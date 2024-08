Come assumere in base alla cultura: Strategie per i professionisti delle risorse umane

L'assunzione non è mai solo una questione di competenze. Le organizzazioni capiscono l'importanza di assumere persone che condividano i loro valori e si integrino bene nel team.

È necessario adottare strategie efficaci per identificare e reclutare candidati con le giuste competenze e in linea con la cultura aziendale. Dando priorità all'adattamento alla cultura nel processo di assunzione, è possibile costruire team più forti e coesi che prosperano insieme.

In questo post esploreremo consigli semplici ma efficaci per assumere in base all'adattamento culturale e creare un ambiente di lavoro felice e fiorente.

Capire l'adattamento culturale

Per cultura si intende la corrispondenza tra le convinzioni e le azioni dei dipendenti e i valori, gli obiettivi, le dinamiche di lavoro di squadra e le aspettative dell'azienda.

Quando un'azienda assume, non cerca solo le competenze. Vuole qualcuno che sia in grado di inserirsi subito, di collaborare con il team e di guidare la crescita dell'azienda, migliorando l'ambiente di lavoro per tutti.

Ecco altri fattori che evidenziano l'importanza della cultura organizzativa nel reclutamento e nella fidelizzazione dei dipendenti:

**I dipendenti che si inseriscono bene nella cultura aziendale sono più soddisfatti del loro lavoro. Coltivano un senso di appartenenza e di commit tra i dipendenti, che porta a tassi di retention più elevati

Ritenzione: L'adattamento culturale contribuisce alla ritenzione dei dipendenti, risparmiando i costi associati al turnover, che possono essere considerevoli

L'adattamento culturale contribuisce alla ritenzione dei dipendenti, risparmiando i costi associati al turnover, che possono essere considerevoli Coesione: Condivisione valori fondamentali rendono più facile mantenere un ambiente di lavoro coeso e risolvere i conflitti

Condivisione valori fondamentali rendono più facile mantenere un ambiente di lavoro coeso e risolvere i conflitti **Immagine positiva del marchio: l'assunzione di persone in linea con i valori dell'azienda può migliorare l'immagine e la reputazione del marchio

**Miglioramento delle prestazioni: la compatibilità culturale spesso porta a un miglioramento delle prestazioni, in quanto i dipendenti si sentono motivati e impegnati

**Identificazione delle aree di miglioramento: la valutazione dei candidati in base alla compatibilità culturale può evidenziare le aree dell'organizzazione che necessitano di miglioramenti

**Successo a lungo termine: l'assunzione di persone che si adattano alla cultura aumenta la probabilità di un esito positivo a lungo termine sia per il dipendente che per l'azienda

**Ambiente collaborativo: una solida cultura organizzativa incoraggia la collaborazione e il lavoro di squadra, con conseguente aumento della produttività

Svantaggi dell'assunzione per cultura

Sebbene l'adattamento culturale sia essenziale, fare eccessivo affidamento su di esso può comportare notevoli svantaggi per le organizzazioni che cercano di creare team diversificati, innovativi e resilienti.

Esaminiamo alcune delle carenze dell'assunzione in base all'adattamento culturale:

Mancanza di diversità: Quando le aziende assumono solo in base alla cultura, si ritrovano con una forza lavoro praticamente tutta uguale. La diversità spinge all'innovazione, quindi assumere sempre lo stesso tipo di persone può frenare l'azienda

Quando le aziende assumono solo in base alla cultura, si ritrovano con una forza lavoro praticamente tutta uguale. La diversità spinge all'innovazione, quindi assumere sempre lo stesso tipo di persone può frenare l'azienda Bassa fidelizzazione dei dipendenti: a volte, la cultura promossa da un'azienda non corrisponde alla realtà. Dato che le persone danno valore alla cultura aziendale (a volte anche più del loro stipendio), è probabile che si spostino se non si sentono a proprio agio

a volte, la cultura promossa da un'azienda non corrisponde alla realtà. Dato che le persone danno valore alla cultura aziendale (a volte anche più del loro stipendio), è probabile che si spostino se non si sentono a proprio agio È fondamentale considerare la personalità quando si assume, ma assumere solo un tipo di personalità può creare uno squilibrio. Utilizzate diversi test per trovare i candidati giusti e per rendere le valutazioni di adattamento culturale eque e misurabili

**Molte aziende lottano contro i pregiudizi inconsci nei loro processi di assunzione. Assumere sempre lo stesso tipo di persone può rafforzare questi pregiudizi, favorendo i candidati simili ai dipendenti attuali ed escludendo i candidati qualificati provenienti da contesti diversi

**Disimpegno dei dipendenti: l'assunzione basata esclusivamente sull'adeguatezza culturale può portare al disimpegno e all'insoddisfazione dei dipendenti che non si sentono a proprio agio o non sono valorizzati per il loro contributo unico

**Mancano i veri talenti: solo perché qualcuno si adatta alla cultura non significa che sia il candidato migliore. Concentrarsi troppo sull'adattamento alla cultura può indurre le aziende a trascurare i candidati di talento

La ricerca di dipendenti che corrispondano ai valori dell'azienda può unire tutti, ma rischia anche di escludere prospettive diverse.

Questo approccio spesso porta a pregiudizi inconsci che favoriscono i candidati che assomigliano ai dipendenti esistenti in termini di background, personalità o interessi.

Immaginate un'azienda in cui tutti amano giocare a calcio durante le pause e parlano spesso dei loro team preferiti. Al momento dell'assunzione, potrebbero scegliere solo persone che condividono il loro interesse per il calcio. Ma cosa succede se c'è un candidato di talento che preferisce il basket o il baseball?

Assumere solo in base all'adattamento culturale potrebbe significare perdere qualcuno che potrebbe apportare competenze e prospettive preziose al team perché ha interessi diversi.

Come valutare e assumere in base all'adattamento culturale

La valutazione dei candidati in base all'adattamento culturale implica la valutazione dei valori e della personalità, stili di lavoro e convinzioni per garantire l'allineamento con la cultura dell'organizzazione. Da fare attraverso colloqui, valutazioni comportamentali, controlli delle referenze e osservando come interagiscono con gli attuali membri del team.

Seguite questi passaggi per valutare l'idoneità culturale dei candidati:

1. Definite la vostra cultura

Prima di valutare i candidati per l'idoneità culturale, è necessario comprendere i valori, la missione e la cultura della vostra organizzazione per determinare quali tratti e comportamenti sono in linea con essa.

La conoscenza della vostra cultura aiuta a guidare il processo di reclutamento e selezione.

2. Sviluppare e trasmettere i criteri

Una volta definita la cultura della vostra organizzazione, elencate le caratteristiche, i valori e i comportamenti specifici che la riflettono. Esprimeteli attraverso diversi mezzi di comunicazione (siti web, portali di assunzione, ecc.).

Questi criteri sono le linee guida per valutare i candidati durante il processo di colloquio, assicurandovi l'assunzione di persone che si troveranno bene nel vostro ambiente di lavoro.

3. Includere domande sulla cultura nei colloqui

Durante i colloqui, ponete domande per comprendere i valori del candidato, il suo modo di lavorare, comunicare e risolvere i problemi. Utilizzate strumenti come le valutazioni comportamentali o i test della personalità per capire come il candidato possa adattarsi alla cultura della vostra azienda.

4. Controllare le referenze

Parlate con le referenze per raccogliere ulteriori informazioni sullo stile di lavoro del candidato, sulle sue capacità di collaborazione e sul suo adattamento culturale nei ruoli precedenti. Questo vi aiuterà a valutare le prestazioni lavorative passate dei candidati e la loro capacità di prosperare all'interno di culture organizzative diverse.

5. Osservare e valutare

Osservate come i candidati agiscono, si comportano, comunicano e interagiscono durante i colloqui. Questo aiuta a capire come potrebbero inserirsi nella vostra organizzazione.

Valutare il loro allineamento in base alle informazioni e alle osservazioni raccolte. Valutare se sono in grado di contribuire positivamente all'organizzazione.

6. Considerare DEI

Nel valutare l'idoneità culturale, considerate il potenziale del candidato nel contribuire alle iniziative di diversità, equità e inclusione (DEI) dell'organizzazione. Ulteriori dettagli su questo aspetto saranno discussi nella sezione seguente.

7. Prendere decisioni informate

Utilizzate le informazioni raccolte per decidere se il candidato si adatta bene alla cultura della vostra organizzazione. Assicuratevi di assumere candidati che possano prosperare e contribuire all'esito positivo dell'organizzazione.

Attuando queste strategie, è possibile creare team di professionisti che eccellono e contribuiscono positivamente alla cultura dell'organizzazione.

Adattamento culturale e strategie di assunzione

Ecco alcune strategie di assunzione che potete utilizzare per assicurarvi che la vostra prossima assunzione sia adatta a voi:

Strategia 1: inserire il DEI nel processo di assunzione

Una strategia di assunzione DEI si concentra sulla creazione intenzionale di un processo di assunzione diversificato e inclusivo.

L'implementazione di questa strategia implica l'approfondimento delle diverse prospettive e necessità degli individui. Non si tratta solo dell'età o della provenienza, ma anche dell'orientamento, dello stato socioeconomico, della disabilità, della lingua, della cultura e delle esperienze.

Passare dalla comprensione dei piani di diversità all'azione richiede una strategia ponderata e personalizzata. Da fare per mettere in atto il piano:

Ricercare attivamente gruppi di talenti diversi

Assicurare processi di assunzione imparziali

Providere opportunità di formazione e di sviluppo inclusive

Promuovere una cultura inclusiva sul posto di lavoro

Valutare e adattare regolarmente le strategie per affrontare l'evoluzione delle esigenze di diversità, equità e inclusione

Strategia 2: fornire ai candidati uno sguardo immersivo sulla cultura aziendale

Uno sguardo immersivo alla cultura aziendale complessiva per i candidati è una strategia di assunzione preziosa. Questo approccio consiste nel fornire ai candidati un'esperienza diretta dell'ambiente, dei valori e della cultura dell'azienda cultura del team che comprende:

Visite in ufficio: Forniscono ai candidati uno sguardo all'atmosfera del luogo di lavoro, al layout e alle interazioni tra i dipendenti

Forniscono ai candidati uno sguardo all'atmosfera del luogo di lavoro, al layout e alle interazioni tra i dipendenti Riunione con i membri chiave del team: Presentare ai candidati i membri essenziali del team per mostrare la cultura del team la struttura del team e le dinamiche collaborative

Presentare ai candidati i membri essenziali del team per mostrare la cultura del team la struttura del team e le dinamiche collaborative Sessioni di feedback: Chiedete ai candidati i loro pensieri e le loro impressioni dopo l'esperienza immersiva. Questo rivelerà preziose indicazioni sulla loro compatibilità con la cultura aziendale

Strategia 3: utilizzare studi self-report per valutare l'adattamento culturale

Studi self-report come valutazioni o questionari possono determinare i tratti della personalità, i valori e le preferenze di lavoro dei partecipanti.

Questi studi permettono ai candidati di autovalutare la loro idoneità alla cultura aziendale. Il team di assunzione può analizzare i risultati e prendere decisioni di conseguenza.

Strategia 4: ripensare gli annunci di lavoro

Tradizionalmente, gli annunci di lavoro si concentrano sulla descrizione delle responsabilità, delle qualifiche e dei requisiti. Tuttavia, è necessario ripensare gli annunci di lavoro per dare priorità all'allineamento culturale e al coinvolgimento dei dipendenti.

Utilizzate diversi software di gestione dei talenti per creare annunci di lavoro che attraggano potenziali assunti con le competenze necessarie e che risuonino con i valori, la missione e la cultura dell'organizzazione.

Riformulare le descrizioni delle mansioni per attirare candidati qualificati e allineati con l'ethos dell'organizzazione.

Strategia 5: Formare il personale che assume

Formate il vostro team di assuntori per aiutarli a capire come scegliere le persone che si allineano con la cultura dell'azienda.

La formazione aiuta il personale addetto alle assunzioni ad apprendere tecniche di colloquio migliori, come chiedere informazioni sulle esperienze passate o usare domande comportamentali per valutare se i candidati sono in linea con la cultura aziendale.

Strategia 6: Continuare a valutare l'adattamento culturale dei dipendenti dopo l'inserimento in azienda

Una valutazione continua dopo l'onboarding aiuta a identificare tempestivamente le discrepanze, consentendo ai team che si occupano delle assunzioni di affrontarle in modo proattivo e di mantenere una cultura aziendale adeguata un ambiente di lavoro positivo favorevole all'impegno e all'esito positivo dei dipendenti.

Incorporare le valutazioni dell'adeguatezza culturale nelle valutazioni periodiche delle prestazioni per garantire che l'allineamento culturale rimanga una priorità per tutto il periodo di permanenza del dipendente.

La soluzione definitiva per la gestione delle risorse umane e delle assunzioni

Mentre molti software di gestione dei dipendenti clickUp è una soluzione all-in-one che ottimizza ogni aspetto del processo di assunzione e reclutamento.

Dalla ricerca dei candidati perfetti all'inserimento e allo sviluppo continuo dei dipendenti, ClickUp vi consente di costruire e gestire il team dei vostri sogni senza alcuno sforzo.

Con Gestione delle risorse umane e delle assunzioni di ClickUp di ClickUp, è possibile creare un sistema su misura che semplifica l'assunzione, l'onboarding e il percorso dei dipendenti, garantendo un'assunzione fluida ed efficiente dall'inizio alla fine.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-269.png La piattaforma per le risorse umane di ClickUp /$$$img/

Garantire la crescita e lo sviluppo dei dipendenti attraverso la piattaforma Risorse Umane di ClickUp

licenziate le noiose attività amministrative e scoprite come questo strumento rende il vostro percorso di reclutamento fluido ed efficiente. Con funzionalità/funzione personalizzabili che si adattano a vari tipi di stili di gestione clickUp garantisce l'adattabilità a diverse strutture e preferenze organizzative.

Gestione della pipeline di reclutamento

ClickUp organizza la vostra pipeline di reclutamento centralizzando i candidati, le candidature e i lavori richiesti.

Valutazione dei candidati: Personalizzabile modelli di colloquio e stati consentono di creare processi di valutazione strutturati. Uno di questi modelli èModello di assunzione di candidati di ClickUpche vi aiuta:

Valutare facilmente i potenziali dipendenti con scale di valutazione personalizzabili per un confronto efficiente Organizzarsi con liste di controllo, date di scadenza e promemoria, risparmiando tempo e acquisendo informazioni complete sui candidati Confrontare senza problemi i candidati grazie a tabelle e tabelle di monitoraggio, assicurando la scelta del candidato più adatto al vostro team

Personalizzabile modelli di colloquio e stati consentono di creare processi di valutazione strutturati. Uno di questi modelli èModello di assunzione di candidati di ClickUpche vi aiuta:

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/eb8f8a10-1000-1.png Il modello Hiring Candidates di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare e gestire il processo di assunzione.

https://app.clickup.com/signup?modello=t-48349791&\_gl=1\*1b6u0sh*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scarica questo modello /$$$cta/

Stati personalizzati: Personalizza gli stati per riflettere le diverse fasi del processo di reclutamento, come Screening, Interviewing, o Offer Extended

Personalizza gli stati per riflettere le diverse fasi del processo di reclutamento, come Screening, Interviewing, o Offer Extended Automazioni: Automazioni: impostare regole per automatizzare attività ripetitive, come l'impostazione dei colloqui o lo spostamento dei candidati alla fase successiva in base a condizioni predefinite, risparmiando tempo e lavoro richiesto

Inserimento dei dipendenti senza sforzo

Tra le varie tipologie di software di onboarding clickUp offre un'esperienza di onboarding senza soluzione di continuità per i nuovi membri del team, preparandoli all'esito positivo fin dal primo giorno. Ecco come:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-475.png La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp /$$$img/

Creare un sistema per semplificare lo sviluppo dei dipendenti con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp

**Assegnare e monitorare le attività di onboarding, assicurando che i nuovi assunti completino le attività di formazione e orientamento necessarie

Strumenti di collaborazione: Consentire ai nuovi assunti di collaborare con i membri del team, porre domande e fornire feedback attraverso commenti e discussioni su documenti e attività

Consentire ai nuovi assunti di collaborare con i membri del team, porre domande e fornire feedback attraverso commenti e discussioni su documenti e attività Gestione dei documenti: Archiviazione e condivisione di documenti essenziali per l'onboarding, come politiche aziendali, manuali per i dipendenti e materiali di formazione, in una posizione centralizzata per un facile accesso

Sistema di gestione delle risorse umane

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/HR-management-system.png Sistema di gestione delle risorse umane ClickUp /$$$img/

Aggiungete caratteristiche e categorizzate i vostri dati di conseguenza, mantenendo tutto organizzato

ClickUp consente di personalizzare i processi di assunzione e le attività di gestione dei dipendenti per soddisfare le esigenze specifiche della vostra organizzazione. Esploriamo:

Campi personalizzati: Aggiungete campi personalizzati per monitorare informazioni specifiche sui dipendenti/candidati, come competenze, certificazioni o preferenze

Aggiungete campi personalizzati per monitorare informazioni specifiche sui dipendenti/candidati, come competenze, certificazioni o preferenze Flussi di lavoro personalizzati: Progettate flussi di lavoro con stati personalizzati per riflettere i processi di assunzione e sviluppo della vostra organizzazione. Questi flussi di lavoro possono anche incorporare fasi relative alla formazione, come l'iscrizione, il completamento del modulo e la valutazione delle competenze

Come garantire che i nuovi assunti comprendano la cultura aziendale

Assicurarsi che i nuovi assunti comprendano l'essenza della cultura aziendale significa la trasparenza della leadership l'esecuzione di un robusto programma di onboarding e la promozione di una comunicazione efficace.

I modelli di ClickUp forniscono quadri strutturati per visualizzare, introdurre e integrare i nuovi assunti nella cultura aziendale.

Vediamo alcuni modelli che consentono ai Teams di abbracciare la cultura aziendale e di aiutare i nuovi assunti a entrare nel team 👇

Modello 1: Modello di cultura aziendale

A modello di cultura aziendale migliora la forza e la coerenza dell'ambiente di lavoro, aumentando la produttività, la collaborazione, il coinvolgimento dei dipendenti e l'esito positivo del lavoro richiesto. Inoltre, aiuta a:

Visualizzare e allineare i team intorno ai valori fondamentali

Identificare e dare priorità alle iniziative culturali

Unire i team con aspettative e valori condivisi

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Company-Culture-Template.png Il modello di cultura aziendale di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a catturare l'essenza della cultura della vostra azienda in un unico luogo.

https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6130384&\_gl=1\*xljz80\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scarica questo modello /$$$cta/

Modello 2: riunione del team

Presentare i membri del team in modo efficace è fondamentale per migliorare il morale del team e la valorizzazione dei talenti. Modello "Meet the team" di ClickUp vi permette di:

Creare profili visivamente accattivanti per ogni membro del team

Evidenziare competenze e risultati speciali

Mantenere gli aggiornamenti in tempo reale per accuratezza e pertinenza

Altri vantaggi includono costruire la fiducia tra i membri del team aggiornamenti facili e un aspetto professionale del sito.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-116.png Il modello Meet the Team di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a presentare e monitorare lo stato dei membri del vostro team.

https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6089600&\_gl=1\*17v33we\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZDNUs2RjdtME5oJnQ2NvTFR1clRob0NLR9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scarica questo modello /$$$cta/

Modello 3: Modello per l'inserimento dei dipendenti

Garantite un onboarding senza intoppi con una lista di controllo personalizzata in base agli obiettivi e alle attività cardine specifiche del ruolo per i primi 60 giorni. Modello di onboarding dei dipendenti di ClickUp previene i passaggi mancati e assicura che i nuovi assunti si ambientino in modo efficace, contribuendo alla comprensione e all'allineamento della cultura aziendale.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Employee-Onboarding.jpg Non perdete mai un passaggio nel processo di onboarding creando la lista di controllo per l'onboarding dei dipendenti in base agli obiettivi del ruolo e alle attività cardine che si prevede di raggiungere nei primi 60 giorni.

https://app.clickup.com/signup?modello=t-3raz94r&\_gl=1\*fikz33\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scarica questo modello /$$$cta/

Assumi per cultura con ClickUp

Mentre pensiamo al futuro delle assunzioni, una cosa è chiara: l'adattamento culturale continuerà a essere fondamentale per la formazione di solidi moduli.

L'utilizzo di strumenti come ClickUp può migliorare la capacità di valutare l'idoneità culturale durante l'assunzione.

Utilizzate ClickUp modelli HR gratuiti per semplificare l'acquisizione dei talenti e ottimizzare i flussi di lavoro delle risorse umane. Trovate candidati in linea con i valori dell'azienda e costruite ambienti di lavoro inclusivi in cui tutti si sentano valorizzati. Iscrivetevi a ClickUp per portare la vostra gestione delle risorse umane a un livello superiore.

Domande frequenti (FAQ)

**1. Da fare per assumere le persone più adatte alla loro cultura?

Per assumere il giusto profilo culturale, cercate candidati che condividano gli stessi valori e che lavorino bene con il vostro team. Chiedete delle loro esperienze passate e di come incollano le situazioni per vedere se sono in linea con la cultura aziendale.

**2. Da fare per valutare l'adeguatezza culturale di un candidato?

Per valutare l'idoneità culturale di un candidato, osservate come interagisce durante i colloqui e valutate il suo atteggiamento, il suo stile di comunicazione e i suoi valori. Potete anche porre domande situazionali per valutare come gestirebbero scenari specifici nel vostro ambiente di lavoro.

**3. Quali sono i criteri di adattamento alla cultura?

I criteri di idoneità alla cultura includono l'allineamento con i valori aziendali, le capacità di lavorare in gruppo, la gestione delle attività, l'adattabilità e l'attitudine al lavoro.