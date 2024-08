10 migliori strumenti di sviluppo personale per raggiungere i vostri obiettivi nel 2024

Migliorare se stessi è un processo e un viaggio che dura tutta la vita. Comporta una consapevolezza costante e abitudini quotidiane per sviluppare nuove competenze che possano aiutarvi ad avere successo nella vita personale e in ufficio.

Farlo da soli può essere difficile, ma con un strumento di sviluppo è possibile ottenere supporto e raggiungere più rapidamente i propri obiettivi. Se state cercando di migliorare il modo in cui comunicate con i colleghi o volete sviluppare competenze tecniche o analitiche, c'è uno strumento che vi aiuterà.

Qui abbiamo raccolto 10 dei migliori strumenti di sviluppo personale. 👀

Scegliete uno strumento completo per raggiungere i vostri obiettivi di lavoro personali o combinatene alcuni per soddisfare esigenze specifiche. Dagli strumenti che si concentrano sul miglioramento della salute mentale e della creatività a quelli che creano nuove competenze, in questo elenco ce n'è per tutti i gusti.

Cosa cercare negli strumenti di sviluppo personale?

La scelta di un buon strumento di sviluppo personale è un passo fondamentale per migliorare se stessi. Se scegliete un cattivo strumento, perderete tempo, sarete frustrati e farete pochi progressi. Se invece scegliete un buon strumento, avrete immediatamente le basi per sviluppare nuove abilità, eliminare le cattive abitudini e mantenere la vostra responsabilità. 💪

Ecco cosa cercare negli strumenti di sviluppo personale:

Metriche di controllo: Un ottimo strumento di sviluppo personale prevede fasi misurabili in modo da poter monitorare i progressi compiuti lungo il percorso

Un ottimo strumento di sviluppo personale prevede fasi misurabili in modo da poter monitorare i progressi compiuti lungo il percorso Responsabilità: Non basta fissare obiettivi di crescita personale, bisogna anche essere in grado di raggiungerli e stabilire delle conseguenze in caso contrario

Non basta fissare obiettivi di crescita personale, bisogna anche essere in grado di raggiungerli e stabilire delle conseguenze in caso contrario **Scegliete uno strumento che vi permetta di fissare obiettivi chiari e di lavorare a ritroso a partire da essi. In questo modo si costruisce una tabella di marcia verso il successo, con tappe fondamentali per mantenersi in carreggiata

Approccio motivazionale: Create le basi per il successo scegliendo uno strumento che sia motivante e che renda divertente il miglioramento

I 10 migliori strumenti di sviluppo personale da utilizzare nel 2024

Quando si parla di sviluppo personale, ci sono molti modi diversi per crescere. Forse volete diventare un atleta migliore. Forse volete migliorare la vostra acutezza mentale per essere un leader di squadra migliore. Forse state cercando di stabilire una migliore abitudini di lavoro per la produttività.

Qualunque siano i vostri obiettivi, questi 10 strumenti di sviluppo personale sono qui per farvi raggiungere i vostri obiettivi. 🙌

ClickUp è un strumento di gestione dei progetti che aiuta i team a rimanere concentrati, a tenere traccia delle metriche e a raggiungere gli obiettivi stabiliti. Sebbene sia molto diffuso negli ambienti aziendali, è utile anche per lo sviluppo personale, sia in ambito lavorativo che nella vita di tutti i giorni. ✨

Il Obiettivi di ClickUp la funzione ClickUp Goals semplifica la definizione degli obiettivi di sviluppo personale, sia che vogliate diventare un leader migliore, sviluppare le capacità di comunicazione o imparare nuovi approcci tecnici. È possibile creare metriche tracciabili e gestire i propri obiettivi di vita personale e professionale con cartelle che consentono di suddividere i diversi obiettivi della propria vita.

Utilizzare Attività ClickUp per creare dei passi fattibili per raggiungere i vostri obiettivi. Partendo dall'obiettivo principale, suddividete l'obiettivo in compiti gestibili. Assegnate delle date di scadenza e aggiungete delle priorità per aiutarvi a concentrarsi su ciò che è più importante .

Create una tabella di marcia per migliorare voi stessi con Modello di piano di sviluppo personale di ClickUp . Utilizzatelo per definire chiaramente i vostri obiettivi, identificare le aree di miglioramento e ottenere chiarezza sui compiti e sulle fasi necessarie per raggiungere i vostri obiettivi. Le quattro viste personalizzate consentono di visualizzare i progressi e il piano d'azione.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Semplificarela gestione delle attività creando automaticamente attività da modelli e dashboard Obiettivi per assegnare rapidamente il lavoro che vi avvicina ai vostri obiettivi

Le rappresentazioni visive, tra cui i diagrammi di Gantt e le tavole Kanban, aiutano a visualizzare la tabella di marcia da seguire per lo sviluppo personale

Mappe mentali eLavagne bianche sono gli strumenti perfetti per fare un brainstorming di idee e per definire obiettivi specifici e perseguibili

Personalizzabililiste di controllo giornalierenotifiche e promemoria che vi rendono responsabili e consapevoli dei vostri progressi

Decine dimodelli per la definizione degli obiettivi date il via al vostro processo di sviluppo personale stabilendo obiettivi chiari

Limitazioni di ClickUp

Lo strumento dispone di numerose funzioni che richiedono tempo e impegno per essere apprese

Alcune funzioni, come lo strumento di scrittura AI integrato, sono limitate ai piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per spazio di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Coach.me

via Allenatore.me Coach.me è un'applicazione di coaching gratuita e a pagamento che offre supporto per costruire abitudini migliori e diventare un dipendente più efficace. Scegliete il tracker gratuito delle abitudini, che vi permette di seguire passo dopo passo i progressi verso gli obiettivi, oppure optate per i coach a pagamento per ricevere consigli personalizzati.

Che si tratti di autosviluppo, crescita personale o sviluppo professionale, Coach.me potrebbe essere lo strumento giusto per voi.

Le migliori caratteristiche di Coach.me

Sostenere la crescita personale con l'Habit Tracker, che costruisce piani passo-passo, invia promemoria e crea una sintesi giornaliera delle cose da fare

Cercate nel database per entrare in contatto con un coach in carne e ossa specializzato in aree come il benessere, la fiducia in se stessi, la gestione del tempo e la pratica della meditazione

Scegliete tra il coaching in chat, di persona o telefonico, a seconda delle vostre preferenze

I check-in giornalieri vi permettono di tornare indietro di sette giorni, nel caso in cui abbiate svolto il lavoro ma vi siate dimenticati di aggiornare la vostra tabella delle abitudini quotidiane

Limitazioni di Coach.me

Non esiste un'applicazione nativa per Windows, quindi dovete usare il sito online

Non c'è una funzione di blocco per le aree con commenti pubblici, ma potete controllare i permessi di privacy sulle vostre bacheche delle abitudini

Prezzi di Coach.me

Tracciamento delle abitudini: gratuito

gratuito Coach personale: a partire da 25 dollari a settimana

Coach.me valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Habitica

via Habitica Habitica è un'applicazione gratuita per lo sviluppo personale che adotta un approccio da giocatore allo sviluppo personale. L'applicazione si concentra su un sistema di premi e conseguenze per costruire nuove abitudini. Il social network e la comunità integrati vi rendono responsabili in ogni momento del percorso, mentre i cruscotti di gioco rendono divertente l'auto-miglioramento. 🛠️

Le migliori caratteristiche di Habitica

Utilizzate i cruscotti per creare elenchi giornalieri di cose da fare, abitudini e obiettivi misurabili per diverse aree della vostra vita (auto-miglioramento o crescita personale)

Ogni volta che si spunta un obiettivo di autosviluppo, si viene ricompensati con bonus di gioco come animali domestici, abilità magiche e armature speciali

Connettetevi con la comunità per trovare mentori e aumentare la consapevolezza di voi stessi

Man mano che si superano gli obiettivi, si possono usare le ricompense per combattere i mostri in un gioco di squadra o per godersi una pausa nella vita reale con un episodio della propria serie TV preferita

Limitazioni di Habitica

La gamification non è una motivazione per tutte le personalità, quindi questa app è più adatta a persone che amano il gioco

Si ottengono premi solo per i check-in regolari, quindi se ci si dimentica di aggiornare l'app, non si viene premiati

Prezzi di Habitica

Gratuito

Habitica valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (2+ recensioni)

4.5/5 (2+ recensioni) Capterra: N/A

4. Lumosità

via Lumosità Lumosity è un'applicazione per l'allenamento del cervello che utilizza approcci scientifici per aiutare gli utenti a migliorare la memoria, risolvere problemi e prendere decisioni. Amato dagli imprenditori, questo strumento costruisce una mentalità di crescita, sia che si vogliano migliorare le capacità di leadership sia che si cerchi uno strumento di apprendimento permanente.

Le migliori caratteristiche di Lumosity

Lo strumento si adatta alle vostre capacità ed esigenze, aiutandovi a diventare i migliori con un programma di apprendimento personalizzato

I giochi interattivi per il cervello, facili da imparare, migliorano la risoluzione dei problemi e la memoria e creano abitudini atomiche per l'apprendimento

Lumosity Mind si concentra su mindfulness, auto-riflessione e sonno per contribuire a migliorare il benessere generale

Lumosity Figment supporta il lato creativo con un programma diapp per la concentrazione progettata per l'arte, la musica e le schede di visione

Limitazioni di Lumosity

Pur essendo divertenti, i giochi cerebrali non hanno una componente del mondo reale, come le liste di controllo dei compiti quotidiani e le azioni da intraprendere per raggiungere un obiettivo

Ilè ancora da valutare sul fatto che le applicazioni per l'allenamento del cervello come Lumosity migliorino davvero la cognizione

Prezzi di Lumosity

**Gratuito

**Creare un account per ottenere prezzi personalizzati per individui, famiglie e team con funzioni bonus

Valutazioni e recensioni di Lumosity

G2: 3.8/5 (2+ recensioni)

3.8/5 (2+ recensioni) Capterra: N/A

5. Skillshare

via Skillshare Skillshare è una piattaforma di apprendimento che consente di iscriversi facilmente a corsi su una vasta gamma di argomenti. I corsi online coprono ogni tipo di argomento, dall'apprendimento di una nuova lingua a come impostare Obiettivi SMART al design UX, alla creazione di podcast e al social media marketing.

Che vogliate immergervi negli strumenti di autosviluppo o apprendere competenze specifiche legate alle vostre mansioni lavorative, c'è un corso che fa per voi. Ognuno di essi offre suggerimenti pratici e consigli validi per migliorare le proprie competenze.

Le migliori caratteristiche di Skillshare

Oltre 25.000 corsi offrono l'opportunità di uscire dalla propria zona di comfort e di raggiungere il proprio potenziale

Le lezioni sono tenute da leader del settore, in modo da poter imparare dai migliori del settore

L'iscrizione include l'accesso illimitato alle lezioni, la visualizzazione offline e una vivace comunità di persone di successo

Le opportunità di insegnamento vi permettono di dare il vostro contributo condividendo le vostre competenze

Limitazioni di Skillshare

Poiché i corsi di Skillshare non sono certificati o accreditati, non riceverete un certificato o un credito di classe

L'accesso ai corsi è limitato alla durata dell'iscrizione, il che significa che non è possibile rivedere i corsi per i quali si è pagato in caso di cancellazione

Prezzi di Skillshare

**Prova gratuita

**Crea un account per piani tariffari mensili o annuali

Valutazioni e recensioni su Skillshare

G2: 3.4/5 (30+ recensioni)

3.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (10+ recensioni)

6. Spazio di testa

via Spazio di testa Headspace è un'applicazione di mindfulness che si concentra su sonno, meditazione e stress per migliorare la felicità personale. Utilizzatela come parte del vostro percorso di crescita personale per promuovere la cura di sé attraverso meditazioni guidate e un'attenzione al benessere mentale. 🧘

Le migliori caratteristiche di Headspace

La libreria include suoni per il sonno, meditazioni e musica per la concentrazione per aiutarvi a lavorare in un ambiente tranquillo

L'applicazione non si limita al lavoro mentale, ma offre anche esercizi di movimento come lo yoga per connettersi mentalmente, spiritualmente e fisicamente per ottenere il meglio di sé

Il blog di Headspace è un luogo ideale per ottenere suggerimenti per prendere appunti, sviluppare abitudini e aumentare l'autostima

L'app funziona sia sui sistemi operativi Apple iOS che Android, in modo da poter sfruttare gli allenamenti e gli esercizi mentali anche in movimento

Limitazioni di Headspace

Sebbene sia disponibile una versione di prova gratuita, è necessario pagare per continuare a utilizzare l'applicazione

Le meditazioni sono limitate a 30 minuti, quindi gli utenti che desiderano sessioni più profonde o più lunghe dovranno rivolgersi altrove

Prezzi di Headspace

Mensile: 12,99 dollari/mese con sette giorni di prova gratuita

12,99 dollari/mese con sette giorni di prova gratuita Annuale: 69,99 dollari/anno con 14 giorni di prova gratuita

Valutazioni e recensioni di Headspace

G2: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: N/A

7. MyFitnessPal

via MyFitnessPal Il vostro percorso di crescita non deve necessariamente riguardare solo obiettivi legati al lavoro. Potete anche migliorare le abitudini quotidiane e sentirvi al meglio utilizzando applicazioni per il fitness come MyFitnesPal. La dedizione, la disciplina e le abilità apprese si trasferiscono al lavoro, contribuendo a migliorare la vostra vita fisicamente e mentalmente.

Le migliori caratteristiche di MyFitnessPal

L'applicazione tiene traccia di cibo, calorie ed esercizio fisico in un unico spazio

Gli approfondimenti nutrizionali personalizzati forniscono un kit di informazioni per prendere decisioni migliori

L'integrazione con più di 35 app, tra cui Garmin e Apple Health, consente di tenere traccia dei progressi della forma fisica

Con oltre 18 milioni di alimenti nel database, è possibile tenere traccia delle calorie e ottenere informazioni sugli alimenti che alimentano la vostra vita

Limitazioni di MyFitnessPal

Alcuni utenti vorrebbero che venissero presi in considerazione più fattori quando si imposta il conteggio delle calorie di base

È possibile registrare le informazioni su cibo e attività fisica solo quando si è connessi a internet

Prezzi di MyFitnessPal

**Prova gratuita

Premium: $79,99/anno

Valutazioni e recensioni di MyFitnessPal

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Udemy

via Udemy Udemy è una piattaforma online che offre lezioni sul posto di lavoro e sessioni di formazione per un'ampia gamma di competenze. Sia che vogliate apprendere competenze di sviluppo web o immergervi in un nuovo linguaggio di codifica, troverete un corso in questa applicazione di auto-miglioramento.

Le migliori caratteristiche di Udemy

A differenza di altre app di corsi online, questa si concentra esclusivamente sulle competenze del mondo del lavoro e sulleobiettivi professionaliaiutandovi a diventare un membro più efficace del team

Ci sono più di 10.500 corsi su argomenti come IT, marketing e leadership

L'offerta di corsi internazionali comprende 14 lingue diverse per i team globali

È possibile scegliere tra piani individuali o piani aziendali su misura per l'intero team

Limitazioni di Udemy

Dal momento che chiunque può essere un istruttore, la qualità delle lezioni varia in modo significativo

I corsi non sono accreditati, quindi non possono essere utilizzati per ottenere certificazioni o crediti universitari

Prezzi di Udemy

**Prova gratuita

Acquisto di corsi individuali: $19,99-$199,99

$19,99-$199,99 Piano personale: $16,58/mese

$16,58/mese Impresa: Contattare le vendite per i prezzi

Contattare le vendite per i prezzi Team: $30/mese per utente per 5-20 persone

$30/mese per utente per 5-20 persone Leadership: Contattare le vendite per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Udemy

G2: 4.5/5 (500+ recensioni)

4.5/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

9. Passeggiate

via Passeggiate Strides è un'applicazione di monitoraggio dei progressi che consente di personalizzare i propri obiettivi e di monitorare i progressi in ogni fase del percorso. Grazie a quattro tipi di tracker, è possibile seguire i progressi delle abitudini, degli obiettivi prefissati, delle medie mobili e del successo dei progetti. 💁‍♀️

Le migliori caratteristiche di Strides

Ottenete approfondimenti grazie a rapporti che tengono traccia delle abitudini e dei progressi in un unico luogo

Le barre di avanzamento, i grafici a linee e i calendari mostrano il tasso di successo e quanto manca per raggiungere l'obiettivo

I tag personalizzati consentono di segmentare gli obiettivi in aree diverse, in modo da potersi concentrare quando è il momento di mettersi al lavoro

La funzione Obiettivi giornalieri vi responsabilizza ogni giorno con compiti gestibili che vi aiutano a raggiungere gli obiettivi

Limitazioni di Strides

La versione gratuita non ha molte funzioni

L'applicazione è disponibile solo sui sistemi operativi Apple, non su Android o Windows

Prezzi di Strides

**Gratuito

**Prezzo a partire da 44,99 dollari

Strides valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Il Fattore Abitudine

via Il fattore abitudine The Habit Factor è un'applicazione per la produttività che utilizza una metodologia proprietaria chiamata P.A.R.R., che si basa su un approccio di pianificazione, azione, registrazione e rivalutazione. L'idea è quella di creare intenzionalmente abitudini su misura per i propri obiettivi, basandosi sull'intenzione e sulla riflessione.

Le migliori caratteristiche di The Habit Factor

Utilizzare modelli per creare piani di tracciamento degli obiettivi e abitudini nella metà del tempo

Impostare gli obiettivi in pochi secondi nell'app e aggiungere contesti come immagini e motivi per cui si desidera raggiungere l'obiettivo

I grafici di allineamento delle abitudini vi permettono di vedere come i vostri obiettivi funzionano insieme e vi permettono dicreare un programma di compiti e abilità simili che potete utilizzare per raggiungere i vostri obiettivi

Le note di monitoraggio giornaliere vi mantengono responsabili e al corrente dei vostri progressi

I limiti del Fattore Abitudine

Alcuni utenti vorrebbero che le funzioni di monitoraggio fossero più approfondite

L'interfaccia è semplice da usare, ma non dispone di molte funzioni rispetto a strumenti simili

Prezzi di The Habit Factor

Fattore Abitudine Lite: gratuito

gratuito Il Fattore Abitudine Pro: $5,99-$6,99 acquisto una tantum

Il Fattore Abitudine valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Raggiungi i tuoi obiettivi personali e professionali con ClickUp

Con questi strumenti di sviluppo personale, raggiungerete i vostri obiettivi in modo più rapido ed efficace. Dalla definizione di obiettivi chiari e misurabili al miglioramento dell'acutezza mentale e allo sviluppo di solide abitudini quotidiane, c'è uno strumento che vi aiuterà a diventare la versione migliore di voi stessi. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e iniziate a costruire abitudini migliori, a monitorare i vostri obiettivi e a festeggiare i traguardi più importanti. Grazie all'automazione delle attività, ai dashboard visivi e ai report chiari, è facile capire a che punto siete e dove state andando. 🤩