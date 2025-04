I migliori modelli gratuiti di matrice delle competenze per Excel

Il vostro team ha appena ricevuto un progetto enorme e ora state cercando di capire se avete le persone giuste per questo lavoro. Vi suona familiare? Forse vi state chiedendo chi ha le competenze tecniche, chi ha bisogno di essere aggiornato o dove si trovano le lacune nelle soft skills. Probabilmente vi sentirete bloccati senza una chiara visualizzazione dei punti di forza del vostro team.

Le ricerche dimostrano che le organizzazioni che adottano un approccio basato sulle competenze sono il 63% in più di probabilità di ottenere risultati rispetto a quelli che non lo fanno.

Con un semplice modello di matrice delle competenze, è possibile mappare le competenze di tutti, individuare le lacune e prendere decisioni con sicurezza.

In questo blog post abbiamo raccolto i migliori modelli di matrice delle competenze gratis da scaricare per Excel per aiutarvi a identificare le competenze mancanti, allineare i talenti alle attività e creare un team completo e performante.

Cosa rende un buon modello di matrice delle competenze?

Un modello di matrice delle competenze ben progettato colma il divario offrendo un modo chiaro e organizzato per valutare e visualizzare le competenze del team. È possibile mappare le competenze rispetto ai ruoli, alle attività o ai progetti, rendendo più facile l'identificazione dei punti di forza, la scoperta delle lacune e la definizione delle priorità delle aree da migliorare.

Senza dubbio sta diventando parte integrante della pianificazione della forza lavoro, della gestione del talento e dello sviluppo generale del team.

Gli elementi chiave di un buon modello di matrice delle competenze includono:

Categorizzazione chiara : Organizza sia le hard che le soft skills tra i vari livelli di competenza, offrendo una visione completa delle competenze del team

: Organizza sia le che le tra i vari livelli di competenza, offrendo una visione completa delle competenze del team Personalizzabilità : È personalizzato per ruoli, reparti o progetti specifici, garantendo la rilevanza in diversi contesti aziendali

: È personalizzato per ruoli, reparti o progetti specifici, garantendo la rilevanza in diversi contesti aziendali Approfondimenti attuabili : Aiuta a identificare le carenze di competenze , le esigenze di formazione e le aree di sviluppo, guidando un processo decisionale informato

: Aiuta a identificare le , le e le aree di sviluppo, guidando un processo decisionale informato Facilità per l'utente : Si adatta ai nuovi requisiti ed è abbastanza semplice per gli utenti non tecnici

: Si adatta ai nuovi requisiti ed è abbastanza semplice per gli utenti non tecnici Assegnazione delle risorse : Aiuta a ottimizzare l'assegnazione delle attività, le priorità di formazione e la distribuzione delle risorse in base alle competenze e alle lacune

: Aiuta a ottimizzare l'assegnazione delle attività, le priorità di formazione e la distribuzione delle risorse in base alle competenze e alle lacune Supporto alla crescita: Si adatta alla crescita dell'organizzazione, offrendo uno strumento dinamico per la pianificazione della forza lavoro e lo sviluppo del team

Modelli di matrice delle competenze per Excel

**Da fare?

Secondo il Future of Recruiting Report di LinkedIn, c'è una tendenza crescente verso l'assunzione basata sulle competenze. Quasi l'80% dei reclutatori sondati sta valutando le competenze e i talenti necessari con l'ascesa dell'IA.

Ciò sottolinea la necessità cruciale di disporre di provider che forniscano informazioni strutturate e affidabili sulle competenze, come una matrice di competenze.

Sebbene Excel offra un modo familiare e personalizzabile per gestire le matrici delle competenze, trovare il modello giusto può far risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Alcune delle migliori matrici di competenze di Excel modelli di matrice aiutano a costruire un team più forte e capace.

1. Modello di matrice delle competenze in Excel di AIHR

via AIHR Se il vostro team si sta preparando per un grande progetto e volete sapere chi ha le competenze tecniche necessarie per condurlo, l'AIHR è la soluzione ideale Modello di matrice delle competenze in Excel dell'AIHR è perfetto per voi.

Questo modello eccelle nell'organizzazione delle competenze in un modo facile da capire e da usare. Classifica le competenze in tecniche, soft o specifiche del ruolo e le mappa rispetto ai livelli di competenza individuali.

La sua funzionalità/funzione principale è una sezione dedicata alle esigenze di formazione, in modo da non limitarsi a identificare le lacune, ma pianificare attivamente come colmarle.

Il layout pulito e lineare rende questa matrice di competenze perfetta per i team leader e i responsabili delle risorse umane. Offre una rapida istantanea dei punti di forza del team e dei punti di crescita.

ideale per: professionisti delle risorse umane e gestori del team per visualizzare i punti di forza e le aree di crescita del proprio team

Scarica questo modello

2. Modello di matrice delle competenze in Excel di AG5

via AG5 Le ricerche evidenziano che la segmentazione della forza lavoro è vitale per identificare i dipendenti con competenze tecniche o di leadership uniche critiche per l'esito positivo dell'organizzazione. Senza strumenti adeguati, le aziende rischiano di perdere i talenti chiave, di compromettere la produttività e di non raggiungere gli obiettivi strategici.

Il Modello di matrice delle competenze in Excel AG5 affronta queste sfide fornendo un quadro strutturato per la valutazione e la gestione delle competenze dei provider. Questo modello consente ai gestori del team di individuare i ruoli critici e di pianificare strategie di formazione o di mantenimento mirate, elencando i membri del team insieme alle loro certificazioni e ai loro livelli di competenza. Questa configurazione consente ai manager di identificare rapidamente le carenze di competenze e di pianificare piani di formazione o di fidelizzazione mirati iniziative di formazione dei dipendenti .

Sebbene il modello sia facile da usare e personalizzabile per adattarsi alle varie esigenze organizzative, non include funzionalità/funzioni avanzate come il monitoraggio automatizzato o il raggruppamento dinamico per team o progetti.

ideale per: I gestori del team di piccole e medie dimensioni hanno bisogno di un modo semplice per monitorare le competenze e le certificazioni dei dipendenti

👀 Da fare?

Secondo il World Economic Forum, il 42% delle aziende ritiene che le competenze verdi stiano acquisendo importanza nei prossimi cinque anni, e il 21% ne considera prioritario lo sviluppo.

3. Modello di matrice delle competenze in Excel di CIToolkit

via CIToolkit 🧠 Fatto divertente: Tendenze del futuro del lavoro di Gartner per il 2024 evidenzia che le aziende privilegiano le competenze rispetto ai titoli di studio per attingere a un bacino di talenti più ampio e affrontare efficacemente le carenze di competenze.

Il Modello di matrice delle competenze in Excel di CIToolkit aiuta a valutare le competenze dei membri del team.

Il modello include una legenda delle competenze ben definita, che va da "Non conosco" a "Livello di formazione" Una funzionalità/funzione unica è la flessibilità incorporata, che consente di assegnare valutazioni di competenza a varie abilità mantenendo la chiarezza degli indicatori visivi.

È possibile monitorare le prestazioni individuali e il contributo dei dipendenti alle dinamiche del team. Il layout supporta una facile personalizzazione per ruoli o progetti specifici, rendendolo versatile per vari casi d'uso.

ideale per: professionisti delle risorse umane e gestori del team che cercano un equilibrio tra semplicità e funzioni per la valutazione e il monitoraggio delle competenze individuali e di team

4. Modello di matrice delle competenze in Excel di Teammeter

via Teammeter Vi siete mai chiesti quanto sarebbe resistente il vostro team se un membro chiave diventasse improvvisamente indisponibile? Il Modello di matrice delle competenze di Teammeter Excel aiuta a risolvere questo problema offrendo una funzionalità/funzione unica: la possibilità di calcolare il "fattore bus" del team

Questa metrica evidenzia i rischi di affidarsi troppo alle competenze di una singola persona e garantisce una distribuzione più efficace delle competenze critiche all'interno del team.

Il modello utilizza l'affidabile scala di competenze NIH (National Institutes of Health) per classificare sistematicamente le competenze, definire i livelli di competenza e stabilire requisiti specifici per i ruoli.

Oltre a identificare le lacune, il modello aiuta a capire esattamente quanti membri del team devono essere aggiornati per raggiungere gli obiettivi definiti, consentendo di pianificare meglio la formazione e lo sviluppo.

Ideale per: Piccoli team con esigenze di gestione delle competenze semplici e con un focus strategico sullo sviluppo delle competenze

5. Modello di matrice delle competenze in Excel di Kenjo

via Kenjo La gestione delle competenze del team richiede spesso di destreggiarsi tra i dati e gli aggiornamenti manuali, ma la Modello di matrice delle competenze Kenjo Excel elimina questo problema con l'automazione. Questo modello semplifica il monitoraggio delle competenze aggiornando automaticamente le tabelle secondarie man mano che si inseriscono i dati, fornendo informazioni immediate sui punti di forza, le lacune e le opportunità di crescita del team.

Il design facile da usare di Kenjo include istruzioni chiare nella prima scheda, per garantire un utilizzo immediato. Il suo formato personalizzabile consente di adattarlo alle esigenze specifiche del team, sia che si tratti di impostare obiettivi di sviluppo a lungo termine, sia che si tratti di bilanciare le prestazioni del team o di identificare le aree di miglioramento.

Mappando visivamente le competenze dei dipendenti, questo modello consente di identificare le aree di miglioramento che possono aumentare l'efficienza complessiva del team.

ideale per: professionisti delle risorse umane e manager di tutti i livelli che valorizzano modelli di facile utilizzo con funzioni automatizzate per un facile inserimento dei dati

6. Modello di matrice delle competenze in Excel di FreeSkillsMatrix.com

via FreeSkillsMatrix.com Utilizzare il Modello di matrice delle competenze in Excel di FreeSkillsMatrix.com per valutare i livelli di competenza del team in varie attività o processi.

Per iniziare, elencate i membri del team a sinistra e le attività o i processi in alto. Quindi, utilizzare la chiave di competenza per assegnare i livelli di abilità per ogni attività. Il modello utilizza un sistema di codici colore per evidenziare visivamente i livelli di competenza e calcola automaticamente i punteggi di riepilogo per ogni dipendente e attività.

Questi punteggi consentono di individuare rapidamente le aree in cui le competenze sono inferiori ai livelli desiderati e in cui la formazione è più urgente.

ideale per: Gestori e professionisti delle risorse umane che desiderano valutare le competenze del team

👀 **Da fare?

Secondo lo State of the Workforce Skills Gap 2024 di Springboard, il 70% delle aziende statunitensi si trova ad affrontare una carenza di competenze critica che incide sulle prestazioni aziendali. I settori dei servizi finanziari e dell'industria tecnologica sono i più colpiti, rispettivamente con oltre il 75% e il 73% dei leader che segnalano una carenza di competenze.

7. Modulo per l'analisi delle competenze lavorative dei dipendenti da WPS Modello

via Modello WPS Le abilità di monitoraggio non devono necessariamente significare fissare noiose righe di dati. Il Modello di matrice delle competenze in Excel di FreeSkillsMatrix.com combina l'automazione con un design visivamente accattivante per rendere la valutazione delle competenze semplice e d'impatto.

L'impostazione del modello è incentrata su dati specifici e misurabili. I manager possono documentare le competenze professionali principali e i dettagli supplementari, come le certificazioni, la storia lavorativa e le capacità multilingue. Campi di inserimento cancellati e istruzioni intuitive rendono i dati facili da compilare e interpretare.

Questo modello funge anche da matrice di formazione, perfetta per i settori in cui le licenze specifiche o le competenze linguistiche sono fondamentali. Consente ai team di identificare le lacune e di pianificare la formazione o l'assunzione di conseguenza.

ideale per: Manager di settori che richiedono licenze, certificazioni o competenze linguistiche specifiche

8. Modello di valutazione delle prestazioni a 360 gradi dei dipendenti da WPS Template

via Modello WPS A volte, per valutare le competenze non basta spuntare elementi da una lista di controllo, ma occorre visualizzare una visione olistica. Il Modello di valutazione a 360 gradi delle prestazioni dei dipendenti in Excel di WPS Template fornisce proprio questo, combinando il feedback multidimensionale con la valutazione delle competenze.

Sebbene sia stato progettato principalmente come un modello di revisione delle prestazioni si integra con il monitoraggio della matrice delle competenze, aiutandovi a identificare i punti chiave e le aree di sviluppo delle varie competenze.

È possibile valutare i dipendenti in base a categorie come l'attitudine al lavoro, le conoscenze professionali, la capacità di lavorare e i risultati ottenuti. La raccolta di feedback da parte di colleghi, supervisori e autovalutazioni fornisce una prospettiva completa delle competenze individuali e del team.

ideale per: professionisti delle risorse umane e manager che desiderano un approccio completo alla valutazione delle competenze, incorporando una valutazione a 360 gradi

Limiti dell'uso dei modelli di matrice delle competenze di Excel

Sebbene Excel sia uno strumento versatile e ampiamente utilizzato per creare matrici di competenze, diversi limiti possono ostacolare la sua efficacia quando i team crescono o le esigenze diventano più complesse.

Mancanza di collaborazione: Come strumento autonomo, Excel non supporta la collaborazione in tempo reale, rendendo difficile per più membri del team contribuire o accedere agli aggiornamenti simultaneamente

Come strumento autonomo, Excel non supporta la collaborazione in tempo reale, rendendo difficile per più membri del team contribuire o accedere agli aggiornamenti simultaneamente **Problemi di scalabilità: la gestione di una matrice di competenze in Excel diventa impegnativa con l'espansione dei team. I dataset di grandi dimensioni possono rallentare lo strumento e l'organizzazione delle competenze chiave tra i vari reparti o team richiede un notevole lavoro manuale

Visualizzazione limitata: Excel è in grado di creare grafici di base, ma manca di funzionalità di visualizzazione avanzate, come dashboard dinamici o grafici interattivi, fondamentali per analizzare e presentare i dati in modo efficace

Excel è in grado di creare grafici di base, ma manca di funzionalità di visualizzazione avanzate, come dashboard dinamici o grafici interattivi, fondamentali per analizzare e presentare i dati in modo efficace Nessuna integrazione: A differenza dei software dedicati alle matrici di competenze, Excel non può integrarsi perfettamente con altri strumenti come i software per le risorse umane o i sistemi di gestione dell'apprendimento, il che limita la capacità di automatizzare i flussi di lavoro e di monitorare lo stato della formazione

Modelli alternativi di matrice delle competenze

Excel è un ottimo punto di partenza per la gestione delle competenze, ma quando il team cresce o le esigenze si evolvono, diventa essenziale una soluzione più dinamica e collaborativa. ClickUp , la piattaforma di produttività all-in-one, offre un intervallo di modelli di matrici di competenze personalizzabili, progettati per semplificare il monitoraggio delle competenze, migliorare la qualità del lavoro e la qualità del lavoro la comunicazione del team e collaborazione e si integrano perfettamente con i flussi di lavoro, il tutto in un unico luogo.

Ecco cosa Jodi Salice , direttore creativo di United Way Suncoast, ha commentato l'utilizzo di ClickUp,

_Non potrò mai dire abbastanza cose positive su ClickUp. Tra le automazioni, i modelli e tutti i tipi di monitoraggio e visualizzazione, non c'è modo di sbagliare con ClickUp"

Jodi Salice, Direttore creativo, United Way Suncoast

Ecco alcuni dei principali modelli di matrice delle competenze che potete utilizzare in ClickUp:

1. Modello di matrice delle competenze per la Bacheca di ClickUp

Secondo Forbes i consigli di amministrazione danno sempre più priorità a un mix di competenze esecutive "sempre richieste", come l'acume finanziario e la leadership strategica, e di competenze specialistiche in aree come la tecnologia digitale e la voce sul mercato. Questo cambiamento evidenzia la necessità per i consigli di amministrazione di allineare le competenze dei membri agli obiettivi critici dell'organizzazione.

Il Modello di matrice delle competenze di ClickUp Bacheca aiuta le organizzazioni a costruire strategicamente la propria Bacheca mappando le capacità esistenti e identificando le lacune. Che si tratti di valutare l'esperienza di leadership, le competenze di governance o le conoscenze tecniche di nicchia, questo modello offre uno strumento completo e personalizzabile per valutare e bilanciare i punti di forza dei membri del consiglio.

Ciò che contraddistingue questo modello è la sua flessibilità e facilità d'uso. Grazie a stati, campi personalizzati e viste, è possibile monitorare senza problemi le competenze tecniche e generiche, valutare l'efficacia del team e creare un piano di miglioramento strutturato. Visualizzazioni come "Panoramica" e "Competenze tecniche" chiariscono la titolarità delle competenze, mentre funzionalità/funzioni come la dipendenza dalle attività e le promemoria assicurano che non si perda nulla.

ideale per: Teams principianti per prendere decisioni informate, aumentare le prestazioni del team e promuovere lo sviluppo della leadership

2. Il modello di analisi del divario di competenze di ClickUp

Mantenere la propria forza lavoro qualificata e adattabile non è più una cosa piacevole, ma un imperativo aziendale. Il Modello di analisi del gap di competenze di ClickUp aiuta le organizzazioni a identificare e affrontare le competenze di cui i dipendenti hanno bisogno per rimanere competitivi in un mercato delle competenze in costante evoluzione.

Questo modello personalizzabile è l'ideale per colmare le lacune tra le capacità attuali, quelle future o quelle che si stanno sviluppando competenze richieste e gli oggetti aziendali, valutando le qualifiche, l'esperienza e le esigenze di formazione dei dipendenti.

Questo modello permette ai team di sviluppare strategie per l'aggiornamento del personale, il reclutamento di talenti specializzati o l'implementazione del piano del personale, documentando le competenze e monitorando le discrepanze. Grazie a funzionalità/funzione come l'automazione per snellire le attività e i campi per monitorare lo stato delle competenze, garantisce che ogni membro del team abbia le risorse necessarie per avere successo.

ideale per: Teams che cercano modi efficaci per valutare e colmare le lacune della propria forza lavoro

3. Il modello di Mappa delle competenze di ClickUp

Sopra 50% degli amministratori delegati afferma che la carenza di competenze e la disruption tecnologica avranno un impatto sulla redditività nel prossimo decennio.

Ciò significa che trovare modi innovativi per attrarre e trattenere i talenti e per mappare e impiegare i talenti sarà fondamentale per sostenere la crescita. Il Modello di Mappa delle Competenze di ClickUp semplifica questo processo.

Utilizzate questo modello per identificare, organizzare e monitorare le competenze dei dipendenti, aiutandovi a costruire una forza lavoro allineata agli oggetti aziendali. Questo modello consente ai team di comprendere e soddisfare le esigenze di reclutamento e di sviluppo dei talenti, documentando competenze come la gestione delle attività, le capacità organizzative, la gestione degli stakeholder, ecc. e monitorando le discrepanze.

ideale per: Le organizzazioni che desiderano organizzare e monitorare le competenze dei propri dipendenti per ottimizzare il piano della forza lavoro e la gestione dei talenti

4. Modello di matrice per la formazione ClickUp

🔎 **Da fare?

Secondo la ricerca Workmonitor 2024 di Randstad, il 72% dei dipendenti considera la formazione e lo sviluppo una parte fondamentale della propria soddisfazione lavorativa e della crescita di carriera. Senza strategie chiare per l'aggiornamento professionale, le aziende rischiano di perdere i migliori talenti e di rimanere indietro nell'innovazione.

Il Modello di matrice per la formazione ClickUp rende la formazione dei dipendenti fluida e d'impatto. Personalizzate la vostra matrice di formazione con campi personalizzati come la comunicazione, il piano strategico e la risoluzione dei problemi. Sfruttate le visualizzazioni predefinite per gestire le attività e monitorare lo stato:

Elenco principale per tenere traccia di tutte le risorse

Competenze per reparto per individuare le carenze di competenze

Modulo di valutazione delle esigenze formative per valutare i requisiti futuri

Aggiornamenti di stati come "Completato" o "Revisione in corso" per mantenere tutti allineati. Questi modelli di matrice di formazione assicurano che i programmi di formazione siano organizzati, efficaci e facili da monitorare, il tutto in un unico posto.

ideale per: Organizzazioni che gestiscono più programmi di formazione per i dipendenti

5. Modello di matrice del personale ClickUp

Secondo Il rapporto Human Capital at Work di McKinsey, oltre l'80% dei lavoratori che passano a nuovi ruoli lo fa cambiando datore di lavoro, evidenziando una lacuna critica nella mobilità interna.

Ciò suggerisce che i dipendenti, pur possedendo le competenze necessarie per fare carriera, spesso non hanno opportunità di crescita all'interno delle loro attuali organizzazioni.

Il Modello di matrice del personale ClickUp aiuta ad affrontare questa sfida. Questo modello analizza la produttività dei ruoli, le impostazioni delle competenze e le retribuzioni per aiutare le organizzazioni a identificare le lacune e ad allocare le risorse in modo efficace per garantire che le competenze giuste siano nei ruoli giusti.

Una funzionalità/funzione di spicco è la visualizzazione dei compensi per ruolo, che include i dati relativi a stipendi e bonus insieme alle metriche di produttività.

Inoltre, il riepilogo/riassunto visualizza le tendenze della forza lavoro, facilitando l'individuazione delle lacune che potrebbero richiedere interventi di formazione o di assunzione. Perfetto per i team che desiderano integrare il monitoraggio delle competenze nelle loro strategie di assunzione, il modello assicura che la forza lavoro rimanga agile, efficiente e allineata agli oggetti dell'organizzazione.

ideale per: Le aziende che cercano di ottimizzare le proprie strategie di assunzione allineando i ruoli dei dipendenti alle esigenze dell'organizzazione e valutando le impostazioni delle competenze e i compensi

6. Il modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp

Per i team tecnologici, stare al passo con l'evoluzione delle esigenze richiede più di un elenco statico di competenze. Il Modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp è un potente strumento per il monitoraggio e la valutazione delle capacità tecniche dei membri del team. Questo modello fornisce un approccio strutturato alla valutazione di competenze chiave come lo sviluppo del software, il debug e le piattaforme cloud.

Ma non si ferma alla valutazione. Vi aiuta ad agire. Utilizzatelo per assegnare le attività giuste alle persone giuste, individuare le lacune nelle competenze e dare priorità alle iniziative di formazione critiche per colmarle prima che influiscano sulla consegna del progetto.

Utilizzate questo modello per creare un playbook per costruire un team in grado di fornire, innovare e scalare.

ideale per: Teams che devono valutare e gestire le capacità tecniche dei loro membri, in particolare in campi come lo sviluppo di software e l'IT

7. Il modello di matrice delle competenze IT di ClickUp

Il Modello di matrice delle competenze IT di ClickUp monitora e valuta le competenze tecniche dei team IT utilizzando un approccio a matrice di competenze. Fornisce una griglia chiara per mappare le competenze dei provider, facilitando la valutazione dei punti di forza, l'individuazione delle lacune e l'assegnazione delle attività in base ai livelli di competenza.

Grazie ai campi personalizzati per tracciare le competenze tecniche, come i linguaggi di programmazione, le competenze di sistema e le certificazioni, questo modello consente di visualizzare e affrontare facilmente le lacune che influiscono sulle prestazioni del team.

ideale per: i team IT che devono affrontare le complessità della gestione delle competenze tecniche

Costruite la vostra matrice di competenze e potenziate l'allenamento delle competenze con ClickUp

La creazione e la gestione di una matrice di competenze è necessaria per le organizzazioni che vogliono ottimizzare le prestazioni della forza lavoro, identificare un particolare gap di competenze e guidare la crescita strategica.

Mentre i modelli Excel possono essere un ottimo punto di partenza, strumenti come ClickUp elevano il processo.

Che si tratti di pianificare la formazione dei dipendenti, costruire strategie di successione o allineare i punti di forza del team agli obiettivi aziendali, i modelli di matrice delle competenze di ClickUp offrono la personalizzazione e le funzioni necessarie per semplificare il processo.

Iniziate a trasformare il vostro modo di gestire le competenze e ad usufruire del pieno potenziale del vostro team. Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso e scoprite come la gestione delle competenze possa essere semplice!