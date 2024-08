I migliori podcast motivazionali per la crescita personale e lo sviluppo della carriera

Indipendentemente da quanto sia entusiasmante la vostra vita lavorativa, presentarsi ogni giorno con lo stesso spirito può risultare estenuante. Tutti noi abbiamo giorni in cui abbiamo bisogno di un po' di motivazione per aggiungere quella scintilla tanto necessaria.

Cosa c'è di meglio di qualcosa che possa motivarvi mentre siete in palestra, in viaggio o mentre salite sull'ascensore dell'ufficio? Qualcosa come i podcast motivazionali!

I podcast motivazionali sono la nostra dose quotidiana di ispirazione. Sollevano il nostro umore, triggerano la nostra immaginazione con nuove idee e offrono preziosi consigli per lo sviluppo personale e professionale.

In questo articolo abbiamo stilato un elenco dei sette migliori podcast motivazionali che rispondono a interessi diversi. Vi forniamo i punti salienti, insieme a un paio dei nostri episodi preferiti, per aiutarvi a scegliere il podcast migliore per voi.

Aggiungetene qualcuno (o tutti!) alla vostra playlist quotidiana; vi assicuriamo che vi porteranno una dose regolare di positività e buonumore.

L'importanza dei podcast motivazionali

Se siete già fan dei podcast motivazionali, allora conoscete già i loro benefici e potete saltare questa parte 😄

Se invece non li avete ancora provati, vediamo alcuni motivi per cui dovreste farlo.

È probabile che abbiate sentito il detto: "È tutto nella mente" Quando si tratta di esseri umani, che si tratti di vita lavorativa o personale, i nostri pensieri e il nostro stato d'animo possono avere un impatto enorme.

È possibile dare il meglio di sé nel lavoro e rimanere motivati ad andare più in alto solo quando la mente è in pace. Se i pensieri sono confusi, la produttività ne risente e la crescita si arresta.

Lo stress non solo ostacola la creatività, ma porta anche a problemi di gestione e produttività.

I podcast motivazionali aiutano molto a superare questi problemi. Vi aiutano a esplorare nuove prospettive sulla vita e sulle sue numerose sfide.

Vediamo alcuni dei principali benefici dell'ascolto di questi podcast:

1. Migliore concentrazione e produttività

L'ascolto di podcast motivazionali infonde positività nella vita di tutti i giorni, innescando la dopamina, una sostanza chimica che aiuta ad aumentare la concentrazione e a mantenere la motivazione. Stimolano il cervello ad escludere le distrazioni, eliminare i blocchi mentali aumentare l'autostima, inculcare l'amore per se stessi e ottenere esito positivo in ambito professionale .

Permettono inoltre di apprendere alcuni consigli pratici da parte di esperti per essere più produttivi evitare la procrastinazione, stabilire meglio le priorità e gestire bene il lavoro.

2. Aumenta l'umore e l'energia

In certi giorni basta una piccola spinta per passare dalla normalità all'impegno. I podcast motivazionali possono aiutare ad aumentare il morale.

Ascoltare storie ispirate di persone che hanno affrontato le avversità e ne sono uscite vincenti è una motivazione sufficiente nelle giornate no.

3. Ottenere nuovi spunti di riflessione

L'ascolto di podcast motivazionali porta nuove intuizioni, prospettive e idee che ampliano la vostra curiosità. Potete imparare a gestire meglio le cose, ad affrontare i problemi e a migliorare le vostre capacità. I consigli di vita praticabili degli esperti con funzionalità/funzione nei podcast possono aiutarvi a ottenere di più.

Per istanza, diciamo che avete un problema interpersonale con un collega. Invece di cercare di risolverlo da soli, potete consultare un episodio del vostro podcast di sviluppo personale preferito per ottenere consigli e concentrarvi sulla ricerca di una soluzione.

4. Scoprire nuove opportunità

I podcast motivazionali vi aiutano a rimanere aggiornati sulle tendenze del settore. Sono una straordinaria fonte di informazioni su idee, innovazioni e opportunità da cogliere. Ottenete informazioni su libri, mentori e corsi diversi per arricchire il vostro bagaglio di conoscenze e per camminare verso l'auto-miglioramento.

Grazie a questi vantaggi, l'ascolto dei podcast non è più solo un'attività per ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo, ma una vera e propria attività di produttività per migliorare la crescita personale e lo sviluppo della carriera.

Revisione e analisi dei migliori podcast motivazionali nel 2024

L'ascolto dei podcast può aiutarvi a portare a termine qualsiasi progetto di vita a cui state lavorando.

Vediamo alcuni dei migliori podcast motivazionali per iniziare il vostro viaggio verso una vita professionale e personale più felice.

1. La scienza dell'esito positivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/the-science-of-success.png La scienza dell'esito positivo /$$$img/

Via: Podcast Apple Un podcast settimanale esemplare condotto da J. Matthew Bodnar,

{\an8}(*) https://www.successpodcast.com/ la scienza del successo /%href/

si concentra sull'esplorazione del potenziale umano al massimo. Basato sulla crescita personale basata sull'evidenza, questo podcast si immerge in profondità nel potenziale umano non sfruttato che manca di una sola cosa: la motivazione.

Sia che stiate cercando di diventare un genitore migliore, sia che stiate lavorando a un progetto professionale o a un progetto di crescita sviluppo personale questo podcast ha qualcosa da offrirvi. Contiene ospiti che spaziano da psicologi e neuroscienziati a imprenditori e negoziatori di ostaggi dell'FBI, che condividono le loro esperienze e offrono spunti di vita a tutti coloro che si uniscono alla comunità.

Inoltre, Bodnar ospita di tanto in tanto podcast mirati per approfondire argomenti quali la creatività, le convinzioni limite, la meditazione, ecc. Il cuore de La scienza del successo è un incoraggiamento a liberarsi dalla paura, a lavorare su se stessi e a condurre una vita soddisfacente.

Episodi da ascoltare assolutamente:

Come costruire abitudini che si mantengono con Charles Duhigg è un podcast settimanale creato dall'omonima rete di donne per stimolare discussioni sulla salute mentale, lo sviluppo personale e i modi per condurre una vita più felice.

Con il suo motto "Essere viste, ascoltate e comprese", mira a rendere la salute mentale accessibile alle donne nere eliminando lo stigma allegato alla terapia. L'obiettivo è coprire tutti i problemi di vita e di carriera che le donne nere si trovano ad affrontare oggi, dalla libertà finanziaria alla carriera, fino alle relazioni con i social media.

La conduttrice, Dr. Joy Harden Bradford, è una psicologa certificata che utilizza la cultura pop per chiarire i concetti psicologici ai suoi ascoltatori. Si è guadagnata un nome fisso con funzionalità/funzioni su O, Teen Vogue, Black Enterprise, The Oprah Magazine, MTV, Forbes, Refinery29, Essence e Bustle.

Episodi da ascoltare assolutamente:

Stabilire nuove routine è un podcast di sviluppo personale che vi convince a diventare la versione migliore di voi stessi.

Come suggerisce il nome, il podcast insegna come piccoli salti possano portare a cambiamenti significativi e positivi. E come sia possibile iniziare a muoversi gradualmente verso i propri obiettivi a lungo termine apportando piccole modifiche alle proprie abitudini.

Ascoltatelo per ricevere consigli su come prendere il controllo della vostra vita e diventare capaci di trasformare i vostri sogni più lontani in realtà. Questo podcast cambia la nostra visualizzazione dell'esito positivo e ci ispira a cambiare la nostra vita.

Episodi da ascoltare assolutamente:

4 consigli per sconfiggere la procrastinazione è uno dei podcast aziendali più popolari in assoluto ed è stato inserito nell'elenco "Best Of" di Apple Music tre anni fa. Con 900 milioni di download e una formazione stellare con ospiti come Hugh Jackman, Mark Zuckerberg, Michael Lewis e Maria Sharapova, si è guadagnato il titolo di migliore del settore.

Il conduttore, investitore e autore di fama mondiale Tim Ferris porta i leader del settore in campi diversi a scomporre le loro esperienze di vita in tattiche, abitudini e routine utili per raggiungere l'esito positivo.

Strutturato come un chattare libero e amichevole in cui ci si sente parte della conversazione, il podcast è divertente da ascoltare e da cui imparare. Ascoltate se volete un'ispirazione che stimoli l'azione e produca risultati.

Episodi da ascoltare assolutamente:

Seth Godin su come dire "no", fare marketing come un professionista e vincere nella vita vi offre le parti migliori dei TED Talks ispirati in audio. I temi possono spaziare dall'intelligenza artificiale allo sport, ma ogni episodio promette di far riflettere.

Condotto dalla pluripremiata giornalista Elise Hu, il podcast vi porta le storie e le idee di leader e innovatori di tutto il mondo. Introduce a nuovi concetti e fornisce un modo per raccogliere conoscenze e imparare qualcosa di utile ogni due giorni.

Ascoltare questo podcast è come fare un viaggio di apprendimento continuo. È una porta d'accesso a nuove prospettive, che vi incoraggia ad ampliare i vostri orizzonti e a pensare oltre il convenzionale.

Episodi da ascoltare assolutamente:

- [In realtà non sai cosa vuole il tuo io futuro | Shankar Vedantam](https://podcasts.apple.com/us/podcast/you-dont-actually-know-what-your-future-self-wants/id160904630?i=1000581813953)

- [Perché dovreste accettare la mediocrità | Crispin Thurlow](https://podcasts.apple.com/us/podcast/why-you-should-embrace-mediocrity-crispin-thurlow/id160904630?i=1000640218326)

Cosa hanno detto gli ascoltatori:

Sempre stimolante, istruttivo e interessante. Grazie TED Talks Daily!

Ora vediamo come applicare alla vostra vita quanto appreso da questo contenuto motivazionale.

