroeit met je taken (en je leven), dan zijn de to-do-lijst-sjablonen van ClickUp echt moeilijk te verslaan.

