10 suggerimenti per la valutazione delle prestazioni dei manager (con modelli)

Il mio lavoro e i miei metodi di lavoro si sono trasformati drasticamente negli ultimi anni. Tuttavia, alcune cose sono rimaste invariate, come il processo di valutazione delle prestazioni dei dipendenti.

Le valutazioni delle prestazioni sono di solito considerate negativamente nella maggior parte degli ambienti di lavoro. Uno studio di Gallup ha rivelato che solo un dipendente su cinque credono che le pratiche di valutazione delle prestazioni del loro manager li motivino.

Da fare, quindi, come manager per colmare questo divario e rendere il processo di revisione annuale più significativo e produttivo per il team e l'organizzazione?

Disimparando le rigide pratiche del passato e abbracciando l'intervento tecnologico. 🧑‍💻

Se terminate nel modo giusto, le revisioni o valutazioni delle prestazioni possono aiutare a valutare lo stato dei dipendenti e a pianificare strategicamente la crescita.

Ecco alcuni consigli per la valutazione delle prestazioni per manager come voi. 💪

**Che cos'è una valutazione delle prestazioni?

Un manager effettua una valutazione delle prestazioni per valutare lo stato e l'esito positivo di un dipendente nel suo ruolo attuale. La valutazione riguarda le sue recenti prestazioni, la sua condotta sul posto di lavoro e le sue capacità interpersonali, tra le altre qualità misura la produttività .

La conversazione sugli obiettivi di carriera e sul potenziale del dipendente è essenziale per la performance. È un'ottima occasione per affrontare anche le aree di miglioramento.

La valutazione delle prestazioni può essere annuale, trimestrale o addirittura mensile, a seconda dell'organizzazione. La revisione può comportare una valutazione scritta, colloqui individuali o entrambi. Le organizzazioni incentrate sui dipendenti addestrano i loro team a effettuare revisioni delle prestazioni con esito positivo, offrendo anche suggerimenti per i manager che potrebbero essere alle prime armi con il loro ruolo.

Capire l'importanza delle valutazioni delle prestazioni

A Studio Deloitte ha rilevato che le aziende che effettuano revisioni efficaci delle prestazioni hanno il 30% in più di probabilità di raggiungere i propri traguardi finanziari.

Per le organizzazioni, le valutazioni delle prestazioni sono elementi critici per le promozioni e gli aumenti. Inoltre, aiutano le aziende a stabilire obiettivi e parametri di riferimento per le prestazioni, ad affrontare problemi di performance e a promuovere la responsabilità, migliorando in ultima analisi il morale e l'impegno dei dipendenti.

Obiettivi e scopo delle valutazioni delle prestazioni

A prescindere dal formato o dalla frequenza delle valutazioni delle prestazioni, esse hanno uno scopo comune a tutte le organizzazioni:

**Per i dipendenti, le valutazioni delle prestazioni sono un'opportunità per ottenere un feedback costruttivo sul proprio lavoro da parte del proprio manager e, talvolta, del proprio capo. Comprendere le aspettative del manager aiuta ad allineare i lavori richiesti agli obiettivi aziendali per migliorare le possibilità di promozione o di aumento di stipendio

Opportunità di auto-riflessione: Le valutazioni delle prestazioni consentono alle persone di riflettere sulle loro prestazioni, sulle loro abilità interpersonali e sui loro comportamenti. Questo li aiuta a correggere la rotta se necessario e a comprendere meglio le proprie aree di sviluppo e i propri punti di forza

Le valutazioni delle prestazioni consentono alle persone di riflettere sulle loro prestazioni, sulle loro abilità interpersonali e sui loro comportamenti. Questo li aiuta a correggere la rotta se necessario e a comprendere meglio le proprie aree di sviluppo e i propri punti di forza Identificazione dei bisogni formativi : Aiutano a identificare le iniziative di formazione e aggiornamento necessarie per i singoli dipendenti. Questo ha un effetto positivo sulle prestazioni e sui ricavi e contribuisce all'esito positivo dell'azienda

: Aiutano a identificare le iniziative di formazione e aggiornamento necessarie per i singoli dipendenti. Questo ha un effetto positivo sulle prestazioni e sui ricavi e contribuisce all'esito positivo dell'azienda Pianificazione della carriera : le revisioni delle prestazioni aiutano i dipendenti a definire gli obiettivi della loro carriera e a capire come raggiungerli.

: le revisioni delle prestazioni aiutano i dipendenti a definire gli obiettivi della loro carriera e a capire come raggiungerli. **Dal punto di vista del team, una discussione sulle prestazioni rende più facile giudicare il lavoro di un membro del team, poiché ne quantifica i risultati e le carenze. Aiuta il manager a identificare i top performer e a creare piani di sviluppo per ciascun membro del team.

Il ruolo del manager nella valutazione delle prestazioni

I manager svolgono un ruolo cruciale in questo processo. L'attività più complessa e vitale di un manager è creare un ambiente in cui i dipendenti possano prosperare. Ciò significa creare un'atmosfera positiva in cui le critiche e i feedback costruttivi sono ben accetti, le preoccupazioni possono essere condivise liberamente e i dipendenti si sentono supportati.

Inoltre, bisogna ricordarsi di tenere a bada i pregiudizi e di fornire al team gli strumenti per lavorare sui feedback ricevuti.

Data la posta in gioco, è chiaro che condurre una revisione delle prestazioni efficace e perseguibile è una delle parti più importanti del vostro lavoro di manager. Ecco alcuni consigli per la valutazione delle prestazioni per i manager che vi aiuteranno a iniziare. ➡️

10 consigli per la valutazione delle prestazioni per i manager

1. Utilizzate un sistema di valutazione delle prestazioni standardizzato

Un processo di valutazione standardizzato aiuta i dipendenti a capire il loro ruolo e come saranno valutati.

Per garantire che i dipendenti siano valutati in modo equo, impostate un processo di valutazione documentato e condividetelo in tutta l'organizzazione. Chiarite l'origine dei dati di valutazione e quando e con quale frequenza verranno raccolti.

Per istanza, i dati per la valutazione possono comprendere indicatori chiave di prestazione feedback dei clienti, recensioni interne, fattori qualitativi, ecc. Questi dati possono essere raccolti prima della revisione per mostrare con precisione le prestazioni dei dipendenti.

Una valutazione efficace **software di valutazione delle prestazioni garantisce l'esito positivo di questo primo passaggio. È possibile utilizzare la piattaforma per:

Documentare e condividere i processi di revisione e le sequenze di tempo

Pubblicare obiettivi e KPI individuali e di team

Registrare feedback individuali

Standardizzare il processo di valutazione tra team e dipartimenti

Prevenire i pregiudizi

Fornire un resoconto trasparente delle prestazioni di ciascun membro del team

I manager possono utilizzare le funzionalità/funzione collaborative di ClickUp Documenti per documentare e condividere il processo e i criteri di valutazione.

Un altro modo per garantire la standardizzazione è quello di utilizzare modelli.

Capire quanto sta facendo il vostro team con il modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp

Con Modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp è possibile raccogliere i dati della valutazione delle prestazioni in modo rapido e con poco lavoro richiesto. Questo modello vi copre in tutto e per tutto, dalla raccolta dei dati all'analisi, dall'impostazione degli obiettivi e dei traguardi all'utilizzo di strumenti visivi per creare i report/dashboard per le riunioni di revisione aziendale.

Create attività, assegnatele ai membri del team appropriati e invitate i colleghi a modificare e contribuire al report.

Il modello aiuta a estrarre i dati e a evidenziare i punti da discutere durante la valutazione annuale delle prestazioni, garantendo trasparenza a manager e dipendenti.

2. Preparare e pianificare bene

Come manager, prendersi qualche momento prima della valutazione delle prestazioni e decidere il proprio approccio e tono può aiutare a gestire una riunione efficace. L'ideale sarebbe trovare un equilibrio tra approccio e fermezza.

È lecito supporre che il dipendente possa provare nervosismo o ansia in vista della valutazione. In questo caso, prima della riunione, è bene pronunciare alcune semplici parole di incoraggiamento attraverso ClickUp Chattare può aumentare significativamente la loro fiducia.

Utilizzare Visualizzazione del Calendario di ClickUp per programmare la revisione e inviare simultaneamente gli inviti a tutte le persone coinvolte.

Sarà utile prendere delle note di massima prima della riunione sui punti da discutere, compresi i feedback e le aree di miglioramento. Utilizzare il blocco note di ClickUp per integrare le note con la vostra Relazione sulle prestazioni senza soluzione di continuità.

Fornite un feedback strutturato sulle prestazioni e date impulso alla crescita della carriera con il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Potete anche utilizzare Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp per effettuare efficacemente le valutazioni del team.

Se siete alle prime armi con le valutazioni delle prestazioni, questo modello può esservi d'aiuto. Utilizzatelo per pianificare ed eseguire le valutazioni delle prestazioni del team in modo strutturato.

3. Utilizzare indicatori di performance e metriche

Gli indicatori di performance e le metriche aiutano a quantificare il lavoro di un dipendente in un determinato periodo di revisione.

Alcuni esempi di metriche di performance includono il numero di contratti firmati, le ore fatturabili, il numero di lead generati e il costo delle risorse utilizzate per i follower. Tuttavia, raccogliere e mettere insieme questi dati per ogni dipendente può essere estremamente noioso e richiede molto tempo. Gli strumenti di IA di ClickUp AI sono qui per salvare la situazione e automatizzare questa attività monotona. Con ClickUp Brain è possibile generare autonomamente reportistica basata su dati e ricerche e risparmiare ore.

Inoltre, è possibile utilizzare Obiettivi di ClickUp per monitorare lo stato del dipendente e confrontarlo con i risultati ottenuti. Grazie a questa funzionalità/funzione, è possibile aggiornare e creare liste di controllo per i traguardi e aggiungere valore monetario agli obiettivi.

4. Praticare il feedback costruttivo e l'ascolto attivo

Sostituire le critiche negative con investimenti costruttivi e perseguibili e con esempi specifici può avere un impatto positivo sul modo in cui i dipendenti implementano il feedback nel loro lavoro.

Per istanza, invece di dire: "La tua relazione è stata scritta male", potresti dire: "La relazione potrebbe essere migliorata con un approccio basato su dati e ricerche"

Inoltre, dovete dare al dipendente tempo e spazio per parlare da solo e magari spiegare le ragioni della sua buona o cattiva prestazione. Da fare, ricordate di ascoltare per capire e non per rispondere.

La discussione sulle prestazioni deve essere una conversazione a due voci.

Considerate le revisioni delle prestazioni come un modo per incontrare il vostro team, per conoscere le sue ambizioni e i suoi piani e per aiutarlo ad imboccare la strada giusta.

5. Incorporare l'autovalutazione dei dipendenti

Incorporare moduli di autovalutazione nel processo di valutazione delle prestazioni fa sentire i dipendenti ascoltati. Le autovalutazioni possono evidenziare aspetti del loro lavoro che passano inosservati agli altri. Permette loro di condividere come hanno trovato soluzioni creative a problemi specifici.

Una discussione unilaterale sulla valutazione delle prestazioni contraddice i principi di base della comunicazione ed è inefficace.

Infine, le autovalutazioni coinvolgono i dipendenti, aiutano a costruire la loro fiducia e li motivano.

6. Effettuare controlli regolari e monitorare le prestazioni

Per trarre il massimo dalle valutazioni delle prestazioni, controllate lo stato dei dipendenti anche dopo la valutazione. Controllate le loro prestazioni e il modo in cui implementano gli strumenti e i consigli che avete condiviso. I leader più efficaci si impegnano a controllare i loro team e a fornire feedback su base continuativa per tutto l'anno.

Un ottimo modo per incorporare controlli regolari è quello di creare un appuntamento specifico per i dipendenti Cartella ClickUp per ogni dipendente per aggiornare e monitorare i propri stati, fissare nuovi obiettivi e comunicare regolarmente con voi.

È inoltre possibile creare un metodo sistematico di controlli regolari attraverso revisioni trimestrali. Questo può aiutare a monitorare lo stato e a identificare le aree in cui potrebbe essere necessario un cambiamento di approccio.

Valutate le prestazioni dei vostri dipendenti e scambiate feedback con facilità utilizzando il modello di valutazione trimestrale delle prestazioni di ClickUp

Utilizzate Modello di revisione trimestrale di ClickUp per impostarlo in modo efficiente. Questo modello vi aiuta a visualizzare le metriche delle prestazioni e a fornire un feedback costruttivo ai vostri team per un miglioramento continuo.

7. Fissare chiare aspettative e standard di prestazione

Oltre a rendere trasparente il processo di revisione, dovreste anche puntare a fissare e documentare chiari standard e aspettative di prestazione. Ciò inizia con l'impostazione di obiettivi e risultati concordati.

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per l'impostazione e l'approvazione degli obiettivi annuali e trimestrali. Includete Sequenze, KPI e qualsiasi altra metrica su cui volete che il vostro team si concentri. Condividete gli obiettivi con i team, assegnate la titolarità e monitorate lo stato attraverso scorecard settimanali, in modo che tutti sappiano a cosa stanno lavorando.

Tracciate e visualizzate lo stato di avanzamento di team e individui e create reportistica automatizzata per non avere sorprese durante le revisioni delle prestazioni.

Concludete la valutazione delle prestazioni con obiettivi e traguardi realistici che il dipendente deve raggiungere. Il modo migliore per assicurarsi che gli obiettivi siano ragionevoli è seguire il metodo **SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound)

Gli obiettivi saranno più condivisi se coinvolgerete attivamente il team nell'esercizio di impostazione degli obiettivi.

L'incarico o l'obiettivo che assegnate al vostro dipendente deve soddisfare tutti questi Box. Utilizzare I dashboard KPI di ClickUp per impostare obiettivi SMART, compilare dati sulle prestazioni e fissare obiettivi perseguibili.

8. Riconoscere i punti di forza e affrontare le aree di miglioramento

Il rinforzo positivo e l'apprezzamento hanno un ruolo fondamentale nel mantenere i dipendenti motivati. Riconoscere i loro punti di forza può farli sentire valorizzati e migliorare significativamente la loro fiducia e le loro prestazioni.

Tuttavia, apprezzare le prestazioni di un dipendente non è la parte più impegnativa. La vera sfida consiste nell'evidenziare in modo costruttivo le loro aree di sviluppo. Oltre a indicare loro ciò che devono migliorare, dovete anche aiutarli a trovare il modo di migliorare.

Questo è il punto in cui una Piano di Miglioramento delle Prestazioni (PIP) di solito viene presentato. Il PIP è un documento formale che indica le aree di miglioramento del dipendente e le impostazioni per migliorare le prestazioni.

Un PIP richiede un certo monitoraggio da parte del manager per verificare come il dipendente lavora sul feedback.

Nei lavori a contatto con i clienti, il PIP può includere anche il feedback dei client assegnati al dipendente. Questo documento potrebbe contenere i modi in cui il dipendente può migliorare le sue capacità di comunicazione o il suo comportamento in ufficio, il che potrebbe richiedere l'intervento delle risorse umane.

9. Cercare il feedback di altre parti interessate

Nel mondo del lavoro di oggi, la maggior parte delle persone non lavora da sola o con un solo manager. L'organizzazione odierna, connessa e matrice, comporta spesso il lavoro con più team e parti interessate.

Ciò significa che anche altre persone nell'organizzazione possono fornire feedback sulle prestazioni di un individuo, evitando così l'effetto alone o corno

Se questo è il caso, provate a includere questi stakeholder nella valutazione delle prestazioni, poiché la loro esperienza potrebbe essere diversa dalla vostra.

Cartelle e cartelle collaborative modelli di revisione delle prestazioni di ClickUp possono aiutarvi a fare tutto questo senza problemi.

Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp consente di combinare l'autovalutazione dei dipendenti con il feedback dei colleghi per una valutazione efficace

Con Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp è possibile organizzare valutazioni a 360° dei membri del team in un formato breve e chiaro.

10. Determinare i piani d'azione e invitare a fornire un feedback

Una valutazione delle prestazioni è considerata positiva quando il manager e i membri del team se ne vanno con un piano chiaro e attuabile per il futuro.

Pianificate, monitorate e organizzate le vostre attività utilizzando il modello di piano d'azione di ClickUp

Modello di piano d'azione di ClickUp aiuta i manager a:

Creare progetti per ogni obiettivo

Assegnare attività specifiche ai membri del team

Attivare le notifiche per rimanere aggiornati

Collaborare con altri team e colleghi sul piano

Monitorare lo stato di avanzamento delle attività

Programmare riunioni di follower

Inoltre, è possibile incorporare il feedback dei membri del team in merito agli obiettivi con l'aiuto di Modulo di feedback di ClickUp . Questo aiuta tutti a rimanere sulla stessa pagina, a raccogliere dati significativi e ad analizzare le risposte in modo efficiente.

Il 'TL;DR' Recap dei suggerimenti per la valutazione delle prestazioni per i manager:

Standardizzare il processo utilizzando uno strumento di gestione delle prestazioni

Utilizzare modelli per garantire uniformità ed efficienza

Prepararsi per la discussione; note e modelli possono essere d'aiuto

Quantificare le prestazioni con metriche e dati

Offrire un feedback costruttivo

Ascoltare ciò che il dipendente condivide

Incorporare l'autovalutazione nel processo di revisione

Fare il check-in con i membri del team regolarmente durante l'anno

Impostare obiettivi SMART in modo collaborativo e assegnare una chiara titolarità

Providere un rinforzo positivo

Creare piani per il miglioramento delle prestazioni, se necessario

Includere un feedback a 360°

Avere un chiaro piano d'azione con i passaggi successivi

Perfezionare il processo di valutazione delle prestazioni con ClickUp

Un'azienda con circa 10.000 dipendenti spende in media 35 milioni di dollari solo per le valutazioni delle prestazioni.

Un manager dedica 210 ore all'anno al lavoro di revisione del team.

Dato il forte investimento di tempo e risorse nelle valutazioni delle prestazioni, dobbiamo farle fruttare e usarle per crescere e aumentare la produttività. Ci auguriamo che i nostri consigli sulle prestazioni per i manager vi aiutino a pianificare valutazioni più efficaci con il vostro team.

Un software di gestione delle prestazioni come ClickUp può aiutarvi a trasformare le valutazioni annuali delle prestazioni da un semplice esercizio di spunta a conversazioni produttive che favoriscono la crescita dei dipendenti e del team. Iscriviti per una versione di prova gratuita per scoprire come ClickUp può mantenere organizzate e produttive le vostre riunioni di valutazione delle prestazioni. 🚀

FAQs

Q1. Che cosa devo dire in una valutazione delle prestazioni come manager?

Come manager, dovete essere onesti, fermi e imparziali nelle discussioni sulla valutazione delle prestazioni. Dovete apprezzare i risultati ottenuti e affrontare le aree problematiche. Dovete anche dare loro gli strumenti per migliorare le loro prestazioni.

Consentite ai dipendenti di esprimere eventuali preoccupazioni e di valutare se stessi. Siate un ascoltatore attivo e concludete la valutazione chiedendo loro quali sono gli obiettivi futuri e i piani per raggiungerli.

**Q2. Quali sono i tre modi in cui un manager può prepararsi a una valutazione della performance?

In qualità di manager, potete prepararvi a una valutazione delle prestazioni dei dipendenti in questi tre modi:

a. È importante raccogliere le informazioni necessarie per il colloquio. Si può trattare di dati come i risultati e le carenze del dipendente e le attività assegnate per l'anno. Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp può aiutarvi a definire chiaramente questi parametri e a farvi riferimento in seguito.

b. È necessario fissare obiettivi chiari per la valutazione e lasciare spazio a discussioni aperte, limitando al contempo le divagazioni più importanti.

c. Infine, prima dell'inizio della revisione, potete verificare con gli altri stakeholder se le loro opinioni sul dipendente sono in linea con le vostre o se hanno qualche punto da affrontare.

Q3. Da fare per valutare le prestazioni di un manager?

Una valutazione delle prestazioni per un manager è solo leggermente diversa da una normale valutazione delle prestazioni. La differenza principale sta nel fatto che si esaminano anche le capacità di leadership del manager e il suo comportamento nei confronti del team.

Si tratta di misurare l'esito positivo del team sotto la sua supervisione e di fornire un feedback per migliorare le prestazioni complessive e generare risultati migliori.

Per valutare le prestazioni di un manager, è necessario far compilare al suo team dei sondaggi sulle sue capacità manageriali e su altre qualità.

**Q4. Con quale frequenza, in qualità di gestore del team, dovrebbe effettuare una valutazione delle prestazioni?

È possibile condurre revisioni annuali, semestrali, trimestrali o più frequenti per il proprio team. Alcuni progetti o ruoli ad alto impatto possono beneficiare di valutazioni più frequenti.

In base alle esigenze dell'organizzazione, dovete trovare un equilibrio che garantisca controlli regolari senza creare stress inutile. Considerate il carico di lavoro e la necessità di un feedback significativo.

**Q5. Come potete mantenere il processo di valutazione delle prestazioni trasparente ed equo per il vostro team?

Il modo migliore per garantire la trasparenza e l'equità delle valutazioni delle prestazioni del team è comunicare chiaramente le aspettative e i criteri di prestazione in anticipo. Utilizzate metriche misurabili e oggettive, ove possibile.

Programmate discussioni post-revisione per esaminare i feedback, rispondere alle domande e fornire chiarimenti. Incoraggiate la comunicazione aperta e rispondete a qualsiasi preoccupazione su determinati progetti o sulla gestione generale.

Quando è possibile, coinvolgete i dipendenti nell'impostazione degli obiettivi. In questo modo si favorisce la titolarità e il raggiungimento degli obiettivi individuali.