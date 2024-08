10 Migliori software di gestione delle competenze nel 2024 (recensioni e prezzi)

In anni di esperienza nella gestione di team di successo, ho capito che un software di gestione delle competenze è come un GPS che vi guida verso i talenti giusti. Attraverso prove ed errori, ho scoperto che questo software consente ai team di identificare, valutare, sviluppare e monitorare in modo efficiente le competenze dei dipendenti.

Cosa si deve cercare in un Software di gestione delle competenze?

Avete bisogno del giusto Software HR se volete sviluppare le competenze dei dipendenti, potenziare la vostra strategia aziendale e ottenere una conoscenza completa della vostra forza lavoro. Se sapete già cosa state cercando, saltate pure questa sezione.

Altrimenti, ecco alcuni degli elementi essenziali da tenere a mente:

Intelligenza artificiale: cercate un software con funzionalità/funzione diStrumenti di IA per le risorse umaneda fare: riepilogare i dati sulle competenze e migliorare i programmi di formazione per lo sviluppo delle competenze

cercate un software con funzionalità/funzione diStrumenti di IA per le risorse umaneda fare: riepilogare i dati sulle competenze e migliorare i programmi di formazione per lo sviluppo delle competenze Automazioni : Trovate una piattaforma che vi permetta di mettere il pilota automatico alle piccole cose

Trovate una piattaforma che vi permetta di mettere il pilota automatico alle piccole cose strumenti completi Non fermatevi agli strumenti di gestione delle competenze: cercate una piattaforma con strumenti e modelli aggiuntivi per la gestione dei dipendenti, delle conoscenze e dei progetti

Non fermatevi agli strumenti di gestione delle competenze: cercate una piattaforma con strumenti e modelli aggiuntivi per la gestione dei dipendenti, delle conoscenze e dei progetti Interfaccia facile per l'utente: Sceglieresoftware di gestione dei dipendenti che sia facile da usare e da capire senza una formazione estesa

L'idea è chiara. In sostanza, desiderate un software di gestione delle competenze con funzioni che facilitino ogni aspetto del vostro lavoro.

10 Migliori software di gestione delle competenze da utilizzare nel 2024

Siete qui per trovare il miglior software di gestione delle competenze, e io ho fatto la parte più difficile setacciando il mercato per trovare le 10 opzioni migliori.

Date un'occhiata alla nostra lista, in modo da trovare quello che vi serve in tempi record.

Visualizzare le attività cardine del progetto con la vista Gantt di ClickUp ClickUp per i team delle risorse umane semplifica tutto, dall'assunzione all'onboarding e oltre. 🚀🧑‍💼

Migliorate e semplificate tutto ciò che riguarda lo sviluppo e la gestione dei dipendenti con la nostra piattaforma di gestione delle risorse umane all-in-one.

ClickUp rende facile:

Monitorare le prestazioni, l'impegno e lo sviluppo dei singoli dipendenti

Creare visualizzazioni personalizzabili per allineare i membri del team

Memorizzare in sicurezza le comunicazioni riservate e le informazioni sui dipendenti

Organizzare i candidati, le domande e le richieste di informazioni

Risparmiare tempo con modelli, stati personalizzati e automazione

Generare reportistica basata sui dati per visualizzare dall'alto il vostro sistema di gestione delle competenze

Utilizzate i modelli di ClickUp per risparmiare tempo sull'analisi delle competenze e vedere le competenze e le certificazioni dei dipendenti in un colpo d'occhio.

Ad esempio, utilizzate Modello di analisi del divario di competenze di ClickUp per eseguire una valutazione delle competenze per identificare le capacità chiave mancanti ai membri del vostro team. Da qui, otterrete consigli pratici per colmare le lacune di competenze, migliorare la produttività e tutto ciò di cui la vostra azienda ha bisogno per eccellere.

Avete bisogno di una app per il monitoraggio degli obiettivi ? Obiettivi di ClickUp alimenta il vostro esito positivo con traguardi misurabili, monitoraggio automatico dello stato e Sequenze chiare. Utilizzatelo per monitorare gli Obiettivi individuali relativi alle competenze dei vostri team e dei vostri dipendenti.

ClickUp dispone anche di software di monitoraggio dei dipendenti che mostra i dati in tempo reale su ciò che i membri del team stanno facendo.

E non dimenticate ClickUp AI e Automazioni di ClickUp ! Questi due strumenti si combinano per risparmiare ore ogni settimana grazie all'automazione delle attività quotidiane e all'immensa potenza della migliore intelligenza artificiale di oggi.

Con migliaia di strumenti, modelli e integrazioni, ClickUp gratis per il project management è a portata di clic.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Una libreria con oltre 1.000 modelli (es,modelli di piano di sviluppo, modelli di flusso di lavoro, matrici di competenze, ecc.)

Oltre 1.000 integrazioni con le piattaforme e gli strumenti più diffusi, tra cui Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot e altri ancora

Funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale che facilitano la comunicazione tra i membri del team sui loro stati, migliorando le competenze critiche

Project management estrumenti di prioritizzazione per mantenere il team in linea con le iniziative di apprendimento, aggiornamento e altro ancora

Modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp ha funzionalità/funzione per la valutazione delle competenze, l'aggiornamento, il monitoraggio dei livelli di competenza e lo sviluppo della carriera

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento durante la familiarizzazione con le numerose funzionalità/funzioni di ClickUp (risolta con video tutorial e FAQ estese)

ClickUp AI non è disponibile per gli utenti del piano Free

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

2. Competenze di base

via Competenze di base Skills Base è un'applicazione di software di gestione della conoscenza che fornisce un hub trasparente e accessibile per la tassonomia delle competenze. Utilizzate questa piattaforma di gestione delle competenze per valutare, visualizzare e agire sui dati relativi alle competenze per ottenere informazioni su riqualificazione, gestione dei talenti, piano della forza lavoro e altro ancora.

Skills Base migliori funzionalità/funzione

Evidenzia le lacune del team in termini di competenze per migliorare la fidelizzazione, il reclutamento e la crescita dell'organizzazione

Il monitoraggio olistico delle competenze identifica i punti in cui è necessario un supporto aggiuntivo per ottenere le giuste competenze sul posto di lavoro

La matrice delle competenze basata su cloud fornisce dati in tempo reale per migliorare la gestione delle prestazioni

La libreria Skills Base fornisce una raccolta curata di competenze basate sui ruoli organizzativi all'interno dell'azienda

Base di competenze limiti

Le recensioni degli utenti menzionano la necessità di migliorare le funzionalità/funzione dell'IA per risparmiare tempo e migliorare il processo di reclutamento

Secondo alcune recensioni, gli strumenti amministrativi sono talvolta complessi e di difficile comprensione

Skills Base prezzo

Free

Teams: $99/mese pagati annualmente in anticipo

$99/mese pagati annualmente in anticipo Enterprise: $149/mese pagati annualmente in anticipo

$149/mese pagati annualmente in anticipo Ultimate: Contattare per i prezzi

Base di competenze valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (10+ recensioni)

4.6/5 (10+ recensioni) Capterra: 0/5 (0 recensioni)

3. SkillNet

via SkillNet SkillNet è una piattaforma software per la gestione delle competenze che trasforma le aziende in organizzazioni basate sulle competenze. La piattaforma ha reinventato la valutazione e lo sviluppo dei dipendenti strumenti di miglioramento dei processi che facilitano la valutazione, l'ispirazione e l'ottimizzazione delle risorse umane.

SkillNet migliori funzionalità/funzione

Quadri personalizzati di upskilling e reskilling che consentono di risparmiare tempo nella creazione di iniziative per migliorare le impostazioni dei dipendenti

Database di gestione delle certificazioni basato su cloud con tutto ciò che serve per monitorare le certificazioni e le credenziali esterne in tutti i ruoli

Il database delle competenze e i fogli di calcolo tracciano, osservano e misurano le competenze dei dipendenti sulla base di dati autovalutati e valutati dai manager

Enfasi sulle competenze necessarie per le aziende sanitarie, manifatturiere e tecnologiche

SkillNet limitazioni

Le recensioni degli utenti menzionano bug occasionali e problemi di crash

Secondo alcune recensioni, i membri del team affermano che la piattaforma potrebbe beneficiare di un design più intuitivo

SkillNet prezzo

Contattare per i prezzi

SkillNet valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (10+ recensioni)

4.6/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (10+ recensioni)

4. Avilar

via Avilar Avilar fornisce una piattaforma software di gestione delle competenze basata su cloud: WebMentor LMS Learning Management System. Utilizzatela per definire i ruoli, creare quadri di competenze, formare i membri del team e comprendere le competenze attuali della vostra forza lavoro. 📊

Le migliori funzionalità/funzioni di Avilar

Gestione delle competenze esoftware per il coinvolgimento dei dipendenti consente alle organizzazioni di colmare le lacune di competenze e di definire un percorso di carriera per ciascun membro del team

I dati dettagliati consentono di migliorare le iniziative di apprendimento e sviluppo

Forza lavoro ed esito positivostrumenti di piano vi preparano ad affrontare potenziali perdite e a trovare in anticipo i sostituti

La collaborazione con i migliori provider di corsi di formazione consente agli utenti di accedere a una serie di risorse per la gestione dell'apprendimento

Limiti di Avilar

I corsi di formazione sulle competenze devono essere acquistati singolarmente (il prezzo per corso varia, ma molti costano meno di 10 dollari)

La mancanza di feedback dei clienti sulle piattaforme di recensioni più diffuse rende difficile ottenere informazioni sull'esperienza media degli utenti

Avilar prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Avilar

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Pluralsight

via Pluralsight Pluralsight è uno strumento di gestione delle competenze della forza lavoro che fornisce a organizzazioni e team l'accesso a prodotti e corsi online di altissima valutazione per alimentare lo sviluppo delle competenze. Utilizza informazioni basate sui dati per valutare le competenze hard e soft del team, apportare miglioramenti e colmare le lacune di competenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Pluralsight

I programmi e i percorsi di apprendimento personalizzati supportano gli unici oggetti dell'organizzazione per fornire i corsi giusti a ogni membro del team

I corsi che mirano alle competenze nei campi IT e Tech sono ideali per le organizzazioni che hanno bisogno di colmare le lacune di competenze specializzate

Le mappature per l'aggiornamento creano percorsi di apprendimento a dimensione unica, in modo che i team capiscano da dove iniziare e dove andare dopo

Le esperienze di apprendimento pratico utilizzano progetti, laboratori e sandbox per consolidare le nuove competenze e migliorare la fiducia dei membri del team

Limiti di Pluralsight

Alcuni utenti esprimono l'esigenza di integrazione con altri sistemi di gestione dell'apprendimento molto diffusi

Le recensioni di alcuni utenti menzionano la mancanza di notifiche email motivazionali per mantenere i membri del team al traguardo con i corsi

Pluralsight prezzo

Starter: $33,25/mese per utente

$33,25/mese per utente Professionale: $48,25/mese per utente

$48,25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Pluralsight

G2: 4/6/5 (1.000+ recensioni)

4/6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

6. intelliHR

via intelliHR intelliHR è un programma di software di gestione dei talenti con strumenti di gestione delle competenze che migliorano le prestazioni, il coinvolgimento, la fidelizzazione e la cultura aziendale. Utilizzatelo per creare un'esperienza di lavoro migliore per l'organizzazione, i team e le persone, colmando le lacune di competenze e migliorando i processi di sviluppo.

le migliori funzionalità/funzione di IntelliHR

Il self-service per i dipendenti consente ai membri del team di gestire i propri dati personali, le valutazioni delle prestazioni, i record di formazione e altro ancora

Analisi e approfondimenti in tempo reale consentono ai manager di prendere decisioni informate sul piano della forza lavoro e della gestione delle prestazioni

Il sistema di gestione delle prestazioni include l'impostazione degli obiettivi, il feedback e le valutazioni delle prestazioni

L'esperienza di onboarding e offboarding semplifica il processo e garantisce la conformità alle normative

limiti di IntelliHR

Alcuni utenti hanno espresso la necessità di avere video tutorial più dettagliati per ridurre la curva di apprendimento

Secondo le recensioni, alcuni team trarrebbero vantaggio da ulteriori integrazioni di terze parti

intelliHR prezzo

Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni diintelliHR

G2: 4.8/5 (80+ recensioni)

4.8/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

7. Spazio di crescita

via Spazio di crescita Growthspace è una piattaforma di apprendimento basata su cloud che offre un intervallo di strumenti di gestione delle competenze rivolti a individui e organizzazioni che lavorano per raggiungere obiettivi di sviluppo professionale. Approfittate di un intervallo di corsi interattivi, coinvolgenti e pratici e di programmi di coaching condotti da esperti in materia.

Le migliori funzionalità/funzione di Growthspace

Sessioni di coaching personalizzate con professionisti esperti per soddisfare le esigenze specifiche di ogni individuo

Strumenti di apprendimento interattivi come quiz e simulazioni per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti

Contenuti di alta qualità e informazioni aggiornate da parte dei principali esperti e leader di pensiero garantiscono un'iniziativa di aggiornamento di qualità

L'approccio pratico e attuabile offre agli utenti conoscenze e competenze reali da applicare ai loro percorsi di carriera

Limiti dello spazio di crescita

Alcuni utenti affermano che la piattaforma per la programmazione delle riunioni non è così semplice da usare come potrebbe essere

Le recensioni di alcuni team hanno espresso la necessità di dashboard personalizzate per gli utenti, per migliorare l'esperienza di apprendimento

Growthspace prezzo

Contattare per una proposta di prezzo personalizzata per lo sviluppo dei dipendenti

Valutazioni e recensioni di Growthspace

G2: 4.8/5 (200+ recensioni)

4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: N/A

8. Rallyware

via Rallyware Rallyware è una piattaforma di abilitazione alle prestazioni che fornisce raccomandazioni per il vostro team. Utilizzatela per identificare le migliori attività di apprendimento e aziendali per ogni individuo al momento giusto, per migliorare l'impatto dei vostri strumenti di gestione delle competenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Rallyware

I piani di apprendimento personalizzati mirano ai bisogni, agli obiettivi e agli stili di apprendimento dei singoli utenti per consigliare le competenze e i contenuti giusti per loro

Elementi di gamification come badge e classifiche migliorano il coinvolgimento e la motivazione dei dipendenti

L'app è ottimizzata per i dispositivi mobili per consentire ai discenti di accedere alla piattaforma da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento 📲

Analisi dettagliate e reportistica sull'impegno e sullo stato di ciascun discente, facilitano agli amministratori il monitoraggio dell'efficacia dei programmi di formazione

Limiti di Rallyware

Le impostazioni di alcuni utenti segnalano che l'impostazione della lingua non è sempre affidabile e a volte mostra i paragrafi in inglese invece che nella lingua selezionata

Alcuni team hanno espresso il desiderio di vedere un'ulteriore implementazione delle funzionalità/funzione IA nella piattaforma Rallyware

Rallyware prezzo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Rallyware

G2: 4.8/5 (40+ recensioni)

4.8/5 (40+ recensioni) Capterra: 5/5 (20+ recensioni)

9. Cloud Academy

via Accademia del cloud Cloud Academy fornisce un software di gestione delle competenze per costruire solide competenze nel cloud computing. Sfruttate l'analisi e la reportistica dettagliata per comprendere meglio l'impegno e lo stato di ciascun apprendimento e prendere decisioni più consapevoli.

Le migliori funzionalità/funzione di cloud Academy

La libreria dei corsi offre funzionalità/funzione per le principali piattaforme cloud, tra cui AWS, Azure, Google Cloud Platform e altre ancora

I laboratori pratici consentono agli utenti di esercitarsi e di applicare le conoscenze acquisite nei corsi in impostazioni reali

Valutazioni delle competenze per gli utenti per identificare i punti di forza e le aree da migliorare

Reportistica e analisi dettagliate con i dati necessari per monitorare lo stato di sviluppo delle competenze e il coinvolgimento dei dipendenti

Limiti di Cloud Academy

Le recensioni menzionano la necessità di aggiornamenti continui dei corsi per tenere il passo con le ultime modifiche alle piattaforme cloud più diffuse (Cloud Academy ha dichiarato di essere al lavoro su questo aspetto)

Alcuni utenti affermano che l'accessibilità offline e mobile limitata riduce lo stato di apprendimento dei membri del team

Cloud Academy prezzo

Individui: $39/mese

$39/mese Piccoli team: $55/mese per utente

$55/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Cloud Academy

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

10. Runn

tramite Eseguire Runn è una piattaforma di gestione delle risorse basata su cloud con strumenti integrati di monitoraggio del tempo e di previsione. La si può utilizzare per pianificare progetti, programmare le risorse, ottimizzare i team, identificare le carenze di competenze e visualizzare una panoramica della forza lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Runn

Il design user-friendly facilita la navigazione e l'utilizzo degli strumenti da parte dei membri del team senza alcuna conoscenza tecnica

I flussi di lavoro personalizzabili consentono di adattare la piattaforma Runn alla propria organizzazione e ai membri del team

Il sistema di gestione delle risorse consente di gestire e monitorare il carico di lavoro del team e di utilizzare le risorse in modo efficiente

L'analisi in tempo reale fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni del team e sullo stato del progetto per migliorare il processo decisionale basato sui dati

Limiti di Runn

Le recensioni di alcuni utenti esprimono la necessità di ulteriori funzionalità/funzione API

Alcuni recensori affermano che l'impostazione dei livelli di autorizzazione è difficile o richiede soluzioni alternative

Runn prezzo

**Gratis

Pro: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Runn

G2: 4.5/5 (1+ recensioni)

4.5/5 (1+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (20+ recensioni)

Ottimizza il tuo team con gli strumenti di gestione delle competenze

In un mondo in cui le competenze sono valuta, sfruttare i giusti strumenti di gestione delle competenze fa la differenza.

L'implementazione di un software di gestione delle competenze snellisce i processi organizzativi e consente ai membri del team di raggiungere il loro pieno potenziale. ✨💪

Siete pronti a potenziare il vostro flusso di lavoro per la gestione delle competenze? Sperimentate un nuovo livello di efficienza e di coinvolgimento dei dipendenti.. iscrivetevi oggi stesso a ClickUp !