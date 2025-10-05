I 10 migliori software di monitoraggio della formazione per i team nel 2025

Hai avviato la formazione. Hai inviato i promemoria. Hai persino offerto buoni regalo per il caffè. Eppure, metà del team è ancora "in corso", mentre tu sei bloccato a decifrare fogli di calcolo. 😵‍💫

Questo è il costo nascosto delle operazioni di formazione: un monitoraggio infinito invece dell'apprendimento vero e proprio. Se sei un leader, ti occupi di conformità o gestisci programmi di formazione e sviluppo, hai bisogno di un sistema che ti indichi esattamente chi è stato, chi è in ritardo e cosa fare dopo.

In questo blog esploreremo 10 strumenti software per il monitoraggio della formazione che semplificano la supervisione e ti consentono di dedicare più tempo ai risultati piuttosto che alle attività amministrative.

I migliori software di monitoraggio della formazione in sintesi

Ecco i 10 migliori software di monitoraggio della formazione:

Strumento Caratteristica migliore Caso d'uso principale Prezzi ClickUp Documenti centralizzati + monitoraggio IA + dashboard Monitoraggio completo della formazione con completamento delle attività, promemoria e approfondimenti sulla conformità Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Arlo Pianificazione dei corsi + sincronizzazione del sito web + strumenti per i docenti Formazione dal vivo, in presenza o mista su larga scala Prezzi personalizzati Connecteam Formazione mobile-first + badge + sondaggi Formazione e monitoraggio in movimento per i team senza postazione fissa e in prima linea Gratis; piani a pagamento a partire da 35 $ al mese PurelyHR Monitoraggio delle ferie + avvisi sulle certificazioni di formazione Piccole team HR che monitorano la preparazione insieme alle ferie e alla conformità A partire da 34,50 $ al mese Trainual Generatore di procedura operativa standard + monitoraggio dei quiz + gamification Sistematizzazione dell'onboarding, delle procedure operative standard e delle conoscenze del team in tutti i reparti Prezzi personalizzati Whatfix Apprendimento integrato + guide dettagliate + suggerimenti intelligenti Formazione degli utenti in-app per piattaforme SaaS e adozione digitale Prezzi personalizzati Training Tracker Formazioni ricorrenti + CEU + supporto SCORM Settori con elevati requisiti di conformità che necessitano di audit trail e registrazioni stampabili A partire da 34 $/utente/mese Quickbase Generatore di flussi di lavoro personalizzati + app di formazione mobile Strumenti interni senza codice con visibilità in tempo reale sulla formazione A partire da 35 $/utente/mese WorkRamp Portali interni + portali L&D personalizzati + generatore di corsi basato sull'IA Formazione dei team commerciali, del supporto e interni con percorsi di apprendimento scalabili Prezzi personalizzati Ethena Contenuto moderno sulla conformità + monitoraggio modulare Formazione su diversità, molestie e conformità per i team moderni A partire da 20 $/utente/anno

Cosa cercare in un software di monitoraggio dell'addestramento?

Scegliere il software di monitoraggio della formazione giusto ti offre visibilità in tempo reale sui progressi nell'apprendimento, sullo stato di conformità e sullo sviluppo delle competenze in tutta la tua organizzazione.

Ecco alcune funzionalità/funzioni che il software deve avere. ⛏️

*assegnazione automatica dei corsi di formazione: assegna i corsi in base al ruolo, al reparto o alla posizione senza alcuno sforzo richiesto

Supporto per contenuto personalizzato: carica i registri e i materiali di formazione dei dipendenti, le politiche o i moduli di terze parti per adattare l'apprendimento alla tua organizzazione

pannelli di controllo dei progressi per i manager: *Offrono ai team leader la possibilità di visualizzare in modo chiaro i completati, i ritardi e le trascrizioni degli studenti

*reportistica e analisi in tempo reale: esporta report dettagliati e registri di audit per monitorare lo stato di conformità e il coinvolgimento

Erogazione segmentata della formazione: personalizza i contenuti per diversi team, livelli di anzianità o regioni per una maggiore pertinenza e risultati migliori

Facile scalabilità: supporta la crescita senza dover riconfigurare l'intero sistema ogni volta che i team si espandono

Manutenzione ridotta: Scegli un software facile da avviare, gestire e aggiornare senza necessità di supervisione costante

🔍 Lo sapevate? I lavoratori spesso si sentono bloccati senza accesso allo sviluppo delle competenze, alla mobilità interna, a percorsi di carriera chiari e al tutoraggio. Sebbene i datori di lavoro affermino di offrire tutto questo, solo il 36% dei dipendenti vede una via d'uscita.

I migliori software per il monitoraggio della formazione

Con decine di strumenti disponibili, è facile perdersi nel confronto di funzionalità/funzione che sembrano tutte uguali. Abbiamo quindi terminato il lavoro difficile al posto tuo.

Di seguito è riportato un elenco selezionato dei migliori software di monitoraggio della formazione. Ciascuno di essi è stato scelto per i suoi punti di forza unici nella gestione, erogazione e monitoraggio dell'apprendimento sul posto di lavoro tra i team. 🎯

1. ClickUp (Il migliore per la gestione e il monitoraggio della formazione all-in-one)

Per troppo tempo, i processi di formazione, in particolare quelli relativi all'inserimento e al miglioramento delle competenze tecniche, sono stati dispersi tra cartelle, fogli di calcolo, piattaforme LMS e controlli manuali. Uno strumento contiene la lista di controllo, un altro memorizza le procedure operative standard e lo stato.

ClickUp riunisce tutto questo.

È l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Crea guide di formazione in ClickUp Documenti Crea documenti di formazione dinamici da formattare in modo ricco grazie a ClickUp Docs

Trasforma le procedure operative standard statiche in guide interattive e dinamiche

Supponiamo che stiate implementando un piano di inserimento di 30 giorni per i nuovi ingegneri software. Non è necessario inviare PDF via email o collegamenti a unità di condivisione che diventano obsolete in poche settimane.

ClickUp Docs ti consente invece di creare guide di formazione ricche e dinamiche, strutturate come i wiki ma flessibili come Documenti Google. Puoi incorporare link alle attività, liste di controllo, blocchi di codice, video e moduli direttamente all'interno di Docs, rendendoli interattivi per i tuoi nuovi assunti e favorendo una migliore adozione del prodotto.

Esempio, puoi creare una struttura modulare con pagine come "Programma di formazione della settimana 1", "Procedure operative standard dell'help desk" e "Linee guida per l'escalation", tutte inserite in un unico documento di facile consultazione.

Ma c'è di più: puoi integrare le attività di ClickUp direttamente nel documento, così una volta lette le linee guida, i dipendenti possono immediatamente spuntare 'Completata il quiz' senza uscire dal documento.

Crea contenuto formativo in pochi minuti

Una volta che i tuoi materiali sono disponibili in Documenti, ClickUp Brain, l'assistente AI integrato, crea la connessione tra attività, commenti e chat per potenziare la tua creatività e le tue intuizioni.

Ma come utilizzare l'IA per la documentazione?

Crea moduli di formazione istantaneamente con ClickUp Brain all'interno di Documento

Supponiamo che stiate aggiungendo un nuovo modulo per il team di prodotto sull'uso degli strumenti di IA. Invece di scrivere tutto da zero, potete utilizzare Brain per generare schemi di formazione, scrivere istruzioni coinvolgenti e riepilogare la documentazione tecnica in passaggi facilmente comprensibili.

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per rispondere a domande come: "Quali sviluppatori non hanno ancora completato la formazione sul flusso di lavoro GitHub?" Il software estrae informazioni dal tuo spazio di lavoro, dai documenti, dalle attività e dai commenti per fornirti risposte chiare e immediate.

Hai un'attività ripetitiva come scrivere messaggi di follow-up o riepilogare/riassumere i feedback dei sondaggi sulla formazione? ClickUp Brain la automatizza. È il tuo assistente per aggiornare, localizzare e scalare i contenuti formativi man mano che la tua azienda cresce.

Saprete esattamente chi è in monitoraggio e chi invece è in difficoltà

Ora, creare corsi di formazione è solo il primo passaggio. Il monitoraggio è l'aspetto in cui la maggior parte dei team perde visibilità.

Valuta lo stato della formazione dei dipendenti con i dashboard ClickUp

I dashboard di ClickUp ti offrono un centro di controllo visivo. Supponiamo che tu abbia avviato un percorso di certificazione AWS per il tuo team di ingegneri cloud. Puoi creare un dashboard che raccoglie lo stato delle singole attività, i quiz completati e le scadenze:

Utilizza una barra di stato per vedere a che punto è arrivato ogni ingegnere nei propri moduli 📊

Aggiungi una scheda di calcolo che evidenzia automaticamente chi è in monitoraggio, chi è in ritardo o chi rischia di non rispettare la scadenza 🔢

Inserisci un widget di Sequenza per visualizzare le prossime valutazioni o le date di ricertificazione ⏰

🎥 In questo video imparerai come creare una dashboard per il project management in ClickUp, un unico posto dove monitorare lo stato, le scadenze e le prestazioni del team. Per i programmi di formazione, ciò significa che puoi monitorare le sessioni, le presenze e i risultati a colpo d'occhio, senza dover passare da uno strumento all'altro.

Vuoi accelerare la configurazione?

Ottieni un modello gratis Gestisci i programmi di formazione durante tutto il loro ciclo di vita con il modello ClickUp Training Framework

Il modello ClickUp Training Framework offre un sistema completo per definire gli obiettivi di formazione, organizzare i materiali didattici e monitorare i progressi dei dipendenti in un'unica posizione centralizzata. Aiuta i manager a fornire una formazione coerente, monitorare i progressi di ciascun dipendente e identificare rapidamente le lacune di conoscenze o competenze.

Ottieni un modello gratis Identifica le lacune nelle competenze con il modello ClickUp Training Matrix

Inoltre, il modello ClickUp Training Matrix vi aiuta a monitorare la formazione dei dipendenti, comprese le competenze di ciascun membro del team, a monitorare lo stato e a individuare le lacune formative. I ruoli codificati con colori, i livelli di competenza classificati e le visualizzazioni personalizzate consentono una valutazione efficace delle prestazioni e la pianificazione del piano di sviluppo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni può inizialmente sembrare eccessivo

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

Ciò che apprezzo maggiormente di ClickUp è la facilità con cui mette in sintonia il nostro team e i nostri client sulla stessa pagina. La piattaforma ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno, dalle lavagne Kanban e dai grafici Gantt ai documenti e dalle lavagne online, in un unico posto, così possiamo fare brainstorming, fare piano ed eseguire senza dover passare da uno strumento all'altro. Commenti in tempo reale, @menzioni facili e autorizzazioni granulari consentono ai client di vedere esattamente ciò di cui hanno bisogno (e nient'altro) continuando a collaborare direttamente nell'attività o nel documento...

Ciò che apprezzo maggiormente di ClickUp è la facilità con cui mette in sintonia il nostro team e i nostri client sulla stessa pagina. La piattaforma ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno, dalle lavagne Kanban e dai grafici Gantt ai documenti e dalle lavagne online, in un unico posto, così possiamo fare brainstorming, fare piano ed eseguire senza dover passare da uno strumento all'altro. Commenti in tempo reale, @menzioni facili e autorizzazioni granulari consentono ai client di vedere esattamente ciò di cui hanno bisogno (e nient'altro) continuando a collaborare direttamente nell'attività o nel documento...

📮 ClickUp Insight: circa il 43% dei lavoratori invia da 0 a 10 messaggi al giorno. Sebbene ciò suggerisca conversazioni più mirate o deliberate, potrebbe anche indicare una mancanza di collaborazione fluida, con discussioni essenziali che avvengono altrove (ad esempio tramite email). Per evitare inutili passaggi da una piattaforma all'altra e cambi di contesto, hai bisogno di un'app completa per il lavoro, come ClickUp, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più efficiente.

2. Arlo (ideale per gestire la formazione con istruttore su larga scala)

tramite Arlo

Arlo è un solido software per il monitoraggio della formazione dei dipendenti che semplifica la pianificazione, l'erogazione e il monitoraggio dei programmi di apprendimento in diversi formattare. È possibile impostare senza sforzo nuovi corsi di formazione, gestire eventi ricorrenti e automatizzare le comunicazioni sia con i relatori che con i partecipanti.

Supporta anche formati di apprendimento faccia a faccia, online dal vivo e altri.

Inoltre, la piattaforma semplifica i processi di registrazione e pagamento. Automatizza il flusso di lavoro di registrazione, inclusi moduli personalizzabili, liste d'attesa, sconto e opzioni di pagamento flessibili. Per il monitoraggio e la reportistica, offre strumenti personalizzabili per monitorare le iscrizioni, le presenze, i tassi di completamento dei corsi e le prestazioni finanziarie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Arlo

Crea contenuto ricco e interattivo utilizzando flussi di lavoro basati sull'IA che trasformano documenti o prompt in moduli di apprendimento strutturati

Registra le presenze, controlla le informazioni dei partecipanti, aggiorna i voti e gestisci le sessioni di formazione dei dipendenti direttamente dai dispositivi mobili

Fornisci agli studenti un portale self-service sicuro per visualizzare i materiali dei corsi, effettuare il monitoraggio dello stato, accedere alle certificazioni e gestire i profili

Mantieni la sincronizzazione degli elenchi, delle registrazioni e degli aggiornamenti con il sito web di formazione predefinito di Arlo o effettua la connessione alla tua piattaforma

Limiti di Arlo

Richiede diversi strumenti di terze parti per funzioni chiave come l'email marketing e la formazione online

Alcuni campi e modifiche ai modelli si applicano a livello globale, rendendo difficile la personalizzazione a livello di classe

Prezzi Arlo

14 giorni di versione di prova gratuita

Semplice: 125 $ al mese per utente

Professional: 215 $ al mese per utente

azienda: *285 $ al mese per utente

Scala: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Arlo

G2: 4,2/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 130 recensioni)

🧠 Curiosità: lo sviluppo professionale è il motivo principale per cui le aziende investono in programmi di formazione: il 62% afferma che è il fattore determinante. Il secondo motivo? La spinta ad acquisire nuove competenze, che il 49% delle organizzazioni considera prioritaria.

3. Connecteam (ideale per la formazione dei team in prima linea e mobili)

tramite Connecteam

Connecteam è una piattaforma di gestione della forza lavoro mobile-first creata per aiutarti a fornire formazione, monitorare i progressi di sviluppo e garantire la conformità della formazione. Consente ai manager di creare corsi interattivi, assegnarli alle persone giuste e monitorarne il completamento senza dover ricorrere a sessioni di persona o a fogli di calcolo ingombranti.

Utilizza materiali di formazione già pronti basati sugli standard del settore o carica contenuti conformi allo standard SCORM (Sharable Content Object Reference Model). I promemoria automatici e le notifiche push migliorano i tassi di completamento dei corsi, mantenendo i team allineati e informati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Crea corsi interattivi con video di formazione , PDF e immagini che i dipendenti possono completare in modo asincrono

Valuta la conservazione delle conoscenze e l'allineamento con i dati sulle prestazioni in tempo reale per ogni tentativo di quiz

Visualizza le attività cardine della formazione, i risultati raggiunti e la cronologia dei corsi di ciascun dipendente in un layout cronologico

Motiva i dipendenti con badge digitali e buoni regalo legati ai risultati di apprendimento

Limiti di Connecteam

L'interfaccia dell'amministratore sul desktop risulta poco intuitiva e disorganizzata

L'app mobile non dispone di tutte le funzionalità dell'amministratore, come la modifica dei programmi o l'accesso alle funzionalità di posizione

Prezzi Connecteam

Free

Base: 35 $ al mese

Avanzato: 59 $ al mese

Esperto: 119 $ al mese

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,6/5 (oltre 2.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Connecteam?

Ecco il parere di un recensore di G2 su questo software di monitoraggio della formazione:

Il sistema delle ferie può essere difficile da gestire se non si presta attenzione. Se un utente richiede un intervallo di giorni di ferie, il software includerà per impostazione predefinita i fine settimana come giorni di ferie retribuiti, che dovranno poi essere corretti manualmente.

Il sistema delle ferie può essere difficile da gestire se non si presta attenzione. Se un utente richiede un intervallo di giorni di ferie, il software includerà per impostazione predefinita i fine settimana come giorni di ferie retribuiti, che dovranno poi essere corretti manualmente.

🧠 Curiosità: la NASA utilizza una piscina gigante chiamata Neutral Buoyancy Lab per simulare l'assenza di gravità durante l'addestramento degli astronauti. Si tratta fondamentalmente di una missione nello spazio sott'acqua.

4. PurelyHR (ideale per la supervisione della formazione collegata alle ferie retribuite e alla preparazione del personale)

tramite PurelyHR

PurelyHR si adatta alla tua azienda man mano che cresce, aiutando i team delle risorse umane e i responsabili aziendali ad abbandonare il monitoraggio manuale e a gestire meglio le operazioni relative al personale. È particolarmente utile quando è necessario formare i dipendenti su un nuovo software in modo efficiente. È possibile aggiungere date di scadenza per le certificazioni o la formazione e il sistema invierà automaticamente notifiche via email per i rinnovi e la riqualificazione.

Hai bisogno di monitorare chi ha completato cosa? Vuoi assicurarti che tutti raggiungano le attività cardine o rispettino le norme? PurelyHR si occupa di tutto questo. Anche la sicurezza è un aspetto fondamentale, con le certificazioni SOC2 Type 2 e ISO27001 che garantiscono la protezione dei dati sensibili dei dipendenti secondo i più elevati standard.

Le migliori funzionalità/funzioni di PurelyHR

Assegna certificazioni, effettua il monitoraggio dei corsi di formazione completati e monitora i rinnovi delle licenze con scadenze, promemoria e caricamento di documenti nei "Moduli Talenti"

Aggiungi il background formativo, le competenze linguistiche o le credenziali specifiche del settore ai profili dei dipendenti per avere una visualizzazione più completa delle capacità del team

Imposta i flussi di onboarding, inclusi la formazione richiesta, i materiali di lettura e l'invio della documentazione fin dal primo giorno

Assegna iniziative di formazione a livello aziendale o aggiornamenti delle certificazioni senza dover aggiungere manualmente ogni singolo dipendente

Limiti di PurelyHR

Libreria di video di formazione con limite per l'apprendimento autonomo

Il monitoraggio degli accantonamenti potrebbe non svolgere la funzione corretta in tutti i casi d'uso

Prezzi PurelyHR

*versione di prova gratis di 21 giorni

Mensile: 34,50 $ al mese

Valutazioni e recensioni di PurelyHR

G2: 4,5/5 (oltre 280 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 390 recensioni)

🔍 Lo sapevate? Secondo la curva dell'oblio, la maggior parte delle persone dimentica ciò che impara in un breve periodo, con una percentuale che arriva fino al 70% entro 24 ore. Non si tratta di mancanza di lavoro richiesto, ma di come funziona la memoria. Ecco perché le sessioni di formazione una tantum raramente offrono un valore duraturo, a meno che le informazioni non vengano ripetute o applicate subito dopo.

5. Trainual (ideale per le aziende in rapida crescita che desiderano sistematizzare le conoscenze interne)

tramite Trainual

Trainual è un sistema di formazione, documentazione e condivisione delle conoscenze creato per i team in rapida crescita. Con questa piattaforma, puoi centralizzare tutti i tuoi materiali di formazione, le procedure operative standard (SOP) e le conoscenze aziendali in un'unica piattaforma accessibile.

La sua interfaccia intuitiva drag-and-drop consente di creare manuali di formazione strutturati arricchiti con file incorporati, video e strumenti di redazione. Ciò garantisce al tuo team l'accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a informazioni aggiornate. Inoltre, Trainual incorpora elementi di gamification come punti, risultati e badge man mano che i dipendenti completano i moduli di formazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trainual

Crea quiz e verifiche delle conoscenze che consentono di usufruire dei moduli solo dopo aver superato un punteggio minimo, aggiungendo punti di controllo all'apprendimento

Condivisione istantanea di oltre 380 corsi creati da esperti su DEI, sicurezza informatica, prevenzione delle molestie e altro ancora

Visualizza dati di formazione dettagliati e scarica certificati che attestano il completamento e la conformità

Limiti di Trainual

Una volta completata una modulo, è difficile fare riferimento ad esso a meno che non sia stato precedentemente aggiunto ai preferiti

Il caricamento e l'organizzazione di tutti i materiali di formazione richiedono molto tempo e piano iniziali

Prezzi di Trainual

Demo disponibile su richiesta

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trainual

G2: 4,7/5 (oltre 780 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 470 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trainual?

Una recensione su Capterra lo descrive così:

Mi piace il modo in cui Trainual organizza tutto il nostro materiale formativo. Abbiamo un costoso programma di inserimento e formazione interna e Trainual aiuta a guidare i nuovi dipendenti nei primi mesi di lavoro. Sembra che ai dipendenti vengano assegnati argomenti che non devono necessariamente completare. Quindi capire come organizzare i nostri ruoli e contenuto è stato un po' complicato.

Mi piace il modo in cui Trainual organizza tutto il nostro materiale formativo. Abbiamo un costoso programma di inserimento e formazione interna e Trainual aiuta a guidare i nuovi dipendenti nei primi mesi di lavoro. Sembra che ai dipendenti vengano assegnati argomenti che non devono necessariamente completare. Quindi capire come organizzare i nostri ruoli e contenuto è stato un po' complicato.

🔍 Lo sapevate? Oltre il 90% dei dipendenti ritiene utile la formazione sul posto di lavoro, che si tratti di formazione professionale, tutoraggio o anche solo di inserimento di base. Un po' di formazione può portare grandi risultati, se terminata nel modo giusto.

6. Whatfix (ideale per integrare l'apprendimento interattivo nei flussi di lavoro digitali)

tramite Whatfix

Whatfix è una piattaforma di adozione digitale (DAP) che semplifica l'apprendimento di nuovi strumenti e processi, soprattutto quando si inizia un nuovo lavoro. Anziché distrarre le persone dalle loro attività, integra la formazione nel software stesso, offrendo una guida in tempo reale all'interno dell'app, procedure interattive e supporto personalizzato.

La sua guida contestuale, come Flussi, elenchi di attività e Smart Tips, accompagna gli utenti passaggio dopo passaggio attraverso processi complessi. La piattaforma offre un editor di contenuto senza codice che consente di creare e aggiornare contenuti formativi senza competenze tecniche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Whatfix

Crea versioni sandbox interattive delle app web in modo che i dipendenti possano esercitarsi in tutta sicurezza senza toccare i dati reali

Fai il monitoraggio del coinvolgimento degli utenti attraverso diversi strumenti senza bisogno di codice per misurare come vengono utilizzati i materiali di formazione

Trigger promemoria contestuali con notifiche beacon per completare le certificazioni o rivedere flussi di lavoro importanti

Personalizza la guida e le procedure dettagliate in base al ruolo, al reparto o alla cronologia di utilizzo delle app, garantendo percorsi di apprendimento pertinenti

Limiti di Whatfix

La creazione iniziale del contenuto richiede molto tempo, soprattutto quando è personalizzato per più ruoli utente o piattaforme

Non consente di filtrare la reportistica analitica per anno, con il limite al monitoraggio delle prestazioni a lungo termine

Prezzi Whatfix

Demo disponibile su richiesta

*prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Whatfix

G2: 4,6/5 (oltre 360 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Whatfix?

Leggi cosa dice questa recensione su G2:

Ci vorrà un po' di tempo per creare tutti i contenuti di cui abbiamo bisogno, ma è normale che sia così. Inoltre, alcune delle diverse personalizzazioni e selezioni di elementi richiedono più di un livello base di conoscenza dei selettori Javascript/CSS e simili, che possono essere difficili da imparare da soli.

Ci vorrà un po' di tempo per creare tutti i contenuti di cui abbiamo bisogno, ma è normale che sia così. Inoltre, alcune delle diverse personalizzazioni e selezioni di elementi richiedono più di un livello base di conoscenza dei selettori Javascript/CSS e simili, che possono essere difficili da imparare da soli.

🔍 Lo sapevi? Amazon ha un programma per formare i dipendenti per lavori al di fuori dell'azienda. La loro iniziativa Career Choice pre-paga le tasse scolastiche per consentire ai dipendenti di apprendere competenze molto richieste, anche se ciò significa che lasceranno Amazon per altre carriere.

7. Training Tracker (ideale per i settori tradizionali con esigenze di conformità complesse)

Training Tracker è un software di formazione dei dipendenti facile da usare che semplifica il modo in cui le organizzazioni effettuano il monitoraggio dei requisiti di apprendimento e conformità. Consente di creare moduli di formazione personalizzati, tenere traccia delle certificazioni in scadenza e registrare le attività di apprendimento sia online che offline.

La piattaforma offre supporto a contenuti SCORM, quiz integrati e risorse multimediali come video e documenti. Con funzionalità/funzione quali avvisi email automatici, reportistica dettagliata sullo stato e esportazioni in Excel, è particolarmente vantaggiosa per i settori con requisiti normativi rigorosi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Training Tracker

Automatizza i cicli di formazione ricorrenti con l'impostazione di regole che riassegnano le attività a intervalli regolari, ad esempio annualmente o mensilmente

Utilizza i tag per organizzare i dipendenti e le attività di formazione oltre i campi standard come reparto o posizione, consentendo un filtraggio avanzato

Documenta le unità di formazione continua direttamente all'interno del sistema per il monitoraggio della crescita dei dipendenti legata alle certificazioni o alle licenze

Limiti dei software di monitoraggio della formazione

La mancanza di accessibilità mobile può ostacolare il monitoraggio della formazione in movimento

Opzioni di importazione in blocco con limite e automazioni, con conseguente aumento del lavoro richiesto amministrativo

Prezzi di Training Tracker

14 giorni di versione di prova gratuita

Base: 34 $ al mese per utente

Pro: 49 $ al mese per utente

*azienda: 74 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Training Tracker

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: le aziende che visualizzano i propri team di formazione e sviluppo come chiave per la crescita aziendale sono due volte più propense a misurare il successo attraverso il miglioramento delle prestazioni, piuttosto che solo attraverso i tassi di completamento o i punteggi dei quiz. Per i dirigenti, ciò che conta sono i risultati significativi.

8. Quickbase (ideale per creare flussi di lavoro personalizzati per la formazione interna)

tramite Quickbase

Quickbase è un software di monitoraggio della formazione senza codice progettato per aiutare i team a creare soluzioni su misura che si adattino ai loro processi, e non viceversa. Funziona come un centro di controllo digitale in cui è possibile monitorare le iniziative chiave, seguire lo stato e acquisire aggiornamenti in tempo reale su più flussi di lavoro.

Consente ai team di creare soluzioni su misura che affrontano sfide operative uniche, migliorando l'efficienza e la collaborazione in vari settori. Ottieni visibilità su tutte le iniziative mantenendo un accesso controllato e garantendo una rigorosa conformità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quickbase

Converti i tradizionali moduli di registrazione in input intelligenti e dinamici utilizzando prompt e automazione

Consenti ai team sul campo di aggiornare lo stato o contrassegnare le completate istantaneamente da qualsiasi dispositivo

Mantieni la connessione con i tuoi strumenti preferiti per visualizzare una visione unificata senza ricorrere a soluzioni manuali alternative alla formazione

Limiti di Quickbase

Gli utenti devono salvare o annullare quando effettuano la modifica dell'area di lavoro, anche se non vengono apportate modifiche, interrompendo i flussi di lavoro

I dati nelle schede nascoste potrebbero essere ancora accessibili agli utenti, sollevando potenziali problemi di privacy

Prezzi Quickbase

30 giorni di versione di prova gratis

Team: 35 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

aziendale: *55 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Quickbase

G2: 4,4/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

🔍 Lo sapevate? La maggior parte delle aziende dichiara di investire nell'aggiornamento professionale, ma la realtà è ben diversa. Il Workplace Learning Report di LinkedIn mostra che quasi tutti i grandi lavori richiesti si fermano nella fase di piano o nelle prime fasi di attivazione, e meno del 5% arriva al punto in cui è possibile misurarne l'impatto. Il motivo principale? È difficile monitorare ciò che funziona senza gli strumenti giusti.

9. WorkRamp (ideale per fornire percorsi di apprendimento ai team a contatto con i clienti)

tramite WorkRamp

WorkRamp è un LMS di nuova generazione che aiuta le organizzazioni a creare, fornire e monitorare iniziative di formazione per tutta la loro forza lavoro. La sua piattaforma intuitiva offre supporto a varie modalità di apprendimento, tra cui sessioni con istruttore, e-learning, video, quiz e sfide, soddisfacendo diverse preferenze di apprendimento.

Guida i dipendenti attraverso le sfide dell'inserimento, i percorsi di sviluppo, i corsi di conformità e i programmi di formazione continua. Grazie all'intelligenza artificiale integrata e a una dashboard centralizzata per amministratori e studenti, puoi distribuire contenuto formativo, automatizzare compiti e promemoria e gestire l'esperienza di apprendimento dei tuoi dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di WorkRamp

Genera schemi di formazione, domande di quiz e riepiloghi/riassunti dei moduli all'istante con l'IA integrata direttamente nel generatore di corsi

Rilascia certificati verificabili al completamento, monitora le scadenze e anticipa le scadenze di ricertificazione

Mantieni il controllo del contenuto formativo del tuo marchio con strumenti drag-and-drop e flussi di lavoro di pubblicazione strutturati

Espandi l'apprendimento interno in un'abilitazione esterna con portali centralizzati per partner e clienti

Limiti di WorkRamp

Alcuni utenti lamentano che funzionalità fondamentali come la rimozione dell'assegnazione del contenuto e le regole di automazione avanzate sono ancora basilari

La gestione di piattaforme interne ed esterne (ELC e CLC) può creare confusione

Prezzi di WorkRamp

Demo disponibile su richiesta

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WorkRamp

G2: 4,4/5 (oltre 550 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di WorkRamp?

Una prospettiva tratta da una recensione su G2:

Ciò che più colpisce di WorkRamp è la sua interfaccia utente intuitiva e le integrazioni perfette... Sebbene WorkRamp sia uno strumento fantastico nel complesso, un aspetto che potrebbe essere migliorato è rappresentato dalle opzioni di personalizzazione per la creazione di reportistica. Sarebbe utile avere una maggiore flessibilità nella creazione di reportistica personalizzata che si adattino a esigenze specifiche.

Ciò che più colpisce di WorkRamp è la sua interfaccia utente intuitiva e le integrazioni perfette... Sebbene WorkRamp sia uno strumento fantastico nel complesso, un aspetto che potrebbe essere migliorato è rappresentato dalle opzioni di personalizzazione per la creazione di reportistica. Sarebbe utile avere una maggiore flessibilità nella creazione di reportistica personalizzata che si adattino a esigenze specifiche.

🧠 Curiosità: quando i dipendenti hanno voce in capitolo su ciò che imparano, sono quasi 8 volte più propensi a fare carriera nell'azienda e oltre 5 volte più propensi a diventare dipendenti ad alte prestazioni. La possibilità di scelta favorisce lo stato.

10. Ethena (ideale per scalare la formazione basata sui valori nei luoghi di lavoro moderni)

tramite Ethena

Ethena non è un normale strumento di formazione sulla conformità; è stato creato per rendere l'apprendimento sul posto di lavoro pertinente, flessibile e meno noioso.

Puoi caricare i tuoi materiali di formazione obbligatori, le politiche o persino i video e combinarli con i contenuti di Ethena per creare qualcosa di personalizzato per il tuo team. Con oltre 150 argomenti di formazione modulari, si adatta alla tua cultura, alle tue politiche e alle dinamiche del tuo team. La piattaforma automatizza gli incarichi, personalizza i contenuti in base ai ruoli e alle posizioni e tiene sotto controllo la partecipazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ethena

Esegui campagne di phishing integrate per testare la consapevolezza in materia di sicurezza e rafforzare l'apprendimento basato sul rischio

Genera trascrizioni dettagliate degli studenti per valutare rapidamente i progressi a livello individuale o di team, lo stato di completamento e l'allineamento alla conformità

Utilizza i modelli di piani di formazione integrati per creare corsi di formazione da zero o migliorare i contenuti esistenti con quiz, script e diapositive

Limiti di Ethena

La modifica del contenuto personalizzato durante l'assegnazione richiede la riassegnazione manuale degli utenti, il che è inefficiente

L'aggiunta di singoli utenti a corsi di formazione ricorrenti richiede spesso il caricamento di file CSV, rendendo il processo meno intuitivo

Prezzi Ethena

Demo disponibile su richiesta

Standard: 20 $/studente (all'anno)

Premium: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Ethena

G2: 4,7/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Abituati all'esito positivo con ClickUp

Ogni software di monitoraggio della formazione dei dipendenti offre qualcosa di unico. La chiave è scegliere quello che si adatta ai tuoi flussi di lavoro e semplifica il tuo lavoro.

La buona notizia? Gli strumenti non mancano. La sfida? Trovare quello che fa al caso tuo.

ClickUp copre tutte le esigenze. Utilizza ClickUp Doc per centralizzare il materiale formativo, Dashboard per approfondimenti in tempo reale sulla formazione e Brain per l'automazione dei promemoria e della ricerca avanzata.

Non aspettare. Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅