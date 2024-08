10 strategie di Product Management & Suggerimenti per massimizzare l'esito positivo del prodotto

La gestione dei prodotti è come camminare su una corda tesa: un gioco di equilibri tra le esigenze attuali degli utenti e la visione a lungo termine del prodotto. A ciò si aggiunge la pressione di mantenere la fidelizzazione degli utenti e di gestire le aspettative degli stakeholder interni. Una gestione efficace del prodotto richiede quindi una combinazione di pensiero strategico, consapevolezza del mercato e collaborazione interfunzionale. Inoltre, è utile una strategia di gestione del prodotto chiaramente articolata.

Una strategia di prodotto solida e ben strutturata offre la struttura e la direzione necessarie per affrontare le sfide, allineare le aspettative e raggiungere gli obiettivi aziendali.

Le strategie di gestione dei prodotti possono essere paragonate a un progetto. Una strategia di prodotto è un piano di alto livello che definisce il "chi", il "cosa" e il "come" di un prodotto durante il suo ciclo di vita. Aiuta a chiarire chi il prodotto vuole servire, cosa offre e una visione collettiva di come realizzarlo.

In questa guida esploreremo le sfumature della creazione di strategie di gestione del prodotto complete che porteranno il vostro prodotto all'esito positivo.

Perché la produttività è importante?

La gestione dei prodotti è il processo sistematico con cui un'organizzazione gestisce lo sviluppo di un prodotto dall'inizio alla fine del suo ciclo di vita. Questo include:

Comprendere il proprio traguardo di mercato e fare ricerche di mercato

Sviluppare la roadmap del prodotto

Impostazione degli obiettivi e delle finalità del prodotto

Utilizzate le mappe mentali di ClickUp per visualizzare la vostra prossima idea di prodotto, pianificare le attività e i passaggi d'azione e mettere a punto un'efficace strategia di gestione del prodotto

2. Sfruttare il feedback degli utenti

Ottenete informazioni critiche sulle produttività degli utenti, sulle funzionalità/funzione richieste e sull'esperienza d'uso del prodotto fino a quel momento.

Utilizzate i sondaggi tra gli utenti, moduli di feedback per i clienti e interviste per capire i punti dolenti e le aspettative degli utenti e sviluppare un prodotto che li aiuti veramente.

Per i prodotti esistenti, la raccolta e l'analisi dei feedback è la chiave per innovare il prodotto e garantire che rimanga rilevante e fornisca valore.

Pro tip💡: Utilizzare Moduli ClickUp per raccogliere e organizzare i feedback. Ogni invio viene convertito in un'attività, il che consente al team di rivedere e organizzare facilmente i dati relativi alle risposte._

utilizzare ClickUp Modulo View per raccogliere e organizzare i feedback sui prodotti

**Per saperne di più Un giorno nella vita di un product manager

3. Gestire l'ideazione

L'ideazione è una parte fondamentale del processo di gestione del prodotto, dalle funzionalità/funzione, ai pacchetti di prezzo, all'esperienza dell'utente. Quando più team e stakeholder collaborano al prodotto, è possibile generare un'ampia varietà di idee e punti di vista. Ma è necessario disporre di un sistema per garantire che le migliori non vadano perse nella mole di pensieri.

Come esercizio di routine, soprattutto durante le riunioni sullo stato di avanzamento, i responsabili dei prodotti usano Lavagne online ClickUp per fare brainstorming con il team, raccogliere le idee selezionate e tenere un repository di idee da rivedere e portare alla fase successiva di sviluppo. Lavagne online per i team di prodotto aumentano la collaborazione tra team remoti. Il team può intervenire con le proprie idee e i propri feedback in tempo reale. In questo modo tutti, compresi i designer UX, gli esperti di marketing e la produttività, sono sulla stessa pagina e pronti a costruire il prossimo prodotto rivoluzionario.

Trasformate le idee in azione per dare vita alla creatività e alla collaborazione del vostro team con la Whiteboard di ClickUp

Pro tip💡: _Passa direttamente dalla progettazione allo sviluppo in ClickUp! ecco come: Dopo la fase di progettazione, convertite gli elementi della vostra lavagna online in attività di ClickUp per i vostri sviluppatori e ingegneri. Inoltre, incorporate la lavagna online in ClickUp Docs per la prossima discussione. Trasformate le note adesive in attività, assegnatele e aggiungetele al piano di sviluppo del prossimo sprint

4. Eseguire esercizi di mappatura del viaggio del cliente

La chiave per un'adozione positiva del prodotto è pianificare ogni passaggio del viaggio del cliente.

La mappatura del percorso del cliente implica l'identificazione di tutti i punti di contatto con cui interagisce nelle diverse fasi di ricerca, acquisto e utilizzo del prodotto. Ogni punto di contatto deve essere d'impatto, dal momento in cui un cliente interagisce per la prima volta con i vostri contenuti al processo di onboarding e all'esperienza complessiva del cliente.

Questo esercizio vi aiuta a capire i punti dolenti dei clienti, le eventuali lacune nella loro esperienza e le potenziali aree di miglioramento del prodotto. Integrate più punti di vista, soprattutto quelli dei team che si rivolgono ai clienti, come il marketing, il servizio clienti e il settore commerciale.

A Modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp è utile in questo caso. È possibile visualizzare il viaggio di ogni cliente attraverso diversi punti di contatto e scoprire cosa funziona e cosa no. In questo modo è più facile collaborare, creare attività che supportino ogni touchpoint e monitorare le attività per garantire la massima produttività.

Una roadmap di prodotto incentrata sull'impatto vi aiuta a perseguire una strategia con risultati tangibili e obiettivi specifici che si allineano agli obiettivi organizzativi.

Eseguite i diversi passaggi della vostra roadmap visualizzata in azioni coordinate. È possibile utilizzare schemi di prioritizzazione come il modello Metodo MoSCoW e il modello Kano per concentrarsi sulle attività che fanno progredire il percorso del prodotto.

Pro tip💡: Pianificate le attività cardine, gli obiettivi, le scadenze e i titolari dei progetti con visualizzazioni personalizzabili, come ad esempio Sequenza , Grafico di Gantt , e_ Vista Bacheca .

Gestite roadmap di prodotto, backlog, sprint e UX design con ClickUp Agile Project Management Software

6. Garantire l'allineamento a livello Bacheca

Assicuratevi di ottenere il consenso degli stakeholder e dei membri del team in ogni passaggio del progetto processo di sviluppo della produttività . Mantenere tutte le parti interessate sulla stessa pagina può richiedere un certo lavoro, ma è una parte essenziale del processo. L'allineamento tra i team aiuta lo sviluppo del prodotto a procedere senza intoppi

Per istanza, piccole modifiche ai pacchetti di prezzi o alle funzionalità/funzione possono influenzare significativamente l'esperienza dell'utente. Tuttavia, se queste modifiche non vengono comunicate correttamente, causano inutili ritardi nel processo di sviluppo del prodotto strategia di lancio del prodotto e gli aggiornamenti delle funzionalità/funzione. Questi piccoli cambiamenti e aggiustamenti possono sembrare insignificanti, ma possono rischiare di creare malintesi e rallentare lo stato.

7. Coltivare un approccio agile

La gestione e lo sviluppo dei prodotti sono processi dinamici. Per mantenere uno stato costante, i product manager devono coltivare una mentalità agile in tutto il team.

Utilizzando metodologie agili come Scrum, è possibile concentrarsi rapidamente sugli elementi d'azione che fanno muovere l'ago della bilancia.

L'idea è quella di costruire un progetto che sia competitivo e allineato alle aspettative degli utenti. È possibile migliorarne le prestazioni affinando costantemente il prodotto in risposta alle dinamiche del mercato e all'evoluzione delle esigenze dei clienti.

8. Impostare e monitorare gli obiettivi di marketing del prodotto

La vostra strategia di prodotto è incompleta senza un piano di lancio e promozione che posizioni e promuova il prodotto in modo intelligente sul mercato. Obiettivi di ClickUp è una funzionalità utile per il monitoraggio e la gestione del piano di marketing dei prodotti.

Ad esempio, se si vuole lanciare un piano di prezzi rivisto come parte della campagna annuale. Nella sezione Obiettivi, è possibile creare dei traguardi con descrizioni e date di scadenza e monitorare lo stato di ogni attività e chi ne è responsabile.

Questo vi permette di rimanere organizzati e di concentrarvi sul raggiungimento dei vostri obiettivi

Monitorare lo stato di avanzamento e raggiungere i nostri obiettivi è più facile con ClickUp Obiettivi

9. Utilizzare l'IA e l'automazione per creare flussi di lavoro produttivi

Aumentate la produttività del team incorporando Strumenti di IA e automazione nella vostra strategia di prodotto. Il software di gestione dei prodotti di ClickUp offre ai responsabili dei prodotti gli strumenti necessari per terminare più rapidamente le attività. Ecco come aumenta l'efficienza, la collaborazione e la produttività:

ClickUp Brain per l'AI nel project management e nella scrittura ClickUp Brain è il vostro assistente IA integrato, che vi aiuterà ad automatizzare attività come la scrittura

briefing di produttività riepilogare/riassumere le note delle riunioni e creare materiale di marketing.

ClickUp Brain, in qualità di project manager dell'IA, automatizza gli aggiornamenti di stato, i rapporti sullo stato di avanzamento e persino i riepiloghi giornalieri dello standup, la pianificazione delle sottoattività e gli elementi d'azione.

Generare idee di prodotto, roadmap e altro ancora con gli strumenti di ClickUp AI realizzati da esperti

ClickUp Automazioni per l'automazione e l'ottimizzazione del flusso di lavoro Automazioni del flusso di lavoro semplifica l'esecuzione di attività ripetitive, riducendo i tempi di inserimento manuale dei dati e gli errori grazie all'impostazione di linee guida specifiche per il trigger dei flussi di lavoro.

Sia che vogliate semiautomatizzare o automatizzare completamente i flussi di lavoro per l'esecuzione di attività manuali o selezionate, ClickUp Automazioni lo fa per voi, accelerando il vostro modo di terminare il lavoro.

ClickUp Chat View per la collaborazione con il team ClickUp Chat View per la collaborazione in team garantisce che nulla vada perso, soprattutto quando nella gestione dei prodotti sono coinvolti più team e stakeholder. Consente di riunire tutte le conversazioni relative a un'attività, rendendole facili da seguire.

Ad esempio, quando il team di progettazione ha creato i wireframe del prodotto, il team di ingegneria può iniziare a integrarli nello stack tecnologico per costruire il front-end e il back-end.

Il project manager può taggare il team di sviluppo software sulle attività che devono essere svolte dai designer UX.

Una volta che la versione di lavoro è pronta, il team QA esamina i criteri di accettazione e lascia i commenti assegnati relativi ai bug e ai problemi critici di blocco.

Fornite un feedback istantaneo o collaborate per gli aggiornamenti con ClickUp Chattare View

Leggi tutto: Come i product manager di ClickUp utilizzano ClickUp

10. Misurare lo stato di avanzamento

In qualità di product manager che gestisce più progetti contemporaneamente, desiderate un processo semplice per definire e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti oKR di prodotto .

Sebbene tradizionalmente ciò venisse terminato tramite fogli di calcolo, questi hanno problemi di scalabilità, tra cui l'inserimento manuale dei dati e il controllo delle versioni, e il loro aggiornamento richiede molto tempo ed è soggetto a errori. Le dashboard di ClickUp permettono di catturare e monitorare visivamente le metriche importanti senza dover inserire manualmente tutti i dati. È possibile utilizzare grafici di velocità, burnup e burndown e un numero di altri widget personalizzabili per ottenere un quadro completo delle attività di ClickUp kPI di produttività metriche e il lavoro completato rispetto a quello rimanente.

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti nel vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

Come implementare una strategia di gestione dei prodotti

Una solida strategia di prodotto è la chiave di ogni esito positivo dello sviluppo di un prodotto. Se siete a corto di tempo o se state sviluppando una strategia di prodotto per la prima volta, Modello di strategia di prodotto di ClickUp contiene tutto ciò che serve per iniziare a lavorare in modo dettagliato.

Questo modello interattivo e personalizzabile vi aiuta a portare le vostre idee di prodotto dalla visione all'esecuzione. Con esso è possibile stabilire obiettivi chiari e allineare i team intorno ad essi. Se utilizzate il modello per la prima volta, include una comoda Guida introduttiva che vi mostrerà come usarlo e come impostare le attività.

I sei passaggi esatti da fare:

1. Definire la produttività

Fate chiarezza sullo scopo e sugli obiettivi del vostro prodotto e sui problemi che risolverà per creare una strategia di prodotto mirata che aiuti tutti a non perdere la rotta.

Delineate tutti questi dettagli, comprese le strategie, le specifiche e le funzioni del prodotto potenziale su Documenti ClickUp che costituirà un'unica fonte di informazioni per tutti i team che lavorano al prodotto vero e proprio.

2. Ricerca di mercato

La strategia di prodotto illustra le ricerche di mercato, le esigenze e le aspirazioni del pubblico di riferimento, le tendenze e le opportunità per la nuova funzionalità/funzione o il nuovo prodotto che si sta sviluppando.

Creare Attività di ClickUp per attività strategiche: interviste agli utenti, analisi della concorrenza, ecc.

3. Impostazione degli obiettivi del prodotto

Creare obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili e limitati nel tempo Obiettivi SMART per misurare lo stato della vostra strategia di prodotto. In dipendenza della vostra visione del prodotto, gli obiettivi possono andare dall'aumento del CLV al lancio di un nuovo prodotto o funzionalità/funzione.

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per definire come si vogliono raggiungere gli oggetti attraverso azioni misurabili con i Traguardi.

4. Costruire una tabella di marcia

Utilizzate gli obiettivi e la visione per creare una tabella di marcia di alto livello. Questa vi guiderà attraverso i passaggi e le azioni necessarie per tradurre la visione e l'obiettivo in azione.

5. Monitorare gli stati di avanzamento

Quando la strategia di prodotto passa alla fase di implementazione, è necessario monitorare lo stato di avanzamento e apportare modifiche in modo proattivo.

Impostazione attività ricorrente per i lavori che devono essere completati frequentemente, in modo da non perdere tempo a creare manualmente nuove attività ogni volta, comprese quelle giornaliere, settimanali e mensili.

6. Valutare i risultati

Una delle cose importanti che un product manager fa è identificare ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato. Le attività cardine di ClickUp aiutano i team a monitorare e misurare l'esito positivo delle varie strategie di gestione del prodotto.

Ecco alcune modelli di strategia di prodotto caricati e pronti all'uso su ClickUp per aiutarvi a navigare nel prossimo sprint di sviluppo del prodotto.

Tipi di strategie di differenziazione del prodotto

Strategia del prezzo

La strategia del prezzo si concentra sulla valorizzazione dell'aspetto economico di un prodotto. In questo approccio, il prezzo è il principale elemento di differenziazione del prodotto.

Offrendo prezzi competitivi, la strategia cerca di attrarre i personalizzati con un'opzione meno costosa rispetto ai concorrenti. Questa strategia è particolarmente efficace nei mercati in cui la sensibilità al prezzo è elevata.

Per comprendere questa strategia di differenziazione dei prezzi, possiamo prendere in considerazione Amazon.

In molti casi, il mercato adegua i prezzi dei prodotti in base a quelli dei concorrenti e alla capacità di acquisto dei clienti.

Un esempio su tutti: Amazon offre spesso prodotti a un prezzo molto più scontato di quello che i suoi concorrenti o addirittura lo stesso marchio potrebbero permettersi sul suo sito ufficiale. Vediamo il prezzo del termostato Warmall Heating Thermostat by Mysa sul marketplace Amazon rispetto al prezzo sul sito Mysa.

Il prezzo del dispositivo su Amazon: $140

Il prezzo del dispositivo sul sito web di Mysa: $199

Strategia dei concorrenti

La strategia della concorrenza mira a differenziare un prodotto dai suoi rivali sulla base di migliori funzionalità/funzione, prezzo, esperienza del cliente o efficienza. L'obiettivo è identificare e sfruttare le debolezze dei concorrenti e posizionare il prodotto come scelta migliore.

Ad esempio, consideriamo l'approccio di Enterprise. Il mercato dell'autonoleggio era tradizionalmente dominato da Hertz e Avis, che si concentravano soprattutto sul noleggio negli aeroporti. Concentrandosi sulle posizioni in centro città invece che solo sugli aeroporti, l'azienda è riuscita a espandere la propria presenza e a diventare lentamente la piattaforma preferita per il noleggio di auto. Oggi è il più grande provider di trasporto degli Stati Uniti.

Considerate l'utilizzo di Modello di analisi competitiva di ClickUp per identificare i punti di forza e di debolezza dei vostri concorrenti, comprendere il panorama competitivo, sviluppare strategie di gestione del prodotto adeguate e aggiungere tutti questi dettagli a una lavagna online.

Considerate l'utilizzo di Modello di analisi competitiva di ClickUp per identificare i punti di forza e di debolezza dei vostri concorrenti, comprendere il panorama competitivo, sviluppare strategie di gestione del prodotto adeguate e aggiungere tutti questi dettagli a una lavagna online.

Strategia di nicchia

Significa semplicemente concentrarsi su un pubblico piccolo e molto ben definito. La maggior parte delle nuove aziende utilizza questa strategia per comprendere e testare il proprio mercato e implementare gradualmente un piano di crescita. Potete concentrarvi sulle esigenze uniche e sui punti dolenti specifici di un segmento di clienti relativamente poco sfruttato, di nicchia e a bassa concorrenza.

Un esempio può essere quello di una boutique di consulenza che si occupa di aiutare le aziende a ridurre le emissioni di anidride carbonica, supportando gli obiettivi di sostenibilità dell'azienda.

Strategia di upselling e cross-selling

Concentratevi sullo sfruttamento dei clienti esistenti per aumentare il valore medio degli ordini, incrementare i profitti a lungo termine e creare una migliore esperienza per i clienti. L'upselling si concentra sul prompt dei clienti a investire in una versione più premium del prodotto. Il cross-selling richiede l'acquisto di funzionalità/funzione aggiuntive che completano l'acquisto iniziale. Spesso vediamo marchi di e-commerce che fanno upselling e cross-selling.

Il marchio di prodotti per la cura della pelle e la toelettatura Harry's mostra i prodotti "che anche le persone acquistano" in base ai prodotti aggiunti al carrello per aumentare il valore medio dell'ordine. La chiave è consigliare prodotti che il cliente probabilmente acquisterà insieme a quelli che sta già acquistando.

Creare una strategia vincente di gestione dei prodotti con il software di gestione dei prodotti di ClickUp

La strategia di prodotto è il GPS per il vostro viaggio: vi aiuta a navigare nel percorso dalla visione all'esecuzione, a evitare inutili deviazioni e svolte sbagliate e a mantenere una velocità costante.

Poiché le strategie di gestione del prodotto hanno diverse parti in movimento, avete bisogno di una piattaforma di gestione del prodotto come ClickUp per gestire ogni fase del ciclo di vita del prodotto.

I gestori del team utilizzano ClickUp per collaborare, allineare i team e rimanere in linea con gli obiettivi senza dover passare da uno strumento all'altro.

Per riunire i team di prodotto, i flussi di lavoro e la reportistica in un unico luogo, iscrivetevi gratuitamente a ClickUp .