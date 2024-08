Come impostare e implementare gli obiettivi di reclutamento

Il reclutamento si è trasformato da funzione transazionale a funzione strategica. I tempi in cui ci si limitava a riempire i posti vacanti sono finiti. I reclutatori sono ora architetti delle pipeline di talenti, che formano il futuro delle organizzazioni.

L'impostazione di obiettivi di reclutamento e acquisizione dei talenti chiari e misurabili è essenziale per navigare in questa complessità. **Questi obiettivi fungono da bussola, guidando i reclutatori attraverso le sfide di trovare, attrarre e trattenere i migliori talenti in un mercato competitivo

A reportistica di Gartner afferma che i metodi tradizionali di sourcing e i pool di candidati sono meno efficaci e le organizzazioni non possono più soddisfare le loro esigenze di talenti in questo modo. Dobbiamo anche allineare gli obiettivi di reclutamento con il futuro per reclutare i talenti più richiesti, dare priorità alla salute mentale dei dipendenti e sostenere l'etica dei dati nella tecnologia HR.

In questo post esploreremo strumenti di reclutamento per aiutare i team delle risorse umane a impostare più rapidamente gli obiettivi e i processi di reclutamento.

Che cosa sono gli obiettivi di reclutamento?

**Gli obiettivi di reclutamento sono gli oggetti strategici che guidano i lavori di acquisizione dei talenti di un'azienda. Servono come tabella di marcia per attrarre, selezionare e inserire i migliori talenti allineati con gli obiettivi aziendali generali dell'organizzazione

Gli obiettivi di reclutamento intelligenti definiscono i risultati desiderati del processo di assunzione e reclutamento e forniscono un quadro per misurare l'esito positivo.

Tipi di obiettivi di reclutamento

Gli obiettivi di reclutamento possono essere classificati in vari tipi di obiettivi intelligenti, ciascuno con un obiettivo distinto:

Obiettivi quantitativi: Si tratta di traguardi misurabili relativi al processo di assunzione, come il time-to-fill, il costo per assunzione e il tasso di accettazione delle offerte

Si tratta di traguardi misurabili relativi al processo di assunzione, come il time-to-fill, il costo per assunzione e il tasso di accettazione delle offerte Obiettivi qualitativi: Si concentrano sulla qualità del processo di assunzione e sui suoi risultati, tra cui l'esperienza dei candidati, il miglioramento delle descrizioni delle mansioni, la qualità dell'assunzione e la fidelizzazione dei dipendenti

Si concentrano sulla qualità del processo di assunzione e sui suoi risultati, tra cui l'esperienza dei candidati, il miglioramento delle descrizioni delle mansioni, la qualità dell'assunzione e la fidelizzazione dei dipendenti Obiettivi strategici: Allineano le assunzioni ai più ampi obiettivi aziendali, come l'aumento della quota di mercato, il lancio di nuovi prodotti o l'espansione in nuove regioni

Vantaggi dell'impostazione degli obiettivi di reclutamento

L'impostazione di obiettivi di reclutamento chiari e misurabili è fondamentale per l'esito positivo delle assunzioni in qualsiasi organizzazione. I vantaggi includono:

Miglioramento dell'efficienza: Contribuire a concentrare i lavori richiesti sulle aree più critiche, riducendo gli sprechi di tempo e di risorse

Contribuire a concentrare i lavori richiesti sulle aree più critiche, riducendo gli sprechi di tempo e di risorse Miglioramento del processo decisionale: fornire approfondimenti per ottimizzare le strategie e i processi di assunzione

fornire approfondimenti per ottimizzare le strategie e i processi di assunzione **Aumento della responsabilità: creare un senso di responsabilità nel team di reclutamento

Miglioramento dell'allocazione delle risorse: Contribuire ad allocare le risorse in modo efficace per raggiungere i risultati desiderati

Contribuire ad allocare le risorse in modo efficace per raggiungere i risultati desiderati **Allineamento con gli obiettivi aziendali: gli obiettivi di reclutamento allineati con la strategia generale dell'azienda contribuiscono al suo esito positivo

Leggi anche:_ 10 Migliori app per il monitoraggio degli obiettivi per il 2024 (Free e a pagamento) .

Gestione strategica nell'impostazione degli obiettivi

La gestione strategica è il perno che consente di connettere il reclutamento alla visione organizzativa più ampia. È più che allineare gli obiettivi; si tratta di incorporare il reclutamento come funzione aziendale strategica.

Per massimizzare davvero l'impatto del reclutamento, i leader delle risorse umane devono cambiare mentalità e concentrarsi sulla costruzione di una funzione di acquisizione dei talenti allineata con gli oggetti strategici dell'organizzazione.

Innovazione e motivazione nel raggiungimento degli obiettivi di reclutamento

L'innovazione consiste nel reimmaginare l'esperienza del candidato, esplorare nuovi canali di sourcing e sfruttare la tecnologia per semplificare i processi Il futuro del reclutamento risiede negli strumenti di IA, nelle esperienze di realtà virtuale e negli approfondimenti basati sui dati.

La motivazione del team di reclutamento è altrettanto cruciale. Si tratta di creare una cultura ad alte prestazioni, riconoscere i risultati ottenuti e offrire opportunità di crescita. È essenziale dare ai provider la possibilità di pensare in modo creativo e di assumersi la titolarità del proprio lavoro.

Molti responsabili delle risorse umane sottovalutano il potere di un team di acquisizione dei talenti motivato. Investendo nello sviluppo dei dipendenti, fornendo loro chiari percorsi di carriera e riconoscendo i loro contributi, i provider possono sfruttare appieno il potenziale della loro funzione di acquisizione dei talenti.

Leggi anche:_ Come impostare gli obiettivi dell'onboarding per aiutare i dipendenti ad avere successo per migliorare i processi di matching e di onboarding dei candidati. Invece di passare al setaccio innumerevoli curriculum, l'IA identifica rapidamente i migliori candidati per ruoli specifici. Questo salto tecnologico ha permesso di ridurre di ore il processo di reclutamento, permettendo ai selezionatori di concentrarsi sulla creazione di relazioni e sulla valutazione dei candidati a un livello più profondo.

L'IA è al centro di ogni discussione e sta cambiando definitivamente il modo in cui pensiamo agli argomenti tradizionali delle risorse umane... Possiamo dedicare meno tempo all'aspetto amministrativo, che purtroppo è una parte importante di ciò che le risorse umane devono affrontare, e più alle interazioni umane, al pensiero strategico, creativo e innovativo"

Tracey Arnish, responsabile delle risorse umane per Google Cloud

3. Creare un programma efficace per i dipendenti

Le segnalazioni dei dipendenti producono costantemente assunzioni di alta qualità e tempi più brevi di riempimento.

Per costruire un programma di referral efficace, le organizzazioni devono incentivare i dipendenti a segnalare candidati qualificati Questo obiettivo può essere raggiunto offrendo interessanti bonus di referral, riconoscendo i migliori referenti e creando un processo di referral senza soluzione di continuità. Assistenza sanitaria Jefferson con sede a Washington, negli Stati Uniti, ha attribuito un aumento significativo di candidati qualificati a una recente revisione del suo programma di segnalazione dei dipendenti. Dall'inizio del programma, nel 2008, il sistema sanitario ha registrato un esito positivo, ma un aggiornamento della politica nell'aprile 2023 ne ha amplificato l'impatto. Aumentando i bonus per le segnalazioni, Jefferson Healthcare ha incentivato i dipendenti esistenti a vedere attivamente le offerte di lavoro e a partecipare al processo di assunzione, risultando in un volume e in una qualità maggiori di candidati.

4. Elevare il branding dei datori di lavoro attraverso un networking strategico

Un marchio forte è una potente calamita per i migliori talenti. **Coltivando relazioni con influencer del settore, persone in cerca di lavoro e altri soggetti interessati, le organizzazioni possono migliorare la propria visibilità e attrarre un flusso costante di candidati qualificati.

La partecipazione a eventi, conferenze e fiere di settore offre l'opportunità di entrare in contatto con potenziali candidati, mostrare la cultura aziendale e raccogliere informazioni sulle tendenze del settore. AEG Europe, colosso mondiale dell'intrattenimento, ha consolidato la propria reputazione di datore di lavoro di primo piano guadagnandosi l'ambito posto nell'elenco delle Migliori aziende per cui lavorare del Sunday Times. Il commit dell'azienda nel creare una cultura di eccellenza e di inclusione è stato determinante per ottenere questo riconoscimento. Un recente sondaggio interno ha rivelato un impressionante punteggio di coinvolgimento dei dipendenti dell'86%, superando i benchmark del settore con un margine significativo.

5. Investire nell'automazione del reclutamento e nell'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza

Utilizzando l'automazione e l'IA, le organizzazioni possono semplificare i processi, migliorare l'efficienza e migliorare il processo decisionale.

I sistemi di monitoraggio dei candidati, i chatbot e gli strumenti di IA per il sourcing dei candidati possono ridurre significativamente gli oneri amministrativi e liberare i selezionatori per concentrarsi sulle attività strategiche. L'analisi predittiva può essere utilizzata per identificare i pool di talenti e prevedere le esigenze di assunzione. Phenom sta rivoluzionando il processo di assunzione con il suo chatbot guidato dall'IA . Coinvolgendo i candidati in un format di conversazione, il chatbot valuta rapidamente le loro competenze e preferenze, abbinandoli agli annunci di lavoro più adatti. Questo sistema intelligente non solo semplifica l'identificazione dei candidati, ma automatizza anche la programmazione, liberando i selezionatori che possono concentrarsi sulla creazione di relazioni e sulla valutazione dei migliori talenti.

Leggi anche:_ i 10 migliori strumenti di IA per l'assunzione di team nel 2024 ha attirato con esito positivo oltre 300 candidati medici nella regione grazie a una campagna di marketing a traguardo. In collaborazione con la Nova Scotia Health, il TCPEP ha sfruttato i finanziamenti dell'Ufficio per il reclutamento dei professionisti della sanità per evidenziare l'attrattiva della zona come posizione per gli studi medici. Mostrando l'equilibrio tra vita privata e lavoro, le opportunità professionali e la vivace comunità della Nuova Scozia, la campagna ha generato un notevole interesse da parte di medici di tutto il mondo.

7. Costruire una comunità di talenti dinamica e diversificata

La creazione di un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo è essenziale per l'esito positivo dell'azienda. Le organizzazioni devono concentrarsi sulla costruzione di una comunità di talenti che rifletta la diversità del mercato di riferimento

Questo comporta l'implementazione di iniziative per la diversità e l'inclusione , collaborando con organizzazioni che si occupano di diversità e sfruttando i social media per raggiungere gruppi di talenti diversi.

8. Ridurre al minimo il turnover dei dipendenti implementando strategie di fidelizzazione

Ridurre il turnover dei dipendenti è altrettanto importante che attrarre i migliori talenti. Le organizzazioni devono concentrarsi sulla creazione di un'esperienza positiva per i dipendenti, offrendo pacchetti di retribuzione e benefit competitivi e fornendo opportunità di crescita e sviluppo.

Programmi efficaci di onboarding, gestione delle prestazioni e coinvolgimento dei dipendenti sono essenziali per trattenere i migliori talenti. La raccolta dei feedback dei dipendenti attraverso sondaggi e interviste di uscita può aiutare a identificare le aree di miglioramento e a implementare strategie di retention mirate. Griswold, un'azienda di assistenza domiciliare, ha ridotto il turnover dei dipendenti del 20% utilizzando l'IA.

Il problema? Un tasso di rotazione annuale degli operatori di assistenza pari a circa l'80% nelle sue attività in Pennsylvania. Questo elevato turnover incideva sulla qualità del servizio e sui costi operativi.

Per risolvere il problema, Griswold ha implementato TeamEngage, una piattaforma IA di WellSky. Questo sistema innovativo rende l'esperienza del caregiver un gioco, premiando i dipendenti con punti per azioni positive come la puntualità, l'accettazione del turno e il raggiungimento degli obiettivi di cura. Questi punti possono essere riscattati con schede regalo, creando un incentivo tangibile.

Leggi anche:_ Modelli e moduli HR gratis per migliorare i processi HR nel 2024 Sebbene gli obiettivi di assunzione possano variare in modo significativo in base alle sfide e alle opportunità specifiche del settore, questo elenco vi fornirà un punto di partenza per impostare i vostri obiettivi e assumere persone adatte al lavoro e alla cultura organizzativa.

Sfruttare strumenti e risorse per raggiungere gli obiettivi di reclutamento

Ci vuole un villaggio per stare al passo con le tendenze in continuo cambiamento in questa fase evolutiva dell'acquisizione e della gestione dei talenti. Non si può fare da soli, e si otterrà un risultato migliore se si coinvolge il proprio team e si investe negli strumenti giusti per questo lavoro. ClickUp è uno di questi strumenti. ClickUp per i Teams delle risorse umane offre una soluzione completa per semplificare il reclutamento, l'onboarding, l'offboarding e la gestione dell'intera pipeline di talenti.

Ampliate e create un sistema di rilevanza futura per gestire tutte le funzioni HR da zero con ClickUp for HR Teams

Può aiutarvi a:

1. Rivoluzionare il vostro processo di reclutamento

Coinvolgete i migliori talenti con un sistema che centralizza le informazioni sui candidati, le candidature e i contatti.

Aggiungete diverse fasi e utilizzate semplici liste di controllo per mostrare quando le attività di ClickUp sono terminate

Creare Stati personalizzati di ClickUp per monitorare lo stato dei candidati nella vostra pipeline, dal contatto iniziale all'accettazione dell'offerta. Ad esempio, potete creare una pipeline di reclutamento con stati come "Sourced", "Phone Screening", "Onsite Interview" e "Offer Sent" Assegnate attività a reclutatori, responsabili delle assunzioni e intervistatori e fissate date di scadenza per garantire uno stato tempestivo.

Create automazioni per le email tra dipendenti, personalizzati, client, venditori e partner con ClickUp Automazioni

Utilizzare Automazioni ClickUp per impostare trigger per l'invio di email automatiche, programmare colloqui e far passare i candidati attraverso le fasi senza alcuno sforzo. Per esempio, quando un candidato accetta un'offerta di lavoro, create automaticamente attività di onboarding e assegnatele ai reparti competenti.

Leggi anche:_ 10 modelli ATS gratis per il reclutamento e il monitoraggio dei candidati

2. Inserimento dei nuovi assunti con facilità

Consentite ai nuovi assunti di avere un impatto più rapido con una soluzione di onboarding strutturata.

Creare un repository elaborato di documenti HR per i dipendenti con ClickUp Docs Utilizzare ClickUp Documenti per centralizzare le informazioni, le politiche e le procedure aziendali più importanti. Create un manuale digitale per i dipendenti, condividete i messaggi di benvenuto della leadership e fornite l'accesso alle risorse più importanti in un unico luogo comodamente accessibile.

Teams supporta la collaborazione in tempo reale, consentendo a più membri del team HR di contribuire e modificare i documenti contemporaneamente. Utilizzate il funzionalità/funzione di commento per fornire feedback e suggerimenti. Utilizzare sottodocumenti e cartelle per organizzare le informazioni in modo efficace.

💡Pro Tip: Preparate i nuovi assunti all'esito positivo con i modelli ClickUp che facilitano la transizione nel nuovo ruolo e consentono loro di documentare l'impatto che stanno avendo, fin dall'inizio. Provate il Modello di piano ClickUp per i 30-60-90 giorni per iniziare!

Leggi anche:_ 10 Migliori software di gestione dei talenti HR nel 2024 le risorse umane possono visualizzare l'intera pipeline di talenti in modo semplice e dettagliato. Inoltre, la semplicità e la chiarezza visiva possono aiutarli a tenere sotto controllo anche la gestione delle prestazioni e le valutazioni.

Aiuta i team HR a creare, gestire e monitorare le attività di ClickUp Views

Ecco come utilizzare ClickUp Views per la gestione delle prestazioni:

Vista Tabella **Creare una panoramica completa delle metriche delle prestazioni dei dipendenti, compresi obiettivi, KPI e valutazioni. Personalizzate le colonne per visualizzare informazioni rilevanti come il nome del dipendente, il reparto, il periodo di performance e la valutazione complessiva

Vista Bacheca : Visualizzate le prestazioni dei dipendenti utilizzando una Bacheca in stile Kanban. Create fasi come "Superamento delle aspettative", "Riunione delle aspettative" e "Necessità di miglioramento" Trascinate i nomi dei dipendenti da una fase all'altra in base alle valutazioni delle prestazioni

Vista Elenco : Definire le priorità delle attività e dei progetti per ogni dipendente. Create campi personalizzati per tenere traccia delle scadenze, dello stato di avanzamento e di completamento. Utilizzate i filtri e le opzioni di ordinamento per identificare i dipendenti con prestazioni elevate o quelli che necessitano di ulteriore supporto I dashboard di ClickUp forniscono una panoramica centralizzata sul carico di lavoro dei provider, KPI HR , produttività e performance per semplificare l'analisi

Create dashboard personalizzati per visualizzare metriche chiave come le ore medie di lavoro, le percentuali di completamento delle attività e le tempistiche dei progetti con ClickUp Dashboards

Ecco alcuni esempi di diversi tipi di dashboard che potete impostare per i dipendenti:

Vista Carico di lavoro: Monitorare la distribuzione del carico di lavoro dei dipendenti per identificare un potenziale burnout o sottoutilizzo. Utilizzate i filtri per analizzare il carico di lavoro per reparto, team o individuo

Monitorare la distribuzione del carico di lavoro dei dipendenti per identificare un potenziale burnout o sottoutilizzo. Utilizzate i filtri per analizzare il carico di lavoro per reparto, team o individuo Visualizzazione monitoraggio del tempo: Traccia il tempo trascorso su diverse attività e progetti per identificare le attività che richiedono tempo e ottimizzare i flussi di lavoro

Traccia il tempo trascorso su diverse attività e progetti per identificare le attività che richiedono tempo e ottimizzare i flussi di lavoro Personal Productivity view: Analizzare le metriche delle prestazioni individuali, come le percentuali di completamento delle attività, il tempo dedicato alle attività e il raggiungimento degli obiettivi

Leggi anche: 10 Software di gestione dei dipendenti per i team HR nel 2024

4. Risparmiare tempo su processi macchinosi

I modelli di ClickUp offrono una base strutturata per semplificare diversi processi HR. Per istanza, le Risorse Umane possono utilizzare i modelli di Modello ClickUp per l'assunzione dei candidati per gestire l'acquisizione dei talenti.

Trovare il candidato perfetto per una posizione di lavoro può essere scoraggiante. Questo modello semplifica il processo di reclutamento e aiuta a trovare il candidato ideale.

Connettete il vostro strumento di candidatura preferito (Google Modulo, Typeform, ecc.) a ClickUp tramite Zapier per automatizzare la creazione di nuove attività per ogni candidato Questo elimina l'inserimento manuale dei dati e garantisce che nessun candidato sfugga alla vostra attenzione.

Questo modello offre:

Stati personalizzati: Monitoraggio dello stato di ogni candidato con stati personalizzati come "Presentato", "In corso", "Colloquio telefonico", "Offerta" e "Rifiutato"

Monitoraggio dello stato di ogni candidato con stati personalizzati come "Presentato", "In corso", "Colloquio telefonico", "Offerta" e "Rifiutato" Campi personalizzati: Organizzare e aggiungere attributi alle attività di assunzione, facilitando la visualizzazione dei dati dei candidati

Organizzare e aggiungere attributi alle attività di assunzione, facilitando la visualizzazione dei dati dei candidati Viste personalizzate: Accedete alle informazioni senza sforzo con cinque diverse viste ClickUp, tra cui "Monitoraggio candidati HR", "Vista chattare", "Galleria completa", "Elenco completo" e "Vista elenco"

Accedete alle informazioni senza sforzo con cinque diverse viste ClickUp, tra cui "Monitoraggio candidati HR", "Vista chattare", "Galleria completa", "Elenco completo" e "Vista elenco" Project management: Migliora il monitoraggio dei candidati con funzionalità/funzione come il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e le email

Un altro modello che si può utilizzare è il modello Modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp .

Navigare nel panorama dei talenti richiede un approccio strategico. Questo modello vi permette di:

Stabilire un percorso chiaro: Delineare una roadmap dettagliata per l'intero processo di reclutamento

Delineare una roadmap dettagliata per l'intero processo di reclutamento Ottimizzare il sourcing dei candidati: Identificare i metodi più efficaci ed efficienti per trovare potenziali candidati

Identificare i metodi più efficaci ed efficienti per trovare potenziali candidati Semplificare il processo: Assicurare che il processo di reclutamento sia il più fluido ed efficiente possibile

Assicurare che il processo di reclutamento sia il più fluido ed efficiente possibile Mantenere una sequenza temporale: Sfruttare una sequenza temporale strutturata per mantenere il processo di reclutamento in linea con i tempi previsti

Leggi anche:_ Come assumere in base alla cultura: Strategie per i professionisti delle risorse umane

Le sfide e le soluzioni nell'impostazione degli obiettivi di reclutamento

L'impostazione di obiettivi di reclutamento efficaci è fondamentale per l'esito positivo dell'organizzazione, ma è irta di sfide. Comprendere questi ostacoli e implementare soluzioni strategiche è essenziale per i team HR.

**Sfide comuni

Allineamento con gli obiettivi aziendali: Tradurre gli obiettivi aziendali generali in metriche specifiche di reclutamento può essere impegnativo

Tradurre gli obiettivi aziendali generali in metriche specifiche di reclutamento può essere impegnativo Misurare l'impatto del reclutamento: Quantificare l'impatto del lavoro richiesto sui risultati aziendali è spesso difficile

Quantificare l'impatto del lavoro richiesto sui risultati aziendali è spesso difficile Mercato dinamico dei talenti: I rapidi cambiamenti nella disponibilità, nelle competenze e nelle aspettative dei talenti rendono difficile fissare obiettivi accurati e a lungo termine

I rapidi cambiamenti nella disponibilità, nelle competenze e nelle aspettative dei talenti rendono difficile fissare obiettivi accurati e a lungo termine **Disponibilità e qualità dei dati: la mancanza di dati e analisi affidabili può ostacolare l'impostazione degli obiettivi e la misurazione delle prestazioni

Bilanciare gli obiettivi a breve e a lungo termine: Dare priorità alle esigenze di assunzione immediate, considerando al contempo i requisiti futuri dell'organizzazione in termini di talento, può essere complesso

**Soluzioni per superare le sfide

Partnership strategica: Collaborare strettamente con i leader aziendali per allineare gli obiettivi di assunzione con gli oggetti dell'organizzazione

Collaborare strettamente con i leader aziendali per allineare gli obiettivi di assunzione con gli oggetti dell'organizzazione Approccio basato sui dati: Implementare una solida analisi dei dati per misurare le prestazioni di reclutamento e identificare le tendenze

Implementare una solida analisi dei dati per misurare le prestazioni di reclutamento e identificare le tendenze Impostazione agile degli obiettivi: Adottare un approccio flessibile all'impostazione degli obiettivi, consentendo aggiustamenti in base alle mutevoli condizioni del mercato

Adottare un approccio flessibile all'impostazione degli obiettivi, consentendo aggiustamenti in base alle mutevoli condizioni del mercato Talent intelligence: Investire in strumenti e risorse per raccogliere informazioni sulla disponibilità di talenti, sulle competenze e sulle tendenze retributive

Investire in strumenti e risorse per raccogliere informazioni sulla disponibilità di talenti, sulle competenze e sulle tendenze retributive Miglioramento continuo: Rivedere e perfezionare regolarmente gli obiettivi di reclutamento per garantire che rimangano pertinenti ed efficaci

Leggi anche:_ 10 modelli di lista di controllo per l'inserimento dei dipendenti in Excel e ClickUp

Attirare i migliori talenti più velocemente e migliorare l'esperienza dei candidati con ClickUp

Le organizzazioni possono ottimizzare i processi di assunzione e creare team altamente performanti allineando gli obiettivi con quelli aziendali, misurando le prestazioni e sfruttando gli insight basati sui dati.

Il futuro del reclutamento è caratterizzato da una crescente complessità e concorrenza per i migliori talenti. Per essere all'avanguardia, i team delle risorse umane devono abbracciare l'innovazione, sfruttare la tecnologia e concentrarsi sulla creazione di marchi forti per i datori di lavoro. Dare priorità all'esperienza dei candidati e dei dipendenti durante l'intero ciclo di vita dei talenti sarà la chiave per impostare gli obiettivi di reclutamento in futuro.

ClickUp offre una piattaforma completa a supporto di questi obiettivi di reclutamento in continua evoluzione. Le sue solide attività di gestione delle attività, collaborazione e automazione consentono ai team HR di snellire i processi, migliorare l'efficienza e prendere decisioni basate sui dati. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!