Modelli di email Figma gratis per team di marketing e design

I modelli di email di Figma sono file di progettazione predefiniti con layout, componenti e stili per la creazione di campagne email.

Sono perfetti per qualsiasi tipo di modello di email, dalle sequenze di benvenuto e gli annunci di promozione alle newsletter settimanali e alle email transazionali come le conferme d'ordine.

La parte migliore? Il design modulare ti permette di combinare le sezioni in base alle esigenze di ogni campagna senza dover ricominciare da zero. In breve, sono fantastici.

Questo articolo ti spiega cosa rende solido un modello di email Figma, insieme ad alcuni ottimi consigli. Imparerai anche come i modelli gratis di ClickUp possano colmare il divario nella project management tra i tuoi file Figma e una campagna lanciata senza creare caos.

Cosa sono i modelli di email di Figma?

Un ottimo modello di email Figma dovrebbe fornirti una solida base per l'interfaccia utente delle tue email, con componenti reattivi che si adattano perfettamente a qualsiasi dispositivo.

Ecco cosa cercare in un modello di email Figma di qualità: ✨

Layout reattivo: assicurati che i componenti si adattino alle diverse dimensioni dello schermo, dal desktop al mobile ( assicurati che i componenti si adattino alle diverse dimensioni dello schermo, dal desktop al mobile ( il 46,56% delle aperture delle email avviene su dispositivi Apple), utilizzando un design basato sui vincoli

Layout automatico: utilizza modelli con spaziature flessibili che si adattano automaticamente quando aggiungi o rimuovi contenuti, risparmiandoti modifiche manuali

Varianti dei componenti: cerca gli stati predefiniti per pulsanti, intestazioni e inviti all'azione (CTA) per mantenere la coerenza con meno lavoro richiesto

Sistema tipografico: Il modello dovrebbe utilizzare stili di testo coerenti che si abbinino a font adatti alle email come Arial, Georgia o Helvetica

Variabili di colore: trova modelli con colori del marchio facili da aggiornare che applicano le modifiche a tutti gli elementi contemporaneamente

Modelli gratuiti di design per email per i flussi di lavoro Figma

Sulla base dei file della community di Figma che mi hai fornito, ho creato una sezione per ogni modello seguendo il formato da te richiesto.

1. Modelli di email gratis di Designmodo

tramite Figma

Il pacchetto Modelli di email gratis di Designmodo offre un modo semplificato per creare email professionali senza dover partire da zero. Questi modelli sono stati realizzati tenendo conto di un ampio intervallo di casi d'uso, dalle esigenze di marketing a quelle transazionali, garantendo che il tuo marchio mantenga la coerenza in tutti i punti di contatto con i clienti. Che tu stia annunciando il lancio di un prodotto o inviando un aggiornamento settimanale, questi layout offrono una base ben curata.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Ottimizzato per gli sviluppatori: progettato specificamente per essere compatibile con i principali framework di email e strumenti di esportazione

Basato su componenti: utilizza il layout automatico e i componenti di Figma, rendendo facile sostituire le immagini e cambiare i colori all'istante

Estetica moderna: presenta una tipografia pulita e ampi spazi bianchi per garantire la leggibilità su qualsiasi dispositivo

🧠 Curiosità: Nel 1976, la regina Elisabetta II è stata la prima capo di Stato a inviare un'email. Ha utilizzato l'ARPANET (il precursore di Internet) durante una visita al Royal Signals and Radar Establishment. Il suo nome utente era il regale HME2 (Her Majesty, Elizabeth II).

2. Modello di email per designer e startup

tramite Figma

Il Modello per designer e startup è pensato per chi vuole distinguersi. Allontanandosi dalle "noiose" email aziendali, questo modello utilizza elementi che rompono la griglia e inviti all'azione audaci per catturare l'attenzione. È particolarmente efficace per i portfolio o gli annunci di prodotti tecnologici in cui l'impatto visivo ha una priorità.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visual storytelling: ottimizzato per immagini di alta qualità e composizioni tipografiche creative

Pronto per le startup: include sezioni specifiche per le presentazioni del "Team", le "Attività cardine del prodotto" e le "Funzionalità in primo piano"

Facilità d'uso: dispone di una funzionalità/funzione drag-and-drop modulare che ti permette di impilare le sezioni come blocchi

3. Modelli di email 2025: desktop e dispositivi mobili

tramite Figma

Guardando al futuro della comunicazione, il pacchetto Email Templates 2025 punta sull'accessibilità e sulle interazioni mobili all'avanguardia. Questi modelli sono progettati per gestire le funzionalità/funzioni dei moderni client di posta elettronica, offrendo un look sofisticato che trasmette un'immagine di alta qualità e al passo con i tempi. Dà priorità alla navigazione "a misura di pollice" e ai layout ad alto contrasto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Ottimizzato per la modalità scura: Realizzato appositamente per garantire un aspetto straordinario sia con i temi in modalità chiara che in modalità scura

Design mobile-first: dà priorità all'esperienza mobile, assicurando che pulsanti e link siano facili da selezionare su schermi più piccoli

Elementi interattivi: Progettato tenendo conto degli "stati al passaggio del mouse" e dei componenti interattivi per i clienti che li supportano

📮ClickUp Insight: L'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e la generazione di idee. Ma cosa succede poi a queste idee brillanti? È qui che ti serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, per trasformare istantaneamente le idee delle sessioni di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti permette di ideare, visualizzare e realizzare più velocemente! Usa ClickUp Brain per generare mockup, diagrammi e altro ancora sulle lavagne online di ClickUp

4. Modelli di email per newsletter

tramite Figma

I modelli di email per newsletter sono pensati per curatori e scrittori. Se il tuo obiettivo è la condivisione di informazioni, articoli o raccolte settimanali, questo modello offre la gerarchia perfetta. Bilancia le sezioni ricche di testo con immagini in evidenza, assicurando che i tuoi lettori non si sentano sopraffatti dal contenuto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Gerarchia chiara: utilizza titoli di diverse dimensioni e divisori di contenuto per organizzare le informazioni in modo logico

Layout di facile lettura: Include le sezioni "Collegamenti rapidi" e "Selezione dei migliori" per i lettori che preferiscono dare un'occhiata veloce

Tipografia pulita: incentrata sulla leggibilità per garantire che le newsletter di lunga durata siano piacevoli alla vista

5. 10 modelli di email gratis

tramite Figma

Questo pacchetto da 10 modelli è il "coltellino svizzero" del design delle email. Offre una grande varietà di stili, il che significa che puoi trovare un modello per quasi ogni occasione, che si tratti di un'email di "benvenuto", di una notifica di "password dimenticata" o di un annuncio di "saldi stagionali". È una risorsa eccellente per creare rapidamente una libreria completa di email.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Varietà: copre diverse categorie, tra cui e-commerce, SaaS e personal branding

Livelli strutturati: i livelli di Figma, organizzati meticolosamente, rendono facile la navigazione nel file anche ai principianti

Pronti all'uso: Ciascuno dei 10 modelli è una pagina completa, non solo un frammento, e offre un design completo dall'inizio alla fine

⚡️ Archivio modelli: Modelli gratis per il passaggio di consegne dei progetti per transizioni efficienti

Limiti dell'utilizzo dei modelli Figma per le email

Il tuo splendido design per email in Figma è intrappolato. È solo l'immagine di un'email, non un'email vera e propria, e rimane isolato, scollegato dal tuo piano di campagna, dal testo e dal processo di approvazione.

Sembra una semplice disconnessione, ma alla fine porta a passaggi di mano manuali, feedback persi in thread di commenti infiniti e nessuna visibilità sullo stato della campagna. Si tratta del classico fenomeno di dispersione del lavoro — la frammentazione del lavoro su più strumenti scollegati che non comunicano tra loro — e ti sta costando tempo e creando opportunità di errore.

Il fatto è che Figma non è stato progettato per gestire l'intero flusso di lavoro della gestione delle campagne email. Ecco le lacune che incontrerai:

Nessuna esportazione HTML: i tuoi progetti Figma devono essere codificati manualmente o elaborati tramite uno strumento di terze parti per diventare un'email HTML funzionante, aggiungendo passaggi extra e aumentando il rischio di errori

Nessun monitoraggio delle campagne: una volta che un progetto esce da Figma, ne perdi completamente la visibilità. Non c'è modo di effettuare la connessione tra il file di progettazione e tassi di apertura, click-through o altre metriche di performance

Colli di bottiglia nell'approvazione: lasciare commenti in Figma è ottimo per il feedback visivo, ma non c'è una connessione con un flusso di lavoro di approvazione formale con scadenze e assegnazioni agli stakeholder

Lacune nel controllo delle versioni: gestire diverse versioni di un'email per test A/B o campagne multiple diventa rapidamente complicato senza un livello di project management che mantenga tutto organizzato gestire diverse versioni di un'email per test A/B o campagne multiple diventa rapidamente complicato senza un livello di project management che mantenga tutto organizzato

Un difficile passaggio di consegne del progetto : I tuoi sviluppatori e gli esperti di email marketing hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice file di progettazione. Hanno bisogno di specifiche, testo definitivo e scadenze, tutto in un unico posto, per evitare confusione I tuoi sviluppatori e gli esperti di email marketing hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice file di progettazione. Hanno bisogno di specifiche, testo definitivo e scadenze, tutto in un unico posto, per evitare confusione

Ad esempio, i test A/B sono uno dei modi più rapidi per rendere difficili da monitorare le versioni e i risultati senza un livello di flusso di lavoro dedicato.

📖 Per saperne di più: Come gestire al meglio il ciclo di vita dei documenti?

Modelli ClickUp gratis per la gestione delle email

Quando il flusso di lavoro delle email è un caos di app diverse e passaggi manuali, finisci per sprecare tempo in attività amministrative invece di creare campagne efficaci.

È proprio in queste lacune che entra in gioco una piattaforma di gestione del flusso di lavoro. Essa crea una connessione tra la fase di progettazione e il resto del ciclo di vita della produzione delle email, offrendoti un'unica fonte di verità dall'inizio alla fine.

Gestisci l'aspetto operativo delle tue campagne email, dal piano alla valutazione delle prestazioni, con i modelli di flusso di lavoro di ClickUp che integrano i tuoi progetti Figma.

Allega i file Figma direttamente alle attività, monitora le revisioni dei progetti e coordina il lavoro del team senza dover cambiare strumento grazie ai modelli di ClickUp. Inoltre, puoi generare bozze iniziali di email, riepilogare i feedback delle campagne e automatizzare le attività ripetitive con ClickUp Brain, l'assistente IA integrato.

Ecco 9 modelli gratuiti per gestire ogni fase della produzione delle tue email. 🛠️

1. Modello di email di marketing di ClickUp™

Scarica il modello gratis Il modello di email di marketing di ClickUp ti aiuta a creare email accattivanti e personalizzate che catturano l'attenzione e aumentano il coinvolgimento.

Pianificare una campagna di email marketing multi-touch su un foglio di calcolo è la ricetta perfetta per scadenze mancate e attività dimenticate. Questo modello di email di marketing di ClickUp™ offre una struttura organizzata per gestire le campagne dall'ideazione all'invio, assicurando che nulla venga tralasciato. È perfetto per i team di marketing che gestiscono più campagne email contemporaneamente.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitoraggio delle fasi della campagna: gestisci le campagne attraverso sezioni organizzate per il piano, la progettazione, la redazione dei testi, la revisione e l'invio

Campi personalizzati di ClickUp : Tieni traccia del tipo di email, del segmento di pubblico e dello stato della campagna a colpo d'occhio Tieni traccia del tipo di email, del segmento di pubblico e dello stato della campagna a colpo d'occhio

Visualizzazione Sequenza di ClickUp: pianifica le campagne in modo visivo per fissare scadenze realistiche e gestire la capacità del team

Integrazione con ClickUp Brain: genera varianti dell'oggetto e bozze iniziali del testo direttamente all'interno delle attività della tua campagna ( genera varianti dell'oggetto e bozze iniziali del testo direttamente all'interno delle attività della tua campagna ( il 92% degli utenti quotidiani dell'IA segnala un aumento della produttività)

🎥 Scopri come creare contenuti su larga scala utilizzando l'IA in ClickUp.

2. Modello di email pubblicitaria di ClickUp™

Scarica il modello gratis Tieni informati i tuoi clienti sui tuoi prodotti e servizi con il modello di email pubblicitaria di ClickUp

Quando è in corso una vendita flash, non c'è margine di errore. Il modello di email pubblicitaria garantisce che i tuoi codici sconto, le date di scadenza e il testo pubblicitario siano perfettamente sincronizzati.

È progettato specificamente per i team di e-commerce che hanno bisogno di effettuare la sincronizzazione dei progetti Figma con l'inventario reale e le date di lancio, trasformando il caos della promozione in una scienza della conversione.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Calendario promozionale: pianifica eventi di vendita, lanci di prodotti e campagne stagionali in un calendario condiviso

Campi di monitoraggio delle offerte: usa i campi personalizzati per memorizzare codici sconto, date di scadenza e dettagli delle promozioni

Supporto per gli allegati Figma: collega i file di progettazione dei modelli di email Figma direttamente alle attività per consultarli facilmente durante le revisioni

Nota sulla conversione: documenta le informazioni sulle prestazioni in ogni attività per migliorare le promozioni future

3. Modello per campagne di email marketing di ClickUp™

Scarica il modello gratis Gestisci la tua strategia email con il modello di campagna di email marketing di ClickUp

L'esecuzione di una sequenza complessa di email richiede un approccio di gestione delle attività, suddividendo ogni email in parti più piccole e gestibili.

Questo modello di campagna di email marketing ti aiuta a gestire flussi di email multipli trattando ogni messaggio come un sottoprogetto ben definito. Che tu stia creando una serie di email di onboarding di 7 giorni o un percorso di nurturing a lungo termine, questa struttura garantisce che la tua narrazione rimanga coerente e che ogni CTA venga ricontrollata prima di arrivare nella finestra In arrivo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Attività secondarie ClickUp per ogni componente: suddividi oggetti, testo di anteprima, corpo del testo e CTA in elementi separati della lista di controllo suddividi oggetti, testo di anteprima, corpo del testo e CTA in elementi separati della lista di controllo

Dipendenze delle attività di ClickUp : collega le attività in modo che il copywriter riceva una notifica quando il design viene approvato, evitando così i colli di bottiglia collega le attività in modo che il copywriter riceva una notifica quando il design viene approvato, evitando così i colli di bottiglia

Monitoraggio delle scadenze: imposta imposta date di scadenza realistiche su ClickUp per ogni fase per evitare la corsa dell'ultimo minuto

Monitoraggio delle sequenze: gestisci campagne con più email con una chiara visibilità su ciò che è stato inviato e su ciò che seguirà

🌼 Lo sapevi? Bill Clinton ha dichiarato di aver inviato solo due email durante tutta la sua presidenza. Ma non è vero. Ne esistono tantissime!

4. Automazioni delle email con il modello ClickUp di ClickUp™

Scarica il modello gratis Ottieni una lista di controllo dettagliata per un processo di automazione delle email senza intoppi con il modello "Automazione delle email con ClickUp"

Le attività ripetitive relative alle email, come l'invio di una newsletter settimanale o di un rapporto mensile, comportano un notevole carico di lavoro amministrativo manuale. Questo modello di automazione delle email con ClickUp™ ti aiuta a configurare flussi di lavoro automatizzati per tali attività ricorrenti, consentendo al tuo team di concentrarsi su attività più strategiche.

Sebbene alcune campagne possano richiedere un tocco personale, questa soluzione è pensata per i team con flussi di lavoro email prevedibili e ad alto volume.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Automazioni ClickUp: assegna automaticamente le attività, modifica gli stati o avvisa le parti interessate quando viene raggiunto un'attività cardine della campagna

Attività ricorrenti di ClickUp : Genera attività di produzione regolari per la tua newsletter con cadenza settimanale o mensile Genera attività di produzione regolari per la tua newsletter con cadenza settimanale o mensile

Trigger di integrazione: effettua una connessione al tuo provider di servizi di email per attivare azioni ClickUp in base a eventi esterni

👉🏽 Perché non affidare alcuni di questi aggiornamenti manuali a un agente? Ecco tre Super Agenti di ClickUp che possono aiutarti:

5. Modello di lavagna online per newsletter di ClickUp™

Scarica il modello gratis Condivisione degli aggiornamenti senza intoppi con il modello di lavagna online per newsletter di ClickUp

A volte un elenco lineare di attività non è il modo migliore per iniziare a pianificare un progetto creativo come una newsletter.

Per chi preferisce il pensiero visivo, il Modello di lavagna online per newsletter offre una tela infinita su cui trascinare, rilasciare e collegare i pilastri dei contenuti. Funge da mappa perfetta per la gestione del progetto di design tra un layout Figma approssimativo e un calendario editoriale definitivo, consentendoti di visualizzare l’atmosfera della tua newsletter prima ancora di assegnare una data di scadenza.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Biglietti adesivi ClickUp lavagna online per l'ideazione: cattura idee per argomenti, angolazioni dei contenuti e titoli in un formato visivo e libero

Converti in attività: trasforma le tue idee migliori dalla lavagna online direttamente in attività concrete nel tuo elenco di progetti con un solo clic

Incorporamento di prototipi Figma: inserisci link attivi ai prototipi Figma nella tua lavagna online per avere un riferimento visivo durante le sessioni di pianificazione

Collaborazione in tempo reale: fai brainstorming con il tuo team e guarda i cursori di tutti muoversi in tempo reale, indipendentemente da dove si trovino

6. Modello per la revisione del design di ClickUp™

Scarica il modello gratis Crea uno spazio collaborativo per organizzare tutte le fasi di progettazione con il modello ClickUp Design Review

Inseguire feedback e approvazioni tramite email o Slack è inefficiente e porta a commenti mancanti e a un controllo delle versioni confuso.

Il Modello di revisione del design mette fine al "circolo vizioso dei feedback" fornendo una fase trasparente per tutti gli stakeholder. Centralizzando le critiche, ti assicuri che ogni iterazione del tuo progetto Figma venga esaminata, sottoposta a monitoraggio e approvata senza il mal di testa causato dai continui avanti e indietro.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Fasi di revisione strutturate: utilizza un flusso di lavoro dedicato alle approvazioni su ClickUp per far passare i progetti attraverso la revisione iniziale, le revisioni e l'approvazione finale

Discussioni nei commenti di ClickUp: collega il feedback direttamente alle attività di progettazione, in modo che tutti i commenti siano in un unico posto e collegati alla versione corretta

Campi personalizzati per le approvazioni: monitora lo stato delle approvazioni, verifica chi deve ancora effettuare la revisione e conta i cicli di revisione

7. Modello di grafica di ClickUp™

Scarica il modello gratis Anticipa ogni richiesta di progettazione con diversi elenchi predefiniti in questo modello di Graphic Design di ClickUp

Quando le richieste di progettazione arrivano da ogni parte, è difficile stabilire le priorità e gestire il carico di lavoro.

Questo modello di progettazione grafica funge da filtro, standardizzando il modo in cui ricevi e gestisci intestazioni e-mail, icone e immagini hero. Aiuta i responsabili della progettazione a concentrarsi prima sulle risorse ad alto impatto, assicurando che il team non venga sommerso da piccole richieste mentre si profila una campagna importante.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Moduli ClickUp per la raccolta delle richieste: standardizza le richieste di progettazione in arrivo con un modulo che raccoglie tutte le specifiche necessarie, le scadenze e standardizza le richieste di progettazione in arrivo con un modulo che raccoglie tutte le specifiche necessarie, le scadenze e le linee guida del marchio

Priorità di ClickUp : Usa i campi di priorità per contrassegnare le richieste urgenti, in modo che i tuoi designer possano concentrarsi prima sul lavoro più importante Usa i campi di priorità per contrassegnare le richieste urgenti, in modo che i tuoi designer possano concentrarsi prima sul lavoro più importante

Allegati di ClickUp: archivia i risultati finali direttamente nell'attività per un passaggio di consegne semplice e una chiara registrazione del lavoro completato

Monitoraggio delle scadenze: imposta e monitora le date di scadenza per garantire che tutte le risorse vengano consegnate in tempo

8. Modello di guida di stile di ClickUp™

Scarica il modello gratis Utilizza il modello per creare linee guida stilistiche specifiche per ogni progetto ed evitare confusione ed errori

Un branding incoerente, come un raggio del pulsante sbagliato o un codice esadecimale "abbastanza simile", può far sembrare un'email professionale una truffa. Usa il Modello di guida di stile per creare il "Regolamento" del tuo brand. Si tratta di un documento in continua evoluzione che raccoglie le linee guida relative alla tipografia, allo stile dei CTA e all'uso del logo, assicurando che ogni email rispecchi il tuo brand.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Integrazione con ClickUp Docs: crea una guida di stile ricercabile e condivisibile che affianca i tuoi progetti e le tue attività crea una guida di stile ricercabile e condivisibile che affianca i tuoi progetti e le tue attività

Cronologia delle versioni di ClickUp: Tieni traccia degli aggiornamenti alle tue linee guida nel tempo e ripristina le versioni precedenti se necessario

Link condivisibili di ClickUp: concedi a collaboratori esterni o agenzie un accesso sicuro e con sola visualizzazione alla tua guida di stile

Incorporamenti: Includi incorporamenti Figma in tempo reale, campioni di colore e campioni di font direttamente nella tua documentazione

⚡️ Archivio modelli: 10 modelli di guide di stile per potenziare il tuo marchio

9. Modello di identità di marca di ClickUp™

Scarica il modello gratis Semplifica il processo di creazione di una forte identità di marca con il modello di identità di marca di ClickUp

Quando le risorse del marchio sono sparse in più cartelle e unità, i team perdono tempo a cercare i file giusti e spesso finiscono per utilizzare versioni obsolete.

Questo modello di identità di marca di ClickUp™ centralizza tutte le risorse e le linee guida relative all'identità del tuo marchio in un unico spazio ClickUp ben organizzato. Dalla documentazione relativa a tono di voce e stile ai pacchetti di icone e ai loghi, questo spazio garantisce che ogni membro del team, dal CMO interno al freelance esterno, lavori sulla base delle stesse informazioni.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizzazione della libreria delle risorse: usa le attività per archiviare loghi, icone ed elementi del marchio con convenzioni di denominazione chiare e allegati

Documentazione sulla voce del marchio: crea un documento ClickUp per definire il tono del tuo marchio, le linee guida sui messaggi e le cose da fare e da non fare per i testi delle email

Linee guida sull'uso del logo: documenta le regole di spaziatura, le variazioni di colore e gli usi vietati per garantire la coerenza

Visibilità trasversale: condividi lo Space con i team di marketing, design e contenuti per garantire che tutti siano allineati

📖 Per saperne di più: Come scegliere un software di project management per il tuo team

Il tuo flusso di lavoro di progettazione è in crisi? Cambia con ClickUp!

Il design è solo l'inizio della storia. Il modo in cui quella storia raggiunge il tuo pubblico dipende interamente dalla tua infrastruttura.

I modelli di email di Figma sono strumenti incredibili per lo storytelling visivo, ma anche il miglior design può essere compromesso da un flusso di lavoro frammentato.

Abbinando i tuoi file di progettazione ai modelli di flusso di lavoro di ClickUp, crei una pipeline senza soluzione di continuità che scorre naturalmente dall'ideazione all'esecuzione. Questa integrazione garantisce che gli obiettivi, le risorse e le sequenze della tua campagna siano sempre sincronizzati. Migliora i tuoi standard di produzione abbandonando gli aggiornamenti manuali e passando a un ecosistema di automazione e connessione.

Inizia oggi stesso gratis con ClickUp e scoprilo tu stesso!

Domande frequenti sui modelli di email di Figma

Sì. Aggiungi i link ai file Figma come allegati alle attività di ClickUp o incorpora prototipi live nei documenti di ClickUp per gestire l'intero flusso di lavoro relativo ai tuoi progetti in un unico posto.

Un kit UI per email di Figma fornisce componenti di progettazione visiva come pulsanti, intestazioni e layout da utilizzare all'interno di Figma. Un modello di flusso di lavoro per email, come quelli di ClickUp, gestisce il processo operativo della progettazione, inclusi l'assegnazione delle attività, le approvazioni, le scadenze e il monitoraggio delle campagne.

Tieni traccia delle metriche chiave delle campagne email creando report personalizzati con i dashboard di ClickUp. Allega i report sulle prestazioni del tuo provider di servizi email alle attività completate della campagna. Riassumi i risultati e ottieni suggerimenti di ottimizzazione per le campagne future con ClickUp Brain.