10 modelli gratuiti di monitoraggio dell'apprendimento delle competenze

Secondo il rapporto "The Future of Jobs" del World Economic Forum, il 63% dei datori di lavoro identifica le lacune nelle competenze come uno dei principali ostacoli alla trasformazione aziendale. Tuttavia, pochissimi hanno una visione chiara e aggiornata delle competenze disponibili all'interno della propria forza lavoro.

È qui che i tracker per l'apprendimento delle competenze possono essere d'aiuto.

Questo articolo ti guida alla scoperta di 10 modelli gratuiti e pronti all'uso per il monitoraggio dell'apprendimento delle competenze. Questi modelli coprono tutto, dai piani di sviluppo individuali alle matrici di competenze e abilità a livello di team. Ti mostreremo anche come utilizzarli in modo che la visibilità delle capacità del tuo team sia sempre alta e sfruttabile.

Panoramica dei modelli gratuiti per il monitoraggio dell'apprendimento delle competenze

📚 Leggi anche: I migliori software di monitoraggio della formazione per i team

Che cos'è un modello di tracker per l'apprendimento delle competenze?

Un modello di tracker per l'apprendimento delle competenze è uno schema predefinito che aiuta le persone e i team a documentare, monitorare e misurare lo stato dell'acquisizione di nuove competenze.

La maggior parte delle organizzazioni ha difficoltà a gestire i dati frammentati relativi alle competenze e alle capacità dei propri dipendenti. Le informazioni sono sparse tra fogli di calcolo e cartelle, e i manager perdono di vista chi è stato formato su cosa.

Questa frammentazione crea enormi punti ciechi quando pianifichi i progetti, decidi le promozioni o investi nella formazione. I team finiscono per duplicare il lavoro richiesto per la formazione e trascurare lacune critiche nelle competenze perché mancano i dati.

Grazie a modelli strutturati, non dovrai più indovinare chi sa cosa. Utilizzando queste matrici delle competenze, potrai visualizzare le competenze attuali, effettuare il monitoraggio delle attività cardine dell'apprendimento e identificare dove è necessario un approfondimento. 👀

💡 Suggerimento da esperto: Elimina la proliferazione di strumenti e consolida i dati relativi allo sviluppo della tua forza lavoro con i campi personalizzati di ClickUp. Puoi formattare, organizzare e aggiungere contesto alle attività creando elenchi a discesa per i livelli di competenza o aggiungendo campi data per il monitoraggio delle certificazioni.

📮ClickUp Insight: Il 33% dei nostri intervistati indica lo sviluppo delle competenze come uno dei casi d'uso dell'IA che più li interessa. Ad esempio, i lavoratori non tecnici potrebbero voler imparare a creare snippet di codice per una pagina web utilizzando uno strumento di IA. In questi casi, maggiore è il contesto di cui l'IA dispone riguardo al tuo lavoro, migliori saranno le sue risposte. In quanto app completa per il lavoro, l'IA di ClickUp eccelle in questo. Sa su quale progetto stai lavorando e può consigliarti passaggi specifici o persino eseguire facilmente attività come la creazione di snippet di codice.

🎥 Sviluppare abitudini di apprendimento costanti è essenziale per lo sviluppo delle competenze, e gli strumenti di monitoraggio basati sull'IA possono aiutare ad automatizzare questo processo. Guarda questo video per scoprire come i tracker delle abitudini basati sull'IA integrano i sistemi di apprendimento delle competenze, monitorando i tuoi progressi quotidiani e aiutandoti a mantenere l'impegno.

10 modelli gratuiti di tracker per l'apprendimento delle competenze per i team

Creare un sistema di monitoraggio da zero richiede in genere dalle 4 alle 8 ore di configurazione, oltre alla manutenzione continua. Inoltre, la maggior parte dei fogli di calcolo fai-da-te viene abbandonata entro tre mesi.

Inizia subito al monitoraggio delle competenze utilizzando i modelli di ClickUp. Sfoglia i modelli predefiniti per Spazi, Cartelle e Elenchi, quindi personalizzali in base al tuo flusso di lavoro. ✨

1. Modello di mappatura delle competenze di ClickUp

Scarica il modello gratis Organizza e effettua il monitoraggio delle competenze dei tuoi dipendenti utilizzando il modello di mappatura delle competenze di ClickUp

Il modello di mappatura delle competenze di ClickUp ti offre una visione d'insieme delle competenze del tuo team. Puoi utilizzarlo per organizzare le competenze per reparto, ruolo o progetto e individuare immediatamente le lacune.

Un responsabile tecnico può utilizzarlo per mappare le competenze tecniche all'interno di un team in crescita e identificare rapidamente le priorità di formazione.

🻌 Perché utilizzare questo modello:

Imposta scale di competenza personalizzabili per vedere esattamente in quali ambiti il tuo team eccelle

Passa istantaneamente dal monitoraggio a livello individuale a quello a livello di team con le diverse viste di ClickUp

Filtra i dipendenti certificati o altamente qualificati quando assegni il lavoro con l'aiuto dei campi personalizzati

Riassumi automaticamente la distribuzione delle competenze ed evidenzia le lacune utilizzando ClickUp Brain

🚀 Ideale per: Teams che necessitano di una panoramica visiva delle competenze tra i vari reparti o ruoli.

💟 Bonus: Trasforma il tuo tracker delle competenze in un vero e proprio "centro di comando delle competenze" in tempo reale con ClickUp Brain MAX. Con Brain MAX, puoi gestire la tua matrice di competenze e abilità come un sistema consultabile. Invece di filtrare manualmente, poni domande come: “Dove si trovano i nostri singoli punti di fallimento?”

“Chi può occuparsi di un progetto React questo mese?”

“Quali competenze fondamentali sono al di sotto del livello intermedio all'interno del team?” Brain MAX analizza le tue attività, i campi e i documenti per fornirti risposte immediate. In questo modo, il tuo tracker diventa uno strumento da utilizzare nelle decisioni concrete, come l'assegnazione del personale, le promozioni e la definizione delle priorità formative.

2. Modello di matrice di formazione di ClickUp

Scarica il modello gratis Valuta le competenze attuali del tuo team con il modello di matrice di formazione di ClickUp

Tenere traccia di chi ha completato quale formazione obbligatoria non dovrebbe richiedere un lavoro da detective. Tutto ciò che ti serve è il modello Matrice di formazione di ClickUp.

Il modello effettua il monitoraggio dello stato della formazione per dipendente e corso con funzionalità di rendicontazione integrate. I team delle risorse umane possono utilizzarlo per garantire che tutti i dipendenti completino la formazione annuale sulla conformità senza necessità di follow-up manuali.

🻌 Perché utilizzare questo modello:

Monitora il monitoraggio delle certificazioni e gli avvisi di ricertificazione in un unico posto

Configura le automazioni di ClickUp per avvisare i manager prima della scadenza delle certificazioni, riducendo il rischio di non conformità

Aggiungi widget per la dashboard di ClickUp , come le schede con grafici a torta, per visualizzare a colpo d'occhio i tassi di completamento

Identifica i dipendenti in ritardo o i colli di bottiglia prima che gli audit diventino un problema

Effettua il monitoraggio di tutti i materiali e le risorse di formazione con la vista Elenco principale

🀗 Ideale per: Organizzazioni che effettuano il monitoraggio della formazione obbligatoria e della conformità.

💡 Suggerimento da esperto: Crea un team di colleghi basati sull'IA che supportino i tuoi obiettivi di formazione e sviluppo. Crea i tuoi Super Agenti in ClickUp per: Consiglia percorsi di formazione ai dipendenti

Automatizza le valutazioni delle competenze

Redigi programmi di formazione strutturati

Segnala le esigenze formative in sospeso dei membri del team

E molto altro ancora

Scopri come puoi iniziare a formare i tuoi Super Agenti già da oggi:

📚 Leggi anche: Software di gestione del personale per i team delle risorse umane

3. Modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp

Scarica il modello gratis Tieni sotto controllo le competenze tecniche del tuo team con il modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp

Quando hai bisogno di sapere se il tuo team è in grado di gestire una migrazione al cloud, il modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp ti fornisce rapidamente le risposte. Valuta specifiche competenze tecniche nei tuoi reparti di ingegneria o di prodotto. 🛠️

Può aiutare un CTO a valutare se il team dispone di competenze sufficienti in ambito cloud prima di avviare un'iniziativa di migrazione.

🻌 Perché utilizzare questo modello:

Crea colonne per linguaggi di programmazione, strumenti e framework

Classifica i membri del team da principiante a esperto e raggruppali in base ai livelli di competenza

Usa le dipendenze di ClickUp per effettuare la connessione diretta tra una lacuna nelle competenze e una specifica attività di formazione o un corso

Lascia che ClickUp Brain generi riepiloghi delle competenze e suggerisca i membri del team più adatti ai progetti

🚀 Ideale per: team IT, di ingegneria o di prodotto che valutano le competenze tecniche.

📚 Leggi anche: Come strutturare il tuo team di prodotto per ottenere il massimo rendimento

4. Modello di matrice delle competenze IT di ClickUp

Scarica il modello gratis Scopri chi possiede quali competenze nel tuo team IT con il modello Matrice delle competenze IT di ClickUp

I reparti IT si occupano di competenze specialistiche come la sicurezza informatica e il networking, che cambiano rapidamente: è qui che entra in gioco il modello di matrice delle competenze IT di ClickUp. Questo modello organizza tali specializzazioni, consentendoti di conoscere sempre le attuali capacità del tuo team.

Utilizza questo modello per pianificare il piano di formazione incrociata e ridurre i singoli punti di errore nei sistemi critici.

🻌 Perché utilizzare questo modello:

Raggruppa le competenze IT in base a funzioni e ruoli specifici, come networking e sicurezza

Usa i campi personalizzati di stato di ClickUp per effettuare il monitoraggio se una competenza è Attiva, Terminata o Chiusa

Sincronizzazione con i tuoi sistemi HR esistenti direttamente dalle tue attività utilizzando le integrazioni di ClickUp

Trova immediatamente esperti certificati o individua le competenze che si sovrappongono e causano inefficienze

🚀 Ideale per: team IT che gestiscono competenze specialistiche come la sicurezza informatica o l'amministrazione di sistema.

5. Modello di matrice delle competenze del consiglio di amministrazione di ClickUp

Scarica il modello gratis Crea un riepilogo dettagliato delle competenze dei membri del consiglio utilizzando il modello di matrice delle competenze del consiglio di ClickUp

La composizione del consiglio di amministrazione è fondamentale per i team di governance e le organizzazioni no profit, ed è proprio per questo che esiste il modello "Board Skills Matrix" di ClickUp.

Questo modello ti aiuta a valutare quali competenze sono già presenti nel tuo consiglio di amministrazione e quali mancano in vista del prossimo ciclo di assunzioni.

🻌 Perché utilizzare questo modello:

Effettua il monitoraggio delle competenze in ambito finanziario, legale, settoriale e delle capacità relative alla diversità, all'equità e all'inclusione (DEI)

Identifica le competenze mancanti per concentrare il tuo lavoro richiesto di reclutamento

Rendi privati spazi, cartelle, elenchi e attività di ClickUp utilizzando i controlli sulla privacy di ClickUp, in modo che solo determinate persone possano accedere alle informazioni sensibili

Riassumi la composizione del consiglio di amministrazione e segnala le lacune di priorità con ClickUp Brain

🀕 Ideale per: team di governance e organizzazioni no profit che valutano la composizione del consiglio di amministrazione.

📚 Leggi anche: Come creare un team efficace nel lavoro

6. Modello di piano di sviluppo dei dipendenti di ClickUp

Scarica il modello gratis Offri una formazione mirata ai futuri successori con il modello di piano di sviluppo dei dipendenti di ClickUp

Il monitoraggio delle competenze senza un piano di sviluppo è solo documentazione. Il modello di piano di sviluppo dei dipendenti di ClickUp crea una connessione tra la posizione attuale di un dipendente e quella che deve raggiungere.

I gestori del team possono utilizzare questo modello per creare un piano di sviluppo della leadership per i dipendenti ad alto potenziale.

🻌 Perché utilizzare questo modello:

Mappa le attività cardine della crescita e le scadenze per lo sviluppo professionale

Monitora la percentuale di completamento man mano che i dipendenti portano avanti i loro piani

Aggiungi commenti ClickUp alle attività di ClickUp per porre domande, ottenere feedback e mantenere le conversazioni sulle prestazioni nel contesto

Utilizza ClickUp Brain per ricevere suggerimenti su risorse di formazione pertinenti in base alle lacune nelle competenze

🚀 Ideale per: Manager che elaborano piani strutturati di sviluppo professionale.

📮ClickUp Insight: Per il 32% dei dipendenti, le valutazioni delle prestazioni stimolano una crescita reale. Ma per un altro 32%, sono solo rumore di fondo: un segno che metà di tutte le valutazioni non sta producendo alcun risultato. Si tratta di ore di conversazioni e scartoffie con scarsi risultati. Con ClickUp — l'app completa per il lavoro — puoi fare in modo che ogni valutazione conti. AI Notetaker registra la tua chiamata di valutazione, estrae le azioni da intraprendere e le trasforma istantaneamente in attività collegate agli obiettivi. Puoi monitorare i progressi in ogni passaggio, mentre le schede basate sull'IA ti offrono una panoramica in tempo reale delle prestazioni dei dipendenti in qualsiasi momento.

📮ClickUp Insight: Per il 32% dei dipendenti, le valutazioni delle prestazioni stimolano una crescita reale. Ma per un altro 32%, sono solo rumore di fondo: un segno che metà di tutte le valutazioni non sta producendo alcun risultato. Si tratta di ore di conversazioni e scartoffie con scarsi risultati. Con ClickUp — l'app completa per il lavoro — puoi fare in modo che ogni valutazione conti. AI Notetaker registra la tua chiamata di valutazione, estrae le azioni da intraprendere e le trasforma istantaneamente in attività collegate agli obiettivi. Puoi monitorare i progressi in ogni passaggio, mentre le schede basate sull'intelligenza artificiale ti offrono una panoramica in tempo reale delle prestazioni dei dipendenti in qualsiasi momento.

7. Modello di matrice delle competenze di ClickUp

Scarica il modello gratis Evidenzia le competenze di ciascun membro del team con il modello di matrice delle competenze di ClickUp

A volte è necessario prendere le distanze dalle competenze individuali e considerare ciò che i reparti nel loro complesso sono in grado di fare. Il modello Matrice delle competenze di ClickUp aggrega le competenze individuali in una visione d'insieme.

Ad esempio, ti aiuta a valutare se i team operativi sono pronti a fornire supporto per il lancio di un nuovo prodotto.

🻌 Perché utilizzare questo modello:

Valuta le capacità strategiche, operative e tecniche dei singoli individui

Effettua il monitoraggio di come le capacità organizzative si evolvono nel tempo

Aggregare le competenze individuali in approfondimenti sul team utilizzando le viste di riepilogo

Confronta le competenze tra i vari reparti per capire dove gli investimenti avranno il maggiore impatto

🚀 Ideale per: Organizzazioni che valutano le competenze a livello di team o di reparto.

👀 Lo sapevi? L'IA e la digitalizzazione elimineranno oltre 80 milioni di posti di lavoro e ne creeranno quasi 70 milioni nei prossimi anni. Quasi il 44% delle competenze dei lavoratori dovrà essere aggiornato per stare al passo con il cambiamento.

8. Modello di matrice delle competenze di HiBob

via HiBob

Il modello di matrice delle competenze di HiBob è progettato per integrare la piattaforma di gestione del personale di HiBob.

Questo layout in stile foglio di calcolo si concentra sulla documentazione delle competenze a livello di dipendente all'interno del più ampio ecosistema HR di HiBob. È familiare ai professionisti delle risorse umane e funziona bene per un semplice monitoraggio delle competenze.

🻌 Perché utilizzare questo modello:

Riduci la curva di apprendimento con un layout in stile foglio di calcolo che rispecchia i flussi di lavoro HR a cui sei abituato

Conserva i dati dettagliati del personale in un unico posto

Mantieni i dati sulle competenze allineati ai processi più ampi di gestione del personale

Funziona al meglio per le organizzazioni che hanno adottato pienamente l'ecosistema HiBob, ma offre meno flessibilità se desideri una maggiore integrazione nel project management.

🀏 Ideale per: team HR che utilizzano HiBob per la gestione del personale.

9. Modello di matrice di formazione di Smartsheet

tramite Smartsheet

Il modello di matrice di formazione Smartsheet utilizza un layout a griglia intuitivo con formattazione condizionale per gli indicatori di stato visivi. Gestisce efficacemente il monitoraggio della conformità alla formazione.

🻌 Perché utilizzare questo modello:

Crea un semplice tracker a griglia di facile comprensione, pensato appositamente per i team non tecnici

Contrassegna visivamente i corsi di formazione scaduti o completati con la formattazione condizionale

Semplifica il monitoraggio della conformità per i team più piccoli con esigenze più semplici

Questo richiede aggiornamenti manuali e non offre approfondimenti basati sull'IA, rendendolo più adatto a team con esigenze di monitoraggio semplici piuttosto che a programmi di sviluppo complessi.

🚀 Ideale per: Teams che preferiscono un monitoraggio semplice basato su fogli di calcolo.

10. Modello di matrice delle competenze AG5

via AG5

Il modello AG5 Matrice delle competenze è specializzato in categorie di competenze specifiche per settore con strutture documentali pronte per la revisione. Se la tua organizzazione deve far fronte a requisiti normativi rigorosi, questo modello è pensato proprio per questo.

🻌 Perché utilizzare questo modello:

Crea una struttura di documentazione pronta per la revisione

Crea categorie di competenze specifiche per il settore, in modo che il monitoraggio sia in linea con i requisiti normativi

Esegui il monitoraggio delle certificazioni altamente specifiche nel settore manifatturiero o sanitario

Sebbene sia molto efficace per la conformità, potrebbe risultare eccessivamente complesso per i casi d'uso aziendali generici.

🀗 Ideale per: Settori regolamentati come quello manifatturiero o sanitario.

📚 Leggi anche: Padroneggia il monitoraggio della conformità HR con ClickUp

Come utilizzare un modello di tracker per l'apprendimento delle competenze

Un modello è inutile se non si dispone di un processo standardizzato per implementarlo all'interno di un team eterogeneo. Senza una chiara strategia di implementazione, il tracker diventa un documento statico, aggiornato raramente.

Questo rende i dati completamente inutili per il processo decisionale in tempo reale. Inoltre, dà ai dipendenti l'impressione che la loro crescita non venga effettivamente monitorata.

Risolvi questo problema con uno spazio di lavoro AI convergente come ClickUp. ClickUp Brain, l'IA integrata nella piattaforma, collega le tue attività, i tuoi documenti, le persone e le conoscenze della tua azienda. Puoi porgli domande sui contenuti del tuo spazio di lavoro per ottenere approfondimenti senza dover filtrare manualmente file di dati.

In questo modo, il tuo tracker diventa un sistema dinamico e interattivo. Puoi visualizzare immediatamente i riepiloghi/riassunti delle competenze, identificare le lacune e prendere decisioni strategiche sul personale in pochi secondi. 🤩

Ecco come ottenere il massimo del valore dalla tua matrice di competenze e abilità:

Definisci le competenze da monitorare per il monitoraggio: Elenca le competenze rilevanti per il tuo team, come competenze tecniche, competenze trasversali o certificazioni Definisci i livelli di competenza: stabilisci una scala di valutazione coerente, ad esempio da principiante a esperto, in modo che le valutazioni delle competenze siano comparabili all'interno del team Inserisci i dati attuali sulle competenze: chiedi ai membri del team di effettuare un'autovalutazione per documentare le competenze di base Identifica le lacune e le priorità: confronta le competenze attuali con quelle necessarie per i prossimi progetti ed evidenzia dove lo sviluppo è più urgente Collega le competenze alle attività di formazione: collega le lacune nelle competenze a specifici corsi di formazione, seminari o opportunità di mentoring Rivedi e aggiorna regolarmente: programma programma revisioni trimestrali delle competenze per registrare le nuove certificazioni e i corsi di formazione completati Usa l'IA per ottenere informazioni utili: poni domande al tuo assistente IA come "Chi nel team ha esperienza con Python?" per ottenere risposte immediate

⭐️ Scopri come l'IA sta trasformando il modo in cui lavorano oggi i team delle risorse umane!

Crea una visibilità delle competenze che produca risultati concreti

La maggior parte dei team non ha problemi di mancanza di formazione, ma di mancanza di chiarezza. Senza una visione chiara di chi sa cosa, la formazione diventa un'incognita, le assunzioni diventano reattive e la crescita rallenta.

Un tracker per l'apprendimento delle competenze ben strutturato cambia tutto questo. Questi modelli trasformano i dati sparsi in informazioni utili. Aiutano i team ad assegnare il personale ai progetti in modo più intelligente, a pianificare i piani per gli investimenti nella formazione e offrono ai dipendenti una chiara visibilità sulla loro crescita.

E quando integri l'IA con strumenti come ClickUp Brain, passi dal monitoraggio statico a informazioni in tempo reale senza alcun lavoro richiesto.

Poiché le competenze stanno diventando la valuta della pianificazione della forza lavoro, disporre di un sistema per il monitoraggio e lo sviluppo delle competenze è fondamentale. Inizia gratis con ClickUp per rendere lo sviluppo delle competenze in tutta la tua azienda più mirato.

Domande frequenti sul monitoraggio dell'apprendimento delle competenze

Qual è la differenza tra un tracker per l'apprendimento delle competenze e una matrice delle competenze?

Una matrice delle competenze è una panoramica che mostra chi possiede quali competenze in un determinato momento. Un tracker per l'apprendimento delle competenze aggiunge una dimensione temporale per monitorare i progressi, le attività di apprendimento e lo sviluppo delle competenze nel tempo.

Gli aggiornamenti trimestrali funzionano bene per la maggior parte dei team, insieme ad aggiornamenti ad hoc quando qualcuno completa una formazione. I settori in rapida evoluzione o i team con intense iniziative di aggiornamento professionale dovrebbero utilizzare revisioni mensili per mantenere i dati utilizzabili.

Un modello di tracker per l'apprendimento delle competenze può effettuare il monitoraggio sia delle competenze tecniche che delle competenze trasversali?

Sì, la maggior parte dei modelli offre supporto per categorie di competenze personalizzate. Puoi effettuare il monitoraggio di competenze tecniche come i linguaggi di programmazione insieme a competenze trasversali come la comunicazione nello stesso identico sistema.

In che modo l'utilizzo di un modello di tracker per l'apprendimento delle competenze aiuta a identificare le lacune nelle competenze?

Documentando i livelli attuali di competenza rispetto a quelli richiesti, il modello rende visibili le lacune a colpo d'occhio. Ciò mostra esattamente dove i singoli individui presentano delle carenze e su quali aspetti dovrebbero concentrarsi gli investimenti nella formazione.