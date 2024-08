Come strutturare il team di prodotto per ottenere le massime prestazioni

Siete il product manager di un'azienda di software in rapida crescita. Il vostro team ha avuto problemi di comunicazione, ritardi nella consegna dei prodotti e un calo della soddisfazione dei clienti. È chiaro che è necessario un cambiamento, ma da dove fare?

La soluzione potrebbe risiedere nella ristrutturazione del team. Ripensando ruoli, produttività e strategie di comunicazione, è possibile trasformare il team in un'organizzazione di prodotto più efficiente ed efficace.

Un team di prodotto ben strutturato non si limita a tenere il passo con la concorrenza, ma impone il ritmo guidando l'innovazione.

In questo articolo analizzeremo come costruire un team di prodotto dinamico, in grado di fornire sempre risultati rivoluzionari.

Cos'è la struttura di un team di prodotto?

Un prodotto struttura del team **Descrive la composizione del gruppo responsabile di un prodotto specifico. La struttura assicura che il team operi in modo efficiente, comunichi efficacemente e si allinei alla strategia e agli obiettivi aziendali generali.

La struttura di un team di prodotto delinea ruoli quali product manager, designer, ingegneri e potenzialmente altri specialisti, come analisti di dati o esperti di marketing. Questa struttura determina il modo in cui queste persone interagiscono, prendono decisioni e contribuiscono allo sviluppo del prodotto.

$$$a Importanza di un team di prodotto strutturato

Una struttura ben definita del team di prodotto è essenziale per diversi motivi:

1. Ruoli e responsabilità cancellati

Tutti conoscono le proprie mansioni e il modo in cui il loro lavoro contribuisce al prodotto complessivo. Questa chiarezza impedisce la sovrapposizione dei compiti, riduce la confusione e copre tutte le attività necessarie.

Esempio: In un'azienda tecnologica, avere ruoli distinti per i product manager, gli ingegneri e i progettisti garantisce che gli specialisti semplifichino la gestione del prodotto e che il prodotto sia di qualità superiore.

2. Comunicazione migliorata

Una struttura ben definita facilita il flusso di informazioni, idee e feedback, fondamentale per prendere decisioni tempestive e risolvere i problemi.

Esempio: In un'azienda di vendita al dettaglio, il team di marketing può comunicare efficacemente le strategie di posizione del prodotto ai team di progettazione e sviluppo, assicurando che il prodotto finale sia in linea con le esigenze del mercato.

3. Processo decisionale più rapido

Quando la struttura è chiara, il processo decisionale diventa più rapido ed efficiente.

Esempio: In una startup, il Chief Product Officer può dare rapidamente la priorità alle funzionalità/funzione o cambiare la rotta strategia di gestione del prodotto senza dover attendere lunghe discussioni, aiutando l'azienda a rimanere agile in un mercato competitivo.

4. Maggiore efficienza

Con ruoli chiari e un flusso di lavoro semplificato, il team può lavorare in modo più efficiente, riducendo le ridondanze e garantendo un uso efficace delle risorse.

Esempio: In un'azienda di produttività, un team di prodotto ben strutturato può iterare rapidamente i prototipi, garantendo che il prodotto finale soddisfi gli standard di qualità e sia consegnato in tempo.

5. Miglioramento dell'innovazione e della creatività

Quando i membri del team hanno ben chiari i loro ruoli e le loro responsabilità, possono concentrarsi sull'innovazione nel loro ambito.

Esempio: In una startup tecnologica, i designer possono sperimentare nuovi design UX/UI senza preoccuparsi di altri aspetti operativi del prodotto, con conseguenti esperienze utente più innovative.

6. Migliore gestione del rischio

Ogni membro o ruolo del team può concentrarsi su aspetti specifici del rischio, come le sfide tecniche, i rischi di mercato o il feedback dei clienti, per ottenere un prodotto più solido.

Esempio: In un'azienda che sviluppa software, il team di ingegneri può concentrarsi sui rischi tecnici, mentre il team di marketing si occupa dei rischi di adozione del mercato, garantendo una gestione completa dei rischi.

Posizioni chiave nel team di prodotto

Un team di sviluppo prodotto ben equilibrato richiede competenze e prospettive diverse. Vediamo alcuni dei ruoli chiave e le loro responsabilità.

Responsabile del prodotto

Il responsabile della produttività il lavoro del manager di prodotto è comprendere il mercato, definire il prodotto e garantire che soddisfi le esigenze dei clienti e gli obiettivi aziendali lavorano a stretto contatto con altri team di prodotto, con i clienti del gruppo e con i membri del team per dare vita al prodotto, dall'ideazione al lancio.

Sviluppatore di prodotti

Gli sviluppatori di prodotti sono il cervello tecnico dell'operazione. Sono responsabili della costruzione e del mantenimento del prodotto, compresa la scrittura del codice, i test e il debug. Collaborano con il product manager per tradurre i requisiti del prodotto in specifiche tecniche e codice.

Analista di dati

Gli analisti di dati sono i detective del team di produttività. Scoprono le intuizioni dei dati per informare le decisioni sulla produttività. Analizzano il comportamento degli utenti, le tendenze del mercato e le prestazioni dei prodotti per identificare opportunità e sfide. Il mio lavoro aiuta i leader di prodotto a prendere decisioni basate sui dati e a migliorare le prestazioni del prodotto.

Ingegnere QA

Gli ingegneri QA garantiscono che il prodotto lavori come previsto e rispetti gli standard di qualità. Inoltre, testano il prodotto alla ricerca di bug, errori e problemi di usabilità. Il loro obiettivo è offrire ai clienti un'esperienza di prodotto impeccabile.

Commerciante di prodotti

Gli addetti al marketing dei prodotti sviluppano ed eseguono strategie per promuovere il prodotto e generare domanda. Formulano la strategia di go-to-market (basata su ricerche sugli utenti e ricerche di mercato), creano messaggi convincenti, costruiscono la consapevolezza del marchio e guidano le vendite. Lavorano a stretto contatto con il product manager per comprendere la proposta di valore del prodotto e il suo traguardo.

Strutture comuni dei team di prodotto

La comprensione delle strutture comuni dei team di prodotto può aiutare a ottimizzare la collaborazione e a favorire l'esito positivo dello sviluppo dei prodotti.

Discutiamo alcune strutture di team di prodotto comuni:

Struttura per prodotto o funzionalità/funzione

Questa struttura è tipica nelle aziende con più prodotti o linee di prodotti Ogni prodotto o funzionalità/funzione ha un team dedicato. Questo approccio può essere efficace per concentrarsi su esigenze specifiche del prodotto, ma può portare a dei silos se non viene gestito con attenzione.

Aziende come Adobe e Microsoft spesso organizzano i loro team di prodotto in base a diverse linee di prodotto. In questi casi, il product manager riporta in genere al responsabile di quella particolare linea di prodotti.

Struttura per team interfunzionali

I team interfunzionali riuniscono persone provenienti da diversi reparti, come design, ingegneria, marketing e commerciale. Questa struttura promuove la collaborazione e accelera lo sviluppo del prodotto.

Tuttavia, la gestione di impostazioni e priorità diverse può essere impegnativa. La reportistica è di solito terminata in una struttura a matrice in cui i diversi team fanno capo a più leader. Teams come Amazon e Spotify hanno implementato con esito positivo team interfunzionali.

Struttura per fasi del viaggio del cliente

Questo approccio alla struttura dei team di prodotto organizza i team in base alle diverse fasi del customer journey. Ciò significa che ci sarà un team specifico per l'acquisizione dei clienti, un altro per l'onboarding e un altro ancora per la fidelizzazione. Ciò consente di concentrarsi sulle esigenze specifiche dei clienti e di migliorare l'esperienza complessiva del cliente.

Struttura per metriche di performance

I team di gestione del prodotto possono essere formati anche in base a specifici indicatori di performance (KPI) o obiettivi. Ogni team di prodotto dell'organizzazione si concentra sui propri KPI, impostati dal responsabile del prodotto.

Le aziende del settore dell'e-commerce utilizzano spesso questa struttura per ottimizzare gli indicatori chiave di prestazione, come il costo di acquisizione dei clienti, i tassi di conversione, il tasso di abbandono dei clienti, il valore della vita dei clienti, ecc.

Struttura per competenze dei product manager

Questa struttura raggruppa i product manager in base alle competenze in una particolare area, come i prodotti di consumo, il software per le aziende o le applicazioni mobili. Consente la specializzazione, ma limita l'interscambio di idee. Le aziende con un portfolio di prodotti diversificato seguono solitamente questo approccio.

Struttura per segmenti di clienti

I team sono organizzati intorno a specifici segmenti di clienti o personas di utenti. Questa struttura incoraggia i team a immergersi nel proprio segmento di clienti per comprenderne i dolori, le frustrazioni e le esigenze implicite.

Ad esempio, una grande banca ha di solito diversi team dedicati a servire gli individui con un alto patrimonio netto, le piccole aziende e i clienti al dettaglio. Ogni team dovrebbe comprendere a fondo le esigenze e le preferenze specifiche del segmento a cui si rivolge.

Come strutturare un team di prodotto per la massima produttività

Per migliorare l'efficienza e la produttività di un team di prodotto, è fondamentale uno strumento di gestione dei prodotti efficiente e completo. ClickUp è uno strumento completo di project management e collaborazione tra team, progettato per adattarsi ad aziende di tutte le dimensioni e per supportare tutti i team, compresi quelli di prodotto e di sviluppo. Il software di gestione dei prodotti di ClickUp aiuta a creare e gestire team di prodotto ad alte prestazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Product-Management-Software-Dashboard-Image.png Il software di gestione dei prodotti di ClickUp /$$$img/

Visualizzate la vostra visione del prodotto, allineate il vostro team e fate uno sprint verso il mercato con il Product Management Software di ClickUp

Ecco come le sue funzionalità/funzione migliorano l'efficienza e la produttività:

1. Spazi ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Spaces-Dashboard-Image.png ClickUp Spazi /$$$img/

Organizzate i vostri team, reparti e progetti con ClickUp Spaces ClickUp Spazi consente di creare spazi di lavoro dedicati per il vostro team, rispecchiando il loro flusso di lavoro unico (pensate a uno "Spazio sviluppo prodotto" con fasi personalizzate per l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo e il lancio).

2. Attività di ClickUp Attività di ClickUp sono elementi di azione individuali che contribuiscono a obiettivi più ampi. Per i team di prodotto, possono rappresentare funzionalità/funzione specifiche, correzioni di bug o iterazioni di progettazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-556.png Attività di ClickUp /$$$img/

Migliorate la concentrazione e tenete traccia dello stato suddividendo i progetti più grandi in attività gestibili con ClickUp Tasks

Assegnate ai membri del team attività precise e realizzabili, garantendo una distribuzione equilibrata del carico di lavoro e una chiara titolarità individuale (niente più confusione su "chi fa cosa?").

3. ClickUp Obiettivi Obiettivi di ClickUp consentono ai team di definire gli oggetti e i risultati chiave (OKR). Per i team di prodotto, ciò significa definire obiettivi chiari e misurabili, allineati alla roadmap del prodotto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-557.png Obiettivi di ClickUp /$$$img/

Imposta obiettivi specifici e misurabili per il tuo prodotto e monitora visivamente lo stato con ClickUp Obiettivi

Monitorando lo stato di avanzamento degli obiettivi, i team possono assicurarsi di essere sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi prefissati, in modo da mantenere tutti allineati e motivati a raggiungere gli obiettivi critici con una trasparenza completa.

4. Documenti ClickUp Documenti ClickUp è un'area di lavoro collaborativa per la creazione e la condivisione di documenti. I team di produttività possono creare un repository centrale per la documentazione del prodotto, compresi i requisiti, le specifiche di progettazione, i manuali per gli utenti e altra documentazione essenziale del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Docs-gif-3.gif ClickUp Documenti /$$$img/

Facilitare la condivisione delle conoscenze e la collaborazione all'interno del team di prodotto con ClickUp Teams

Questo centralizzerà le informazioni e migliorerà la condivisione delle conoscenze tra i membri del team di prodotto.

È possibile incoraggiare una collaborazione continua con documenti condivisi, sezioni di commento e informazioni in tempo reale ClickUp Chattare -Niente più silos di informazioni o ricerca di aggiornamenti (tutti hanno accesso alle informazioni più recenti).

5. ClickUp Dashboard

Ottenete informazioni preziose sulle metriche delle prestazioni del team, come le percentuali di completamento delle attività e le scadenze, grazie a ClickUp Dashboard . Prendete decisioni basate sui dati per ottimizzare il vostro processo di sviluppo del prodotto (identificate i colli di bottiglia e le aree da migliorare).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-77.gif ClickUp Dashboard /$$$img/

Monitorate le metriche di prodotto, la velocità del team e la soddisfazione dei clienti per prendere decisioni basate sui dati con le dashboard di ClickUp

A dashboard per la gestione dei prodotti aiuta a visualizzare gli indicatori di performance del team per misurare l'esito positivo del prodotto.

6. Automazioni di ClickUp

Con Automazioni ClickUp è possibile automatizzare attività ricorrenti come l'invio di aggiornamenti di stato o la creazione di reportistica ricorrente. È inoltre possibile automatizzare i flussi di lavoro per risparmiare tempo e ridurre gli errori, consentendo al team di concentrarsi sulle iniziative strategiche.

Catturare idee, note e ispirazioni relative allo sviluppo del prodotto. Collegate queste idee alle attività, ai documenti e agli obiettivi per visualizzare in modo olistico la roadmap del prodotto.

7. Modelli di ClickUp

ClickUp offre una libreria di modelli preconfezionati modelli per la gestione dei prodotti per avviare il processo di sviluppo del prodotto. Ecco alcuni esempi utili:

Modello di piano di gestione del team ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-558.png Delinea la strategia, i ruoli e le responsabilità del tuo team con il modello di piano di gestione del team di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-31nhwjx&department=operations&\_gl=1\*1jcpn6c\*\_gcl\au\*MTE0NDU0Njc1NS4xNzE3MzExMDA0 Scarica questo modello /%cta/ Gestione del team è la capacità di gestire e organizzare un team di persone per completare un lavoro. È un aspetto essenziale di qualsiasi azienda o progetto che coinvolga più team.

Il Modello di piano di gestione del team ClickUp include tecniche per la gestione efficace del team.

Ecco alcune delle sue funzionalità/funzioni:

Iniziare: Accedere al documento e alle attività di apprendimento per familiarizzare rapidamente con le basi di ClickUp

Accedere al documento e alle attività di apprendimento per familiarizzare rapidamente con le basi di ClickUp Cerimonie Agili: Gestire e condurre in modo efficiente le cerimonie Agili più comuni, come le Retrospettive

Gestire e condurre in modo efficiente le cerimonie Agili più comuni, come le Retrospettive Backlog : Acquisire le richieste attraverso un modulo e assegnare loro una priorità nel backlog

: Acquisire le richieste attraverso un modulo e assegnare loro una priorità nel backlog **Bacheca: organizzare il lavoro attivo utilizzando la metodologia Kanban Agile

Impostazione degli Sprints: Per coloro che utilizzano la metodologia Agile Scrum, questo documento fornisce le istruzioni per l'impostazione delle funzionalità/funzione Sprint native di ClickUp

Questo modello pronto all'uso e completamente personalizzabile è eccellente per i principianti.

Modello ClickUp per gli spazi del team

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Team-Space-Template.png Create spazi dedicati per i vostri team con il modello ClickUp Team Space https://app.clickup.com/signup?template=t-90100236798&department=other Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di spazio per il team ClickUp completo di elenchi, cartelle e viste Team personalizzabili, è una struttura di area di lavoro precostituita per il vostro team di prodotto.

Questo modello offre:

Lo Spazio team comprende due cartelle e un documento wiki del team. La cartella 'Getting Started' contiene il documento 'Guida introduttiva' e l'elenco 'Impara ClickUp', che include attività di formazione per aiutarvi a familiarizzare con le funzionalità/funzione di ClickUp

'Guida introduttiva' 'Impara ClickUp', che include attività di formazione per aiutarvi a familiarizzare con le funzionalità/funzione di ClickUp La cartella 'Portfolios of Projects' è pensata per aiutarvi a gestire tutti i vostri progetti. Ogni progetto è rappresentato come un elenco contenente più attività

è pensata per aiutarvi a gestire tutti i vostri progetti. Ogni progetto è rappresentato come un elenco contenente più attività Il Documento Teams è un hub centralizzato per documentare le informazioni del team, i processi, le risorse e altro ancora

Il modello di Team Space è un ottimo punto di partenza. È possibile modificarlo ed espanderlo per adattarlo al flusso di lavoro unico del team.

Modello di calendario del team ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-559.png Tracciate il carico di lavoro e le scadenze del vostro team, assicurando una migliore allocazione delle risorse con il modello ClickUp Team Schedule https://app.clickup.com/signup?template=t-194504419 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di programma del team ClickUp consente di **visualizzare e pianificare facilmente i carichi di lavoro dei team, di allineare le attività ai membri del team e di mantenere le responsabilità bilanciate

La creazione di un modello di pianificazione del team può aiutare il vostro team a essere più produttivo, organizzato ed efficiente. I vantaggi includono riduzione della confusione e degli errori di comunicazione, migliore visibilità su chi è responsabile di cosa, maggiore motivazione e responsabilità.

Modello ClickUp Teams:

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-560.png Create un hub centralizzato per l'archiviazione e la condivisione di tutti i documenti relativi ai vostri prodotti, dalle specifiche di progettazione ai manuali per gli utenti, con il modello ClickUp Team Docs https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6420600&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Questo Modello dei documenti del team ClickUp è personalizzabile e include le note delle riunioni e un wiki del team. Può essere utilizzato per collaborazione nel team e la gestione della conoscenza.

Il modello ClickUp Teams facilita la centralizzazione dello spazio di archiviazione dei documenti, il miglioramento della condivisione delle conoscenze e la riduzione del tempo dedicato alla ricerca delle informazioni.

Questo modello facilita inoltre la collaborazione fornendo un'area di lavoro condivisa per la creazione e la modifica dei documenti e fornisce un registro storico delle decisioni e delle discussioni.

Lezioni dalla struttura e dall'organizzazione di ClickUp

ClickUp offre una piattaforma efficiente e di facile utilizzo per i team di prodotto. Ecco alcuni degli insegnamenti tratti dall'efficiente struttura e organizzazione di ClickUp:

Investire nella comprensione delle esigenze, dei punti dolenti e delle frustrazioni degli utenti

Progettare il prodotto in modo da risolvere i punti dolenti specifici

Implementare un'architettura scalabile in modo che la piattaforma possa accogliere un ampio intervallo di utenti, dai piccoli team alle grandi aziende

Privilegia l'esperienza dell'utente. L'interfaccia intuitiva di ClickUp, la navigazione chiara e le funzionalità/funzione utili contribuiscono a creare un'esperienza utente positiva, che porta a una rapida crescita e adozione da parte degli utenti

Espansione dei casi d'uso. La capacità della piattaforma di soddisfare diverse esigenze di project management ha contribuito al suo esito positivo sul mercato

Comprendere chiaramente il traguardo del mercato. Questo è essenziale per lo sviluppo di un prodotto di esito positivo, come dimostrato da ClickUp

Le organizzazioni possono aumentare le possibilità di ottenere un esito positivo del prodotto concentrandosi sulle esigenze degli utenti, creando una piattaforma scalabile, dando priorità all'esperienza dell'utente e abbracciando il miglioramento continuo.

Importanza di un team interfunzionale nello sviluppo del prodotto

I team interfunzionali sono essenziali per lo sviluppo di prodotti moderni. Riuniscono competenze diverse per creare prodotti innovativi e incentrati sull'utente.

Sviluppo software agile e team di prodotto

La metodologia di sviluppo software agile enfatizza lo sviluppo iterativo e incrementale, il piano flessibile e la collaborazione con i clienti.

Invece di seguire un piano rigido, i team agili suddividono i progetti in parti più piccole e gestibili, chiamate sprints. Ogni sprint, della durata da una a quattro settimane, prevede la pianificazione, la progettazione, la codifica, il test e la consegna di un incremento di prodotto funzionante.

I vantaggi dell'Agile includono un più rapido time to market, una maggiore soddisfazione del cliente, una maggiore flessibilità e una qualità superiore del prodotto. Inoltre, consente di prendere decisioni in tempi rapidi, di risolvere i problemi in modo efficiente e di condividere la titolarità del prodotto.

Scrum in un team interfunzionale

Scrum è un popolare framework Agile che prospera nei team interfunzionali. Ciò significa che i membri del team possiedono tutte le competenze necessarie per creare miglioramenti incrementali del prodotto. Non si tratta tanto di competenze individuali quanto della capacità collettiva del team di produrre risultati.

Gestisce progetti complessi, in particolare nello sviluppo di software, promuovendo uno stato iterativo attraverso cicli di sprint Scrum enfatizza il lavoro di squadra, la responsabilità e il miglioramento continuo.

Il fatto di essere interfunzionale consente al team di essere autosufficiente e di fornire incrementi pienamente funzionali alla fine di ogni sprint.

Effetti della progettazione dell'esperienza dell'utente sullo sviluppo del prodotto

La progettazione dell'esperienza utente (UX) svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo dei prodotti, concentrandosi sulla creazione di prodotti intuitivi, piacevoli e accessibili per gli utenti. La progettazione UX assicura che il prodotto sia costruito tenendo conto delle esigenze e dei comportamenti dell'utente finale.

La stessa collaborazione interculturale porta a prodotti con migliore usabilità, accessibilità, soddisfazione generale dell'utente e tassi di adozione più elevati. Teams come Apple hanno dato priorità alla progettazione UX e hanno raccolto i frutti di un solido team interfunzionale.

Nei mercati competitivi, una UX superiore può differenziare un prodotto dalla concorrenza, offrendo un vantaggio distinto grazie a una migliore esperienza dell'utente.

Analisi delle strutture dei team di prodotto delle aziende di esito positivo

Ora che abbiamo compreso i vantaggi dei team di prodotto e i loro componenti, analizziamo le strutture dei team di prodotto di successo:

1. Spotify Spotify è diventato sinonimo di sviluppo prodotto agile e di forte enfasi sull'esperienza dell'utente. La struttura dei suoi team di prodotto è un esempio eccellente di come i team interfunzionali possano guidare l'innovazione e l'esito positivo.

Spotify ha una cultura del lavoro ad alto livello di allineamento e autonomia, come mostrato nell'immagine sottostante.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-561.png Struttura del team di Spotify /$$$img/

via Spotify Caratteristiche chiave della struttura del team di prodotto di Spotify

Organizzazione basata su squadriglie: Spotify opera con piccoli team autonomi, chiamati squadriglie. Ogni squadra è interfunzionale e comprende ingegneri, designer, product manager e analisti di dati. Questa struttura promuove l'autonomia e la rapidità delle decisioni

Spotify opera con piccoli team autonomi, chiamati squadriglie. Ogni squadra è interfunzionale e comprende ingegneri, designer, product manager e analisti di dati. Questa struttura promuove l'autonomia e la rapidità delle decisioni Cultura guidata dai dati: Spotify utilizza in estensione i dati per informare le decisioni relative ai prodotti. Gli analisti di dati lavorano a stretto contatto con i team di prodotto per comprendere il comportamento e le preferenze degli utenti

Spotify utilizza in estensione i dati per informare le decisioni relative ai prodotti. Gli analisti di dati lavorano a stretto contatto con i team di prodotto per comprendere il comportamento e le preferenze degli utenti **I titolari dei prodotti di Spotify hanno una notevole autonomia nel definire la visione dei prodotti e la roadmap dell'azienda. Ciò consente loro di prendere decisioni rapide e di rispondere ai cambiamenti del mercato

Apprendimento e miglioramento continui: Spotify promuove una cultura di sperimentazione e apprendimento. L'azienda incoraggia i dipendenti a condividere conoscenze e best practice

L'esito positivo di Spotify evidenzia l'importanza di responsabilizzare i team e di fornire loro le risorse necessarie.

2. Amazon Il team di produttività di Amazon è caratterizzato da un alto grado di titolarità, autonomia e un'incessante attenzione al cliente. La cultura dell'azienda si basa sulla "titolarità", in cui i team sono autorizzati a prendere decisioni e a ottenere risultati.

Caratteristiche chiave della struttura dei team di prodotto di Amazon:

Teams con due pizze: Amazon è famosa per la sua regola delle "due pizze", che suggerisce che i team dovrebbero essere abbastanza piccoli da essere alimentati da due pizze, in genere team più piccoli con non più di sei membri. Questo promuove una stretta collaborazione, un processo decisionale più rapido e una maggiore agilità

Amazon è famosa per la sua regola delle "due pizze", che suggerisce che i team dovrebbero essere abbastanza piccoli da essere alimentati da due pizze, in genere team più piccoli con non più di sei membri. Questo promuove una stretta collaborazione, un processo decisionale più rapido e una maggiore agilità Ossessione per il cliente: I team di prodotto di Amazon sono profondamente incentrati sul cliente. Si concentrano sulla riunione delle esigenze dei clienti piuttosto che sulla semplice creazione di funzionalità/funzione

I team di prodotto di Amazon sono profondamente incentrati sul cliente. Si concentrano sulla riunione delle esigenze dei clienti piuttosto che sulla semplice creazione di funzionalità/funzione **I product manager hanno la completa titolarità e responsabilità dei loro prodotti e servizi e non hanno altre distrazioni. Questo infonde un forte senso di responsabilità e di account

Decisioni guidate dai dati: Amazon si basa molto sui dati per informare le decisioni sui prodotti. I team utilizzano i dati per misurare le prestazioni, identificare le opportunità e ottimizzare i prodotti

La struttura dei team di prodotto di Amazon è intensamente incentrata sull'ossessione del cliente. I piccoli team promuovono una stretta collaborazione e un rapido processo decisionale. L'esito positivo dell'azienda dimostra l'importanza di team interfunzionali che rafforzano la capacità dei team di assumersi rischi.

3. Buffer Buffer, una piattaforma per la gestione dei social media è nota per la sua cultura aperta e trasparente. Questa filosofia si riflette nella struttura del suo team di prodotto, che enfatizza la collaborazione e il feedback dei clienti.

L'azienda utilizza un sistema di modello ibrido che combina team interfunzionali e team focalizzati sul prodotto. Questa struttura consente sia la specializzazione che una visualizzazione olistica del prodotto.

Caratteristiche chiave della struttura dei team di prodotto di Buffer:

Squadre interfunzionali: Buffer utilizza team di prodotto strutturati in modo interfunzionale, simili a quelli di Spotify, composti da ingegneri, designer, gestori del team e esperti di sviluppo clienti. Questa struttura favorisce la collaborazione e una visualizzazione olistica del prodotto

Buffer utilizza team di prodotto strutturati in modo interfunzionale, simili a quelli di Spotify, composti da ingegneri, designer, gestori del team e esperti di sviluppo clienti. Questa struttura favorisce la collaborazione e una visualizzazione olistica del prodotto **Il processo decisionale è spesso distribuito tra i membri del team, promuovendo autonomia e titolarità

Focalizzazione centrata sul cliente: Buffer assicura una profonda comprensione delle esigenze degli utenti integrando la ricerca e lo sviluppo dei clienti nei team di prodotto

Buffer assicura una profonda comprensione delle esigenze degli utenti integrando la ricerca e lo sviluppo dei clienti nei team di prodotto Sviluppo iterativo: Buffer segue un approccio iterativo allo sviluppo del prodotto, che consente una crescita e un adattamento rapidi. Grazie alla responsabilizzazione dei team e alla promozione della collaborazione, Buffer ha costruito un prodotto dall'esito positivo e di grande risonanza per il suo traguardo

Indicatori di performance: Indicatore di un team di prodotto di successo

Gli indicatori di performance forniscono informazioni misurabili su come il team di gestione del prodotto raggiunge gli obiettivi, assicurando che il processo di sviluppo del prodotto sia allineato con gli obiettivi aziendali

Includono metriche come la soddisfazione dei clienti, il time-to-market e il tasso di adozione delle funzionalità/funzione. Gli indicatori di performance sono essenziali perché offrono un modo chiaro e oggettivo per monitorare lo stato e identificare le aree di miglioramento.

L'inserimento di indicatori di performance rilevanti nel flusso di lavoro del team di prodotto è fondamentale per l'esito positivo.

Ad esempio, il monitoraggio del punteggio di soddisfazione dei clienti (CSAT) può rivelare quanto il prodotto soddisfi le esigenze degli utenti, mentre il tempo di ciclo misura la velocità con cui il team è in grado di fornire nuove funzionalità. Questi indicatori aiutano il team a concentrarsi sulla fornitura di valore e sulla riunione delle aspettative degli utenti.

Gli indicatori di performance (PI) possono essere classificati in vari tipi:

**PI incentrati sul prodotto: si concentrano sull'utilizzo del prodotto, sulla soddisfazione del cliente e sulla penetrazione del mercato (ad esempio, acquisizione di utenti, ritenzione, tasso di abbandono, valore della vita del cliente, net promoter score)

PI incentrati sul team: Misurano l'efficienza e la produttività del team (ad esempio, velocità, durata ciclo, tasso di bug, qualità del codice)

Misurano l'efficienza e la produttività del team (ad esempio, velocità, durata ciclo, tasso di bug, qualità del codice) PI incentrati sul business: Si allineano agli oggetti aziendali complessivi (ad esempio, ricavi, margine di profitto, quota di mercato)

Monitorando una combinazione di queste produttività, i team di prodotto possono visualizzare una visione completa delle loro prestazioni.

Importanza dell'analisi dei dati nello sviluppo del prodotto

L'analisi dei dati è una parte vitale dello sviluppo del prodotto. Informa le decisioni strategiche fornendo approfondimenti sul comportamento degli utenti, sulle tendenze del mercato e sulle metriche delle prestazioni

Analizzando i dati, i team possono prendere decisioni informate, ad esempio su quali funzionalità/funzione dare priorità o dove allocare le risorse. Questo porta in ultima analisi a **migliori risultati del prodotto e a un processo di sviluppo del prodotto più efficace

Ad esempio, l'analisi dei dati sul comportamento degli utenti può aiutare a identificare le funzionalità/funzione del prodotto che risuonano con i clienti, mentre l'analisi dei dati sulla velocità del team può aiutare a ottimizzare i processi di sviluppo.

Gli approfondimenti basati sui dati consentono ai team di prodotto di prendere decisioni informate sulla roadmap del prodotto, sull'allocazione delle risorse e sulla strategia generale del prodotto. Aziende come Netflix hanno sfruttato in estensione l'analisi dei dati per promuovere l'innovazione dei prodotti e l'esito positivo dei clienti.

Come determinare la migliore struttura organizzativa per il vostro team di prodotto

L'identificazione della struttura ottimale del team di prodotto è un'attività complessa che richiede un'attenta considerazione degli obiettivi, dei prodotti e delle risorse uniche della vostra azienda. Non esiste una soluzione unica per tutte le dimensioni.

È possibile costruire una struttura team ad alte prestazioni comprendendo i ruoli principali all'interno di un'unità di prodotto, esplorando i modelli strutturali standard e sfruttando gli indicatori di performance. Un team ben strutturato guida l'esito positivo del prodotto, promuove l'innovazione e raggiunge gli oggetti aziendali.

ClickUp è uno strumento potente per ottimizzare la struttura del team di prodotto La sua piattaforma versatile offre funzionalità/funzione per semplificare i flussi di lavoro, migliorare la collaborazione e monitorare gli indicatori di performance chiave.

Dalla gestione delle attività al monitoraggio dei progetti, dall'allocazione delle risorse alla reportistica, ClickUp vi aiuta a creare un processo di sviluppo prodotto più efficiente ed efficace.

Siete pronti a trasformare il vostro team di prodotto? Iscrivetevi a un corso di formazione account ClickUp gratuito e costruite un team di prodotto ad alte prestazioni.