10 Software di Gestione Dipendenti per Team HR nel 2025

Che siate titolari di un'azienda o responsabili delle risorse umane, la costruzione e la gestione del capitale umano dovrebbero essere al centro dell'attenzione, perché è il lavoro di squadra a far funzionare i sogni. ✨

Il fatto è che la gestione delle persone non consiste solo nell'assicurarsi che le attività siano terminate, nell'approvare le richieste di ferie e nell'effettuare valutazioni delle prestazioni, sebbene anche queste siano importanti. Al giorno d'oggi la soddisfazione dei dipendenti conta molto, e questo implica molto di più che offrire semplicemente un ambiente di lavoro piacevole. Inizia con il vostro processi di inserimento dei dipendenti e continua con gli strumenti di lavoro che mettete a disposizione (o non mettete a disposizione) e include i pagamenti puntuali. 💸

Tutto questo lavoro di amministratore è spesso incredibilmente dispendioso in termini di tempo, ma non deve esserlo per forza. Quando si investe in un software di gestione dei dipendenti, è facile automatizzare molte di queste attività.

Vediamo cosa deve fare una buona soluzione per la gestione dei dipendenti e diamo un'occhiata ad alcune delle funzioni che può svolgere Software HR opzioni. Scegliere quello giusto per la vostra azienda vi farà risparmiare tempo e denaro, aumentando la fidelizzazione del personale e la redditività. Una vittoria per tutti. 🏆

Cosa cercare in un software di gestione dei dipendenti?

A seconda del tipo di azienda che gestite, queste sono alcune delle funzionalità/funzione chiave da considerare quando cercate un software di gestione dei dipendenti che vi aiuti nelle funzioni HR:

Un modo semplice per memorizzare e accedere alle informazioni sui dipendenti, compresi dati importanti come ruolo, livello di retribuzione e ferie residue

Modelli utili che fanno risparmiare tempo e lavoro richiesto, come ad esempio modelli per l'onboarding per i nuovi assunti, i modelli 30-60-90 per la gestione delle attività, oppure modelli di moduli per il feedback per raccogliere informazioni per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti

Software di monitoraggio dei dipendenti per tenere traccia dei tempi e delle attività, particolarmente importanti se lavorate da remoto

Strumenti di project management che supportano la gestione del tempo e aiutano a monitorare lo stato di avanzamento dei progetti KPI HR e che vi permettano di delegare attività Un'interfaccia intuitiva e facile da navigare che offre un'ottima esperienza all'utente

Eccellente comunicazione del team strumenti, preferibilmente con funzione di videochiamata, in modo da poter controllare facilmente i singoli individui o i team, indipendentemente da dove si trovino

Un portale self-service per i dipendenti, se possibile, dove i membri del personale ottengono risposte alle loro domande e accedono all'apprendimento di cui hanno bisogno, riducendo il carico di lavoro del team delle risorse umane 😊

I 10 migliori programmi software per la gestione dei dipendenti da utilizzare nel 2024

Semplificate al massimo la gestione del capitale umano (HCM) scegliendo gli strumenti di gestione dei dipendenti più adatti alla vostra azienda. Pensate alle dimensioni della vostra azienda e decidete esattamente quali attività volete automatizzare. Inoltre, considerate se voi e il vostro team lavorate principalmente da desktop o se avete bisogno di un'eccellente app mobile per supportare i lavoratori in movimento. 🚚

Se le vostre esigenze aziendali non sono troppo complesse, potete anche trovare sistemi di gestione dei dipendenti gratis per aumentare il coinvolgimento e la produttività dei dipendenti.

Ecco alcuni dei migliori sistemi di gestione dei dipendenti oggi disponibili.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-HR-Projects.jpg Software di gestione dei dipendenti: Progetti HR ClickUp /$$$img/

ClickUp automatizza la gestione del team da un capo all'altro, in modo che possiate concentrarvi sulla crescita della vostra azienda

ClickUp è una piattaforma per la produttività che vi permette di tenere traccia di ogni aspetto della vostra azienda, compresi i vostri risorse umane funzioni. È un software di gestione dei dipendenti facile da usare, con tutti i dati in un unico posto e organizzati in modo da trovare facilmente ciò che serve.

Con funzioni integrate software di project management integrato per aiutarvi a tenere sotto controllo tutte le vostre iniziative HR, oltre a una miriade di modelli per l'elaborazione di testi e fogli di calcolo, non c'è bisogno di reinventare la ruota. ClickUp vi fa risparmiare tempo fin dall'inizio e per tutta la durata dei progetti. 🙌

Comunicare con il vostro team è semplice, indipendentemente da dove si trovi. Utilizzate la funzionalità di videoconferenza di ClickUp per organizzare una riunione virtuale o un webinar di formazione, oppure utilizzate una delle numerose integrazioni possibili, come ad esempio Microsoft Teams oppure Zoom . Collaborate visivamente durante la vostra riunione usando Lavagne online di ClickUp che convertono le idee in attività.

ClickUp è uno dei migliori sistemi gratuiti di gestione dei dipendenti per avviare un'azienda di piccole dimensioni. Il piano Free offre tutti gli strumenti di base necessari. Quando l'azienda cresce e diventa più complessa, è facile aggiornare il pacchetto per accedere a funzionalità aggiuntive. ✨

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Importa tutto dal tuo precedente strumento di project management, come Asana, Trello o Monday.com

Indipendentemente dalle dimensioni del team e dal fatto che siate professionisti delle risorse umane o del reparto paghe, gli strumenti di collaborazione facilitano il lavoro comune perché tutti sono sulla stessa pagina

Una delle funzionalità/funzione di gestione è un dashboard che offre una panoramica delle metriche chiave e consente di eseguire il drill-down sui dettagli

Personalizzate le viste Gantt per visualizzare i dati nel modo che preferite, ad esempio in un elenco, in un pannello Kanban o in un grafico Gantt

ClickUp è estremamente facile da usare, in modo che possiate capire rapidamente il sistema e iniziare a risparmiare tempo e lavoro richiesto

Le integrazioni possibili sono molte, tra cui Outlook , Slack, Google Drive , One Drive e Salesforce in modo da poter lavorare senza problemi su tutte le piattaforme

Limiti di ClickUp

Poiché il sistema è così complesso e personalizzabile, potrebbe essere necessario un po' di tempo per imparare tutte le sue funzionalità

L'app per dispositivi mobili non è così snella e accessibile come la versione desktop (ancora)

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Lattice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Lattice.jpg Lattice /$$$img/

Via Lattice Lattice semplifica il flusso di lavoro della gestione delle persone, permettendovi di concentrarvi su iniziative più importanti, come la gestione dei talenti e la promozione del coinvolgimento e delle prestazioni dei dipendenti. Le analisi dettagliate forniscono tutti gli approfondimenti necessari per prendere decisioni basate sui dati, che contribuiscono alla crescita del vostro capitale umano e della vostra azienda. 📈

Questo sistema di gestione remota dei dipendenti è particolarmente efficace per i team distribuiti. Tiene tutti al corrente di ciò che accade, rendendo facile la gestione del team a distanza.

Le migliori funzionalità/funzione di Lattice

Tiene traccia degli obiettivi di carriera, delle attività e delle riunioni, in modo che nulla vada perduto

Centralizza le informazioni e i processi in modo che i dipendenti remoti si sentano parte di un team più ampio, migliorando la gestione del team virtuale e l'esperienza dei dipendenti

È facile monitorare lo stato dei processi HR in tempo reale, così da sapere sempre a che punto siete

È un ottimo strumento per fornire e ricevere feedback sia nei team in ufficio che in quelli remoti

I modelli di valutazione delle prestazioni sono personalizzabili per individui specifici o casi d'uso

Limiti di Lattice

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia utente non sia ben progettata, rendendo difficile la navigazione nel sistema

La funzione 1:1 e la reportistica potrebbero essere migliorate

Prezzi di Lattice

Engagement: $4/mese per utente

$4/mese per utente Crescita: $4/mese per utente

$4/mese per utente Compensazione: $6/mese per utente

$6/mese per utente Gestione delle prestazioni + OKR e Obiettivi: $11/mese per utente

$11/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Lattice valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

4,7/5 (3.700+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

3. Increspatura

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/CleanShot-2022-10-27-at-12.58.28@2x.png Software di gestione dei dipendenti: Esempio di produttività di Rippling /$$$img/

Via Increspatura Il Rippling è un sistema centralizzato di sistema di gestione della forza lavoro che gestisce l'intero ciclo di vita dei dipendenti, dalle buste paga alle spese, fino all'amministrazione dei benefit, in un unico luogo.

Utilizzatelo per reclutare nuovi talenti, monitorare orari e presenze e trasferire le conoscenze attraverso il sistema di gestione dell'apprendimento. Inoltre, facilita l'impostazione del software informatico di un individuo e la sua integrazione con app come Microsoft 365 e Slack. 💻

Il cloud per le risorse umane fa parte del più ampio ecosistema Rippling, che include software IT e finanziario.

Le migliori funzionalità/funzione di Rippling

L'interfaccia utente è intuitiva, ben strutturata e molto facile da navigare

Modelli di busta paga per aggiornare automaticamente le modifiche ai ruoli, ai dati dei dipendenti, ai compensi o ai benefici per i dipendenti

Il centro di apprendimento online consente di ottenere facilmente l'aiuto di uno specialista quando ne avete bisogno

Il sistema viene continuamente aggiornato, per cui gli strumenti di gestione dei dipendenti vengono sempre migliorati

Limiti del Rippling

Alcuni utenti hanno avuto difficoltà a ottenere il supporto di una persona reale quando hanno riscontrato problemi

Il sistema non è molto personalizzabile in termini di combinazione di colori o di app che si desidera visualizzare

Prezzi di Rippling

A partire da 8 dollari al mese per utente

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

4.8/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4,9/5 (oltre 2.700 recensioni)

Controlla il migliore_ **Software di monitoraggio dei dipendenti per Mac utenti!

4. Solo lavori

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Justworks.jpg Solo lavori /%img/

Via Solo opere Justworks è una soluzione per la gestione dei dipendenti in remoto rivolta alle piccole e medie imprese, principalmente nei settori dei servizi professionali, dei servizi finanziari, della tecnologia e del non profit. Aiuta queste aziende ad automatizzare gli strumenti di gestione delle risorse umane, le buste paga e il supporto alla conformità.

È possibile inserire rapidamente i nuovi dipendenti e iscriverli ai benefit per i quali hanno diritto. Poi monitora le loro ore di lavoro e le notifica quando vengono pagate.

I vostri dipendenti hanno anche accesso diretto al supporto di Justworks per qualsiasi domanda sulle prestazioni sanitarie, sulle detrazioni o sulle imposte. 👀

Le migliori funzionalità/funzione di Justworks

Il sistema è molto semplice ed è facile trovare le informazioni necessarie

Confronto dell'assicurazione sanitaria e di altre prestazioni all'interno del sistema

Il team del servizio clienti è molto reattivo e aperto a suggerimenti per migliorare la situazione

Limiti di Justworks

Le funzionalità/funzioni dell'app mobile sono più limitate rispetto a quelle dell'app desktop

Anche se è stato progettato per le aziende più piccole, Justworks potrebbe essere costoso per loro

Prezzi di Justworks

Basics: $59/mese per dipendente (sconto per 50+ dipendenti)

$59/mese per dipendente (sconto per 50+ dipendenti) Plus: $99/mese per dipendente (sconto per 50+ dipendenti)

Valutazioni e recensioni di Justworks

G2: 4.6/5 (390+ recensioni)

4.6/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

5. Risorse Umane

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Deel-Platform-for-HR-Software-1400x969.png Software di gestione dei dipendenti: Piattaforma Deel per il software HR /$$$img/

Via Risorse umane Deel è un sistema completo di gestione dei dipendenti remoti che vi aiuta a scalare e a gestire team globali. Utilizzatelo per assumere personale a tempo pieno o collaboratori indipendenti, per poi inserire facilmente i nuovi dipendenti e pagarli.

Crea contatti legali localizzati per ogni membro del team, che sia un lavoratore remoto o meno. Monitorate quando lavorano e quando non lavorano e gestite i pagamenti e gli altri benefici in base al Paese in cui si trovano. 🌎

Le migliori funzionalità/funzioni di Deel HR

Deel è un software per il lavoro da remoto molto ben progettato, facile da navigare anche per chi non è esperto di tecnologia

L'infrastruttura mondiale di Deel facilita l'assunzione di dipendenti EOR (employer of record) in altri Paesi in cui non avete entità aziendali

Approfittate dei contratti di Deel con una serie di provider di servizi per spedire attrezzature al vostro team, consultare esperti locali o offrire ai vostri dipendenti servizi come l'accesso a spazi di co-working in tutto il mondo

Limiti di Deel HR

I feedback sul supporto clienti variano da un estremo all'altro, quindi il supporto può essere discontinuo

I pagamenti sono limitati a cicli specifici, quindi non è possibile effettuare pagamenti ad hoc, come i rimborsi spese, al di fuori di tali date

Prezzi di Deel HR

DeelHR: A partire da gratis

A partire da gratis Contrattisti: A partire da $49/mese

A partire da $49/mese EOR: A partire da $599/mese

A partire da $599/mese Pagamenti globali: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Immigrazione: Contattare per i prezzi

Deel HR valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (800+ recensioni)

4.6/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (90+ recensioni)

6. Kissflow HR Cloud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Kissflow-HR-Cloud.jpg Kissflow HR Cloud /$$$img/

Via Flusso di baci HRKissflow è una piattaforma di sviluppo di applicazioni a codice ridotto che vi aiuta a creare il vostro software di gestione dei dipendenti. Create i flussi di lavoro, le applicazioni, i dashboard, le liste di controllo e i moduli di cui avete bisogno per gestire il vostro team con un tempo di sviluppo minimo.

Grazie alle analisi e alla reportistica integrate, è facile tenere traccia delle prestazioni dei processi. Kissflow supporta anche la collaborazione del team con strumenti di condivisione dei file e di messaggistica che migliorano il lavoro e la produttività del team. 📨

Le migliori funzionalità/funzione di Kissflow HR Cloud

È relativamente semplice automatizzare i processi aziendali utilizzando un'interfaccia drag-and-drop

Si integra con l'area di lavoro di Google e con il sistema di gestione delle risorse umane di Google Slack e Dropbox , tra gli altri, in modo che se si utilizzano questi sistemi, si può lavorare senza problemi su tutte le piattaforme

Il supporto clienti risponde in modo rapido e utile in caso di problemi con il sistema

Limiti di Kissflow HR Cloud

Sebbene gli utenti non tecnici siano in grado di eseguire le operazioni di base, Da fare per creare un sistema di gestione dei dipendenti più complesso è necessaria una certa esperienza nel codice

Se i flussi di lavoro sono complessi, ad esempio se si utilizzano regole aziendali avanzate o rami multipli di condizioni, le opzioni di personalizzazione di Kissflow potrebbero essere limitate

Prezzi di Kissflow HR Cloud

**Base: a partire da 1.500 dollari al mese

Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Kissflow HR Cloud

G2: 4.3/5 (oltre 500 recensioni)

4.3/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 3.9/5 (35+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Kissflow _

!

7. Squadra di collegamento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/Connecteam-Time-Tracking.png Software di gestione dei dipendenti: Monitoraggio del tempo Connecteam /$$$img/

Via Team di collegamento Progettato con un approccio mobile-first, questo software di gestione dei dipendenti remoti aiuta i manager ad automatizzare i flussi di lavoro e a concentrarsi sulla crescita aziendale, sapendo che il team è in regola e si sente supportato dal sistema.

Connecteam imposta i turni e monitora le ore di lavoro, crea tutti i moduli, le liste di controllo o i report necessari per la documentazione digitale e semplifica le comunicazioni con i membri del personale, indipendentemente da dove ci si trovi. 📝

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

È molto semplice da usare e facile da navigare e personalizzare, il che rende semplice la gestione del team

Monitoraggio degli orari di entrata e uscita del team dalla giornata lavorativa, le ferie pagate (PTO) , gli straordinari e le preferenze per le pause

Il team del supporto clienti risponde rapidamente ed è molto sensibile ai suggerimenti, aggiungendo continuamente nuove funzionalità/funzioni su richiesta

Connecteam si integra con software per la gestione delle paghe come Gusto e QuickBooks Online

Limiti di Connecteam

Se il team lavora offline, le funzionalità in tempo reale non saranno utili

Non tutte le aree del sistema sono in connessione, per cui trovare tutte le informazioni necessarie potrebbe essere una caccia al tesoro

Prezzi di Connecteam

Piccole aziende : Free (fino a 10 utenti)

Free (fino a 10 utenti) Basic: $29/mese (sconto per più di 30 utenti)

$29/mese (sconto per più di 30 utenti) Advanced: $49/mese (sconto per 30+ utenti)

$49/mese (sconto per 30+ utenti) Esperto: $99/mese (sconto per 30+ utenti)

Valutazioni e recensioni su Connecteam

G2: 4.3/5 (39 recensioni)

4.3/5 (39 recensioni) Capterra: 4.8/5 (290+ recensioni)

8. Corno di toro Sirenum

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Bullhorn-Sirenum.jpg Corno di toro Sirenum /$$$img/

Via Sireno Bullhorn offre una suite di applicazioni per le aziende del settore del personale, tra cui Sirenum. Questa piattaforma di automazione della gestione del personale è progettata per gestire dipendenti part-time, temporanei o mobili. Essendo basata su cloud e ottimizzata per i dispositivi mobili, i lavoratori possono accedere al sistema da qualsiasi luogo, utilizzando qualsiasi dispositivo mobile. 📱

Destinato principalmente alle agenzie di lavoro interinale e ai settori della sicurezza, dei trasporti, dell'edilizia e dell'assistenza, questo software di gestione dei dipendenti a distanza aiuta a programmare i turni, a monitorare le presenze e a tenere traccia del tempo. Supporta anche la conformità e le buste paga.

Le migliori funzionalità/funzione di Bullhorn Sirenum

Il sistema è intuitivo e facile da lavorare

Offre un hub centrale da cui gestire tutti i processi e le funzioni HR

La funzione drag-and-drop rende la pianificazione dei turni facile e veloce

Il servizio clienti è reattivo e aperto a suggerimenti per migliorare il sistema

Limiti di Bullhorn Sirenum

Gli aggiornamenti e i cambi di versione a volte avvengono senza notifiche in anticipo

Alcuni utenti lo trovano un po' complesso da impostare

Prezzi di Bullhorn Sirenum

Contattare per i prezzi

Bullhorn Sirenum valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1 recensione)

4.5/5 (1 recensione) Capterra: 4.4/5 (7 recensioni)

9. Litmos

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Litmos.jpg Software di gestione dei dipendenti: Litmos /$$$img/

Via Litmos La gestione dei dipendenti non si limita al monitoraggio del tempo e ai dati aggiornati, ma è anche necessario fornire al personale la formazione e le competenze necessarie per avere successo nella vostra azienda e nel vostro settore. È qui che entra in gioco Litmos.

Litmos gestisce la formazione dei dipendenti ed è personalizzabile in base alle esigenze della vostra organizzazione e dei vostri studenti. Grazie a una piattaforma di apprendimento online e a un'estesa libreria di contenuti, è perfetto per l'onboarding dei nuovi assunti e la familiarizzazione con la cultura aziendale o per l'aggiornamento degli attuali membri del team.

I corsi pronti all'uso sono creativi e ben progettati, con una solida base di teoria dell'apprendimento. È inoltre possibile creare contenuti personalizzati all'interno del sistema per soddisfare qualsiasi requisito specifico dell'azienda. 📚

Le migliori funzionalità/funzioni di Litmos

Assegnate i contenuti a team o dipendenti specifici, compresi corsi o moduli, e gestite percorsi di apprendimento, regole e date di completamento dei corsi

Funzionalità/funzione come la gamification interattiva e le valutazioni video mantengono vivo l'interesse dei discenti

La dashboard mostra lo stato dell'apprendimento in tempo reale con una sola occhiata

Personalizzazione dell'interfaccia utente e dei dashboard in base al marchio dell'organizzazione

I reportistica sono facili e veloci da generare, in modo da poter vedere esattamente dove si trova ciascun discente nel suo percorso di apprendimento

Limiti di Litmos

Per alcuni utenti la funzione di reportistica è alquanto limitata

Il team del supporto clienti a volte è lento a rispondere ai problemi segnalati

Prezzi di Litmos

Suite Foundation: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Premier Suite: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Suite Platinum: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Litmos

G2: 4,2/5 (500+ recensioni)

4,2/5 (500+ recensioni) Capterra: 4,2/5 (270+ recensioni)

10. BambooHR

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/BambooHR-Overview-Product-Example.png Esempio di panoramica sul prodotto BambooHR /$$$img/

Via BambooHR BambooHR è un software di gestione dei dipendenti attento all'ambiente che lavora da un'unica origine dati, compreso il database dei dipendenti, per automatizzare e snellire le attività, le funzioni e i flussi di lavoro. È un sistema HR all-in-one ideale per le piccole aziende.

Include un sistema di monitoraggio dei candidati e strumenti di onboarding per semplificare le assunzioni. Il monitoraggio del tempo e l'amministrazione dei benefit semplificano le buste paga. Il sistema misura e gestisce anche la soddisfazione e il benessere dei dipendenti. 🗂️

E soprattutto, avrete accesso a tutte le analisi e alla reportistica necessarie per prendere le migliori decisioni in materia di risorse umane per la vostra azienda.

Le migliori funzionalità di BambooHR

L'interfaccia utente è estremamente pulita, intuitiva e facile da usare, quindi è facile familiarizzare rapidamente con il sistema

È semplice creare moduli, farli firmare da tutte le parti interessate e memorizzarli nel registro dei dipendenti appropriato

Il sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti semplifica il processo di raccolta dei dati e di consegna delle valutazioni

Il supporto clienti è eccellente quando c'è un problema da risolvere e molto aperto ai feedback dei clienti

Limiti di BambooHR

BambooHR a volte non notifica agli utenti le modifiche o gli aggiornamenti apportati

È un'azienda con sede negli Stati Uniti e le funzioni non sempre si trasferiscono bene in altri Paesi

Prezzi di BambooHR

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su BambooHR

G2: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

Semplificare l'assunzione di personale con il miglior software di gestione dei dipendenti

La gestione di tutte le funzioni HR sottrae tempo a chi preferirebbe dedicarsi ad altre attività, come la definizione di strategie o la costruzione della propria azienda. Risolvete questo problema implementando un software di gestione dei dipendenti che automatizzi il più possibile. 🛠️

Dall'onboarding al monitoraggio del tempo, dalla gestione dei talenti alle buste paga, ClickUp da fare tutto e di più. Utilizzatelo per il project management, la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), il marketing o le operazioni. È una soluzione all-in-one, indipendentemente dal settore in cui si lavora.

Provate gratis ClickUp e scoprite quanto sia facile semplificare la vostra azienda e la vostra vita, aumentando la produttività, l'organizzazione e i profitti! 🤩