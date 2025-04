50 idee creative per newsletter che coinvolgano il pubblico

Le hai già viste: quelle finestre pop-up che ti spingono a iscriverti a una newsletter, promettendoti contenuti esclusivi, accesso anticipato o uno sconto allettante. Pensi: "Perché no?" e inserisci la tua email.

Poche settimane dopo, quella newsletter che una volta era così entusiasmante? Sepolta sotto una pila di email non aperte, in attesa del suo inevitabile destino: il temuto clic Annulla iscrizione .

Da fare, quindi, per evitare che la tua newsletter faccia la stessa fine?

Una newsletter di successo non è solo premere Invia su un'email piena di aggiornamenti. Si tratta di creare contenuti che affascinino, creino fiducia e facciano sì che il pubblico non veda l'ora che arrivi la prossima edizione.

In questo post del blog, condividiamo una guida completa per la creazione di una newsletter, con 50 idee che coinvolgono e motivano costantemente.

Tipi di newsletter da prendere in considerazione

Cosa vuoi ottenere con la tua newsletter? Avere un obiettivo chiaro in mente che sia in linea con i tuoi principali obiettivi aziendali è essenziale per strutturare efficacemente i tuoi contenuti.

Diamo un'occhiata ad alcuni tipi di newsletter popolari.

📌 Curazioni e riepiloghi

Chi dice che le newsletter debbano sempre riguardare nuove idee? Ci sono già un sacco di informazioni in giro e puoi creare una newsletter curando i contenuti più interessanti su un determinato argomento in un'unica email settimanale.

Questo è particolarmente adatto per argomenti altamente saturi, come la SEO o l'IA generativa, dove le persone cercano di accedere rapidamente alle informazioni più utili.

💬 Storie e lezioni personali

Questo è un modo eccellente per i solopreneur e i marchi in spazi creativi di costruire una connessione con il loro pubblico.

Concentrati su contenuti autentici e grezzi come lezioni apprese, momenti emozionanti, aggiornamenti quotidiani, consigli sulla produttività che funzionano per te e così via. Ricorda di usare un linguaggio semplice e onesto per una maggiore riconoscibilità.

Se vuoi mantenere vivo l'entusiasmo del tuo pubblico di riferimento per ciò che stai costruendo, la tua newsletter può includere la condivisione di aggiornamenti sui prodotti, contenuti dietro le quinte, aggiornamenti sui finanziamenti, conto alla rovescia per il lancio, informazioni sull'accesso anticipato e così via.

💲 Commerciale e promozioni

Le newsletter possono aggiungere un valore significativo al tuo ciclo commerciale! La chiave è assicurarsi di non limitarsi a vendere al proprio pubblico, ma di fornire loro informazioni preziose che li aiutino a fare scelte migliori, anche se non acquistano il tuo prodotto. Ci sono diversi modelli di campagne a goccia che puoi consultare per trovare ispirazione.

👥 Costruzione di una comunità

Se vuoi unire il tuo pubblico come una famiglia, considera la tua newsletter come lo spazio che li unisce. Condividi le prospettive degli utenti, incluse domande e risposte, organizza divertenti sfide settimanali o pianifica incontri virtuali.

📊 Approfondimenti e competenze del settore

Questo è il formato ideale se vuoi impostarti come esperto. Puoi analizzare le tendenze del settore, offrire prospettive basate sui tuoi anni di esperienza o approfondire argomenti di cui hai una conoscenza specifica.

📮ClickUp Insight: Mentre il 60% dei lavoratori risponde ai messaggi istantanei in meno di 10 minuti, il 15% impiega più di 2 ore per rispondere. Questo mix di risposte velocissime e risposte ritardate può creare lacune nella comunicazione e rallentare la collaborazione. Con ClickUp, tutti i tuoi messaggi, attività e aggiornamenti sono in un unico posto, assicurando che nessuna conversazione venga lasciata in sospeso e che tutti rimangano in sincronizzazione, non importa quanto velocemente o lentamente rispondano.

50 idee interessanti per il contenuto della newsletter

Curatele e riepiloghi

1. Promozioni blog

Vuoi aumentare la portata del tuo blog? Usa la tua newsletter per promuovere i tuoi ultimi articoli. Che si tratti della condivisione di un singolo post o di una raccolta curata, questa strategia mantiene gli abbonati alla newsletter coinvolti e allo stesso tempo indirizza traffico verso il tuo sito web.

✨ Ispirazione: Ecco la nostra newsletter, WriteClick , che ogni due settimane ti offre una carrellata di post selezionati dal blog! Dalle metodologie approfondite ai consigli pratici, ti offre le ultime tendenze dal mondo della produttività.

2. FAQ

Trasforma le domande più comuni in contenuti! Raccogli le domande frequenti dalle trascrizioni delle chat, dai commenti sui social media o dalle email di query e rispondi nella tua newsletter. Non solo risparmierai tempo, ma ti assicurerai anche di rispondere esattamente a ciò che il tuo pubblico vuole sapere.

📌 Esempio: Se sei un'azienda di tecnologia sanitaria, puoi dire: Abbiamo esaminato i vostri commenti e le query che avete inviato per chattare, ed ecco le domande più frequenti che ci avete posto: D: Come si integra il vostro software con i sistemi sanitari esistenti?

3. Scorri i file e i modelli

Tutti lasciano materiale gratis, soprattutto se è facile da ottenere. Fornisci ai tuoi abbonati modelli, strutture o liste di controllo pronti all'uso che possono applicare immediatamente nella loro vita personale o professionale. Alcuni esempi includono calendari di pianificazione, fogli di bilancio, piani di allenamento e persino modelli di newsletter.

✨ Ispirazione: DesignModo colpisce nel segno offrendo un pacchetto di risorse gratuite per la prototipazione, tra cui diapositive e pannelli di navigazione. Non si limitano a dire: "Ecco un omaggio". Lo presentano come uno strumento indispensabile per i designer e lo rendono facile da scaricare.

💡Suggerimento: mantieni il tuo invito all'azione diretto e orientato all'azione. Frasi come "Scarica la tua guida" o "Ottieni il tuo modello gratis" funzionano meglio per le email basate sulle risorse.

4. Guide ai regali

Per le aziende di e-commerce, le occasioni speciali sono una miniera d'oro per le vendite. E non solo a Natale! Crea una guida per lo shopping, i regali o i viaggi per San Valentino, la festa della mamma, il rientro a scuola e così via.

✨ Ispirazione: Vuoi pensare fuori dagli schemi? Invia ai tuoi iscritti un elenco curato di "Regali per gli amanti del caffè". Oppure fai qualcosa come Warby Parker. La loro newsletter presenta una guida ai regali elegante e ben organizzata, che comprende selezioni di prodotti curate, immagini visivamente accattivanti e link chiari per lo shopping, garantendo un'esperienza di navigazione fluida.

📌 Esempio: Se sei un'agenzia di viaggi, condividi La guida definitiva per una fuga d'amore a San Valentino. Metti in evidenza destinazioni da sogno, esperienze uniche e offerte di viaggio esclusive e rendi più facile la prenotazione ai clienti con link diretti! ❤️✈️

5. Informazioni stagionali da non perdere

Non si tratta solo di condividere gli auguri per le festività. Adatta i tuoi consigli, prodotti o promozioni in base al periodo dell'anno.

📌 Esempio: se sei un'azienda che si occupa di prodotti per la cura della pelle, puoi offrire consigli per limitare l'esposizione al sole in estate e parlare anche di creme solari.

Indipendentemente dal settore (produzione, no profit, istruzione), ci saranno sempre date chiave di cui gli abbonati potrebbero non essere a conoscenza o di cui potrebbero aver bisogno di un promemoria. Crea una newsletter su questi argomenti.

✨ Ispirazione: Intuit Turbotax semplifica il tutto inviando promemoria tempestivi per le scadenze fiscali. La loro newsletter include anche un'opzione "Aggiungi al Calendario", in modo che i lettori possano rimanere organizzati con un solo clic.

7. Quiz

I quiz sono interattivi, divertenti e coinvolgenti. Usali come un'opportunità per aumentare il coinvolgimento e raccogliere informazioni rilevanti con domande su misura per i tuoi abbonati e per la tua azienda.

✨ Ispirazione: Heights cattura l'attenzione con un rompicapo che non solo suscita curiosità, ma promuove anche in modo sottile il loro integratore alimentare Vitals. Invitando i lettori a rispondere, rendono la newsletter interattiva invece che unilaterale.

📌 Esempio: Se sei un'azienda di prodotti di bellezza, puoi chiedere: Che tipo di pelle hai? Fai il nostro quiz di 2 minuti per scoprirlo. Ricevi un consiglio personalizzato sui prodotti per mantenere la tua pelle luminosa tutto l'anno!

8. Domande del tipo "Preferiresti?"

Questo formato interattivo e spensierato permette agli abbonati di interagire con il tuo marchio in modo divertente. Ponete loro dei dilemmi specifici del settore che li costringano a fare una scelta interessante.

📌 Esempio: Se sei un'azienda di software, puoi chiedere: Preferiresti eseguire il debug di un codice di 1.000 righe senza commenti o riscriverlo da zero?

💡Suggerimento: per aumentare la partecipazione alle newsletter tecniche, inserisci un sondaggio all'interno della tua email e condividi la risposta più popolare nel prossimo numero.

Storie e lezioni personali

9. Dietro le quinte

Fai sentire i tuoi abbonati parte del gruppo. Mostra loro come costruisci un prodotto, realizzi un progetto o la cultura del tuo ufficio. Presenta i membri del team con curiosità e i loro ruoli. Oppure condividi i bloopers e le scene tagliate di una campagna. I contenuti BTS umanizzano il tuo marchio e favoriscono una connessione più forte con il tuo pubblico.

📌 Esempio: se sei un'azienda di prodotti, puoi pensare a qualcosa del tipo: Vi siete mai chiesti come nasce il nostro ultimo prodotto? Ecco Sarah, la nostra designer capo, e date un'occhiata a questo divertente schizzo che ha fatto prima del prodotto finale! Ecco un'anteprima del processo creativo!

10. Una nota personale dal team

Condividi un messaggio di qualcuno del tuo team per dare un tocco personale alla tua newsletter. Non deve essere necessariamente l'amministratore delegato. Anche un designer di prodotto, un addetto al supporto clienti o uno stagista possono essere interessanti.

📌 Esempio: Se sei un marchio aziendale, che ne dici di introdurre una serie "Una settimana nella vita di un responsabile [REPARTO]"?

11. La bacheca o l'ispirazione del tuo marchio

Offri ai tuoi abbonati uno sguardo sull'estetica, i temi e le influenze che danno forma all'identità del tuo marchio. Che si tratti di un collage di colori, trame o elementi di design, questo rende il tuo marchio più intenzionale e visivamente accattivante.

✨ Ispirazione: la newsletter di Opumo "Monday Mood: Autumn Essentials" presenta una moodboard stagionale con toni caldi, texture accoglienti ed estetica minimalista. Creano un'esperienza coinvolgente che si allinea con l'identità del loro marchio.

12. Cosa c'è sulla nostra scrivania?

La gente ama scoprire gli strumenti, i gadget o gli elementi essenziali che aiutano i professionisti di un determinato settore a rimanere produttivi, creativi o rilassati. Mostra gli elementi indispensabili del tuo team in modo da suscitare curiosità e offrire valore.

📌 Esempio: Se sei un'agenzia di design, da fare qualcosa del genere: All'interno di un kit di strumenti per grafici: I 7 gadget che semplificano il nostro lavoro, con funzionalità/funzioni come stilo, tavolozze di colori e il miglior mouse ergonomico per lunghe ore.

13. Sfida personale dal team

Invita i tuoi iscritti a cimentarsi in una sfida utile o divertente insieme al tuo team. Scegli qualcosa di semplice, fattibile e rilevante per il tuo settore. Potrebbe essere una semplice sfida come "5 giorni finestra In arrivo vuota" che motiva le persone a fare ordine.

È inoltre possibile utilizzare modelli di email di conferma per inviare ai partecipanti la conferma dell'iscrizione quando si iscrivono alla sfida.

📌 Esempio: se disponi di uno strumento per la produttività, che ne dici di introdurre una sfida per riordinare? Pronto a fare ordine nella tua area di lavoro e aumentare la tua produttività? Partecipa alla nostra sfida "Desk Detox" di 7 giorni!

14. Ritorni al marketing nostalgico

Le tendenze seguono sempre un ciclo completo e attingere alla nostalgia può essere un potente strumento di marketing. Rivisita le tendenze passate del settore, esplora la loro evoluzione e discuti della loro rilevanza oggi. Aggiungilo alla rotazione mensile delle idee per la tua newsletter per coprire il maggior numero possibile di argomenti.

📌 Esempio: se sei un'azienda fintech, crea una newsletter su Boom or Bust? Revisiting the Dot-Com Era vs. Today's Startup Bubble o argomenti simili.

15. Foto di animali domestici

Parliamo dell'idea più sicura per una newsletter! Le foto di animali domestici sono molto apprezzate su tutti i canali dei social media e rendono il tuo marchio più umano e riconoscibile.

✨ Ispirazione: Fi nn si avvicina a questo mostrando foto di animali domestici che fanno sciogliere il cuore nella loro newsletter. Invece di sovraccaricare l'email di testo, lasciano che le immagini risplendano integrando perfettamente un CTA che incoraggia il coinvolgimento.

16. Promozione playlist Spotify

Le newsletter aiutano a costruire relazioni e quale modo migliore per connettersi se non attraverso la musica? Dopotutto è universale. Condividi la playlist del lavoro del tuo team, un mix motivazionale o anche una playlist a tema per le vacanze. Tutto ciò che suscita emozioni, migliora l'umore e si allinea all'immagine del tuo marchio.

📌 Esempio: Se il tuo è un marchio di lifestyle, puoi dire: Inizia la settimana con la nostra playlist Monday Motivation. Ascoltala qui e aggiungila ai preferiti!

17. Un sondaggio o un'inchiesta

Stai cercando un feedback diretto dai tuoi abbonati? Invia un rapido sondaggio o un'indagine nella tua newsletter e osserva le risposte che arrivano. Tuttavia, mantieni i sondaggi brevi (massimo 3-5 domande) e rendili divertenti per aumentare il coinvolgimento.

✨ Ispirazione: La newsletter di Mir o è semplice. Invita gli iscritti a partecipare a un sondaggio di 3 domande sulle nuove funzionalità/funzioni, utilizzando un design pulito con un chiaro invito all'azione.

18. Citazioni motivazionali o divertenti

Sebbene il contenuto di questa newsletter dipenda dal tipo di attività, ti consente di sollevare il morale, ispirare o intrattenere i tuoi abbonati. Scegli citazioni che si allineino con il tuo messaggio, come motivazionali per la crescita, spiritose per lo stile di vita o stimolanti per i professionisti.

✨ Ispirazione: Zenpen adotta un approccio minimalista con "Weekly Drops of Wisdom". Invece di inserire una citazione casuale, crea un'esperienza coinvolgente con messaggi consapevoli, immagini morbide ad acquerello e un layout pulito e ordinato.

19. Contenuti esclusivi

Trasforma la tua newsletter in un'esperienza VIP esclusiva. Offri ai tuoi abbonati l'accesso a contenuti esclusivi, come approfondimenti dietro le quinte, funzionalità/funzioni nascoste, imminenti lanci di prodotti o sconti speciali non disponibili altrove. Questo crea entusiasmo e fa sì che le persone attendano con ansia le tue email.

📌 Esempio: se hai un prodotto con funzionalità di IA, ad esempio, "Scopri in anteprima la nostra nuova funzionalità basata sull'IA che verrà lanciata il mese prossimo, solo per gli iscritti alla nostra newsletter!",

20. X fatti meno noti sul tuo marchio

Condividi fatti inaspettati sul backstage della tua azienda, del tuo team o della tua storia per creare una connessione più profonda con i tuoi abbonati.

📌 Esempio: Se sei una startup, presenta/funzionalità/funzione*Sapevi che abbiamo iniziato in un piccolo garage con solo due persone e un vecchio laptop? Il nostro viaggio è stato pieno di sorprese: ecco cinque fatti poco noti su come siamo arrivati fin qui!

21. serie "Stai usando questo in modo sbagliato"

Molti clienti utilizzano i prodotti in modo errato, senza saperlo, e questo influisce sulla loro esperienza. Indica gli errori più comuni per insegnare loro come ottenere i migliori risultati. È solo un modo unico di condividere i suggerimenti.

📌 Esempio: Un'azienda tecnologica può dire, Pensi di utilizzare la nostra app al massimo delle sue potenzialità? Ecco perché probabilmente lo stai facendo nel modo sbagliato e come ottenere i migliori risultati in 3 semplici passaggi!

Racconta ai tuoi follower cosa succede sulle tue piattaforme social e invitali a seguirti per gli ultimi aggiornamenti e approfondimenti sul settore.

✨ Ispirazione: in questa newsletter scopri come Fractel incoraggia i propri iscritti a tenersi aggiornati seguendoli su Instagram e Facebook.

23. Webinar marketing

Stai organizzando un webinar? La tua newsletter può promuoverlo per creare interesse e aumentare le iscrizioni. Che si tratti di una sessione di domande e risposte dal vivo, di una sessione di formazione o di un discorso di settore, evidenzia ciò che i partecipanti potranno ottenere. Nell'email, includi un link per registrarsi e un breve elenco puntato di ciò che impareranno.

📌 Esempio: Se sei un esperto finanziario, invia un invito dicendo: Partecipa al nostro webinar gratis: Come costruire ricchezza nel 2025 (i posti sono limitati!).

24. Promozioni di eventi

Questo è simile alle promozioni dei webinar, ma più ampio. Crea una sequenza di email che crei entusiasmo per i prossimi eventi.

📌 Esempio: Se stai lanciando un prodotto, ricorda ai lettori: Entusiasta del nostro prossimo evento di lancio del prodotto? Unisciti a noi per un'anteprima esclusiva! I posti si stanno esaurendo in fretta, prenotali oggi stesso!

25. Un anniversario aziendale o un'attività cardine

Il tuo pubblico vuole festeggiare le tue vittorie. Che si tratti dell'anniversario della tua azienda o di un'attività cardine (ad esempio, il raggiungimento di 100 milioni di dollari di fatturato o la vincita di un premio), condividilo nella tua newsletter. Il riconoscimento pubblico rende il tuo marchio più autorevole e affidabile.

✨ Ispirazione: questa newsletter di Mad ewell applica un approccio narrativo per celebrare le attività cardine del 2024. Utilizza immagini accattivanti per farti sentire parte del viaggio del marchio, rafforzando al contempo l'entusiasmo per il futuro.

Commerciale e promozioni

26. Offerte e sconti

Offerte e sconti (ovvero email di incentivazione) sono una strategia di email marketing fondamentale per un motivo. Viviamo tutti per l'emozione di iscriverci a una newsletter per ottenere il 10% di sconto sul nostro primo acquisto! È inoltre possibile impostare campagne di drip marketing e trigger automatici nel proprio CRM per inviare email modello con codici sconto.

✨ Ispirazione: Canva è molto brava in questo: in questa newsletter promuove uno sconto del 50% a tempo limitato su Canva Pro, utilizzando un design accattivante e un testo che suscita urgenza per incoraggiare un'azione immediata.

27. Serie di video

I video creano connessioni più profonde con i tuoi iscritti. Che si tratti di un tutorial, di uno sguardo dietro le quinte o di un'analisi approfondita da parte di un esperto, la condivisione di brevi video di YouTube nella tua newsletter mantiene le cose dinamiche.

📌 Esempio: Se ti occupi di tecnologia, crea un video su: Analisi in 2 minuti: come l'IA cambierà il tuo settore al pubblico specifico

28. Programma di segnalazione di un amico

Trasforma i tuoi abbonati in ambasciatori del marchio con un programma di segnalazione. Offri sconti, risorse gratis o vantaggi esclusivi quando presentano il tuo marchio a nuovi clienti. Questo è anche un ottimo modo per costruire il tuo elenco di email.

✨ Ispirazione: Busu u fa questo con un'email pulita e accattivante che offre 30 giorni di accesso Premium Plus gratis per ogni amico invitato. Include anche un tracker di stato in modo che gli utenti possano vedere quante segnalazioni hanno completato.

29. Auguri di buone feste

Le festività sono il momento perfetto per diffondere gioia e ricordare agli iscritti che si sta pensando a loro. Che si tratti di una festa importante come il Giorno del Ringraziamento o di una festa di marketing divertente come la Giornata Nazionale della Pizza, l'invio di una breve email festiva crea buona volontà.

✨ Ispirazione: Coterie lo fa in modo splendido con un messaggio natalizio semplice ma sentito, ringraziando i propri iscritti per il supporto. Immagini eleganti e un invito all'azione ben posizionato lo fanno sembrare più una celebrazione che un discorso commerciale.

30. Ci abbiamo provato noi, così non dovete farlo voi

Metti alla prova un trend, un metodo o un prodotto virale e condividi la tua esperienza senza filtri. Non deve necessariamente riguardare il tuo settore, può essere semplicemente qualcosa di divertente e coinvolgente.

📌 Esempio: Se sei una società di consulenza sanitaria, racconta ai tuoi lettori che ho passato una settimana mangiando solo barrette proteiche. Ecco cosa è successo: il bello, il brutto e la dura realtà delle proteine!

31. L'email che si autodistrugge

Sperimenta con un'email misteriosa e sensibile al fattore tempo che crea FOMO (fear of missing out). Dì agli iscritti che hanno solo 24 ore per leggere e agire prima che l'email scompaia per sempre (o prima che l'affare, il contenuto o l'opportunità scadano). Perché funziona? Gioca sull'urgenza, la curiosità e l'esclusività e fa sì che le persone aprano solo per vedere cosa c'è dentro.

📌 Esempio: Se sei un'azienda di scarpe da ginnastica, prova questo: Ultima possibilità per ottenere il 10% di sconto sulle nostre sneakers in edizione limitata. Questa email si autodistruggerà entro 24 ore. Non perdere l'occasione!

Costruzione di comunità

32. Contenuti generati dagli utenti (UGC)

L'UGC è un dono che continua a dare. È un modulo efficace di prova sociale che comprende contenuti che i tuoi clienti condividono con te, come testimonianze, messaggi sui social media o immagini (foto/video).

Anche se i contenuti generati dagli utenti vengono generalmente condivisi sui social media o sul sito web dell'azienda, sono anche un'ottima idea per le newsletter.

✨ Ispirazione: Bubble Goods utilizza questa strategia mettendo in evidenza i marchi guidati da donne nel settore alimentare. La loro newsletter non si limita alla promozione dei prodotti, ma racconta le storie delle fondatrici, mostra immagini di alta qualità e include link diretti per gli acquisti, rendendo il contenuto sia stimolante che interattivo.

📌 Esempio: Se sei un marchio di caffè, coinvolgi i tuoi lettori con: Un ringraziamento a @CoffeeLover89 per la condivisione della sua perfetta bevanda mattutina preparata con i nostri chicchi di caffè. Vuoi essere in primo piano? Taggaci con #MyBestBrew!

Questo è un modulo di UGC (User Generated Content, contenuto generato dagli utenti) ma con un tocco personale e incentrato sulla narrazione. I tuoi abbonati sono pieni di storie fantastiche, quindi perché non metterle in evidenza? Funzionalità/funzione: vittorie, sfide o usi creativi del tuo prodotto o servizio nella vita reale.

📌 Esempio: Se vendi attrezzature per il fitness, puoi condividere: Stacey ha condiviso come la nostra attrezzatura da allenamento l'abbia aiutata a completare la sua prima 5K. Leggi il suo viaggio stimolante!

34. Dipendente del mese

Presenta ai tuoi abbonati le persone straordinarie che stanno dietro al tuo marchio. La funzionalità "Dipendente del mese" aumenta il morale del team e rende il tuo marchio più personale. Inoltre, chi non vorrebbe essere riconosciuto nella newsletter aziendale? È una grande gratificazione!

📌 Esempio: Se la tua azienda è nota per i suoi fantastici design, invia ai tuoi lettori un messaggio a Josh, il nostro fantastico grafico. Il suo occhio creativo ha dato vita alla nostra ultima campagna e sa destreggiarsi con 5 palline contemporaneamente!

35. Annunci di lavoro

Assunzioni? Il tuo prossimo grande dipendente potrebbe essere già iscritto alla tua newsletter, oppure potrebbe conoscere il candidato perfetto. Ricordati di mantenere il testo dell'email breve e scansionabile. Aggiungi un link alla descrizione completa del lavoro ed evidenzia i vantaggi per renderlo più attraente.

✨ Ispirazione: dai un'occhiata alla newsletter di questo Social Print Studio. Annuncia un'apertura di lavoro come Lead Designer con un design audace e giocoso e un testo accattivante. L'email delinea chiaramente il ruolo, evidenzia le qualifiche chiave e include un CTA (invito all'azione) in evidenza ("Vedi la nostra offerta di lavoro") per incoraggiare le candidature.

36. Fai un saluto alle persone che apprezzi

Rendi la tua newsletter uno spazio per la gratitudine. Che si tratti di dipendenti, partner, clienti o membri della comunità, mostrare apprezzamento rafforza sempre le relazioni. Di' "GRAZIE!"

Puoi anche trasformarlo in una funzionalità mensile e mettere in evidenza un abbonato, un dipendente o un partner in ogni problema. Ancora meglio, invita il tuo pubblico a nominare qualcuno per il prossimo shoutout.

📌 Esempio: Se siete un'azienda con un ottimo servizio clienti, dite Grazie mille a Emily per il suo continuo supporto al nostro team del servizio clienti. Ha appena raggiunto la sua 500esima attività cardine di recensioni positive!

37. Il test di design in 3 secondi

Metti alla prova l'istinto dei tuoi abbonati mostrando due design di prodotti, immagini di marketing o opzioni di branding e chiedi quale preferiscono.

📌 Esempio: se stai finalizzando il nuovo logo del tuo prodotto, chiedi: Quale logo ti fa sentire più sicuro: l'opzione A (audace) o l'opzione B (elegante)? Vota ora!

Crea un elenco di app, servizi o strumenti utili che i tuoi abbonati potrebbero non conoscere.

📌 Esempio: se sei un'azienda automobilistica, invia ai tuoi lettori questo: Scopri il compagno di viaggio ideale! 🚗 Scopri ABC per una pianificazione del percorso senza intoppi, aggiornamenti sul traffico in tempo reale e monitoraggio della manutenzione dell'auto senza sforzo, tutto in un unico posto!

39. Edizione Ask Me Anything (AMA)

Questo è un tipo di attività popolare su Reddit. Puoi replicare lo stesso anche nella tua newsletter. Rispondi alle domande inviate dal pubblico in un'email dedicata in stile Q&A.

📌 Esempio: se avete un prodotto in arrivo, informate i lettori: Questa settimana rispondiamo alle vostre domande più scottanti sul lancio imminente di un nostro prodotto!

Approfondimenti e competenze del settore

40. Guide pratiche e tutorial

Le persone amano le guide passo passo che le aiutano a risolvere problemi o migliorare le proprie capacità. Hai in mente un argomento complesso? Suddividilo in passaggi semplici e attuabili in un'email.

✨ Ispirazione: Reclai m IA ci riesce alla perfezione nella sua newsletter, offrendo un approccio conciso passo dopo passo per implementare giorni gratis dalle riunioni in un'area di lavoro. L'email include chiari punti d'azione, un layout visivamente accattivante e un CTA che porta a risorse più approfondite.

41. Errori da evitare

Nessuno vuole commettere errori costosi. Al contrario, vogliono strategie supportate da dati che possano essere applicate immediatamente per ottenere risultati positivi. Perché non evidenziare le insidie comuni del settore e condividere suggerimenti utili su come evitarle?

📌 Esempio: se sei un coach commerciale, scrivi di 5 errori nelle email di vendita che ti stanno facendo perdere affari (e come risolverli) o Evita questi 3 errori comuni nel tono di vendita che allontanano i potenziali clienti.

42. Miti e idee sbagliate

Ogni settore ha la sua giusta dose di miti. Miti che fuorviano. Miti che confondono. Miti che trattengono le persone. I tuoi iscritti alle email ci credono, ed è ora di sfatarli con i fatti e suscitare curiosità. Da fare attraverso la tua newsletter.

📌 Esempio: Se sei un nutrizionista, tratta i seguenti argomenti: 5 miti sulla nutrizione che in realtà danneggiano la salute o La verità sui carboidrati: perché non sono il nemico.

43. Casi di studio e storie di esiti positivi

Mostrare, non raccontare. Utilizzare risultati reali di clienti, fornitori o membri della comunità per creare casi di studio interessanti. La prova sociale crea credibilità e fiducia e aiuta i potenziali clienti a visualizzare l'esito positivo della loro esperienza con la vostra azienda.

✨ Ispirazione: Prendiamo ad esempio la newsletter di Beefree. Mette in evidenza come Madison Taylor Marketing abbia ridotto i tempi di sviluppo delle email del 66% utilizzando il loro editor drag-and-drop. L'email non si limita a dire "il nostro strumento fa risparmiare tempo", ma lo dimostra con i numeri, rendendo l'impatto innegabile.

💡Consiglio dell'esperto: crea modelli di casi di studio per evidenziare risultati quantificabili, come la crescita dei ricavi o il risparmio di tempo.

44. Consigli utili e segreti del settore

Offri ai tuoi abbonati l'accesso a conoscenze che non troveranno facilmente altrove. Potrebbe trattarsi di un trucco del settore, di una strategia poco conosciuta o di approfondimenti tratti da uno studio pertinente. I contenuti esclusivi creano fiducia e fanno sì che i lettori continuino a tornare.

📌 Esempio: Se gestisci un negozio di e-commerce, condividi 5 trigger psicologici che aumentano le vendite online.

45. Interviste a esperti del settore

A chi non piacciono i consigli degli esperti? Coinvolgi i professionisti per una newsletter in stile Q&A o metti in evidenza i punti chiave di un'intervista nella newsletter. Inoltre, incorpora un link a un video o a un podcast all'interno del contenuto per aumentare il coinvolgimento.

✨ Ispirazione: Per esempio, DesignB etter, condivisione di un'intervista con Jason Goodwin, che esplora come il leader del design incorpora il design thinking e le metodologie agili nei flussi di lavoro. Invece di una lunga trascrizione, l'email ha estratto le migliori intuizioni, con un'opzione per saperne di più.

46. Infografica

Non tutte le informazioni devono essere piene di testo: a volte un'infografica visivamente accattivante rende più facile cogliere idee complesse. Che si tratti di tendenze del settore, guide pratiche o approfondimenti statistici, le infografiche rendono i contenuti facili da consumare.

✨ Ispirazione: Vedi come Grüns Nutrition confronta la concentrazione di nutrienti nelle caramelle gommose rispetto alle compresse? La loro newsletter utilizza un'elegante infografica con un grafico a barre che illustra i tassi di assorbimento nel tempo. Invece di una lunga spiegazione, la grafica racconta la storia.

💡 Consiglio dell'esperto: Limitatevi a 2-3 colori e riducete al minimo il testo: Da fare è parlare con le immagini.

47. Colonna dei consigli

Le newsletter personalizzate possono essere molto coinvolgenti. Incoraggia gli iscritti a inviare domande e condividere le risposte in un'email in stile consulenza. Che si tratti di consigli aziendali, di benessere o di carriera, rispondere a preoccupazioni reali rende la tua newsletter interattiva e preziosa.

📌 Esempio: una newsletter incentrata sulle startup potrebbe presentare un Angolo del fondatore in cui gli imprenditori possono inviare domande su come far crescere la propria attività. In un'edizione si potrebbe rispondere a Come posso attirare i miei primi 100 clienti senza un budget di marketing? con strategie di crescita attuabili.

48. Condivisione di notizie specifiche del settore

Le newsletter non devono coprire tutto, ma piuttosto curare gli aggiornamenti più rilevanti per la tua nicchia. Che si tratti di tecnologia, moda, finanza o benessere, aiuta i tuoi abbonati a rimanere informati senza sovraccaricarli di informazioni. Aggiungi approfondimenti, opinioni o riepiloghi/riassunti che siano di facile comprensione.

✨ Ispirazione: McKinsey lo fa bene. In una newsletter, hanno distillato un complesso rapporto economico in un interessante pezzo su "Cosa servirà per aumentare la competitività dell'Europa". I lettori hanno ottenuto preziose informazioni senza dover scavare in un rapporto completo.

49. Raccomandazioni podcast

I podcast sono in forte espansione e i tuoi abbonati apprezzeranno i consigli selezionati. Puoi presentare un episodio che ti è piaciuto, un'intervista a un ospite che vale la pena ascoltare o persino il podcast della tua azienda.

✨ Ispirazione: Per esempio, Guru Conference promuove un episodio del loro Guru Insider Podcast in questa email. Invece di limitarsi a inserire un collegamento, evidenziano i punti chiave, dando ai lettori un motivo convincente per sintonizzarsi.

50. Recensioni

Le recensioni non devono sempre concentrarsi su prodotti o servizi. Libri, tendenze, reportistica di settore: il tuo punto di vista su qualsiasi cosa rilevante per il tuo pubblico (e settore) può aggiungere valore. Infatti, puoi anche condividere come viene percepita la tua attività nel settore. Sii creativo!

✨ Ispirazione: Figlia lo fa in modo brillante. La loro newsletter mostra le recensioni di The New York Times, Vogue, Forbes e GQ per aumentare la credibilità del loro aperitivo analcolico. Invece di dire "Il nostro prodotto è ottimo", lasciano che siano voci fidate a parlare.

Consigli per il design e il layout delle newsletter

Non si tratta solo di ciò che dici nella tua newsletter, ma di come lo dici. L'uso efficace di colori, immagini e spazi bianchi è la chiave per far capire il tuo punto di vista e spingere i tuoi abbonati verso l'azione desiderata.

Ecco alcuni suggerimenti da tenere a mente.

1. Struttura ogni newsletter in modo che sia scansionabile

Nessuno vuole aprire un'email per trovarsi davanti a un muro di testo. Distribuisci il contenuto in modo che sia facile da leggere e assicurati che tutti i punti chiave siano facilmente individuabili.

Da fare: Mantenere i paragrafi brevi (massimo tre frasi)

Utilizzare elenchi puntati o box da asporto per riepilogare/riassumere le informazioni

Aggiungere immagini, infografiche o GIF per arricchire i contenuti

2. Usa la gerarchia visiva

Se i tuoi abbonati non scorrono oltre la prima parte della newsletter, assicurati che vedano le informazioni più importanti in primo piano. Titoli e testo in grassetto sono i tuoi amici qui. Aggiungi link e CTA secondo necessità.

💡 Consiglio dell'esperto: Segui il modello della piramide invertita. Inizia con ciò che è più importante, poi fornisci tutti i dettagli e termina con una CTA forte.

3. Ottimizzazione per dispositivi mobili

Al giorno d'oggi quasi tutti leggono le email sul cellulare, quindi assicurati che la tua newsletter sia progettata per essere scorrevole.

Le best practice includono:

Evitare file di immagini/video pesanti che potrebbero richiedere tempo per essere caricati

Utilizzare pulsanti CTA grandi e facili da premere

Rimanere su un layout a colonna singola

💡 Consiglio dell'esperto: La maggior parte dei software per newsletter consente di visualizzare l'anteprima dell'email su desktop e dispositivi mobili. Utilizzala per modificare il layout secondo necessità.

4. Avere un CTA chiaro

Ogni newsletter dovrebbe avere un elemento d'azione chiaro. Non confondere l'abbonato con troppe scelte. Ricordati di usare un linguaggio semplice e diretto sul pulsante CTA, come Scarica ora o Iscriviti gratis.

💡 Suggerimento: Includi un pulsante CTA all'inizio della tua email in modo che gli iscritti possano vederlo senza dover scorrere sotto la piega.

Niente urla più marketing di massa delle newsletter o delle righe dell'oggetto delle email che iniziano con qualcosa come Caro lettore o Caro abbonato.

Rivolgiti a ciascun iscritto per nome e personalizza i contenuti in base ai diversi destinatari e ai loro interessi.

🧠 Lo sapevi? Le email con oggetto personalizzato aumentano il tasso di apertura del 26%

➡️ Leggi di più: Come creare una lista di controllo per l'email marketing

Come prendere l'abitudine di creare newsletter creative

Probabilmente sei stanco di sentire la frase "la coerenza è la chiave". Ma è proprio vero, soprattutto per le newsletter. È facile inviare una o tre email eccezionali, ma email eccezionali settimana dopo settimana? Ci vuole impegno.

La buona notizia è che è più facile di quanto pensi.

Hai bisogno di un sistema chiaro per l'ideazione e la creazione che si adatti al tuo programma di lavoro e ai tuoi ritmi creativi naturali.

Ecco come iniziare.

1. Cattura l'ispirazione quando e come ti viene

Hai mai avuto una grande idea nel bel mezzo della giornata, solo per dirti: "La scriverò più tardi"?

Per evitare che si perdano nel caos, cattura le tue idee per la newsletter man mano che ti vengono in mente.

Se sei in cerca di ispirazione, iscriviti alle migliori newsletter di IA sul mercato e scopri con quali angolazioni e formati stanno giocando.

Inoltre, ti consigliamo di creare una banca dati centrale in cui sviluppare le tue idee e creare nuove connessioni tra di esse.

Lasciati aiutare da ClickUp Docs.

Crea una banca dati di idee per newsletter in ClickUp Docs

Inizia un nuovo documento per annotare le tue idee per la newsletter e utilizza le pagine nidificate per organizzarle in base alle tendenze del settore, alle intuizioni personali o ai casi di studio. Puoi anche incorporare segnalibri per salvare l'ispirazione dalle newsletter della concorrenza, articoli pertinenti o tendenze dei social media, in modo da poterli facilmente consultare in seguito.

ClickUp Docs facilita anche il brainstorming collaborativo con funzionalità di modifica simultanea e rilevamento della collaborazione. Ogni volta che pensi a un nuovo punto di vista o a un argomento unico, aggiungilo al documento e tagga i membri del team per un feedback.

Puoi anche assegnare commenti e convertire il testo in attività tracciabili. Quando un'idea è pronta per essere sviluppata in una newsletter, puoi immediatamente metterla in produzione senza cambiare strumento.

💡 Suggerimento: Chiedi direttamente ai tuoi iscritti di darti delle idee. Quali sono le loro difficoltà? Quali domande continuano a fare? Puoi utilizzare i moduli ClickUp per raccogliere queste idee. Una volta che le risposte iniziano ad arrivare, le Automazioni di ClickUp possono convertirle istantaneamente in attività che si inseriscono direttamente nel tuo flusso di lavoro.

2. Avere un flusso di lavoro realistico

Il modo migliore per sconfiggere il panico dell'ultimo minuto? Avere un processo chiaro, passo dopo passo, a cui attenersi, lasciandosi abbastanza tempo per ideare, fare una pausa e riscrivere se necessario.

Ad esempio, se invii la newsletter di venerdì, il tuo programma di scrittura potrebbe essere simile a questo:

Monday: Brainstorming di idee e finalizzazione della struttura

Martedì: scrivi la prima bozza

Mercoledì: modifica e scrivi la seconda bozza

Giovedì: aggiungere elementi di design

Venerdì: premi Invia

➡️ Leggi tutto: Modelli di newsletter gratis per Documenti Google

3. Usa l'IA a tuo vantaggio

C'è così tanto che l'IA può fare per semplificare la gestione delle newsletter. Può fare brainstorming di idee per newsletter via email, creare schemi, scrivere bozze in linea con il tono del tuo marchio, perfezionare i testi di marketing e altro ancora.

In un'istanza, l'assistente di scrittura integrato di ClickUp Brain assicurerà che la tua newsletter risulti professionale, coinvolgente e in linea con il tuo marchio. Che tu stia curando un'introduzione, riepilogando/riassumendo idee chiave o creando inviti all'azione, lo strumento può:

Riscrivi e perfeziona i tuoi contenuti per una maggiore chiarezza e un tono più appropriato

Controlla l'ortografia e la grammatica in tempo reale, senza bisogno di plug-in

Suggerisci risposte rapide per rispondere più velocemente ai feedback della newsletter

Scrivi e perfeziona i contenuti della newsletter con ClickUp Brain

Oppure, se preferisci fare brainstorming ad alta voce tramite riunioni di team o note vocali, ClickUp Brain può trascrivere riunioni e note vocali in testo strutturato, trasformando automaticamente le tue idee in bozze di newsletter pronte all'uso.

Vuoi standardizzare il formato della tua newsletter? Chiedi a Brain di generare modelli per attività, documenti e progetti, semplificando la creazione di contenuti su larga scala. Crea e imposta strutture di newsletter ricorrenti, calendari editoriali e sequenze di divulgazione con Automazioni ClickUp per mantenere i flussi di lavoro organizzati ed efficienti.

Crea automazioni personalizzate con prompt in linguaggio naturale utilizzando ClickUp Brain

💡 Consiglio dell'esperto: Guarda i tutorial sull'uso dell'IA per scrivere email per bilanciare la praticità dei contenuti dell'IA con la freschezza del tuo punto di vista.

4. Monitoraggio e regolazione nel tempo

Ogni mese, dedica un blocco di tempo a valutare come sta andando la tua newsletter e quali elementi richiedono attenzione.

Concentrati su aspetti come: Quali sono gli argomenti che ottengono i tassi di apertura più elevati? Che tipo di risposte ricevi per email? Qual è la percentuale di clic sui tuoi inviti all'azione?

Le risposte ti forniranno informazioni fondamentali su come adattare la strategia della tua newsletter per soddisfare le esigenze dei tuoi abbonati.

Con ClickUp Dashboards, è possibile impostare una visualizzazione unificata delle metriche chiave della newsletter come tassi di apertura, livelli di coinvolgimento e crescita degli iscritti. Invece di estrarre manualmente i report, lascia che sia la tua dashboard a fare il lavoro, dandoti informazioni in tempo reale a colpo d'occhio.

Visualizza le prestazioni della tua newsletter con ClickUp Dashboards

Utilizza grafici, elenchi e tabelle per visualizzare le tendenze nel tempo. Vuoi sapere quando l'impegno diminuisce o quando una campagna ha un rendimento eccezionale? Imposta avvisi per ricevere notifiche quando vengono raggiunte determinate soglie in modo da poter agire rapidamente.

Preparare, impostare, inviare la newsletter con ClickUp

Le migliori newsletter arrivano nella finestra In arrivo dei loro abbonati quando dovrebbero, sempre, senza eccezioni.

Gli esempi di newsletter presentati in questo blog aggiungono varietà alla tua newsletter e mantengono l'interesse dei lettori. Una volta che hai un flusso di lavoro strutturato su cui puoi contare e un processo per valutare e adattare, sei già a metà dell'opera.

Con ClickUp, puoi gestire i flussi di lavoro end-to-end delle newsletter, dalla generazione delle idee al monitoraggio delle prestazioni. Ha gli strumenti e le capacità giuste per semplificare il processo, ottimizzare la collaborazione, monitorare le prestazioni dei contenuti e mantenere organizzata la strategia della newsletter.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp.