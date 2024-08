Un giorno nella vita di un Product Manager: Ruolo, responsabilità e strumenti

In media, un product manager guadagna $156,524 all'anno. Questa cifra può variare a seconda del settore, del prodotto, della posizione geografica, dell'esperienza, delle certificazioni e di altri parametri.

Una retribuzione così allettante fa sì che tutti si avvicinino all'ambito ruolo di product manager. Tuttavia, pochi sono consapevoli dei ruoli e delle responsabilità di questa posizione.

Dopotutto, il titolo di "Product Manager" non chiarisce quasi nulla di ciò che si potrebbe fare, se non gestire un prodotto. L'idea di ciò che costituisce un "prodotto" è in continua evoluzione, con prodotti digitali e software che ampliano la definizione di ciò che una volta era tradizionalmente considerato un bene tangibile.

Continuate a leggere se siete curiosi di conoscere a fondo il profilo di un product manager.

Che cos'è un Product Manager?

A seconda di chi chiedete, otterrete risposte diverse alla domanda "Chi è un product manager?"

Secondo alcuni, i product manager ricercano, identificano e concettualizzano i prodotti che vale la pena costruire. Altri ritengono che orchestrino il ciclo di sviluppo del prodotto. Alcuni limitano il loro ruolo allo sviluppo di funzionalità o all'analisi dei prodotti.

Nessuno di loro ha torto nel definire chi sia un product manager. Dopo tutto, i product manager fanno tutto questo, direttamente o indirettamente, e anche di più.

Tuttavia, siamo qui per dare maggiore struttura e comprensione alla vostra comprensione di un product manager.

Quindi, tutto si riduce a questo: Un product manager è un professionista responsabile di un prodotto. Imprenditori come Ben Horowitz vogliono che si pensi a loro come al CEO del prodotto. _

Sono presenti in tutto il ciclo di sviluppo, dalla pianificazione e strategia al lancio e al miglioramento. Questo comporta la gestione dei compiti, la creazione di relazioni, il coordinamento, la lotta agli incendi e altro ancora.

Mentre gestiscono queste attività attraverso team interfunzionali_

i product manager sono un collegamento fondamentale tra gli stakeholder, gli sviluppatori, il design, le vendite e il marketing e i team di assistenza ai clienti.

Esperti come Martin Eriksson_

definisce i product manager un'intersezione tra User Experience (UX), Business e Tecnologia.

Ruoli e responsabilità di un Product Manager

I ruoli e le responsabilità dei product manager sono altrettanto sfumati, poiché indossano più cappelli. Anche se ci possono essere variazioni specifiche per il settore, un product manager è tipicamente coinvolto nelle seguenti attività:

**Conduzione di ricerche di mercato per identificare le tendenze, le opportunità e le richieste dei clienti per un nuovo prodotto o funzionalità. Redigere un documento di visione del prodotto e comunicarlo a tutti gli stakeholder interessati

Pianificazione e roadmapping: Preparazione di una roadmap del prodotto che delinei la tempistica fino al rilascio del prodotto e le tappe fondamentali lungo il percorso. Identificare le caratteristiche e le funzionalità del prodotto e dare priorità a quelle cruciali per il successo del prodotto

Preparazione di una roadmap del prodotto che delinei la tempistica fino al rilascio del prodotto e le tappe fondamentali lungo il percorso. Identificare le caratteristiche e le funzionalità del prodotto e dare priorità a quelle cruciali per il successo del prodotto Sviluppo del prodotto: Mettere insieme un team di prodotto che comprenda esperti o rappresentanti di design, ingegneria, vendite, marketing e altri. Coordinarsi con questi team per incoraggiare la collaborazione e garantire che il ciclo di sviluppo del prodotto sia in linea con le specifiche, le tempistiche e i budget concordati

Mettere insieme un team di prodotto che comprenda esperti o rappresentanti di design, ingegneria, vendite, marketing e altri. Coordinarsi con questi team per incoraggiare la collaborazione e garantire che il ciclo di sviluppo del prodotto sia in linea con le specifiche, le tempistiche e i budget concordati Coinvolgimento degli stakeholder: Fare da tramite tra i team di prodotto dei vari reparti e comunicare gli aggiornamenti critici e i progressi agli stakeholder esterni

Fare da tramite tra i team di prodotto dei vari reparti e comunicare gli aggiornamenti critici e i progressi agli stakeholder esterni Valutazione del feedback: Raccolta del feedback dei clienti o degli utenti finali attraverso studi di focus group, sondaggi e analisi dei dati di base. Filtrare i feedback rilevanti e ad alto impatto dei principali clienti per migliorare l'usabilità del prodotto

Raccolta del feedback dei clienti o degli utenti finali attraverso studi di focus group, sondaggi e analisi dei dati di base. Filtrare i feedback rilevanti e ad alto impatto dei principali clienti per migliorare l'usabilità del prodotto Gestione del cambiamento: Monitoraggio della concorrenza, delle tendenze di mercato e di altre variabili per adeguare e ricalibrare la strategia del prodotto

Monitoraggio della concorrenza, delle tendenze di mercato e di altre variabili per adeguare e ricalibrare la strategia del prodotto Lancio del prodotto: Pianificazione ed esecuzione delle attività di marketing pre-lancio e del giorno del lancio del prodotto per garantire un lancio del prodotto sul mercato senza problemi e memorabile

Pianificazione ed esecuzione delle attività di marketing pre-lancio e del giorno del lancio del prodotto per garantire un lancio del prodotto sul mercato senza problemi e memorabile Analisi delle prestazioni: Definizione di indicatori chiave di prestazione (KPI) e loro utilizzo per misurare le prestazioni del prodotto

Definizione di indicatori chiave di prestazione (KPI) e loro utilizzo per misurare le prestazioni del prodotto Gestione dei rischi: Identificare i potenziali rischi e le sfide che possono ostacolare lo sviluppo del prodotto e provvedere a mantenerlo sostenibile

Identificare i potenziali rischi e le sfide che possono ostacolare lo sviluppo del prodotto e provvedere a mantenerlo sostenibile Aggiornamento di prodotti o funzionalità: Utilizzo di intuizioni basate sui dati per valutare le esigenze dei clienti o le lacune del prodotto esistente, che il team di prodotto affronterà durante lo sviluppo di un nuovo prodotto o funzionalità

I manager di prodotto devono possedere molte competenze_

per gestire e orchestrare attività così diverse.

Come si svolge la giornata di un Product Manager?

Quando si è product manager, non ci sono due giorni uguali. Un giorno fai brainstorming con il team di ingegneri e l'altro capisci le sfide che devono affrontare i team di assistenza e servizio clienti. Potreste creare storie di utenti basate sul feedback dei clienti o preparare una strategia di go-to-market con il team di vendita.

Detto questo, due cose sono costanti nella vita quotidiana di un product manager.

Non ci sarà mai un momento di noia. Ogni giorno sarà ricco di riunioni. Dovrete partecipare a circa 3-5 riunioni di gestione del prodotto con vari team interfunzionali e rimanere fortemente coinvolti.

A questo proposito, ecco una descrizione della giornata tipica di un product manager:

Mattina: Comunicazione e collaborazione

I product manager dedicano la mattina a recuperare i compiti in sospeso, a stabilire le priorità e ad aggiornare la roadmap del prodotto per la giornata. Per questo motivo, la mattina ruota intorno a:

Controllare le e-mail, i messaggi e altri comunicazione asincrona _ per messaggi, problemi o aggiornamenti urgenti

Organizzare una riunione giornaliera di standup (o una riunione del team principale) con diversi team interfunzionali per fare il punto sulle attività in corso, sui progressi e sulle sfide

Partecipare alle discussioni con i team di ingegneria del prodotto principale e affrontare eventuali ostacoli, chiarire i requisiti e garantire la comprensione della visione del prodotto

Stabilire le priorità della giornata e comunicare l'agenda della giornata e le previsionirisultati attesi_ ai diversi team

Poiché le riunioni di gestione del prodotto sono parte integrante della prima metà della giornata di un product manager, ecco una rapida panoramica di ciò che accade durante le riunioni con i team interfunzionali:

Squadra di sviluppo del prodotto: Verifica dei progressi compiuti dai team di sviluppo, revisione del prototipo o delle demo del prodotto e condivisione delle storie degli utenti

Verifica dei progressi compiuti dai team di sviluppo, revisione del prototipo o delle demo del prodotto e condivisione delle storie degli utenti Team di progettazione: Aiutare il team di progettazione a superare i blocchi creativi, suggerire idee e innovazioni e rivedere gli elementi di progettazione esistenti

Aiutare il team di progettazione a superare i blocchi creativi, suggerire idee e innovazioni e rivedere gli elementi di progettazione esistenti Team di marketing: Garantire l'accesso al materiale di marketing, ai messaggi, alle risorse e ad altri materiali collaterali necessari per raggiungere il pubblico di riferimento

Garantire l'accesso al materiale di marketing, ai messaggi, alle risorse e ad altri materiali collaterali necessari per raggiungere il pubblico di riferimento Team di vendita: Collaborazione con il team di marketing, comprensione delle sfide specifiche affrontate durante il raggiungimento degli obiettivi di vendita e revisione delle prestazioni di vendita passate

Collaborazione con il team di marketing, comprensione delle sfide specifiche affrontate durante il raggiungimento degli obiettivi di vendita e revisione delle prestazioni di vendita passate **Assicurare che il team di assistenza clienti abbia la formazione necessaria per affrontare i problemi dei clienti e raccogliere i loro feedback per migliorare i prodotti

Pomeriggio: Pianificazione e riflessione strategica

Il pomeriggio è la parte più dinamica della giornata nella vita di un product manager. In questo periodo trascorrono il tempo a pianificare e ideare. Per questo motivo, li troverete:

Seguire i numeri condivisi dai team di vendita e marketing ed effettuare un'analisi SWOT approfondita del prodotto

Esaminano i problemi ricorrenti segnalati nei ticket di assistenza clienti e li usano come input per identificare le aree di perfezionamento del prodotto

Studiare le condizioni del mercato, consultando le tendenze del settore, le notizie e i rapporti credibili, le analisi degli esperti, le strategie dei concorrenti, i post sui blog e altra letteratura

Ricalibrare le varie strategie relative ai prodotti in base alle condizioni del mercato, alle richieste dei clienti e ai problemi delle strategie attuali

Analizzare i dati sull'utilizzo del prodotto attraverso metriche di gestione del prodotto_ come Utenti attivi, Tasso di ritenzione, Durata della sessione, Coinvolgimento dell'utente, ecc.

Effettuare l'analisi della concorrenza per stabilire i parametri di riferimento del prodotto rispetto ai concorrenti, identificare le opportunità di differenziare il prodotto e ottenere un vantaggio competitivo, nonché replicare le strategie di successo per accelerare la crescita del prodotto

Garantire la collaborazione e la comunicazione tra i membri del team, i team e i reparti e affrontare qualsiasi problema o conflitto che si verifichi durante il processo

Testare il prodotto o i suoi prototipi per garantire che soddisfino gli standard di progettazione e usabilità richiesti*Seguire il progetto*monitorare i progressi rispetto agli obiettivila timeline del progetto_ e annotare le aree che devono essere modificate. Modificare aspetti come l'allocazione delle risorse, la mitigazione dei rischi, la gestione delle modifiche, ecc. per mantenere tutto in linea con i tempi

Comunicare con i proprietari del prodotto e aggiornarli sullo stato del prodotto, sulle sfide previste, sui compromessi tra funzionalità, budget e tempistica, ecc.

Sera: Deliberare le fasi successive

Quando la giornata di lavoro si avvicina alla fine, i product manager si prenderanno questo tempo per rivedere, riflettere e documentare. In questa fase, si occuperanno di:

Effettueranno una revisione completa di tutti i compiti e delle storie utente completati durante la giornata, compresi quelli in corso. Assicurano che ogni elemento sia in linea con gli standard di qualità e con gli obiettivi generali di gestione del progetto

Aggiornare la roadmap sul sito strumenti di gestione del prodotto_ in modo che tutti i membri del team, il management superiore e gli stakeholder esterni siano sulla stessa lunghezza d'onda riguardo ai risultati, alle pietre miliari e alle battute d'arresto della giornata

Riflettere sui punti chiave registrati nelle riunioni post-sprint e confrontare gli obiettivi raggiunti fino a quel momento con quelli pianificati, valutando i successi e le aree di miglioramento

Documentare i problemi e proporre ipotesi e potenziali soluzioni. Farle circolare tra le parti interessate per farle riflettere, al fine di impostare la risoluzione dei problemi e il processo decisionale in modo collaborativo

Valutare il backlog del prodotto e le intuizioni acquisite attraverso di esso

Impegnarsi nella comunicazione e nella collaborazione di fine giornata con i membri del team principale per risolvere eventuali problemi o preoccupazioni in sospeso

Acquisire gli insegnamenti chiave e i punti salienti delle attività della giornata. Questo registro offre una prospettiva e fa luce sul processo di sviluppo del prodotto

Prepararsi per il giorno successivo delineando le priorità, prendendo nota delle sfide e dei passi successivi per mantenere lo slancio nella giornata di lavoro successiva

Vantaggi e sfide di essere un Product Manager

Da quanto discusso finora, è evidente che gestione del prodotto _

è impegnativo. Allo stesso tempo, è una professione gratificante con vantaggi interessanti. In questo contesto, analizziamo alcuni dei vantaggi e delle sfide di un product manager.

Innanzitutto, cominciamo con i vantaggi che questo ruolo comporta:

Essendo responsabile del prodotto e del suo sviluppo, vede l'impatto diretto del valore che apporta all'organizzazione o ai suoi flussi di lavoro

Visualizzazione dell'impatto del prodotto o dei suoi miglioramenti sull'utente finale attraverso le metriche UX e il feedback dei clienti

La capacità di lavorare con una serie eterogenea di team interfunzionali offre un'esposizione a diverse operazioni aziendali, affinando al contempo le capacità comunicative e interpersonali

Godete di un elevato grado di autonomia e di proprietà del prodotto, che vi incoraggia ad assumere rischi strategici per raggiungere un successo maggiore

Le vostre capacità decisionali e di risoluzione dei problemi sono continuamente messe alla prova e siete alla ricerca di innovazioni e miglioramenti nel vostro prodotto

Si tratta di una posizione che richiede un apprendimento continuo, in quanto dovete essere sempre informati sulle caratteristiche e sulle specifiche del vostro prodotto, rimanendo aggiornati sulle dinamiche del mercato, sulle tendenze del settore e sulle tecnologie emergenti

Si acquisisce una profonda comprensione del prodotto e dei suoi fattori di differenziazione rispetto alle condizioni di mercato prevalenti

La padronanza dell'arte della gestione dei prodotti sblocca diverse opportunità di crescita professionale che possono portarvi nella C-suite

Poi ci sono le parti non proprio positive:

Bilanciare gli obiettivi a breve termine con la visione a lungo termine del prodotto può essere estenuante, soprattutto conpriorità in competizione_ e le mutevoli aspettative degli stakeholder

La mancanza di un obiettivo chiaro o l'essere colti alla sprovvista da improvvisi cambiamenti e sconvolgimenti del mercato portano a una notevole incertezza nella gestione dei prodotti

Rispondere alle aspettative dei diversi stakeholder, con priorità e interessi diversi, può essere una sfida

Sostenere i canali di comunicazione e trasmettere le informazioni attraverso gli stakeholder tecnici e non tecnici può essere difficile

Definire il giusto set di metriche di performance per misurare il successo del prodotto è complesso e implica il lavoro con dati qualitativi e quantitativi

Gestire i vincoli di tempo e di budget rispetto ai requisiti di qualità può essere un delicato gioco di equilibri

Gestire il feedback dei clienti o degli utenti e allo stesso tempo raggiungere gli obiettivi del prodotto conferisce un certo grado di ambiguità alla gestione del prodotto

Avere l'intero team di prodotto che fa affidamento su di voi può essere leggermente scoraggiante

Semplificare il lavoro dei Product Manager con ClickUp

ClickUp è un potente strumento di gestione del lavoro che alimenta la produttività, la collaborazione e l'efficienza. Se desiderate acquisire una competenza, ClickUp vi spinge verso questo obiettivo. Se siete già bravi in qualcosa, ClickUp vi aiuta a migliorarla... e lo stesso vale per la gestione dei prodotti.

Ecco un'istantanea di come si usa ClickUp per la gestione dei prodotti_

:

Gestione centralizzata delle attività

creare, gestire e assegnare compiti in un clic con ClickUp_

ClickUp è una piattaforma centralizzata per gestire più progetti_

. Utilizzatelo per organizzare i progetti in corso e le relative attività. Creare, assegnare e tenere traccia delle attività in pochi clic, indipendentemente dalla fase del ciclo di vita del prodotto.

Supervisionate in modo proattivo tutte le attività e fate avanzare il prodotto stabilendo le priorità, tenendo conto delle dipendenze delle attività e configurando flussi di lavoro automatizzati. Quest'ultimo aspetto può essere fondamentale per la gestione del backlog.

Modelli pronti all'uso

Modello di strategia di prodotto di ClickUp_

Utilizzando ClickUp, i product manager non devono iniziare il loro lavoro da zero. ClickUp ospita una libreria di modelli pronti all'uso che aumentano le probabilità di successo. È sufficiente scegliere il modello più adatto modelli di gestione del prodotto_

e iniziare a creare il prodotto.

Radici interattive

roadmap di prodotto interattive e accattivanti su ClickUp

La pianificazione e la mappatura dei prodotti diventano sempre più gestibili con ClickUp. I responsabili dei prodotti possono costruire roadmap interattive e visive che raffigurano la processo di sviluppo del prodotto_

e segnare le varie scadenze e tappe fondamentali che si presentano lungo il percorso. La funzione intuitiva di trascinamento e rilascio rende l'aggiornamento delle roadmap dei prodotti semplice e veloce.

Vista del progetto ad alto livello

una visualizzazione dell'elenco dei prodotti per un input rapido

ClickUp offre una vista di primo livello del ciclo di vita del prodotto. Con un solo colpo d'occhio è possibile conoscere lo stato di sviluppo attuale, le attività in corso, gli stakeholder coinvolti, le scadenze, le tappe fondamentali e molto altro ancora.

Passare da una all'altra modelli di sviluppo del prodotto_

per soddisfare le vostre esigenze specifiche. La semplicità di questo cruscotto garantisce che le informazioni contenute siano accessibili e comprensibili a tutti, dai team di sviluppo ai proprietari dei prodotti.

Collaborazione in tempo reale

spazio di progettazione collaborativa su ClickUp_

ClickUp funge da piattaforma per stabilire una comunicazione omnichannel, sia interna che esterna. I responsabili di prodotto possono condividere suggerimenti, input, consigli o istruzioni direttamente all'interno di un'attività attraverso commenti e tag.

La funzione di messaggistica istantanea consente di chattare con gli altri membri del team in tempo reale. Senza contare che possono usare ClickUp per la pianificazione degli sprint_

e riunioni giornaliere del team o standup.

Tracciamento dei progressi e reportistica

clickUp consente di tracciare i progressi di un obiettivo specifico

ClickUp è fondamentale per il monitoraggio dei progressi. È un archivio unico di una grande quantità di informazioni sullo stato e sull'avanzamento del progetto. La flessibilità di passare da uno strumento di visualizzazione all'altro conferisce maggiore trasparenza.

Allo stesso tempo, la piattaforma genera rapporti utili, basati sui dati e ricchi di informazioni che mettono in luce eventuali inefficienze, colli di bottiglia e opportunità che richiedono un'attenzione immediata.

**Per saperne di più

**Strumenti di IA per i product manager_

!

Strumenti di gestione del prodotto per migliorare i vostri giorni medi

Questo post è una finestra sulla tipica giornata di un Project Manager. Grazie a questa ricca panoramica, apprezzerete come gli strumenti di gestione dei prodotti, come ClickUp, iniettino efficienza, precisione e qualità nella complessa rete delle attività quotidiane di gestione dei prodotti. Che si tratti di preparare un programma per la giornata (o per la settimana o per il mese) o di affrontare il backlog per recuperare alcune attività in sospeso.. ClickUp_

vi offre una soluzione ottimale per rendere più luminosa la vostra giornata!