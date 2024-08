Pianificazione delle risorse umane (HRP): una guida per i professionisti delle risorse umane

Nel mondo aziendale, caratterizzato dall'uniformità, i vostri dipendenti sono il vostro vero elemento di differenziazione.

Ed è qui che entrano in gioco i team HR, che pianificano meticolosamente ogni passaggio del ciclo di vita dei dipendenti per garantire l'esito positivo della vostra azienda. Che siate professionisti delle risorse umane esperti o nuovi membri di un team di risorse umane, ripassate i must per una pianificazione ottimale delle risorse umane (HPR).

Cos'è la pianificazione delle risorse umane?

Organizzare un elenco di piani e progetti per una pianificazione ottimale delle risorse umane con ClickUp AI

Le aziende devono assicurarsi che gli obiettivi delle risorse umane corrispondano a quelli aziendali. Le aziende utilizzano la pianificazione delle risorse umane per valutare la forza lavoro attuale e prevederne l'allineamento con le esigenze future.

In questo processo, voi e il vostro team di risorse umane identificate i requisiti di competenza e formulate piani di reclutamento, formazione, gestione e successione. Un piano meticoloso per le esigenze future consente alle aziende di ottimizzare i livelli di personale e di essere pronte ad affrontare le sfide e le opportunità future.

Capire il piano delle risorse umane

Il piano delle risorse umane è spesso l'eroe non celebrato del quadro strategico di un'azienda: l'MVP dietro le quinte merita un'analisi più approfondita.

Per essere efficace, il piano delle risorse umane deve allineare le risorse umane con la strategia organizzativa e gli obiettivi aziendali più ampi. Da fare, il processo di pianificazione delle risorse umane deve essere completo, valutando accuratamente i dipendenti attuali e prevedendo le esigenze future, in modo da poter colmare eventuali lacune al momento opportuno.

Diversi ruoli della pianificazione delle risorse umane

Poiché un piano strategico delle risorse umane si allinea con gli obiettivi dell'organizzazione, comprende tutto, dalla pianificazione della forza lavoro alla fidelizzazione dei dipendenti. Per apprezzare appieno i vantaggi del piano delle risorse umane, facciamo uno Zoom e vediamo quali sono i diversi ruoli che ricopre in un'azienda.

Il ruolo più ovvio della pianificazione delle risorse umane è quello di determinare il numero di dipendenti necessari per il funzionamento dell'azienda. Da fare, la pianificazione delle risorse umane deve anche fare molto affidamento sulla gestione delle prestazioni, in cui si valutano le valutazioni passate per capire i punti di forza e di debolezza dell'attuale forza lavoro. A questo proposito possono essere utili le autovalutazioni dei dipendenti.

La pianificazione delle risorse umane riveste un ruolo fondamentale nell'analisi dei gap. Consente alle aziende di sapere quando e dove mancano competenze specifiche, non solo per il presente ma anche per le esigenze future. Grazie a questa analisi dei gap, un'azienda può pianificare in modo più efficace la formazione dei dipendenti attuali e l'assunzione di nuovi dipendenti.

Pianificazione "hard" e "soft" delle risorse umane

Utilizzate le funzionalità di monitoraggio del tempo nelle attività di ClickUp per determinare quando è necessario assumere altre persone per la vostra forza lavoro

Esistono due approcci all'HRP: "hard" e "soft"

Nella pianificazione delle risorse umane "hard" si adotta un approccio quantitativo. L'attenzione si concentra sulle capacità della forza lavoro e sul piano delle risorse. Per prevedere i requisiti futuri della forza lavoro si utilizzano i dati di previsione dell'offerta e dell'inventario delle competenze.

L'unica missione è quella di ottenere il giusto allineamento tra le risorse umane e le esigenze aziendali.

la pianificazione "soft" delle risorse umane capovolge il copione, dando priorità al lato qualitativo del processo. Si tratta della cultura aziendale, della soddisfazione dei dipendenti e della messa a punto delle soft skills essenziali.

La pianificazione delle risorse umane "soft" mira a creare un ambiente di lavoro di supporto che favorisca la fidelizzazione dei dipendenti, allineandosi agli oggetti dell'organizzazione. Ciò avviene attraverso programmi di formazione per i dipendenti, creando all'interno dipendenti qualificati in grado di soddisfare la strategia dell'organizzazione.

Passaggi per un piano delle risorse umane efficace

Suddividete il vostro progetto di pianificazione delle risorse umane in attività gestibili con il modello di documento di pianificazione di ClickUp

Per comprendere più a fondo il processo, vediamo di scomporre i passaggi chiave della pianificazione delle risorse umane e di usufruire dei suoi segreti.

Analisi degli oggetti e dei piani dell'organizzazione

Per essere efficace, il processo di pianificazione delle risorse umane deve essere in linea con la strategia aziendale complessiva. L'organizzazione deve definire con cura gli obiettivi a lungo termine, in modo che il reparto risorse umane abbia una tabella di marcia.

I professionisti delle risorse umane devono lavorare a stretto contatto con i responsabili dei reparti per comprendere a fondo gli oggetti aziendali. Solo attraverso questa collaborazione il piano delle risorse umane può allinearsi strategicamente con la direzione che l'azienda vuole prendere.

Valutare lo stato attuale della forza lavoro e scoprire le lacune

Lo stato attuale della forza lavoro deve essere valutato nel secondo passaggio del processo di pianificazione delle risorse umane. Ciò comporta un'analisi dettagliata delle competenze, delle capacità e delle prestazioni, che mostri in modo chiaro i punti di forza del team e le aree di miglioramento.

I team HR utilizzano strumenti come i sistemi di gestione delle prestazioni per costruire un inventario completo delle competenze. Provate a condurre delle autovalutazioni dei dipendenti per avere un quadro più ampio delle eventuali lacune.

I passaggi successivi dipendono dall'efficacia con cui i dipendenti attuali si allineano alle esigenze presenti e future dell'azienda.

Previsione dei requisiti futuri delle risorse umane

Una volta che il responsabile delle risorse umane conosce gli obiettivi futuri dell'azienda e lo stato attuale della forza lavoro, può iniziare a prevedere i futuri requisiti delle risorse umane. Utilizzerà i dati per prevedere il fabbisogno di nuovi dipendenti.

Si tratta di un processo complesso: per prevedere con precisione la domanda futura è necessario tenere conto dei cambiamenti dell'ambiente aziendale, della cultura della società e delle tendenze del mercato. Con l'evoluzione dei mercati, cambia anche il bacino di dipendenti di qualità disponibili. La previsione dell'offerta aiuta i pianificatori delle risorse umane a tenerne conto e ad avviare il processo di assunzione in un momento ottimale.

Sviluppare e implementare un piano

Utilizzate una combinazione di commenti e attività di ClickUp per implementare ogni fase del vostro progetto di pianificazione delle risorse umane

Ora che abbiamo compreso le lacune tra il personale attuale e le esigenze future, passiamo allo sviluppo e all'implementazione di un piano strategico per le risorse umane.

Il team delle risorse umane deve creare strategie di talento per reclutare e trattenere i nuovi assunti, sviluppando al contempo le competenze dei dipendenti esistenti per stare al passo con le mutevoli esigenze aziendali. In questo passaggio è fondamentale creare descrizioni dettagliate delle mansioni, perfezionare il processo di assunzione e pianificare l'amministrazione dei benefit.

Monitoraggio, revisione e rivalutazione del piano

L'ultimo passaggio è un processo HRP continuo. Il team deve monitorare e rivalutare continuamente le esigenze dell'azienda.

I software HR e gli strumenti di analisi aiutano a monitorare l'efficacia della pianificazione delle risorse umane nel tempo. Il monitoraggio continuo delle prestazioni dei dipendenti e dell'impatto dei programmi di formazione assicura che la gestione strategica delle risorse umane rimanga allineata con l'evoluzione dell'ambiente aziendale.

Il ruolo delle risorse umane nell'aumento delle prestazioni organizzative

Le prestazioni di un'azienda dipendono in larga misura dalla qualità del personale. Non si tratta solo del numero di dipendenti a libro paga, ma di quanto questi dipendenti soddisfino le esigenze dell'organizzazione. Il processo di pianificazione delle risorse umane è il modo migliore per garantire questo allineamento.

La pianificazione strategica delle risorse umane identifica efficacemente il numero di dipendenti necessari, le loro competenze e i tempi di assunzione ottimali per massimizzare le possibilità di ottenere persone qualificate quando sono necessarie.

I professionisti delle risorse umane identificano le lacune nelle capacità dei dipendenti attuali durante il processo di HRP. Queste lacune peggiorano le prestazioni complessive dell'azienda. Un buon piano delle risorse umane valuterà la capacità di formare la forza lavoro esistente per soddisfare la domanda rispetto alla necessità di assumere nuovi dipendenti.

Poiché i responsabili delle risorse umane devono lavorare a stretto contatto con i responsabili dei reparti per realizzare questo allineamento, sono sempre ben consapevoli dei problemi di performance che si stanno verificando e possono adattare il processo di piano per mitigarli.

Un'altra area in cui l'HRP può incrementare le prestazioni di un'azienda è la facilitazione dell'innovazione organizzativa. Per essere innovativa, un'azienda deve disporre di un pool di dipendenti competenti e dinamici. Con un piano HR ben sviluppato, l'azienda può identificare i potenziali dipendenti che possono soddisfare queste esigenze.

Sfide della pianificazione delle risorse umane

Mantenere i progetti HRP nel rispetto del budget può essere impegnativo, ma gli strumenti di budget di ClickUp possono mantenere la spesa in linea con le aspettative

Il processo di pianificazione delle risorse umane è fondamentale per la gestione dell'organizzazione, ma non è esente da sfide. Senza un piano per superare queste sfide, esse possono far deragliare l'efficacia del piano. La pianificazione strategica deve anticipare le sfide che il team HR incontrerà durante l'HRP, con intervalli che vanno dalle fluttuazioni del mercato alle dinamiche interne della forza lavoro.

Allineamento degli oggetti aziendali

Abbiamo parlato a lungo della necessità di bilanciare la strategia delle risorse umane con gli oggetti aziendali. Questo, in sostanza, è il cuore dell'HRP e una delle maggiori sfide che i responsabili delle risorse umane devono affrontare quando sviluppano un piano. Le condizioni di mercato e le priorità organizzative in continua evoluzione aggiungono un ulteriore livello di complessità al già impegnativo piano strategico delle risorse umane.

Per ovviare a ciò, i dipartimenti HR devono mantenere un approccio continuo alla HRP e consultarsi costantemente con i capi reparto per aggiornare la direzione dell'azienda e le esigenze dei singoli dipartimenti.

Previsione accurata

Una parte importante del piano delle risorse umane consiste nella previsione della domanda di dipendenti attuali e di talenti futuri. La crescita aziendale può essere imprevedibile, i progressi tecnologici possono cambiare rapidamente le esigenze e i cambiamenti economici possono spostare le priorità.

Investire in Software HR come gli strumenti di analisi dei dati e di previsione aiuteranno le risorse umane a pianificare con maggiore precisione questi cambiamenti. Questi strumenti utilizzano l'apprendimento automatico avanzato e grandi quantità di dati per creare previsioni in modo più accurato di quanto possano fare gli esseri umani.

Mantenere l'equilibrio

I team delle risorse umane possono utilizzare questo modello di cartella ClickUp Recruiting & Hiring per bilanciare gli obiettivi di reclutamento con altre priorità

È necessario mantenere un delicato equilibrio tra le esigenze attuali della forza lavoro e i requisiti futuri. Questo processo di piano può essere travolgente, soprattutto per i team HR di piccole dimensioni. I team delle grandi aziende possono avere difficoltà a mantenere la connessione con le esigenze dei dipendenti in prima linea.

I team più piccoli, in particolare, devono fare affidamento su software di gestione dei talenti che automatizzerà gran parte del lavoro di previsione del momento in cui saranno necessari nuovi dipendenti o nuove competenze. Le aziende più grandi devono creare e mantenere una linea di comunicazione diretta tra le risorse umane e i dipendenti in prima linea, in modo che le loro preoccupazioni siano sempre parte del processo di pianificazione delle risorse umane.

Integrare i processi di piano

La pianificazione delle risorse umane non solo deve tenere conto degli obiettivi aziendali, ma deve essere strettamente integrata con il processo di pianificazione generale dell'azienda. Questo assicura che le azioni intraprese dalle risorse umane non siano solo reattive, ma che venga adottato un approccio proattivo all'assunzione e alla formazione dei dipendenti.

Ciò richiede un approccio strategico al piano delle risorse. I responsabili delle risorse umane devono partecipare a tutte le discussioni sul futuro dell'azienda, in modo da poter fornire input che formano la direzione dell'azienda e ricevere input che modellano l'approccio delle risorse umane.

Utilizzo della tecnologia nel piano delle risorse umane

Le aziende possono utilizzare ClickUp AI per riepilogare le riunioni, trovare approfondimenti e generare contenuti per aiutare i progetti HRP

Abbiamo visto diverse istanze in cui il software di pianificazione delle risorse umane aiuta i team a prepararsi meglio alle esigenze aziendali in termini di personale. La tecnologia si è evoluta rapidamente negli ultimi anni, diventando una parte essenziale della pianificazione strategica delle risorse umane. Il principale di questi progressi è stata la crescita dei software per la pianificazione delle risorse umane intelligenza artificiale rivoluzionando il modo in cui le aziende gestiscono la propria forza lavoro grazie all'apprendimento automatico.

L'aumento del lavoro da remoto ha spinto ulteriormente l'adozione di nuove tecnologie. Un dipartimento HR deve enfatizzare un processo di pianificazione delle risorse umane flessibile e dinamico con una forza lavoro dispersa. Strumenti innovativi e software per la pianificazione della forza lavoro può supportare queste crescenti esigenze delle risorse umane.

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one. Oltre a un'offerta completa di strumenti per il piano del progetto il software dispone di utili funzionalità/funzione per il piano delle risorse umane. Le sue capacità si estendono a vari Funzioni HR ma lavora bene anche per tutti i reparti dell'azienda, il che lo rende ideale per mantenere i reparti HR sulla stessa pagina degli altri reparti e della direzione generale dell'azienda.

Come si può intuire, è evidente quanto la gestione delle prestazioni sia vitale per la pianificazione strategica delle risorse umane. ClickUp offre una robusta serie di strumenti per la gestione delle prestazioni, aiutando il personale delle risorse umane a fornire e ricevere feedback continui e a fissare gli obiettivi dei dipendenti. Sfruttando queste funzionalità/funzione, la vostra azienda può promuovere una cultura di apprendimento e sviluppo costante che la prepara meglio alle esigenze in continua evoluzione.

Uno dei maggiori punti di forza di ClickUp è l'estensione dei modelli disponibili. Per quasi tutte le attività di produttività che l'azienda deve svolgere, un modello mostra esattamente come mettere al lavoro le funzionalità del software.

ClickUp Modello di procedure operative standard per le risorse umane è utile per identificare le lacune di competenze e sviluppare un piano per colmarle. Per mantenere i dipendenti esistenti aggiornati e preparati ai cambiamenti dei requisiti, il modello ClickUp Modello di base di conoscenza delle risorse umane brilla.

Tendenze future nel piano delle risorse umane

La tecnologia ha cambiato rapidamente il panorama delle risorse umane e non mostra segni di rallentamento. I cambiamenti di atteggiamento e di priorità influenzeranno anche l'evoluzione del piano strategico delle risorse umane nei prossimi anni.

Le aziende troveranno senza dubbio strumenti di intelligenza artificiale e di analisi dei dati che perfezioneranno ulteriormente i processi e aumenteranno l'accuratezza delle previsioni. Poiché questi strumenti migliorano la capacità di un team di risorse umane di prevedere il fabbisogno di personale e di identificare le carenze di competenze, i team di risorse umane più piccoli saranno in grado di competere meglio con le loro controparti più grandi.

Stiamo assistendo anche a cambiamenti significativi nel modo in cui le aziende si approcciano all'occupazione. L'attenzione è sempre più rivolta al benessere dei dipendenti e all'equilibrio tra lavoro e vita privata. Queste priorità danno i loro frutti riducendo il burnout e migliorando la produttività.

I dipartimenti delle risorse umane si sposteranno sempre di più dalla mera assunzione e formazione al lavoro per costruire una cultura inclusiva e di supporto sul posto di lavoro.

La tendenza al lavoro da remoto e alla gig economy probabilmente continuerà. L'economia dei lavoretti potrebbe offrire ai team delle risorse umane l'opportunità di affidarsi a contraenti indipendenti per soddisfare le esigenze di personale temporaneo, in modo da mantenere il personale interno ottimizzato nei periodi di rallentamento e non sovraccaricato in quelli più impegnativi.

Conclusione

Modello per la creazione di manuali HR e politiche HRP in ClickUp

Sebbene le sfide da affrontare per mantenere la forza lavoro di un'azienda il più possibile in linea con le sue reali esigenze, da fare è l'uso più efficiente delle risorse umane e un sostanziale vantaggio competitivo.

Fortunatamente, sono disponibili molti strumenti per aiutare le aziende a raggiungere questo obiettivo. Diversi modelli gratuiti per la pianificazione delle risorse umane possono aiutare a mantenere il personale organizzato e i processi snelli. Combinando questo con un'efficace software di gestione dei dipendenti come ClickUp, anche i team più piccoli possono sviluppare piani completi per le risorse umane.

ClickUp si può provare gratis. Iscrivetevi oggi stesso per scoprire come questo potente strumento di produttività può essere utile alla vostra azienda.