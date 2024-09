Come acquisire le 25 competenze più richieste nel 2024

Competenze molto richieste significano competenze per le quali le aziende sono disposte a sborsare fior di quattrini.

Si tratta di competenze che risolvono problemi, guidano l'innovazione e creano valore reale. La padronanza di queste competenze consente di comandare uno stipendio superiore, di godere di determinati vantaggi e di avere una carriera appagante e finanziariamente gratificante.

Ma perché le competenze ad alto reddito sono così fondamentali?

La risposta è semplice: la tecnologia sta sconvolgendo i settori ovunque. L'intelligenza artificiale, l'automazione e il lavoro da remoto sono solo alcune delle tendenze che stanno ridisegnando il mercato del lavoro.

Una ricerca del World Economic Forum rivela che il 44% delle competenze dei lavoratori verrà stravolto nei prossimi cinque anni.

Anche i modelli aziendali e la natura stessa del lavoro sono in continua trasformazione. Ciò significa che emergono continuamente nuove competenze e che quelle esistenti si evolvono.

Sviluppare le competenze più richieste è essenziale per rimanere al passo con la curva, negoziare una retribuzione migliore e costruire una carriera alle proprie condizioni.

In questo blog post tratteremo le competenze specifiche che attualmente dominano il mercato del lavoro e i modi per eccellere in esse.

Le 25 competenze più richieste oggi

Il mondo che ci circonda sta cambiando, e così anche le competenze fondamentali necessarie per avere successo.

Vediamo come stanno le cose. I volumi di dati globali cresceranno fino a oltre 180 zettabyte entro il 2025 . Le aziende sono sommerse dalle informazioni e sono necessarie risorse umane in grado di sfruttarne il potere.

Le competenze di analisi dei dati sono quindi molto richieste perché possono aiutare a scoprire le tendenze, a prendere decisioni informate e a guidare la crescita aziendale. Con l'ascesa del GenAI, del multi-cloud e dell'apprendimento automatico, la capacità di lavorare con le più recenti tecnologie di analisi dei dati sta diventando sempre più preziosa

Anche le competenze di progettazione dell'esperienza utente (UX) e dell'interfaccia utente (UI) sono incredibilmente importanti per garantire che i prodotti digitali siano di facile utilizzo e rispondano alle esigenze delle persone. Ciò rende molto apprezzata anche la competenza nello sviluppo web e software.

Le organizzazioni moderne hanno anche bisogno di leader che abbiano una combinazione di competenze tecniche e forti capacità di gestione. Per questo motivo leader aziendali con una profonda comprensione dell'intelligenza emotiva sono essenziali per la costruzione di team ad alte prestazioni e di un ambiente di lavoro positivo

Al centro di questi ruoli ci sono tre abilità essenziali: analizzare le informazioni, comunicare in modo chiaro e risolvere i problemi aziendali.

Le competenze non si fermano qui. Dalle solide competenze di sviluppo web alle stravaganti abilità di social media marketing, c'è un intero mondo di competenze new-age che possono incrementare la vostra crescita professionale.

Esploriamo ciascuna di esse in modo approfondito:

Competenze tecniche molto richieste

Per fare carriera nell'odierno mondo tecnologico, è utile avere una solida base di competenze tecniche.

Ecco alcune delle aree di competenza più richieste che potete sviluppare:

Sviluppo full stack: Combinazione di programmazione front-end (interfaccia utente) e back-end (lato server) per costruire applicazioni web complete; ciò comporta l'utilizzo di linguaggi come HTML, CSS, JavaScript, Python, Ruby o Java, nonché di framework come React, Angular, Nodo.js, Django o Ruby on Rails Analisi dei dati: Estrazione di informazioni significative da grandi insiemi di dati utilizzando metodi statistici e linguaggi di programmazione come Python (con librerie come Pandas e NumPy) o R; le competenze includono la pulizia, l'esplorazione, la visualizzazione e la modellazione dei dati Cybersecurity: Protezione dei sistemi e delle reti informatiche dagli attacchi informatici; ciò richiede la conoscenza della sicurezza delle reti, della crittografia, dell'hacking etico e di strumenti di sicurezza come firewall e sistemi di rilevamento delle intrusioni Esperienza di cloud computing: Utilizzo di piattaforme cloud (AWS, Azure, GCP) per archiviare, gestire ed elaborare i dati in modo efficiente, comprese competenze chiave come l'infrastruttura come codice, la sicurezza del cloud e i servizi specifici della piattaforma Specializzazione in intelligenza artificiale: Sviluppo di sistemi intelligenti in grado di apprendere e prendere decisioni, che coinvolgono l'apprendimento automatico, l'apprendimento profondo, l'elaborazione del linguaggio naturale e la computer vision Progettazione di interfacce utente (UI): Creare interfacce visivamente accattivanti e di facile utilizzo comprendendo l'esperienza utente (UX), il wireframing e la prototipazione e utilizzando strumenti di progettazione come Figma o Adobe XD DevOps: Colmare il divario tra lo sviluppo del software e le operazioni IT per automatizzare e ottimizzare la consegna del software utilizzando strumenti come Docker, Kubernetes, Jenkins e Ansible Sviluppo di blockchain: Comprendere i principi alla base della blockchain e sviluppare applicazioni utilizzando piattaforme come Ethereum o Hyperledger Fabric; ciò richiede conoscenze di crittografia e sistemi distribuiti Gestione di database: Progettazione, creazione e gestione di database per archiviare e recuperare le informazioni in modo efficiente. Ciò comporta l'utilizzo di SQL, la modellazione dei database e l'ottimizzazione delle prestazioni Programmazione Python: Linguaggio versatile per varie applicazioni, tra cui scienza dei dati, sviluppo web e automazione; la conoscenza dei concetti fondamentali di Python, delle librerie (NumPy, Pandas, Matplotlib) e dei framework (Django, Flask) è essenziale Marketing digitale: Tra le altre competenze di marketing, il marketing digitale è molto richiesto. Si tratta della promozione di prodotti o servizi online attraverso vari canali come SEO, social media ed email marketing, con un pizzico dicompetenze di gestione del prodotto come la comprensione delle analisi di marketing, del comportamento dei clienti e delle piattaforme pubblicitarie digitali Project management: Pianificazione, organizzazione e conduzione di progetti per il raggiungimento di obiettivi specifici nel rispetto dei vincoli di tempo e di budget, con competenze quali la programmazione, l'allocazione delle risorse e la gestione dei rischi Analisi di business: Identificazione delle esigenze aziendali e raccomandazione di soluzioni attraverso l'analisi dei dati, il miglioramento dei processi e la raccolta dei requisiti Alfabetizzazione digitale: Utilizzo efficace della tecnologia per la comunicazione, la ricerca e la risoluzione dei problemi; ciò include la conoscenza di varie applicazioni software e piattaforme online Visualizzazione dei dati: Creazione di rappresentazioni visive dei dati per comunicare in modo efficace i risultati utilizzando strumenti come Tableau, Power BI o librerie Python (Matplotlib, Seaborn)

Soft skills molto richieste

Se le competenze tecniche costituiscono la spina dorsale di molti ruoli, le soft skills, come le capacità interpersonali e di adattamento, sono altrettanto cruciali per l'esito positivo della carriera, soprattutto quando si prende in considerazione una cambio di carriera o un passaggio alla dirigenza.

Queste capacità relazionali possono distinguervi nel mondo professionale:

Leadership: Ispirare e guidare i team verso il raggiungimento di obiettivi comuni, prendendo decisioni e risolvendo problemi in modo efficace Risolvere i problemi: Identificare i problemi, analizzare le informazioni e sviluppare soluzioni creative Comunicazione: Trasmettere efficacemente idee e informazioni sia oralmente che per iscritto e ascoltare attivamente gli altri Creatività: Generare idee nuove e innovative, pensare fuori dagli schemi e trovare soluzioni uniche Intelligenza emotiva: Comprendere e gestire le emozioni, costruire relazioni solide ed entrare in empatia con gli altri Adattabilità: adattamento ai cambiamenti, accettazione di nuove sfide e apprendimento rapido di nuove competenze Gestione del tempo: Dare priorità alle attività, impostare obiettivi e gestire efficacemente il carico di lavoro per rispettare le scadenze Teams: Collaborare efficacemente con gli altri, creare fiducia e contribuire a un ambiente di team positivo Pensiero critico: Analizzare le informazioni in modo oggettivo, valutare le prove e prendere decisioni informate Negoziazione: Raggiungere accordi reciprocamente vantaggiosi attraverso una comunicazione efficace e la risoluzione di problemi

🧠 Da fare? A Sondaggio su LinkedIn ha rilevato che 9 dirigenti globali su 10 concordano sul fatto che le soft skills (ovvero le competenze "umane" o "durevoli") sono più importanti che mai. Secondo il sondaggio, nel 2024 la comunicazione efficace sarà al primo posto tra le competenze più richieste.

Acquisizione delle competenze più richieste

Nuove tecnologie, industrie e ruoli emergono continuamente. Per rimanere rilevanti e avere un esito positivo, è necessario continuare a imparare e crescere.

Il processo di acquisizione di nuove competenze per migliorare le prestazioni lavorative si chiama upskilling.

Da fare con gli strumenti giusti, come ad esempio software di gestione delle competenze :

Identificare il proprio percorso di apprendimento

Il primo passaggio consiste nell'immaginare la vostra carriera ideale. Che tipo di lavoro vi entusiasma? Da fare per risolvere i problemi? Una volta che avete un'idea generale, approfondite i ruoli specifici che corrispondono alle vostre aspirazioni.

Consultate gli annunci di lavoro per questi ruoli e prestate molta attenzione alle competenze e alle qualifiche menzionate.

Una volta comprese le competenze necessarie per il lavoro dei vostri sogni, è il momento di valutare il vostro attuale set di competenze. ClickUp è uno strumento di produttività che può aiutarvi a gestire efficacemente il vostro percorso di sviluppo delle competenze. Permette di organizzare le risorse di apprendimento, di monitorare il proprio stato e di collaborare con gli altri.

È possibile utilizzare il Modello di analisi del divario di competenze di ClickUp per avere un quadro realistico delle vostre competenze e delle aree da migliorare. Questo vi aiuterà a fissare obiettivi di apprendimento chiari e perseguibili basati sull'analisi del gap di competenze.

Delineate i margini di miglioramento con il modello di analisi del gap di competenze di ClickUp

Ecco come utilizzare questo modello:

Matrice delle competenze: Create una tabella che confronta le vostre competenze attuali con quelle menzionate negli annunci di lavoro per il vostro ruolo. È possibile valutare il proprio livello di competenza per ogni abilità

Create una tabella che confronta le vostre competenze attuali con quelle menzionate negli annunci di lavoro per il vostro ruolo. È possibile valutare il proprio livello di competenza per ogni abilità Identificazione delle lacune: Identificare facilmente le aree in cui le vostre competenze non sono all'altezza dei requisiti

Identificare facilmente le aree in cui le vostre competenze non sono all'altezza dei requisiti Priorità: Sulla base dell'analisi, date priorità alle competenze che richiedono un maggiore sviluppo

Trovare modi per imparare

Una volta che sapete quali competenze avete bisogno di sviluppare, è il momento di esplorare le opzioni di apprendimento.

L'apprendimento è un viaggio versatile e non esiste un approccio unico. Quindi, potete scegliere tra le due opzioni:

Apprendimento autogestito

L'autoapprendimento permette di imparare al proprio ritmo e di approfondire interessi specifici. Risorse online, tutorial e progetti personali possono essere strumenti preziosi per l'apprendimento indipendente.

Corsi online: Piattaforme come Coursera, edX e Udemy offrono un ampio intervallo di corsi su diversi argomenti

Piattaforme come Coursera, edX e Udemy offrono un ampio intervallo di corsi su diversi argomenti Campi di addestramento al codice: Se avete un'inclinazione per la tecnologia, questi programmi intensivi possono aiutarvi a diventare un programmatore migliore Apprendimento formale

Formazione sul posto di lavoro: Molte aziende investono nello sviluppo dei dipendenti attraverso programmi di formazione sul posto di lavoro

Molte aziende investono nello sviluppo dei dipendenti attraverso programmi di formazione sul posto di lavoro Mentorship: La guida di professionisti esperti può accelerare l'apprendimento e fornire intuizioni preziose

La guida di professionisti esperti può accelerare l'apprendimento e fornire intuizioni preziose Networking: La creazione di connessioni nel campo desiderato può aprire le porte a nuove opportunità ed esperienze di apprendimento

Organizzate il vostro apprendimento

Mantenere in ordine il materiale didattico può fare una grande differenza. Pensate a questo come a un'area di lavoro pulita: vi aiuterà a concentrarvi e a trovare rapidamente ciò che vi serve. Documenti ClickUp è uno strumento fantastico per questo scopo. Fornisce un unico luogo per tutte le note, i riepiloghi/riassunti e le guide allo studio. È possibile creare documenti diversi per materie diverse o anche per argomenti diversi all'interno di una stessa materia.

Create, modificate e condividete i vostri materiali didattici con ClickUp Docs

Ecco perché i documenti sono super utili:

Tutto in un unico posto: Niente più ricerca di note sparse in diversi quaderni o file digitali

Niente più ricerca di note sparse in diversi quaderni o file digitali Super organizzati: Utilizzate cartelle e sottocartelle per tenere in ordine le cose. Ad esempio, si può avere una cartella per ogni corso con sottocartelle per i compiti, le note e le letture

Utilizzate cartelle e sottocartelle per tenere in ordine le cose. Ad esempio, si può avere una cartella per ogni corso con sottocartelle per i compiti, le note e le letture Condividere e imparare insieme: Volete studiare con gli amici? Condividete i vostri documenti e collaborate

Volete studiare con gli amici? Condividete i vostri documenti e collaborate Accesso ovunque: Le vostre note sono sempre con voi, sia che siate a casa, in un istituto scolastico, in ufficio o in viaggio

$$$a seguire una routine

La coerenza è fondamentale quando si imparano cose nuove. Creare una routine aiuta a rendere l'apprendimento una parte regolare della propria vita.

Impostare obiettivi chiari

Suddividete gli obiettivi generali in passaggi più piccoli e gestibili. Obiettivi di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a Da fare.

Definire gli obiettivi di apprendimento con ClickUp Obiettivi

Con ClickUp Obiettivi, è possibile:

Creare obiettivi SMART: Assicurarsi che gli obiettivi siano Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Pertinenti e Tempificati. Questa chiarezza vi mantiene concentrati e motivati

Assicurarsi che gli obiettivi siano Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Pertinenti e Tempificati. Questa chiarezza vi mantiene concentrati e motivati Suddividere gli obiettivi: Suddividere ogni obiettivo in passaggi più piccoli e realizzabili. In questo modo si ottiene una chiara tabella di marcia da seguire

Suddividere ogni obiettivo in passaggi più piccoli e realizzabili. In questo modo si ottiene una chiara tabella di marcia da seguire Visualizzare i progressi: Rimanere motivati e monitorare i risultati ottenuti con rappresentazioni visive dei propri stati

Rimanere motivati e monitorare i risultati ottenuti con rappresentazioni visive dei propri stati Imposta promemoria: Utilizza i promemoria di ClickUp per rimanere in carreggiata. Impostate promemoria giornalieri, settimanali o mensili per rivedere i vostri obiettivi e il vostro stato

Utilizza i promemoria di ClickUp per rimanere in carreggiata. Impostate promemoria giornalieri, settimanali o mensili per rivedere i vostri obiettivi e il vostro stato Traccia le abitudini: Incorporate il monitoraggio delle abitudini nella vostra routine per monitorare la vostra coerenza di apprendimento

Gestire efficacemente il tempo di apprendimento

Programmate blocchi di apprendimento specifici nel vostro calendario. Monitoraggio del tempo di ClickUp consente di registrare con precisione il tempo dedicato alle diverse attività di apprendimento, in modo da ottimizzare il potenziale di apprendimento.

Gestire le ore di apprendimento con la funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp

Creare blocchi mirati: Designare fasce orarie specifiche per l'apprendimento, libere da interruzioni

Designare fasce orarie specifiche per l'apprendimento, libere da interruzioni Traccia al secondo: Utilizza timer e cronometro precisi per catturare ogni momento di lavoro concentrato

Utilizza timer e cronometro precisi per catturare ogni momento di lavoro concentrato Suddividere le attività: Dividere le attività più grandi in attività secondarie più piccole e limitate nel tempo per una migliore concentrazione e monitoraggio del tempo

Dividere le attività più grandi in attività secondarie più piccole e limitate nel tempo per una migliore concentrazione e monitoraggio del tempo Personalizzate il vostro report sullo stato di avanzamento: Create campi personalizzati per tenere traccia di specifiche metriche di apprendimento, come le pagine lette, gli esercizi completati o i concetti acquisiti

Create campi personalizzati per tenere traccia di specifiche metriche di apprendimento, come le pagine lette, gli esercizi completati o i concetti acquisiti Imposta obiettivi a tempo: Sfida te stesso con traguardi a tempo per aumentare la motivazione e la responsabilità

Semplificare il processo di apprendimento

Affrontate argomenti complessi suddividendoli in attività più piccole e gestibili.

Il sistema di gestione delle attività di ClickUp consente di creare attività secondarie all'interno di attività principali, fornendo una struttura chiara per l'apprendimento.

Aggiungete una struttura chiara al vostro percorso di apprendimento con la funzionalità di ClickUp Task Management

Può aiutarvi a:

Decostruire le sfide: Suddividere gli argomenti intimidatori in attività facilmente digeribili

Suddividere gli argomenti intimidatori in attività facilmente digeribili Creare una chiara tabella di marcia: Strutturare il percorso di apprendimento con attività secondarie e dipendenze

Strutturare il percorso di apprendimento con attività secondarie e dipendenze Privilegiare in modo efficace: Assegnare livelli di importanza per concentrarsi sulle attività criticheattività di gestione prima

Assegnare livelli di importanza per concentrarsi sulle attività criticheattività di gestione prima Eliminare la sopraffazione: Concentrarsi sull'acquisizione di un'abilità alla volta con l'approccio incentrato sulle attività di ClickUp

Traccia lo stato di avanzamento

Monitorate il vostro percorso di apprendimento utilizzando Visualizzazioni di ClickUp . Passate dalle viste Elenco, Bacheca e Calendario per visualizzare i vostri stati da prospettive diverse. Utilizzate campi personalizzati per aggiungere dettagli sull'apprendimento, come lo stato di completamento, il livello di difficoltà o le risorse utilizzate.

Date un'occhiata personalizzata al vostro percorso di apprendimento con ClickUp Views

Cercate un feedback

Sia che stiate lavorando a un progetto, sia che stiate sviluppando una nuova abilità o cercando di migliorare le capacità esistenti, il feedback costruttivo vi fornisce spunti che forse non avreste considerato da soli. ClickUp Brain rende più facile che mai raccogliere e applicare questo feedback.

Ecco come ClickUp Brain può aiutarvi:

Feedback istantaneo: Il vostro lavoro viene esaminato in tempo reale, con suggerimenti immediati per il miglioramento, sia che stiate scrivendo contenuti, gestendo attività o organizzando progetti

Il vostro lavoro viene esaminato in tempo reale, con suggerimenti immediati per il miglioramento, sia che stiate scrivendo contenuti, gestendo attività o organizzando progetti Grafico delle conoscenze: Utilizzate il Grafico delle conoscenze di ClickUp Brain per identificare le relazioni tra le competenze e creare rappresentazioni visive delle dipendenze tra le competenze

Utilizzate il Grafico delle conoscenze di ClickUp Brain per identificare le relazioni tra le competenze e creare rappresentazioni visive delle dipendenze tra le competenze Livelli di competenza: Definire diversi livelli di competenza e collegarli a specifici elementi di conoscenza in ClickUp Brain

Definire diversi livelli di competenza e collegarli a specifici elementi di conoscenza in ClickUp Brain Raccomandazioni per lo sviluppo delle competenze: Generare suggerimenti per i percorsi di sviluppo delle competenze in base alle lacune identificate Modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp fornisce un altro modo strutturato per valutare le proprie competenze e identificare le aree di miglioramento.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-608.png Valutate il vostro stato di apprendimento con la matrice delle competenze tecniche di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205427994&department=hr-recruiting&\_gl=1\*lhztz6\*\_gcl\au\*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUy Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco come potete trarne vantaggio:

Creare un secondo cervello: Dedicare uno spazio cervello alla vostra matrice di spazi tecnici, dove memorizzare tutte le informazioni e le risorse correlate

Dedicare uno spazio cervello alla vostra matrice di spazi tecnici, dove memorizzare tutte le informazioni e le risorse correlate Strutturare le conoscenze: Organizzare le conoscenze all'interno del Brain Space utilizzando cartelle, tag e relazioni per migliorare la ricercabilità

Organizzare le conoscenze all'interno del Brain Space utilizzando cartelle, tag e relazioni per migliorare la ricercabilità **Collegarsi alle voci della matrice: stabilire connessioni tra le voci della matrice e i contenuti del Brain per facilitarne l'accesso

Incoraggiare la condivisione delle conoscenze: Promuovere una cultura della condivisione delle conoscenze incoraggiando gli esperti di fiducia a contribuire

Promuovere una cultura della condivisione delle conoscenze incoraggiando gli esperti di fiducia a contribuire Sfruttare le funzionalità di IA: Estrarre approfondimenti e generare raccomandazioni con le funzionalità/funzione di ClickUp Brain

Scarica questo modello

Festeggia le tue vittorie

Premiatevi per il raggiungimento delle attività cardine. ClickUp Dashboard consentono di creare rappresentazioni visive del proprio stato. Utilizzate grafici e diagrammi per monitorare le vostre metriche di apprendimento e celebrare i vostri risultati.

Condivisione e visualizzazione delle attività cardine dell'apprendimento con ClickUp Dashboard

Ecco cos'altro si può fare con i dashboard:

Visualizzare lo stato di avanzamento: Ottenere una panoramica chiara della traiettoria di sviluppo delle vostre competenze

Ottenere una panoramica chiara della traiettoria di sviluppo delle vostre competenze Identificare le tendenze: Individuare modelli e aree di miglioramento o di attenzione

Individuare modelli e aree di miglioramento o di attenzione Impostare e monitorare gli obiettivi: Allineare il dashboard con gli obiettivi di sviluppo delle competenze per un monitoraggio efficace

Allineare il dashboard con gli obiettivi di sviluppo delle competenze per un monitoraggio efficace Celebrare i risultati: Riconoscere e premiare le attività cardine con rappresentazioni visive degli esiti positivi

Idee di dashboard per lo sviluppo delle competenze:

Ore di apprendimento: Monitoraggio del tempo dedicato allo sviluppo delle competenze in un periodo specifico

Monitoraggio del tempo dedicato allo sviluppo delle competenze in un periodo specifico Professionalità delle competenze: Misurare lo stato di padronanza di diverse competenze utilizzando un sistema di valutazione o livelli di competenza

Misurare lo stato di padronanza di diverse competenze utilizzando un sistema di valutazione o livelli di competenza Stato delle certificazioni: Monitorare il proprio percorso verso l'ottenimento di una certificazionecertificazioni di consulenza e altre qualifiche

Monitorare il proprio percorso verso l'ottenimento di una certificazionecertificazioni di consulenza e altre qualifiche Completamento dei progetti: Visualizzate il numero di progetti completati che utilizzano le vostre nuove competenze

Visualizzate il numero di progetti completati che utilizzano le vostre nuove competenze Analisi dei feedback: Monitoraggio dell'evoluzione dei feedback sulle prestazioni delle vostre competenze

Mettere in pratica ciò che si è imparato

Il modo migliore per imparare qualcosa è spesso Da fare.

I tirocini offrono un'eccellente opportunità di applicare ciò che avete imparato a livello professionale. Vi permettono di costruire la vostra rete di contatti e di sviluppare competenze trasversali quali la comunicazione scritta e il lavoro di squadra. I tirocini possono anche aiutarvi a scoprire le vostre passioni e a identificare le aree di ulteriore sviluppo.

Inoltre, è possibile utilizzare il Modello di ricerca di lavoro ClickUp per organizzare il lavoro richiesto.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-610.png Trovate le giuste opportunità di lavoro per mettere in pratica le competenze apprese con il modello di ricerca di lavoro ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-10686843&department=personal-use&\_gl=1\*1ugj339\*\_gcl\au\*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUy Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello pre-costruito vi aiuta a:

Organizzare il lavoro richiesto ed evitare che le informazioni siano disperse su piattaforme diverse

Risparmiare tempo offrendo una struttura ed eliminando la necessità di creare elenchi e attività da zero

Ottenere un quadro chiaro del vostro stato e identificare le aree che necessitano di maggiore attenzione

Ecco come utilizzare le sue funzionalità/funzione chiave:

Gestione degli elenchi: Creare elenchi dedicati per diversi aspetti, come ruoli potenziali, traguardi e contatti di rete

Creare elenchi dedicati per diversi aspetti, come ruoli potenziali, traguardi e contatti di rete Monitoraggio delle candidature: Organizzare e monitorare le candidature per ogni posizione. Utilizzate campi personalizzati per acquisire dettagli come la data della candidatura, la persona di contatto e la fase del colloquio

Organizzare e monitorare le candidature per ogni posizione. Utilizzate campi personalizzati per acquisire dettagli come la data della candidatura, la persona di contatto e la fase del colloquio Obiettivi di sviluppo delle competenze: Includere una sezione dedicata all'interno del modello per elencare i seguenti elementicompetenze organizzative che si desidera sviluppare per i ruoli di traguardo. Questo vi aiuta a rimanere concentrati sull'apprendimento continuo

Includere una sezione dedicata all'interno del modello per elencare i seguenti elementicompetenze organizzative che si desidera sviluppare per i ruoli di traguardo. Questo vi aiuta a rimanere concentrati sull'apprendimento continuo **Personalizzazione: il modello è flessibile. È possibile aggiungere o rimuovere sezioni in base alle proprie esigenze specifiche

Scarica questo modello

Correzione di bozze per la tua carriera padroneggiando le competenze più richieste con ClickUp

La tecnologia si evolve rapidamente e per essere all'avanguardia è necessario padroneggiare le competenze più richieste. Concentrandosi su queste 25 competenze principali è possibile incrementare la propria carriera e il proprio potenziale di guadagno.

Per ottimizzare lo sviluppo delle vostre competenze, utilizzate strumenti di produttività come ClickUp, che vi aiuta a organizzare le risorse, a tenere traccia dello stato e a collaborare al vostro percorso di apprendimento.

Continuate a imparare e ad adattarvi per avere successo nel mercato del lavoro competitivo con ClickUp come compagno di fiducia per l'aggiornamento professionale. Iscrivetevi gratis oggi stesso !