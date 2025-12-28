I 13 migliori software per lo sviluppo dei dipendenti per migliorare le competenze della tua forza lavoro

Lo sviluppo dei dipendenti non è più un optional. I team con programmi di formazione efficaci sono fino al 17% più produttivi, ma la maggior parte delle aziende fatica ancora a scalare la crescita oltre le valutazioni una tantum e gli strumenti di apprendimento sparsi.

I piani di sviluppo personalizzati falliscono rapidamente quando i ruoli, gli obiettivi e le competenze variano da un team all'altro. I manager perdono il contesto, i dipendenti perdono slancio e i progressi si arrestano.

È qui che entra in gioco il software per lo sviluppo dei dipendenti. La piattaforma giusta garantisce una connessione tra apprendimento, feedback e follow-up in modo che lo sviluppo avvenga realmente, non solo venga documentato.

In questa guida analizzeremo esempi reali di piani di sviluppo dei dipendenti e i 13 migliori strumenti di sviluppo dei dipendenti per fornire supporto alla crescita su larga scala.

I 13 migliori software per lo sviluppo dei dipendenti in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi* ClickUp Monitoraggio dello sviluppo dei dipendenti con gestione integrata delle prestazioni Dimensione del team: Da solo a azienda Documenti, dashboard, attività, gestione delle conoscenze, riassunti AI, modelli, automazioni, monitoraggio degli obiettivi Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende Lattice Sviluppo orientato agli obiettivi e allineamento delle prestazioni Dimensione del team: medio-grande OKR, incontri individuali, percorsi di carriera, sondaggi sul coinvolgimento, feedback a 360 gradi, analisi Piani a pagamento a partire da 11 $/utente/mese 15Five Feedback continuo e culture di sviluppo basate sul coaching Dimensione del team: Tutte le dimensioni Check-in, OKR, modelli 1:1, sondaggi sul coinvolgimento, High Fives, valutazioni delle prestazioni Piani a pagamento a partire da 4 $/utente/mese Trainual Formazione standardizzata e documentazione dei processi Dimensione del team: da piccolo a medio Procedura operativa standard, sequenze di onboarding, quiz, formazione video, modelli, assegnazioni basate sui ruoli Prezzi personalizzati Docebo Personalizzazione dell'apprendimento su scala aziendale basata sull'IA Dimensione del team: Enterprise Percorsi di apprendimento basati sull'IA, marketplace dei corsi, gamification, reportistica, SSO, supporto globale Prezzi personalizzati Culture Amp Trasformare il feedback dei dipendenti in azioni significative Dimensione del team: Da medio a grande Sondaggi sul coinvolgimento, gestione delle prestazioni, valutazioni a 360 gradi, Skills Coach, benchmark Prezzi personalizzati Zavvy di Deel Sviluppo del team e gestione delle prestazioni basati sull'IA Dimensione del team: dalle PMI alle grandi aziende Percorsi di carriera basati sull'IA, recensioni automatizzate, flussi di lavoro Slack, percorsi di apprendimento, analisi dei dati. A partire da 20 $/utente/mese TalentLMS Implementazione rapida e scalabile della formazione con una configurazione minima Dimensione del team: da piccole imprese a grandi aziende Corsi drag-and-drop, automazioni, app mobile, multilingue, report personalizzati Piani a partire da 149 $ al mese Mesh IA Piani di crescita basati sull'IA e potenziamento continuo delle prestazioni Dimensioni del team: tutte le dimensioni Piani di crescita personalizzati, suggerimenti, aspettative di ruolo, dashboard, revisioni continue Piani a partire da 4 $/utente/mese iSpring Learn Rapida implementazione dei corsi e formazione ottimizzata per dispositivi mobili Dimensione del team: dalle PMI alle grandi aziende Creazione SCORM, liste di controllo delle competenze, accesso offline, modelli, simulazioni di role-play Prezzi personalizzati LearnUpon Formazione di più destinatari da un'unica piattaforma Dimensione del team: da medio a grande LMS multiportale, automazioni, mappatura della carriera, analisi unificate, sincronizzazione HRIS Prezzi personalizzati Rise 360 (Articulate) Creazione di corsi rapida e reattiva senza competenze di progettazione Dimensioni del team: team L&D di tutte le dimensioni Generatore di corsi modulari, assistente IA, modelli, design reattivo, collaborazione A partire da 1.499 $/utente/anno Coursera for Business Miglioramento delle competenze su scala aziendale con contenuti accademici di alto livello Dimensione del team: da piccolo a grande Oltre 9.200 corsi, certificati, accademie, valutazioni delle competenze, consigli basati sull'IA Piano Team 399 $/utente/anno; Piano Enterprise personalizzato

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

⭐ Modello in primo piano Il modello di piano di sviluppo dei dipendenti ClickUp offre ai team delle risorse umane un modo coerente per documentare gli obiettivi di sviluppo dei dipendenti, le priorità di sviluppo delle competenze e le azioni successive senza dover riscrivere da zero gli stessi piani di sviluppo ogni trimestre. Ottieni un modello gratis Tieni organizzati tutti i piani di sviluppo dei dipendenti, i feedback e i controlli dello stato con il modello di piano di sviluppo dei dipendenti di ClickUp.

Cosa dovresti cercare in un software per lo sviluppo dei dipendenti?

Scegliere il miglior software per la formazione dei dipendenti significa trovare una piattaforma che offra supporto sia alla crescita individuale che agli obiettivi organizzativi.

Ecco cosa privilegiare negli esempi di piani di sviluppo dei dipendenti:

✅ Fornisce percorsi di apprendimento personalizzati basati sugli obiettivi di sviluppo dei dipendenti, sulle lacune nelle competenze e sui ruoli attuali e futuri✅ Consente l'apprendimento sociale e collaborativo attraverso feedback tra colleghi, forum di discussione e comunità di condivisione delle conoscenze✅ Effettua il monitoraggio dei progressi con dashboard in tempo reale, valutazioni delle prestazioni e analisi che migliorano il coinvolgimento dei dipendenti e i programmi di formazione✅ Offre un'interfaccia intuitiva con accesso mobile, che consente ai dipendenti di completare la formazione al proprio ritmo✅ Supporta integrazioni perfette con i tuoi sistemi HR e offre opzioni di personalizzazione personalizzate

📖 Leggi anche: I migliori podcast motivazionali per la crescita personale e lo sviluppo professionale

I 13 migliori software per lo sviluppo dei dipendenti

Quando i piani di sviluppo dei dipendenti sono disseminati in documenti, fogli di calcolo e messaggi di chat, le risorse umane finiscono per fare due volte lo stesso lavoro: raccogliere gli aggiornamenti e riscrivere i "passaggi successivi" dopo ogni valutazione delle prestazioni. Si tratta di un'inefficienza che compromette gravemente l'efficienza di un'organizzazione.

Un sistema migliore mantiene collegati i piani di sviluppo, le risorse di apprendimento e il follow-up. Ad esempio, ClickUp for Human Resources consente ai team di creare documenti di formazione, trasformare i feedback in attività assegnate e effettuare il monitoraggio dello stato dei progressi nelle dashboard, il tutto dallo stesso spazio di lavoro.

Ecco 13 piattaforme software per lo sviluppo dei dipendenti che aiutano i team delle risorse umane a offrire programmi di formazione mirati e a fornire assistenza per la crescita e lo sviluppo professionale.

1. ClickUp (ideale per il monitoraggio dello sviluppo dei dipendenti con gestione integrata delle prestazioni)

Consenti al tuo team di costruire, effettuare il monitoraggio e crescere con flussi di lavoro per lo sviluppo dei dipendenti orientati agli obiettivi con ClickUp

ClickUp è un software completo per lo sviluppo dei dipendenti che consente ai team delle risorse umane di effettuare il monitoraggio degli obiettivi, organizzare le conoscenze, gestire le attività e aiutare i dipendenti a prendere in mano la propria crescita professionale attraverso flussi di lavoro strutturati e attuabili.

Entriamo nel dettaglio.

Centralizza i contenuti didattici, la collaborazione e la condivisione delle conoscenze con ClickUp Docs

Crea basi di conoscenza dinamiche per programmi di formazione, inserimento e piani di sviluppo utilizzando ClickUp Docs

ClickUp Docs funziona come una base di conoscenze live e ricercabile che fornisce supporto per la formazione e l'inserimento dei dipendenti.

Un nuovo addetto commerciale può accedere a una libreria di demo dei prodotti, script per la gestione delle obiezioni e modelli di valutazione delle prestazioni in un unico posto. I manager e i membri del team possono commentare, co-modificare e persino trasformare le intuizioni in azioni concrete.

Ad esempio, un dipendente interessato a passare all'analisi dei dati può collaborare con il proprio manager per sviluppare un piano di sviluppo personalizzato che includa la formazione in competenze trasversali e progetti interni.

Tuttavia, i contenuti formativi funzionano solo se le persone riescono effettivamente a trovarli. ClickUp Hub documenti offre ai team HR e L&D un unico luogo in cui organizzare, cercare e creare documenti e wiki, facilitando la gestione delle guide e dei documenti di onboarding per l'intera organizzazione.

💡 Suggerimento professionale: se le note relative alla valutazione delle prestazioni rimangono in lunghi thread di attività, i team delle risorse umane perdono tempo nel trasformare il feedback in qualcosa che un manager possa effettivamente utilizzare. In ClickUp, utilizza ClickUp Brain per riepilogare ciò che è cambiato in un'attività di revisione (compresi i commenti chiave e persino le attività secondarie), quindi incolla il riassunto direttamente nel documento del piano di sviluppo del dipendente. Puoi anche trasformarlo in attività successive, come "Completa il modulo di formazione" o "Esegui due aggiornamenti degli stakeholder questo mese". È un modo semplice per passare da un feedback frammentario dei dipendenti a un follow-up chiaro, che puoi monitorare di settimana in settimana. Ottieni riepiloghi dettagliati delle tue recensioni e degli aggiornamenti recenti con ClickUp Brain Ma anche con una buona documentazione, i team possono comunque perdere tempo alla ricerca dell'ultima versione di una politica o di un processo. ClickUp Knowledge Management aggiunge risposte basate sull'intelligenza artificiale in tutta l'area di lavoro di ClickUp, in modo che le persone possano porre domande sulle informazioni archiviate in Documenti, attività e Chat e ottenere una risposta chiara più rapidamente. Ciò è particolarmente utile per i flussi di lavoro delle risorse umane, come le domande frequenti sull'inserimento dei nuovi assunti e i chiarimenti sulle politiche aziendali.

Monitora lo stato con i dashboard personalizzabili di ClickUp

Visualizza lo sviluppo delle competenze e le tendenze delle prestazioni dei team in tempo reale con i dashboard di ClickUp

Le dashboard ClickUp consentono ai professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo di effettuare il monitoraggio dello stato degli studenti e di identificare tempestivamente eventuali ostacoli.

Ad esempio, puoi creare un dashboard che mostri quanti dipendenti hanno completato un programma di sviluppo della leadership, quanto tempo ci è voluto e dove si sono verificati abbandoni.

Queste informazioni aiutano a migliorare i programmi di sviluppo e ad allinearli meglio agli obiettivi di sviluppo dei dipendenti e alle esigenze aziendali.

Se desideri aggiungere reportistica basata sull'intelligenza artificiale direttamente nelle tue dashboard e panoramiche, ClickUp AI Cards può aiutarti. Puoi aggiungere schede come StandUp™ con l'IA e Team StandUp per riepilogare le attività recenti in un determinato periodo di tempo, oppure utilizzare AI Executive Summary e AI Project Update per generare un'istantanea dello stato attuale e delle prossime priorità.

💡 Suggerimento professionale: trasforma le note di valutazione delle prestazioni in piani di sviluppo tracciabili con ClickUp BrainGPT. ClickUp BrainGPT può aiutarti a passare più rapidamente da un "buon feedback" agli obiettivi di sviluppo dei dipendenti che i membri del tuo team possono effettivamente completare. Include la funzione Talk to Text, che ti consente di acquisire note individuali o osservazioni di coaching tramite la voce (invece di digitarle in un secondo momento), e può anche effettuare ricerche nelle app di lavoro collegate e sul web quando hai bisogno di maggiori informazioni contestuali. Registra immediatamente il feedback (senza perdere alcun dettaglio): subito dopo un colloquio individuale o una valutazione delle prestazioni, utilizza Talk to Text per dettare i punti chiave, i passaggi successivi e le lacune nello sviluppo delle competenze, quindi convertili in piani di sviluppo e attività.

Richiedi modelli relativi ai dati del tuo personale: poni domande a BrainGPT come "Quali sono le principali lacune nelle competenze trasversali emerse dalle recensioni dell'ultimo trimestre?" o "Quali contenuti formativi sono maggiormente collegati a prestazioni migliori in questo team?"

Trova rapidamente i feedback passati con Enterprise Search : cerca momenti specifici come "escalation dei clienti", "capacità di presentazione" o "sviluppo della leadership" nei tuoi documenti, attività e note. cerca momenti specifici come "escalation dei clienti", "capacità di presentazione" o "sviluppo della leadership" nei tuoi documenti, attività e note.

Scegli il modello migliore per il tuo lavoro: utilizza diversi LLM all'interno di ClickUp BrainGPT, a seconda che tu abbia bisogno di una scrittura più chiara per i piani di sviluppo professionale o di modi creativi per inquadrare le conversazioni sulla crescita professionale.

Trasforma il feedback sulle prestazioni in azioni concrete con le attività di ClickUp

Converti il feedback in attività concrete per promuovere la crescita continua dei dipendenti tramite le attività di ClickUp

Quando un dipendente riceve un feedback durante una valutazione delle prestazioni, ad esempio migliorare la comunicazione con gli stakeholder, puoi creare immediatamente un'attività come "Partecipare a una riunione interfunzionale a settimana per il prossimo mese".

Le attività di ClickUp si integrano con i calendari e i promemoria, garantendo che le azioni di follow-up siano prioritarie. Ciò rende lo sviluppo dei dipendenti continuo e tracciabile, anziché limitato a revisioni una tantum.

Ecco una guida visiva rapida su come dare priorità alle attività di ClickUp per pianificare meglio la tua giornata lavorativa:

Standardizza gli input con i modelli di feedback di ClickUp

Quando il feedback dei dipendenti arriva in diversi formati (documenti, thread di email, note di chat), diventa difficile confrontare le valutazioni delle prestazioni o individuare le lacune comuni nello sviluppo delle competenze.

In questi casi, i modelli di piani di formazione di ClickUp possono aiutarti a creare modelli di feedback ripetibili per le valutazioni delle prestazioni, le valutazioni tra pari o le autovalutazioni.

Inizia utilizzando il modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp per raccogliere input coerenti sul coinvolgimento dei dipendenti, quindi esegui cicli di revisione strutturati con il modello di revisione delle prestazioni di ClickUp in modo che le autovalutazioni e il feedback dei manager seguano lo stesso flusso.

Una volta raccolti i dati, il modello di piano di sviluppo dei dipendenti ClickUp ti aiuta a trasformare tali informazioni in un piano di sviluppo concreto che potrai monitorare nel tempo.

Questo modello di piano di sviluppo individuale ti consente di creare piani di sviluppo personalizzati combinando valutazioni delle prestazioni e feedback dei colleghi in un software di gestione delle attività.

Ottieni un modello gratis Crea talenti pronti per il futuro e fornisci supporto alla crescita professionale con il modello di piano di sviluppo dei dipendenti di ClickUp.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mappa i piani di sviluppo di 30/60/90 giorni per i nuovi dipendenti collegati ai programmi di formazione e agli obiettivi di rendimento lavorativo iniziali.

Crea piani di preparazione alla promozione che trasformano il feedback delle valutazioni delle prestazioni in attività cardine e risultati in termini di competenze.

Assiste alle transizioni di ruolo delineando lo sviluppo delle competenze per i ruoli attuali e futuri con sequenze chiare.

Gestisci percorsi di sviluppo della leadership con check-in dei manager, feedback dei colleghi e punti di controllo dello stato.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Organizza i piani di sviluppo dei dipendenti utilizzando campi personalizzati , stati e visualizzazioni, in modo che ogni membro del team abbia un piano e una tempistica chiari.

ClickUp Knowledge Management su documenti, attività e chat. Rispondi più rapidamente alle domande ricorrenti delle risorse umane consu documenti, attività e chat.

Registra demo di formazione asincrona e guide dettagliate di coaching con ClickUp Clips e commenta direttamente sulla registrazione.

Trova rapidamente materiale relativo a politiche, inserimento e formazione in un unico posto utilizzando ClickUp Hub documenti .

Usa ClickUp Enterprise Search per cercare tra gli strumenti di lavoro e quelli collegati quando hai bisogno di un contesto veloce.

Standardizza i processi di feedback con modelli personalizzabili grazie a ClickUp Forms.

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento più ripida per gli utenti alle prime armi

Potrebbe includere più funzioni del necessario se desideri solo uno strumento di base per lo sviluppo dei dipendenti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Questa recensione di G2 ha evidenziato:

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro unificato. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti.

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro unificato. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti.

2. Lattice (ideale per lo sviluppo dei dipendenti orientato agli obiettivi e l'allineamento delle prestazioni)

tramite Lattice

Una delle sfide più grandi che i responsabili delle risorse umane devono affrontare è allineare la crescita dei dipendenti alle priorità aziendali. Poiché i feedback sono distribuiti su strumenti non collegati tra loro, le conversazioni sullo sviluppo sono incoerenti.

Lattice risolve questo problema integrando la gestione delle prestazioni e il coinvolgimento dei dipendenti in un'app per il monitoraggio degli obiettivi. I manager possono condurre colloqui individuali strutturati, elaborare piani di sviluppo con OKR chiari e raccogliere feedback a 360 gradi, il tutto in uno spazio centralizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lattice

Crea piani di sviluppo personalizzati che allineino gli obiettivi di carriera con quelli aziendali.

Imposta e monitora gli OKR e gli obiettivi personali con indicatori di progresso visivi e allineamento a livello di team.

Consenti un feedback a 360 gradi e un riconoscimento in tempo reale per identificare facilmente le aree di miglioramento.

Esegui valutazioni delle prestazioni personalizzabili e colloqui individuali con pianificazione automatizzata e acquisizione delle note.

Utilizza sondaggi sul morale dei dipendenti e analisi sul loro coinvolgimento per definire i programmi di formazione e le priorità di sviluppo.

Segmenta i team in base al ruolo o al reparto per personalizzare i percorsi di sviluppo e misurare accuratamente lo stato.

Limiti di Lattice

Le opzioni di personalizzazione dei modelli di performance sono limitate.

La funzionalità dell'app mobile è ridotta rispetto alla versione desktop.

La configurazione dell'integrazione potrebbe richiedere tempo e lavoro richiesto aggiuntivo.

Prezzi Lattice

Gestione dei talenti : 11 $ al mese per utente

Fondamenti: 11 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Lattice

G2 : 4,7/5,0 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Lattice

Questa recensione di Capterra ha rilevato:

Ho trovato questo sistema molto utile. Fornisce un'ottima struttura per gestire le riunioni individuali e garantisce che qualsiasi feedback dei membri del team sia accessibile sia a te che al tuo manager.

Ho trovato questo sistema molto utile. Fornisce un'ottima struttura per gestire le riunioni individuali e garantisce che qualsiasi feedback dei membri del team sia accessibile sia a te che al tuo manager.

📖 Leggi anche: Esempi di obiettivi a uno, cinque e dieci anni per il piano degli obiettivi a lungo termine

3. 15Five (ideale per creare una cultura basata sul feedback continuo e sullo sviluppo attraverso il coaching)

tramite 15Five

Per le risorse umane, trasformare le valutazioni delle prestazioni in uno sviluppo continuo è una delle sfide più grandi nel lavoro.

Questa incoerenza deriva dal fatto che il feedback è sporadico, il riconoscimento è irregolare e il coaching è spesso inefficace.

15Five risolve questo problema trasformando la gestione delle prestazioni in un processo continuo e collaborativo. Combina sondaggi sul coinvolgimento, strumenti di coaching, monitoraggio OKR e funzionalità di riconoscimento per aiutare i team delle risorse umane e i manager ad allineare lo sviluppo dei dipendenti al lavoro quotidiano.

La piattaforma include anche modelli integrati per incontri individuali e chiarezza dei ruoli, rendendo più facile definire le aspettative e fornire feedback regolari.

Le 15 migliori funzionalità/funzioni di Five

Definisci percorsi di carriera e piani di sviluppo chiari con il supporto di incontri individuali settimanali e modelli incentrati sulla crescita.

Tieni traccia degli OKR e degli obiettivi personali di tutti i team, quindi effettua la connessione tra lo stato dei progressi e le valutazioni delle prestazioni e il feedback.

Consenti un coaching continuo con strumenti di check-in che aiutano i manager a guidare i dipendenti attraverso sfide e successi.

Utilizza sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti e mappe di calore per individuare i primi segni di disimpegno e agire in base al feedback.

Incoraggia il riconoscimento tra colleghi con "High Fives" pubblici per celebrare i successi e migliorare il morale.

Esegui valutazioni delle prestazioni strutturate e trasparenti con il contributo di te stesso, dei colleghi e dei manager per fornire supporto allo sviluppo olistico.

Limiti di 15Five

Manca le funzioni HRIS fondamentali come la gestione delle retribuzioni o dei benefit.

Invia frequenti notifiche via email, che alcuni utenti trovano fastidiose.

Potrebbe essere costoso per i piccoli team che necessitano solo di feedback di base o metriche sul coinvolgimento dei dipendenti.

Prezzi di 15Five

Engage : 4 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Perform : 11 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Piattaforma totale: 16 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di 15Five

G2 : 4,6/5,0 (oltre 1.840 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 890 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di 15Five

Questa recensione su G2 è stata condivisa:

I check-in settimanali sono un modo semplice ma efficace per rimanere in contatto con tutti e sapere come stanno andando le cose, sia a livello personale che professionale. I manager ottengono informazioni in tempo reale sul morale e sulle sfide del team, il che ci ha aiutato a essere più proattivi e di supporto.

I check-in settimanali sono un modo semplice ma efficace per rimanere in contatto con tutti e sapere come stanno andando le cose, sia a livello personale che professionale. I manager ottengono informazioni in tempo reale sul morale e sulle sfide del team, il che ci ha aiutato a essere più proattivi e di supporto.

4. Trainual (ideale per la formazione standardizzata e la documentazione dei processi)

tramite Trainual

I team in rapida crescita spesso devono affrontare difficoltà legate a un processo di inserimento incoerente e a procedure operative standard (SOP) frammentarie, che portano a domande ripetitive.

In assenza di una base di conoscenze centralizzata, le competenze preziose rimangono confinate nelle menti dei singoli individui invece di crescere insieme al Business.

Trainual affronta questo problema trasformando ogni processo, politica e responsabilità di ruolo in documentazione ricercabile e tracciabile. Dall'inserimento dei nuovi assunti all'implementazione di protocolli aggiornati, i team ottengono un sistema ripetibile per formare in modo coerente, garantire la responsabilità e ridurre l'assistenza dei manager.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trainual

Crea manuali di formazione passo passo con video, quiz e liste di controllo integrati.

Assegna i contenuti in base al ruolo, al reparto o al team per garantire un accesso pertinente e il monitoraggio dei progressi.

Automatizza le sequenze di inserimento dei nuovi assunti con date di scadenza e promemoria

Effettua il monitoraggio della conservazione delle conoscenze attraverso valutazioni e completamento dei corsi.

Utilizza modelli per politiche, responsabilità di ruolo, procedure operative standard e flussi di lavoro di conformità.

Integra strumenti come Slack, BambooHR e Gusto per effettuare la sincronizzazione dei ruoli e degli utenti in modo trasparente.

Limiti di Trainual

Personalizzazione limitata nei dashboard di reportistica

Potrebbe essere richiesto un lavoro costante per mantenere aggiornata la documentazione.

Ideale per team di piccole e medie dimensioni; le aziende più grandi potrebbero aver bisogno di analisi avanzate.

Prezzi di Trainual

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trainual

G2 : 4,7/5,0 (oltre 950 recensioni)

Capterra: 4,8/5,0 (oltre 490 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Trainual

Questa recensione di G2 ha osservato:

Trasformando le conoscenze informali in contenuti formali e strutturati, siamo stati in grado di creare processi ripetibili che supportano la coerenza e la qualità in tutta l'organizzazione. Trainual è diventato uno strumento quotidiano per noi.

Trasformando le conoscenze informali in contenuti formali e strutturati, siamo stati in grado di creare processi ripetibili che supportano la coerenza e la qualità in tutta l'organizzazione. Trainual è diventato uno strumento quotidiano per noi.

📖 Leggi anche: Esempi di piani di sviluppo personale per la crescita professionale

📮 ClickUp Insight: mentre il 78% dei nostri utenti crea piani dettagliati quando fissa gli obiettivi, quasi la metà ammette di non effettuare il monitoraggio utilizzando strumenti dedicati. 👀 ClickUp colma questa lacuna trasformando i tuoi obiettivi in attività concrete che puoi effettivamente portare a termine, passo dopo passo. E con i dashboard senza codice, ottieni una visione cristallina del tuo stato, in modo che nulla sfugga al tuo controllo. Perché quando si tratta di crescita, "sperare per il meglio" non basta. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp riferiscono di gestire fino al 10% di lavoro in più senza esaurirsi.

5. Docebo (ideale per la personalizzazione dell'apprendimento su scala aziendale basata sull'IA)

tramite Docebo

Quando i team HR e L&D cercano di estendere la formazione a tutti i reparti o ai team globali, spesso si trovano di fronte a contenuti frammentati e a una visione limitata dell'impatto del programma. Le piattaforme LMS tradizionali non sono attrezzate per un apprendimento personalizzato e scalabile legato ai risultati aziendali reali.

Docebo affronta questo problema con una piattaforma modulare basata sull'IA che si adatta al percorso formativo di ciascun dipendente.

Dall'inserimento e dalla conformità allo sviluppo commerciale e allo sviluppo dei talenti, questo software di gestione dei talenti utilizza l'automazione e l'analisi per offrire un apprendimento coinvolgente e misurabile su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Docebo

Crea percorsi di apprendimento basati sull'IA personalizzati in base ai ruoli dei dipendenti, alle lacune nelle competenze e agli obiettivi professionali per il lavoro.

Fornisci contenuti scalabili utilizzando il marketplace di Docebo, le librerie interne e le risorse generate dagli utenti.

Attiva la gamification con badge, classifiche e premi per stimolare il coinvolgimento.

Monitora l'impatto dell'apprendimento attraverso la reportistica avanzata, le dashboard e la mappatura dei risultati aziendali.

Offri supporto multilingue e SSO per garantire accessibilità e sicurezza a tutti i team globali.

Integra strumenti come Salesforce, Microsoft Teams e piattaforme HRIS per un'esperienza di apprendimento connessa.

Limiti di Docebo

I prezzi non sono trasparenti e potrebbero essere elevati per i team più piccoli.

Ottimizzato più per la formazione interna dell'azienda che per i rivenditori di formazione di terze parti.

Alcune funzionalità di reportistica e configurazione amministrativa hanno una curva di apprendimento più ripida.

Prezzi Docebo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Docebo

G2 : 4,3/5,0 (oltre 730 recensioni)

Capterra: 4,4/5,0 (oltre 230 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Docebo

Questa recensione di G2 ha messo in evidenza la funzionalità/funzione:

La piattaforma offre flessibilità nel modo in cui forniamo l'esperienza di apprendimento, funziona piuttosto bene senza bug o crash frequenti: la stabilità è davvero importante per noi nell'organizzazione.

La piattaforma offre flessibilità nel modo in cui forniamo l'esperienza di apprendimento, funziona piuttosto bene senza bug o crash frequenti: la stabilità è davvero importante per noi nell'organizzazione.

🧠 Lo sapevate: il 51% delle organizzazioni ha ristrutturato i propri team nel 2023. Se state riorganizzando il vostro, il blog Come sviluppare un team ad alte prestazioni in 8 passaggi comprovati è il vostro modello per costruire team più forti e collaborativi che raggiungano effettivamente i loro obiettivi.

6. Culture Amp (ideale per la connessione del feedback dei dipendenti ad azioni significative)

tramite Culture Amp

Molte aziende conducono sondaggi sul coinvolgimento, ma molte faticano a chiudere efficacemente il ciclo di feedback. Senza una chiara titolarità, piani di follow-up o visibilità in tempo reale, i risultati dei sondaggi spesso finiscono sepolti nei dashboard. Questo mina la fiducia dei dipendenti e trasforma il feedback in un esercizio burocratico piuttosto che in un motore di cambiamento.

Culture Amp colma questa lacuna. Aiuta i team delle risorse umane a raccogliere feedback di alta qualità e ad agire di conseguenza attraverso strumenti integrati per lo sviluppo, la gestione delle prestazioni e la definizione degli obiettivi.

Il risultato: una piattaforma che trasforma il sentiment dei dipendenti in progressi misurabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Culture Amp

Lancia sondaggi scientificamente validati su coinvolgimento, onboarding e DEI (diversità, equità e inclusione) con modelli personalizzabili.

Consenti incontri individuali guidati dai manager, allineamento degli obiettivi e feedback continuo attraverso moduli dedicati alle prestazioni.

Monitora gli obiettivi di sviluppo con un feedback strutturato a 360° e piani d'azione personalizzati.

Accedi a contenuti didattici selezionati tramite la libreria di microapprendimento Skills Coach di Culture Amp.

Confronta i punteggi di coinvolgimento tra i vari settori e gruppi demografici per individuare punti di forza e rischi.

Limiti di Culture Amp

La personalizzazione della reportistica è limitata rispetto ai tradizionali strumenti di BI.

L'implementazione può richiedere molto tempo per le grandi aziende.

Nessun LMS integrato per l'erogazione di corsi di formazione avanzati (richiede integrazione)

Prezzi di Culture Amp

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Culture Amp

G2 : 4,5/5,0 (oltre 1.510 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Culture Amp

Questa recensione di Capterra è stata condivisa:

Credo nell'obiettivo di Culture Amp di riunire in un'unica zona di sviluppo completa le funzioni relative al coinvolgimento dei dipendenti, alla definizione degli obiettivi, alla gestione delle prestazioni e al miglioramento della cultura organizzativa.

Credo nell'obiettivo di Culture Amp di riunire in un'unica zona di sviluppo completa le funzionalità relative al coinvolgimento dei dipendenti, alla definizione degli obiettivi, alla gestione delle prestazioni e al miglioramento della cultura organizzativa.

👀 Curiosità: i dipendenti imparano meglio il mercoledì. Secondo i dati della piattaforma Udemy, a metà settimana si registrano i tassi di completamento dei corsi più elevati, forse perché è il momento ideale dal punto di vista mentale tra il piano e il burnout.

7. Zavvy by Deel (Il migliore per lo sviluppo del team e la gestione delle prestazioni basati sull'IA)

tramite Zavvy

La maggior parte delle piattaforme HR presume che siano i manager a guidare lo sviluppo. Zavvy by Deel sa che spesso non è così.

Che si tratti di valutazioni delle prestazioni in ritardo, percorsi di carriera vaghi o incontri individuali saltati, il principale ostacolo allo sviluppo delle persone è l'esecuzione disinteressata.

Zavvy by Deel risolve questo problema con un'IA integrata che svolge il lavoro più impegnativo: elaborare percorsi di carriera, automatizzare i cicli di revisione, stimolare i feedback e generare sondaggi senza un costante follow-up da parte delle risorse umane.

Eliminando gli attriti causati dalle pagine bianche e collegandosi direttamente a Slack, Zavvy aiuta i team a rendere operativa la crescita. Ottieni dati in tempo reale, approfondimenti sul coinvolgimento e programmi di apprendimento strutturati che funzionano davvero, perché sono il sistema a gestirli.

Nota: da allora è stato rinominato sotto la piattaforma HR di Deel, Engage.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zavvy by Deel

Automatizza le valutazioni delle prestazioni, il feedback a 360° e il riconoscimento in tempo reale.

Crea percorsi di carriera, moduli di formazione e campagne di sondaggi generati dall'IA.

Effettua il monitoraggio della mobilità interna e definisci modelli di crescita basati sulle competenze.

Avvia percorsi di apprendimento personalizzati con l'apprendimento tra pari e il monitoraggio della conformità.

Utilizza i plugin HR Slack per ferie, complimenti, organigrammi, segnalazioni e sondaggi.

Limiti di Zavvy by Deel

Le funzionalità/funzioni di IA potrebbero richiedere una supervisione per garantire la pertinenza dei contenuti.

I prezzi aumentano rapidamente per i team con esigenze complesse che richiedono più moduli.

Alcune funzionalità avanzate sono disponibili solo con componenti aggiuntivi come Deel Compensation o Workforce Planning.

Prezzi di Zavvy by Deel

Deel Engage: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zavvy by Deel

G2 : 4,8/5 (oltre 12.340 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 3.890 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Zavvy by Deel

Questa recensione su G2 è stata condivisa:

Deel semplifica l'ottenimento delle informazioni e del supporto necessari per risolvere i problemi e utilizza il feedback in tempo reale degli utenti per ogni caso d'uso.

Deel semplifica l'ottenimento delle informazioni e dell'assistenza necessari per risolvere i problemi e utilizza il feedback in tempo reale degli utenti per ogni caso d'uso.

8. TalentLMS (ideale per implementazioni di formazione rapide e scalabili con una configurazione minima)

tramite TalentLMS

Molte piattaforme LMS sono potenti ma non così pratiche. Richiedono settimane di configurazione, assistenza IT specializzata e curve di apprendimento ripide sia per gli amministratori che per gli studenti. Per i team HR e L&D in rapida evoluzione, questa complessità crea ritardi che bloccano l'inserimento dei dipendenti, la formazione sulla conformità e lo sviluppo delle competenze.

TalentLMS risolve queste sfide con una piattaforma intuitiva fin dal primo giorno. Puoi creare, assegnare e avviare corsi coinvolgenti in pochi minuti senza bisogno di competenze tecniche.

Grazie a strumenti di contenuto basati sull'IA, accesso mobile e potente automazione, è progettato per fornire supporto sia a piccoli team che a grandi aziende su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di TalentLMS

Crea e avvia rapidamente corsi con contenuti drag-and-drop, test generati dall'IA e funzionalità di traduzione automatica.

Assegna automaticamente la formazione in base ai ruoli degli utenti, alle attività o alle lacune nelle competenze utilizzando le automazioni integrate.

Consenti la formazione in movimento con un'app mobile reattiva per iOS e Android.

Monitora le prestazioni degli studenti utilizzando report personalizzati, filtri e dashboard di stato.

Espanditi a livello globale con il supporto di oltre 40 lingue, sottodomini personalizzati (rami) e integrazioni SSO.

Limiti di TalentLMS

Piano Free

I piani di livello inferiore limitano le opzioni di personalizzazione e branding.

La chat live e l'assistenza telefonica sono disponibili solo nei piani di livello superiore.

Prezzi di TalentLMS

Core : 149 $ al mese

Grow : 299 $ al mese

Pro : 579 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TalentLMS

G2 : 4,6/5,0 (oltre 790 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 580 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di TalentLMS

Questa recensione di Capterra ha rilevato:

Posso avviare corsi da zero, personalizzare i contenuti tramite numerosi strumenti multimediali, effettuare il monitoraggio dei progressi dei miei studenti, organizzare test e impostare regole o autorizzazioni. È davvero facile da usare, anche se non si ha familiarità con il suo funzionamento.

Posso avviare corsi da zero, personalizzare i contenuti tramite numerosi strumenti multimediali, effettuare il monitoraggio dei progressi dei miei studenti, organizzare test e impostare regole o autorizzazioni. È davvero facile da usare, anche se non si ha familiarità con il suo funzionamento.

9. Mesh IA (ideale per piani di crescita basati sull'IA e ottimizzazione continua delle prestazioni)

tramite Mesh IA

I piani di sviluppo sono spesso contenuti in fogli di calcolo o sistemi HR che i manager consultano raramente.

Come risultato, gli obiettivi di sviluppo dei dipendenti rimangono vaghi, le conversazioni sulle prestazioni diventano incoerenti e la crescita professionale sembra scollegata dal lavoro quotidiano.

Mesh AI affronta questo problema integrando l'IA nel cuore dello sviluppo dei dipendenti. Consente ai manager di co-creare piani di crescita personalizzati, effettuare il monitoraggio continuo dei progressi e collegare il feedback quotidiano agli obiettivi di carriera a lungo termine.

Con promemoria, check-in e suggerimenti generati dall'IA, Mesh aiuta i team delle risorse umane a migliorare lo sviluppo dei dipendenti senza aggiungere costi amministrativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mesh IA

Co-crea piani di crescita personalizzati in linea con i ruoli attuali e futuri.

Utilizza l'IA per suggerire obiettivi di apprendimento, progetti e aspettative di ruolo in base alle aspirazioni professionali dei dipendenti.

Integra le conversazioni sullo sviluppo nelle valutazioni continue delle prestazioni, nei colloqui individuali e nel feedback tra colleghi.

Genera suggerimenti intelligenti per i manager per garantire che i piani di sviluppo rimangano attivi e pertinenti.

Ottieni visibilità sulla crescita dei dipendenti attraverso dashboard segmentate per team, gestore del team o funzione.

Limiti dell'IA mesh

Ancora in fase di maturazione in termini di integrazioni con ecosistemi HRIS più ampi.

Potrebbe essere necessario un coaching iniziale per i manager che non hanno familiarità con i flussi di lavoro continui relativi alle prestazioni.

Le opzioni di personalizzazione dei percorsi di carriera sono in continua evoluzione

Prezzi di Mesh IA

Fondamenti : 4 $ al mese per utente

Crescita : 8 $ al mese per utente

Eccellenza: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Mesh IA

G2: 4,4/5,0 (oltre 350 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Mesh IA

Questa recensione di G2 ha evidenziato:

Offre un'opzione di autovalutazione che ci aiuta ad analizzare noi stessi e ci permette di nominare le persone da cui desideriamo ricevere una valutazione. Questo rende il processo di valutazione più comodo e consente di valutare in modo equo i propri colleghi.

Offre un'opzione di autovalutazione che ci aiuta ad analizzare noi stessi e ci permette di nominare le persone da cui desideriamo ricevere una valutazione. Questo rende il processo di valutazione più comodo e consente di valutare in modo equo i propri colleghi.

10. iSpring Learn (ideale per l'implementazione rapida dei corsi e la formazione dei dipendenti ottimizzata per i dispositivi mobili)

tramite iSpringLearn

Molti team HR hanno difficoltà a lanciare rapidamente programmi di sviluppo dei dipendenti a causa di contenuti limitati, cicli di implementazione lenti o mancanza di risorse per la progettazione didattica.

Ciò comporta ritardi nell'inserimento dei nuovi assunti, esperienze di formazione incoerenti e uno scarso monitoraggio degli obiettivi di sviluppo dei dipendenti.

iSpring Learn risolve questo problema con un sistema di gestione dell'apprendimento plug-and-play che si integra perfettamente con il suo strumento di authoring integrato, iSpring Suite.

I team HR e L&D possono convertire i PowerPoint in corsi conformi allo standard SCORM, creare quiz interattivi e distribuire contenuti formativi in poche ore.

Le migliori funzionalità di iSpring Learn

Avvia rapidamente i programmi di formazione utilizzando la conversione da PowerPoint a SCORM e i modelli integrati.

Crea piani di sviluppo personalizzati con liste di controllo delle competenze e monitoraggio pratico del tutoraggio.

Supporto per l'accesso offline tramite app mobili native con sincronizzazione dell'andamento in tempo reale.

Accedi al supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per una formazione dei dipendenti senza interruzioni.

Offri formazione sulla conformità, onboarding e contenuti sulle competenze trasversali con modelli predefiniti e simulazioni di role-play.

Limiti di iSpring Learn

Le funzionalità di authoring richiedono lo strumento desktop iSpring Suite.

Integrazioni limitate rispetto alle piattaforme di livello aziendale

Il design dell'interfaccia utente è funzionale, ma potrebbe sembrare obsoleto agli utenti moderni.

iSpring Learn prezzi

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di iSpring Learn

G2 : 4,6/5,0 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di iSpring Learn

Questa recensione di G2 ha osservato:

Interfaccia intuitiva, numerose opportunità per creare corsi di alta qualità, comodo per il monitoraggio dei progressi dei dipendenti, ottimo perché è possibile acquistare la Suite e creare materiali straordinari.

Interfaccia intuitiva, numerose opportunità per creare corsi di alta qualità, comodo per il monitoraggio dello stato dei dipendenti, ottimo perché è possibile acquistare la Suite e creare materiali straordinari.

👀 Curiosità: il tuo cervello si riorganizza in sole 6 ore di formazione. La ricerca dimostra che dopo solo sei ore di apprendimento mirato di una nuova competenza, le scansioni cerebrali rivelano cambiamenti strutturali a livello neurale.

11. LearnUpon (ideale per la formazione di più destinatari attraverso un'unica piattaforma di automazione)

tramite LearnUpOn

Molte aziende in crescita devono affrontare una sfida nascosta: i loro obiettivi di sviluppo dei dipendenti sono spesso ostacolati dalla necessità di gestire sistemi separati per la formazione interna, l'abilitazione dei partner e la formazione dei clienti.

Questa configurazione frammentata mette a dura prova i team delle risorse umane.

LearnUpon risolve questo problema centralizzando tutte le esigenze di formazione in un'unica piattaforma intuitiva. Che tu stia inserendo nuovi dipendenti, formando partner o creando un'accademia per i clienti, LearnUpon ti consente di gestire tutto in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di LearnUpon

Forma dipendenti, clienti e partner attraverso un'unica piattaforma con portali di apprendimento separati.

Automatizza l'assegnazione dei corsi utilizzando i dati relativi al reparto, al manager o alla posizione dei dipendenti.

Personalizza i percorsi di apprendimento e le carriere con modelli di mappe di carriera per una creazione più rapida dei contenuti.

Effettua il monitoraggio dei progressi degli studenti, del loro coinvolgimento e delle valutazioni delle prestazioni con analisi unificate.

Integrazione con gli strumenti HRIS per effettuare la sincronizzazione dei dati degli utenti e ridurre il carico di lavoro degli amministratori.

Limiti di LearnUpon

Nessuna libreria di corsi integrata; i contenuti devono essere creati o acquistati separatamente.

I prezzi premium potrebbero non essere adatti alle piccole imprese con budget limitati.

Ideale per aziende con oltre 400 dipendenti.

Prezzi di LearnUpon

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LearnUpon

G2 : 4,6/5,0 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,8/5,0 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di LearnUpon

Questa recensione di Capterra ha notato:

LearnUpon ci ha fornito una piattaforma per l'inserimento, lo sviluppo continuo e la formazione sulla conformità per i nostri dipendenti, clienti e partner. Abbiamo ridotto i tempi di inserimento da mesi a settimane.

LearnUpon ci ha fornito una piattaforma per l'inserimento, lo sviluppo continuo e la formazione sulla conformità per i nostri dipendenti, clienti e partner. Abbiamo ridotto i tempi di inserimento da mesi a settimane.

📖 Leggi anche: Esempi di OKR – Come scrivere OKR efficaci

12. Rise 360 di Articulate (ideale per la creazione rapida e reattiva di corsi senza competenze di progettazione)

tramite Rise 360

La maggior parte dei team di formazione e sviluppo ha difficoltà a creare corsi di formazione coinvolgenti e ottimizzati per i dispositivi mobili senza designer dedicati. Gli strumenti di authoring tradizionali possono essere troppo complessi e l'outsourcing rallenta la consegna.

Il risultato è spesso una formazione obsoleta e incoerente che non soddisfa le moderne esigenze di apprendimento.

Rise 360 di Articulate risolve questo problema offrendo un semplice builder basato sul web con un design reattivo integrato. La sua interfaccia basata su blocchi rende facile strutturare contenuti interattivi e ricchi di media senza competenze tecniche.

Inoltre, grazie alle funzionalità/funzioni di IA per redigere lezioni, generare quiz e creare immagini, i team possono sviluppare contenuti formativi accurati in modo più rapido e coerente.

Rise 360 di Articulate: le migliori funzionalità/funzioni

Crea corsi reattivi utilizzando blocchi modulari per testo, contenuti multimediali e interattività.

Utilizza l'assistente IA per redigere contenuti, generare immagini e creare verifiche delle conoscenze dai tuoi file sorgente.

Scegli tra oltre 1.000 modelli per l'impostazione degli obiettivi per l'inserimento, la conformità e la formazione sulle competenze trasversali.

Personalizza i temi e gli stili dei corsi in modo che rispecchino il tuo marchio.

Collabora con i tuoi colleghi in tempo reale e raccogli i feedback degli stakeholder nel contesto.

Assicurati che ogni corso funzioni perfettamente su desktop, tablet e dispositivi mobili.

Rise 360 di Articulate: limitazioni

Meno flessibilità per l'interattività avanzata rispetto a Storyline

Controllo limitato sul layout visivo al di là dei blocchi disponibili

Richiede una sottoscrizione completa ad Articulate 360.

Prezzi di Rise 360 di Articulate

Articulate 360 Standard : 1.499 $/anno per utente

Articulate 360 IA: 1.749 $/anno per utente

Rise 360 di Articulate: valutazioni e recensioni

G2 : 4,7/5,0 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 690 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Rise 360 di Articulate

Questa recensione di G2 ha messo in evidenza la funzionalità/funzione:

Ciò che apprezzo di più è la sua versatilità e facilità d'uso. Che tu sia un principiante o un esperto progettista didattico, imparare a utilizzare Articulate 360 è intuitivo e semplice.

Ciò che apprezzo di più è la sua versatilità e facilità d'uso. Che tu sia un principiante o un esperto progettista didattico, imparare a utilizzare Articulate 360 è intuitivo e semplice.

13. Coursera for Business (ideale per il miglioramento delle competenze a livello aziendale con contenuti accademici d'élite)

tramite Coursera for Business

Molti programmi di formazione aziendale faticano a stare al passo con gli standard in continua evoluzione del settore. I dipendenti spesso perdono interesse quando i contenuti formativi risultano generici, obsoleti o scollegati dalle competenze richieste nel mondo reale.

Questo divario tra formazione e rilevanza pone un limite all'impatto, soprattutto su larga scala.

Coursera for Business risponde a questa esigenza offrendo accesso a oltre 9.200 corsi delle migliori università e aziende come Google, Stanford e IBM.

Progettato per team di tutte le dimensioni, consente alle aziende di offrire percorsi di apprendimento personalizzati, progetti guidati e certificati professionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coursera for Business

Offri accesso a oltre 9.200 corsi, oltre 1.500 progetti e oltre 150 certificati rilasciati da istituzioni leader.

Crea percorsi di apprendimento personalizzati con strumenti di IA e accademie specifiche per ogni professione.

Integrazione con le principali piattaforme LMS, SSO e strumenti HRIS per un'implementazione senza soluzione di continuità.

Utilizza il coaching basato sull'IA e le valutazioni delle competenze per personalizzare l'apprendimento.

Monitora i progressi con dashboard che collegano le competenze acquisite ai risultati aziendali.

Localizza l'apprendimento con contenuti multilingue e accesso mobile.

Limiti di Coursera for Business

Capacità limitata per effettuare modifiche o personalizzare i contenuti dei corsi di terze parti

Prezzi più elevati rispetto alle soluzioni LMS interne

La dashboard dell'amministratore può richiedere l'onboarding per gli utenti che la utilizzano per la prima volta.

Prezzi di Coursera for Business

Team : 399 $/anno per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coursera for Business

G2 : 4,5/5,0 (oltre 460 recensioni)

Capterra: 4,5/5,0 (oltre 18 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Coursera for Business aziendale

Questa recensione su G2 è stata condivisa:

Ciò che mi piace di più è la possibilità di curare, personalizzare e implementare rapidamente percorsi di formazione di alta qualità utilizzando CourseBuilder. Il catalogo di Coursera offre competenze globali su argomenti emergenti come l'IA, con micro-credenziali riconosciute che aumentano la motivazione e l'occupabilità degli studenti.

Ciò che mi piace di più è la possibilità di curare, personalizzare e implementare rapidamente percorsi di formazione di alta qualità utilizzando CourseBuilder. Il catalogo di Coursera offre competenze globali su argomenti emergenti come l'IA, con micro-credenziali riconosciute che aumentano la motivazione e l'occupabilità degli studenti.

Ecco altri tre strumenti per lo sviluppo dei dipendenti che si allineano alle funzionalità delle piattaforme già discusse.

Bridge : combina strumenti di gestione dell'apprendimento, sviluppo professionale e valutazione delle prestazioni in un'unica piattaforma.

Leapsome : aiuta i team delle risorse umane a gestire OKR, valutazioni delle prestazioni, sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti e moduli di apprendimento in un unico posto.

eloomi : offre percorsi di apprendimento flessibili, strumenti di feedback e check-in. È facile da usare e scalabile, con una forte attenzione alla formazione per il miglioramento delle competenze e alla conformità.

Esempi di piani di sviluppo dei dipendenti da copiare e personalizzare 1) Piano di 30/60/90 giorni per i nuovi assunti Obiettivo: Passare all'esecuzione indipendente entro il 90° giorno

Competenze: Nozioni fondamentali sul ruolo, padronanza degli strumenti, nozioni di base sugli stakeholder

Azioni: Lista di controllo per l'inserimento nella prima settimana → seguire 3 chiamate → consegnare 1 piccolo risultato/settimana entro il 30° giorno

Metrica di successo: 3 risultati consegnati + punteggio della valutazione del manager ≥ "Soddisfacente" entro il 90° giorno 2) Piano di preparazione alla promozione (IC → Senior IC) Obiettivo: Dimostrare la portata e la titolarità al livello successivo

Competenze: leadership di progetto, definizione delle priorità, influenza tra i team

Azioni: Condurre 1 progetto interfunzionale, gestire le metriche trimestrali, fare da mentore a 1 collega

Metrica di esito positivo: progetto consegnato in tempo + impatto misurabile + feedback dei colleghi che conferma la leadership 3) Piano di transizione dei ruoli (Assistenza → Successo dei clienti) Obiettivo: passare da un supporto reattivo alla titolarità proattiva degli account

Competenze: piano degli account, rischio di rinnovo, comunicazione con gli stakeholder

Azioni: Completare la certificazione del prodotto, co-possedere 5 account, eseguire 2 QBR con il manager

Metrica di esito positivo: CSAT mantenuto + rischio di rinnovo segnalato in anticipo + approvazione del manager sulla qualità del QBR

La crescita non si ferma mai con ClickUp

Le aziende che investono nella formazione superano i concorrenti in termini di produttività, fidelizzazione e coinvolgimento. Ma c'è un problema: creare percorsi di sviluppo personalizzati su larga scala è difficile.

Gli obiettivi vengono sepolti nei documenti, la formazione rimane frammentata e il feedback si perde nei fogli di calcolo.

È qui che ClickUp si distingue.

ClickUp collega gli obiettivi di sviluppo al lavoro quotidiano, dall'impostazione degli OKR e la creazione di librerie di formazione al monitoraggio dei progressi nei dashboard e all'automazione delle valutazioni delle prestazioni. Tutto in un unico posto. Nessun passaggio da uno strumento all'altro. Nessun cambio di contesto. Solo una crescita più intelligente.

Sei pronto a fornire al tuo team la struttura e il supporto di cui ha bisogno per prosperare? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!