10 migliori certificazioni di programmazione per migliorare le prospettive di lavoro e di carriera

Dalla creazione del primo programma Hello, World! alla costruzione del primo gioco su Scratch, il viaggio di ogni programmatore inizia più o meno allo stesso modo.

Ma non finisce (sempre) lì.

Ci vogliono mesi, o addirittura anni, di apprendimento e miglioramento costante prima di diventare esperti e ottenere il lavoro dei propri sogni. La ricerca di certificazioni per sviluppatori è una parte indispensabile di questo percorso, in quanto vi aiuta a costruire la vostra competenza e ad acquisire lo slancio necessario per avere successo.

Per darvi un po' di ispirazione, vi presentiamo 10 eccellenti certificazioni di programmazione e codice che potete prendere per potenziare la vostra carriera di sviluppatore di software. 🧑‍💻

Che cosa sono le certificazioni di programmazione?

Le certificazioni di programmazione sono credenziali formali rilasciate al completamento di un test o di un esame che misura il vostro livello di abilità e competenza in un particolare campo della programmazione informatica. Servono come prova ufficiale della vostra competenza e di solito hanno un peso e una credibilità significativi nel mercato del lavoro. 🥇

Mentre alcune certificazioni prevedono una formazione o un corso associato che i candidati sono tenuti a seguire, altre consentono di prepararsi da soli o di ottenere qualifiche basate sull'esperienza lavorativa e/o sul titolo di studio.

Le certificazioni sono regolamentate da organismi professionali, istituti di istruzione o grandi nomi del settore come Oracle, Microsoft e Azure. Di solito hanno dei requisiti minimi da soddisfare prima di poter sostenere l'esame o iscriversi al programma di formazione.

Le certificazioni di programmazione sono generalmente disponibili in diversi livelli che corrispondono alla competenza e all'esperienza del candidato. Il livello iniziale viene comunemente definito entry-level, seguito dai livelli associato e professionale.

Certificazioni di programmazione vs. certificazioni di codice

Anche se a volte vengono usati in modo intercambiabile, programmazione e codifica sono termini distinti ma strettamente correlati. In parole povere, la codifica è solo un aspetto della programmazione, che è un concetto più ampio che comprende anche il piano, la progettazione, il test e il debug di un programma per computer.

Di conseguenza, le certificazioni di codifica e di programmazione si riferiscono ad intervalli diversi di competenze. Le certificazioni professionali coprono campi diversi come lo sviluppo di software, la progettazione di algoritmi, la scienza dei dati, l'informatica e l'analisi dei sistemi.

D'altra parte, la codifica comporta tipicamente la scrittura di istruzioni che il computer deve seguire in un programma di programmazione editor di codice per questo motivo, le certificazioni di codice verificano la conoscenza di linguaggi di programmazione specifici come Python e Java.

Benefici di una certificazione di programmazione

Oltre a rappresentare una misura di competenza e professionalità, le certificazioni di programmazione offrono numerosi altri vantaggi, tra cui i seguenti:

Avanzamento di carriera : Le certificazioni generalmente consentono di accedere a ruoli più elevati e, come risultato, a retribuzioni migliori

: Le certificazioni generalmente consentono di accedere a ruoli più elevati e, come risultato, a retribuzioni migliori Rilevanza : In uno spazio tecnologico in continua evoluzione, le certificazioni di programmazione assicurano che le vostre competenze rimangano pertinenti e allineate alle richieste del mercato del lavoro

: In uno spazio tecnologico in continua evoluzione, le certificazioni di programmazione assicurano che le vostre competenze rimangano pertinenti e allineate alle richieste del mercato del lavoro Acquisizione di conoscenze : La preparazione alle certificazioni di programmazione può fornire un modo strutturato per padroneggiare le competenze e i concetti essenziali per eccellere nella propria carriera

: La preparazione alle certificazioni di programmazione può fornire un modo strutturato per padroneggiare le competenze e i concetti essenziali per eccellere nella propria carriera Credibilità: Le certificazioni di programmazione convalidano le vostre competenze ed esperienze agli occhi dei datori di lavoro e aumentano le vostre possibilità di ottenere un impiego

Le 10 migliori certificazioni di programmazione da prendere nel 2024 Quando si lavora in un campo così dinamico come quello dello sviluppo software, l'apprendimento continuo è fondamentale per tenersi al passo con le ultime tendenze e i cambiamenti. Quindi, sia che siate un principiante nel mondo della programmazione o un veterano, non sarete mai a corto di certificazioni da prendere!

Tuttavia, non tutte le certificazioni di programmazione sono uguali, ed è per questo che siamo qui a proporvi 10 tra le più eccezionali che possono fare la differenza nel vostro sviluppo professionale. Scopriamole. 👇

1. Sviluppatore associato certificato AWS

Via: AWS L'AWS Certified Developer-Associate verifica la competenza nello sviluppo, nell'ottimizzazione e nella distribuzione di tecnologie basate sul cloud sulla piattaforma Amazon Web Services (AWS). In genere copre aree come i servizi core di AWS, la distribuzione, la gestione dei database e la tecnologia serverless.

Si raccomanda ai candidati di possedere conoscenze informatiche generali, tra cui la conoscenza di un linguaggio di programmazione di alto livello, di strumenti di sviluppo e la capacità di utilizzare applicazioni cloud-native nella scrittura del codice.

Le domande dell'esame sono formate da domande a scelta multipla e a risposta multipla, con un punteggio di 1000. È richiesto un punteggio minimo di 720 e ogni area tematica ha un peso diverso.

Aree tematiche

Sviluppo di codice per applicazioni ospitate su AWS

Sicurezza

Distribuzione di artefatti applicativi su AWS

Risoluzione dei problemi e ottimizzazione

Prezzo

$150

Ammissibilità/raccomandazioni

Persone che conoscono bene un linguaggio di programmazione di alto livello

Conoscenza di AWS

Esperienza con i servizi IT e cloud

Formato dell'esame

65 domande a scelta multipla o a risposta multipla

130 minuti

2. Professionista dello sviluppo web CIW

Via: CIW Certification Partners è un'azienda leader nella certificazione che fornisce programmi educativi per professionisti dell'IT e della cybersicurezza, in particolare il programma CIW (Certified Internet Web Professional).

La certificazione CIW è una certificazione comprensiva, non vincolata al fornitore, che verifica la conoscenza e la comprensione dei concetti e delle applicazioni di sviluppo web. Questi includono HTML, CSS, Javascript e principi di gestione e design del web.

Per ottenere la certificazione CIW Web Development Professional, i candidati devono superare tre esami/certificazioni individuali:

Specialista Javascript CIW Specialista in progettazione di database CIW Specialista CIW in HTML5 e CSS3 avanzato

Aree tematiche

HTML5

Elementi essenziali del linguaggio Javascript, implementazione del codice e implementazione del sito web

CSS

Progettazione e piano di database

Linguaggio di query strutturato

Prezzo

Specialista CIW Javascript: $150

Specialista in progettazione di database CIW: $150

Specialista CIW Advanced HTML5 e CSS3: $150

Idoneità/raccomandazioni

Specialista CIW Javascript Associato CIW Web Foundations o equivalente Familiarità con lo sviluppo di pagine web e configurazioni di rete Conoscenza dello sviluppo di codice HTML

Specialista di progettazione di database CIW Conoscenza di base dei database Familiarità con sistemi operativi come Windows 7

Specialista CIW Advanced HTML5 e CSS3 Conoscenza di base del codice HTML e CSS Associato allo sviluppo di siti CIW o equivalente



Formato dell'esame

Specialista CIW Javascript: 55 domande, 90 minuti

Specialista in progettazione di database CIW: 50 domande, 90 minuti

Specialista CIW Advanced HTML5 e CSS3: 56 domande, 75 minuti

3. Sviluppatore professionale certificato di Google per il cloud

Via: Google La certificazione Google Certified Professional Cloud Developer è progettata per dimostrare la competenza nell'esecuzione e nello sviluppo di soluzioni software sul cloud. La certificazione verifica che siate in grado di progettare, distribuire e gestire applicazioni basate sul cloud, nonché di integrarle con i servizi di Google.

Aree tematiche

Progettazione di applicazioni cloud-native

Creazione e distribuzione di applicazioni

Integrazione dei servizi cloud di Google

Gestione delle applicazioni distribuite

Prezzo

$200 (tasse incluse, se applicabili)

Ammissibilità/raccomandazioni

Consigliati 3+ anni di esperienza nel settore

Consigliati 1+ anni di esperienza di progettazione con la piattaforma Google Cloud

Formato dell'esame

50-60 domande a scelta multipla e a selezione multipla

4. Programmatore associato certificato Oracle Java SE 8

Via: Oracolo Se usato per lo sviluppo di app per dispositivi mobili o web java è uno dei linguaggi di programmazione più versatili e diffusi. Quindi, se state cercando di consolidare le vostre competenze nella scrittura di codici Java efficaci, la certificazione Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer potrebbe fare al caso vostro.

Si tratta di una certificazione di livello base, pensata per i programmatori di voce, che li aiuta ad acquisire competenze sui fondamenti di Java e sulle tecniche di codice.

Aree tematiche

Nozioni di base di Java e tipi di dati

Operatori e costrutti decisionali

Matrici, costrutti di loop, metodi e incapsulamento

Ereditarietà

Lavorare con classi selezionate dalle API di Java

Prezzo

$95

Ammissibilità/raccomandazioni

Completamento dei corsi di base su Java

Formato dell'esame

56 domande; scelta multipla

120 minuti

5. CLP - Certificazione di programmatore professionista certificato C

Via: Cppistituto Amministrato dal C++ institute, il CLP - C Certified Professional Programmer è una certificazione di livello avanzato progettata per dimostrare la competenza di un programmatore nel linguaggio di programmazione C. Il certificato verifica e valuta i concetti avanzati della programmazione C, come i tipi di dati avanzati, le librerie, la sintassi e la semantica del linguaggio.

Aree tematiche

Gestione di un numero variabile di parametri

IO a basso livello

Memoria e stringhe

Prese di rete

Galleggianti

Prezzo

$295

Ammissibilità/raccomandazioni

Certificazione CLA - Programmatore associato certificato del linguaggio di programmazione C

Formato dell'esame

55 domande; a scelta singola e multipla

65 minuti (esame)

10 minuti (NDA/tutorial)

6. Certificazione CompTIA Sicurezza+

Via: CompTIA Sia che vogliate iniziare una carriera nella sicurezza informatica o affinare le vostre competenze, CompTIA Security+ è una certificazione standard del settore che apre molte porte in questa nicchia IT.

È popolare tra le persone che lavorano o cercano di lavorare come analisti di cybersecurity, amministratori di rete e ingegneri della sicurezza.

Superando l'esame e ottenendo la certificazione, i candidati dimostrano di possedere le conoscenze necessarie per accedere alle strutture di rete degli ambienti aziendali e per consigliare e monitorare le soluzioni di sicurezza. Inoltre, è richiesta un'adeguata comprensione delle leggi, delle politiche e dei principi di rischio e conformità applicabili a questi sistemi.

Aree tematiche

Concetti chiave della sicurezza

Operazioni e architettura di sicurezza

Gestione delle minacce e delle vulnerabilità

Gestione del programma di sicurezza

Prezzo

$392

Ammissibilità/raccomandazioni

Certificazione CompTIA Network+

2 anni di esperienza di lavoro nell'amministrazione IT con particolare attenzione alla sicurezza

2 anni di esperienza di lavoro in un ruolo di amministratore di sicurezza/sistemi

Formato dell'esame

90 domande; a scelta multipla e basate sulle prestazioni

90 minuti

7. Certificazione Project Management Professional (PMP)

Via: PMIManager di progetto lavorano a stretto contatto con i programmatori, assicurando che le attività siano completate in tempo e supervisionando il piano, l'esecuzione e la consegna dei progetti in collaborazione con le parti interessate. Aiutano anche a mitigare il rischio e sono cruciali per l'esito positivo di sviluppo del software oggetti.

La certificazione Project Management Professional (PMP) vi qualifica per gestire progetti e guidare con esito positivo i team verso la realizzazione di il raggiungimento degli obiettivi organizzativi . È disponibile in oltre sei lingue e verifica le conoscenze reali di delle tecniche di project management e principi.

Essere membri del Project Management Institute (PMI), che amministra la certificazione, costituisce un ulteriore vantaggio, in quanto dà diritto a uno sconto sulla tassa di certificazione.

Aree tematiche

Prezzo

Membri del PMI: $284

Non membro: $555

Ammissibilità/raccomandazioni

Laurea quadriennale o universitaria

36 mesi di esperienza nella conduzione di progetti negli ultimi otto anni

35 ore di formazione/istruzione in project management o la certificazione CAPM (Certified Associate in Project Management)

Oppure

Diploma di scuola superiore o di scuola secondaria

60 mesi di esperienza nella conduzione di progetti negli ultimi otto anni

35 ore di formazione/istruzione in project management o la certificazione CAPM (Certified Associate in Project Management)

Formato dell'esame

180 domande

230 minuti

8. Professionista di rete certificato Cisco (CCNP)

Via: Cisco Il Cisco Certified Network Professional (CCNP) è una certificazione rilasciata a persone con competenze avanzate nella progettazione, gestione e risoluzione dei problemi delle soluzioni di rete.

I candidati possono essere certificati in aree specializzate come Enterprise, Data center, Sicurezza, Service provider, Collaboration CyberOps e DevNet. I candidati devono sostenere un esame di base, che copre i concetti generali di rete, e un esame di concentrazione nel campo specialistico di rete prescelto.

Aree tematiche (CCNP Enterprise)

Architettura di rete

Garanzia di rete

Sicurezza

Automazioni

Protocollo gateway di confine (BGP)

Prezzo

Varia a seconda degli esami di base e dell'area di concentrazione

Ammissibilità/raccomandazioni

Associato di rete certificato Cisco (CCNA)

A seconda dell'area di specializzazione della certificazione, sono richiesti 3-5 anni di esperienza nell'implementazione di soluzioni di rete

Formato dell'esame

Varia a seconda degli esami di base e dell'area di specializzazione

9. Sviluppatore associato Microsoft Azure

Via: Microsoft La certificazione Azure Developer Associate, offerta da Microsoft, è pensata per i programmatori che sviluppano software sul servizio di cloud computing Azure. Copre le aree relative alle soluzioni di archiviazione di Azure, alle connessioni, alle autenticazioni delle app, al debug, ecc.

Per sostenere l'esame, i candidati devono conoscere strumenti come Azure CLI e Powershell, oltre a essere in grado di programmare con i linguaggi supportati da Azure.

Aree tematiche

Implementazione di soluzioni Azure sicure

Implementazione dei servizi app di Azure

Sviluppare per lo spazio di archiviazione di Azure

Implementazione dell'autenticazione degli utenti

Monitoraggio, risoluzione dei problemi e ottimizzazione delle soluzioni Azure

Prezzo

$165

Ammissibilità/raccomandazioni

Almeno due anni di sviluppo professionale e di esperienza con Azure

Eseguire l'esame AZ-204 (Developing Solutions for Microsoft Azure)

Formato dell'esame

40-60 domande; a scelta multipla e a risposta multipla

150 minuti

10. Associato certificato in programmazione Python (PCAP)

Via: PCAP Il Certified Associate in Python Programming (PCAP) è una delle certificazioni di programmazione di livello intermedio, anche se ancora popolare, rivolta ad aspiranti programmatori, sviluppatori di software e persone che ricoprono ruoli di sicurezza e di rete.

È stato progettato per far conoscere ai candidati i concetti fondamentali della programmazione Python, come gli elementi essenziali dell'OOP (Object-Oriented Packaging), i moduli, i pacchetti e i meccanismi di gestione delle eccezioni nell'OOP. È anche un punto di passaggio per percorsi di certificazione Python più avanzati.

Aree tematiche

Moduli, pacchetti e PIP

Stringhe ed elaborazione delle stringhe

Generatori, iteratori, file e flussi di file

Gerarchie di eccezioni, classi e oggetti

Fondamenti dell'approccio OOP (Object-Oriented Packaging)

Prezzo

$295

Ammissibilità/raccomandazioni

Nessuno

Formato dell'esame

40 domande; a selezione singola e multipla

65 minuti (esame), 10 minuti (NDA/tutorial)

Come gestire progetti di programmazione con ClickUp

Sebbene l'acquisizione di competenze e conoscenze di programmazione attraverso le certificazioni sia un ottimo modo per avanzare nella carriera di sviluppatore di software, gran parte dell'esito positivo dipende dall'organizzazione del lavoro e dalla collaborazione con i membri del team. È qui che un valido project management e un programma di piattaforma di produttività per sviluppatori come ClickUp può essere un salvavita, con vari strumenti per gestire le attività collaborare con il team e aumentare la produttività in un unico potente pacchetto. 💪

ClickUp è Suite per il project management del software è stata accuratamente progettata per semplificare l'intero ciclo di sviluppo e per dare la possibilità di team interfunzionali per lavorare insieme verso obiettivi condivisi e rilasciare prodotti di successo.

Lavorate con il vostro team su roadmap strategiche e requisiti di prodotto o documentare i flussi di lavoro vitali del progetto utilizzando Documenti ClickUp è l'editor di testi e lo strumento di gestione dei documenti della piattaforma. Consente di collaborare ai documenti in tempo reale, di assegnare attività, di aggiungere commenti e file e di modificare lo stato dei progetti, senza mai lasciare l'editor.

Collegare ClickUp Docs al flusso di lavoro collegando le attività tra loro

ClickUp Docs raggiunge il suo pieno potenziale quando viene combinato con ClickUp AI . Questa scrittura onnipotente e persino assistente di codice vive all'interno di Docs ed è in grado di generare eccezionali documenti sui requisiti del prodotto, progettare studi sui test degli utenti, creare piani di test e molto altro ancora in pochi secondi!

Automatizzate la stesura della documentazione con l'IA, monitorate lo stato di avanzamento attraverso grafici e sprint e risolvete rapidamente i bug di codifica con ClickUp AI

Utilizzo Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per osservare il vostro lavoro da tutte le angolazioni e mantenere la massima visibilità, tenendo tutti al corrente. Ad esempio, la vista Vista Gantt è una soluzione eccellente per monitorare le dipendenze e i blocchi delle attività, tenendo d'occhio lo stato degli obiettivi con campi e stati personalizzati, attività cardine e tag di priorità.

Raggruppate, filtrate o nascondete le attività dei grafici Gantt di ClickUp 3.0 per monitorare e collegare i flussi di lavoro in tutti i vostri lavori

C'è un modo ancora migliore per tenere traccia dello stato di ClickUp: l'utilizzo di ClickUp dashboard . Sono come centri di controllo della missione dei vostri progetti e prodotti, che visualizzano tutto, dai carichi di lavoro agli obiettivi definiti, dallo stato di sprint al monitoraggio del tempo, per consentire un processo decisionale basato sui dati. L'aspetto migliore delle dashboard è che sono completamene personalizzabili e facilmente condivisibili con gli stakeholder.

Create dashboard dettagliate e aggiungete facilmente schede per visualizzare lo stato dei punti di sprint, le attività per stato e i bug per visualizzazione

Sembra molto? Non c'è motivo di preoccuparsi, perché non dovrete fare nulla da soli. ClickUp vi dà una marcia in più grazie alla sua enorme libreria di oltre 1.000 modelli pronti per l'uso per quasi tutti i casi d'uso, dal completo modelli di gestione del programma a modelli altamente pratici modelli di backlog di prodotto .

Ad esempio, il template Modello di piano di progetto ClickUp per la programmazione vi imposta un'intera struttura per gestire efficacemente un progetto software progetto di sviluppo software con un flusso di lavoro dettagliato, vari strumenti di collaborazione e opzioni di monitoraggio dello stato. 💯

Programma la tua strada verso l'esito positivo con ClickUp

Senza dubbio, la scalata alla carriera di sviluppatore di software può essere un'attività in salita che richiede grande impegno e determinazione. Tuttavia, grazie alle certificazioni di programmazione e all'incorporazione di strumenti di project management nel vostro flusso di lavoro, potete applicare le vostre competenze all'interno di un quadro che garantisce esito positivo, collaborazione ed efficienza. 🌟

Considerando l'estensione delle funzionalità/funzione di ClickUp per il project management e la produttività, si tratta di uno strumento che vale la pena avere nella cassetta degli attrezzi di ogni programmatore. Quindi, iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per avere il controllo dei vostri progetti dall'inizio alla fine.