Passi concreti per cambiare carriera a qualsiasi età

Cambiare carriera può essere un viaggio emozionante per chiunque, indipendentemente dall'età.

Il desiderio di cambiare carriera o lavoro può nascere da vari fattori, come l'insoddisfazione e la mancanza di crescita. Forse si desiderano nuove sfide o una migliore crescita finanziaria. Forse si vuole studiare all'estero, trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata o considerare la possibilità di lavorare in proprio.

A recente sondaggio di Harris Poll ha rivelato che la maggioranza (52%) dei lavoratori statunitensi ha preso in considerazione l'idea di cambiare lavoro, e ben il 44% sta pianificando attivamente di fare il salto!

Detto questo, la transizione di carriera può essere scoraggiante. Ma sapere che un cambiamento è possibile per voi è il primo fondamentale passaggio verso il nuovo viaggio. Quindi, se state veramente cercando di cambiare, è importante affrontare il processo con attenzione.

Iniziate valutando la vostra posizione attuale e identificando le ragioni del vostro desiderio di cambiare. Rivolgetevi a un career coach per definire i vostri obiettivi di carriera e per elaborare un piano d'azione.

La ricerca è essenziale. Esplorate a fondo le opzioni di carriera, comprendete gli intervalli salariali ed esaminate le aziende migliori che supportano un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Una volta ristretta la scelta, definite la vostra nuova carriera.

Quindi, esplorate le nuove descrizioni di lavoro, fate domanda per i lavori che vi interessano e affidatevi al vostro sistema di supporto per rimanere motivati durante il vostro viaggio!

Ora che sapete cosa può comportare una transizione di carriera, dotatevi delle risorse e degli strumenti giusti per garantire il vostro esito positivo.

Quando fare un cambiamento di carriera

Non esiste un'unica "età migliore" per cambiare carriera!

Se optate per un cambiamento di carriera precoce, ad esempio a 20 o 30 anni, probabilmente avrete meno responsabilità finanziarie e più flessibilità per adattarvi a un nuovo percorso professionale. Potrete usare il tempo extra per fare esperienza e costruire una maggiore sicurezza nel vostro nuovo campo.

Ma quando si raggiungono i 40 o i 50 anni, cambiare carriera significa avere già un bagaglio di esperienze e competenze. Questo vi rende una risorsa preziosa per i potenziali datori di lavoro. Potreste anche comprendere meglio i vostri valori e i vostri obiettivi, il che vi porterà a una transizione più mirata.

Visualizzate, pianificate e monitorate il vostro nuovo percorso professionale con il modello di percorso professionale ClickUp

Indipendentemente dall'età, potete utilizzare il modello Modello di percorso di carriera ClickUp per mappare la vostra strada verso un nuovo percorso professionale. Visualizzate il punto in cui vi trovate nella vostra attuale carriera, definite i vostri obiettivi, pianificate la vostra prossima mossa professionale con nuovi oggetti, fissate attività cardine raggiungibili e tenete traccia del vostro percorso di trasformazione professionale.

Ma prima di fare ciò, prendetevi un momento per considerare come ciò possa influire sulla vostra vita personale e abitudini di lavoro . Mettete insieme un elenco delle motivazioni che vi spingono e create un piano concreto per sentirvi sicuri della vostra capacità di fare il primo passaggio.

Fate un inventario delle vostre entrate e delle vostre spese attuali, tenendo conto dei potenziali cambiamenti di reddito che potrebbero verificarsi durante questa transizione. Inoltre, non dimenticate di stimare i costi per migliorare le vostre competenze, come ad esempio le spese per i corsi.

Inoltre, è opportuno avviare una conversazione aperta con i membri della vostra famiglia per discutere delle loro preoccupazioni. Iniziate a esplorare le possibili soluzioni e cercate il loro supporto durante questa fase. Rimanete realistici su come una nuova direzione di carriera potrebbe influire sul vostro equilibrio tra lavoro e vita privata, sui commit per il tempo dedicato alla famiglia e sulle potenziali esigenze di trasferimento.

In questo processo può essere utile rivolgersi a un consulente di carriera, che vi guiderà nella valutazione delle vostre capacità, nell'esplorazione delle opzioni di carriera e nella comprensione dell'impatto di questa transizione sulla vostra vita personale. Potete anche ascoltare podcast motivazionali per trovare ulteriore ispirazione.

Come prepararsi a un grande cambiamento di carriera

Intraprendere una nuova carriera può essere allo stesso tempo emozionante e intimidatorio.

Ma è la vostra occasione per tracciare un nuovo percorso, sia che vogliate perseguire una passione, sia che vogliate liberarvi dal vostro attuale lavoro che non vi entusiasma più.

Prima di buttarvi a capofitto, prendetevi il tempo di prepararvi a fondo, farà la differenza. Aumenterà le possibilità di esito positivo e ridurrà al minimo gli ostacoli lungo il percorso!

Questa tabella di marcia vi guiderà attraverso i passaggi essenziali per garantire una transizione di carriera il più possibile fluida e soddisfacente. Andiamo!

$$$a Conduci un'autovalutazione per conoscere te stesso

**Valutate le vostre attuali responsabilità lavorative e identificate gli aspetti che vi piacciono e quelli che vi lasciano insoddisfatti. Gettate le basi per abbracciare un nuovo lavoro diurno che sia in linea con le vostre preferenze

Allineamento dei valori: Determinate ciò che conta veramente per voi in una carriera. Valutate quali sono le vostre prioritàstile di lavoro autonomolibertà creativa, sicurezza finanziaria o un forte senso dello scopo. Assicuratevi che la vostra nuova direzione rifletta i vostri valori fondamentali per una soddisfazione a lungo termine

Determinate ciò che conta veramente per voi in una carriera. Valutate quali sono le vostre prioritàstile di lavoro autonomolibertà creativa, sicurezza finanziaria o un forte senso dello scopo. Assicuratevi che la vostra nuova direzione rifletta i vostri valori fondamentali per una soddisfazione a lungo termine **Analizzate le vostre competenze attuali e identificate le aree di miglioramento. Sviluppate le competenze necessarie per il ruolo successivo e create un piano per colmare eventuali lacune di conoscenza attraverso corsi online, boot camp o certificazioni

Fate della ricerca il vostro migliore amico

Ricerca del ruolo: Entrate nello specifico del percorso di carriera che desiderate. Ricercate le descrizioni delle mansioni pertinenti e parlate con i professionisti del settore che preferite per avere maggiori informazioni sulla natura dei diversi ruoli disponibili

Entrate nello specifico del percorso di carriera che desiderate. Ricercate le descrizioni delle mansioni pertinenti e parlate con i professionisti del settore che preferite per avere maggiori informazioni sulla natura dei diversi ruoli disponibili Comprensione del settore: Allargate la vostra attenzione e fate una ricerca approfondita sul settore. Comprendete le tendenze attuali, il potenziale di crescita e le potenziali sfide

Allargate la vostra attenzione e fate una ricerca approfondita sul settore. Comprendete le tendenze attuali, il potenziale di crescita e le potenziali sfide **Ogni carriera ha i suoi vantaggi e svantaggi. Cercate informazioni oneste sulle sfide associate al vostro ruolo di traguardo. Parlate con le persone che già lavorano nel campo per capire le aspettative sull'equilibrio tra lavoro e vita privata e gli intervalli salariali

Costruire un piano d'azione

Imposta obiettivi SMART: Definisci chiaramente i tuoi obiettivi e rendili specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo (SMART)

Definisci chiaramente i tuoi obiettivi e rendili specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo (SMART) **Scomporre gli obiettivi in passi più piccoli e realizzabili per avere una tabella di marcia chiara per rimanere motivati e concentrati

Per approfondire quest'ultimo punto, cerchiamo di capire quali sono i passaggi che si possono fare per un esito positivo della transizione di carriera.

Passaggi attuabili per un cambio di carriera di esito positivo

Durante la ricerca, è il momento di mettere insieme ciò che avete imparato in un piano d'azione.

1. Creare connessioni e acquisire esperienza nel nuovo campo

Sebbene ampliare le competenze attuali sia essenziale, un passaggio al di fuori della propria zona di comfort per creare nuove connessioni e acquisire esperienza nel campo desiderato può essere vantaggioso.

Questo amplia le vostre conoscenze e vi permette di costruire una rete di professionisti che possono offrirvi assistenza e supporto e mettervi in contatto con il giusto pool di responsabili delle assunzioni.

Ricercate il maggior numero possibile di ruoli aperti su Ambition Box o Glassdoor per verificare le valutazioni delle aziende, le recensioni dei dipendenti, gli stipendi offerti e altro ancora.

Utilizzate il sito Il software di project management personale ClickUp per condurre ricerche di lavoro, ricercare ruoli, redigere curriculum e lettere di presentazione, monitorare del tempo e controllare lo stato delle assunzioni.

Questa piattaforma consente di pianificare e stabilire le priorità della giornata, di rimanere in linea con gli obiettivi, di organizzare e gestire il carico di lavoro, di impostare promemoria e di automatizzare le routine.

Utilizzate il Personal Project Management Software di ClickUp per gestire i progetti in un unico luogo

Sfruttare Attività di ClickUp per allineare il flusso di lavoro agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Dividete gli obiettivi più grandi in obiettivi più piccoli, più facili da monitorare e gestire.

Con il software di gestione delle attività di ClickUp, potete facilmente raggruppare le vostre attività per giorno, settimana, mese o anno e assegnare a ciascuna una durata e una data di scadenza.

Organizzate le attività di ClickUp per una chiara rappresentazione visiva del vostro lavoro ClickUp Dashboard consente di creare visualizzazioni personalizzate della propria ricerca di lavoro, di vedere le metriche di riqualificazione e il totale delle domande di lavoro, e di rivedere lo stato delle domande. È possibile regolare ulteriormente i carichi di lavoro e includere note per aggiungere ulteriori informazioni.

Costruite il centro di controllo perfetto per qualsiasi progetto con ClickUp Dashboard

1000+ Integrazioni ClickUp come Stripe, Slack, Google Suite e Microsoft. È possibile visualizzare i pagamenti mentre si lavora come freelance, programmare le chiamate di monitoraggio, tenere traccia e inviare email e monitorare il tempo dedicato alle attività.

Personalizzazione di oltre 100 ClickUp Automazioni per impostare promemoria per i vostri colloqui, email di follow-up ai reclutatori e promemoria per le fatture mentre siete freelance.

Monitorate e gestite lo stato di tutte le nuove candidature in un unico posto con il modello di ricerca di lavoro ClickUp

Se vi candidate a molti lavori, potete facilmente tenere traccia e gestire le vostre candidature con il modello ClickUp per la ricerca di lavoro Modello di ricerca di lavoro ClickUp :

Creare un elenco di potenziali datori di lavoro che corrispondono ai propri obiettivi di lavoro

Acquisizione di annunci di lavoro da varie fonti in un unico posto

Organizzare l'intero processo di candidatura e le attività di follower

Monitoraggio dei contatti e delle conversazioni con i selezionatori e i responsabili delle assunzioni

Semplificate la vostra ricerca di lavoro e la pipeline di reclutamento in un unico posto con il modello di ricerca di lavoro ClickUp

In alternativa, potete utilizzare un altro Modello di ricerca di lavoro ClickUp che organizza l'intero processo di candidatura, come ad esempio:

Monitoraggio delle vostre domande di lavoro

Raccolta dei curriculum e delle lettere di presentazione in un unico posto

Organizzare i dettagli di contatto dei vostri reclutatori

Visualizzazione collettiva delle valutazioni di Ambition Box o Glassdoor per ciascun lavoro

Monitoraggio degli intervalli salariali, dei follower e dei feedback per le vostre candidature

2. Realizzare un curriculum e una lettera di presentazione per il cambio di carriera

Quando si cambia carriera, è necessario leggere molte descrizioni di lavoro per aumentare le possibilità di essere assunti.

Un modo ideale per essere selezionati per i colloqui è identificare le parole chiave più popolari in queste descrizioni e aggiungerle al vostro curriculum. Questo processo mette in evidenza il vostro curriculum quando un potenziale reclutatore (o un sistema di monitoraggio dei candidati) lo esamina alla ricerca delle parole chiave pertinenti.

Un formato di curriculum basato sulle competenze mette in evidenza le competenze rilevanti delle vostre esperienze precedenti, rendendolo ideale per iniziare un cambiamento di carriera.

Utilizzate le ricche funzionalità di formattazione di ClickUp Documenti per aggiungere immagini di copertina, sperimentare diversi font e modificare il vostro curriculum per ottenere un aspetto curato e professionale

È possibile utilizzare Documenti di ClickUp per creare curriculum e lettere di presentazione, modificare con ricche opzioni di condivisione, condividere i documenti con reclutatori e mentori e apportare modifiche in base al feedback ricevuto. Potete anche utilizzare grafici e tabelle per rappresentare visivamente i risultati del vostro lavoro e le metriche chiave che evidenziano il vostro impatto (ad esempio, "Aumento dell'efficienza del processo del 20%").

Create una proposta di lavoro convincente in modo semplice e veloce con il modello di proposta di lavoro di ClickUp

Il modello di proposta di lavoro ClickUp può aiutarvi a delineare i vostri dati personali, i servizi, le qualifiche e i risultati più importanti se combinato con Documenti. Potete dimostrare il valore delle vostre competenze con metriche e garantire professionalità e coerenza nei vostri curriculum.

Inoltre, è possibile creare un elenco di attività dedicato all'interno di ClickUp Docs per gestire lo stato della ricerca di lavoro, monitorare le candidature e fissare le scadenze per i passaggi importanti.

3. Utilizzate piattaforme come LinkedIn per accelerare la vostra transizione

I social media possono essere uno strumento potente per accelerare il vostro cambiamento di carriera, aiutandovi ad aumentare la vostra visibilità, a creare connessioni e a mostrare le vostre competenze nel nuovo campo.

Assicuratevi che i vostri profili professionali sui social media si concentrino sul vostro lavoro obiettivi professionali . Considerate la possibilità di creare un nuovo profilo specifico per il campo desiderato.

Includete nel profilo e nei post hashtag pertinenti, come #jobsearch o #opentowork. Questo attirerà i reclutatori sul vostro profilo e vi aiuterà a distinguervi nel mercato del lavoro.

Potete anche prendere in considerazione l'idea di seguire gli esperti, i leader di pensiero e le aziende di LinkedIn, per interagire con i loro contenuti e partecipare alle discussioni.

Potete anche scrivere post sul blog, creare infografiche o registrare brevi video per LinkedIn o YouTube per condividere il vostro punto di vista e le vostre competenze.

Gestite, tracciate e programmate il monitoraggio dei contenuti su varie piattaforme di social media con il modello di post per social media di ClickUp

Il Modello di post per i social media di ClickUp è molto utile se si desidera programmare i post sulle piattaforme dei social media. Questo modello garantisce la coerenza visiva e di contenuto e aiuta a raccogliere tutta la grafica e i contenuti in un unico posto.

4. Comprendere i benefici e le potenziali sfide di un cambio di carriera

Da fare per valutare se un cambiamento di carriera è il passaggio migliore in un determinato momento? Considerate i vantaggi e le sfide di una transizione di carriera e decidete di conseguenza.

Approfondiamo i vantaggi delle transizioni di carriera:

**Seguire una passione come una carriera in linea con i propri valori e le proprie capacità può portare a una maggiore soddisfazione nella vita professionale

**Migliori opportunità di apprendimento: il passaggio al di fuori della propria zona di comfort apre le porte a nuove conoscenze ed esperienze

Potenziale di guadagno migliorato: Potete godere di pacchetti salariali più elevati o di migliori benefit di lavoro, migliorando la vostra sicurezza finanziaria

Potete godere di pacchetti salariali più elevati o di migliori benefit di lavoro, migliorando la vostra sicurezza finanziaria **Miglioramento dell'equilibrio tra lavoro e vita privata: alcune carriere offrono orari più flessibili o opzioni di lavoro da remoto, aprendo la strada a un migliore equilibrio tra vita professionale e personale

**Aumento della fiducia e dell'autostima: l'esito positivo di un cambiamento di carriera può aumentare la fiducia e la sicurezza in se stessi, consentendo di affrontare nuove sfide

Monitorate il vostro lavoro quotidiano e seguite lo stato di avanzamento in vari formati con ClickUp Views

E se cercate un partner per il vostro percorso di transizione professionale, ClickUp è sempre al vostro fianco. 15+ Visualizzazioni ClickUp vi permettono di gestire le vostre attività quotidiane, di tenere traccia dello stato di avanzamento dei lavori a cui vi siete candidati, di gestire i vostri corsi di aggiornamento con funzionalità di monitoraggio del tempo e di ottenere report sulla produttività della vostra giornata, presentati in modo semplice da digerire.

Ora che conoscete i vantaggi di un cambiamento di carriera, ecco alcune potenziali sfide che possono presentarsi:

**Lasciare un ruolo familiare può essere fonte di preoccupazione e si può incorrere in un periodo di instabilità finanziaria o di incertezza sull'esito positivo della nuova carriera

Carenze di competenze e necessità di formazione: potreste aver bisogno di migliorare le vostre capacità usandosoftware di gestione delle competenze o ottenendo certificazioni per diventare più qualificati

potreste aver bisogno di migliorare le vostre capacità usandosoftware di gestione delle competenze o ottenendo certificazioni per diventare più qualificati $$$a: Potrebbe essere necessario fare un passaggio di anzianità o di stipendio mentre si inizia un nuovo percorso di carriera, soprattutto se si entra in un nuovo settore

Potrebbe essere necessario fare un passaggio di anzianità o di stipendio mentre si inizia un nuovo percorso di carriera, soprattutto se si entra in un nuovo settore **Networking e costruzione di credibilità: la costruzione di una rete e l'affermazione in un nuovo campo possono richiedere tempo e lavoro richiesto

**Discriminazione in base all'età: alcuni settori possono preferire l'assunzione di candidati più giovani per infondere nuovi talenti nelle loro organizzazioni

Siate certi che abbiamo elencato queste sfide non per farvi sentire scoraggiati, ma per mostrarvi il quadro reale. Potete usarle come passaggi per costruire una nuova vita!

Superare gli ostacoli nella transizione di carriera

La transizione di carriera può essere un momento di crescita entusiasmante, ma comporta anche degli ostacoli da superare. Ecco alcune strategie che vi aiuteranno a superare questi ostacoli e ad emergere dall'altra parte con una nuova carriera soddisfacente:

1. Costruire un atteggiamento mentale positivo

Quando siete forti, motivati e appassionati a cambiare carriera, nulla può impedirvi di realizzare i vostri sogni.

**Accogliete la sfida: visualizzate le sfide come opportunità per imparare e crescere. Mantenete una mentalità positiva per rimanere motivati durante le battute d'arresto

Concentratevi sui vostri "perché": Promemoria delle ragioni che stanno alla base del vostro cambiamento di carriera. Tenete a mente i vostri obiettivi e le vostre aspirazioni per perseverare nelle sfide

Promemoria delle ragioni che stanno alla base del vostro cambiamento di carriera. Tenete a mente i vostri obiettivi e le vostre aspirazioni per perseverare nelle sfide Celebrare le piccole vittorie: Riconoscere e celebrare i propri stati, non importa quanto piccoli. Completate un corso, partecipate a un evento del settore o mettetevi in contatto con dei career coach professionisti per sentirvi ispirati

2. Sviluppare nuove competenze e conoscenze

L'apprendimento di nuove competenze può facilitare notevolmente la transizione e la voce di una nuova carriera.

Riqualificarsi e riqualificarsi: colmare le lacune di competenze e conoscenze rilevanti per la carriera desiderata

colmare le lacune di competenze e conoscenze rilevanti per la carriera desiderata Cercare un mentore: Connettersi con un mentore che possa fornire una guida, condividere le conoscenze del settore e offrire supporto durante la transizione

Connettersi con un mentore che possa fornire una guida, condividere le conoscenze del settore e offrire supporto durante la transizione Volontariato o freelance: Volontariato per aziende o freelance su progetti che vi offrono esperienza pratica per il vostro futuro lavoro, soprattutto se siete giovani professionisti

3. Creare reti e visibilità

Espandere la vostra rete professionale e stabilire una forte posizione online può farvi notare dai reclutatori e portare a raccomandazioni positive.

Rete strategica: Connessione con i professionisti su piattaforme come LinkedIn. Partecipate a eventi di settore, unitevi a comunità online e costruite relazioni significative

Connessione con i professionisti su piattaforme come LinkedIn. Partecipate a eventi di settore, unitevi a comunità online e costruite relazioni significative Utilizzate i social media: Sfruttate le piattaforme dei social media come Twitter per mostrare le vostre competenze, condividere le notizie del settore e connettervi con i potenziali datori di lavoro

Sfruttate le piattaforme dei social media come Twitter per mostrare le vostre competenze, condividere le notizie del settore e connettervi con i potenziali datori di lavoro Informate la vostra rete di contatti: Informate la vostra rete esistente del vostro cambiamento di carriera e chiedete colloqui informativi o presentazioni a professionisti di rilievo

4. Piano finanziario e aspetti pratici

Prendete decisioni finanziarie oculate per superare questa fase di transizione.

Creare un budget: Sviluppare un budget realistico che tenga conto delle potenziali lacune di reddito o delle spese legate all'acquisizione di nuove competenze

Sviluppare un budget realistico che tenga conto delle potenziali lacune di reddito o delle spese legate all'acquisizione di nuove competenze Esplorare le risorse finanziarie: Ricercare borse di studio, sovvenzioni o programmi di aiuto finanziario che possano aiutare a compensare i costi della formazione o dell'istruzione

Ricercare borse di studio, sovvenzioni o programmi di aiuto finanziario che possano aiutare a compensare i costi della formazione o dell'istruzione **Considerare un'attività secondaria: assumere un'attività secondaria temporanea per integrare il reddito durante il periodo di transizione

Un esito positivo della transizione professionale è spesso una maratona, non uno sprint!

Potete raggiungere facilmente i vostri obiettivi a lungo termine affrontando le sfide con una mentalità positiva, un piano di carriera strategico e un commit per l'apprendimento continuo.

Raggiungi i tuoi nuovi obiettivi di carriera con ClickUp

Avete visto come cambiare carriera. Può non essere facile, ma con la giusta preparazione, una rete di assistenza e un pizzico di coraggio, potete superare gli ostacoli e uscire vittoriosi dall'altra parte.

Utilizzate ClickUp, un sistema all'avanguardia che vi permette di software per il project management per pianificare gli obiettivi di carriera. Questo strumento consente di monitorare lo stato di avanzamento con analisi in tempo reale e con un'analisi preconfezionata modelli di mappa della carriera precostituiti . Non c'è bisogno di cercare altrove quando si possono progettare ottimi curriculum e lettere di presentazione con ClickUp! Iscriviti a ClickUp e affronta la tua transizione professionale con fiducia e commit!

FAQ comuni

1. Come posso cambiare carriera senza esperienza?

Identificate le competenze necessarie per un nuovo lavoro. Iniziate con una ricerca sull'azienda per cui volete lavorare e sul suo settore. Acquisite conoscenze attraverso corsi di formazione e networking per evidenziare le competenze trasferibili nel curriculum e nei colloqui.

2. Da fare per cambiare drasticamente carriera?

Fate un inventario delle vostre impostazioni e fate ricerche sui campi che desiderate. Impegnatevi in attività di networking offline e sui social media per creare connessioni che possano aiutarvi a ottenere referenze. Preparate un buon curriculum e una lettera di presentazione che mettano in evidenza le vostre competenze e capacità. Candidatevi a diverse posizioni aperte per aumentare le possibilità di essere assunti.

3. Da fare per completare un cambiamento di carriera?

Riflettete sui vostri "perché" e create un piano d'azione. Ricercare e restringere i percorsi di carriera. Aggiornate il vostro curriculum e scrivete una lettera di presentazione convincente che metta in luce le vostre competenze trasferibili e la vostra passione. Programmate un tempo dedicato alle attività di ricerca di lavoro. Siate pazienti e coltivate una forte capacità di negoziazione.