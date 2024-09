10 modelli di piani di assunzione del personale gratuiti per i reclutatori

Nel mondo frenetico di oggi, l'esito positivo di un'azienda dipende dalla presenza delle persone giuste nei ruoli giusti. Ma Da fare per garantire che il team sia equipaggiato per raggiungere gli obiettivi?

È qui che entrano in gioco i piani del personale. Sono la vostra tabella di marcia per identificare le carenze di competenze, assumere i migliori talenti e gestire in modo efficiente le risorse umane nella vostra organizzazione.

Creare un piano del personale da zero può richiedere molto tempo, ma c'è un modo più intelligente: utilizzare un modello di piano del personale già pronto, che semplifica il processo.

Siete curiosi di saperne di più? Immergetevi per scoprire quali sono le caratteristiche di un ottimo modello di piano del personale ed esplorate i dieci migliori modelli gratis che semplificheranno il vostro processo di assunzione.

Che cosa sono i modelli di piano del personale?

Un piano del personale è uno strumento strategico che i dipartimenti delle risorse umane (HR) creano e utilizzano per valutare le esigenze di personale attuali e future di un'azienda.

Per facilitare questo processo, i modelli di piano del personale offrono quadri personalizzabili che i responsabili delle risorse umane possono utilizzare. Questi modelli consentono ai professionisti delle risorse umane di determinare il numero e il tipo di dipendenti necessari per raggiungere gli obiettivi specifici del progetto e dell'organizzazione.

Utilizzando questi modelli, i team delle risorse umane possono valutare meglio le risorse disponibili, individuare le lacune e sviluppare strategie per colmarle in modo efficace. Il risultato è che i modelli di piano del personale non solo fanno risparmiare tempo, ma supportano anche decisioni informate sulla pianificazione della forza lavoro e sulla gestione delle risorse umane allocazione delle risorse e, in ultima analisi, a snellire i processi di selezione del personale dell'azienda.

**Cosa rende un buon modello di piano di assunzione del personale?

Un buon modello di piano del personale è organizzato, personalizzabile e facile da usare. È composto dai seguenti elementi:

Play strutturato: Un buon modello di piano del personale è ben strutturato, con sezioni chiaramente definite che lo rendono facile da navigare

Un buon modello di piano del personale è ben strutturato, con sezioni chiaramente definite che lo rendono facile da navigare Sezioni personalizzabili: Permette di adattare le sezioni per soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda in materia di personale

Permette di adattare le sezioni per soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda in materia di personale Mappatura delle competenze e dei ruoli: Funzionalità/funzione per mappare le competenze e i ruoli dei dipendenti attuali rispetto ai requisiti del progetto. Questo aiuta a identificare le lacune nelle competenze e nell'offerta di lavoro e a definire le strategie per colmarle

Funzionalità/funzione per mappare le competenze e i ruoli dei dipendenti attuali rispetto ai requisiti del progetto. Questo aiuta a identificare le lacune nelle competenze e nell'offerta di lavoro e a definire le strategie per colmarle Piano di allocazione delle risorse: Include sezioni che aiutano a valutare i requisiti delle risorse e a distribuirle di conseguenza tra i team o i reparti per i vari progetti

Include sezioni che aiutano a valutare i requisiti delle risorse e a distribuirle di conseguenza tra i team o i reparti per i vari progetti Integrazione del budget: Integra le considerazioni sul budget per i progetti, aiutandovi ad assumere nuovi candidati e a gestire le risorse senza superare il budget

Integra le considerazioni sul budget per i progetti, aiutandovi ad assumere nuovi candidati e a gestire le risorse senza superare il budget Previsione del personale futuro: Fornisce lo spazio per prevedere le future esigenze di personale in base ai requisiti del progetto e alla strategia aziendale

10 modelli gratuiti di piani del personale

Trovare il giusto modello di piano del personale può fare la differenza nella gestione delle risorse umane e nell'esito positivo della vostra azienda.

Per farvi risparmiare tempo, abbiamo stilato un elenco dei migliori strumenti per semplificare il processo di selezione del personale. Tra questi c'è ClickUp, uno strumento di produttività che offre una piattaforma di gestione delle risorse umane all-in-one. ClickUp per i Teams delle risorse umane non solo semplifica l'assunzione e l'onboarding, ma rende anche più efficiente la gestione dei dipendenti.

Inoltre, offre modelli gratis per aiutarvi a creare il piano di assunzione perfetto.

Esploriamo in dettaglio i migliori modelli di piano del personale.

1. Modello di lavagna online per il piano del personale di ClickUp

Quando avete bisogno di una rapida comprensione del numero e del tipo di personale necessario alla vostra azienda, Il modello di lavagna online per il piano del personale di ClickUp è uno dei migliori strumenti per iniziare.

Completamente personalizzabile e facile da usare, questo modello consente di progettare un piano del personale con il team in tempo reale e di gestire efficacemente sia le operazioni quotidiane che quelle specifiche basate su progetti.

Simile a software per il piano della forza lavoro questo modello vi aiuta a:

Visualizzare gli attuali livelli di personale per ogni reparto della vostra azienda e la disponibilità dei vostri dipendenti per diversi progetti

Ottenere una panoramica delle impostazioni e delle risorse che i vostri dipendenti mettono a disposizione della tabella

Assegnare le attività ai dipendenti in base alle loro competenze e soddisfare le attuali esigenze di personale

Monitoraggio di importanti metriche relative al personale, agli annunci di lavoro e alle nuove assunzioni

Effettuare un'analisi del gap di personale e identificare le potenziali carenze di personale

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/139048/pianificazione-delle-risorse-umane/ Pianificare le risorse umane del futuro /%href/ requisiti

Questo modello è uno strumento prezioso che consente di tenere sotto controllo il fabbisogno di personale e di snellire i processi di assunzione, aiutandovi a terminare rapidamente le attività e a portare avanti i progetti in tempo.

ideale per: Visualizzare e pianificare il fabbisogno di personale attuale e futuro per le attività quotidiane e per le operazioni specifiche basate su progetti**_

2. Modello di matrice del personale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Staffing-Matrix-Template.png Modello di matrice per il personale ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211289603&department=operations&\_gl=1\*12cprdp\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Ottimizzate il piano delle capacità per le vostre operazioni basate su progetti e prendete decisioni informate sul personale con Modello di matrice del personale di ClickUp .

Progettato sia per i principianti che per i professionisti esperti, questo modello è facile da usare e altamente personalizzabile. È possibile organizzare e salvare informazioni importanti sul personale utilizzando una serie di attributi personalizzati, tra cui:

Reparto

Istruzione

Descrizione della produttività

Ore/contratto

Costo/contratto

Compenso annuale

Questo modello di piano di capacità consente al reparto risorse umane di confrontare la produttività del ruolo con la retribuzione annuale. Inoltre, aiuta a:

Ottenere una visione delle tendenze e delle esigenze del personale

Visualizzare le informazioni relative ai membri del team in un unico posto

Creare ruoli e impostazioni di competenze personalizzate, per garantire che le persone giuste siano assegnate al ruolo giusto

Definire le aspettative per ogni ruolo

Allocare le risorse in modo efficiente

Ridurre al minimo i costi e massimizzare la produttività

💡 Pro Tip: Comprendete le tendenze e le esigenze del personale a colpo d'occhio con strumenti come ClickUp dashboard . Questo strumento organizza i dati utilizzando una serie di grafici e diagrammi, aiutandovi a identificare rapidamente le informazioni chiave sui requisiti del personale.

È possibile utilizzare questo modello in più viste, come Elenco, Documento e Griglia, e gestire efficacemente il personale, realizzare progetti complessi e costruire percorsi ideali per i clienti.

Ideale per: Analizzare e ottimizzare la capacità e la produttività del personale nei vari ruoli e reparti della vostra azienda_

3. Modello di documento sulla strategia di reclutamento ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-431.png Modello di documento sulla strategia di reclutamento di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-3038528&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1yyuk\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Come potete assicurarvi che la vostra azienda assuma i candidati giusti? Ecco dove Modello di documento sulla strategia di reclutamento di ClickUp entra in gioco.

Questo modello vi aiuta a chiarire le competenze e le esperienze che state cercando. Una volta chiarito il tipo di candidati che si desidera assumere, è possibile sviluppare un processo di reclutamento standardizzato. Questo modello vi aiuta a definire e documentare le modalità di selezione dei candidati, di conduzione dei colloqui, di valutazione e di offerta di lavoro.

Questo strumento di reclutamento vi aiuta a:

Delineare e strutturare le strategie di reclutamento

Pianificare ogni passaggio del processo di reclutamento per i diversi ruoli

Eseguire il processo di reclutamento in modo efficace

Assicurarsi che gli annunci di lavoro siano chiari e in linea con le esigenze della vostra azienda

Confrontare e valutare diversi candidati

Trovare i candidati migliori da un ampio bacino di candidati

Monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi di reclutamento

💡 Pro Tip: Concentratevi maggiormente sulle attività che richiedono la percezione e il giudizio umano e lasciate le altre attività ripetitive a ClickUp Brain . Inserendo i prompt desiderati, ClickUp Brain creerà piani di assunzione personalizzati e descrizioni delle mansioni in un passaggio, perfettamente in linea con le esigenze uniche della vostra azienda.

Questo modello vi aiuta a eseguire con successo le strategie di reclutamento, a prendere decisioni informate sulle assunzioni, a inserire in azienda persone di talento e a portare l'intera azienda a nuovi esiti positivi.

Ideale per: Stabilire e documentare un approccio chiaro e strutturato al reclutamento, che vi permetta di attrarre e selezionare i candidati migliori_

4. Modello di piano di successione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-266.png Modello di piano di successione ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-126198863&department=operations&\_gl=1\*tbehbu*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZcxRUFBUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Da fare per garantire che l'organizzazione continui a prosperare quando i suoi top leader vanno in pensione? La soluzione è rappresentata dal piano di successione e dal la ristrutturazione della forza lavoro .

Il piano per l'esito positivo comprende la previsione della gestione della forza lavoro -individuare i candidati con le conoscenze, l'esperienza, il potenziale e il desiderio e formarli in modo che possano assumere i ruoli di vertice quando sarà il momento.

Il piano di esito positivo può richiedere molto tempo ed essere complesso, per cui è meglio utilizzare quadri personalizzabili come Modello di piano di successione di ClickUp per facilitare il processo.

Questo modello facile da usare vi aiuta a creare un elenco di membri del team con attributi quali:

Nome del dipendente

Posizione attuale

Reparto attuale

Data d'inizio

Attuale supervisore

Potenziale

Pronto per l'esito positivo

Consente di monitorare e valutare analisi della forza lavoro e determinare la futura leadership della vostra azienda. Inoltre, vi aiuta a:

Pianificare lo sviluppo dei potenziali successori

Capire come i ruoli e le responsabilità si sposteranno in futuro

Garantire la continuità delle operazioni aziendali

Costruire una pipeline di talenti di leadership

Questo modello vi aiuta a garantire una transizione agevole quando il personale chiave passa ad altro incarico e contribuisce all'esito positivo a lungo termine dell'organizzazione.

Ideale per: Sviluppare un piano strategico per identificare e preparare i futuri leader e garantire la continuità nelle posizioni chiave_

5. Modello di reclutamento e assunzione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-429.png Modello di reclutamento e assunzione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90061003552&department=hr-recruiting&\_gl=1\*963i0s\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Semplificate il vostro processo di acquisizione dei talenti con Il modello di reclutamento e assunzione di ClickUp è un kit di strumenti completo progettato per migliorare il flusso di lavoro delle assunzioni. Questo modello centralizza e organizza ogni aspetto delle assunzioni.

Utilizzate questo modello per:

Definire i ruoli, le responsabilità e le qualifiche per attirare i candidati più adatti

Creare moduli di candidatura standardizzati per raccogliere dati coerenti sui candidati

Organizzare e archiviare le informazioni sui candidati in un database centralizzato per facilitarne l'accesso e il monitoraggio

Programmare e coordinare i colloqui utilizzando un calendario o uno strumento di pianificazione

Inviare promemoria automatizzati per tenere informati candidati e intervistatori

Utilizzare scorecard di colloquio integrate per valutare in modo oggettivo le prestazioni dei candidati

Monitoraggio degli stati dei candidati durante il processo di assunzione tramite campi personalizzati e stati personalizzati

Raccogliere e analizzare il feedback del team per informare le decisioni di assunzione in modo collaborativo

Prendere decisioni di assunzione basate sui dati e sulle qualifiche dei candidati, sui colloqui e sui suggerimenti del team

Implementare una lista di controllo personalizzata per l'onboarding, per garantire una transizione senza problemi ai nuovi assunti

Questo modello standardizza, organizza e ottimizza i processi di reclutamento e assunzione. Riduce i pregiudizi, migliora la trasparenza e aiuta a raggiungere gli obiettivi legati al personale Obiettivi delle risorse umane in modo più efficace.

Ideale per: Snellire il processo di assunzione end-to-end, dagli annunci di lavoro all'onboarding, per un'esperienza di reclutamento più standardizzata, organizzata ed efficiente_

6. Modello di piano d'azione per il reclutamento ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Recruitment-Action-Plan-Template.png Modello di piano d'azione per il reclutamento ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-3ray0a6&department=hr-recruiting&\_gl=1\*nmf3d9\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Non è un segreto che le aziende con piani di assunzione creativi e organizzati attraggano i migliori talenti. Per garantire che ogni passaggio dell'intricato processo di assunzione sia coperto, Il modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp è il modo migliore per farlo.

Dall'esame iniziale delle candidature all'invio delle lettere di offerta, questo modello facile da usare vi permette di pianificare tutti i passaggi essenziali con l'aiuto di una lista di controllo personalizzabile. La lista di controllo comprende i seguenti passaggi:

Revisione della lettera di presentazione e del curriculum per garantire l'allineamento delle competenze

Conferma via email della candidatura ricevuta

Primo colloquio

Sincronizzazione interna con il selezionatore/responsabile delle assunzioni

Secondo colloquio

Revisione interna del candidato finale

Preparazione/invio della lettera di offerta (se applicabile)

Preparare/inviare lettera di rifiuto (se applicabile)

È possibile spuntare, modificare o aggiungere passaggi a questa lista di controllo. Inoltre, è possibile allegare documenti, creare attività e sottoattività e assegnare ai membri del team passaggi specifici di questa lista di controllo.

In definitiva, questo modello simile a una lista di controllo aiuta a garantire che i team di reclutamento e i responsabili delle assunzioni siano sulla stessa pagina per quanto riguarda il processo di reclutamento. Inoltre, consente loro di offrire un'ottima esperienza di reclutamento e di portare a bordo i candidati migliori.

**Ideale per: Gestire ogni passaggio del processo di reclutamento con una lista di controllo chiara, assicurando che nulla venga trascurato dalla candidatura iniziale alla decisione finale

7. Modello di matrice di selezione delle assunzioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-206.png Modello di matrice di selezione delle assunzioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182148283&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1080j1x\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/

Sia che vogliate costruire un team da zero o aggiungere nuovi membri, Modello di matrice di selezione delle assunzioni di ClickUp vi aiuterà a orientarvi facilmente nel percorso da seguire.

In qualità di uno dei più importanti modelli gratis per le risorse umane teams, aiuta il team delle risorse umane a creare un processo standardizzato ed equo di screening, valutazione e selezione dei candidati. Inoltre, consente al team di:

Organizzare e raggruppare le domande di lavoro in base agli stati, come screening, colloquio con le risorse umane, test delle competenze, colloquio finale e offerta di lavoro

Visualizzare e memorizzare informazioni vitali sui candidati utilizzando attributi personalizzati come capacità di comunicazione, CV, numero di contatto, ruolo, fase di assunzione, ecc.

Monitoraggio dello stato di avanzamento di ciascun candidato, con stati quali Nuovo, In corso, Non adatto, Completato, ecc.

Valutare i curriculum e gli altri dati dei candidati con l'aiuto di criteri quali le qualifiche, le competenze, l'esperienza, ecc.

Identificare i migliori candidati per il lavoro in base a dati oggettivi

💡 Pro Tip: Automazioni delle modifiche di stato con Automazioni di ClickUp . Impostazione di regole, azioni trigger e ottimizzazione del flusso di lavoro.

Per rendere più efficiente il processo di selezione, questo modello mette a disposizione del team quattro diverse visualizzazioni:

Vista Orari colloqui: Pianifica gli orari e i giorni adatti per condurre i colloqui e assegna le attività di colloquio ai membri del team

Pianifica gli orari e i giorni adatti per condurre i colloqui e assegna le attività di colloquio ai membri del team Vista Assegnazioni chiamate: Assegnazione ai membri del team di effettuare le chiamate e garantire che ogni candidato abbia una giusta opportunità

Assegnazione ai membri del team di effettuare le chiamate e garantire che ogni candidato abbia una giusta opportunità **Visualizzazione del database dei candidati: memorizzare i dati rilevanti di tutti i candidati in una posizione centralizzata

Visualizzazione della Guida all'avvio: Esaminare le istruzioni e tenere traccia di ogni singolo passaggio necessario per assumere il candidato più qualificato

Questo modello migliora la velocità e l'accuratezza del processo di assunzione e vi permette di inserire i candidati giusti per la vostra azienda.

Ideale per: Scremare, valutare e selezionare i candidati in modo equo con un sistema organizzato e oggettivo per facilitare le decisioni di assunzione_

8. Modello di piano per il personale di progetto IT in Excel di TemplateLAB

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Excel-IT-Project-Staffing-Plan-Template-by-TemplateLAB-1400x990.png Piano di assunzione del personale per progetti IT in Excel da ModelloLAB /$$$img/

via TemplateLAB Quando avete bisogno di capire le esigenze di personale per i progetti IT, potete usare il modello Excel IT Project Staffing Plan di TemplateLAB.

Questo modello è facile da usare e include sezioni personalizzabili per aiutarvi a capire ed elencare il tipo di personale necessario. Le sezioni personalizzabili sono:

Attività

Ruolo

Responsabilità del progetto

Competenze richieste

Numero di persone necessarie

Data di inizio prevista

Durata richiesta

Nome

Una volta compilate queste impostazioni, il modello offre un'altra serie di campi personalizzabili per aiutarvi a pianificare e soddisfare i requisiti di personale per i diversi progetti IT. Questi campi personalizzabili includono:

Ruolo designato

Nome

FTE richiesto (equivalente a tempo pieno)

FTE acquisito

Unità di valutazione (costo/ora)

Fonte

Questo modello aiuta a garantire la disponibilità dei giusti talenti per soddisfare le esigenze dei progetti IT.

Ideale per: Pianificare e gestire il fabbisogno di personale specificamente per i progetti IT, assicurando che il personale giusto sia assegnato ai ruoli giusti_

9. Modello di piano del personale per ristoranti in Word di TemplateLAB

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Word-Restaurant-Staffing-Plan-Template-by-TemplateLAB-1400x990.png Modello di piano del personale del ristorante in Word da TemplateLAB /$$$img/

via TemplateLAB Il modello Word Restaurant Staffing Plan di TemplateLAB è uno strumento efficace per i titolari e i gestori di ristoranti. Consente di pianificare e gestire le esigenze di personale per le operazioni quotidiane.

Questo modello include sezioni personalizzabili per l'elenco:

Nome del dipendente

Posizione

Giorno, data e orario di lavoro

Attività personalizzate per l'esperienza del cliente

Attività di gestione dei dipendenti

Attività di gestione finanziaria

Questo modello aiuta i gestori di ristoranti a garantire un organico adeguato per ogni turno e un'attività regolare. Inoltre, consente di monitorare le prestazioni dei dipendenti, mantenere la qualità del servizio e gestire le finanze in modo più efficiente.

Ideale per: Gestire gli orari e i ruoli quotidiani del personale in un'impostazione di un ristorante per garantire il regolare svolgimento delle operazioni_

10. Presentazione Piano del personale Modello di VENNGAGE

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Presentation-Staffing-Plan-Template-by-VENNGAGE.png Modello di piano del personale per la presentazione di VENNGAGE /$$$img/

via Venngage Il modello di presentazione del piano del personale di VENNGAGE è un modello altamente personalizzabile che aiuta il dipartimento delle risorse umane a pianificare e comunicare la propria strategia del personale in modo visivamente accattivante.

Questo modello comprende quattro piani secondari, ovvero il piano per il team principale a tempo pieno, il piano per gli specialisti part-time, il piano per la forza lavoro flessibile e il piano per i programmi di stage. Per ogni piano, i responsabili delle risorse umane possono organizzare le informazioni in sezioni:

Posizione/ruolo

Descrizione

Competenze richieste

Responsabilità

Compenso

I professionisti delle risorse umane possono anche personalizzare la dimensione e il colore di ogni piano e aggiungere immagini, icone, grafici e altri elementi grafici. Inoltre, possono utilizzare Strumenti di IA per le risorse umane teams per modificare e migliorare la chiarezza e il design di ogni piano.

In sostanza, i team HR delle startup possono utilizzare questo modello per pianificare e presentare le strategie di assunzione in modo professionale e tenere informati tutti gli stakeholder interessati.

Ideale per: Creare piani del personale visivamente accattivanti e professionali che comunichino efficacemente le vostre strategie HR_

Realizza piani di assunzione efficaci con ClickUp

I piani di assunzione sono essenziali per i team delle risorse umane per individuare e colmare le lacune in termini di competenze, personale e risorse. Questi strumenti aiutano a identificare rapidamente le esigenze di assunzione e a tenere tutto organizzato. Ma mettere insieme questi piani può essere un vero lavoro. È qui che le piattaforme di produttività uniche come ClickUp vengono in soccorso con diversi modelli di piani del personale gratuiti e facili da usare.

Utilizzando questi strumenti, risparmierete tempo e sarete sempre efficienti, rimanendo al passo con la concorrenza.

Oltre a offrire modelli altamente personalizzabili e di facile utilizzo che rendono la pianificazione del personale un gioco da ragazzi, ClickUp fornisce anche molti strumenti potenti per i team HR. Da software di gestione della forza lavoro di automazione e strumenti di IA, ClickUp AI semplifica il complesso lavoro delle risorse umane. Iscriviti a ClickUp e assumete oggi stesso i migliori talenti per la vostra azienda!